Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс с хорошей инфраструктурой в Шишли, Стамбул, Турция

Новый жилой комплекс с квартирами планировки 1+1, 2+1, 3+1 с террасой или садом и потолками высотой 3,15 метра. Владельцы или арендаторы могут воспользоваться всеми преимуществами услуги по обслуживанию дома. Жилой комплекс предлагает удобную инфраструктуру:

подземный паркинг

2 комнаты для совещаний

офисные помещения

фитнес зал

помещение для пилатеса и йоги

парная и турецкая баня

4 квартиры для гостей

хобби-комната

кинозал

детская игровая площадка

Расположение и объекты поблизости

Городской парк Ферикёй, который находится в этом районе, является здоровой альтернативой с его площадью 21.500 м2. Вы можете гулять, наслаждаться бегом или водить детей на игровые площадки. Этот современный городской парк является прекрасными воротами к более здоровой жизни и привилегией для мегаполиса.