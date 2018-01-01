  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилой комплекс недалеко от парка, станции метро и Международного финансового центра, Чекмекёй, Стамбул, Турция

Жилой комплекс недалеко от парка, станции метро и Международного финансового центра, Чекмекёй, Стамбул, Турция

Sirapinar Mahallesi, Турция
от
€435,161
;
9
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Проект в пешей доступности от станции метро и магазинов.

На территории есть 13 блоков с квартирами и 60% озеленённого пространства.

Просторные квартиры с 1-4 спальнями и балконами.

В проекте кроме квартир есть большой парк, торговый центр, школы, кафе и рестораны, игровые и спортивные площадки, беговые и велосипедные дорожки.

Подойдёт для инвестиций и для личного проживания.

Расположение и объекты поблизости

Проект находится в чистом, озеленённом, новом и семейном районе вдали от шума и суеты, но, благодаря шикарной транспортной инфраструктуре в максимально комфортном доступе к ночной и деловой жизни Стамбула.

Особенность комплекса - находится в 15 минутах езды от мегапроекта Турции. Международного финансового центра.

Аэропорт им. Сабихи Гёкчен - 25 минут

Аэропорт им. Ататюрка - 45 мин

Третий международный аэропорт - 5 мин

Местонахождение новостройки
Sirapinar Mahallesi, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новая резиденция с большими садами и бассейном, Мерсин, Турция
Kuzucu, Турция
от
€395,043
Жилой комплекс Ottoman Railway Retro Lofts
Фатих, Турция
от
€1,85 млн
Жилой комплекс Недвижимость в новом проекте в Алании, Оба
Каракокали, Турция
от
€130,000
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и детской площадкой, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€283,185
Жилой комплекс Новый проект близко к морю в нижней Обе
Алания, Турция
от
€250,000
Вы просматриваете
Жилой комплекс недалеко от парка, станции метро и Международного финансового центра, Чекмекёй, Стамбул, Турция
Sirapinar Mahallesi, Турция
от
€435,161
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Richmond Residence
Жилой комплекс Richmond Residence
Аланья, Турция
от
€99,256
Площадь 58 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Квартиры на холме с живописной природой. Квартиры современными и просторными планировками 1+1 (58 м2) с отделкой класса-люкс. Полностью меблированы. С первоначальным взносом 30%. С панорамным видом на Средиземное море. Жилой комплекс в районе Каргыджак построен в ультрасовременном стиле с закрытой территорией. Комплекс состоит из четырехэтажного блока, включающего 20 апартаментов. В центре района Каргыджак много магазинов, супермаркетов, кафе, ресторанов и всего, что может понадобиться для жизни. Благодаря прекрасно отлаженному транспортному сообщению, можно с комфортом добраться центра Алании и других районов побережья.  Инфраструктура комплекса: - Благоустроенная озелененная территория; - Открытый бассейн; - Детский бассейн; - Зона для загара и отдыха; - Крытый бассейн; - Тренажерный зал; - Сауна, паровая баня; - Бильярд; - Площадка для барбекю; - Оборудование для инвалидов; - Генератор электроэнергии; - Парковка; - Система видеонаблюдения; - Круглосуточная охрана. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ: - Комиссия 0%; - Рентабельность инвестиций; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. ПОЧЕМУ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ С НАМИ: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в Турции. Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!
Жилой квартал Превосходные апартаменты в пешей доступности от пляжа
Жилой квартал Превосходные апартаменты в пешей доступности от пляжа
Махмутлар центр, Турция
от
€128,000
Агентство: Basic Apartment Real Estate
А вы догадывались, что можно наслаждаться морским бризом не только из номера отеля, но и с балкона своей собственной квартиры?   Комплекс находится в красивом средиземноморском прибрежном районе Аланьи - Каргыджак. Каргыджак - идеальное место для покупателей благодаря своему расположению, красивой зеленой зоне, песчано-галечным пляжам и качественным жилым комплексам. Каргыджак находится всего в 25 км от аэропорта Аланьи-Газипаша и в 15 км от центра города Аланья. В Каргыджакском районе в последнее время появляются новые элитные новостройки, такие как 5-звездочные отели, роскошные виллы с видом на море и высококачественный жилые проекты. Данный проект построен на площади 4213 кв.м и только 20% из них используется для жилых построек. Комплекс находится всего в 300 метрах от пляжа и в 250 метрах от магазинов и ресторанов. В проекте предусмотрены различные зоны общего пользования, ориентированные на каждого, кто хочет наслаждаться уютом как дома, такие как парная, крытый и открытый бассейн, сауна, фитнес, настольный теннис, турецкая баня, кинозал и многое другое. Площадь апартаментов варьируется от 66 м2 до 205 м2.
Жилой комплекс Новые квартиры в хорошей локации - район Багджылар
Жилой комплекс Новые квартиры в хорошей локации - район Багджылар
Аванос, Турция
от
€190,500
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Багджылар. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1. Площадь апартаментов от 83,48 до 99,7 квадратных метров.Самый крупный город Турции на берегах Мраморного и Черного морей, и Европе, и в Азии, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории, величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей, поэтому покупая новую квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью, в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокие рентные доходы, в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции с других регионов. 
Realting.com
Перейти