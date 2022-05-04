Istanbul Bakirkoy Apartment Compound

Почему это свойство؟
Роскошные апартаменты на продажу в Бакиркое Стамбул, на прибрежной полосе Мраморного моря, на европейской стороне Стамбула.
В рамках жилого проекта, в окружении самых красивых туристических и развлекательных достопримечательностей Стамбула, где в городе встречаются самые значительные туристические достопримечательности и инвестиционные возможности.
Титульный акт готов к отправке, подходит для получения турецкого гражданства.
Жилые и гостиничные здания и специальный блок для офисов, окруженный всеми видами транспорта и услугами, такими как университеты, школы и больницы.
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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Квартира находится всего в нескольких минутах ходьбы от самого известного пляжа Алании, пляжа Клеопатры. Она находится прямо в центре Алании. Вы можете найти все, что вам нужно вокруг вашего здания, рестораны, кафе, рынки, автобусная остановка, парки, магазины, школы и больница. Эта квартира 3 + 1, действительно большая квартира, 130 м2 на втором этаже. Есть два балкона и одна ванная комната. Это старое здание, поэтому у вас есть шанс приобрести здесь новое, заплатив меньше в ближайшие годы за счет обновления города. В квартире также есть солнечная энергия для нагрева воды. Вы когда-нибудь видели закат на пляже Клеопатры? Если нет, то стоит. Еще не поздно испытать это в своей жизни. Когда вы купите эту квартиру, вы сможете испытывать ее каждый день.
Квартиры в красивом жилом комплексе с большой территорией и несколькими блоками.
Квартиры современной просторной планировкой 1+1 (56 м2) и 2+1 (118 м2). С полным дизайнерским ремонтом и мебелью. Также в квартирах большие панорамные окна, откуда открывается очень завораживающий вид и натуральное освещение комнат.
План оплаты предусматривает предоплату в размере 50% от продажной цены по контракту, а оставшиеся 50% будут выплачиваться каждые 3 месяца до завершения проекта.
В комплексе есть собственный пляж,богатая и развитая инфраструктура, трансфер до пляжа только для наших коллекционеров.
Инфраструктура:
- Открытый бассейн;
- Бар у бассейнa;
- Ресторан;
- Зона барбекю;
- Детская игровая площадка;
- Аквапарк;
- Открытая парковка;
- Приватный пляж (бесплатный для ЖК);
- Бесплатный сервис до пляжа.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ:
- Комиссия 0%;
- Рентабельность инвестиций;
- Беспроцентная рассрочка;
- Высокий спрос арендаторов;
- Только надёжные застройщики;
- Безопасная сделка.
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- Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением.
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Предлагаются квартиры с парковочными местами, тренажерными залами, зонами барбекю, живописным видом.
Резиденция располагает художественной галереей, фитнес-центром, круглосуточным видеонаблюдением, ухоженными садами и беседками.
Окончание строительства - май 2023 года.
Расположение и объекты поблизости
Торговый центр - 800 метров
Аэропорт Стамбула - 33 км
Станция метро - 1,5 км