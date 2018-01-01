Жилой комплекс недалеко от парка, станции метро и Международного финансового центра, Чекмекёй, Стамбул, Турция

Проект в пешей доступности от станции метро и магазинов.

На территории есть 13 блоков с квартирами и 60% озеленённого пространства.

Просторные квартиры с 1-4 спальнями и балконами.

В проекте кроме квартир есть большой парк, торговый центр, школы, кафе и рестораны, игровые и спортивные площадки, беговые и велосипедные дорожки.

Подойдёт для инвестиций и для личного проживания.

Расположение и объекты поблизости

Проект находится в чистом, озеленённом, новом и семейном районе вдали от шума и суеты, но, благодаря шикарной транспортной инфраструктуре в максимально комфортном доступе к ночной и деловой жизни Стамбула.

Особенность комплекса - находится в 15 минутах езды от мегапроекта Турции. Международного финансового центра.

Аэропорт им. Сабихи Гёкчен - 25 минут

Аэропорт им. Ататюрка - 45 мин

Третий международный аэропорт - 5 мин