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Жилой комплекс Новый комплекс хоум-офисов с круглосуточной охраной на автомагистрали Е-5, Стамбул, Турция

Зейтинбурну, Турция
от
$476,503
18.05.2025
$476,503
17.05.2025
$474,746
16.05.2025
$475,062
14.05.2025
$478,887
13.05.2025
$473,780
11.05.2025
$472,758
10.05.2025
$474,337
09.05.2025
$470,485
08.05.2025
$468,773
07.05.2025
$470,394
14.04.2025
$468,284
13.04.2025
$468,558
12.04.2025
$470,303
11.04.2025
$480,934
10.04.2025
$482,894
09.04.2025
$485,316
08.04.2025
$485,016
06.04.2025
$485,303
05.04.2025
$480,882
04.04.2025
$487,305
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 15850
ID новостройки на Realting
In CRM: 2353750
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Зейтинбурну
  • Метро
    Davutpaşa-YTÜ (~ 1000 м)

О комплексе

Предлагаются современные функциональные хоум-офисы.

Резиденция располагает круглосуточной охраной, зеленой зоной и парковкой.

Удобства и оснащение в доме
  • Система "умный дом"
  • Солнечные панели
Расположение и объекты поблизости
  • Станция метробуса - 3 минуты
  • Трамвайная остановка - 5 минут
  • Станция метро - 10 минут
  • Торговый центр - 10 минут
  • Начальная школа - 5 минут
  • Университет - 2 минуты
  • Больница - 5 минут

Местонахождение на карте

Зейтинбурну, Турция

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Жилой комплекс Новый комплекс хоум-офисов с круглосуточной охраной на автомагистрали Е-5, Стамбул, Турция
Зейтинбурну, Турция
от
$476,503
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