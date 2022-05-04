Sarıyer Residence Project Istanbul

Почему это свойство؟
Единственный проект с государственной гарантией в центральном регионе Маслак, центре европейского Стамбула.
Специально разработан для тихой семейной жизни, роскошный жилой комплекс, без коммерческих офисов.
Титульный акт готов, и проект соответствует требованиям получения гражданства посредством инвестиций.
Положительные инвестиционные показатели, ожидаемое минимальное увеличение цены недвижимости в регионе на 50 % в течение 5 лет.
Ваша новая роскошная резиденция недалеко от финансового и делового мира города, подойдите ближе!
Местонахождение новостройки
Maslak Mahallesi, Турция
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Компания StayProperty предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Бейликдюзю. В жилом комплексе представлены квартиры планировкой 3+1. Площадь апартаментов от 116 до 133 квадратных метров. Самый крупный город Турции на берегах Мраморного и Черного морей, и Европе, и в Азии, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории, величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей, поэтому покупая новую квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярности курортные концепции, когда в доме есть крытый, открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.
Данный комплекс расположен в востребованном новом развивающемся районе Алании под названием Кестель. Эти современные роскошные апартаменты находятся всего в 700 метрах от пляжа и предлагают захватывающий вид на Средиземное море. Об этом современном роскошном доме Дом был реализован в современном дизайне с использованием новейших технологий, чтобы создать технически эффективный и потрясающий вид. Для жителей есть полный спектр удобств, таких как ресторан, крытый бассейн, открытый бассейн, фитнес-центр, кинотеатр, комната для вечеринок, детская площадка и многое другое. В принципе, в Алании есть все необходимое для повседневной жизни. место расположения Недвижимость расположена в Кестеле, Аланья. Кестель - это новый развивающийся район с роскошным жилым комплексом и магазинами. район подходит для тех, кто хочет жить в тихом и спокойном месте. Комплекс находится всего в 500 метрах от пляжа и всего в 35 км от аэропорта. Общие характеристики комплекса аквапаркдетский бассейнмини гольфмассажный кабинетнастольный теннисбильярдвай-файгенераторподземный парккамеры наблюдения
Предлагаются виллы с бассейнами.
Площадь земельных участков - от 500 м2 до 800 м2.
Окончание строительства - июнь 2025 года.
Расположение и объекты поблизости
Море - 1,5 км
Аэропорт Даламан - 113 км
Центр Мармариса - 18 км