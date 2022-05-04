Istanbul Bakirkoy Apartment Compound

Алания, Турция

Квартиры в красивом жилом комплексе с большой территорией и несколькими блоками. Квартиры современной просторной планировкой 1+1 (56 м2) и 2+1 (118 м2). С полным дизайнерским ремонтом и мебелью. Также в квартирах большие панорамные окна, откуда открывается очень завораживающий вид и натуральное освещение комнат. План оплаты предусматривает предоплату в размере 50% от продажной цены по контракту, а оставшиеся 50% будут выплачиваться каждые 3 месяца до завершения проекта. В комплексе есть собственный пляж,богатая и развитая инфраструктура, трансфер до пляжа только для наших коллекционеров. Инфраструктура: - Открытый бассейн; - Бар у бассейнa; - Ресторан; - Зона барбекю; - Детская игровая площадка; - Аквапарк; - Открытая парковка; - Приватный пляж (бесплатный для ЖК); - Бесплатный сервис до пляжа. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ: - Комиссия 0%; - Рентабельность инвестиций; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. ПОЧЕМУ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ С НАМИ: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в Турции. Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!