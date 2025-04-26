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Кому подходит:
Проект Botanica Ocean Valley Villas идеально подходит для тех, кто стремится к жизни в гармонии с природой, не отказываясь от комфорта и роскоши. Это идеальный выбор для семей и инвесторов, ценящих эксклюзивность и умиротворение.
О лока…
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Orienna Azure Villas идеально подходят для взыскательных людей, ценящих роскошь, спокойствие и удобство. Это идеальное место для личного проживания, отдыха или выгодных инвестиций в растущий рынок недвижимости Пхукета.
О локации:
Распол…
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Кому подходит:
Идеально подойдёт инвесторам, семьям с детьми, а также тем, кто ищет сочетание роскоши и стабильного дохода от аренды.
О локации:
Utopia Yamu расположен в живописном районе Паклок, Таланг, Пхукет. В трех минутах езды от спокойного пляжа…
Utopia Thalang - удачно разработанный проект таунхаусов, подходящей для длительного проживания. Оформленный в чистом японском стиле простоты, минимализма в окружении чистой природы Пхукета. В проекте предусмотрены таунхаусы с 2 и 3 спальнями, гостиными и полноценными кухнями.
Новый проект…
Introducing Anasiri Paklok, an exciting new housing development by Sansiri, strategically located in a promising area of Phuket. Situated near the iconic Thao Thep Monument, it offers convenient access to various amenities, making it an ideal choice for modern living. Within just 5 minutes, …
Квартиры по доступным ценам в комплексе с богатой инфраструктурой
Новый проект от зарекомендовавшего себя застройщика.
Состоит из шести семиэтажных зданий на которых расположены 814 квартир.
На выбор предлагаются односпальные и двуспальные квартиры площадью от 30 до 60 квадратных метр…
Расположенный в окружении пышной зелени и бесподобных видов на Андаманское море комплекс представляет собой тропический уголок умиротворения.
Резиденция состоит из 28 вилл с бассейнами. В каждом доме от 1 до 5 спален. Виллы представляют собой шедевр , который приведет в восторг элитных инвес…
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Кому подходит:
Идеально для инвесторов и семей, ищущих роскошное жилье в тропическом рае, предлагающее высокие стандарты жизни и спокойствие.
О локации:
Tyssen Yamu находится в живописной местности Яму на востоке Пхукета. Окруженный зеленью и потрясаю…
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Кому подходит:
Идеально для семей с детьми, активных людей, и инвесторов, желающих приобрести роскошное жилье в престижном районе Пхукета.
О локации:
Naходится в районе Таланг, на северо-западе Пхукета, The Ozone Campus Villa расположена рядом с Thany…
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Кому подходит:
Идеальный выбор для тех, кто ищет сочетание роскоши, природы и оздоровительного отдыха. Проект подходит как для личного проживания, так и для инвесторов, стремящихся получить стабильный доход от аренды.
О локации:
Ozone Villa Phuket нах…
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Кому подходит:
Идеально подходит для тех, кто ищет роскошное и спокойное проживание в окружении природы, а также для инвесторов, заинтересованных в высокодоходной недвижимости в популярном туристическом месте.
О локации:
Расположенный возле живописног…
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Подходит для тех, кто ищет сочетание спокойствия и роскоши на тропическом Пхукете. Это идеальный проект для долгосрочных жителей, экспатов и инвесторов, стремящихся к японскому эстетическому стилю и гарантированному доходу.
О локации:
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Уникальная возможность инвестировать в роскошную виллу в живописном районе Пхукеты, где яркость солнца сочетается с природным миром!
Рассрочка!
Живописные виды гор и садов заповедника Кхао Пра Тео.
Расстояние до пляжа: 15 минут до пляжа Най-Янг.
В стоимость виллы включены бассейн, ландшаф…
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Агентство
DDA Real Estate
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Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Проект The T Forest идеально подходит для элитных инвесторов, пенсионеров и владельцев домов для отдыха, ценящих уединение, комфорт и инвестиционную привлекательность.
О локации:
The T Forest расположен на тихом восточном побережье Пхук…
Blue Canyon Heights Condos — это новый жилой проект, расположенный в известном загородном клубе Blue Canyon, удобно расположенном недалеко от международного аэропорта Пхукета и пляжей Северного Пхукета, таких как Май Кхао, Най Янг и Най Тон.Этот проект состоит из 10 малоэтажных зданий, спрят…
Полная меблировка, Надежный застройщикО комплексе:Проект включает в себя 47 уникальных единиц, предлагающих просторные виллы с площадью от 450 до 650 кв.м. Архитектура сочетает современные и традиционные элементы, создавая гармоничное пространство для жизни. В комплекс входит частная зона дл…
Хотя комплекс расположен недалеко от одного из самых красивых пляжей Пхукета, он также окружен пышным национальным парком. Центральные жилые помещения имеют доступ к панорамному виду на сад со всех сторон. Вместо того, чтобы быть окруженными сплошными стенами, гости могут насладиться видом н…
До моря 400 м, Надежный застройщикО комплексе:Комплекс состоит из 814 юнитов в 6 зданиях по 7 этажей. Доступны квартиры с 1, 2 и 3 спальнями, а также с выходом к бассейну или террасой. Площади варьируются от 1,050 м² до 3,750 м². Архитектура интегрирует внутренние и наружные пространства. Ра…
Infinity Life Club - это уникальный комплекс для комфортной и беззаботной жизни на лоне природы на Пхукете. Проект предлагает не только апартаменты, но и виллы с частными бассейнами, сочетая современный комфорт с высококлассной медицинской помощью и оздоровительными услугами.
Жители могут…
Инвестируйте в уникальное жилье с потрясающим видом на Андаманское море!
Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду! Доходность от 7 %!
В непосредственной близости от пляжа Най Янг!
Апартаменты меблированы! Рассрочка!
The Title Serenity - строящийся компл…
Рекомендовать
Агентство
DDA Real Estate
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Виллы на склоне холма
Каждая вилла тщательно спроектирована таким образом, чтобы обеспечить максимальную конфиденциальность, а также возможность любоваться потрясающими природными пейзажами и чудесными цветами вечернего заката.
Проект спроектирован в уникальном и современном архитектур…
Лучшая жизнь для семьи Представляя виллу озонового кампуса, изысканная коллекция новых бассейнов для продажи на очаровательном острове Пхукет. Этот замечательный жилой проект предлагает роскошный образ жизни, идеально расположенный рядом с известным спортивным центром Thanyapura и UWC Thai…
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Идеально подходит для тех, кто ищет сочетание роскоши, природы и спокойствия. Этот проект создан для взыскательных личностей, ценящих комфорт и эксклюзивность.
О локации:
Расположенный в живописном районе Таланг на Пхукете, Prestige Vil…
Предлагаются современные виллы в японском стиле.
Преимущества
Ежегодный доход 6% в течение 3 лет.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в зеленом районе, рядом с аэропортом и школами, в пешей доступности от торгового центра.
Пляж Ванг Тао - 11 км
Пляж Май Као - 10 км
Ме…
Представление роскошных виллов Botanica: где роскошь встречается спокойно возле UWCI и Thanyapura Sports Hotel. расположены в нескольких минутах от известной международной школы UWCI и престижного спортивного отеля Thanyapura, нашего последнего развития, Botanica Wisdom, предлагает непреодо…
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Идеальный выбор для тех, кто стремится к роскоши и спокойствию в тропическом раю. Проект Anchan Mountain Breeze подходит как для комфортного проживания, так и для инвестиционной выгоды.
О локации:
Расположенный в районе Тхаланг, Пхукет,…
Предлагаются виллы в тропическом стиле с бассейнами и видом на море.
Резиденция располагает круглосуточной охраной.
Расположение и объекты поблизости
Гавань - 5 минут
Поле для гольфа - 15 минут
Международный аэропорт Пхукета - 25 минут
Потрясающие тропические закаты, сказочные пейзажи и т…
Maison Sky Villas Phuket
Experience luxury redefined with our modern and distinctive Tropical-style Pool Villa, where contemporary design meets the serene beauty of nature. This exclusive property offers sweeping panoramic sea views, allowing you to immerse yourself in the breathtaking surr…
Пхукет — свободное и безопасное место, которое они ищут. Мы удачно разработали этот проект виллы, подходящей для длительного проживания, в чистом японском стиле простоты, минимализм японского стиля и чистая природа Пхукета — это те методы сочетания, которые все мы искали. Сегодня УТТ, предст…
Эти элитные трехэтажные виллы предлагают исключительный комфорт и уединение. Здесь вы найдете уникальные жилые пространства, которые представляет собой просторные апартаменты с длинным инфинити-бассейном, открывающим сногсшибательные виды на море и мангровый лес. Это великолепное сочетание р…
Проект будет состоять из кондоминиумов различного дизайна и тематики, виллы, пейзажного бассейна на крыше, тренажерного зала, СПА, японского ресторана, большого бассейна с водным садом, круглосуточного центра бессонной релаксации и развлечений с высококлассным дизайном в японском стиле. Этот…
Anchan Mountain Breeze - это главная вилла в Thep Krasattri, Пхукет, с роскошными виллами с 3-4 спальнями, спроектированными с обширными жилыми помещениями от 473 до 709 кв.м. Эти виллы демонстрируют современную архитектуру, которая гармонирует с природной красотой окрестностей.Каждая вилла …
До моря 800 м, Готов к заезду, Надежный застройщикО комплексе:Недавно завершенный кондоминиум предлагает 1- и 2-спальные квартиры, площадью от 31,35 до 66,50 кв.м. Проект, расположенный рядом с живописным пляжем, обеспечивает спокойную обстановку для жителей. Комплекс включает бассейн, фитне…
«где не обнаруженная природа встречает роскошь».
Имя Amrits коренится из древнего тайского слова «амарит», означающего воду жизни.
Хотя наши виллы расположены недалеко от одного из самых прекрасных пляжей Пхукета, он также окружен пышным национальным парком. Наша команда дизайнеров вдо…
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Этот проект идеален для тех, кто стремится к роскошной жизни с потрясающими видами на море в Пхукете, ценит приватность и исключительное качество. Maison Sky Villa подойдет как для постоянного проживания, так и для инвестиционных целей.
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