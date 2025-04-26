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Продажа новостроек в Pa Khlok

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Вилла Botanica Ocean Valley Villas
Вилла Botanica Ocean Valley Villas
Па Хлок, Таиланд
от
$1,94 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 625–1 341 м²
5 объектов недвижимости 5
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект Botanica Ocean Valley Villas идеально подходит для тех, кто стремится к жизни в гармонии с природой, не отказываясь от комфорта и роскоши. Это идеальный выбор для семей и инвесторов, ценящих эксклюзивность и умиротворение. О лока…
Агентство
Tumanov Group
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Вилла Orienna Azure Villas
Вилла Orienna Azure Villas
Са Кху, Таиланд
от
$534,112
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Площадь 272–441 м²
5 объектов недвижимости 5
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Orienna Azure Villas идеально подходят для взыскательных людей, ценящих роскошь, спокойствие и удобство. Это идеальное место для личного проживания, отдыха или выгодных инвестиций в растущий рынок недвижимости Пхукета. О локации: Распол…
Агентство
Tumanov Group
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Вилла Utopia Yamu – 6% Guaranteed – 2 years
Вилла Utopia Yamu – 6% Guaranteed – 2 years
Па Хлок, Таиланд
от
$128,863
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2022
Количество этажей 1
Площадь 68–86 м²
3 объекта недвижимости 3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подойдёт инвесторам, семьям с детьми, а также тем, кто ищет сочетание роскоши и стабильного дохода от аренды. О локации: Utopia Yamu расположен в живописном районе Паклок, Таланг, Пхукет. В трех минутах езды от спокойного пляжа…
Агентство
Tumanov Group
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Вилла Utopia Thalang
Вилла Utopia Thalang
Теп Красатти, Таиланд
от
$163,560
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Utopia Thalang - удачно разработанный проект таунхаусов, подходящей для длительного проживания. Оформленный в чистом японском стиле простоты, минимализма в окружении чистой природы Пхукета. В проекте предусмотрены таунхаусы с 2 и 3 спальнями, гостиными и полноценными кухнями. Новый проект…
Ассоциация
Phuket Property Association
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Таунхаус Anasiri Paklok (Sansiri)
Таунхаус Anasiri Paklok (Sansiri)
Па Хлок, Таиланд
от
$155,403
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Introducing Anasiri Paklok, an exciting new housing development by Sansiri, strategically located in a promising area of Phuket. Situated near the iconic Thao Thep Monument, it offers convenient access to various amenities, making it an ideal choice for modern living. Within just 5 minutes, …
Ассоциация
Phuket Property Association
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Жилой комплекс Title Serenity
Жилой комплекс Title Serenity
Са Кху, Таиланд
от
$86,795
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 7
Площадь 26–112 м²
3 объекта недвижимости 3
Квартиры по доступным ценам в комплексе с богатой инфраструктурой Новый проект от зарекомендовавшего себя застройщика. Состоит из шести семиэтажных зданий на которых расположены 814 квартир. На выбор предлагаются односпальные и двуспальные квартиры площадью от 30 до 60 квадратных метр…
Ассоциация
Phuket Property Association
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Жилой комплекс Новый охраняемый комплекс меблированных вилл с бассейнами рядом с гольф-клубом, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый охраняемый комплекс меблированных вилл с бассейнами рядом с гольф-клубом, Пхукет, Таиланд
Па Хлок, Таиланд
от
$596,901
Расположенный в окружении пышной зелени и бесподобных видов на Андаманское море комплекс представляет собой тропический уголок умиротворения. Резиденция состоит из 28 вилл с бассейнами. В каждом доме от 1 до 5 спален. Виллы представляют собой шедевр , который приведет в восторг элитных инвес…
Агентство
TRANIO
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Вилла Tyssen Yamu
Вилла Tyssen Yamu
Па Хлок, Таиланд
от
$135,306
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 2
Площадь 68–136 м²
4 объекта недвижимости 4
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально для инвесторов и семей, ищущих роскошное жилье в тропическом рае, предлагающее высокие стандарты жизни и спокойствие. О локации: Tyssen Yamu находится в живописной местности Яму на востоке Пхукета. Окруженный зеленью и потрясаю…
Агентство
Tumanov Group
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Вилла The Ozone Campus Villa
Вилла The Ozone Campus Villa
Thalang, Таиланд
от
$542,329
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 1
Площадь 306–394 м²
7 объектов недвижимости 7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально для семей с детьми, активных людей, и инвесторов, желающих приобрести роскошное жилье в престижном районе Пхукета. О локации: Naходится в районе Таланг, на северо-западе Пхукета, The Ozone Campus Villa расположена рядом с Thany…
Агентство
Tumanov Group
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Вилла Ozone Villa Phuket – 8% guarantee – 5 years
Вилла Ozone Villa Phuket – 8% guarantee – 5 years
Па Хлок, Таиланд
от
$178,037
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 2
Площадь 90–525 м²
6 объектов недвижимости 6
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеальный выбор для тех, кто ищет сочетание роскоши, природы и оздоровительного отдыха. Проект подходит как для личного проживания, так и для инвесторов, стремящихся получить стабильный доход от аренды. О локации: Ozone Villa Phuket нах…
Агентство
Tumanov Group
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Вилла Amrits Luxury Villas
Вилла Amrits Luxury Villas
Са Кху, Таиланд
от
$493,027
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 1
Площадь 270 м²
4 объекта недвижимости 4
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто ищет роскошное и спокойное проживание в окружении природы, а также для инвесторов, заинтересованных в высокодоходной недвижимости в популярном туристическом месте. О локации: Расположенный возле живописног…
Агентство
Tumanov Group
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Вилла Utopia Thalang – 6% Guaranteed – 3 years
Вилла Utopia Thalang – 6% Guaranteed – 3 years
Теп Красатти, Таиланд
от
$136,787
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2022
Количество этажей 1
Площадь 71 м²
2 объекта недвижимости 2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Подходит для тех, кто ищет сочетание спокойствия и роскоши на тропическом Пхукете. Это идеальный проект для долгосрочных жителей, экспатов и инвесторов, стремящихся к японскому эстетическому стилю и гарантированному доходу. О локации: …
Агентство
Tumanov Group
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Вилла Роскошная вилла в живописном районе Пхукета
Вилла Роскошная вилла в живописном районе Пхукета
Теп Красатти, Таиланд
от
$808,490
Количество этажей 1
Уникальная возможность инвестировать в роскошную виллу в живописном районе Пхукеты, где яркость солнца сочетается с природным миром! Рассрочка! Живописные виды гор и садов заповедника Кхао Пра Тео. Расстояние до пляжа: 15 минут до пляжа Най-Янг. В стоимость виллы включены бассейн, ландшаф…
Агентство
DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Вилла The T Forest – Pool Villas
Вилла The T Forest – Pool Villas
Па Хлок, Таиланд
от
$246,239
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Площадь 150–440 м²
7 объектов недвижимости 7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект The T Forest идеально подходит для элитных инвесторов, пенсионеров и владельцев домов для отдыха, ценящих уединение, комфорт и инвестиционную привлекательность. О локации: The T Forest расположен на тихом восточном побережье Пхук…
Агентство
Tumanov Group
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Жилой комплекс Blue Canyon Heights
Жилой комплекс Blue Canyon Heights
Тхаланг, Таиланд
от
$662,822
Варианты отделки С отделкой
Blue Canyon Heights Condos — это новый жилой проект, расположенный в известном загородном клубе Blue Canyon, удобно расположенном недалеко от международного аэропорта Пхукета и пляжей Северного Пхукета, таких как Май Кхао, Най Янг и Най Тон.Этот проект состоит из 10 малоэтажных зданий, спрят…
Ассоциация
Phuket Property Association
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Вилла Botanica Wisdom
Вилла Botanica Wisdom
Thalang, Таиланд
от
$559,044
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 1
Площадь 320–340 м²
3 объекта недвижимости 3
Полная меблировка, Надежный застройщикО комплексе:Проект включает в себя 47 уникальных единиц, предлагающих просторные виллы с площадью от 450 до 650 кв.м. Архитектура сочетает современные и традиционные элементы, создавая гармоничное пространство для жизни. В комплекс входит частная зона дл…
Агентство
Tumanov Group
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл премиум класса недалеко от пляжа Най Янг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл премиум класса недалеко от пляжа Най Янг, Пхукет, Таиланд
Са Кху, Таиланд
от
$580,665
Хотя комплекс расположен недалеко от одного из самых красивых пляжей Пхукета, он также окружен пышным национальным парком. Центральные жилые помещения имеют доступ к панорамному виду на сад со всех сторон. Вместо того, чтобы быть окруженными сплошными стенами, гости могут насладиться видом н…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс The Title Serenity Naiyang – Phuket
Жилой комплекс The Title Serenity Naiyang – Phuket
Са Кху, Таиланд
от
$80,473
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 7
Площадь 25–123 м²
16 объектов недвижимости 16
До моря 400 м, Надежный застройщикО комплексе:Комплекс состоит из 814 юнитов в 6 зданиях по 7 этажей. Доступны квартиры с 1, 2 и 3 спальнями, а также с выходом к бассейну или террасой. Площади варьируются от 1,050 м² до 3,750 м². Архитектура интегрирует внутренние и наружные пространства. Ра…
Агентство
Tumanov Group
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Вилла Infinity Life Club
Вилла Infinity Life Club
Па Хлок, Таиланд
от
$107,145
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 4
Infinity Life Club - это уникальный комплекс для комфортной и беззаботной жизни на лоне природы на Пхукете. Проект предлагает не только апартаменты, но и виллы с частными бассейнами, сочетая современный комфорт с высококлассной медицинской помощью и оздоровительными услугами. Жители могут…
Ассоциация
Phuket Property Association
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Жилой комплекс THE TITLE SERENITY
Жилой комплекс THE TITLE SERENITY
Са Кху, Таиланд
от
$94,384
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 7
Инвестируйте в уникальное жилье с потрясающим видом на Андаманское море! Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду! Доходность от 7 %! В непосредственной близости от пляжа Най Янг! Апартаменты меблированы! Рассрочка! The Title Serenity - строящийся компл…
Агентство
DDA Real Estate
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Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
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Вилла KHANTHASIA EDEN HILL
Вилла KHANTHASIA EDEN HILL
Па Хлок, Таиланд
от
$685,101
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
1 объект недвижимости 1
Виллы на склоне холма Каждая вилла тщательно спроектирована таким образом, чтобы обеспечить максимальную конфиденциальность, а также возможность любоваться потрясающими природными пейзажами и чудесными цветами вечернего заката. Проект спроектирован в уникальном и современном архитектур…
Ассоциация
Phuket Property Association
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Вилла The Ozone Campus
Вилла The Ozone Campus
Thalang, Таиланд
от
$681,751
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 1
Лучшая жизнь для семьи Представляя виллу озонового кампуса, изысканная коллекция новых бассейнов для продажи на очаровательном острове Пхукет. Этот замечательный жилой проект предлагает роскошный образ жизни, идеально расположенный рядом с известным спортивным центром Thanyapura и UWC Thai…
Ассоциация
Phuket Property Association
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Вилла Prestige Villa Phuket
Вилла Prestige Villa Phuket
Теп Красатти, Таиланд
от
$572,459
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Площадь 298–550 м²
5 объектов недвижимости 5
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто ищет сочетание роскоши, природы и спокойствия. Этот проект создан для взыскательных личностей, ценящих комфорт и эксклюзивность. О локации: Расположенный в живописном районе Таланг на Пхукете, Prestige Vil…
Агентство
Tumanov Group
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Жилой комплекс Комплекс вилл недалеко от аэропорта и всей необходимой инфраструктуры, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл недалеко от аэропорта и всей необходимой инфраструктуры, Пхукет, Таиланд
Теп Красатти, Таиланд
от
$153,923
Предлагаются современные виллы в японском стиле. Преимущества Ежегодный доход 6% в течение 3 лет. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в зеленом районе, рядом с аэропортом и школами, в пешей доступности от торгового центра. Пляж Ванг Тао - 11 км Пляж Май Као - 10 км Ме…
Агентство
TRANIO
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Вилла Botanica Wisdom
Вилла Botanica Wisdom
Thalang, Таиланд
от
$590,855
Варианты отделки С отделкой
Представление роскошных виллов Botanica: где роскошь встречается спокойно возле UWCI и Thanyapura Sports Hotel. расположены в нескольких минутах от известной международной школы UWCI и престижного спортивного отеля Thanyapura, нашего последнего развития, Botanica Wisdom, предлагает непреодо…
Ассоциация
Phuket Property Association
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Вилла Anchan Mountain Breeze
Вилла Anchan Mountain Breeze
Теп Красатти, Таиланд
от
$906,868
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 1
Площадь 473–709 м²
7 объектов недвижимости 7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеальный выбор для тех, кто стремится к роскоши и спокойствию в тропическом раю. Проект Anchan Mountain Breeze подходит как для комфортного проживания, так и для инвестиционной выгоды. О локации: Расположенный в районе Тхаланг, Пхукет,…
Агентство
Tumanov Group
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Жилой комплекс Новые виллы с видом на море, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые виллы с видом на море, Пхукет, Таиланд
Па Хлок, Таиланд
от
$3,82 млн
Предлагаются виллы в тропическом стиле с бассейнами и видом на море. Резиденция располагает круглосуточной охраной. Расположение и объекты поблизости Гавань - 5 минут Поле для гольфа - 15 минут Международный аэропорт Пхукета - 25 минут Потрясающие тропические закаты, сказочные пейзажи и т…
Агентство
TRANIO
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Вилла Maison Sky
Вилла Maison Sky
Тхаланг, Таиланд
от
$647,903
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Maison Sky Villas Phuket Experience luxury redefined with our modern and distinctive Tropical-style Pool Villa, where contemporary design meets the serene beauty of nature. This exclusive property offers sweeping panoramic sea views, allowing you to immerse yourself in the breathtaking surr…
Ассоциация
Phuket Property Association
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Жилой комплекс UTOPIA THALANG
Жилой комплекс UTOPIA THALANG
Теп Красатти, Таиланд
от
$154,179
Варианты отделки С отделкой
Пхукет — свободное и безопасное место, которое они ищут. Мы удачно разработали этот проект виллы, подходящей для длительного проживания, в чистом японском стиле простоты, минимализм японского стиля и чистая природа Пхукета — это те методы сочетания, которые все мы искали. Сегодня УТТ, предст…
Агентство
Udomo
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Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и живописными видами в престижном районе Пхукета, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и живописными видами в престижном районе Пхукета, Таиланд
Па Хлок, Таиланд
от
$853,995
Эти элитные трехэтажные виллы предлагают исключительный комфорт и уединение. Здесь вы найдете уникальные жилые пространства, которые представляет собой просторные апартаменты с длинным инфинити-бассейном, открывающим сногсшибательные виды на море и мангровый лес. Это великолепное сочетание р…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Utopia Dream
Жилой комплекс Utopia Dream
Теп Красатти, Таиланд
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 7
Проект будет состоять из кондоминиумов различного дизайна и тематики, виллы, пейзажного бассейна на крыше, тренажерного зала, СПА, японского ресторана, большого бассейна с водным садом, круглосуточного центра бессонной релаксации и развлечений с высококлассным дизайном в японском стиле. Этот…
Агентство
Udomo
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Вилла Anchan Mountain Breeze
Вилла Anchan Mountain Breeze
Теп Красатти, Таиланд
от
$912,851
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 1
Anchan Mountain Breeze - это главная вилла в Thep Krasattri, Пхукет, с роскошными виллами с 3-4 спальнями, спроектированными с обширными жилыми помещениями от 473 до 709 кв.м. Эти виллы демонстрируют современную архитектуру, которая гармонирует с природной красотой окрестностей.Каждая вилла …
Ассоциация
Phuket Property Association
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Жилой комплекс Royal Lee The Terminal Phuket
Жилой комплекс Royal Lee The Terminal Phuket
Са Кху, Таиланд
от
$81,131
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2022
Количество этажей 8
Площадь 31–67 м²
6 объектов недвижимости 6
До моря 800 м, Готов к заезду, Надежный застройщикО комплексе:Недавно завершенный кондоминиум предлагает 1- и 2-спальные квартиры, площадью от 31,35 до 66,50 кв.м. Проект, расположенный рядом с живописным пляжем, обеспечивает спокойную обстановку для жителей. Комплекс включает бассейн, фитне…
Агентство
Tumanov Group
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Вилла Amrits Luxury
Вилла Amrits Luxury
Са Кху, Таиланд
от
$534,442
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 1
«где не обнаруженная природа встречает роскошь». Имя Amrits коренится из древнего тайского слова «амарит», означающего воду жизни. Хотя наши виллы расположены недалеко от одного из самых прекрасных пляжей Пхукета, он также окружен пышным национальным парком. Наша команда дизайнеров вдо…
Ассоциация
Phuket Property Association
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Вилла Maison Sky Villa
Вилла Maison Sky Villa
Тхаланг, Таиланд
от
$597,110
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 3
Площадь 300–388 м²
5 объектов недвижимости 5
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Этот проект идеален для тех, кто стремится к роскошной жизни с потрясающими видами на море в Пхукете, ценит приватность и исключительное качество. Maison Sky Villa подойдет как для постоянного проживания, так и для инвестиционных целей. …
Агентство
Tumanov Group
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