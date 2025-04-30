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  4. Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс с хорошей инфраструктурой в Шишли, Стамбул, Турция

Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс с хорошей инфраструктурой в Шишли, Стамбул, Турция

Шишли, Турция
от
$181,572
18.05.2025
$181,572
17.05.2025
$180,903
16.05.2025
$181,024
14.05.2025
$182,481
13.05.2025
$180,536
11.05.2025
$180,146
10.05.2025
$180,747
09.05.2025
$179,279
08.05.2025
$178,628
07.05.2025
$179,245
14.04.2025
$178,441
13.04.2025
$178,546
12.04.2025
$179,210
11.04.2025
$183,261
10.04.2025
$184,008
09.04.2025
$184,932
08.04.2025
$184,816
06.04.2025
$184,926
05.04.2025
$183,241
04.04.2025
$185,689
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 22405
ID новостройки на Realting
In CRM: 2398402
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Шишли
  • Метро
    Osmanbey (~ 500 м)

О комплексе

Новый жилой комплекс с квартирами планировки 1+1, 2+1, 3+1 с террасой или садом и потолками высотой 3,15 метра. Владельцы или арендаторы могут воспользоваться всеми преимуществами услуги по обслуживанию дома. Жилой комплекс предлагает удобную инфраструктуру:

  • подземный паркинг
  • 2 комнаты для совещаний
  • офисные помещения
  • фитнес зал
  • помещение для пилатеса и йоги
  • парная и турецкая баня
  • 4 квартиры для гостей
  • хобби-комната
  • кинозал
  • детская игровая площадка
Расположение и объекты поблизости

Городской парк Ферикёй, который находится в этом районе, является здоровой альтернативой с его площадью 21.500 м2. Вы можете гулять, наслаждаться бегом или водить детей на игровые площадки. Этот современный городской парк является прекрасными воротами к более здоровой жизни и привилегией для мегаполиса.

  • 2 мин до Куртулуша (350 м)
  • 3 мин до больницы Acibadem Taksim
  • 5 мин до площади Таксим (2,9 км)
  • 5 мин до проспекта Истикляль (2,9 км)
  • 5 мин до станции метро Османбей (900 м)
  • 6 мин до улицы Нишанташи (1,6 км)
  • 7 мин до Бешикташа
  • 8 мин до торгового центра Cevahir Mall
  • 12 мин до Босфора (8 км)

Местонахождение на карте

Шишли, Турция

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Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс с хорошей инфраструктурой в Шишли, Стамбул, Турция
Шишли, Турция
от
$181,572
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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