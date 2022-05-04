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Istanbul Bakirkoy Apartment Compound

Мраморноморский регион, Турция
от
€417,771
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22
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О комплексе

Почему это свойство؟ Роскошные апартаменты на продажу в Бакиркое Стамбул, на прибрежной полосе Мраморного моря, на европейской стороне Стамбула. В рамках жилого проекта, в окружении самых красивых туристических и развлекательных достопримечательностей Стамбула, где в городе встречаются самые значительные туристические достопримечательности и инвестиционные возможности. Титульный акт готов к отправке, подходит для получения турецкого гражданства. Жилые и гостиничные здания и специальный блок для офисов, окруженный всеми видами транспорта и услугами, такими как университеты, школы и больницы.
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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Istanbul Bakirkoy Apartment Compound
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от
€417,771
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Квартира находится всего в нескольких минутах ходьбы от самого известного пляжа Алании, пляжа Клеопатры. Она находится прямо в центре Алании. Вы можете найти все, что вам нужно вокруг вашего здания,  рестораны, кафе, рынки, автобусная остановка, парки, магазины, школы и больница. Эта квартира 3 + 1, действительно большая квартира, 130 м2 на втором этаже. Есть два балкона и одна ванная комната. Это старое здание, поэтому у вас есть шанс приобрести здесь новое, заплатив меньше в ближайшие годы за счет обновления города. В квартире также есть солнечная энергия для нагрева воды. Вы когда-нибудь видели закат на пляже Клеопатры? Если нет, то стоит. Еще не поздно испытать это в своей жизни. Когда вы купите эту квартиру, вы сможете испытывать ее каждый день.
Агентство
Basic Apartment Real Estate
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Агентство
Basic Apartment Real Estate
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Жилой комплекс DEL MARA
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Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 7
Квартиры в красивом жилом комплексе с большой территорией и несколькими блоками. Квартиры современной просторной планировкой 1+1 (56 м2) и 2+1 (118 м2). С полным дизайнерским ремонтом и мебелью. Также в квартирах большие панорамные окна, откуда открывается очень завораживающий вид и натуральное освещение комнат. План оплаты предусматривает предоплату в размере 50% от продажной цены по контракту, а оставшиеся 50% будут выплачиваться каждые 3 месяца до завершения проекта. В комплексе есть собственный пляж,богатая и развитая инфраструктура, трансфер до пляжа только для наших коллекционеров. Инфраструктура: - Открытый бассейн; - Бар у бассейнa; - Ресторан; - Зона барбекю; - Детская игровая площадка; - Аквапарк; - Открытая парковка; - Приватный пляж (бесплатный для ЖК); - Бесплатный сервис до пляжа. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ: - Комиссия 0%; - Рентабельность инвестиций; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. ПОЧЕМУ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ С НАМИ: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в Турции. Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!
Агентство
DDA Real Estate
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Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English
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Агентство
TRANIO
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