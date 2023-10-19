Новостройки в Пхукете, Таиланд

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Продажа новостроек в Провинция Пхукет

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Жилой комплекс Резиденция класса люкс рядом с пляжем Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция класса люкс рядом с пляжем Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€809,131
Агентство: TRANIO
Предлагаются современные комфортабельные меблированные виллы в азиатском стиле. Резиденция располагает торговым центром, ресторанами, спа-центром. Окончание строительства - 2024 год. Удобства и оснащение в доме Встроенная кухня Кондиционеры Сантехника Расположение и объекты поблизости Пляж - 2,5 км Гольф-клуб - 10 минут Аквапарк - 15 минут
Жилой комплекс Комплекс меблированных апартаментов с круглосуточным обслуживанием, в 800 метрах от пляжа, Патонг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс меблированных апартаментов с круглосуточным обслуживанием, в 800 метрах от пляжа, Патонг, Пхукет, Таиланд
Патонг, Таиланд
от
€100,921
Агентство: TRANIO
Предлагаются мелированные квартиры с панорамным видом на море и горы. Резиденция располагает бассейном, спа-центром, баром и кафе, рестораном, круглосуточным обслуживанием и охраной, ухоженным садом. Удобства и оснащение в доме Кухонная мебель и бытовая техника Преимущества Гарантированный арендный доход 7%. Расположение и объекты поблизости Город Патонг - 500 метров Пляж Патонг - 800 метров
Жилой комплекс Новый жилой комплекс недалеко от моря на Пхукете, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс недалеко от моря на Пхукете, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€259,983
Агентство: TRANIO
Современный кондоминиум включает роскошные апартаменты с разными планировками: стандартные апартаменты с 1-2 спальнями и дуплекс-квартиры с 2 спальнями. Одна из особенностей проекта - вид на поле для гольфа Laguna Golf, горы и пышный сад. В комплексе также есть охрана и консьерж-сервис, бассейны, спортзал, парковка, ресторан. Расположение и объекты поблизости Лагуна Гольф – 1 минута Пляжи Банг Тао и Лаян – 2 минуты Аквапарк Blue Tree – 10 минут Международная школа - 20 минут Аэропорт - 25 минут
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс великолепных вилл с бассейнами в Таланге, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс великолепных вилл с бассейнами в Таланге, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€2,90 млн
Агентство: TRANIO
51 вилла в ультра-роскошном и балийском фирменном дизайне с площадью земли от 852 до 2036 м2 и застроенной площадью от 500 м2. Амортизационный фонд 100 000 бат (одноразовый платеж). Ежемесячная плата за управление общей территорией 20 бат/м2, включая круглосуточную охрану, вывоз мусора, общее электричество, благоустройство общей территории. Удобства и оснащение в доме Все частные виллы имеют бассейн, кондиционер, встроенный шкаф, кухню и ландшафтный дизайн. Пакет мебели покупается по желанию. Расположение и объекты поблизости Чернгталай — район Таланга в средне-западной части острова Пхукет, расположенный к югу от аэропорта, включает пляжи Лаян, Банг Тао и Сурин. Пляжи красивее и тише, чем на оживленном юге Пхукета. В этом районе много отелей и курортов, и район становится все более и более привлекательным благодаря широкому выбору отличных ресторанов, магазинов и даже ночных рынков, а до аэропорта можно доехать всего за 20-25 минут. Пляж Лаян - 5 мин. Пляж Банг Тао – 10 мин. Пляж Найтон – 13 мин. Пляж Сурин - 15 мин. Боут-авеню - 10 мин. Лагуна Гольф - 10 мин. Гольф Блу Каньон - 23 мин. Порто-де-Пхукет - 10 мин. Центральный Пхукет - 35 мин. Больница Таланг - 13 мин. Международный аэропорт Пхукета – 25 мин. Бангкокская больница - 35 мин.
Жилой комплекс в окружении живописной природы
Жилой комплекс в окружении живописной природы
Пхукет, Таиланд
от
€62,456
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Fantasea Condo Kamala - потрясающий комплекс кондоминиумов, расположенный всего в 900 метрах от прекрасного пляжа Камала на западном побережье Пхукета. Кондоминиум состоит из 8 этажей и включает в себя 164 уютных и стильных квартир. Широкий выбор вариантов от современных и роскошных до минималистских концепций, чтобы удовлетворить различные вкусы и потребности. Кондоминиум состоит из 8 этажей и включает в себя 164 кв. В жилом комплексе есть два отдельных здания, которые предлагают различные удобства для жителей: Здание A — более бюджетный вариант для тех, кто хочет арендовать квартиру посуточно. Здание B — более роскошный вариант, с более просторными помещениями и более высококлассными удобствами, такими как фитнес-центр и бассейн. Нижний этаж двух зданий занимает крытая парковка на 84 места. В 5 минутах ходьбы расположены Carnival Magic и Phuket FantaSea - удивительные туристические шоу. В 8-10 минутах ходьбы мини - маркет и аптека. Kamala Market - ночной рынок в 15 минутах пешком. Особенности: - спортзал - зона ресепшен в лобби - парковка - видеонаблюдение - бассейн - круглосуточная охрана Звоните или пишите, будем рады подобрать для Вас лучший объект в Таиланде! Юридическое сопровождение в подарок!
Апарт - отель Paradise Beach Residence Phuket
Апарт - отель Paradise Beach Residence Phuket
Патонг, Таиланд
от
€118,333
Сдача в: 2024
Агентство: Zuma Real Estate Ltd.
ПРОЕКТ - Paradise Beach Residence Paradise Beach Residence Phuket, расположенный в 2 км к юго-западу от Патонга, является исключительной резиденцией на острове Пхукет. Нетронутый, компактный пляж - одно из скрытых сокровищ Пхукета. Шикарный и современный, проект предлагает жилые единицы с одной спальней 45 квадратных метров и 60 квадратных метров. Резиденции с одной спальней имеют тропический современный дизайн и имеют кухню открытой планировки, гостиную и столовую. Квадратная планировка максимизирует пространство. Дизайн минималистичен с большими окнами и раздвижными стеклянными дверями от пола до потолка, что позволяет естественному освещению каскадно проходить через квартиру и улучшать впечатляющие виды. Во всех апартаментах есть балкон с собственным джакузи, а апартаменты на первом этаже предлагают незабываемые впечатления от отдыха с прямым выходом к бассейну. Полностью меблированные номера могут похвастаться безупречно стильной мебелью и современными украшениями, чтобы обеспечить все необходимые удобства в курортной собственности вашей мечты. Владельцы Paradise Beach Residence Phuket смогут пользоваться парковкой, центром бассейна, баром у бассейна, конференц-залом, услугами различных удобств и удобств, современный фитнес-центр, роскошный спа-салон и оздоровительный центр, Mini Mart, а также лобби с круглосуточной охраной, а также рестораны тайской и западной кухни Условия покупки Условия гарантии аренды 7% NET (при условии WHT) гарантия аренды (без ежемесячных платежей, без электричества, без обслуживания, без тонущего фонда ...) в течение первых 15 лет. Гарантия аренды будет выплачиваться каждый год заранее. Вариант обратного выкупа Через 10 лет с даты закрытия покупатель может подать заявку на опцион обратного выкупа и вернуть все уплаченные деньги. Через 15 лет возможность пересмотра нового срока гарантии аренды. Условия оплаты 200 000,00 THB депозит 35% при подписании Договора купли-продажи в течение 30 дней с момента заключения договора 10% через 90 дней с предыдущего взноса 15% после завершения инфраструктуры 15% после завершения строительства фундамента 15% при завершении строительства здания 10% (минус депозит) при передаче ключей Преимущества для владельца Возможность для владельца использовать единицу 4 недель в низкий сезон или 2 недель в высокий сезон и 2 недель в низкий сезон, без затрат на электричество, воду, и ежемесячная плата. Владелец также может получить права на использование единицы в течение пикового сезона при выплате компенсации, равной 50% от официальной платы за аренду. Владелец может получить VIP-карту и получить скидку в Paradise Beach. ОСОБЕННОСТИ Paradise Beach Residence Тип недвижимости: Резиденция Площадь участка (m²): 24 100 кв.м. Планировка: 45 и 60 кв.м, 1 спальня Всего единиц: 1,152 Собственность: Защищенный 90-летний лизинговый склад с 7% чистой гарантийной доходностью в течение 15 лет Стиль: тропический / современный Кухня: кухня открытого плана Гостиная: гостиная открытого плана Бассейн: 7000 кв.м бассейн плюс пейзажный бассейн на крыше Балкон: отдельный балкон с джакузи Вид: Вид на сад / Вид на бассейн / Вид на море Расстояние от моря: 300 метров
Жилой комплекс Красивая резиденция с бассейном, парком и тренажерным залом рядом с пляжами и полями для гольфа, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Красивая резиденция с бассейном, парком и тренажерным залом рядом с пляжами и полями для гольфа, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€1,53 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются различные виллы с бассейнами. Виллы построены в современном элитном стиле и в тропическом балийском стиле. Площадь земельных участков - от 411 м2 до 1 373 м2. Резиденция располагает парком, кафе и рестораном, общим бассейном, тренажерным залом, беговой дорожкой, детской площадкой. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Стенной шкаф Расположение и объекты поблизости Пляж Лаян - 10 минут Пляж Банг Тао - 15 минут Пляж Сурин - 20 минут Поле для гольфа - 15 минут Аква парк - 15 минут Больница - 13 минут Международный аэропорт - 13 минут
Жилой комплекс Новый жилой комплекс первоклассных вилл с бассейнами на Пхукете, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс первоклассных вилл с бассейнами на Пхукете, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€1,26 млн
Агентство: TRANIO
Современный комплекс предлагает двухэтажные виллы с бассейнами, садами и парковками различных типов. Можно приобрести пакет мебели от 2 до 3 млн бат в зависимости от типа виллы. Рядом с комплексом застройщик возводит международную школу с бассейном, футбольными и баскетбольными полями. Преимущества Компания застройщик предлагает удобную программу управления недвижимостью. Гибкая система оплаты: 2% - резервирование 33% - при подписании контракта в течение месяца 60% - во время строительства (4 платежа по 15%) 5% - при передаче виллы владельцу Расположение и объекты поблизости Международная школа - 1 минута Большой торговый центр - 6 минут Порт Пхукета - 10 минут Международный аэропорт - 25 минут Госпиталь - 29 минут Пляжа Патонг - 30 минут Большой Будда - 30 минут
Жилой комплекс Baan Pur
Жилой комплекс Baan Pur
Пхукет, Таиланд
от
€262,906
Агентство: DDA Real Estate
  Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 300 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Эксклюзивный пентхаус в жилом комплексе Baan Pur, расположенном в районе Чонг Тале (Пхукет). До пляжа Банг Тао всего 300 м. Апартаменты полностью оборудованы высококачественной мебелью и кухонным гарнитуром в западном стиле. Комнаты спроектированы пропорционально и с использованием ярких цветовых тонов. Особенности проекта: отель под управлением, ресторан на территории, общий бассейн, общий тренажерный зал, Бар, клубный дом, охрана 24/7, видеонаблюдение 24/7, автомобильная стоянка, паровая комната, стойка регистрации / вестибюль, детский бассейн. Из апартаментов открывается восхитительный вид на горы и город. Предоставляется очень комфортная беспроцентная рассрочка с минимальным первым взносом! Доход от аренды - от 6%. В районе прекрасная инфраструктура - в пешей доступности лучшие магазины и рестораны, рынок, торговые центры и огромный выбор развлечений. Международный аэропорт Пхукета расположен в 22,8 км от Баан Пури, время в пути около 33 минут на машине или такси. Клиника Baan Bangtao является ближайшим медицинским учреждением, которое находится в 2,3 км от проекта, школы в непосредственной близости. Звоните или пишите, расскажем все о самых выгодных проектах Таиланда! Подберём идеальную недвижимость именно для Вас!
Жилой комплекс The Ozone Lagunia Condominium
Жилой комплекс The Ozone Lagunia Condominium
Пхукет, Таиланд
от
€157,240
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 300 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       The Ozone Lagunia Condominium - это новый кондоминиум премиального класса, расположенный в Лагуне, одном из наиболее престижных районов острова. Проект находится по адресу: 88, Cherngtalay, Tambon Choeng Thale, Thalang District, Phuket 83110, Таиланд. Кондоминиум состоит из двух 7-этажных зданий с вмещающих в себя 164 просторные квартиры площадью от 41 кв.м. до 88 кв.м. Все квартиры имеют гостиную, столовую, кухню и балконы. В третьем здании комплекса располагается 7 розничных магазинов. Комплекс находится в окружении живописного естественного природного ландшафта с видом на поле для гольфа Laguna Phuket, горы и зелень. В 5-10 минутах езды от комплекса расположены рестораны, торговые галереи Porto de Phuket и Boat Avenue, супермаркеты Villa Market и Lotus's, гольф-клуб Лагуна, всемирно известные пляжные клубы Xana и Catch, аквапарк Blue Tree. Плюсы комплекса: - Кабельное телевидение - Фитнес - Сад - Стоянка - Охрана 24/7 - Бассейн - Зона йоги - Лифт Позвоните нам , и мы с огромным удовольствием поможем Вам, в покупке недвижимости в Таиланде по доступной цене!
Жилой комплекс Элитная резиденция в окружении природы, в центре престижного района Пхукета, Таиланд
Жилой комплекс Элитная резиденция в окружении природы, в центре престижного района Пхукета, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€849,656
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с 15-метровыми бассейнами, джакузи, большими террасами, зелеными садами и панорамным видом на горы. Резиденция располагает садом, парковкой, круглосуточной охраной и видеонаблюдением. Удобства и оснащение в доме Высокие потолки в гостиной открытой планировки (6 метров) Полы из тикового дерева Кондиционеры Встроенная кухня Бытовая техника Teka Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в центре одного из самых престижных районов острова, рядом с автомагистралями и международным аэропортом. Международная школа - 10 минут Порт - 13 минут Поле для гольфа - 15 минут Аквапарк - 20 минут Международный аэропорт - 12 минут Пляж Най-Тон - 15 минут Пляж Лаян - 15 минут Пляж Банг Тао - 15 минут Пляж Сурин - 20 минут Пляж Май-Као - 20 минут Больница Бангкока - 30 минут
Коттеджный поселок Patong Bay Ocean View
Коттеджный поселок Patong Bay Ocean View
Патонг, Таиланд
от
€143,320
Сдача в: 2024
Застройщик: Phuket Holiday Service Co., Ltd.
Комплекс Patong Bay Ocean View Cottages расположен в прекрасном месте среди холмов Патонга. Он состоит из 300 коттеджей с одной спальней, расположенных в непосредственной близости от захватывающего курорта Патонг-Бич. Размер коттеджей - 60 или 70 квадратных метров. Элегантно спроектированные коттеджи полностью меблированы. Современные и уютные, с минималистским дизайном, с одними из лучших видом на море. В каждом коттедже есть кухня и гостиная открытой планировки, обеденная зона и спальня, джакузи или частный бассейн. Коттеджи расположены среди тропических ландшафтных садов с видом на море и горы. На территории комплекса есть общий бассейн, тренажерный зал, спа, рестораны и кафе, а также клуб и парковка. БЕЗОПАСНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ С ГАРАНТИРОВАННЫМ ДОХОДОМ Эта первоклассная инвестиция в недвижимость, расположенная на окраине Патонга, поставляется с гарантией аренды 7% NET в течение следующих 15 лет. Завидное расположение рядом с пляжем Патонг, который ежегодно получает большую долю растущего числа туристов на Пхукете.  ДЕТАЛИ Тип недвижимости: Коттедж с видом на море Размер общего участка (кв.м): 30 396 Планировка: 60 ​​и 70 кв.м., 1 спальня Всего коттеджей: 300 Собственность: Защищенная аренда с гарантией доходности 7% NET на 15 лет Стиль: Тропический/Современный Кухня: Кухня открытой планировки Гостиная: Гостиная открытой планировки Бассейн: Частные балконы с видом на море Балкон: Отдельный Сад: Ландшафтный сад Вид: Море/Горы   Опция обратного выкупа По истечении 10 лет с даты закрытия покупатель может подать заявку на выкуп и получить обратно все уплаченные деньги. Через 15 лет возможность пересмотра нового гарантийного срока аренды.    
Жилой комплекс Patong Bay Sea View Condominium
Жилой комплекс Patong Bay Sea View Condominium
Патонг, Таиланд
от
€132,081
Сдача в: 2024
Застройщик: Phuket Holiday Service Co., Ltd.
Функциональная и роскошная резиденция Patong Bay Seaview предлагает возможность приобрести современную квартиру на Пхукете с гарантированным возвратом инвестиций. Комплекс Patong Bay Seaview Residence расположен на окраине оживленного района Патонг-Бич. К услугам гостей 454 полностью мебелированные квартиры с одной спальней (45,5 м2) недалеко от известного туристического центра Пхукета. В каждой квартире есть кухня, гостиная и обеденная зона открытой планировки, спальня, балкон с видом на море и на горы. Современный дизайн дополняется тропическими ландшафтными садами На территории резиденций есть общий бассейн, тренажерный зал, спа, рестораны и кафе, клуб. Проект включает в себя достаточное количество парковочных мест. Детали Тип недвижимости: Квартира с видом на море Размер участка (кв.м): 32 262 кв.м. Планировка: 45,5 кв.м, 1 спальня Всего единиц: 454 Собственность: Защищенная аренда с гарантией доходности 7% NET на 15 лет Стиль: Тропический/Современный Кухня: Кухня открытой планировки Гостиная: Гостиная открытой планировки Бассейн: Частные балконы с видом на море Балкон: Отдельный Сад: Ландшафтный сад Вид: Море/Горы   Условия гарантии аренды Гарантия аренды 7% НЕТТО (при условии удержания налога на прибыль) (без ежемесячной платы, без электричества, без обслуживания, без фонда погашения) в течение первых 15 лет. Гарантия аренды будет выплачиваться каждый год.   Опция обратного выкупа По истечении 10 лет с даты закрытия покупатель может подать заявку на выкуп и получить обратно все уплаченные деньги. Через 15 лет возможность пересмотра нового гарантийного срока аренды. Владелец может пользоваться квартирой 4 недели в низкий сезон или 2 недели в высокий сезон и 2 недели в низкий сезон, без затрат на электричество, воду и ежемесячную плату. Владелец также может получить права на использование объекта в пик сезона.  
Вилла Aqua Villas Rawai
Вилла Aqua Villas Rawai
Пхукет, Таиланд
от
€710,149
Агентство: DDA Real Estate
Aqua Villas Rawai - это новый проект с потрясающим видом на море, расположенный всего в 150 метрах от пляжа Раваи. Обладая ультра современным дизайном, каждая резиденция может похвастаться частной террасой на крыше с уникальным 12-метровым пейзажным бассейном с прозрачным дном. Проект представлен 9 -ю роскошными резиденциями с 3- мя спальнями и общей площадью жилых помещений от 473 до 507 кв.м. на 4- х этажах. Просторная гостиная открытой планировки, столовая и полностью оборудованная кухня в европейском стиле расположены на 2-ом этаже, откуда открывается прекрасный вид на сад и кокосовые пальмы. Огромная просторная спальня занимает весь третий этаж и оснащена гардеробной, большой ванной комнатой и открытой террасой с джакузи, где Вы сможете наслаждаться фантастическими живописными закатами! Вторая и третья спальни расположены на первом этаже и имеют собственные ванные комнаты, гардеробные, а также частный сад и террасу. Частный лифт предлагается в качестве дополнительного оборудования в каждой квартире. Расположение: Aqua Villas Rawai находится по адресу: 25/16 Soi Salika, Moo 2, Rawai , Mueang, Phuket. Недалеко есть место для прогулок с домашним питомцем парк LisAndi Garden. На расстоянии 1 часа 10 минут на машине от виллы расположился аэропорт Пхукет. Вилла удалена от береговой линии Андаманского моря на расстояние 133 м. Чтобы отдохнуть на песчаном пляже Laem Ka nude beach, от виллы нужно пройти 810 метров. Удобства: - Бассейн Infinity - Сад - Парковка - Видеонаблюдение - Круглосуточная охрана - Лифт Развлечения: Отдохнуть в границах участка виллы, где есть обустроенный бассейн, сможет каждый постоялец. До музея «Seashell museum» всего 617 метров от виллы. И доступно к посещению обзорная площадка «Promthep Cape viewpoint» в 9 минутах на автомобиле. В вилле предоставляется велосипед (бесплатно) для активного отдыха. Для владельцев этой роскошной недвижимости, приобретенной с целью инвестиций, предлагается программа аренды для того, чтобы позволить им получать достойный доход от аренды, который не заставит себя долго ждать. Звоните или пишите, будем рады подобрать для Вас лучший объект в Таиланде! Юридическое сопровождение в подарок!
Жилой комплекс MAESTRO LUXURY
Жилой комплекс MAESTRO LUXURY
Пхукет, Таиланд
Агентство: DDA Real Estate
Maestro Luxury - это проект с 24 просторными апартаментами люкс-класса и уникальными удобствами для собственников и гостей комплекса. Проект расположен по адресу: 32, Choeng Thale, Thalang District, Phuket 83110, Таиланд. Роскошные апартаменты с исключительными интерьерами, изюминками и уникальными общественными удобствами. Зеленые зоны отлично дополняют комплекс, и предают свежести в столь теплый климат. В шаговой доступности от комплекса расположены многочисленные магазины. Также в непосредственной близости от Maestro Luxory находятся образовательные и медицинские учреждения. Место, где расположен комплекс, предлагает хороший выбор ресторанов, что позволит приятно провести время. Неподалеку от комплекса доступно все для комфортной жизни! Удобства: - Допускается размещение домашних животных - Игровая комната - Фитнес-центр - Кафе-бар - Хранение велосипедов - Шкафчики для пакетов - Лифт - Видеонаблюдение - Охрана 24/7 - Подземный паркинг - Лобби - Кинотеатр - Бассейн на крыше Звоните или пишите, будем рады подобрать для Вас лучший объект в Таиланде! Юридическое сопровождение в подарок!
Жилой комплекс Sea Heaven класса люкс
Жилой комплекс Sea Heaven класса люкс
Пхукет, Таиланд
от
€165,995
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Sea Heaven - это роскошный инвестиционный кондоминиум класса люкс на берегу залива Най Тон, выполненный в современном дизайне и различными планировками, площадью от 29 до 77 кв.м. Комплекс состоит из 5 жилых 8 этажных зданий и вмещает в себя 476 квартир. Апартаменты следующих типов: студии, квартиры с 1 и 2 спальнями, дуплексы в стиле лофт, апартаменты с непосредственным выходом к бассейну. В каждой квартире представлена зона гостиной, кухни в европейском стиле и станет идеальным местом для проведения незабываемых каникул или медового месяца, а также для долговременного пребывания. И может служить тропической резиденцией. Наряду с потрясающей 500-метровой цветочной аллеей, проект включает 5 бассейнов с джакузи, 4 ресторана, 2 водных бара, 23 бутик-магазина, пятизвездочную гостиницу, 4 фитнес-центра, йога-центр, детские площадки и комнаты, круглосуточную охрану и многое другое. Это отличное место для постоянного пребывания, а также возможность получать дополнительный доход от инвестиций посредством аренды. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Проект находится по адресу: 28/40, Sakhu , Thalang , Phuket. Sea Heaven расположен через дорогу от живописного пляжа Най Тон, среди нетронутых джунглей, протянувшихся на многие километры. Комплекс находиться в 20 минутах езды от курортного комплекса Laguna Phuket и супермаркета Villa Market, пляжных клубов, ресторанов, баров, торгового комплекса Tesco Lotus. Международный Аэропорт Пхукета находится в 10 минутах езды. УДОБСТВА: - Бассейны на территории комплекса - Бар у бассейна - Рестораны - Ресепшен/Лобби - Тренажерный зал - Бар - Лобби - Конференц-зал - Сад на крыше - 3 тематических сада - Йога - Офис управляющей компании -Охрана 24/7 - Магазины - Парковка Sea Heaven предлагает уникальное сочетание расположения, цены и качества для тех, кто желает приобрести недвижимость в поистине потрясающем месте на острове Пхукет. Позвоните или напишите нам, расскажем все о самых выгодных проектах зарубежной недвижимости на сегодняшний день!
Жилой комплекс The Park Surin
Жилой комплекс The Park Surin
Пхукет, Таиланд
от
€275,842
Агентство: DDA Real Estate
  Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 300 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Роскошная квартира в комплексе The Park Surin, расположенном по адресу: Hat, 128 Srisoonthorn Rd, Cherngtalay, Thalang District, Phuket 83110, Таиланд. Квартира имеет очень практичную планировку, с каждой комнатой идеального размера и удобной гостиной. На большом крытом балконе имеется дополнительная обеденная зона и зона отдыха. Апартаменты полностью меблированы и имеют две ванные комнаты. Квартира была полностью отремонтирована в средиземноморском стиле. Удобства: комплекс под управлением, ресторан на территории, джакузи, общий бассейн, общий тренажерный зал, круглосуточная безопасность, видеонаблюдение 24/7, автомобильная стоянка, сауна, стойка регистрации / вестибюль. Предоставляется беспроцентная рассрочка с минимальным первым взносом! Владение квартирой - иностранная квота. Проект предлагает инвесторам возможность владеть недвижимостью в самом ценном участке Пхукета с привилегированным доступом к объектам мирового класса. Доход от аренды - 8%. Дорога до пляжа Сурин составит всего в 3 минуты пешком. Внешняя инфраструктура находится в шаговой доступности. Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости. Найдем, покажем и поможем с приобретением недвижимости под любой запрос! Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и спа-центром в 400 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и спа-центром в 400 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€195,356
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает бассейном на крыше, спа-центром, рестораном и баром на крыше, фитнес-центром, банкетным залом и конференц-залом, зоной отдыха, детским клубом. Окончание строительства - 31 декабря 2024 года. Преимущества Гарантированный арендный доход 6% в течение 5 лет. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в престижном районе, в 400 метрах от пляжа, недалеко от поля для гольфа, национального парка, 5-звездочных отелей.
Жилой комплекс Patong Bay Hill Apartments
Жилой комплекс Patong Bay Hill Apartments
Патонг, Таиланд
от
€192,764
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Patong Bay Hill Apartments - это роскошный кондоминиум, состоящий из 429 квартир на 2 этажах и разработанный компанией Phuket Holiday Services International (PHSI) Property. Кондоминиум предлагает величественный панорамный вид на город и Андаманское море! Апартаменты полностью оснащены мебелью, которая идеально распределяет зоны, такие как кухня и гостиная. Все зоны воздушные и просторные, подходящие для занятий и комфортного отдыха. Это выдающаяся квартира с собственным балконом и видом на море и горы, где вы сможете по-настоящему расслабиться. Проект также предлагает 5 типов квартир: люкс, люкс с выходом к бассейну, премьер-люкс с видом на море, премьер-люкс с джакузи и премьер-люкс с выходом к бассейну. Комплекс расположен по адресу: Soi Veerakit, Kathu, Kathu District, Phuket 83150, Таиланд, в красивом ландшафтном саду среди естественной тропической среды холма Хайб-пи. Кондоминиум находится недалеко от многих известных мест, таких как Центральный Патонг , Уокинг-стрит Бангла, Джангсилон, Патонг-Бич , Сурин-Бич и Камала-Бич . Проект предлагает инвесторам возможность владеть недвижимостью в самом ценном участке Пхукета с привилегированным доступом к объектам мирового класса. УДОБСТВА: - Вестибюль - Клубный дом - Детский клуб - Спа - Спортивно-развлекательные площадки - Общий тренажерный зал - Общий бассейн - Видеонаблюдение 24/7 - Охрана 24/7 Позвоните нам! И мы непременно подберем Вам отличный вариант на просторах Таиланда!
Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами, в комплексе с большой инфраструктурой, 30 метров до пляжа Раваи, Пхукет
Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами, в комплексе с большой инфраструктурой, 30 метров до пляжа Раваи, Пхукет
Пхукет, Таиланд
от
€432,628
Агентство: TRANIO
Уникальная концепция проектаделает проект точкой притяжения всего района Раваи. Недвижимость здесь обладает высоким арендным потенциалом независимо от сезона. В комплексе 22 виллы премиального класса c 4-6 спальнями. Программа Rental Pool для вилл – 40% от дохода инвестору, 60% - управляющей компании, из своей доли она покрывает все расходы. Прогнозируемая доходность: 5-10% годовых. Доход после сдачи комплекса. Есть рассрочка до конца строительства с первым взносом 50%. Депозит 200 000 THB. Удобства и оснащение в доме Подробнее об инфраструктуре комплекса: шоппинг-центр (продовольственный супермаркет и детский супермаркет), спортивный комплекс и тренажерный зал, теннисный корт, 3 общих бассейна с панорамным видом на море, частная международная школа(программа Cambridge), частный детский сад, детский развлекательный парк и батутный центр, клиника профессионального омоложения, рестораны и британский паб, SPA и косметология. Расположение и объекты поблизости Раваи - самый большой округ Пхукета. Популярен у экспатов и зимовщиков. У района удобная транспортная доступность, рядом пляжи Найхарн, Януй, Ао Сан, Раваи. До пляжа Раваи 30 метров. Вдоль набережной множество баров и ресторанов. Большой Будда в 30 минутах езды. До пирса Чалонг - 5 км. До Международного аэропорта - 40 км.
Жилой комплекс Icon Park
Жилой комплекс Icon Park
Пхукет, Таиланд
от
€235,434
Агентство: DDA Real Estate
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 300 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!  Стильный пентхаус в престижном жилом комплексе Icon Park в районе Камала. Пентхаус состоит из 2 спален с 2 ванными комнатами, идеально спроектирован в современном стиле и обставлен высококачественной мебелью. Из апартаментов открывается красивый вид на горы. Удобства: бассейн с джакузи и солнечной террасой, тренажерный зал, охрана 24/7, видеонаблюдение 24/7, автомобильная стоянка, спа, сауна, стойка регистрации / вестибюль. Проект предлагает инвесторам возможность владеть недвижимостью на Пхукета с привилегированным доступом к объектам мирового класса. Доход от аренды - 7% Предоставляется очень комфортная беспроцентная рассрочка с минимальным первым взносом! Владение апартаментами - иностранная квота. В окрестностях, где расположен пентхаус, есть множество ресторанов, кафе, баров, ночных клубов, массажных салонов, а также всевозможные водные виды спорта, курортные и пляжные развлечения. Международный аэропорт Пхукета расположен в 28 км, время в пути около 40 минут. Медицинское учреждение находится в 850 м. Школы в непосредственной близости, около 11 минут пешком. Напишите или позвоните нам, и мы расскажем Вам о самых выгодных предложениях рынка недвижимости в Таиланде! Консультация бесплатно!
Жилой комплекс The Title Halo 1
Жилой комплекс The Title Halo 1
Пхукет, Таиланд
от
€109,847
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 300 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            The Title Halo 1 - это новый проект кондоминиума, расположенный по адресу: 234, Soi Bangmalauw 2, Tambon Sa Khu, Amphoe Thalang, Phuket 83110, Таиланд. Главная особенность кондоминиума - территория с большим садом в окружении зелёных холмов. Всего в проекте 6 зданий по 7 этажей. На выбор доступны квартиры с 1 и 2 спальнями от 36 до 59 кв.м. Проект прекрасно подойдет как для собственного проживания, так и для сдачи апартаментов в аренду - насыщенная инфраструктура, пешая доступность к морю и отличный пляж гарантируют высокий спрос на вашу квартиру! Локации: Проект находится в 400 метрах от пляжа Найянг, где круглый год спокойное море без волн. В пешей доступности большое количество кафе и ресторанов с видом на Андаманское море, фруктовые лавки, массаж, экскурсии и другие развлечения. В 5-10 минутах езды расположены международный аэропорт Пхукета, гольф-клуб Blue Canyon и аквапарк Splash Jungle. Удобства: - Общий бассейн - Сауна - Общий тренажёрный зал - Парковка - Охрана 24/7 - Видеонаблюдение 24/7 - Лифт Позвоните нам, и мы предоставим бесплатно подборку из лучших объектов Таиланда под Ваш бюджет и пожелания!
Жилой комплекс Palmetto Park Condominium
Жилой комплекс Palmetto Park Condominium
Бан Ката, Таиланд
от
€136,897
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Palmetto Park Condominium - новый жилой проект, расположенный в Карон, Пхукет. Комплекс задуман в стиле бутика и похож оазис, где течет жизнь в гармонии и близости с природой. Идеальное расположение — 650 метров до пляжа Карон, в центре курортной инфраструктуры. Из окон квартир откроется вид на море и холмы. Это отличное место на свежем воздухе, окруженное вечнозеленой растительностью. С одной стороны гора, а с другой — дорога на море. Palmetto Condominiums дает ощущение отдыха в пятизвездочном отеле. Жильцы Palmetto будут пользоваться инфраструктурой на территории: - консьерж-сервисом; - круглосуточной охраняемой открытой парковкой; - парковкой; - спутниковым телевидением; - скоростными лифтами; - бассейном и меблированной террасой для отдыха и загара; - фитнес-центром; - лаунж-зоной и садом на крыше. Комплекс постоянно охраняется, что гарантирует тишину и спокойствие. Дополнительно апартаменты защищены системой ключей-карт. Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в Таиланде. Найдем, покажем и поможем с приобретением недвижимости под любой запрос! Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!
Жилой комплекс Surin Sands Condominium с удобной локацией
Жилой комплекс Surin Sands Condominium с удобной локацией
Пхукет, Таиланд
от
€103,125
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Surin Sands Condominium - это элитный бутик-проект, расположенный в пышной тропической среде. Кроме того, в проекте предусмотрено 82 квартиры на 7 этажах с полезной площадью от 30 до 81 кв. метров. Он полностью обставлен качественной импортной мебелью для вашей семьи! Комплекс находится по адресу: Haad Surin Soi 6, Choeng Thale , Thalang , Phuket. Кондоминиум разместился в тенистой среде с большим разнообразием растений и легким доступом к известным пляжам, таким как пляжи Сурин и Банг Тао. Вы можете расслабиться на солнце, коснуться мелкого белого песка и подышать свежим воздухом Андаманского моря. Инфраструктура: - Общий бассейн - Лобби - Общий тренажерный зал - Парковка - Ресторан - Бар - Охрана 24/7 - Видеонаблюдение 24/7 - Лифт Звоните или пишите, расскажем все о самых выгодных проектах Таиланда! Подберём идеальную недвижимость именно для Вас!
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, парком и рестораном в 900 метрах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, парком и рестораном в 900 метрах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€154,148
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает бассейном длиной 50 метров, джакузи, парковкой, тропическим парком, детским бассейном и детской игровой комнатой, баром, фитнес-центром, сауной, рестораном, конференц-залом, круглосуточной охраной. Удобства и оснащение в доме Кабельное ТВ Wi-Fi Преимущества Гарантированный арендный доход 7%. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в 900 метрах от пляжа, рядом с супермаркетами и ресторанами.
Вилла Isola Sky с бассейном
Вилла Isola Sky с бассейном
Пхукет, Таиланд
от
€1,88 млн
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Isola Sky - это роскошные виллы с бассейном, которые являются раем для отдыха и спокойствия, с уникальными элементами дизайна и привлекательными материалами, отличающими их от других роскошных домов на острове. Комплекс состоит из трёх эксклюзивных вилл с бассейном, двух вилл с 4 спальнями и одной виллой с 5 спальнями. Вилла с 4 спальнями имеет внушительные размеры - три этажа и просторную террасу на крыше. Вилла с 5 спальнями расположена на двух больших уровнях. Каждая вилла обладает светлой и просторной гостиной и столовой открытой планировки, полностью оборудованной кухней в западном стиле с островом или барной стойкой, а также хорошо оборудованными спальнями. Главная спальня оснащена просторными гардеробными и большими ванными комнатами. Все спальни имеют ванные комнаты. Есть обширные развлекательные зоны. В некоторых спальнях есть балконы. Из апартаментов на верхних этажах открывается восхитительный вид на горы или далекое море! Открытые площадки идеально подходят для отдыха и развлечений. Каждая вилла имеет собственный бассейн и просторную террасу у бассейна. Комплекс идеально подходит для тех, кто хочет проживать самостоятельно, а также хочет получать доход от инвестиций. УДОБСТВА: - Зона барбекю - Кабельное телевидение - Фитнес - Игровая комната - Сад - Стоянка - Охрана 24/7 - Видеонаблюдение 24/7 - Бассейн - Театральная комната - Кондиционер - Джакузи МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Проект Isola Sky Villas Layan расположен всего в 20 минутах ходьбы или 5 минутах езды от пляжа Лаян. За 10-минут можно доехать до района Чернгталай, а также Laguna Phuket. Международный аэропорт Пхукета находится примерно в 25 минутах езды на автомобиле. Неподалёку расположено множество кафе, ресторанов, магазинов, мед. Учреждений, школ. Позвоните или напишите нам, расскажем все о самых выгодных проектах зарубежной недвижимости на сегодняшний день!
Жилой комплекс Квартиры «под ключ» в жилом комплексе недалеко от пляжа Карон, Муанг Пхукет, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Квартиры «под ключ» в жилом комплексе недалеко от пляжа Карон, Муанг Пхукет, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€191,700
Агентство: TRANIO
Стиль Palmetto – это традиционные формы азиатской архитектуры, утопающие в зелени и буйстве натуральных красок. При разработке проекта дизайнеры вдохновлялись идеей жизни в оазисе. Смелые дизайнерские решения позволили создать теплую и умиротворенную атмосферу, схожую с той, что ощущаешь на лоне природы. Ввиду ограниченного пространства все апартаменты имеют специальную планировку и максимально функциональный интерьер. Не стоит забывать также о стильных деталях, которые вносят стойкое ощущение роскоши. Светлые меблированные апартаменты с роскошным интерьером и панорамным видом на горы продаются в новом комфортабельном кондоминиуме с бассейном и садом на крыше, фитнесс-центром, консьержем, парковкой, круглосуточной охраной и пятью лифтами. Расположение и объекты поблизости Кондоминиум в стиле бутик расположен в 600 метрах от знаменитого пляжа Карон на Пхукете.
Жилой комплекс Laguna Park 2
Жилой комплекс Laguna Park 2
Пхукет, Таиланд
от
€511,005
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Laguna Park 2 - это проект таунхауса и виллы в современном стиле, состоящий из 53 жилых единиц - 28 таунхаусов и 25 вилл. Проект расположен по адресу: 390/1 ถนน ศรีสุนทร Tambon Choeng Thale, Thalang District, Phuket 83110, Таиланд, среди тропической зелени. Проект находится рядом с курортным комплексом Laguna Phuket, который построен на площади 1000 акров вдоль трехкилометрового участка нетронутого пляжа в заливе Банг Тао. Это один из самых больших и красивых пляжей острова, обладающий развитой инфраструктурой, что позволяет жить с комфортом. Земельный комплекс расположен всего в 20 минутах езды от недавно расширенного международного аэропорта Пхукета! Жителям комплекса предлагаются возможности для отдыха премиум-класса, благодаря которым комплекс заслужил свою репутацию первоклассного направления. Инфраструктура включают ряд премиум-курортов, знаменитые спа-центры Banyan Tree и Angsana, 30 ресторанов и баров, в том числе Xana Beach Club, и поле для гольфа. Здесь есть все для комфортного проживания и времяпрепровождения. Типы и детали таунхауса: - Стандарт: 3 этажа, 2 спальни, 3 ванные комнаты, 1 туалет (318 кв.м) - Делюкс: 3 этажа, 3 спальни, 3 ванные комнаты, 1 туалет, частный бассейн (318 кв.м) Типы и детали виллы: - Стандарт: 3 этажа, 4 спальни, 5 ванных комнат (550 кв.м) - Делюкс: 3 этажа, 5 спален, 5 ванных комнат, собственный бассейн (550 кв.м) Удобства: - Бассейн - Современный фитнес - Большая зона отдыха - Парковка - 24-часовая система безопасности и видеонаблюдение - Рестораны - Бар - Пляжный клуб Позвоните нам, и мы с удовольствием расскажем о самых выгодных объектах недвижимости Таиланда! Бесплатно Вас проконсультируем!
Жилой комплекс Жилой комплекс на берегу моря для проживания или инвестиций, Найянг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс на берегу моря для проживания или инвестиций, Найянг, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€196,228
Агентство: TRANIO
Проект состоит из 16 зданий высотой в 3 этажа, по 6 квартир в каждом доме, и расположен прямо на пляже Найянг Бич, Пхукет. Доступны квартиры студии, с 1 и 2 спальнями площадью от 32 до 75 м2. Все апартаменты с фантастическим видом на море! В проекте 2 разные зоны: Зона 1 - это здания A1 - A5, называемые «Жилой зоной», где покупатель использует квартиру для проживания или сдачи в аренду самостоятельно. Зона 2 – это здания B1-4, C1-4, D1-3, именуемые «Инвестиционная зона», в которой покупатель возвращает квартиру управляющей компании и получает чистый доход в размере 6% в год в течение 10 лет. Покупатель может оставаться в квартире 30 дней в году. Завершение строительства всей жилой зоны (здания от А1 до А5) к июлю 2023 года и завершение всех инвестиционных зон (здания B, C и D) к марту 2024 года. На территории комплекса есть инфинити- бассейн на крыше клубного дома, фитнесс-зона, лобби, места для отдыха на свежем воздухе, кафе, пляжный бар и ресторан, офис управляющей компании, круглосуточная охрана, электромобили для перемещения внутри комплекса. Преимущества Пакет мебели Неограниченная аренда без возврата через 90 лет Высокая доходность 6% нетто в течение 10 лет Гибкая система оплаты: Плата за бронирование составляет 200 000 тайских батов 30% при подписании договора купли-продажи в течение 15-30 дней после даты бронирования 20% завершение строительства стен 20% завершены работ по электроснабжению и водоснабжению 15% завершение внутренних работ 15% окончательный платеж при официальной регистрации права собственности покупателя в земельном департаменте Расположение и объекты поблизости Тишина и природа в окружении 5‑звездочных отелей. Всего 10 минут на машине до Международного Аэропорта Пхукет.
Жилой комплекс Комплекс вилл недалеко от аэропорта и всей необходимой инфраструктуры, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл недалеко от аэропорта и всей необходимой инфраструктуры, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€140,785
Агентство: TRANIO
Предлагаются современные виллы в японском стиле. Преимущества Ежегодный доход 6% в течение 3 лет. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в зеленом районе, рядом с аэропортом и школами, в пешей доступности от торгового центра. Пляж Ванг Тао - 11 км Пляж Май Као - 10 км Международный аэропорт Пхукета - 8,2 км
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами и садами в резиденции со спа-центром, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами и садами в резиденции со спа-центром, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€401,427
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы трех типов (2, 3 и 4 спальни) с садами на крыше и бассейнами с минеральной водой. Резиденция располагает видеонаблюдением, спа-центром, студией йоги и сауной, кафе и рестораном, многофункциональным залом. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в окружении леса. Основные расстояния на автомобиле: Больница Таланг - 10 мин. Музей Таланга - 11 мин. Пляж Банг Тао – 14 мин. Школа UWC - 14 мин. Аэропорт Пхукета - 21 мин. Водопад Банпэ – 24 мин. Пхукет Таун - 25 мин.
Вилла Kokomo Beach House
Вилла Kokomo Beach House
Пхукет, Таиланд
от
€3,61 млн
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Kokomo Beach House - это комплекс новых супер-роскошных вилл с бассейном на Пхукете, расположенные на первой береговой линии пляжей Банг Тао и Лаян. Проект предлагает впечатляющие виллы площадью 1022 кв.м, построенные на 2 этажах. Вилла имеет огромное пространство, где каждая комната создана, чтобы обеспечить комфортное пребывание. Потрясающее расположение позволяет ежедневно наблюдать за прекрасными видами Андаманского моря! ЛОКАЦИИ: В окрестностях, где расположен Kokomo Beach House, есть множество: ресторанов, лучших магазинов, рынков, торговых центров и огромный выбор развлечений. Международный аэропорт Пхукета расположен всего в 15 км от Kokomo Beach House, время в пути около 26 минут. Ближайшее медицинское учреждение, находится в 3,9 км (до него можно доехать за 7 мин.) от проекта, а ближайшие школы в непосредственной близости. На сегодняшний день покупка недвижимости в Пхукете является отличным решением для капиталовложения и пользуется большим спросом у арендаторов! УДОБСТВА: - Кабельное телевидение - Фитнес - Сад - Стоянка - Охрана 24/7 - Бассейн - Театральная комната - Зона йоги - Видеонаблюдение 24/7 Позвоните нам, и мы БЕСПЛАТНО подберем именно для Вас лучшую недвижимость в Таиланде! Только надёжные застройщики!
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и зонами отдыха в элитном районе, рядом с полем для гольфа, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и зонами отдыха в элитном районе, рядом с полем для гольфа, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€182,011
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает зонами отдыха, инфинити-бассейном и джакузи на крыше, живописными видами на поле для гольфа, лагуну и океан, зоной барбекю, площадкой для занятий йогой, газоном. Здания являются частью большого комплекса с торговыми центрами, полем для гольфа, спа-салонами, отелями, барами и ресторанами. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в непосредственной близости от поля для гольфа, в элитном районе, недалеко от пляжа Банг Тао.
Вилла Saturdays Villas
Вилла Saturdays Villas
Пхукет, Таиланд
от
€399,334
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 300 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Saturdays Villas - это небольшой поселок из 8 вилл на юге Пхукета, предлагающий роскошные виллы с превосходными удобствами и отличным расположением среди пышной зелени. Поселок находится в живописной и благоустроенной части Пхукета, недалеко от песчаного пляжа Найхарн и транспортной развязки Чапонга. Вы с легкостью сможете добраться до пляжей: Ката, Карон и Ката Ной! Проект сочетает в себе современную архитектуру и элементы традиционного тайского дизайна, создавая гармоничное сочетание, отлично вписывающееся в естественную красоту окружающего ландшафта. Каждая вилла может похвастаться просторными интерьерами с открытой планировкой, обеспечивающей достаточное количество естественного света и вентиляции. Внешняя инфраструктура в пешей доступности. Характеристика недвижимости: - Двухквартирная вилла с двумя спальнями и собственным бассейном - Ванные комнаты в спальнях - Встроенный гардероб - Современная кухня открытой планировки в западном стиле - Высокие стеклянные стены от пола до потолка - Терраса у бассейна для развлечений на свежем воздухе - Тропический ландшафтный дизайн Удобства: - Автостоянка - Система видеонаблюдения - Ландшафтный дизайн - Ресторан - Уборка бассейна 2 раза в неделю - Услуги садовника - Команда по управлению недвижимостью - Команда по аренде Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости в Таиланде. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
Вилла Laguna Park 2
Вилла Laguna Park 2
Пхукет, Таиланд
от
€759,603
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Laguna Park 2 - это проект таунхауса и виллы в современном стиле, состоящий из 53 жилых единиц - 28 таунхаусов и 25 вилл. Проект расположен по адресу: 390/1 ถนน ศรีสุนทร Tambon Choeng Thale, Thalang District, Phuket 83110, Таиланд, среди тропической зелени. Проект находится рядом с курортным комплексом Laguna Phuket, который построен на площади 1000 акров вдоль трехкилометрового участка нетронутого пляжа в заливе Банг Тао. Это один из самых больших и красивых пляжей острова, обладающий развитой инфраструктурой, что позволяет жить с комфортом. Земельный комплекс расположен всего в 20 минутах езды от недавно расширенного международного аэропорта Пхукета! Жителям комплекса предлагаются возможности для отдыха премиум-класса, благодаря которым комплекс заслужил свою репутацию первоклассного направления. Инфраструктура включают ряд премиум-курортов, знаменитые спа-центры Banyan Tree и Angsana, 30 ресторанов и баров, в том числе Xana Beach Club, и поле для гольфа. Здесь есть все для комфортного проживания и времяпрепровождения. Типы и детали таунхауса: - Стандарт: 3 этажа, 2 спальни, 3 ванные комнаты, 1 туалет (318 кв.м) - Делюкс: 3 этажа, 3 спальни, 3 ванные комнаты, 1 туалет, частный бассейн (318 кв.м) Типы и детали виллы: - Стандарт: 3 этажа, 4 спальни, 5 ванных комнат (550 кв.м) - Делюкс: 3 этажа, 5 спален, 5 ванных комнат, собственный бассейн (550 кв.м) Удобства: - Бассейн - Современный фитнес - Большая зона отдыха - Парковка - 24-часовая система безопасности и видеонаблюдение - Рестораны - Бар - Пляжный клуб Позвоните нам, и мы с удовольствием расскажем о самых выгодных объектах недвижимости Таиланда! Бесплатно Вас проконсультируем!
Жилой комплекс THE VIEW LUXURY CONDOMINIUM
Жилой комплекс THE VIEW LUXURY CONDOMINIUM
Бан Ката, Таиланд
от
€528,431
Агентство: DDA Real Estate
The Viev Luxury Condominium - это уникальный проект кондоминиума и квартиры, расположенный по адресу: 78/8 Patak Rd, Karon, Mueang Phuket District, Phuket 83100, Thailand Благодаря расположению на холме, окруженном густыми тропическими лесами, и бескрайнему виду на Андаманское море, вы можете в полной мере насладиться атмосферой пляжей Ката и Карон - знаменитых пляжей Пхукета. Проект представляет собой 2-этажный малоэтажный кондоминиум с 55 жилыми единицами. Апартаменты полностью меблированы. Комплекс предлагает широкий выбор высококачественных квартир с видом на море! Малоэтажный архитектурный стиль с низкой плотностью застройки представляет собой современный тропический дизайн со стильным обзором и защитой конфиденциальности. Поблизости и легко доступны все богатства курортной инфраструктуры: магазины, рестораны, кафе, бары, рынок, ночные клубы, массажные салоны, а также всевозможные водные виды спорта, курортные и пляжные развлечения. Удобства: - Круглосуточные рестораны - Парковка - Прачечная - Трансфер - Бассейн - Бар - Клуб - Спа - Сауна - Фитнес-центр - Охрана 24/7 - Видеонаблюдение 24/7 Звоните или пишите, будем рады подобрать для Вас лучший объект в Таиланде! Юридическое сопровождение в подарок!
Многоквартирный жилой дом Proud Rawai
Многоквартирный жилой дом Proud Rawai
Пхукет, Таиланд
от
€100,347
Площадь 31–70 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2020
Застройщик: Art House
Особенность объекта: Комплекс сдан в мае 2020. Известен своими двумя лучшими ресторанами на пляже Раваи. Застройщик предлагает арендную программу 70/30 % В комплексе: Современный и стильный шестиэтажный кондоминиум, воплощающий в себе высочайшие стандарты качества, архитектуры и интерьер-дизайна, расположен в самом сердце района Раваи. Это место является колыбелью туризма и первым исторически известным пляжем Пхукета. Строгий и в то же время романтический стиль комплекса погружает вас в состояние комфорта, спокойствия и умиротворения. Проживающие на территории кондоминиума смогут насладиться всеми услугами и удобствами 5* отеля: бассейн "инфинити" на крыше с видом на пляж Раваи и Андаманское море, бар&ресторан с потрясающим видом на горы и закат, йога-центр с видом на море, ресторан на первом этаже, кафе, минимаркет, парковка, бесплатный шаттл-бас до пляжей Най Харн и Януи, а также до супермаркетов Теско Лотус и Макро. Ресепшн 24/ч, охрана и камеры видеонаблюдения даст вам полное ощущение комфорта и безопасности.. В апартаментах: 48 квартир с разной площадью и планировкой, оптимальным сочетание цветовой гаммы, дневного света и пространства заинтересуют даже самого искушенного покупателя. В каждой квартире есть балкон, где вы можете полюбоваться потрясающими видами и закатами. Отличное месторасположение (всего в 150 м от пляжа) и гарантированная программа аренды (8% в год) дают уникальную возможность максимально использовать недвижимость как для инвестиций, так и в частных целях. Карта Аэропорт: 50 мин Патонг: 20 мин Торговый центр: 10 мин Супермаркет: 5 мин Рестораны: 2 мин Больница: 15 мин Гольф-клуб: 10 мин Пристань: 30 мин Места поблизости Ресторан Mirage Раваи Парк Пляж Най Харн Смотровая площадка на мысе Промтеп Остров Бон Ферма орхидей на Пхукете Музей морских раковин Пхукета Рыбный рынок Раваи
Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами, с доходностью до 10%, 380 метров над уровнем моря, Карон, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами, с доходностью до 10%, 380 метров над уровнем моря, Карон, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€940,024
Агентство: TRANIO
В проекте 11 новейших вилл с 3-5 спальнями, бассейнами, панорамным видом на море. Особенность ландшафта позволила каждой из вилл расположиться на своем ярусе, обеспечивая превосходный вид на море практически из любой точки. Все окна выходят на западную сторону, и эта особенность дает возможность наблюдать прекрасные закаты, особенно ярких с мая по октябрь. Программа Rental Pool: 40% от дохода инвестору, 60% - управляющей компании (расходы на доле УК). Прогнозируемая доходность: 5-10% годовых. Доход после сдачи комплекса. Расположение и объекты поблизости Расположены в развитом туристическом районе, рядом с одним из лучших пляжей Пхукета. До пляжа Карон - 1 км.
Жилой комплекс Sky Park Celeste со всеми удобствами
Жилой комплекс Sky Park Celeste со всеми удобствами
Пхукет, Таиланд
от
€136,027
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Sky Park Celeste - это новейший, современный жилой комплекс, состоящий из 7-этажных V-образные зданий, которые построены на гольф поле в самом сердце курорта Laguna Phuket. Здания комплекса соединены между собой переходами, окруженными зеленью, видом на лагуну и частичными видами на океан. Проект расположен всего в 5 минутах ходьбы от пляжа Бангтао! Комплекс включает в себя 384 квартиры в 3 корпусах с площадью от 29 – 60 кв.м. Внешняя инфраструктура находится в шаговой доступности. Удобства: - Инфинити бассейн - Джакузи - Беговой трек - Большая барбекю зона - Солнечная терраса - Зона для йоги - Зоны отдыха - Подземная и открытые парковки - Ресепшен - Охрана 24/7 - Камеры хранения - Видеонаблюдение 24/7 - Прачечная Позвоните нам, и мы с удовольствием расскажем о самых выгодных объектах недвижимости Таиланда! бесплатно Вас проконсультируем!
Жилой комплекс Апартаменты «под ключ» в престижном жилом комплексе на пляже Най Харн, Раваи, Муанг Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Апартаменты «под ключ» в престижном жилом комплексе на пляже Най Харн, Раваи, Муанг Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€390,000
Агентство: TRANIO
Кондо-отель предлагает широкий спектр курортных удобств исключительно для проживающих в отеле. Удобства включают стойка регистрации и лобби, банкетный зал, сауна и спа, детский клуб, фитнес, роскошный бассейн, ресторан, услуги консьержа. Преимущества Гарантированный доход 8% в год. Полная меблировка по стандарту 5-звездночных отелей. Расположение и объекты поблизости Комплекс удобно расположен всего в 45 минутах езды от международного аэропорта Пхукета на берегу 800-метровой лагуны, примыкая к пляжу. Лагуна окружена холмами, покрытыми пышными лесами, которые находятся под охраной самого южного национального парка на Пхукете.
Резиденция The Bay and The Beach Club
Резиденция The Bay and The Beach Club
Патонг, Таиланд
от
€256,985
Сдача в: 2018
Застройщик: Phuket Holiday Service Co., Ltd.
The Bay and Beach Club is THE ONLY RESIDENCE ON THE BEACH IN PATONG. A sophisticated resort on one of the world’s most happening beaches. Perfection without compromise, every element of this highly anticipated resort will be addressed with painstaking attention to detail. The hotel is set right on the beachfront in a palm tree-lined beachfront area complimented by the beautiful ultramarine blue of the Andaman Sea, which will turn your stay into a truly memorable experience. It offers international standard 5-star services and facilities. Kudo Beach Club, Bar & Restaurant offers a delicious range of food and drinks. The Bay offers 26 brand new luxury and spacious rooms equipped with a fully functional kitchenette, all designed with the finest contemporary style, with some units offering a soothing Jacuzzi on the balcony for your special holidays. Location The Bay & Beach Club offers absolute beachfront accommodation in the heart of Patong. Purchase Conditions Rental guarantee conditions 8% NET (subject to WHT) rental guarantee for the first 2 years, 7% NET (subject to WHT) rental guarantee for the following 13 years (no maintenance fees, no electricity, no water, no sinking fund…) for 15 years. The rental guarantee is paid every year in advance. First rental guarantee payment is made within 30 days as soon as the unit is fully paid. Buy-Back Option Buyback from the Developer optional after 15 years at an initial price + 10 %. After 15 years of negotiation with the Developer for a new Rental Guarantee Program. Payment Terms 200,000 baht reservation Deposit 50% upon signing the Purchase Contract, within 30 days from the signature of the Reservation Agreement. 50% (minus deposit), within 3 months. The buyer can re-sell the unit anytime (change name in the lease contract) during the 15 years and the new buyer will continue with the same rental guarantee conditions of the first buyer. Owner benefits 4 weeks usage allowance per year at any time including PEAK SEASON. VIP owner card with free daily shuttle and advantages in the group plus activities.  
Вилла Baan Pattama
Вилла Baan Pattama
Бан Ката, Таиланд
от
€495,479
Агентство: DDA Real Estate
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 300 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Baan Pattama - это проект дома и виллы, расположенный по адресу: 24/28 Moo 1, T.Rawai, A.Muang Phuket, Phuket 83130, рядом с озером Най Харн и пляжем Най Харн на Пхукете. Район, где находится комплекс, заполнен магазинами, ресторанами, почтовыми отделениями, банками и пирсом Чалонг , откуда можно добраться до соседних островов. Проект предлагает роскошные виллы с планировками от 1 до 2 спален площадью до 272 кв.м. в тихом месте на берегу реки. Каждая вилла имеет солнечную террасу, просторный бассейн, сад и бар у бассейна. Baan Pattama оформлен в светлом и просторном стиле с выдающимися высокими потолками и полноразмерными окнами и дверями, чтобы соответствовать тропическому климату острова. Это уникальный проект с хорошо развитой инфраструктурой вокруг, который сделает ваше проживание максимально комфортным! Удобства: - Зона барбекю - Кабельное телевидение - Сад - Джакузи - Стоянка - Охрана 24/7 - Бассейн Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в Таиланде. Найдем, покажем и поможем с приобретением недвижимости под любой запрос! Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!
Вилла в экологичном районе
Вилла в экологичном районе
Пхукет, Таиланд
от
€872,328
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Rawayana Beachfront Village - это многофункциональный проект, состоящий из 282 дизайнерских квартир на 4 этажах и 22 ультра-премиальных вилл. Комплекс находится в самом сердце Раваи - города Пхукет, что делает его легко доступным для различных удобств в этом районе! Проект расположен в отличном месте, откуда можно легко добраться до пляжа, ресторанов и торговых центров. Жилой комплекс предлагает уникальный отдых на берегу моря, сочетающий в себе роскошь и природу. Проект призван обеспечить жителям потрясающий вид на пляж и окрестности при сохранении высокого уровня приватности. УДОБСТВА: - Общий бассейн - Клубный дом - Общественный сад - Фитнес - Общий тренажерный зал - Прямой выход на пляж - Круглосуточная безопасность - Видеонаблюдение 24/7 - Парковка - Лифт Позвоните нам! И мы непременно подберем Вам отличный вариант на просторах Таиланда!
Жилой комплекс VIPKaron Seaview Condominium
Жилой комплекс VIPKaron Seaview Condominium
Пхукет, Таиланд
от
€99,640
Площадь 28–88 м²
4 объекта 4
Сдача в: 2023
❖ Стоимость: Квартира - студия 28,4 м² от 105К $ 1-спальных апартаментов площадью 36,8 м² от 157К  $  2-спальных апартаментов площадью 55.2 м² от 230К  $  2-спальных апартаментов площадью 87.58 м² от 358К $ Также доступны для покупки и другие площади. * На Пхукете стоимость меняется пропорционально этапам сделанных работ. Чем ближе проект к стадии завершения, тем выше стоимость. Так же стоимость может измениться в зависимости от курса валют. Уточняйте актуальный прайс дополнительно.  ❖ Дата постройки 4-й квартал 2023 г. ❖ Расстояние до моря - 500 метров до пляжа Карон. ❖ Гарантируемый доход - 7% на 5 лет  При стоимости квартиры в 105К  $ ежегодный доход составит от 7,3К $. ❖Участвуя в программе арендного пула, инвесторы будут получать 60% дохода от аренды. ❖Профессиональное управление недвижимостью от застройщика (полностью пассивный доход).  ❖ Форма собственности - на Ваш выбор  Freеhold / Leasehold. ❖ Рассрочка на 2 года. *При этом жить или сдавать квартиру в аренду можно будет с момента ввода объекта в эксплуатацию.  Индивидуальные условия оплаты и рассрочки обсуждаются дополнительно.  Наша работа - за столом переговоров получить для Вас лучшие условия.  ❖ Возможно дистанционное оформление сделки ❖ Возможна оплата критовалютой ❖ Ежегодное удорожание стоимости недвижимости на острове = 3-10% (за счет дефицита земли и ограничений строительства) ❖ Инфляция в Таиланде - менее 1% ❖ Круглогодичный популярный курорт мирового класса, здесь спрос на аренду всегда превышал предложения. ❖ При покупке недвижимости общей стоимостью от 350К $ помогаем оформить инвесторскую визу сроком на 5 лет. 🔹 Комплекс имеет удачную локацию в самом сердце Карона, а практически из всех номеров открывается прекрасный вид на Андаманские море. Все апартаменты оборудованы современной кухней и сантехникой в европейском стиле, мебелью и бытовой техникой.  🔹Всего в нескольких минутах ходьбы от кондоминиума расположены ночные и местные рынки, круглосуточные магазины, массажные и спа-салоны, крупные торговые центры, рестораны с тайской и интернациональной кухней, ночные клубы, бары и различные развлекательные шоу.  На территории: Лобби; Бассейн-инфинити на крыше с зоной для загара и отдыха; Ресторан; Бар; Спортивный зал; Детская игровая комната; Электронная система доступа; Парковка; Круглосуточная охрана и видеонаблюдение. Процедура оформления сделки: Резервация (задаток/депозит) - 3К $ * Сумма входит в стоимость объекта недвижимости. ** Депозит невозвратный  Если Вы не в Таиланде, то договор и в течение 15-20 дней курьерская служба доставит его к вам лично в руки. Вы получите 3 комплекта, которые нужно подписать и 2 из них отправить обратно. На основании договора совершается первый платеж переводом на тайский счет застройщика. Последующие платежи совершаются согласно графику в договоре. 1-й платеж 30% (за вычетом резервации) - оплачивается в течении 30 дней после подписания договора и внесение резервации Остальные платежи обсуждаем индивидуально исходя из ваших пожеланий. Можно оплачивать помесячно, можно поквартально.  Единственное условие, чтобы платежи не превышали 4 месяца. ** Обратите внимание, что график платежей может отличаться, т.к. проект может быть на любой стадии строительства на момент Вашей покупки. Дополнительно оплачиваются (единоразово после 100% оплаты): Регистрация права собственности: Freеhold - 6,3% Leasehold - 1,1% Установка счетчиков воды и света - 600 $ Капитальный ремонт - 500 THB  за 1 м² Ежегодные платежи: Обслуживание общих территорий - 60 THB  за 1 м² 🔻ЗАИНТЕРЕСОВАЛО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИЛИ ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О ПЕРСПЕКТИВАХ И ВОЗМОЖНОСТЯХ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В НЕДВИЖИМОСТЬ НА ПХУКЕТЕ, НАПИШИТЕ НАМ СЕЙЧАС        
Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами и тропическими садами, в 5 минутах от пляжей и пристани для яхт, Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами и тропическими садами, в 5 минутах от пляжей и пристани для яхт, Раваи, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€369,560
Агентство: TRANIO
Просторный жилой комплекс элегантно оформленных вилл с личным бассейном, окруженных природой и зеленью. Коллекция тропических домов сочетает в себе современные технологии и экзотические материалы, создавая богатый дизайн в полной гармонии с окружающим миром. В каждом доме есть гостиная, столовая, кухня в одном помещении, главная спальня с ванной комнатой, 2 обычных спальни с ванными комнатами. Стандартные условия оплаты 2% При бронировании договора 28% После подписания договора в течение 10 дней 20% После завершения фундамента 20% После завершения бетонной конструкции 10% После завершения крыши 10% После завершения электропроводки и сантехники 10% При передаче ключей Особенности квартир Богатое убранство мебели и безупречная уникальная отделка сочетают в себе современный стиль и тропическую экзотику. На виллах использовали высококачественную дизайнерскую керамическую плитку из керамогранита и другие импортные материалы. Во всех виллах есть роскошная кухня, импортированная от ARMONY ITALY – компании, которая известна как один из лучших итальянских производителей уникального, минималистского и чистого дизайна, выходящего за рамки привычной кухни. Расположение и объекты поблизости Раваи — это спокойный районе на острове Пхукет. Изолированное от внешнего мира, оно удобно расположено в нескольких минутах езды от Най Харна и пляжа Ката. Комплекс расположен рядом с отелем «Stay» и «Fresca» в окружении каучуковых плантаций и пальм. Аэропорт: 60 мин. Комплекс «Stay Fresca Stay Fit» 1 мин (Отель, Ресторан, Спа, Тренажерный зал и Теннисные корты) Пирс Чалонг и пристань для яхт: 5 мин Пляж Най Харна: 8 мин Известные клубы и рестораны: 6-12 мин (Кан Эанг, пляжный домик Кеп, Россовиво) Международные школы: 10-20 мин (Монтессори, ISP, Каджонкиет, Хедстарт)
Жилой комплекс Кондоминиум с бассейном, видом на горы и сад, 700 метров до пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Кондоминиум с бассейном, видом на горы и сад, 700 метров до пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€215,016
Агентство: TRANIO
Проект включает все для семейного досуга, спорта и активного отдыха. Для заботы о природе Пхукета в строительстве применяются современные экологичные технологии. В жилом комплексе есть апартаменты различной планировки: студии, стандартные апартаменты с 1-3 спальнями, дуплексы. Особенности квартир Внутреннее пространство Студии: кухня, ванная комната, спальня, балкон Односпальные апартаменты: гостиная, кухня, спальня, ванная комната, балкон Двуспальные апартаменты: гостиная, кухня и фойе, 2 спальни, ванная комната, 2 балкона в каждой спальне. В главной спальне есть собственная гардеробная зона и ванная комната. Трёхспальные апартаменты: холл, кладовая, гостиная, кухня и фойе, 3 спальни, ванная комната, 3 балкона в каждой спальне. В двух спальнях расположены собственные гардеробные зоны и ванные комнаты. Дуплексы: фронтальная терраса , гостиная, кухня, туалетная комната, кладовая и лестница, задняя терраса, сад перед бассейном, 2 спальни, 1-2 ванные комнаты, холл. Каждая квартира оборудована мебелью и бытовой техникой, автоматическим контролем климата, инверторной централизованной системой кондиционирования и технологией умный дом. Удобства и оснащение в доме Другие удобства: места для хранения вещей и чемоданов, детские кроватки и стульчики для кормления по запросу гостей, магазин с товарами первой необходимости, аптека, бронирование туров, ресторан и бар, шаттл бас до пляжа, пандусы для детских колясок и для людей с ограниченными возможностями, детский клуб, пешеходные дорожки, зона для йоги, спортивная площадка. Преимущества Экологичность. Первый в Таиланде экологический проект с сертификацией по международной программе EDGE. Для собственников и гостей это означает экономию на расходе электроэнергии и воды до 40%. Программа гарантированного дохода. Вы можете вступить в программу гарантированного дохода, позволяющую Вам получать пассивный доход в размере 5% годовых от стоимости приобретаемой недвижимости в течение 3 лет. Варианты инвестиционных программ: Вариант A: Программа гарантированного дохода предполагает оплату 50% стоимости квартиры и получение рассрочки в течение всего срока строительства на вторую половину стоимости. Выплата дохода начинается через год после 100% оплаты стоимости апартаментов. Арендный доход - 5% Количество лет - 3 1-й платеж: 50% 2-й платеж: 20% 3-й платеж: 20% 4-й платеж: 10% Вариант B: Особые условия для граждан Таиланда с доходом 5% на 3 года. Вторая часть разделена на 12 ежемесячных платежей общей суммой в 20% за вычетом резервационного платежа. Арендный доход - 5% Количество лет - 3 1-й платеж: 5% 12 ежемесячных платежей: 20% - сумма всех платежей минус резервационный платеж Последний платеж: 75% Программа Rental Pool Вы можете вступить в программу арендного дохода Rental Pool, позволяющую Вам получать 60% от арендной прибыли. Варианты программ рассрочки: Вариант A: 1-й платеж: 100% Вариант В: 1-й платеж: 50% 2-й платеж: 20% 3-й платеж: 20% 4-й платеж: 10% Ориентировочные сроки платежей: Резервационный платеж: THB 100,000 в течении 3 рабочих дней с момента подписания резервации 1-й платеж: в течение 30 дней после резервации (за вычетом суммы резервации) 2-й платеж: по завершении остекления здания А (Март 2023) 3-й платеж: по завершении фасадных работ здания А (Май 2023) 4-й платеж: по завершении благоустройства территории (Июль 2023) Расположение и объекты поблизости 700 метров до пляжа Банг Тао 2 км до лагуны, самой престижной на острове зоны отдыха и развлечений 10 минут на машине до теннисных кортов, полей для гольфа и СПА 15 минут на машине до супермаркетов Tesco Lotus и Macro 20 минут на машине до аэропорта.
Жилой комплекс Vip Karon Condominium
Жилой комплекс Vip Karon Condominium
Бан Ката, Таиланд
от
€99,940
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Vip Karon Condominium – это новый проект тайского застройщика Phuket9 Co., Ltd. Современный комплекс расположен на самом чистом и красивом пляже Пхукета с «поющим песком» – Карон. Андаманское море омывает три километра пляжа с белоснежным песком, окруженным тропическими деревьями. Инфраструктура: Vip Karon Condominium будет иметь современную инфраструктуру премиум-класса: – 2 бассейна на крыше; – зоны для прогулок в саду с тропическими растениями; – спортивный зал, оснащённый современными тренажёрами; – закрытая и охраняемая территория; – электронная система безопасности; – круглосуточная охрана и системы видеонаблюдения; – интернет и кабельно ТВ; – подземная парковка; – доступ к wi-fi и кабельному ТВ. Расположение: – Расстояние до пляжной линии – 600 метров; – Большой выбор ресторанов и кафе с местной и европейской кухней, расположенных в шаговой доступности; – Недалеко расположены крупные супермаркеты Tesco Lotus и Makro, а также круглосуточные минимаркеты 7/11 и Family Mart; – Расстояние до международного аэропорта Пхукет (HKT) – 41.6 км. Особенности проекта: Все предлагаемые квартиры в проекте VIP Karon Phuket будут сданы с полной отделкой премиум-класса. Панорамные окна позволяют в полной мере насладиться видом, открывающимся на Андаманское море. Мебель люкс класса, современная бытовая техника, кухня и сантехника еврокласса сделают проживание в квартире максимально комфортным. Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в Таиланде. Найдем, покажем и поможем с приобретением недвижимости под любой запрос! Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!
Жилой комплекс Апартаменты с 1 и 2 спальнями под аренду в престижном жилом комплексе, Камала, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Апартаменты с 1 и 2 спальнями под аренду в престижном жилом комплексе, Камала, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€108,516
Агентство: TRANIO
Первоклассный жилой комплекс включает лобби и галерею, зону ко-воркинга, большой бассейн с баром и зоной для загара, бассейн на крыше, спортзал, несколько ресторанов, СПА, медицинский центр. Круглосуточно работает охрана, есть шаттлы. Преимущества Для последних оставшихся объектов девелоперская компания предлагает инвесторам выгодную программу управления 70/30. Расположение и объекты поблизости Пляж Камала - 2 км Пляж Сурин - 5 км Пляж Патонг - 9 км Пешеходная улица Бангла - 10 км
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами и садами рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами и садами рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€652,584
Агентство: TRANIO
Предлагаются одноэтажные с бассейнами, ухоженными садами и парковочными местами. Резиденция располагает большим общим садом и круглосуточной охраной. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Стенные шкафы Кухня Расположение и объекты поблизости Пляж Най Янг - 14 минут Пляж Най Тон - 15 минут Пляж Лаян - 15 минут Пляж Банг Тао - 17 минут Поле для гольфа - 17 минут Международный аэропорт - 17 минут
Жилой комплекс Harmony Naiharn с видом на море
Жилой комплекс Harmony Naiharn с видом на море
Пхукет, Таиланд
от
€114,320
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Harmony Naiharn - это премиальный проект кондоминиума и апартаментов с 5 звездочным сервисом и потрясающим видом на Андаманское море. Комплекс расположен в самом сердце Раваи, в 15 минутах от пляжей Ката и Карон и в пешей доступности до всей туристической инфраструктуры! Кондоминиум состоит из 7 этажного здания с 60 квартирами, выполненными в современном дизайне. В апартаментах установлены планшеты, с помощью которых можно управлять климатом, освещением и безопасностью квартиры. В стоимость апартаментов входит пакет мебели и техники. Это уникальный проект, с хорошо развитой инфраструктурой вокруг, который сделает ваше проживание максимально комфортным! ОСОБЕННОСТИ: - Терраса на крыше - Бар - Бесконечный бассейн с видом на море - Коворкинг - Тренажерный зал - Сады - Сауна - Охрана 24/7 - Парковка - Чиповая система входа в комплекс - Лифт Позвоните или напишите нам, расскажем все о самых выгодных проектах зарубежной недвижимости на сегодняшний день!  
Резиденция PATONG BAY HILL – Condominium
Резиденция PATONG BAY HILL – Condominium
Пхукет, Таиланд
от
€194,631
Площадь 60 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: Zuma Real Estate Ltd.
PATONG BAY HILL - Кондоминиум Резиденция Seaview в Патонг-Бэй представляет собой современную застройку из 454 единиц по 45,5 квадратных метров. Номера оформлены в строгом стиле и оформлены в современном стиле и предлагают великолепный вид на залив Патонг. В каждой квартире с одной спальней есть собственный балкон, а также балконный бассейн с видом на море, где владельцы могут расслабиться и отдохнуть, любуясь захватывающими дух видами Андаманского моря. Отель Seaview Residence Patong Bay расположен высоко на холмах на окраине электрического района Патонг Бич, откуда открывается захватывающий вид на залив Патонг. В 454 апартаментах с одной спальней есть кухня открытого плана, гостиная и столовая, обеспечивающие достаточно места. Тропический современный дизайн дополняется ландшафтными садами и естественным видом на горы. Хотя территория проекта чувствует себя отдаленной и уединенной, они находятся в нескольких минутах ходьбы от пляжа Патонг. Есть общий бассейн, тренажерный зал, спа, рестораны и кафе, а также клуб. Проект также включает в себя достаточное парковочное место. Условия покупки Условия гарантии аренды 7% NET (при условии WHT) гарантия аренды (без ежемесячных платежей, без электричества, без обслуживания, без тонущего фонда ...) в течение первых 15 лет. Гарантия аренды будет выплачиваться каждый год заранее. Вариант обратного выкупа Через 10 лет с даты закрытия покупатель может подать заявку на опцион обратного выкупа и вернуть все уплаченные деньги. Через 15 лет возможность пересмотра нового срока гарантии аренды. Условия оплаты 200 000 бат резервирование депозита 40% при подписании Договора купли-продажи в течение 30 дней с момента подписания Соглашения о резервировании. 20% после завершения инфраструктуры. 20% после завершения строительства фундамента 10% при завершении строительства здания 10% (минус депозит) при передаче ключей Преимущества для владельца Возможность для владельца использовать устройство 4 недели в низкий сезон или 2 недели в высокий сезон и 2 недели в низкий сезон, без затрат на электричество, воду и ежемесячную плату. Владелец также может получить права на использование единицы в течение пикового сезона при выплате компенсации в размере 50% от официальной арендной платы. ОСОБЕННОСТИ Тип недвижимости: Апартаменты с видом на море Площадь участка (m²): 32 262 кв.м. Планировка: 45,5 кв.м, 1 спальня Всего единиц: 454 Собственность: Защищенный лизинговый склад с 7% чистой гарантией на 15 лет Стиль: тропический / современный Кухня: кухня открытого плана Гостиная: гостиная открытого плана Бассейн: Частные балконы с видом на море Балкон: Частный Сад: Пейзажный сад Вид: Море / Гора
Жилой комплекс Laguna Beachside
Жилой комплекс Laguna Beachside
Пхукет, Таиланд
от
€809,171
Сдача в: 2026
Агентство: DDA Real Estate
Laguna Beachside - это потрясающий проект кондоминиума, разработанный Laguna property. Комплекс расположен по адресу: 394, ถนน ศรีสุนทร Cherngtalay, Thalang District, Phuket 83110, Таиланд Проект состоит из 4 зданий по 5 этажей в каждом, и все они связаны друг с другом. В каждом доме около 81 квартиры, начиная с 1-комнатной площадью 59 кв.м, с 2-мя спальнями площадью 99 кв.м и с 3-мя спальнями площадью 131 кв.м. Интерьеры включают гостиную и столовую открытой планировки или барную стойку, мини-кухню, спальню с ванной комнатой и собственный балкон. Большие спальни имеют просторную веранду, где вы можете иметь открытый обеденный стол, сиденья, кушетку, принадлежности для барбекю Благодаря уникальной полуоткрытой веранде обеспечивается дополнительное жилое пространство, которое можно оставить открытым для расширения балкона, или же остеклить для увеличения площади внутреннего пространства. На крыше комплекса расположена уникальная зона общего пользования, где жители комплекса могут отдохнуть на открытом воздухе среди тропиков и видами на бескрайнее море! Квартиры идеально подходят для современного образа жизни. ПЛЮСЫ ЖК: - Видеонаблюдение 24/7 - Фитнес - Сад - Парковка - Детская площадка - Вид на море/океан - Охрана 24/7 - Бассейн - Управляющая компания МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Laguna Beachside Condominiums Phuket расположен на территории комплекса Laguna, всего в нескольких минутах ходьбы от песчаного пляжа Банг Тао. В 5 минутах езды находится широкий выбор ресторанов интернациональной кухни, Порто-де-Пхукет, торговый район Боут-авеню, рынок Вилла, магазины, бары и спа-центры. Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости в Таиланде. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
Жилой комплекс в окружении пышной зелени
Жилой комплекс в окружении пышной зелени
Пхукет, Таиланд
от
€104,188
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Ocean Sands Сondominium -это стильный кондоминиум, представленный в сливочно-коричневых тонах, расположенный в Лагуне, Пхукет, недалеко от пляжа Бангтао. Ocean Sands Laguna располагает всеми стандартными удобствами пятизвездочного отеля, поэтому обеспечит проживание полным комфортом. 6-этажный кондоминиум состоит из 213 жилых единиц и оснащен меблированной гостиной, полностью оборудованной кухней и ванными комнатами. Комплекс находится по адресу: 26/1 Khok Tanode, Soi 14, Choeng Thale, Thalang District, Phuket 83110, Таиланд. Проект, расположенный в тени деревьев, включает в себя очень большой общий бассейн и шезлонги для отдыха. Поднявшись в удобном месте, жители могут легко добраться до многих достопримечательностей, таких как пляж Лаян , Боут-авеню Чернгталай , Пхукет-Фантазия. Международный аэропорт Пхукета всего в 20 мин езды от комплекса! Удобства: - СПА - Фитнес центр - Бассейн - Ресторан на территории - Сад - Лифт - Парковка - Видеонаблюдение 24/7 - Ресепшен Позвоните нам, и мы Вам предоставим подборку топовых объектов Таиланда и поможем воплотить Ваши мечты в реальность!
Вилла Botanica Ocean Valley в современном стиле
Вилла Botanica Ocean Valley в современном стиле
Пхукет, Таиланд
от
€2,03 млн
Площадь 365 м²
1 объект 1
Агентство: DDA Real Estate
Botanica Ocean Valley - это проект роскошных вилл с бассейном, спроектированные одним из очень успешных застройщиков вилл на Пхукете. Комплекс находится по адресу: Choeng Thale, Thalang District, Phuket 83110, недалеко от пристани Ао Пор Гранд Марина. На территории комплекса расположено 9 великолепных вилл с бассейном на склоне холма площадью от 1 143 до 1 818 кв.м. Проект построен в уникальном и узнаваемом современном тропическом стиле, с округлыми изгибами. Виллы необычайно современны и уникальны по дизайну, имеют 2 или 3 уровня; бывают 2-х типов: тип В (4 спальни) имеет общую площадь 625 кв.м., а тип С (5 спален) имеет монументальную площадь 1246 кв.м. Интерьеры включают просторную и светлую гостиную и столовую открытой планировки, полностью оборудованную кухню. Экстерьеры подходят для отдыха на свежем воздухе, мероприятий или вечеринок у бассейна. На крыше расположена стильная беседка, которую можно использовать как место для семейных встреч, вечеринку с барбекю или любые другие мероприятия на свежем воздухе. Рядом с комплексом есть вся необходимая инфраструктура - супермаркеты и розничные магазины, рестораны и бары, торговые центры, массажные салоны, аптеки, клубы, парки, рынок, где всегда можно купить свежие фрукты, овощи, морепродукты, и пр. УДОБСТВА: - Парковка - Видеонаблюдение - Охрана 24/7 - Менеджмент в комплексе - Бассейн - Парковка - Кондиционер - Wi-Fi Звоните или пишите, будем рады подобрать для Вас лучший объект в Таиланде! Юридическое сопровождение в подарок!
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами на первой линии у моря, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами на первой линии у моря, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€5,80 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются просторные современные виллы с панорамным видом на море, большой террасой и бассейном, зонами отдыха и джакузи, ухоженными садами. Резиденция является частью большого комплекса с торговыми центрами, полем для гольфа, барами и ресторанами. Расположение и объекты поблизости Недвижимость всего в нескольких шагах от пляжа и живописных гор, рядом со спа-салонами, торговым центром, ресторанами и развлечениями
Жилой комплекс Комплекс меблированных коттеджей с видом на море, Патонг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс меблированных коттеджей с видом на море, Патонг, Пхукет, Таиланд
Патонг, Таиланд
от
€204,429
Агентство: TRANIO
Предлагаются мелированные коттеджи с видом на море, террасами и джакузи. Удобства и оснащение в доме Кухонная мебель и бытовая техника Преимущества Гарантированный арендный доход. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в главном туристическом курортном городе Пхукета с одноименным пляжем, множеством отелей, баров и ночных клубов.
Жилой комплекс Новый жилой комплекс премиальных вилл в Банг Тао, Чонг Тале, Таланг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс премиальных вилл в Банг Тао, Чонг Тале, Таланг, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€822,830
Агентство: TRANIO
Комплекс вилл в уютном, живописном месте, рядом с прекрасными пляжами и инфраструктурой самого развитого района Пхукета - Бан Тао. Срок строительства - 12 месяцев. Комплекс включает: Фитнес-центр – 160 м2 Вилла 1 – 433 м2, участок 589 м2 Вилла 2 – 640 м2, участок 986 м2 Вилла 3 – 640 м2, участок 1027 м2 Вилла 4 – 446 м2, участок 605 м2 Вилла 5 – 613 м2, участок 908 м2 Вилла 6 – 490 м2, участок 812 м2 Вилла 7 – 569 м2, участок 763 м2 Вилла 8 – 569 м2, участок 750 м2 Удобства и оснащение в доме Премиальные отделочные материалы с учетом климата Применение солнечных панелей и других энергоэффективных технологий Итальянская мебель фабрик MITON, GUZZINI and FONTANA Система управления умным домом Система вентиляции и кондиционирования от мирового лидера Daikin Преимущества Управляющая компания с 10-летним опытом работы в сегменте премиальных вилл. Прогноз роста стоимости за время строительства 20% в USD. Прогноз роста стоимости после завершения строительства 5,5% в USD ежегодно. Прогноз доходности от сдачи в аренду 6,5% ежегодно. Возможна оплата криптовалютой. Удобный график платежей: Резервирование - 2% Подписание договора - 28% Установка свай, фундамента, завершение бетонных работ - 30% Возведение стен, крыши, укладка напольных покрытий, отделочные работы, встроенная мебель - 30% Сдача объекта, переход права собственности - 10% Расположение и объекты поблизости Bangtao beach – 14 мин Boat avenue – 10 мин Villa market – 10 мин Blue tree – 4 мин Laguna golf Phuket – 15 мин Porto de Phuket Mall – 10 мин Robinson mall – 8 мин Catch beach club – 12 мин Home Pro – 6 мин UWC International School – 12 мин British International school – 15 мин International airport – 18 мин
Жилой комплекс Grand Kamala Falls
Жилой комплекс Grand Kamala Falls
Пхукет, Таиланд
от
€227,283
Агентство: DDA Real Estate
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 300 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!  Уникальные апартаменты в жилом комплексе Grand Kamala Falls, расположенные в живописном районе Комала (Пхукет). В апартаменты входят две просторные спальни и две ванные комнаты. Полностью меблированная квартира тщательно обустроена. Из апартаментов открываются бесконечные виды на море и красивый бассейн. Особенности проекта: ресторан на территории, общий бассейн, общий тренажерный зал, круглосуточная безопасность, видеонаблюдение, автомобильная стоянка, спа. Возможна беспроцентная рассрочка с минимальным первым взносом! Владение квартирой - иностранная квота. В окрестностях, где расположены апартаменты, есть множество магазинов, ресторанов, кафе, баров, рынок, ночных клубов, а также всевозможные водные виды спорта, курортные и пляжные развлечения. Международный аэропорт Пхукета расположен в 29,4 км от комплекса , время в пути около 45 минут на машине. Ближайшее медицинское учреждение «Счастливая аптека» находится в 2,6 км. Позвоните нам , и мы с огромным удовольствием поможем Вам, в покупке недвижимости в Таиланде по доступной цене!
Жилой комплекс Жилой комплекс с эко-парком, инфраструктурой и сервисом пятизвездочного отеля, рядом с пляжем Карон, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс с эко-парком, инфраструктурой и сервисом пятизвездочного отеля, рядом с пляжем Карон, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€222,878
Агентство: TRANIO
Проект и дизайн комплекса разрабатывал известное испанское архитектурное бюро. В двухэтажном комплексе всего 49 апартаментов. Вид из окон:70% апартаментов имеют вид на море, остальные — на зелёные холмы. Тип квартир: односпальные 56,4 кв м и двухспальные 88,5 кв м. УК — испанский отельный оператор Meliá Hotels, под управлением которого более 380 отелей по всему миру. Доход будет рассчитываться по системе rental pool с контрактом на управление 10 лет. В отеле до 90 дней в году можно проживать самим. Для владельцев скидки в ресторанах и СПА на территории комплекса. План оплаты: 35% - первый взнос. 35% - во время строительства. 30% - после строительства. Удобства и оснащение в доме Подробнее об инфраструктуре: парковка на 20 мест; бассейн на крыше с видом на океан; несколько бассейнов на территории отеля;фитнес-центр и зал для йоги; лобби; природный парк с дорожками; спа в джунглях; 2 ресторана; патио и бар у бассейна; детский клуб; круглосуточная охрана; ресепшн 24/7. Расположение и объекты поблизости Район Карон, до одноименного пляжа будет курсировать шаттл-бас. В 7 минутах от пляжа Ката. Рестораны, кафе, массажные салоны, магазины, пункты обмена валют в 3–5 минутах езды. 10-15 минут до пляжа Патонг, торгового комплекса Джансейлон и ночных клубов.
Жилой комплекс Новые виллы с видом на море, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые виллы с видом на море, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€3,37 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы в тропическом стиле с бассейнами и видом на море. Резиденция располагает круглосуточной охраной. Расположение и объекты поблизости Гавань - 5 минут Поле для гольфа - 15 минут Международный аэропорт Пхукета - 25 минут Потрясающие тропические закаты, сказочные пейзажи и теплое лазурное море ждут вас в самом сердце Таиланда. Пхукет – это идеальное сочетание безупречных пляжей, современных удобств, превосходного гостеприимства, великолепной кухни и пятизвездочных условий проживания. Остров имеет развитую инфраструктуру, отличные дороги, больницы мирового класса, школы, торговые центры и все другие удобства, которые можно ожидать от западного стиля жизни. Также здесь самая высокая стоимость жизни среди всех тайских провинций, хотя она по‑прежнему очень доступна по западным меркам, и даже скромный доход может позволить вам наслаждаться здесь всеми благами беспечного существования. Благодаря идеальному расположению в Андаманском море Пхукет стал домом для множества иностранцев, и здесь есть огромное количество услуг, позволяющих легко переехать – на сезон, на несколько лет или на пенсию.
Жилой комплекс Комплекс меблированных апартаментов с бассейном и спа, в 800 метрах от пляжа, Патонг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс меблированных апартаментов с бассейном и спа, в 800 метрах от пляжа, Патонг, Пхукет, Таиланд
Патонг, Таиланд
от
€62,105
Агентство: TRANIO
Предлагаются мелированные квартиры с панорамным видом на город, море и горы. Резиденция располагает зоной отдыха и баром, бассейном, спа-зоной и фитнес-центром. Удобства и оснащение в доме Кухонная мебель и бытовая техника Преимущества Гарантированный арендный доход 7% в течение 15 лет. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в в центре города Патонг, в 800 метрах от пляжа и в нескольких минутах ходьбы от торговых центров и ночных клубов.
Жилой комплекс Новая красивая резиденция на берегу лагуны, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая красивая резиденция на берегу лагуны, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€214,513
Агентство: TRANIO
Предлагаются функциональные квартиры на берегу моря. Резиденция является частью большого комплекса с торговыми центрами, полем для гольфа, барами и ресторанами. Удобства и оснащение в доме Wi-Fi Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится на берегу лагуны. Исторический центр Пхукета - 30 минут езды Международный аэропорт Пхукета - 20 минут езды
Жилой комплекс Современный комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Современный комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€1,11 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются элитные виллы с террасами, бассейнами и беседками. Некоторые дома имеют зоны барбекю. Площадью земельных участков - от 674 м2 до 1 168 м2. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Стенной шкаф Расположение и объекты поблизости Пляж Лаян - 10 минут Пляж Банг Тао - 13 минут Пляж Сурин - 20 минут Порт - 10 минут Поле для гольфа - 15 минут Аквапарк - 15 минут Больница - 13 минут Международный аэропорт Пхукета - 13 минут
Жилой комплекс Просторные виллы с частными бассейнами и террасами, окруженные тропическими садами, Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Просторные виллы с частными бассейнами и террасами, окруженные тропическими садами, Раваи, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€544,685
Агентство: TRANIO
Проект основан на традиции фэн-шуй – известной восточной философии, истоки которой утеряны во времени. Первой целью было создать непосредственную связь с природой. Благодаря большому количеству окон ветер буквально дует сквозь стены дома, создавая таким образом визуальную связь с растениями и другими природными элементами. Спальни отделены от остальной части дома; главную спальню расположили выше зоны гостиной, создав два отдельных, но соединенных, пространства. Мягкие цвета вместе с зеленью сада, характерным синим цветом бассейна и шумом водопада напомнят вам о красках и звуках моря. Стандартные условия оплаты 1% При бронировании договора 29% После подписания договора в течение 10 дней 20% После завершения фундамента 20% После завершения бетонной конструкции 10% После завершения крыши 10% После завершения электропроводки и сантехники 10% При передаче ключей Особенности квартир Одноэтажные виллы в стиле тропический модерн: гостиная, столовая, кухня в одном помещении, главная спальня и гардеробная, главная ванная комната, 2 обычные спальни с гардеробными и ванными комнатами, детская или кабинет, терраса, бассейн, зал (опционально), гараж. Двухэтажные виллы в стиле тропический модерн: гостиная, столовая, кухня в одном помещении, главная спальня и гардеробная, главная ванная комната, 3 обычные спальни с гардеробными и ванными комнатами, кабинет, прачечная или кладовка, игровая комната, фитнес-зона, терраса, бассейн, балкон, гараж. Одноэтажные виллы в стиле классики Бали: гостиная, столовая, кухня в одном помещении, главная спальня и гардеробная, главная ванная комната, 3 обычные спальни с ванными комнатами, терраса, бассейн, гараж. Расположение и объекты поблизости Раваи — это спокойный район на острове Пхукет. Изолированный от внешнего мира, он удобно расположен в нескольких минутах езды от Най Харна и пляжа Ката. Комплекс расположен рядом с отелем «Stay» и «Fresca» в окружении каучуковых плантаций и пальм Аэропорт: 60 мин. Комплекс «Stay Fresca Stay Fit» 1 мин (Отель, Ресторан, Спа, Тренажерный зал и Теннисные корты) Пирс Чалонг и пристань для яхт: 5 мин Пляж Най Харна: 8 мин Известные клубы и рестораны: 6–12 мин. (Кан Эанг, пляжный домик Кеп, Россовиво) Международные школы: 10–20 мин. (Монтессори, ISP, Каджонкиет, Хедстарт)
Вилла Allthai Village
Вилла Allthai Village
Пхукет, Таиланд
от
€83,588
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Allthai Village - новый проект, включающий 60 роскошных вилл с 2-4 спальнями, расположенный в центре Пхукета в окружении тропических лесов. На территории участка расположены частные бассейны 4х6 метров, парковка для 2 автомобилей с автоматическими воротами. Площадь домов составляет от 220 кв. м. Комплекс расположен между пляжами Бангтао и Майкао, в экологическом сердце Пxукета. Район облюбовали русскоговорящие люди и назвали «Пxукетской Рублëвкой». По соседству находятся проекты Botanica и Laguna. Комплекс находится рядом с аэропортом, с полем для гольфа Blue Саnуоn, великолепной пристани Ао По Пранд Mарина. Клуб верховой езды на Пxукете Mай Kxао в нескольких километрах от резиденции. А также много ресторанов, торговых центров, больниц, спа. На территории комплекса расположен клубный дом с рестораном, пляжным баром, магазинами, спортзалом, массажным кабинетом и салоном красоты. Также проектом предусмотрены различные спортивные и детские площадки. Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в Таиланде. Найдем, покажем и поможем с приобретением недвижимости под любой запрос! Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!
Апарт - отель Layan Green Park
Апарт - отель Layan Green Park
Пхукет, Таиланд
Цена по запросу
Площадь 30 м²
1 объект 1
Сдача в: 2022
Застройщик: Layan Green Park
Layan Green Park спроектирован специально для семей с детьми. А чтобы заботиться о природе Пхукета, в строительстве применяются современные экологичные технологии. Проект строится рядом со знаменитой Лагуной, в 700 метрах от пляжа Лаян, северная часть пляжа Банг Тао. Лаян — это живописный уединенный пляж с белым песком и казуариновыми деревьями. Собственники и гости Layan Green Park сэкономят на расходе электроэнергии и воды до 40%. Такой процент достигается за счет энергосберегающих источников света, изоляции крыши и наружных стен, использования солнечных панелей, очистки и применения дождевой воды для орошения зелени на фасадах. Проект соответствует требованиям международной классификации экологичности зданий EDGE. Инфраструктура проекта занимает 30% общей площади участка, что соответствует требованиям курорта 4-5 звезд. На территории есть ресторан и бар, магазин, тренажерный зал и открытая спортивная площадка, беговая дорожка, терраса для йоги и 4 бассейна с пресной водой. Особое место занимает детский клуб площадью 250 квадратных метров с ежедневной анимацией. Всего будут построены 403 квартиры площадью от 30,3 до 121 квадратных метров с мебелью и бытовой техникой. Каждая квартира оборудована автоматическим контролем климата, инверторной централизованной системой кондиционирования и технологией Умный дом.
Жилой комплекс Melia Phuket Karon Residences
Жилой комплекс Melia Phuket Karon Residences
Пхукет, Таиланд
от
€216,970
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 300 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Melia Phuket Karon Residences - это роскошный проект кондо и виллы с бассейном и видом на море, расположенный в живописном районе Карон. Всего в 1,5 км от пляжа Карон жители могут насладиться гармоничным сочетанием красивых пейзажей Андаманского моря и зелени леса! Проект находится по адресу: 404/9 Patak Rd, Karon, Mueang Phuket District, Phuket 83100, Таиланд. Всего в проекте 63 единицы: 49 квартир и 14 вилл. Тщательно продуманная планировка и архитектура резиденций создают ощущение спокойствия и безмятежности, что делает их идеальным убежищем от шума и суеты повседневной жизни. Одним из ключевых преимуществ проекта является управление отелем. Ваша недвижимость будет входить в престижную сеть отелей, что обеспечит вам множество преимуществ и удобств. Проект идеально подходит как для отдыха, так и для постоянного проживания, предлагая баланс между спокойствием и возможностями для активного образа жизни. Вы сможете наслаждаться спокойной атмосферой и одновременно находиться в непосредственной близости развлечений и удобств, включая рестораны, магазины, спа-центры и многое другое. Типы комнат: - 1-спальная с видом на океан (56,40 кв.м) - 2-спальная с видом на океан (88,50 кв.м) - 3-спальная вилла с бассейном (200 кв.м) Инфраструктура резиденции включает в себя: - Клуб - Фитнес - Детский клуб - Холл - Рестораны и кафе - Интернет Wi-Fi - - Бассейн на крыше - Парковочное место - Сад - Круглосуточная охрана - Видеонаблюдение - Парковка Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в Таиланде. Найдем, покажем и поможем с приобретением недвижимости под любой запрос! Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!
Жилой комплекс Новый комплекс вилл в престижном районе, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл в престижном районе, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€624,353
Агентство: TRANIO
Предлагаются новые элитные тропические виллы с собственными бассейнами и садами. Расположение и объекты поблизости Пляж Банг Тао - 3 минуты Пляж Сурин - 5 минут Пляжный клуб - 7 минут Таланг - 15 минут Международный аэропорт - 38 минут
Жилой комплекс Премиальные апартаменты с доходностью 7%, 300 метров до пляжа Ката, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Премиальные апартаменты с доходностью 7%, 300 метров до пляжа Ката, Пхукет, Таиланд
Бан Ката, Таиланд
от
€134,811
Агентство: TRANIO
Комплекс в 300 метрах отпляжа Ката на Пхукете. Главная особенность проекта - экологичность и простор. Значительная часть квартир заявлена в премиальном сегменте, а некоторые топ-юниты обладают своими собственными бассейнами. Опция фиксированной доходности –7% годовых на 5 лет (при 100% оплате), на 3 года (при рассрочке платежа) на все типы квартир. Доход начисляется через 30 дней после полной оплаты. Собственное использование: 15 дней в высокий сезон или 30 дней в низкий. Или программа Rental Pool для тех, кто хочет сочетать инвестицию с собственным проживанием: 40% от дохода инвестору, 60% - управляющей компании (расходы на доле УК). Прогнозируемая доходность: 5-10% годовых. Доход после сдачи комплекса. Рассрочка до конца строительства с первым взносом 50%. Депозит 100 000 THB. Преимущества Архитектура в формате eco-friendly Концепция максимально сближенного с природой комплекса, интегрирующая плавность линий в классическую угловатую застройк у туристического района. Бассейны с панорамным видом Ограниченная по высотности прилегающаяи нфраструктура позволяет реализовать открытыепространства на крышах зданий. В третьей фазе также реализованы популярные бары и бассейны с панорамным видом. Премиальный сервис Обустройство кафе и ресторанов - просторные помещения с высокими потолками и панорамными окнами. Максимальный сервис без необходимости покидать пределы комплекса. Управление отелем Управление отелем будет осуществляться Hotels9. Класс отеля - 4 звезды, но от высшей категории отделяет лишь необходимость пешей 5-минутной прогулки до пляжа Ката. Расположение и объекты поблизости Пешая доступность до пляжа Ката, высокоразвитая туристическая инфраструктура и соседство с другими популярными районами Пхукета (Карон, Чалонг) в значительной степени выделяют этот проект. Предшествующие фазы комплекса уже принимают туристов и собственников квартир.
Жилой комплекс Новый жилой комплекс квартир с личными бассейнами на первой линии от пляжа в Чалонге, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс квартир с личными бассейнами на первой линии от пляжа в Чалонге, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€303,122
Агентство: TRANIO
Идеальное место премиум-класса на берегу моря на Пхукете, где сочетаются роскошь и комфорт. Потрясающие квартиры с захватывающим видом на море, просторной планировкой, а все спальни оснащены ванными комнатами, что обеспечивает поистине незабываемые впечатления. Идеальное сочетание жизни премиум-класса на берегу моря и всех удобств. А поскольку пляж Чалонг находится всего в 80 метрах, красоты острова находятся всего в нескольких минутах ходьбы. На территории комплекса есть большой бассейн, ресторан, парковка на 31 машину, больше 1000 м2 зелёных зон. Преимущества Плата за бронирование - 200 000 бат Подписание договора (за вычетом комиссии за бронирование) в течение 20 дней - 50% 15 декабря 2023 г. - 20% 15 марта 2024 г. - 20% При сдаче - 10% Расположение и объекты поблизости Пляж Чалонг - 80 м Пирс Чалонг - 800 м Пляж Раваи - 5 км Пляж Ката - 6 км Пляж Най Харн - 7 км Пляж Патонг - 14,5 км Международный аэропорт - 40 км Поле для гольфа Пхунака - 4,5 км Загородный гольф-клуб Пхукета - 12,5 км Гольф-клуб Лох-Палм - 15,3 км Гольф-клуб Red Mountain Пхукет - 15,3 км ТЦ Макро Раваи - 600 м ТЦ Теско Лотус Раваи - 550 м Магазин беспошлинной торговли King Power - 6 км ТЦ Пхукет Флореста - 10,5 км Больница Чалонг - 1,5 км Больница Дибук - 5,5 км Бангкокская больница Сириродж - 11,8 км Больница Бангкока - 14,5 км Международная школа BCIS Phuket - 6,2 км Международная школа Оук-Медоу - 8,5 км Международная школа Head Start - 10,7 км Международная школа BISP - 15,8 км Большой Будда - 2,8 км Смотровая площадка Карон - 7,57 км Смотровая площадка «Ветряная мельница» - 8,2 км Мыс Промтеп - 8,7 км
Вилла Fifth Element
Вилла Fifth Element
Пхукет, Таиланд
от
€273,267
Площадь 585 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2023
Застройщик: Art House
В комплексе: Проект занимает земельный участок площадью 7 629 кв.м (4,8 раи). На этой территории располагаются 11 роскошных вилл. Также в комплексе 7 коммерческий шопхаусов в торговом центре Fifth Element Plaza, круглосуточная охрана, частные внутренние дороги, широкий выбор зеленых зон общего пользования. Здесь есть озера и деревья, атмосфера роскоши и спокойствия На вилле: Вы непременно оцените идеальную синхронизацию современного дизайна с азиатским колоритом. Виллы в этом комплексе — это непревзойденный комфорт и уединение в тщательно продуманной уютной и атмосферной обстановке. В проекте предусмотрены: отдельные спальные комнаты, каждая с собственной ванной и туалетом; крупномасштабные, просторные гостиные и столовые; частная парковка, территория, где пышная тропическая растительность, зоны отдыха в тени, а также приватный бассейн более 40 кв.м.
Жилой комплекс Охраняемая резиденция в большом престижном комплексе с богатой инфраструктурой, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Охраняемая резиденция в большом престижном комплексе с богатой инфраструктурой, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€528,990
Агентство: TRANIO
Предлагаются просторные виллы и таунхаусы. Каждый дом имеет собственный сад, где возможно строительство бассейна. Резиденция располагает круглосуточной охраной и является частью большого комплекса с торговыми центрами, полем для гольфа, спа-салонами, отелями, барами и ресторанами. Расположение и объекты поблизости Международный аэропорт Пхукета - 20 минут езды
Жилой комплекс Жилой комплекс с четырьмя бассейнами, террасой на крыше, тренажерным залом, 100 метров до пляжа Камала, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс с четырьмя бассейнами, террасой на крыше, тренажерным залом, 100 метров до пляжа Камала, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€159,144
Агентство: TRANIO
Проект в идеальном месте, всего в 100 метрах от пляжа Камала. В комплексе 2 корпуса и квартиры с 1-2 спальнями, а также студии. Апартаменты оформлены в теплых тонах, а роскошные ванны установлены в каждом номере. Отель отличается уникальной красотой и 4 стильными бассейнами с джакузи. Более того, изюминкой проекта является палуба на крыше двух зданий, соединенных мостом, где вы можете выбрать отдых в баре рядом с бассейном или позагорать и подышать свежим воздухом в большом саду на крыше. Кроме того, здесь есть рестораны, где можно прекрасно отдохнуть. Расположение и объекты поблизости Пляж Камала - 100 метров Кафе Del Mar Phuket - 100 метров Phuket Fantacy - 200 метров Тайский банк - 1 км Супермаркет Big C - 1,2 км Пляж Сурин - 2,7 км Пляж Банг Тао - 4 км Villa Market - 7 км Catch Beach Club - 7 км Пляж Патонг - 10 км Международный аэропорт Пхукета - 20 км Старый город Пхукета - 21 км Мыс Промтеп - 30 км
Жилой комплекс Saturdays Residence
Жилой комплекс Saturdays Residence
Пхукет, Таиланд
от
€180,885
Агентство: DDA Real Estate
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 300 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Saturdays Residence - это уникальный проект кондоминиума и квартиры с классической архитектурой. Проект расположен по адресу: แซทเทอร์เดย์ 136/275-276 ซอย Rawai, Mueang Phuket District, Phuket 83000, Таиланд Комплекс состоит из двух 4 этажных зданий и вмещает в себя 119 жилых единиц. Saturdays Residence предлагает апартаменты с видом как на бассейн, так и на сад. Он подчеркивает оформление в темных тонах, создавая ощущение близости к природе и подходящее для отдыха. Кухня в апартаментах европейского типа, полностью оборудована качественной мебелью. Проект окружен интересными достопримечательностями, такими как пляж Раваи , мыс Промтхеп, пляж Най Харн , рынок свежих продуктов и ресторан морепродуктов по соседству. Высококлассные учебные и медицинские учреждения, универмаги находятся неподалеку. Типы комнат и детали: - 1 спальня (50-57 кв.м) - 2 спальни (80-86 кв.м) Услуги проекта: - Wi-Fi - Фитнес-центр - Сауна - Сад - Общий бассейн - Ресторан на территории - Конференц-зал - Многофункциональный зал - Пассажирские лифты - Автостоянка - Видеонаблюдение - Охрана 24/7 Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в Таиланде. Найдем, покажем и поможем с приобретением недвижимости под любой запрос! Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!
Жилой комплекс Kata Top View
Жилой комплекс Kata Top View
Бан Ката, Таиланд
от
€301,843
Агентство: DDA Real Estate
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 300 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!  Первоклассный таунхаус жилом комплексе Kata Top View, расположенный в районе Карон. В апартаментах есть балкон, просторная гостиная, полностью оборудованная кухня в западном стиле и полностью меблированная спальня с пропорционально распределенной ванной комнатой. Также есть крыша с впечатляющим видом на океан и горы. Особенности проекта: общий бассейн, общий тренажерный зал, круглосуточная безопасность,видеонаблюдение, автомобильная стоянка. Предоставляется беспроцентная рассрочка с минимальным первым взносом! Проект предлагает инвесторам возможность владеть недвижимостью в самом ценном участке Пхукета с привилегированным доступом к объектам мирового класса. Доход от аренды - 6% Таунхаус расположен на тихом склоне холма, всего в 5 минутах езды от пляжей Ката и Карон и их городских центров, где есть множество закусочных, магазинов и ночных клубов. Чалонг с его крупными торговыми центрами и туристическим пирсом находится в 10 минутах езды. 15-минутная поездка на автомобиле ведет к известному пляжу Патонг, где есть широкий выбор ресторанов, развлечений и магазинов. Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости в Таиланде. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
Вилла KHIRI COLLECTION
Вилла KHIRI COLLECTION
Пхукет, Таиланд
от
€716,272
Агентство: DDA Real Estate
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 300 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Роскошная вилла в комплексе Khiri Collection, расположенном по адресу : Cherngtalay, Soi Pasak 8, Tambon Si Sunthon, Thalang District, Phuket 83110, Таиланд. Вилла имеет шикарный интерьер с высокими потолками, гостиной и столовой открытой планировки, современной кухней. Подбор мебели осуществляется на ваш вкус! Пакет мебели от застройщика покупается отдельно. Предоставляется очень комфортная беспроцентная рассрочка с минимальным первым взносом! Удобства комплекса: бассейн, сад, автомобильная стоянка, охрана 24/7, видеонаблюдение24/7. Рядом с комплексом есть вся необходимая инфраструктура: супермаркеты и розничные магазины, рестораны и бары, торговые центры, массажные салоны, аптеки, клубы, парки, рынок, где всегда можно купить свежие фрукты, овощи, морепродукты и пр. План оплаты: 2% от стоимости депозита 28% первый взнос, в течении 30 дней (ДКП) 15% когда будет закончен фундамент 15% при окончании строительства бетонных конструкций 15% при окончании строительства стен и крыши 15% отделочные работы 10% при завершении строительства и ремонта Окупаемость инвестиций в недвижимость составляет примерно от 7% в год. Звоните или пишите, будем рады подобрать для Вас лучший объект в Таиланде! Юридическое сопровождение в подарок!
Жилой комплекс Апартаменты с личными бассейнами и видом на море в новом кондо-отеле прямо на пляже Май Кхао, Таланг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Апартаменты с личными бассейнами и видом на море в новом кондо-отеле прямо на пляже Май Кхао, Таланг, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€380,397
Агентство: TRANIO
Удобства и услуги: Лобби и бар Приветственный уголок 2 ресторана Конференц-зал с зонами отдыха Тренажерный зал и спа Бар на крыше и бар у бассейна Главный бассейн Детский бассейн и детский клуб Круглосуточный персонал Обслуживание номеров Охрана, видеонаблюдение, Wi-Fi Radisson Platinum только для владельцев Преимущества и привилегии Radisson по всему миру Бесплатное проживание владельцев: 14 дней в году Низкий сезон (1 мая – 31 октября): 7 дней Высокий сезон (1 ноября – 19 декабря и 21 января – 30 апреля): 7 дней Преимущества Условия оплаты: Бронирование (невозвратное) - 200 000 THB 1-й платеж - подписание договора (в течение 30 дней после бронирования) - 40% (за вычетом депозита) 2-й платеж - завершение фундамента, конструкции, стен и полов (октябрь 2023 г.) - 40% 3-й платеж - передача (начало эксплуатации - около 1 кв. 2024 г.) - 20% Программа обратной аренды на 15 лет: 6% гарантированный доход в течение 3 лет (чистая прибыль до налогообложения) 4-15 года Разделение доходов: 40% владельцу - 60% руководству Совместное использование арендного пула по типу объекта 40% от общего чистого дохода от номера владельцу Не беспокойтесь о расходах на эксплуатацию Расположение и объекты поблизости Май Кхао, что в переводе с тайского означает «белый лес», расположен в северной части острова Пхукет. Нетронутый пляж простирается более чем на семь километров и изобилует местными тропическими растениями и разнообразной дикой природой, что позволяет сбежать в тишину. Международный аэропорт 15 минут Деревня черепах 10 минут Гольф Блу Каньон 10 минут Пристань для яхт Yacht Haven 15 минут Поле для гольфа Laguna 25 минут Больница Бангкок Пхукет 40 минут Торговый центр Central Festival/Floresta 45 минут Робинзон Таланг 25 минут
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция рядом с пляжем Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция рядом с пляжем Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€699,063
Агентство: TRANIO
Резиденция является частью большого комплекса с торговыми центрами, полем для гольфа, спа-салонами, отелями, барами и ресторанами. На территории вы также найдете магазин и клинику. Удобства и оснащение в доме Кондиционер Кухонная мебель и бытовая техника Встроенные шкафы Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в пешей доступности от пляжа Банг Тао. Исторический центр Пхукета - 30 минут езды Международный аэропорт Пхукета - 20 минут езды
Жилой комплекс Новая резиденция с видом на поле для гольфа в живописном элитном районе, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с видом на поле для гольфа в живописном элитном районе, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€177,218
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает зонами отдыха, инфинити-бассейном и джакузи на крыше, живописными видами на поле для гольфа, озера и океан, зоной барбекю, площадкой для занятий йогой, газоном. Здания являются частью большого комплекса с торговыми центрами, полем для гольфа, спа-салонами, отелями, барами и ресторанами. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в непосредственной близости от поля для гольфа, в элитном районе, недалеко от пляжа Банг Тао.
Жилой комплекс Новые апартаменты в жилом комплексе с хорошей инфраструктурой, Банг Тао, Чонг Тале, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые апартаменты в жилом комплексе с хорошей инфраструктурой, Банг Тао, Чонг Тале, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€488,268
Агентство: TRANIO
Жилой комплекс включает 263 квартиры площадью от 38 м2 до 138 м2. На территории комплекса будут расположены: профессиональный спортивный комплекс Dynamic с ассоциацией Reebok второй филиал известного ресторана Пхукета - Мираж детский игровой клуб - территория для игр и развития ребенка многофункциональная библиотека, включающая пространства с творческими студиями, места для просмотра кино и помещения для мастер-классов Преимущества 4 варианта плана оплаты Расположение и объекты поблизости В 500 м от Боут-авеню, лучших ресторанов, кафе, баров на острове. Рядом также находятся: Аквапарк Blue Tree, гольф-клуб Lagoona, торговый центр - Porto De Phuket, пляжные клубы Xana и Catch. Потрясающие тропические закаты, сказочные пейзажи и теплое лазурное море ждут вас в самом сердце Таиланда. Пхукет – это идеальное сочетание безупречных пляжей, современных удобств, превосходного гостеприимства, великолепной кухни и пятизвездочных условий проживания. Остров имеет развитую инфраструктуру, отличные дороги, больницы мирового класса, школы, торговые центры и все другие удобства, которые можно ожидать от западного стиля жизни. Также здесь самая высокая стоимость жизни среди всех тайских провинций, хотя она по-прежнему очень доступна по западным меркам, и даже скромный доход может позволить вам наслаждаться здесь всеми благами беспечного существования. Благодаря идеальному расположению в Андаманском море Пхукет стал домом для множества иностранцев, и здесь есть огромное количество услуг, позволяющих легко переехать – на сезон, на несколько лет или на пенсию.
Вилла Etherium Luxury Villas с современным дизайном
Вилла Etherium Luxury Villas с современным дизайном
Пхукет, Таиланд
от
€416,938
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Etherium Luxury Villas - это новый жилой проект с современными частными виллами и бассейном. Виллы имеют уникальный фасад с округлой формой, создающий воздушную планировку вокруг продуманного ландшафтного дизайна. Проект располагает 3 спальнями, телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, полностью оборудованной кухней с посудомоечной машиной и микроволновой печью, а также стиральной машиной и 3 ванными комнатами с гидромассажной ванной. В комплексе имеется система «умный дом» для управления системами безопасности и поддержания микроклимата, включая дистанционное управление! Проект расположен в деревне Эпаноми, в 2,9 км от пляжа Неа Миханиона. Расстояние до аэропорта Салоников составляет всего 18 км. Внешняя инфраструктура находится в шаговой доступности. ПЛЮСЫ ЖК: - Кондиционер - Бассейн - Парковка - Wi-Fi - Сад - Терраса - Джакузи - Охрана 24/7 - Видеонаблюдение 24/7 Не упустите шанс приобрести современную виллу с бассейном отличного качества на Пхукете. Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости в Таиланде. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
Жилой комплекс  Wyndham La Vita
Жилой комплекс  Wyndham La Vita
Пхукет, Таиланд
от
€142,799
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 300 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Wyndham La Vita - это полностью готовый 5-ти звездочный отель, а также жилой комплекс в южной части острова, состоящий из 8-ми 7 этажных зданий и отдельно стоящего лобби. Все здания расположены на возвышенности, что позволяет комплексу быть самой высокой жилой точкой в данной части острова и иметь красивый вид на море. Комплекс выполнен с архитектурным дизайном в современном тропическом стиле. В комплексе хорошо организован 5-звездочный сервис, позволяющий жильцам насладиться роскошью и предлагающий различные апартаменты. Изюминка проекта - общий бассейн, построенный в виде лагуны, создающий теневую, спокойную и уединенную атмосферу! Удачное расположение обеспечивает комфортное проживание и высокий арендный потенциал. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Wyndham La Vita находится по адресу 99/99 Moo 2, Rawai , Meuang, Phuket, в одном из самых популярных и любимых туристами и местными жителями районов. Вблизи от моря и всех туристических мест: магазины, рестораны, 3 пляжа, смотровые площадки, рыбный рынок со свежими морепродуктами, детский развлекательный центр, прогулочный променад, озеро, спорт площадки и т. д. Пляжи Най Харн и Януи находятся в нескольких минутах езды. Удобства: - Бассейн на крыше - Детский бассейн - Фитнес центр - Спа - Лобби/ рецепшен - Детская площадка - Бизнес центр - Ресторан - Палуба для загара - Офис управляющей компании на территории резиденции - Охрана 24/7 - Видеонаблюдение 24/7 - Бесплатный Wi-Fi - Сад Позвоните нам! И мы непременно подберем Вам отличный вариант на просторах Таиланда!
Жилой комплекс Villa Qabalah с удобной планировкой
Жилой комплекс Villa Qabalah с удобной планировкой
Пхукет, Таиланд
от
€397,996
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Villa Qabalah - это роскошный комплекс вилл, расположенный по адресу: 8/58, Moo 7, Banya-Bangjo Road, Si Sunthon, Thalang, Phuket. Объект включает 31 квартиру на 2 этажах, в дизайнерском стиле. Кроме того, каждая вилла имеет 2-4 спальни с частным бассейном и пышным садом на крыше, который будет ежедневно соединять вас с природой. Проект находится в тихом месте в районе Банджо-Баня, в окружении пышной зелени и очищенного воздуха каучукового леса. Вокруг комплекса расположена вся необходимая инфраструктура! Типы вилл и детали: - 3-этажная вилла с 2 спальнями и 2 ванными комнатами. - 2-этажная вилла с 3 спальнями и 3 ванными комнатами. - одноэтажная вилла с 4 спальнями и 4 ванными комнатами. ПЛЮСЫ ЖК: - Комната для переговоров - Зал йоги - Сауна - Ресторан на территории - Общий сад - Автостоянка - Кабельное телевидение - Охрана 24/7 Звоните или пишите, будем рады подобрать для Вас лучший объект в Таиланде! Юридическое сопровождение в подарок!
Жилой комплекс Апартаменты с бассейнами в малоэтажной резиденции класса люкс, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Апартаменты с бассейнами в малоэтажной резиденции класса люкс, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€1,15 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с террасами и собственными бассейнами. Резиденция является частью большого жилого комплекса, располагается на берегу лагуны и имеет собственный причал. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с пляжем Банг Тао. Исторический центр Пхукета - 30 минут езды Международный аэропорт Пхукета - 20 минут езды
Жилой комплекс VIP GREAT HILL
Жилой комплекс VIP GREAT HILL
Пхукет, Таиланд
от
€43,006
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Vip Great Hill – новый проект от застройщика Vip Thailand. Проект расположен на пляже Най Янг, Пхукет, где пейзажи прекрасны, жизнь нетороплива и полна тайской атмосферы. Он находится всего в 5 минутах езды от аэропорта и 900 метрах от пляжа. Инфраструктура: В Vip Great Hill к услугам проживающих предоставляется: – Лобби и ресепшен; – Бассейн; – Детский бассейн; – Сад на крыше; – Современный тренажёрный зал; – Парковка; – Круглосуточная охрана и видеонаблюдение. Расположение: Vip Great Hill находится в 900 м от пляжа Най Янг. В шаговой доступности от магазинов 7/11 и Familymart. Для удобства проживающих будет курсировать шатлбас до моря. Рядом с проектом находится множество баров и ресторанов с интернациональной кухней. Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!
Вилла Botanica Lakeside
Вилла Botanica Lakeside
Пхукет, Таиланд
от
€928,616
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Botanica Lakeside, расположенный в тихом жилом районе Лаян, представляет собой вторую фазу роскошных вилл в балийском стиле, расположенных недалеко от пляжа Лаян. Комплекс предлагает 19 вилл с планировкой от 3 до 4 спален. Стильный интерьер включает великолепную гостиную и столовую открытой планировки с высокими сводчатыми потолками из тикового дерева, а также полностью оборудованный кухонный остров и барную стойку. Гостиная и столовая, а также главная спальня выходят на открытую площадку, большую террасу и большой частный бассейн и сады. Этот вариант идеально подходит как для сдачи в аренду на время отпуска, так и для постоянного проживания. Местоположение: Botanica Lakeside Phase 2 Layan расположен в спокойном районе Лаян, менее чем в 5 минутах езды от живописного пляжа Лаян и комплекса Laguna Phuket. До пляжей Банг Тао и Най Тон можно доехать на машине за 10 минут. В 15 минутах находятся рестораны, Боут-авеню, Порто-де-Пхукет, рынок вилл, магазины Lotus и мини-маркеты в районе Чернг Талай. Международный аэропорт Пхукета находится примерно в 20 минутах езды. Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!
Вилла Kamala Garden View
Вилла Kamala Garden View
Пхукет, Таиланд
от
€371,970
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Kamala Garden View – роскошный комплекс вилл класса люкс от застройщика Soticon group, расположенный на западе острова Пхукет, в непосредственной близости от живописного пляжа Камала. Виллы с частными бассейнами построены в современном стиле, вдохновленном азиатской мудростью, атмосферой и прекрасными пейзажами тропических лесов и холмов. Комплекс расположен рядом с главной дорогой, и имеет максимально удобный и легкий доступ к морю. Инфраструктура района великолепна развита и создаёт все условия для комфортного проживания. Инфраструктура: Kamala Garden view имеет индивидуальную инфраструктуру, включающую: – клаб-хаус; – лобби; – фитнес зал; – круглосуточную охрану и видеонаблюдение. Оснащение: Комплекс Kamala Garden view Phuket состоит из 12 частных одноэтажных вилл, расположенных на площади более 5 тысяч кв. м. в окружении тропической растительности. Каждая вилла включает: – 3 спальни; – 2 ванные комнаты; – просторную гостиную с обеденной зоной; – современную кухню; – частный бассейн; – крытую парковку для 1 машины. Расположение: Kamala Garden view расположен в одном из престижнейших районов Пхукета в Камала, всего в 1 км от пляжа. Инфраструктура района высокоразвита. Здесь расположено множество ресторанов с разнообразной кухней, баров, а в непосредственной близости находятся: – круглосуточный магазин 7/11 – 1 мин. – супермаркет Big C – 4 мин. – пляж Камала – 5 мин. – пляж Сурин – 10 мин. – пляж Патонг – 15 мин. Звоните или пишите, расскажем все о самых выгодных проектах Тайланда! Подберём идеальную недвижимость именно для Вас!
Коттедж Ocean View Cottages
Коттедж Ocean View Cottages
Патонг, Таиланд
от
€163,907
Агентство: DDA Real Estate
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 300 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Ocean View Cottages - новый тропический современный проект класса люкс расположенный на холме Хасиб-пи, с видом на океан и пляж Патонг. Проект находится по адресу: Патонг, Kathu District, Пхукет 83120, Таиланд. Ocean View Cottages предлагает величественные панорамные виды на город и Андаманское море! Проект построен в современном стиле и обставлен самой лучшей современной мебелью. В дополнение к выдающимся видам на море в коттеджах есть джакузи на балконе, который, несомненно, подарит часы расслабления. Частное джакузи под открытым небом окружено великолепной природой и предлагает возможность по-настоящему расслабиться. Проект находится в замечательном месте, откуда можно легко добраться до пляжа, ресторанов и торговых центров! Удобства: - Бассейн - Джакузи - Охрана 24/7 - Видеонаблюдение 24/7 - Сад Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в Таиланде. Найдем, покажем и поможем с приобретением недвижимости под любой запрос! Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!
Жилой комплекс ADM Platinum Bay by Wyndham
Жилой комплекс ADM Platinum Bay by Wyndham
Пхукет, Таиланд
от
€130,481
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
ADM Platinum Bay by Wyndham - это cовременный роскошный кондоминиум, состоящий из 432 квартир на 4 этажах и разработанный New World ADM Platinum. Комплекс полностью меблирован и располагает великолепным декором со всеми удобствами на месте. Типы квартир варьируются от студий до квартир с 1 спальней. Благодаря отличному архитектурному дизайну жители могут наслаждаться панорамным видом на море из каждой квартиры! Проект расположен по адресу: 71/92, Kamala , Kathu , Phuket, в самом сердце популярного закатного побережья острова на пляже Камала. Камала является местом нескольких самых эксклюзивных курортов острова, от роскошных отелей до курортов для семейного отдыха, расположенных вдоль береговой линии. До пляжа легко добраться из аэропорта Пхукета, всего в 35 минутах езды, а другие туристические направления находятся поблизости. В районе прекрасная инфраструктура - в пешей доступности лучшие магазины и рестораны, рынок, торговые центры и огромный выбор развлечений. ADM Platinum Bay является идеальным местом для покупателей, желающих максимально использовать курортный образ жизни Пхукета. ПРЕИМУЩЕСТВА: - Лобби - Бассейн на крыше - Бассейн с водопадом - Джакузи - Сауна - Детский бассейн -Скай-бар - Фитнес-центр - Спа - Студия йоги - Сад на крыше - Ресторан - Парковка - Охрана 24/7 - Видеонаблюдение 24/7 Позвоните нам, и мы с удовольствием расскажем о самых выгодных объектах недвижимости Таиланда! Бесплатно Вас проконсультируем!
Жилой комплекс Премиальные апартаменты с доходностью до 10%, рядом с пляжем Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Премиальные апартаменты с доходностью до 10%, рядом с пляжем Раваи, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€123,510
Агентство: TRANIO
Уникальная концепция проекта делает его точкой притяжениявсего района Раваи. Недвижимость здесь обладает высоким арендным потенциалом независимо от сезона. В комплексе 2 кондоминиума: 258 апартаментов с премиальной дизайнерской мебелью, декором и бытовой техникой. У юнитов различные планировки: студии, апартаменты с 1-3 спальнями и 1-2 ванными комнатами. В каждом юните есть балконы. У некоторых есть собственные бассейны или отдельный выход к общему бассейну. На некоторые апартаменты и студии предусмотрен фиксированный доход 7% на 5 лет,начисляется через 30 дней после полной оплаты. Собственное использование: 15 дней в высокий сезон или 30 дней в низкий. Программа Rental Pool на другие апартаменты – 40% от дохода инвестору, 60% - управляющей компании, из своей доли она покрывает все расходы. Прогнозируемая доходность: 5-10% годовых. Доход после сдачи комплекса. Рассрочка до конца строительства доступна для некоторых квартир. Первоначальный взнос 50%. Депозит 100 000 THB. Удобства и оснащение в доме Подробнее об инфраструктуре комплекса: шоппинг-центр (продовольственный супермаркет и детский супермаркет), спортивный комплекс и тренажерный зал, теннисный корт, 3 общих бассейна с панорамным видом на море, частная международная школа(программа Cambridge), частный детский сад, детский развлекательный парк и батутный центр, клиника профессионального омоложения, рестораны и британский паб, SPA и косметология. Расположение и объекты поблизости Раваи — самый большой округ Пхукета. Популярен у экспатов и зимовщиков. У района удобная транспортная доступность, рядом пляжи Найхарн, Януй, Ао Сан, Раваи. До пляжа Раваи 10-30 метров. Вдоль набережной множество баров и ресторанов. Большой Будда в 30 минутах езды. До пирса Чалонг — 5 км. До Международного аэропорта — 40 км.
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и круглосуточной охраной, Кату, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и круглосуточной охраной, Кату, Пхукет, Таиланд
Кату, Таиланд
от
€61,854
Агентство: TRANIO
Идеальное предложение для тех, кто мечтает о зимовке в Таиланде с семьёй и рассматривает для жизни спокойный и комфортный район в центре острова. Резиденция располагает большим 35-метровым бассейном с детской зоной, клубом, тренажерным залом, садом, зоной коворкинга, беспроводным интернетом, парковкой, круглосуточной охраной и видеонаблюдением. Сдача: сентябрь 2024 Особенности квартир Юниты оборудованы кухонной техникой и приборами, телевизором, комплектом штор, полотенец и постельного белья, а также подготовленными комплектами мебели от застройщика. Преимущества Доступен фрихолд (по иностранной квоте осталось около 100 квартир). Возможна рассрочка (35% — первый взнос, 65% — во время сдачи проекта). Расположение и объекты поблизости Главный плюс Кату — это наличие абсолютно всей инфраструктуры для жизни. ЖК из 3 корпусов в 5-10 минутах езды до аквапарка Andamanda, гольф-клуба Red Mountain, университета Prince of Songkhla, международных школ, магазинов, ТЦ, больницы Bangkok Hospital и пляжа Патонг. Недвижимость находится рядом с центром города и достопримечательностями. Торговый центр - 5 минут Гольф-клуб - 5 минут Университет - 5 минут Центр Пхукета - 7 минут Пляж Патонг - 10 минут
Многоквартирный жилой дом Проект ВиКата 3 - Остров Пхукет (Таиланд)
Многоквартирный жилой дом Проект ВиКата 3 - Остров Пхукет (Таиланд)
Пхукет, Таиланд
от
€107,231
Площадь 31–153 м²
4 объекта 4
Сдача в: 2024
Проект - ВиКата 3 Остров Пхукет (Таиланд)     ❖ Всего в комплексе 130 квартиры.  ❖ Дата постройки 4-й квартал 2024 г. ❖ Расстояние до моря - 300 метров до пляжа Ката и 700 метров до пляжа Карон. ❖ Гарантируемый доход - 7% на 5 лет  При стоимости квартиры в 117К $ ежегодный доход составит от 8,1К $. ❖ Форма собственности - на Ваш выбор  Freеhold / Leasehold. ❖ Рассрочка на время строительства. Индивидуальные условия оплаты и рассрочки обсуждаются дополнительно.  Наша работа - за столом переговоров получить для Вас лучшие условия.  ❖ Возможно дистанционное оформление сделки ❖ Возможна оплата критовалютой ❖Профессиональное управление недвижимостью от застройщика (полностью пассивный доход).  ❖ Ежегодное удорожание стоимости недвижимости на острове = 3-10% (за счет дефицита земли и ограничений строительства) ❖ Инфляция в Таиланде - менее 1% ❖ Круглогодичный популярный курорт мирового класса, здесь спрос на аренду всегда превышал предложения. ❖ При покупке недвижимости общей стоимостью от 350К $ помогаем оформить инвесторскую визу сроком на 5 лет.   🔹 Впитав весь спектр мировых трендов компания Phuket9 представляет концепцию максимально сближенного с природой комплекса, интегрируя плавность линий в классическую угловатую застройку туристического района. 🔹 Общий баланс типов квартир и современные решения по обустройству, в максимальной степени являются конкурентным проектом в районе Ката на Пхукетете.  🔹 В текущих обстоятельствах комплекс можно назвать единственным в своем роде в данной локации Пхукета. 🔹 На крыше комплекса расположен бассейн с панорамным видом, бар и отдельный вход в тренажерный зал с душевыми комнатами и сауной. 🔹 Управление отелем будет осуществляться Hotels9 - отельной группой входящей в состав холдинга Phuket9. Расчетный класс отеля- 4 звезды, но от высшей категории отделяет лишь необходимость пешей 5-ти минутной прогулки для пляжа Ката. 🔹Третья фаза кондоминиума избирает своим главным нарративом экологичность и простор. Значительный сегмент квартир уверенно заявлен в премиальном сегменте, а часть топ-юнитов обладает своими собственными бассейнами. 🔹Пешая доступность до великолепного пляжа, высокоразвитая туристическая инфраструктура и соседство с другими популярными районами Пхукета (Карон, Чалонг) в значительной степени выделяют Wekata 3. Предшествующие фазы комплекса уже принимают туристов и собственников квартир и получают высокие оценки качества во всех системах бронирования. 🔹Ограниченная по высотности строительства прилегающая инфраструктура и отели позволяет получать максимально открытые пространства на крышах зданий. В Третьей фазе также реализованы популярные бары у бассейнов на крыше с панорамным видом. 🔹 Собственная инфраструктура комплекса имеет все необходимые для комфортного отдыха. Просторный тренажерный зал с частичным видом на море разработан с учетом предпочтений как простых ценителей здорового образа жизни так и для более требовательных спортсменов. 🔹 Гости с детьми всегда являлись для застройщика одним из важнейших ориентиров. В комплексе Wekata 3, следуя традициям, предусмотрена уютная игровая зона и детский клуб. 🔹 Обустройство кафе и ресторанов представлено просторными залами с высокими потолками и панорамными окнами. Как и во всехдействующих проектах компании, питанию отводиться особая роль, предоставлять максимальный сервис без необходимости покидать пределы комплекса. 🔹Дизайн интерьера квартир развивается на пике возможностей своего ценового диапазона, фактически, предлагается полностью премиальный класс в рамках доступного бюджета. 🔹Двухспальные квартиры за счет оптимизации пространств, предлагают сопоставимый комфорт полноценной виллы, квартиры оборудованные собственным бассейном, по удобству даже превосходят.  🔹Полностью функциональные кухни, жилая зона и изолированные комнаты в достаточной степени окажутся удобными как для семейного отдыха, так и для долгосрочной аренды или постоянного проживания собственников квартир. 🔹 Особый акцент сделан на квартирах с одной спальней. Размещение здесь небольшой семьи или просто пары путешественников по комфорту радикально превосходят обычный отельный номер. 🔹 Сравнительно небольшие, и ставшие абсолютной классикой Пхукета квартиры студии также включены в пул апартаментов. За счет отработанных эргономичных решений, квартиры подобного типа имеют достаточно пространства несмотря на свой скромный размер. Процедура оформления сделки: Резервация (задаток/депозит) - 3К $ * Сумма входит в стоимость объекта недвижимости. ** Депозит невозвратный  Если Вы не в Таиланде, то договор и в течение 15-20 дней курьерская служба доставит его к вам лично в руки. Вы получите 3 комплекта, которые нужно подписать и 2 из них отправить обратно. На основании договора совершается первый платеж переводом на тайский счет застройщика. Последующие платежи совершаются согласно графику в договоре. 1-й платеж 30% (за вычетом резервации) - оплачивается в течении 30 дней после подписания договора и внесение резервации Остальные платежи обсуждаем индивидуально исходя из ваших пожеланий. Можно оплачивать помесячно, можно поквартально.  Единственное условие, чтобы платежи не превышали 4 месяца. ** Обратите внимание, что график платежей может отличаться, т.к. проект может быть на любой стадии строительства на момент Вашей покупки. Дополнительно оплачиваются (единоразово после 100% оплаты): Регистрация права собственности: Freеhold - 6,3% Leasehold - 1,1% Установка счетчиков воды и света - 600 $ Капитальный ремонт - 500 THB  за 1 м²   Ежегодные платежи: Обслуживание общих территорий - 60 THB  за 1 м²   🔻ЗАИНТЕРЕСОВАЛО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИЛИ ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О ПЕРСПЕКТИВАХ И ВОЗМОЖНОСТЯХ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В НЕДВИЖИМОСТЬ НА ПХУКЕТЕ, НАПИШИТЕ НАМ СЕЙЧАС
Жилой комплекс Patong Bay Sea View
Жилой комплекс Patong Bay Sea View
Патонг, Таиланд
от
€126,175
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Patong Bay Sea View - это современный комплекс, состоящий из 3 этажного здания с 454 квартирами площадью 45,5 квадратных метров. Квартиры с просторным дизайном и современным интерьером полностью меблированы, из них открывается великолепный вид на залив Патонг! В каждой квартире с одной спальней есть собственный балкон, а также собственный балкон с видом на море и бассейн, что дает владельцам возможность расслабиться и отдохнуть, любуясь захватывающими дух видами Андаманского моря. В апартаментах есть кухня открытой планировки, гостиная и столовая, обеспечивающие достаточно места. Проект имеет 4 типа номеров: Тип А - для вида на море и тип B, C, D и E - для вида на море и вид на сад. Тропический современный дизайн дополняется ландшафтными садами и естественным видом на горы. РАСПОЛОЖЕНИЕ: Sea View Patong Bay находится по адресу: Hasippee Road, Patong, Kathu, Пхукет и может похвастаться тихим местом всего в нескольких шагах от шума и суеты Патонга. В этом районе есть пологие холмы и естественные виды, но при этом он безопасен. Патонг Бич является всемирно известным туристическим направлением. Для тех, кто хочет исследовать остальную часть острова, пляж Патонг находится примерно в двадцати минутах от Центрального фестиваля и Пхукет-тауна. До южной достопримечательности Пхукета, мыса Промтхеп, можно добраться за 30 минут, а международный аэропорт Пхукета находится в непосредственной близости, всего в 39 км. Район, где расположен комплекс, предлагает: отличные рестораны, торговые центры, уникальные местные рынки, множество кафе и известную развлекательную зону Бангла-роуд. В районе Патонга действительно каждый найдет что-то для себя. ПЛЮСЫ ЖК: - Лобби - Парковочное место - Сад - Бассейн - Джакузи - Фитнес-центр - Гостинная - Ресторан - Бесплатный Wi-Fi - Трансфер - Кабельное телевидение - система безопасности 24 часа Позвоните нам, и мы с удовольствием расскажем о самых выгодных объектах недвижимости Таиланда! Бесплатно Вас проконсультируем!
Жилой комплекс Комплекс таунхаусов рядом с пляжем и аэропортом, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс таунхаусов рядом с пляжем и аэропортом, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€72,169
Агентство: TRANIO
Предлагаются таунхаусы с парковочными местами. Резиденция располагает парком, детской площадкой, системой безопасности. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с гольф-клубами, аэропортом Пхукета и пляжем Май Као. Международный аэропорт Пхукета - 5 минут Пляж Май Као - 10 минут Торговый центр - 15 минут Исторический центр Пхукета - 30 минут
Вилла BOTANICA PRESTIGE
Вилла BOTANICA PRESTIGE
Пхукет, Таиланд
от
€1,02 млн
Агентство: DDA Real Estate
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 300 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!  Премиальная вилла в жилом комплексе Botanica Prestige в районе Чернг Талай (Пхукет). Вилла выполнена в балийском стиле с тщательно спроектированным интерьером. Главная спальня, гостиная и столовая плавно переходят к просторной террасе у бассейна, беседке и красивому ландшафтному саду. В стоимость каждой виллы включена встроенная мебель, кухня оборудована техникой, ландшафтный дизайн включён в стоимость. Мебельный пакет от застройщика покупается отдельно. Удобства комплекса: общественный сад, автомобильная стоянка, охрана 24/7, видеонаблюдение24/7. Ближайшее медицинское учреждение находится в 5,0 км (до него можно доехать за 9 мин.) от проекта, ближайшие школы также в непосредственной близости от Botanica Prestige. 5 минут до пляжа Лаян 10 минут до Лагуна Гольф 10 минут до пляжа Банг Тао 23 минуты до гольф-поля Blue Canyon 25 минут до международного аэропорта Пхукета Удачное расположение обеспечивает комфортное проживание и высокий арендный потенциал! Есть возможность сдачи в аренду с помощью застройщика. Предполагаемый рост цены на объект к моменту сдачи: 30%. Прибыль собственника составит 70%. Средняя прибыль собственника от аренды составит от 7% в год. Сдавать виллу можно самостоятельно без ограничения по ценам! Предоставляется удобная беспроцентная рассрочка с минимальным первым взносом! Позвоните нам , и мы с огромным удовольствием поможем Вам, в покупке недвижимости в Таиланде по доступной цене!
Жилой комплекс Serene Condominium с видами на море и горы
Жилой комплекс Serene Condominium с видами на море и горы
Пхукет, Таиланд
от
€640,308
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Serene Condominium расположен между двумя самыми популярными пляжами Пхукета - Сурин и Банг Тао. Это одно из самых привлекательных мест на Пхукете. Эту локацию можно назвать самой удачной на острове. Из квартир будет открываться потрясающие виды на море или горы. Главная концепция этого уникального кондоминиума – экологичность во всём. Это один из немногих проектов, здания которого будут оборудованы зелёными террасами, а территория комплекса полностью утопать в зелени деревьев и разнообразных тропических растений. Инфраструктура: – 3 бассейна: 2 на первом этаже, 1 на 8 этаже; – ресторан на 8 этаже; – кафе в зоне ресепшен; – ресепшен 24/7; – консьерж сервис; – спорт зал с видом на море; – спа центр и сауны; – охрана 24/7; – подземная парковка; – бесплатный шатл бас до пляжей и магазинов; – услуги прачечной; – wi fi. Расположение: На сегодняшний день это самый перспективный проект на Пхукете из-за его расположения в центральной части острова, откуда легко попасть на любой пляж, или развлекательные места. – Расстояние до пляжа Бангтао – 500 метров; – Расстояние до пляжа Сурин – 1,1 км; – Расстояние до известных пляжных клубов Catch beach club, Catch junior, Xana beach club, Dream beach club – 500 метров; – Расстояние до Boat avenue с множеством ресторанов, кафе, салонов красоты, торговых центров и магазинов – 10 минут езды; – Расстояние до нового водного парка Blue tree – 15 минут езды; – Расстояние до международного аэропорта Утапао – 30 минут езды. Позвоните нам, и мы предоставим бесплатно подборку из лучших объектов Таиланда под Ваш бюджет и пожелания!
Жилой комплекс Laguna Lakeside
Жилой комплекс Laguna Lakeside
Пхукет, Таиланд
от
€186,906
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Laguna Lakeside - это премиальный комплекс на лучшем курорте Азии, расположенный в Чонгтале, Пхукет. Комплекс состоит из 114 квартир на 7 этажах и был разработан Laguna Property. Квартиры с одной и двумя спальнями в проекте представляют собой элегантные и стильные резиденции, созданные с учетом самых высоких стандартов качества и комфорта. Все апартаменты состоят из главной спальни, ванной комнаты с душевой кабиной, отдельных балконов, гостиной, столовой и кухни. Апартаменты сдаются с чистовой отделкой, установленной сантехникой и кондиционерами. В каждой квартире использованы только лучшие материалы и отделочные работы, чтобы обеспечить исключительный уровень роскоши и удобства. Просторные и светлые интерьеры создают атмосферу уюта и спокойствия, а большие окна позволяют наслаждаться захватывающими видами на озера! Удачное расположение обеспечивает комфортное проживание и высокий арендный потенциал. Удобства: - Общий бассейн - Общественный сад - Фитнес - Общий тренажерный зал - Охрана 24/7 - Видеонаблюдение 24/7 - Бассейн - Лифт - Кабельное телевидение - Парковка ТОПОВАЯ ЛОКАЦИЯ - ВСЕ РЯДОМ! Пешком или на шаттл бассе: До пляжа Бангтао: 1,2 км пешком 15 минут или на шаттл бассе 5 мин. Рядом с комплексом, в 7 минутах ходьбы вы можете закупить свежие фрукты и овощи на рынке, найти все самое вкусненькое в магазинах европейского формата Villa Market или Central Food, где представлен широкий выбор вин, сыров, колбас, молочной продукции. Вечерний променад в Porte De Phuket - 10 минут пешком. И, конечно, тут рай для модниц с магазинами с одежды, купальников и аксессуаров. В пешей доступности огромный выбор ресторанов, кафе, массажных салонов, тренажёрный зал, прокат велосипедов! Госпиталь - 10 мин пешком. Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости в Таиланде. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
Жилой комплекс Эксклюзивный жилой комплекс престижных вилл с бассейнами и видом на горы, Лаян, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Эксклюзивный жилой комплекс престижных вилл с бассейнами и видом на горы, Лаян, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€2,09 млн
Агентство: TRANIO
25 вилл в современном роскошном дизайне с площадью земли от 926 до 2465 м2 и застроенной площадью от 625 м2. Все виллы имеют бассейн, кондиционер, встроенный шкаф, кухню, ландшафтный дизайн. Потрясающий 360-градусный панорамный вид на горы из каждой виллы просто захватывает дух и ни с чем не сравним. Этот рай, окруженный пышными холмами и красивым ландшафтом, находится в пределах легкой досягаемости от оживленных и космополитичных мест. Преимущества Все налоги и плата за передачу собственности будут разделены 50/50 между застройщиком и покупателем. Гибкая схема оплаты. Расположение и объекты поблизости Пляж Лаян, расположенный в северной части Пхукета, представляет собой тропическое место для отдыха, которое идеально подходит для посетителей, которые ищут тишину и покой. Расположенный к северу от пляжа Банг Тао, пляж Лаян обещает захватывающие виды, кристально чистую воду и спокойную атмосферу. Пляж Лаян - 7 мин. Пляж Банг Тао – 13 мин. Пляж Най Тон - 15 мин. Пляж Сурин - 25 мин. Лагуна Голубого дерева - 20 мин. Заповедник слонов на Пхукете - 20 мин. Лагуна гольф - 10 мин. Порто-де-Пхукет - 12 мин. Лодочная аллея - 10 мин. Центральный Пхукет - 35 мин. Больница Таланг - 15 мин. Бангкокская больница - 40 мин. Международный аэропорт Пхукета - 25 мин.
Вилла Botanica Modern LoftII с оригинальным дизайном
Вилла Botanica Modern LoftII с оригинальным дизайном
Пхукет, Таиланд
от
€668,830
Площадь 272 м²
1 объект 1
Агентство: DDA Real Estate
Botanica Modern Loft II - это проект роскошных и современных вилл с бассейном, расположенный на пляже Банг Тао в западной части Пхукета. Посёлок расположен в тихом районе, недалеко от развитой инфраструктуры пляжа Банг Тао. Комплекс состоит из 52 квартир и был разработан Botanica Luxury Phuket Co., Ltd. Дома выполнены в современном стиле. Проект предлагает комфортабельные виллы от 3 до 5 спален, площадью 289 кв.м, 332 кв.м или 360 кв.м. Из просторных спален с панорамными окнами открывается вид на приватный бассейн или собственный сад. Современная кухня оснащена всем необходимым. До моря и пляжа, где расположились пляжные клубы Catch, Xana и Maya, всего 15 минут езды! В 5 минутах езды находится аквапарк Blue Tree, а также центр йоги, рестораны и кафе. В этом же районе находятся гольф-клуб, торговые галереи и Boat Avenue с ресторанами и супермаркетом Villa Market, международные школы, фитнес-клубы и другая необходимая для отдыха и жизни инфраструктура. УДОБСТВА ЖК: - Зона барбекю - Сад - Стоянка - Охрана 24/7 - Бассейн - Видеонаблюдение 24/7 Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!
Жилой комплекс Крупный курортный кондоминиум для инвестиций на первой береговой линии пляжа Найтон, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Крупный курортный кондоминиум для инвестиций на первой береговой линии пляжа Найтон, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€167,761
Агентство: TRANIO
Крупный курортный комплекс в тихом месте рядом с национальным парком Сиринат и в 50 метрах от уютного пляжа. Концепция велнес-отеля с оздоровительными, косметологическими и медицинскими услугами. Часть комплекса займёт представительство международного госпиталя Бангкока. Сдача: первая фаза в июне 2023, вторая фаза в апреле 2025. В продаже пока квартиры только в двух блоках комплекса. Но в нём также строятся виллы и несколько других резиденций. Можно оформить как в лизхолд, так и во фрихолд с доплатой 10 тыс. батов (около 300 $) за каждый квадратный метр. Программа доходности 5 лет после сдачи: гарантированная доходность 7% годовых. Следующие 5 лет: rental pool - 60/40 (владелец/управляющая компания). При текущем тренде прогнозная доходность будет более 8% годовых. Можно купить без арендного контракта — для себя. Гибкие условия по рассрочке 30% первый взнос, остальная сумма платежами по договорённости. Финальные 30% можно внести в последний месяц перед сдачей объекта. Расположение и объекты поблизости Пляж Найтон - 1 минута пешком Пляж Банана - 5 минут Пляж Найянг - 7 минут Аэропорт - 13 минут Загородный клуб Blue Canyon - 15 минут Международная школа UWC - 17 минут Boat Avenue - 17 минут ТЦ Porto De Phuket- 17 минут Пляж Майкхао - 20 минут Пляж Сурин - 25 минут ТЦ Robinson Lifestyle - 25 минут
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