  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Sarıyer Residence Project Istanbul

Sarıyer Residence Project Istanbul

Maslak Mahallesi, Турция
от
€1,15 млн
;
16
Оставить заявку
Показать контакты
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Почему это свойство؟ Единственный проект с государственной гарантией в центральном регионе Маслак, центре европейского Стамбула. Специально разработан для тихой семейной жизни, роскошный жилой комплекс, без коммерческих офисов. Титульный акт готов, и проект соответствует требованиям получения гражданства посредством инвестиций. Положительные инвестиционные показатели, ожидаемое минимальное увеличение цены недвижимости в регионе на 50 % в течение 5 лет. Ваша новая роскошная резиденция недалеко от финансового и делового мира города, подойдите ближе!
Местонахождение новостройки
Maslak Mahallesi, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс DAP YENİ LEVENT
Стамбул, Турция
от
€601,199
Жилой комплекс ROYAL TERRACE
Мерсин, Турция
от
€54,000
Жилой квартал Polat Life Complex
Didim, Турция
от
€140,000
Жилой комплекс Euro Port Gazipaşa
Gazipasa, Турция
от
€145,000
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, аквапарком и спа-центром в 80 метрах от моря, Мерсин, Турция
Merdivenlikuyu, Турция
от
€147,808
Вы просматриваете
Sarıyer Residence Project Istanbul
Maslak Mahallesi, Турция
от
€1,15 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Позвонить
Другие комплексы
Жилой комплекс Просторные апартаменты на этапе строительства в районе Бейликдюзю
Жилой комплекс Просторные апартаменты на этапе строительства в районе Бейликдюзю
Аванос, Турция
от
€184,531
Год сдачи 2023
Компания StayProperty предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Бейликдюзю. В жилом комплексе представлены квартиры планировкой 3+1. Площадь апартаментов от 116 до 133 квадратных метров. Самый крупный город Турции на берегах Мраморного и Черного морей, и Европе, и в Азии, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории, величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей, поэтому покупая новую квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярности курортные концепции, когда в доме есть крытый, открытый бассейны, зоны отдыха, СПА. 
Застройщик
Stay Property
Оставить заявку
Жилой квартал Современный элитный комплекс в Алании
Жилой квартал Современный элитный комплекс в Алании
Yaylali, Турция
от
€119,000
Данный комплекс расположен в востребованном новом развивающемся районе Алании под названием Кестель. Эти современные роскошные апартаменты находятся всего в 700 метрах от пляжа и предлагают захватывающий вид на Средиземное море. Об этом современном роскошном доме Дом был реализован в современном дизайне с использованием новейших технологий, чтобы создать технически эффективный и потрясающий вид. Для жителей есть полный спектр удобств, таких как ресторан, крытый бассейн, открытый бассейн, фитнес-центр, кинотеатр, комната для вечеринок, детская площадка и многое другое. В принципе, в Алании есть все необходимое для повседневной жизни. место расположения Недвижимость расположена в Кестеле, Аланья. Кестель - это новый развивающийся район с роскошным жилым комплексом и магазинами. район подходит для тех, кто хочет жить в тихом и спокойном месте. Комплекс находится всего в 500 метрах от пляжа и всего в 35 км от аэропорта. Общие характеристики комплекса аквапаркдетский бассейнмини гольфмассажный кабинетнастольный теннисбильярдвай-файгенераторподземный парккамеры наблюдения
Агентство
Basic Apartment Real Estate
Оставить заявку
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Basic Apartment Real Estate
Языки общения
English
Жилой комплекс Новый комплекс вилл премиум класса, Мармарис, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл премиум класса, Мармарис, Турция
Мармарис, Турция
от
€661,371
Предлагаются виллы с бассейнами. Площадь земельных участков - от 500 м2 до 800 м2. Окончание строительства - июнь 2025 года. Расположение и объекты поблизости Море - 1,5 км Аэропорт Даламан - 113 км Центр Мармариса - 18 км
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Realting.com
Перейти