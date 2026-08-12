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Новостройки в Пхукете, Таиланд

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Пхукет
75
Тхаланг
691
Si Sunthon
550
Чонг Тале
412
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Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс вилл с бассейнами в 350 м от озера, Таланг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс вилл с бассейнами в 350 м от озера, Таланг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс вилл с бассейнами в 350 м от озера, Таланг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс вилл с бассейнами в 350 м от озера, Таланг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс вилл с бассейнами в 350 м от озера, Таланг, Пхукет, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс вилл с бассейнами в 350 м от озера, Таланг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс вилл с бассейнами в 350 м от озера, Таланг, Пхукет, Таиланд
Чонг Тале, Таиланд
от
$431,718
Комплекс предлагает современные роскошные виллы, окруженные залитыми солнцем пейзажами пленительного острова Пхукет. Окруженная пышной листвой, коллекция из 31 эксклюзивной виллы с частными бассейнами, в которых от 2 до 3 спален. Лобби и ресепшн — гостеприимное пространство с гостиничным сер…
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Жилой комплекс Новый элитный комплекс вилл с панорамным видом на море и бассейнами недалеко от пляжей и аэропорта, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый элитный комплекс вилл с панорамным видом на море и бассейнами недалеко от пляжей и аэропорта, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый элитный комплекс вилл с панорамным видом на море и бассейнами недалеко от пляжей и аэропорта, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый элитный комплекс вилл с панорамным видом на море и бассейнами недалеко от пляжей и аэропорта, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый элитный комплекс вилл с панорамным видом на море и бассейнами недалеко от пляжей и аэропорта, Пхукет, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый элитный комплекс вилл с панорамным видом на море и бассейнами недалеко от пляжей и аэропорта, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый элитный комплекс вилл с панорамным видом на море и бассейнами недалеко от пляжей и аэропорта, Пхукет, Таиланд
Тхаланг, Таиланд
от
$889,092
Представьте себе жизнь в роскошной вилле с панорамным видом на Андаманское море. Данный комплекс — это не просто недвижимость, это уникальное сообщество, где каждый день наполнен спокойствием и комфортом. Что предлагает проект: Приватность и комфорт: Каждая вилла — это отдельное пространств…
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс меблированных квартир с доходностью 7% в Патонге, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс меблированных квартир с доходностью 7% в Патонге, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс меблированных квартир с доходностью 7% в Патонге, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс меблированных квартир с доходностью 7% в Патонге, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс меблированных квартир с доходностью 7% в Патонге, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс меблированных квартир с доходностью 7% в Патонге, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс меблированных квартир с доходностью 7% в Патонге, Таиланд
Патонг, Таиланд
от
$132,537
Современный жилой комплекс состоит из 3 блоков посреди которых находится бассейн и зелёная зона. Кроме того в комплексе есть фитнес зал, зона для ко-воркинга, лобби, прачечная, сад на крыше, парковка. Все квартиры имеют балконы и полностью меблированы. Тип собственности - freehold. Удобства…
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TekceTekce
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами рядом с международной школой и аэропортом, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами рядом с международной школой и аэропортом, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами рядом с международной школой и аэропортом, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами рядом с международной школой и аэропортом, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами рядом с международной школой и аэропортом, Пхукет, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами рядом с международной школой и аэропортом, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами рядом с международной школой и аэропортом, Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$1,48 млн
Комплекс состоит из 18 современных элитных вилл. Проекте представлены двухэтажные дома с 3-5 спальнями. Особенности: терраса бассейн парковка лифт зона отдыха на открытом воздухе Расположение и объекты поблизости Международная школа - 7 минут Robinson Lifestyle Thalang - 15 минут Междуна…
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Жилой комплекс Новые апартаменты в 10 минутах ходьбы от пляжа Най Харн, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые апартаменты в 10 минутах ходьбы от пляжа Най Харн, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые апартаменты в 10 минутах ходьбы от пляжа Най Харн, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые апартаменты в 10 минутах ходьбы от пляжа Най Харн, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые апартаменты в 10 минутах ходьбы от пляжа Най Харн, Пхукет, Таиланд
Равай, Таиланд
от
$122,114
Резиденция состоит их трех семиэтажных корпусов с инфраструктурой, ориентированной на философию slow living — спокойный ритм жизни в гармонии с природой. Всего в комплексе 285 юнитов различной планировки от студий до трехспальных апартаментов. Архитектура и дизайн проекта отражают баланс при…
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Жилой комплекс THE MOMENTUM
Жилой комплекс THE MOMENTUM
Жилой комплекс THE MOMENTUM
Жилой комплекс THE MOMENTUM
Жилой комплекс THE MOMENTUM
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Жилой комплекс THE MOMENTUM
Си Сунтон, Таиланд
от
$199,859
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 7
Уникальная возможность инвестировать в апартаменты в одном из самых перспективных курортов Таиланда с гарантированной доходностью! Доступна рассрочка! Гарантированный доход 5%! Рост цены в год: разница в цене после сдачи может достигать 20–30%. The Momentum - это высокая концентрация эст…
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DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Жилой комплекс Шикарный проект VIP Tropika рядом с пляжем Банг Тао.
Жилой комплекс Шикарный проект VIP Tropika рядом с пляжем Банг Тао.
Жилой комплекс Шикарный проект VIP Tropika рядом с пляжем Банг Тао.
Жилой комплекс Шикарный проект VIP Tropika рядом с пляжем Банг Тао.
Жилой комплекс Шикарный проект VIP Tropika рядом с пляжем Банг Тао.
Показать все Жилой комплекс Шикарный проект VIP Tropika рядом с пляжем Банг Тао.
Жилой комплекс Шикарный проект VIP Tropika рядом с пляжем Банг Тао.
Ban Bang Thao, Таиланд
от
$113,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Гарантированный доход от аренды 6% на 3-и года! Современный жилой комплекс расположенный в пешей доступности от популярного пляжа Банг Тао, предлагает комфортные квартиры и развитую инфраструктуру. Комплекс состоит из четырех зданий, включает 614 квартир, площадью от 40 м2 до 140 м2, в…
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Smart Home
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Жилой комплекс LAKELANDS LAKEVIEW RESIDENCES
Жилой комплекс LAKELANDS LAKEVIEW RESIDENCES
Жилой комплекс LAKELANDS LAKEVIEW RESIDENCES
Жилой комплекс LAKELANDS LAKEVIEW RESIDENCES
Жилой комплекс LAKELANDS LAKEVIEW RESIDENCES
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Жилой комплекс LAKELANDS LAKEVIEW RESIDENCES
Си Сунтон, Таиланд
от
$257,143
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 7
Уникальная инвестиционная возможность! Комфортные апартаменты в окружении зелени и современными удобствами! Доступна рассрочка! Полная меблировка! Ощущение пространства и безмятежности окутывает кондоминиумы LAKELANDS LAKEVIEW RESIDENCES на Пхукете, где безграничное небо смешивается со сп…
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DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами в живописном районе Камала, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами в живописном районе Камала, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами в живописном районе Камала, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами в живописном районе Камала, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами в живописном районе Камала, Пхукет, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами в живописном районе Камала, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами в живописном районе Камала, Пхукет, Таиланд
Камала, Таиланд
от
$1,09 млн
Комплекс состоит из 8 современных вилл с 4 спальнями. Особенности: терраса сад бассейн парковка зона отдыха на открытом воздухе Расположение и объекты поблизости Камала - один из самых красивых районов Пхукета, предлагающий высокий уровень жизни. За последние годы в районе появилось множе…
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Жилой комплекс Резиденция с бассейном и круглосуточной охраной, Кату, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и круглосуточной охраной, Кату, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и круглосуточной охраной, Кату, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и круглосуточной охраной, Кату, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и круглосуточной охраной, Кату, Пхукет, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Резиденция с бассейном и круглосуточной охраной, Кату, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и круглосуточной охраной, Кату, Пхукет, Таиланд
ban ket ho, Таиланд
от
$142,159
Идеальное предложение для тех, кто мечтает о зимовке в Таиланде с семьёй и рассматривает для жизни спокойный и комфортный район в центре острова. Резиденция располагает большим 35-метровым бассейном с детской зоной, клубом, тренажерным залом, садом, зоной коворкинга, беспроводным интернетом,…
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс всего в 200 м от пляжа Патонг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс всего в 200 м от пляжа Патонг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс всего в 200 м от пляжа Патонг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс всего в 200 м от пляжа Патонг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс всего в 200 м от пляжа Патонг, Пхукет, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс всего в 200 м от пляжа Патонг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс всего в 200 м от пляжа Патонг, Пхукет, Таиланд
Патонг, Таиланд
от
$184,713
Современный жилой комплекс предлагает на выбор удобные типы планировок от студий до квартир с 3 спальнями, а также хорошую инфраструктуру - бассейн, спортзал и т.д. Удобства и оснащение в доме CCTV (видеонаблюдение) Круглосуточная охрана Ресепшн/холл Кооперативное рабочее пространство/комн…
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TRANIO
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Жилой комплекс Biancana - Сурин
Жилой комплекс Biancana - Сурин
Жилой комплекс Biancana - Сурин
Жилой комплекс Biancana - Сурин
Жилой комплекс Biancana - Сурин
Показать все Жилой комплекс Biancana - Сурин
Жилой комплекс Biancana - Сурин
Пхукет, Таиланд
от
$158,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 5
Апартаменты у моря на Пхукете • 200 м до пляжа Surin • Pre-sale Премиальный жилой комплекс Biancana Surin Beach — редкий формат у моря в одной из самых дефицитных локаций Пхукета. Подходит для инвестиций, аренды и личного проживания.   📍 Пхукет, пляж Surin — 200 метров до моря Пре…
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VIP REALTY CLUB
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Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами, зелеными зонами и мини-гольфом в 4 минутах от пляжа Лаян, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами, зелеными зонами и мини-гольфом в 4 минутах от пляжа Лаян, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами, зелеными зонами и мини-гольфом в 4 минутах от пляжа Лаян, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами, зелеными зонами и мини-гольфом в 4 минутах от пляжа Лаян, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами, зелеными зонами и мини-гольфом в 4 минутах от пляжа Лаян, Пхукет, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами, зелеными зонами и мини-гольфом в 4 минутах от пляжа Лаян, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами, зелеными зонами и мини-гольфом в 4 минутах от пляжа Лаян, Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$90,588
Место, где внутренняя гармония соединяется с роскошью и комфортом. На территории площадью 3,8 гектара каждый шаг — это прикосновение к природе. Более 8 000 м2 зелёных зон создают атмосферу живых, безопасных джунглей. Это не просто место для жизни, это пространство, где передовые технологии с…
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TRANIO
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Жилой комплекс Комплекс Title Serenity в 500 метрах от пляжа Най Янг.
Жилой комплекс Комплекс Title Serenity в 500 метрах от пляжа Най Янг.
Жилой комплекс Комплекс Title Serenity в 500 метрах от пляжа Най Янг.
Жилой комплекс Комплекс Title Serenity в 500 метрах от пляжа Най Янг.
Жилой комплекс Комплекс Title Serenity в 500 метрах от пляжа Най Янг.
Показать все Жилой комплекс Комплекс Title Serenity в 500 метрах от пляжа Най Янг.
Жилой комплекс Комплекс Title Serenity в 500 метрах от пляжа Най Янг.
Са Кху, Таиланд
от
$105,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Комплекс располагается всего в 500 метрах от пляжа Най Янг, занимает площадь 22.000 м2 и включает в себя 6 жилых зданий высотой в 7 этажей каждое, всего в комплексе 814 квартир. Данный проект предлагает уникальное сочетание роскоши и уюта в прибрежном районе и удобной прогулочной зоной вд…
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Smart Home
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Жилой комплекс Закрытый комплекс таунхаусов с бассейнами в 50 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Закрытый комплекс таунхаусов с бассейнами в 50 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Закрытый комплекс таунхаусов с бассейнами в 50 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Закрытый комплекс таунхаусов с бассейнами в 50 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Закрытый комплекс таунхаусов с бассейнами в 50 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Закрытый комплекс таунхаусов с бассейнами в 50 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Закрытый комплекс таунхаусов с бассейнами в 50 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд
Чонг Тале, Таиланд
от
$3,05 млн
Предлагаются четырехэтажные таунхаусы с бассейном на крыше и панорамными видами на море и горы. Резиденция располагает магазинами, ресторанами, спа-центрами, круглосуточным консьерж-сервисом. Окончание строительства - 3 квартал 2027 года. Особенности квартир Первый этаж: просторная гостиная…
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и детским клубом в 200 метрах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и детским клубом в 200 метрах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и детским клубом в 200 метрах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и детским клубом в 200 метрах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и детским клубом в 200 метрах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и детским клубом в 200 метрах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и детским клубом в 200 метрах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$143,256
Предлагаются квартиры с балконом. Резиденция построена в форме большого круизного лайнера и располагает зонами йоги и пилатеса, спа-центром, большим бассейном с баром на крыше, медицинским центром, парковкой, зеленой зоной, детским клубом, круглосуточной охраной. Расположение и объекты побл…
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Жилой комплекс Элитный комплекс вилл в престижном районе Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Элитный комплекс вилл в престижном районе Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Элитный комплекс вилл в престижном районе Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Элитный комплекс вилл в престижном районе Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Элитный комплекс вилл в престижном районе Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Элитный комплекс вилл в престижном районе Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Элитный комплекс вилл в престижном районе Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Чонг Тале, Таиланд
от
$1,08 млн
Застройщик называет дизайн «современный тропический», в котором дерево сочетается с каменистыми текстурами, а виллы — символом спокойствия, экологичности и богатства. Каждая вилла будет иметь естественную вентиляцию, бытовую технику, парковку, бассейн и сад. В комплексе есть 3 типа вилл с 3-…
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами в 5 минутах от международной школы, Таланг, Пхукет
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами в 5 минутах от международной школы, Таланг, Пхукет
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами в 5 минутах от международной школы, Таланг, Пхукет
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами в 5 минутах от международной школы, Таланг, Пхукет
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами в 5 минутах от международной школы, Таланг, Пхукет
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами в 5 минутах от международной школы, Таланг, Пхукет
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами в 5 минутах от международной школы, Таланг, Пхукет
Тхаланг, Таиланд
от
$706,168
Этот очаровательный жилой комплекс находится в самом сердце Пхукета и предлагает великолепное сочетание жизни в тропиках и современного комфорта. Проект представляет собой коллекцию тщательно продуманных вилл, каждая из которых воплощает роскошную расслабленную жизнь на острове. Виллы могут …
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, Раваи, Пхукет, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, Раваи, Пхукет, Таиланд
Равай, Таиланд
от
$952,865
Предлагаются виллы с террасами, бассейнами, садами и парковочными местами. Расположение и объекты поблизости Рынок морепродуктов - 3,3 км Пляж Най Харн - 4,2 км Пирс Чалонг - 4,9 км Мыс Промтеп - 6,2 км
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Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами в удобном районе Пхукета, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами в удобном районе Пхукета, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами в удобном районе Пхукета, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами в удобном районе Пхукета, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами в удобном районе Пхукета, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами в удобном районе Пхукета, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами в удобном районе Пхукета, Таиланд
Тхаланг, Таиланд
от
$2,32 млн
Эксклюзивная резиденция является примером абсолютной роскоши и создана, чтобы обеспечить высочайший уровень комфорта. Благодаря просторным планировкам вы можете удовлетворить все свои потребности: от больших спален до элегантных гостиных. Каждая деталь тщательно продумана для обеспечения мак…
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Вилла Narana
Вилла Narana
Вилла Narana
Вилла Narana
Вилла Narana
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Вилла Narana
Тхаланг, Таиланд
от
$942,813
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 2
Площадь 516–539 м²
5 объектов недвижимости 5
Роскошные виллы на Пхукете недалеко от пляжа Май Као Первый интегрированный жилой комплекс на Пхукете, включающий в себя международный спортивный комплекс с бассейном олимпийского стандарта, двухэтажное клубное здание, спа и оздоровительный центр, трехэтажное здание, оборудованное для раз…
Ассоциация
Phuket Property Association
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами на первой линии у моря, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами на первой линии у моря, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами на первой линии у моря, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами на первой линии у моря, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами на первой линии у моря, Пхукет, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами на первой линии у моря, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами на первой линии у моря, Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$5,83 млн
Предлагаются просторные современные виллы с панорамным видом на море, большой террасой и бассейном, зонами отдыха и джакузи, ухоженными садами. Резиденция является частью большого комплекса с торговыми центрами, полем для гольфа, барами и ресторанами. Расположение и объекты поблизости Недви…
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Жилой комплекс Новая резиденция с лагуной, клубом и коворкингом, Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с лагуной, клубом и коворкингом, Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с лагуной, клубом и коворкингом, Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с лагуной, клубом и коворкингом, Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с лагуной, клубом и коворкингом, Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с лагуной, клубом и коворкингом, Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с лагуной, клубом и коворкингом, Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Чонг Тале, Таиланд
от
$222,027
Новая резиденция представляет собой первоклассный малоэтажный кондоминиум с уникальной лагуной, клубом и коворкингом в самом центре Банг Тао. Проект сочетает современный дизайн с природной эстетикой. Комплекс включает 3 здания, выполненные из качественных материалов с акцентом на свет и прос…
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Жилой комплекс Современные виллы с бассейнами и зонами отдыха, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Современные виллы с бассейнами и зонами отдыха, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Современные виллы с бассейнами и зонами отдыха, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Современные виллы с бассейнами и зонами отдыха, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Современные виллы с бассейнами и зонами отдыха, Пхукет, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Современные виллы с бассейнами и зонами отдыха, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Современные виллы с бассейнами и зонами отдыха, Пхукет, Таиланд
Тхаланг, Таиланд
от
$794,054
Предлагаются виллы (три или четыре спальни) с бассейнами, террасами, зонами отдыха, парковочными местами. Площадь земельных участков - от 418 м2 до 878 м2. Расположение и объекты поблизости Потрясающие тропические закаты, сказочные пейзажи и теплое лазурное море ждут вас в самом сердце Таил…
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Жилой комплекс EDEN RESIDENCES
Жилой комплекс EDEN RESIDENCES
Жилой комплекс EDEN RESIDENCES
Жилой комплекс EDEN RESIDENCES
Жилой комплекс EDEN RESIDENCES
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Жилой комплекс EDEN RESIDENCES
Пхукет, Таиланд
от
$637,403
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
Уникальная возможность инвестировать в роскошные апартаменты кондоминиума EDEN RESIDENCES в престижном районе Банг Тао! Это идеальный выбор для тех, кто ищет стабильный доход и комфорт.   Рассрочка! В 50 метрах от пляжа! Удобства: бар, видеонаблюдение, фитнес, сад, детская зона, гостиная…
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Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и спа-центром рядом с пляжами и гольф-клубом, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и спа-центром рядом с пляжами и гольф-клубом, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и спа-центром рядом с пляжами и гольф-клубом, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и спа-центром рядом с пляжами и гольф-клубом, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и спа-центром рядом с пляжами и гольф-клубом, Пхукет, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и спа-центром рядом с пляжами и гольф-клубом, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и спа-центром рядом с пляжами и гольф-клубом, Пхукет, Таиланд
Чонг Тале, Таиланд
от
$678,415
Резиденция располагает видом на море и горы, бассейнами и водопадом, кафе, баром и рестораном, садами, фитнес-центром, подземной парковкой, спа-центром и сауной, круглосуточной охраной. Преимущества Гарантированный арендный доход 5%. Расположение и объекты поблизости Аквапарк - 15 минут Т…
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Вилла Тайланд, остров Пхукет, Тха Ланг
Вилла Тайланд, остров Пхукет, Тха Ланг
Вилла Тайланд, остров Пхукет, Тха Ланг
Вилла Тайланд, остров Пхукет, Тха Ланг
Вилла Тайланд, остров Пхукет, Тха Ланг
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Вилла Тайланд, остров Пхукет, Тха Ланг
Си Сунтон, Таиланд
от
$1,58 млн
Год сдачи 2027
Количество этажей 2
Площадь 650 м²
1 объект недвижимости 1
Канопи Холмы Приватный закрытый комплекс из 9 видовых, просторных и функциональных вилл, тщательно спроектированым для семей с детьми. Виллы являются идеальным выбором и разумным решением для долгосрочного семейного проживания на Пхукете. Это не очередная курортная недвижимость, а премиал…
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Жилой комплекс Новые виллы премиум класса в 5 минутах езды от международной школы, Чалонг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые виллы премиум класса в 5 минутах езды от международной школы, Чалонг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые виллы премиум класса в 5 минутах езды от международной школы, Чалонг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые виллы премиум класса в 5 минутах езды от международной школы, Чалонг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые виллы премиум класса в 5 минутах езды от международной школы, Чалонг, Пхукет, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новые виллы премиум класса в 5 минутах езды от международной школы, Чалонг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые виллы премиум класса в 5 минутах езды от международной школы, Чалонг, Пхукет, Таиланд
Чалонг, Таиланд
от
$1,23 млн
Комплекс состоит из 13 двухэтажных роскошных вилл с бассейном, функциональным дизайном, роскошной отделкой и передовыми технологиями. Каждая вилла, полностью функциональная, с большим количеством полезного пространства для хранения вещей и проживания, включает 3-5 спален с большими гардеробн…
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TRANIO
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Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами, с видом на горы, море, озеро и сад, в центре Пхукета, Таиланд
Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами, с видом на горы, море, озеро и сад, в центре Пхукета, Таиланд
Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами, с видом на горы, море, озеро и сад, в центре Пхукета, Таиланд
Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами, с видом на горы, море, озеро и сад, в центре Пхукета, Таиланд
Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами, с видом на горы, море, озеро и сад, в центре Пхукета, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами, с видом на горы, море, озеро и сад, в центре Пхукета, Таиланд
Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами, с видом на горы, море, озеро и сад, в центре Пхукета, Таиланд
Кату, Таиланд
от
$888,607
В проекте виллы с разными планировками: 3-6 спальни и 4-6 ванные комнаты. Они отлично подойдут семьям и экспатам, которые стремятся к уединённой спокойной жизни. При этом за 5-20 минут можно доехать до ресторанов, магазинов, пляжей, международных школ HeadStart и British School, которые отно…
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TRANIO
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Жилой комплекс Апартаменты в 500 метрах от пляжа Банг Тао.
Жилой комплекс Апартаменты в 500 метрах от пляжа Банг Тао.
Жилой комплекс Апартаменты в 500 метрах от пляжа Банг Тао.
Жилой комплекс Апартаменты в 500 метрах от пляжа Банг Тао.
Жилой комплекс Апартаменты в 500 метрах от пляжа Банг Тао.
Показать все Жилой комплекс Апартаменты в 500 метрах от пляжа Банг Тао.
Жилой комплекс Апартаменты в 500 метрах от пляжа Банг Тао.
Choeng Thale, Таиланд
от
$134,965
Варианты отделки С отделкой
Современный комплекс, расположен всего в 500 метрах от популярного пляжа Банг Тао, что делает этот проект отличной возможностью для инвестиций и комфортной жизни. Комплекс включает семь 7-этажных зданий, выполненных в современном стиле с использованием натуральных материалов. Интерьеры и …
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Smart Home
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Жилой комплекс Новая резиденция с отелем и спа-центром в 50 метрах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с отелем и спа-центром в 50 метрах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с отелем и спа-центром в 50 метрах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с отелем и спа-центром в 50 метрах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с отелем и спа-центром в 50 метрах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с отелем и спа-центром в 50 метрах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с отелем и спа-центром в 50 метрах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Чонг Тале, Таиланд
от
$271,446
Резиденция располагает отелем, большим бассейном и баром, рестораном, спа-центром, фитнес-центром, детским клубом, конференц-залом, пляжем. Окончание строительства - 2 квартал 2024 года. Преимущества Ежегодный гарантированный доход 6% в течение 5 лет. Расположение и объекты поблизости Недв…
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Жилой комплекс Апартаменты «под ключ» в новом жилом комплексе, Муанг Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Апартаменты «под ключ» в новом жилом комплексе, Муанг Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Апартаменты «под ключ» в новом жилом комплексе, Муанг Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Апартаменты «под ключ» в новом жилом комплексе, Муанг Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Апартаменты «под ключ» в новом жилом комплексе, Муанг Пхукет, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Апартаменты «под ключ» в новом жилом комплексе, Муанг Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Апартаменты «под ключ» в новом жилом комплексе, Муанг Пхукет, Таиланд
Ban Sa Pam, Таиланд
от
$156,228
Великолепный комплекс на восточном побережье Пхукета включает несколько зон — 3 роскошные виллы, таунхаусы, 2 корпуса с апартаментами, клубный дом, отель и пристань. 20 минут на лодке — и вы можете добраться до другого уединённого острова Coconut Island прямо в 500 метрах напротив. Для жильц…
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Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами, фитнес-центром и тропическим садом, в 850 метрах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами, фитнес-центром и тропическим садом, в 850 метрах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами, фитнес-центром и тропическим садом, в 850 метрах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами, фитнес-центром и тропическим садом, в 850 метрах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами, фитнес-центром и тропическим садом, в 850 метрах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами, фитнес-центром и тропическим садом, в 850 метрах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами, фитнес-центром и тропическим садом, в 850 метрах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Ban Bang Thao, Таиланд
от
$178,084
Комплекс апартаментов с видом на бассейны и небольшой тропический сад. Расположен в самом сердце Пхукета, всего в 850 метрах от пляжного клуба Catch Beach Club. Эксклюзивный комплекс отличается элегантностью дизайна и спокойной атмосферой окружающей природы. В каждом апартаменте есть 1-2 спа…
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Жилой комплекс Комплекс апартаментов Ayana Heights Seaview с видом на пляж Лаян.
Жилой комплекс Комплекс апартаментов Ayana Heights Seaview с видом на пляж Лаян.
Жилой комплекс Комплекс апартаментов Ayana Heights Seaview с видом на пляж Лаян.
Жилой комплекс Комплекс апартаментов Ayana Heights Seaview с видом на пляж Лаян.
Жилой комплекс Комплекс апартаментов Ayana Heights Seaview с видом на пляж Лаян.
Показать все Жилой комплекс Комплекс апартаментов Ayana Heights Seaview с видом на пляж Лаян.
Жилой комплекс Комплекс апартаментов Ayana Heights Seaview с видом на пляж Лаян.
Чонг Тале, Таиланд
от
$236,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Ayana Heights Seaview Residence - это премиальный жилой комплекс со всеми удобствами будет построен на площади 49.000 м2 в Престижном районе острова Банг Тао, рядом с курортом Лагуна и пляжем Лаян. Комплекс предлагает разнообразные варианты апартаментов с панорамными видами на Андаманское…
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Smart Home
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл премиум класса, Тхеп Касаттри, Таланг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл премиум класса, Тхеп Касаттри, Таланг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл премиум класса, Тхеп Касаттри, Таланг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл премиум класса, Тхеп Касаттри, Таланг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл премиум класса, Тхеп Касаттри, Таланг, Пхукет, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл премиум класса, Тхеп Касаттри, Таланг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл премиум класса, Тхеп Касаттри, Таланг, Пхукет, Таиланд
Thalang, Таиланд
от
$1,26 млн
Новая ультра-роскошная недвижимость сочетает в себе великолепный ландшафт и индивидуальность комплекса. Это сочетание комфорта и естественности, которое гармонирует с образом жизни, о котором вы всегда мечтали. Этот комплекс, идеально интегрированный в престижный район, задуман как минималис…
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TRANIO
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Жилой комплекс Апартаменты в комплексе Aura Condominium в районе Раваи.
Жилой комплекс Апартаменты в комплексе Aura Condominium в районе Раваи.
Жилой комплекс Апартаменты в комплексе Aura Condominium в районе Раваи.
Жилой комплекс Апартаменты в комплексе Aura Condominium в районе Раваи.
Жилой комплекс Апартаменты в комплексе Aura Condominium в районе Раваи.
Показать все Жилой комплекс Апартаменты в комплексе Aura Condominium в районе Раваи.
Жилой комплекс Апартаменты в комплексе Aura Condominium в районе Раваи.
Равай, Таиланд
от
$91,800
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Современный жилой комплекс в престижном районе Раваи, который идеально сочетает комфорт городской жизни с близостью к природе и знаменитым пляжам. Одним из главных преимуществ комплекса является его удобное расположение - всего в нескольких минутах от пляжей Найхарн и Ката, а также рядом …
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Smart Home
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Жилой комплекс Меблированные апартаменты в отельном комплексе Laya Resort.
Жилой комплекс Меблированные апартаменты в отельном комплексе Laya Resort.
Жилой комплекс Меблированные апартаменты в отельном комплексе Laya Resort.
Жилой комплекс Меблированные апартаменты в отельном комплексе Laya Resort.
Жилой комплекс Меблированные апартаменты в отельном комплексе Laya Resort.
Показать все Жилой комплекс Меблированные апартаменты в отельном комплексе Laya Resort.
Жилой комплекс Меблированные апартаменты в отельном комплексе Laya Resort.
Choeng Thale, Таиланд
от
$134,894
Варианты отделки С отделкой
Готовые апартаменты с мебелью и техникой в отельном комплексе  Laya Resort & Radisson Blu. Отельный комплекс Laya Resort & Radisson Blu расположен на границе с национальным парком Сиринат, а до пляжа Лаян - 350 метров. В пешей и быстрой транспортной доступности находятся магазины, кафе…
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Smart Home
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Жилой комплекс Новые квартиры в жилом комплексе всего в 50 м от пляжа Май Кхао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые квартиры в жилом комплексе всего в 50 м от пляжа Май Кхао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые квартиры в жилом комплексе всего в 50 м от пляжа Май Кхао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые квартиры в жилом комплексе всего в 50 м от пляжа Май Кхао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые квартиры в жилом комплексе всего в 50 м от пляжа Май Кхао, Пхукет, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новые квартиры в жилом комплексе всего в 50 м от пляжа Май Кхао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые квартиры в жилом комплексе всего в 50 м от пляжа Май Кхао, Пхукет, Таиланд
Тхаланг, Таиланд
от
$269,824
Проект представляет собой уникальный многофункциональный комплекс, расположенный на одном из самых красивых пляжей Пхукета — Май Кхао. Охватывая общую площадь 88 000 м2, проект имеет пляжную линию протяженностью почти 600 метров. Комплекс может похвастаться стандартными номерами 5-звездочног…
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Жилой комплекс Комплекс одноэтажных вилл с бассейнами в престижном районе, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс одноэтажных вилл с бассейнами в престижном районе, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс одноэтажных вилл с бассейнами в престижном районе, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс одноэтажных вилл с бассейнами в престижном районе, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс одноэтажных вилл с бассейнами в престижном районе, Пхукет, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Комплекс одноэтажных вилл с бассейнами в престижном районе, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс одноэтажных вилл с бассейнами в престижном районе, Пхукет, Таиланд
Thalang, Таиланд
от
$854,309
Предлагаются современные виллы в тропическом стиле с бассейном 41 м2, террасой и гаражом. Резиденция располагает круглосуточной охраной. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Встроенная кухня Бытовая техника Bosch Расположение и объекты поблизости Международная школа - 12 минут Гольф…
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейном и клубом рядом с пляжем Лаян, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейном и клубом рядом с пляжем Лаян, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейном и клубом рядом с пляжем Лаян, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейном и клубом рядом с пляжем Лаян, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейном и клубом рядом с пляжем Лаян, Пхукет, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейном и клубом рядом с пляжем Лаян, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейном и клубом рядом с пляжем Лаян, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
$2,37 млн
Kiara Reserve - это элитная фирменная резиденция, состоящая из вилл и апартаментов с бассейнами, в районе Layan Bay. Layan Bay представляет собой курортный, жилой и развлекательный комплекс на северо-западном побережье Пхукета. Проект располагается на большом земельном участке на склоне холм…
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с гольф-клубом и спа-центром в 900 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с гольф-клубом и спа-центром в 900 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с гольф-клубом и спа-центром в 900 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с гольф-клубом и спа-центром в 900 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с гольф-клубом и спа-центром в 900 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл с гольф-клубом и спа-центром в 900 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с гольф-клубом и спа-центром в 900 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд
Столичный ампхе Пхукет, Таиланд
от
$1,43 млн
Комплекс состоит из 15 элитных вилл с панорамным видом, собственными бассейнами, террасами и крытыми парковками. Особенности проекта: круглосуточная охрана гольф-клуб тренажерный зал спа детский клуб теннисный корт пляжные клубы рестораны Расположение и объекты поблизости Недвижимость нах…
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с престижными международными школами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с престижными международными школами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с престижными международными школами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с престижными международными школами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с престижными международными школами, Пхукет, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с престижными международными школами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с престижными международными школами, Пхукет, Таиланд
Тхаланг, Таиланд
от
$829,517
Откройте для себя резиденцию, где роскошь гармонично сочетается с природой. Здесь вы найдете умиротворенную атмосферу в окружении пышной зелени, гор и спокойного водохранилища Bang Niew Dam Reservoir. Ощутите приятное прикосновение самого свежего воздуха. Современные крытые и открытые простр…
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Жилой комплекс Жилой комплекс первоклассных вилл с частными бассейнами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс первоклассных вилл с частными бассейнами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс первоклассных вилл с частными бассейнами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс первоклассных вилл с частными бассейнами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс первоклассных вилл с частными бассейнами, Пхукет, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс первоклассных вилл с частными бассейнами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс первоклассных вилл с частными бассейнами, Пхукет, Таиланд
Тхаланг, Таиланд
от
$986,785
Новый эксклюзивный комплекс вилл в тропическом стиле. Каждая имеет бассейн, сад и паркинг. Жилой комплекс будет построен в 2 фазы: фаза 1 площадью 9948 м2 включает 5 вилл типа А, 3 виллы типа В, 1 виллу типа С фаза 2 площадью 8279 м2 включает 12 вилл типа С Особенности квартир Тип А - 4 …
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами недалеко от пляжей, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами недалеко от пляжей, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами недалеко от пляжей, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами недалеко от пляжей, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами недалеко от пляжей, Пхукет, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами недалеко от пляжей, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами недалеко от пляжей, Пхукет, Таиланд
Чонг Тале, Таиланд
от
$617,768
Окунитесь в атмосферу LuxPride Phase 4. Комплекс современных вилл с бассейном, расположенном в самом сердце Пхукета. Эти виллы, сочетающие в себе минималистскую архитектуру, элегантные кедровые крыши и высокие панорамные окна, создают светлый и воздушный интерьер, напоминающий о древних азиа…
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Жилой комплекс CANVAS PRESALE
Жилой комплекс CANVAS PRESALE
Жилой комплекс CANVAS PRESALE
Жилой комплекс CANVAS PRESALE
Жилой комплекс CANVAS PRESALE
Показать все Жилой комплекс CANVAS PRESALE
Жилой комплекс CANVAS PRESALE
Пхукет, Таиланд
от
$199,257
Год сдачи 2025
Количество этажей 6
Уникальная инвестиционная возможность! Комфортные апартаменты  в окружении зелени и современными удобствами. Квартира от Инвестора! Продажа по договору уступки! Рассрочка! Полная меблировка! Испытайте полный комфорт и спокойствие в CANVAS, где каждый уголок создан для того, чтобы восхищат…
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Вилла Botanica Ocean Valley в современном стиле
Вилла Botanica Ocean Valley в современном стиле
Вилла Botanica Ocean Valley в современном стиле
Вилла Botanica Ocean Valley в современном стиле
Вилла Botanica Ocean Valley в современном стиле
Вилла Botanica Ocean Valley в современном стиле
Вилла Botanica Ocean Valley в современном стиле
Пхукет, Таиланд
от
$2,14 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 1
Botanica Ocean Valley - это проект роскошных вилл с бассейном, спроектированные одним из очень успешных застройщиков вилл на Пхукете. Комплекс находится по адресу: Choeng Thale, Thalang District, Phuket 83110, недалеко от пристани Ао Пор Гранд Марина. На территории комплекса расположен…
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Жилой комплекс Резиденция с бассейном и видом на море в 5 минутах езды от пляжей, Патонг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и видом на море в 5 минутах езды от пляжей, Патонг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и видом на море в 5 минутах езды от пляжей, Патонг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и видом на море в 5 минутах езды от пляжей, Патонг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и видом на море в 5 минутах езды от пляжей, Патонг, Пхукет, Таиланд
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Жилой комплекс Резиденция с бассейном и видом на море в 5 минутах езды от пляжей, Патонг, Пхукет, Таиланд
Патонг, Таиланд
от
$702,776
Комплекс включает 19 эксклюзивных апартаментов с видом на море. бассейн сад круглосуточная охрана консьерж-сервис вид на море Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Кухонная мебель и бытовая техника Водонагреватель Преимущества Высокий спрос на аренду (стоимость составляет от 100 000…
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TRANIO
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Жилой комплекс Новые квартиры «под ключ» в пешей доступности от пляжа Най Янг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые квартиры «под ключ» в пешей доступности от пляжа Най Янг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые квартиры «под ключ» в пешей доступности от пляжа Най Янг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые квартиры «под ключ» в пешей доступности от пляжа Най Янг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые квартиры «под ключ» в пешей доступности от пляжа Най Янг, Пхукет, Таиланд
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Жилой комплекс Новые квартиры «под ключ» в пешей доступности от пляжа Най Янг, Пхукет, Таиланд
Са Кху, Таиланд
от
$100,332
Комплекс расположен в 400 метрах от пляжа Найянг и является одним из лучших проектов в этом районе. Всего в комплексе 6 семиэтажных жилых зданий, а также есть отдельное здание парковки. Проект предлагает 814 квартир различного типа: 28 м² — 1 спальня 35 м² — 1 спальня 55 м² — 2 спальни 113 …
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TRANIO
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс квартир с личными бассейнами на первой линии от пляжа в Чалонге, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс квартир с личными бассейнами на первой линии от пляжа в Чалонге, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс квартир с личными бассейнами на первой линии от пляжа в Чалонге, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс квартир с личными бассейнами на первой линии от пляжа в Чалонге, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс квартир с личными бассейнами на первой линии от пляжа в Чалонге, Пхукет, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс квартир с личными бассейнами на первой линии от пляжа в Чалонге, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс квартир с личными бассейнами на первой линии от пляжа в Чалонге, Пхукет, Таиланд
Чалонг, Таиланд
от
$364,288
Идеальное место премиум-класса на берегу моря на Пхукете, где сочетаются роскошь и комфорт. Потрясающие квартиры с захватывающим видом на море, просторной планировкой, а все спальни оснащены ванными комнатами, что обеспечивает поистине незабываемые впечатления. Идеальное сочетание жизни прем…
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в 400 метрах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в 400 метрах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в 400 метрах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в 400 метрах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в 400 метрах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в 400 метрах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в 400 метрах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$1,95 млн
Испытайте босоногую роскошь в лучшем виде в самом сердце Банг Тао в великом «Origin Resort World Phuket», роскошном центре в пляжной зоне Пхукета. Откройте для себя изысканную роскошную виллу BALCO, расположенную в этом престижном месте. Насладитесь романтическим видом на бассейн и воспользу…
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TRANIO
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Жилой комплекс Шикарный проект The Title Katabello рядом с пляжем Ката.
Жилой комплекс Шикарный проект The Title Katabello рядом с пляжем Ката.
Жилой комплекс Шикарный проект The Title Katabello рядом с пляжем Ката.
Жилой комплекс Шикарный проект The Title Katabello рядом с пляжем Ката.
Жилой комплекс Шикарный проект The Title Katabello рядом с пляжем Ката.
Показать все Жилой комплекс Шикарный проект The Title Katabello рядом с пляжем Ката.
Жилой комплекс Шикарный проект The Title Katabello рядом с пляжем Ката.
Карон, Таиланд
от
$129,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Современный жилой комплекс в средиземноморском стиле, расположенный в пешей доступности от популярного пляжа Ката, предлагает комфортные квартиры и развитую инфраструктуру. Комплекс состоит из восьми семиэтажных зданий, двух парковочных зданий и зоны для домашних животных. Проект включает…
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Smart Home
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Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, коворкингом и панорамным видом рядом с набережной и международной школой, Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, коворкингом и панорамным видом рядом с набережной и международной школой, Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, коворкингом и панорамным видом рядом с набережной и международной школой, Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, коворкингом и панорамным видом рядом с набережной и международной школой, Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, коворкингом и панорамным видом рядом с набережной и международной школой, Раваи, Пхукет, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, коворкингом и панорамным видом рядом с набережной и международной школой, Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, коворкингом и панорамным видом рядом с набережной и международной школой, Раваи, Пхукет, Таиланд
Равай, Таиланд
от
$247,504
Enigma Residence - это уникальный жилой комплекс, где комфорт и качество сочетаются с передовыми технологиями, становясь реальностью. Особенности квартиры с видом на море практичные планировки система "умный дом" современный дизайн и качественные материалы лобби и ресепшн подземная парковка…
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TRANIO
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Вилла The Priva Golf Course
Вилла The Priva Golf Course
Вилла The Priva Golf Course
Вилла The Priva Golf Course
Вилла The Priva Golf Course
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Вилла The Priva Golf Course
Кату, Таиланд
от
$980,435
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 3
Площадь 532–817 м²
4 объекта недвижимости 4
Гарантия доходаО комплексе:Виллы предлагают 5 спальных комнат, включая большую мастер спальню с террасой, ванной и рабочим пространством. Просторная гостиная с панорамными окнами, столовая и европейская кухня. Дополнительная гостиная на нижнем уровне. Полная чистовая отделка с сантехникой, к…
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Tumanov Group
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Вилла MONO Champaca
Вилла MONO Champaca
Вилла MONO Champaca
Вилла MONO Champaca
Вилла MONO Champaca
Вилла MONO Champaca
Вилла MONO Champaca
Пхукет, Таиланд
Цена по запросу
Количество этажей 1
Роскошные виллы с множеством удобств и развитой инфраструктурой! Потенциальная доходность при аренде: ~ 6%!  Минималистичный премиум-дизайн в тропическом стиле! Меблировка и отделка: полностью оборудованная кухня (духовка, холодильник, плита, вытяжка), встроенные шкафы, гостевой санузел…
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DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами и зонами отдыха, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами и зонами отдыха, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами и зонами отдыха, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами и зонами отдыха, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами и зонами отдыха, Пхукет, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами и зонами отдыха, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами и зонами отдыха, Пхукет, Таиланд
Чонг Тале, Таиланд
от
$1,34 млн
Предлагаются элитные виллы с бассейнами, джакузи, парковкой на 2 машины, зонами отдыха на открытом воздуха, тропическими садами с водопадами. Площадь земельных участков — от 550 м² до 940 м². Особенности квартир Каждый дом включает гостиную с обеденной зоной, кухней открытой планировки и вы…
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TRANIO
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс The Base Bukit в районе Кату.
Жилой комплекс Новый жилой комплекс The Base Bukit в районе Кату.
Жилой комплекс Новый жилой комплекс The Base Bukit в районе Кату.
Жилой комплекс Новый жилой комплекс The Base Bukit в районе Кату.
Жилой комплекс Новый жилой комплекс The Base Bukit в районе Кату.
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс The Base Bukit в районе Кату.
Жилой комплекс Новый жилой комплекс The Base Bukit в районе Кату.
Кату, Таиланд
от
$100,000
Варианты отделки С отделкой
Управляющая компания Plast Property - более 30 лет опыта. Современный жилой комплекс с кондоминиумами и апартаментами в самом центре Пхукета. Комплекс состоит из трёх зданий по 8 этажей, всего 604 квартиры, в продаже студии, апартаменты с одной и двумя спальнями, площадью от 30 м2 до 5…
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Smart Home
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Жилой комплекс Новый охраняемый комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с международной школой, Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый охраняемый комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с международной школой, Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый охраняемый комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с международной школой, Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый охраняемый комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с международной школой, Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый охраняемый комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с международной школой, Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый охраняемый комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с международной школой, Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый охраняемый комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с международной школой, Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$1,39 млн
Проект The Tales - это единственная в своем роде коллекция из 13 одноэтажных вилл с бассейнами в самом престижном районе Пхукета. Особенности вилл: просторные элитные виллы с 3 спальнями и собственными бассейнами открытые зоны отдыха у бассейна просторные гостиные-столовые с полностью обору…
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TRANIO
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и видом на океан в 200 метрах от пляжа Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и видом на океан в 200 метрах от пляжа Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и видом на океан в 200 метрах от пляжа Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и видом на океан в 200 метрах от пляжа Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и видом на океан в 200 метрах от пляжа Раваи, Пхукет, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и видом на океан в 200 метрах от пляжа Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и видом на океан в 200 метрах от пляжа Раваи, Пхукет, Таиланд
Равай, Таиланд
от
$242,231
В современном кондоминиуме с бассейном на крыше, подземной парковкой и консьерж-сервисом резиденты будут наслаждаться тишиной и спокойствием, любуясь восхитительной красотой морских пейзажей. Архитектура комплекса характеризуется практичностью, экологичностью и сдержанностью кубических форм.…
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TRANIO
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Жилой комплекс Апартаменты с одной спальней в 350 метрах от пляжа в Банг Тао.
Жилой комплекс Апартаменты с одной спальней в 350 метрах от пляжа в Банг Тао.
Жилой комплекс Апартаменты с одной спальней в 350 метрах от пляжа в Банг Тао.
Жилой комплекс Апартаменты с одной спальней в 350 метрах от пляжа в Банг Тао.
Жилой комплекс Апартаменты с одной спальней в 350 метрах от пляжа в Банг Тао.
Choeng Thale, Таиланд
от
$99,704
Варианты отделки С отделкой
Долгожданный старт продаж в Банг Тао легендарного девелопера Title! The Title Vivi Condominium - новый бутик-проект в районе Банг Тао, всего в 350 метрах от моря. Здесь заложен потенциал, который сложно игнорировать: Вход на 1.5 млн бат ниже, чем в Modeva и Legendary А значит, …
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Smart Home
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Жилой комплекс Виллы с бассейном в тропическом стиле с панорамным видом на море, 6 минут от аэропорта, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Виллы с бассейном в тропическом стиле с панорамным видом на море, 6 минут от аэропорта, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Виллы с бассейном в тропическом стиле с панорамным видом на море, 6 минут от аэропорта, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Виллы с бассейном в тропическом стиле с панорамным видом на море, 6 минут от аэропорта, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Виллы с бассейном в тропическом стиле с панорамным видом на море, 6 минут от аэропорта, Пхукет, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Виллы с бассейном в тропическом стиле с панорамным видом на море, 6 минут от аэропорта, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Виллы с бассейном в тропическом стиле с панорамным видом на море, 6 минут от аэропорта, Пхукет, Таиланд
Са Кху, Таиланд
от
$672,247
Предлагаются просторные виллы в тропическом стиле с панорамным видом на море, большими террасами, бассейном. Застройщик получил за этот проект престижную награду Dot Property Thailand Awards в категории «Лучший бутиковый дизайн вилл с бассейном». Удобства и оснащение в доме Алюминиевые окн…
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TRANIO
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Жилой квартал FANTASEA CONDO CHALONG
Жилой квартал FANTASEA CONDO CHALONG
Жилой квартал FANTASEA CONDO CHALONG
Жилой квартал FANTASEA CONDO CHALONG
Жилой квартал FANTASEA CONDO CHALONG
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Жилой квартал FANTASEA CONDO CHALONG
Чалонг, Таиланд
от
$78,998
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
Инвестируйте в уникальные апартаменты, обеспечивающие высокую доходность и рост цены каждый год.   Рассрочка! Полностью меблированные апартаменты! FANTASEA CONDO CHALONG будет расположен в самом сердце Чалонга , напротив торгового центра Robinson Lifestyle. Данный проект предлагает идеаль…
Агентство
DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс великолепных вилл с бассейнами в Таланге, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс великолепных вилл с бассейнами в Таланге, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс великолепных вилл с бассейнами в Таланге, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс великолепных вилл с бассейнами в Таланге, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс великолепных вилл с бассейнами в Таланге, Пхукет, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс великолепных вилл с бассейнами в Таланге, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс великолепных вилл с бассейнами в Таланге, Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$3,38 млн
51 вилла в ультра-роскошном и балийском фирменном дизайне с площадью земли от 852 до 2036 м2 и застроенной площадью от 500 м2. Амортизационный фонд 100 000 бат (одноразовый платеж). Ежемесячная плата за управление общей территорией 20 бат/м2, включая круглосуточную охрану, вывоз мусора, обще…
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TRANIO
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Жилой комплекс Pre - Sale! Шикарный БУТИК ПРОЕКТ - The Title Vivi в районе Банг Тао.
Жилой комплекс Pre - Sale! Шикарный БУТИК ПРОЕКТ - The Title Vivi в районе Банг Тао.
Жилой комплекс Pre - Sale! Шикарный БУТИК ПРОЕКТ - The Title Vivi в районе Банг Тао.
Жилой комплекс Pre - Sale! Шикарный БУТИК ПРОЕКТ - The Title Vivi в районе Банг Тао.
Жилой комплекс Pre - Sale! Шикарный БУТИК ПРОЕКТ - The Title Vivi в районе Банг Тао.
Ban Bang Thao, Таиланд
от
$99,684
Варианты отделки С отделкой
Долгожданный старт продаж в Банг Тао легендарного девелопера Title! The Title Vivi Condominium - новый бутик-проект в районе Банг Тао, всего в 350 метрах от моря. Здесь заложен потенциал, который сложно игнорировать: Вход на 1.5 млн бат ниже, чем в Modeva и Legendary А значит, …
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Smart Home
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Жилой комплекс Bang Tao Condo
Жилой комплекс Bang Tao Condo
Жилой комплекс Bang Tao Condo
Жилой комплекс Bang Tao Condo
Жилой комплекс Bang Tao Condo
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Жилой комплекс Bang Tao Condo
Чонг Тале, Таиланд
от
$139,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 7
Площадь 36–270 м²
7 объектов недвижимости 7
Представляем вашему вниманию уникальное сообщество, где современный образ жизни соединяется с окружающей природой. Жилой комплекс состоит из апартаментов, вилл и отеля, которые оснащены функциями умного дома, зеленой энергии и дополнены коммерческими пространствами, с ресторанами, рекреацион…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
51.0
197,000
Квартира 2 комнаты
72.0 – 270.0
278,000 – 1,22 млн
Квартира 3 комнаты
108.0 – 124.0
476,000 – 536,000
Студия
36.0
139,000
Агентство
Geo Estate
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с оздоровительным центром и конференц-залом недалеко от пляжа Най Харн, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с оздоровительным центром и конференц-залом недалеко от пляжа Най Харн, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с оздоровительным центром и конференц-залом недалеко от пляжа Най Харн, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с оздоровительным центром и конференц-залом недалеко от пляжа Най Харн, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с оздоровительным центром и конференц-залом недалеко от пляжа Най Харн, Пхукет, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл с оздоровительным центром и конференц-залом недалеко от пляжа Най Харн, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с оздоровительным центром и конференц-залом недалеко от пляжа Най Харн, Пхукет, Таиланд
Равай, Таиланд
от
$1,01 млн
Комплекс состоит из современных элитных вилл, построенных с использованием высококачественных материалов и с особым вниманием к деталям. Современный дизайн и функциональные жилые пространства созданы, чтобы удовлетворить все ваши потребности. Особенности проекта: ресепшн фитнес-центр конфер…
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TRANIO
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл в 12 минутах от кампуса международной школы и в 15 минутах от аэропорта, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл в 12 минутах от кампуса международной школы и в 15 минутах от аэропорта, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл в 12 минутах от кампуса международной школы и в 15 минутах от аэропорта, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл в 12 минутах от кампуса международной школы и в 15 минутах от аэропорта, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл в 12 минутах от кампуса международной школы и в 15 минутах от аэропорта, Пхукет, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл в 12 минутах от кампуса международной школы и в 15 минутах от аэропорта, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл в 12 минутах от кампуса международной школы и в 15 минутах от аэропорта, Пхукет, Таиланд
Тхаланг, Таиланд
от
$555,157
Предлагаются виллы с бассейнами с морской водой, садами,террасами и гаражами. Форма владения: фрихолд. Окончание строительства - 4 квартал 2025 года. Удобства и оснащение в доме Система "умный дом" Полностью оборудованная кухня (вытяжка, варочная панель, духовой шкаф, холодильник) Стенные …
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TRANIO
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Жилой комплекс THE CUBE AMAZE
Жилой комплекс THE CUBE AMAZE
Жилой комплекс THE CUBE AMAZE
Жилой комплекс THE CUBE AMAZE
Жилой комплекс THE CUBE AMAZE
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Жилой комплекс THE CUBE AMAZE
Си Сунтон, Таиланд
от
$69,961
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 7
Уникальная возможность инвестировать в современный кондоминиум на солнечном Пхукете, идеально подходящий как для личного проживания, так и для аренды! Рассрочка! THE CUBE AMAZE - проект представляет собой два семиэтажных кондоминиума с современной инфраструктурой для удобной и комфортной ж…
Агентство
DDA Real Estate
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Агентство
DDA Real Estate
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Жилой комплекс Комплекс премиум класса Bamboo Forest рядом с пляжем Банг Тао.
Жилой комплекс Комплекс премиум класса Bamboo Forest рядом с пляжем Банг Тао.
Жилой комплекс Комплекс премиум класса Bamboo Forest рядом с пляжем Банг Тао.
Жилой комплекс Комплекс премиум класса Bamboo Forest рядом с пляжем Банг Тао.
Жилой комплекс Комплекс премиум класса Bamboo Forest рядом с пляжем Банг Тао.
Показать все Жилой комплекс Комплекс премиум класса Bamboo Forest рядом с пляжем Банг Тао.
Жилой комплекс Комплекс премиум класса Bamboo Forest рядом с пляжем Банг Тао.
Ban Bang Thao, Таиланд
от
$177,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Bamboo Forest - новый жилой комплекс премиум-класса в престижном районе Банг Тао в непосредственной близости от пляжа Лаян и Банг Тао (1,5 км). Комплекс в средиземноморском стиле, состоит из трех 7-этажных корпусов, в которых расположены 135 юнитов - студии,  апартаменты с одной, двумя и …
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Smart Home
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами и парковками в Таланге, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами и парковками в Таланге, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами и парковками в Таланге, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами и парковками в Таланге, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами и парковками в Таланге, Пхукет, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами и парковками в Таланге, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами и парковками в Таланге, Пхукет, Таиланд
Тхаланг, Таиланд
от
$262,115
Закрытый комплекс предлагает 12 частных одноэтажных вилл, охраняемую территорию с контролируемым доступом и внутренней дорогой, 2 автоматических ворот для въезда и выезда. Он расположен среди национальных парков и пышных джунглей. Период строительства - 8 месяцев. Особенности квартир Светлы…
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс первоклассных вилл с бассейнами на Пхукете, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс первоклассных вилл с бассейнами на Пхукете, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс первоклассных вилл с бассейнами на Пхукете, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс первоклассных вилл с бассейнами на Пхукете, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс первоклассных вилл с бассейнами на Пхукете, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс первоклассных вилл с бассейнами на Пхукете, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс первоклассных вилл с бассейнами на Пхукете, Таиланд
Си Сунтон, Таиланд
от
$1,82 млн
Современный комплекс предлагает двухэтажные виллы с бассейнами, садами и парковками различных типов. Можно приобрести пакет мебели от 2 до 3 млн бат в зависимости от типа виллы. Рядом с комплексом застройщик возводит международную школу с бассейном, футбольными и баскетбольными полями. Преи…
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Жилой комплекс Апартаменты с видом на океан в новой резиденции на пляже Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Апартаменты с видом на океан в новой резиденции на пляже Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Апартаменты с видом на океан в новой резиденции на пляже Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Апартаменты с видом на океан в новой резиденции на пляже Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Апартаменты с видом на океан в новой резиденции на пляже Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Апартаменты с видом на океан в новой резиденции на пляже Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Апартаменты с видом на океан в новой резиденции на пляже Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$3,28 млн
Предлагаются апартаменты с террасами, собственными бассейнами и видом на море. Резиденция является частью большого комплекса с торговыми центрами, полем для гольфа, барами и ресторанами
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Жилой комплекс Bang Tao Villas
Жилой комплекс Bang Tao Villas
Жилой комплекс Bang Tao Villas
Жилой комплекс Bang Tao Villas
Жилой комплекс Bang Tao Villas
Си Сунтон, Таиланд
от
$620,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 2
Площадь 431 м²
1 объект недвижимости 1
Представляем вашему вниманию уникальное сообщество, где современный образ жизни соединяется с окружающей природой. Жилой комплекс состоит из апартаментов, вилл и отеля, которые оснащены функциями умного дома, зеленой энергии и дополнены коммерческими пространствами, с ресторанами, рекреацион…
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Geo Estate
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Жилой комплекс Красивые виллы с бассейнами и садами в престижном районе, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Красивые виллы с бассейнами и садами в престижном районе, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Красивые виллы с бассейнами и садами в престижном районе, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Красивые виллы с бассейнами и садами в престижном районе, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Красивые виллы с бассейнами и садами в престижном районе, Пхукет, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Красивые виллы с бассейнами и садами в престижном районе, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Красивые виллы с бассейнами и садами в престижном районе, Пхукет, Таиланд
Чонг Тале, Таиланд
от
$1,02 млн
Предлагаются виллы в балийском стиле с бассейнами, террасами, садами и гаражами. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с международной школой, пляжем Лаян, полем для гольфа, пляжным клубом, рынком и аэропортом
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Жилой комплекс Шикарный проект The Title Katabello рядом с пляжем Ката.
Жилой комплекс Шикарный проект The Title Katabello рядом с пляжем Ката.
Жилой комплекс Шикарный проект The Title Katabello рядом с пляжем Ката.
Жилой комплекс Шикарный проект The Title Katabello рядом с пляжем Ката.
Жилой комплекс Шикарный проект The Title Katabello рядом с пляжем Ката.
Показать все Жилой комплекс Шикарный проект The Title Katabello рядом с пляжем Ката.
Жилой комплекс Шикарный проект The Title Katabello рядом с пляжем Ката.
Карон, Таиланд
от
$129,999
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Современный жилой комплекс в средиземноморском стиле, расположенный в пешей доступности от популярного пляжа Ката, предлагает комфортные квартиры и развитую инфраструктуру. Комплекс состоит из восьми семиэтажных зданий, двух парковочных зданий и зоны для домашних животных. Проект включает…
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Smart Home
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Жилой комплекс Элегантный жилой комплекс с первоклассной инфраструктурой недалеко от моря, Найхарн, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Элегантный жилой комплекс с первоклассной инфраструктурой недалеко от моря, Найхарн, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Элегантный жилой комплекс с первоклассной инфраструктурой недалеко от моря, Найхарн, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Элегантный жилой комплекс с первоклассной инфраструктурой недалеко от моря, Найхарн, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Элегантный жилой комплекс с первоклассной инфраструктурой недалеко от моря, Найхарн, Пхукет, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Элегантный жилой комплекс с первоклассной инфраструктурой недалеко от моря, Найхарн, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Элегантный жилой комплекс с первоклассной инфраструктурой недалеко от моря, Найхарн, Пхукет, Таиланд
Столичный ампхе Пхукет, Таиланд
от
$118,784
Комплекс включает 3 изящных семиэтажных здания, где каждый найдет свой собственный уголок для отдыха и вдохновения. В комплексе вас ждет гармония утонченного стиля, безупречного комфорта и исключительных удобств. На территории комплекса расположено несколько бассейнов, рестораны с разнообраз…
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Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами и тропическими садами, в 5 минутах от пляжей и пристани для яхт, Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами и тропическими садами, в 5 минутах от пляжей и пристани для яхт, Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами и тропическими садами, в 5 минутах от пляжей и пристани для яхт, Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами и тропическими садами, в 5 минутах от пляжей и пристани для яхт, Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами и тропическими садами, в 5 минутах от пляжей и пристани для яхт, Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами и тропическими садами, в 5 минутах от пляжей и пристани для яхт, Раваи, Пхукет, Таиланд
Равай, Таиланд
от
$613,657
Просторный жилой комплекс элегантно оформленных вилл с личным бассейном, окруженных природой и зеленью. Коллекция тропических домов сочетает в себе современные технологии и экзотические материалы, создавая богатый дизайн в полной гармонии с окружающим миром. В каждом доме есть гостиная, стол…
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс премиальных вилл в Банг Тао, Чонг Тале, Таланг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс премиальных вилл в Банг Тао, Чонг Тале, Таланг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс премиальных вилл в Банг Тао, Чонг Тале, Таланг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс премиальных вилл в Банг Тао, Чонг Тале, Таланг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс премиальных вилл в Банг Тао, Чонг Тале, Таланг, Пхукет, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс премиальных вилл в Банг Тао, Чонг Тале, Таланг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс премиальных вилл в Банг Тао, Чонг Тале, Таланг, Пхукет, Таиланд
Тхаланг, Таиланд
от
$1,06 млн
Комплекс вилл в уютном, живописном месте, рядом с прекрасными пляжами и инфраструктурой самого развитого района Пхукета - Бан Тао. Срок строительства - 12 месяцев. Комплекс включает: Фитнес-центр – 160 м2 Вилла 1 – 433 м2, участок 589 м2 Вилла 2 – 640 м2, участок 986 м2 Вилла 3 – 640 м2, уч…
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс меблированных квартир на пляже Ката, Карон, Муанг Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс меблированных квартир на пляже Ката, Карон, Муанг Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс меблированных квартир на пляже Ката, Карон, Муанг Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс меблированных квартир на пляже Ката, Карон, Муанг Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс меблированных квартир на пляже Ката, Карон, Муанг Пхукет, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс меблированных квартир на пляже Ката, Карон, Муанг Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс меблированных квартир на пляже Ката, Карон, Муанг Пхукет, Таиланд
Карон, Таиланд
от
$296,705
Комплекс включает бассейн, фитнес, сад, место для занятий йогой, онсэн, лобби, коворкинг, библиотеку, зону барбекю, зону отдыха на крыше, место для выгула домашних животных. Типы квартир: Дуплекс с 1 спальней 49,5 м2 1 спальня 56 м2 1 спальня плюс 57 м2 2 спальни 74 м2 2 спальни плюс 76 м2 …
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл напротив British International School в Ко Кео, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл напротив British International School в Ко Кео, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл напротив British International School в Ко Кео, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл напротив British International School в Ко Кео, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл напротив British International School в Ко Кео, Пхукет, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл напротив British International School в Ко Кео, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл напротив British International School в Ко Кео, Пхукет, Таиланд
Ко Кео, Таиланд
от
$1,55 млн
Закрытый поселок из 9 просторных и функциональных резиденций, тщательно продуманный для семей с детьми. Проект расположен на холме с живописными видами в непосредственной близости к международным школам острова. Большие участки от 670 м² до 1195 м². Спальни 20-27 м², ванные комнаты 10-16 м².…
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Жилой комплекс Уникальный проект Atrium Andaman City под управлением Radisson.
Жилой комплекс Уникальный проект Atrium Andaman City под управлением Radisson.
Жилой комплекс Уникальный проект Atrium Andaman City под управлением Radisson.
Жилой комплекс Уникальный проект Atrium Andaman City под управлением Radisson.
Жилой комплекс Уникальный проект Atrium Andaman City под управлением Radisson.
Показать все Жилой комплекс Уникальный проект Atrium Andaman City под управлением Radisson.
Жилой комплекс Уникальный проект Atrium Andaman City под управлением Radisson.
Ban Bang Thao, Таиланд
от
$160,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Современный кондоминиум в составе комплекса Andaman City, расположенный в районе Чоенг Тхалей (Пхукет), всего в 500 метрах от пляжа Банг Тао. Проект включает два 7-ми этажных здания общей площадью около 9.500 м2 всего 311 апартаментов. Апартаменты на первом этаже имеют прямой доступ к общ…
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Smart Home
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Жилой комплекс Люксовые меблированные апартаменты под сдачу в аренду рядом с пляжами Банг Тао и Сурин, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Люксовые меблированные апартаменты под сдачу в аренду рядом с пляжами Банг Тао и Сурин, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Люксовые меблированные апартаменты под сдачу в аренду рядом с пляжами Банг Тао и Сурин, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Люксовые меблированные апартаменты под сдачу в аренду рядом с пляжами Банг Тао и Сурин, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Люксовые меблированные апартаменты под сдачу в аренду рядом с пляжами Банг Тао и Сурин, Пхукет, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Люксовые меблированные апартаменты под сдачу в аренду рядом с пляжами Банг Тао и Сурин, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Люксовые меблированные апартаменты под сдачу в аренду рядом с пляжами Банг Тао и Сурин, Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$169,874
В тихом, респектабельном районе с видом на гору расположены уникальные дома, построенные надёжным тайским девелопером. Это настоящий уютный уголок среди роскошных вилл и кондоминиумов — без единой трещины, с душой и историей. Проект реновации без изменения конструктивной базы сохраняет 28 юн…
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и садами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и садами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и садами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и садами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и садами, Пхукет, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и садами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и садами, Пхукет, Таиланд
Ви Чит, Таиланд
от
$91,895
Особенности комплекса: лобби тренажерный зал прачечная бассейн зона отдыха сады (в том числе сад на крыше) Преимущества Мебель и кондиционер в подарок. Расположение и объекты поблизости Ближайшая школа - 300 метров Британская международная школа - 6,1 км Ближайший торговый центр - 1,2 к…
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Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и садами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и садами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и садами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и садами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и садами, Пхукет, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и садами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и садами, Пхукет, Таиланд
Чонг Тале, Таиланд
от
$1,15 млн
Предлагаются уникальные элитные виллы с большими ухоженными садами, 10-метровыми бассейнами с морской водой и джакузи, парковочными местами. Особенности квартир Каждый дом включает просторную гостиную и столовую открытой планировки, оборудованную кухню с островом, красивые спальни с собстве…
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами на море в 600 метрах от пляжа Ката, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами на море в 600 метрах от пляжа Ката, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами на море в 600 метрах от пляжа Ката, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами на море в 600 метрах от пляжа Ката, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами на море в 600 метрах от пляжа Ката, Пхукет, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами на море в 600 метрах от пляжа Ката, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами на море в 600 метрах от пляжа Ката, Пхукет, Таиланд
Карон, Таиланд
от
$1,90 млн
Проект состоит из 8 роскошных одноэтажных вилл с бассейнами и панорамными видами. Особенности комплекса: эксклюзивный клубный дом с террасой и видом на море зеленый парк охрана консьерж-сервис Расположение и объекты поблизости Район Ката, расположенный на юго-восточном побережье Пхукета, …
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Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и джакузи прямо на пляже Банг Тао, Пхукет
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и джакузи прямо на пляже Банг Тао, Пхукет
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и джакузи прямо на пляже Банг Тао, Пхукет
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и джакузи прямо на пляже Банг Тао, Пхукет
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и джакузи прямо на пляже Банг Тао, Пхукет
Показать все Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и джакузи прямо на пляже Банг Тао, Пхукет
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и джакузи прямо на пляже Банг Тао, Пхукет
Choeng Thale, Таиланд
от
$2,48 млн
Предлагаются эксклюзивные виллы с живописным видом на побережье, внутренними двориками, большими бассейнами и джакузи. Резиденция располагает круглосуточной охраной и является частью большого комплекса с торговыми центрами, полем для гольфа, барами и ресторанами. Особенности квартир Каждый …
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Жилой комплекс Просторные виллы с бассейнами в экологичном районе, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Просторные виллы с бассейнами в экологичном районе, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Просторные виллы с бассейнами в экологичном районе, Пхукет, Таиланд
Тхаланг, Таиланд
от
$1,06 млн
Предлагаются виллы с бассейнами 3,85 х 12,25 м, террасами и парковочными местами. Площадь земельных участков - от 437 м2 до 599 м2. Особенности квартир Каждый дом включает 4 спальни и 4 ванные комнаты. Расположение и объекты поблизости Потрясающие тропические закаты, сказочные пейзажи и те…
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Жилой комплекс Исключительный новый жилой комплекс между лагуной и морем в Лагуне Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Исключительный новый жилой комплекс между лагуной и морем в Лагуне Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Исключительный новый жилой комплекс между лагуной и морем в Лагуне Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Исключительный новый жилой комплекс между лагуной и морем в Лагуне Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Исключительный новый жилой комплекс между лагуной и морем в Лагуне Пхукет, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Исключительный новый жилой комплекс между лагуной и морем в Лагуне Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Исключительный новый жилой комплекс между лагуной и морем в Лагуне Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$7,80 млн
Эти 16 великолепных резиденций образуют свой собственный эксклюзивный анклав на территории одного из самых редких и востребованных участков элитной земли в Laguna Phuket. Каждая из просторных современных резиденций была тщательно спроектирована без экономии средств, чтобы обеспечить исключит…
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Жилой комплекс Апартаменты в 500 метрах от пляжа Най Янг.
Жилой комплекс Апартаменты в 500 метрах от пляжа Най Янг.
Жилой комплекс Апартаменты в 500 метрах от пляжа Най Янг.
Жилой комплекс Апартаменты в 500 метрах от пляжа Най Янг.
Жилой комплекс Апартаменты в 500 метрах от пляжа Най Янг.
Показать все Жилой комплекс Апартаменты в 500 метрах от пляжа Най Янг.
Жилой комплекс Апартаменты в 500 метрах от пляжа Най Янг.
Са Кху, Таиланд
от
$104,451
Варианты отделки С отделкой
Комплекс располагается всего в 500 метрах от пляжа Най Янг, занимает площадь 22.000 м2 и включает в себя 6 жилых зданий высотой в 7 этажей каждое, всего в комплексе 814 квартир. Данный проект предлагает уникальное сочетание роскоши и уюта в прибрежном районе и удобной прогулочной зоной вд…
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Smart Home
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Жилой комплекс The Element by Anocha
Жилой комплекс The Element by Anocha
Жилой комплекс The Element by Anocha
Жилой комплекс The Element by Anocha
Жилой комплекс The Element by Anocha
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Жилой комплекс The Element by Anocha
Камала, Таиланд
от
$123,277
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 7
Побег к мирной элегантности: пляж, горы, сообщество
Застройщик
The Element by Anocha
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и садами в 250 метрах от побережья, в 10 минутах ходьбы от международной школы, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и садами в 250 метрах от побережья, в 10 минутах ходьбы от международной школы, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и садами в 250 метрах от побережья, в 10 минутах ходьбы от международной школы, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и садами в 250 метрах от побережья, в 10 минутах ходьбы от международной школы, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и садами в 250 метрах от побережья, в 10 минутах ходьбы от международной школы, Пхукет, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и садами в 250 метрах от побережья, в 10 минутах ходьбы от международной школы, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и садами в 250 метрах от побережья, в 10 минутах ходьбы от международной школы, Пхукет, Таиланд
Равай, Таиланд
от
$674,025
Предлагаются стильные апартаменты с панорамными видами на сад и море (3-5 этажи) Некоторые апартаменты имеют собственные бассейны. Современная резиденция выполнена в итальянском стиле и располагает большим бассейном с детской зоной, пышным тропическим садом, солнечной террасой и тренажерами …
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд
Тхаланг, Таиланд
от
$2,65 млн
Предлагаются элитные виллы с бассейнами, ухоженными садами и парковочными местами. Комплекс располагает круглосуточной охраной. Также для резидентов имеется эксклюзивный доступ к инфраструктуре известной международной школы, включающей футбольные поля и баскетбольные площадки, олимпийский ба…
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Жилой комплекс Жилой комплекс с четырьмя бассейнами, террасой на крыше, тренажерным залом, 100 метров до пляжа Камала, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс с четырьмя бассейнами, террасой на крыше, тренажерным залом, 100 метров до пляжа Камала, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс с четырьмя бассейнами, террасой на крыше, тренажерным залом, 100 метров до пляжа Камала, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс с четырьмя бассейнами, террасой на крыше, тренажерным залом, 100 метров до пляжа Камала, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс с четырьмя бассейнами, террасой на крыше, тренажерным залом, 100 метров до пляжа Камала, Пхукет, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс с четырьмя бассейнами, террасой на крыше, тренажерным залом, 100 метров до пляжа Камала, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс с четырьмя бассейнами, террасой на крыше, тренажерным залом, 100 метров до пляжа Камала, Пхукет, Таиланд
Камала, Таиланд
от
$172,711
Проект в идеальном месте, всего в 100 метрах от пляжа Камала. В комплексе 2 корпуса и квартиры с 1-2 спальнями, а также студии. Апартаменты оформлены в теплых тонах, а роскошные ванны установлены в каждом номере. Отель отличается уникальной красотой и 4 стильными бассейнами с джакузи. Более …
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Жилой комплекс AYANA HEIGHTS SEAVIEW RESIDENCE
Жилой комплекс AYANA HEIGHTS SEAVIEW RESIDENCE
Жилой комплекс AYANA HEIGHTS SEAVIEW RESIDENCE
Жилой комплекс AYANA HEIGHTS SEAVIEW RESIDENCE
Жилой комплекс AYANA HEIGHTS SEAVIEW RESIDENCE
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Жилой комплекс AYANA HEIGHTS SEAVIEW RESIDENCE
Чонг Тале, Таиланд
от
$240,543
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 7
Инвестиционный объект! Доход от 7%! Рассрочка! Мебель включена в стоимость Великолепный вид на море! AYANA Heights - в окружении национальных парков и тропической растительности, недалеко от знаменитого пляжа Банг Тао. Это уединенный рай с легким доступом ко всем городским удобст…
Агентство
DDA Real Estate
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Агентство
DDA Real Estate
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Отель The Trees Residence by Anocha
Отель The Trees Residence by Anocha
Отель The Trees Residence by Anocha
Отель The Trees Residence by Anocha
Отель The Trees Residence by Anocha
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Отель The Trees Residence by Anocha
Choeng Thale, Таиланд
от
$124,336
Год сдачи 2026
О комплексеДобро пожаловать в The Trees Residence by Anocha, современную тропическую застройку, расположенную в эксклюзивном районе Бангтао на Пхукете - одном из самых востребованных мест на острове для роскошной жизни и высокодоходных инвестиций в недвижимость. Это больше, чем просто резиде…
Застройщик
The Element by Anocha
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Жилой комплекс Просторные современные апартаменты рядом с пляжами, в окружении живописной природы, Лаян, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Просторные современные апартаменты рядом с пляжами, в окружении живописной природы, Лаян, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Просторные современные апартаменты рядом с пляжами, в окружении живописной природы, Лаян, Пхукет, Таиланд
Чонг Тале, Таиланд
от
$256,441
Комфортный жилой комплекс в окружении тропических лесов и заповедных зон подойдёт как для личного проживания, так и для участия в арендной программе. Философия проекта подразумевает использование экологичных материалов, оптимизацию пространства и сбережение природных ресурсов. Арендная прогр…
Агентство
TRANIO
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Апарт - отель Уникальный проект Atrium Andaman City под управлением Radisson.
Апарт - отель Уникальный проект Atrium Andaman City под управлением Radisson.
Апарт - отель Уникальный проект Atrium Andaman City под управлением Radisson.
Апарт - отель Уникальный проект Atrium Andaman City под управлением Radisson.
Апарт - отель Уникальный проект Atrium Andaman City под управлением Radisson.
Показать все Апарт - отель Уникальный проект Atrium Andaman City под управлением Radisson.
Апарт - отель Уникальный проект Atrium Andaman City под управлением Radisson.
Ban Bang Thao, Таиланд
от
$160,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Современный кондоминиум в составе комплекса Andaman City, расположенный в районе Чоенг Тхалей (Пхукет), всего в 500 метрах от пляжа Банг Тао. Проект включает два 7-ми этажных здания общей площадью около 9.5000 м2 всего 311 апартаментов. Апартаменты на первом этаже имеют прямой доступ к об…
Агентство
Smart Home
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, садами и живописными видами в 2 минутах от пляжа Най Харн, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, садами и живописными видами в 2 минутах от пляжа Най Харн, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, садами и живописными видами в 2 минутах от пляжа Най Харн, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, садами и живописными видами в 2 минутах от пляжа Най Харн, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, садами и живописными видами в 2 минутах от пляжа Най Харн, Пхукет, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, садами и живописными видами в 2 минутах от пляжа Най Харн, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, садами и живописными видами в 2 минутах от пляжа Най Харн, Пхукет, Таиланд
Равай, Таиланд
от
$917,402
Комплекс состоит из 9 двухэтажных вилл. Особенности бассейн 30 м2 с шезлонгами и душем зона барбекю с летней кухней, зоной отдыха и террасой парковка сад с пальмами и декоративными тропическими растениями захватывающие виды на горы круглосуточная охрана и видеонаблюдение Начало строительст…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с пляжем Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с пляжем Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с пляжем Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с пляжем Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с пляжем Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с пляжем Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с пляжем Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$500,997
Предлагаются элитные виллы, в которых современность соединяется с тропической зеленью. Каждый бом располагает садом, бассейном 23 м2 и парковкой. Расположение и объекты поблизости Аэропорт - 30 минут Пляж Банг Тао - 15 минут Пляж Сурин - 20 минут Национальный парк - 10 минут Аквапарк - 8 м…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Апартаменты класса люкс в резиденции с пятью бассейнами, спа-центром и детским клубом, в 900 метрах от пляжа, Най Харн, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Апартаменты класса люкс в резиденции с пятью бассейнами, спа-центром и детским клубом, в 900 метрах от пляжа, Най Харн, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Апартаменты класса люкс в резиденции с пятью бассейнами, спа-центром и детским клубом, в 900 метрах от пляжа, Най Харн, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Апартаменты класса люкс в резиденции с пятью бассейнами, спа-центром и детским клубом, в 900 метрах от пляжа, Най Харн, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Апартаменты класса люкс в резиденции с пятью бассейнами, спа-центром и детским клубом, в 900 метрах от пляжа, Най Харн, Пхукет, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Апартаменты класса люкс в резиденции с пятью бассейнами, спа-центром и детским клубом, в 900 метрах от пляжа, Най Харн, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Апартаменты класса люкс в резиденции с пятью бассейнами, спа-центром и детским клубом, в 900 метрах от пляжа, Най Харн, Пхукет, Таиланд
Равай, Таиланд
от
$148,167
Резиденция располагает круглосуточной охраной, крытой и открытой парковкой, коворкингом, 2 бассейнами, детским бассейном, детским клубом и детской площадкой, кинотеатром, спа-центром, сауной и фитнес-залом, рестораном и баром, бассейном на крыше с террасой. Удобства и оснащение в доме Быто…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и видом на море в 600 метрах от пляжа Сурин, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и видом на море в 600 метрах от пляжа Сурин, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и видом на море в 600 метрах от пляжа Сурин, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и видом на море в 600 метрах от пляжа Сурин, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и видом на море в 600 метрах от пляжа Сурин, Пхукет, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и видом на море в 600 метрах от пляжа Сурин, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и видом на море в 600 метрах от пляжа Сурин, Пхукет, Таиланд
Чонг Тале, Таиланд
от
$113,172
Роскошный бутик-кондоминиум состоит из 82 уютных апартаментов, созданных для того, чтобы предложить вам максимальный комфорт. Мы предлагает высококлассный отдых и тропическое спокойствие в оазисе района Сурин. Особенности: круглосуточный ресепшн подземная охраняемая парковка видеонаблюдение…
Агентство
TRANIO
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