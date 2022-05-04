Kadikoy Apartments Compound Istanbul

Почему это свойство؟
Апартаменты с потрясающим видом на Принцевы острова, с готовым титульным актом и гарантированным доходом от аренды.
Отличительное расположение в Фикртепе, самом престижном азиатском районе Стамбула, рядом с наземным и морским транспортом.
Вдоль шоссе E5, которое связывает европейские и азиатские стороны Стамбула.
Оплата в рассрочку возможна в соответствии с гибкими планами платежей; это жилой проект, подходящий для условий турецкого гражданства.
3-летняя гарантия аренды магазинов с гарантированным возвратом инвестиций в 5% в долларах США.
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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Почему это свойство؟
Площадь проекта является одной из наиболее значительных инвестиционных областей на европейской стороне города на двух континентах.
Он находится в жизненно важном месте, в окружении ряда наиболее значительных образовательных, медицинских и коммерческих центров в Стамбуле.
Жилой комплекс находится в центральной точке, прилегающей к основным транспортным и коммуникационным линиям.
Для более престижного и частного образа жизни, квартиры роскошно оформлены и внимание уделяется деталям.
Конкурентные цены с титульным документом, готовым к доставке, соответствуют условиям получения турецкого гражданства.
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Махмутлар - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 4+1. Площадь апартаментов от 96 до 192 квадратных метра. Расстояние до моря 150 метров.Сразу отметим, что Махмутлар это самый популярный район. По новым данным, население Махмутлара растет быстрее всего, и составляет более 53 тысяч человек, а в сезон в 3-4 раза больше. Этот район максимально застроенный, самый популярный у иностранцев и всегда №1 на рынке недвижимости Аланьи по спросу на квартиры. И объяснение этому простое: в Махмутларе идеальное сочетание цены, качества, а также большое количество предложений под любой бюджет. При это не стоит и забывать о том, что в новых домах Махмутлара превосходная инфраструктура, а также инфраструктура района в целом находится на высшем уровне.Инфраструктура Махмутлара: помимо огромного количества ресторанов, магазинов, супермаркетов, двух фермерских рынков, в Махмутларе вскоре будет работать большой торговый центр Mahmutlar AVM площадью 20 000 м2 на месте субботнего рынка, культурный центр на участке 10 тыс. м2, спортивный комплекс MahmutlarSpor и еще один проект, включающий баскетбольную площадку, теннисный корт, раздевалки и социальные зоны, а также различные коммерческие объекты на активно застраиваемой части улицы Ататюрка.
Представляем новый проект в 450 метрах от моря в районе Демирташ, Аланья. Район славиться своими просторными песчано-галечными пляжами. Отсутствие сильных приливов и отливов гарантирует безопасность отдыхающих.
В Демирташе также расположены два известных туристических места: каньон Сападере и руины древнего города Сиедра.
Кроме того в шаговой доступности находятся магазины, пекарни, кафе и местный фермерский рынок.
Резиденция состоит из двух девятиэтажных блоков на участке площадью 5 152 м2. Из каждой квартиры в этом проекте открывается потрясающий вид на море. Все квартиры сдаются в чистовой отделке со встроенной кухней и полностью оборудованными ванными комнатами. Эта недвижимость подходит под инвестиции, сдачи в аренду, а так же в качестве жилья для отдыха и жизни.
Инфраструктура:
- открытый бассейн
- крытый бассейн
- зона для отдыха и барбекю
- спортзал
- хамам
- комната отдыха
- детская игровая площадка
- автостоянка
Начало строительства декабрь 2022 года
Окончание строительства май 2024 года.