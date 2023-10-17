Новостройки в Пхукете, Таиланд

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Продажа новостроек в Пхукет

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Жилой комплекс Резиденция с бассейном и зонами отдыха в элитном районе, рядом с полем для гольфа, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и зонами отдыха в элитном районе, рядом с полем для гольфа, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€182,011
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает зонами отдыха, инфинити-бассейном и джакузи на крыше, живописными видами на поле для гольфа, лагуну и океан, зоной барбекю, площадкой для занятий йогой, газоном. Здания являются частью большого комплекса с торговыми центрами, полем для гольфа, спа-салонами, отелями, барами и ресторанами. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в непосредственной близости от поля для гольфа, в элитном районе, недалеко от пляжа Банг Тао.
Жилой комплекс Резиденция с собственным пляжем и панорамным видом, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция с собственным пляжем и панорамным видом, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€757,144
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с просторными верандами и панорамным видом. Резиденция располагает большими зелеными зонами отдыха на крыше и является частью большого комплекса с торговыми центрами, полем для гольфа, спа-салонами, отелями, барами и ресторанами. На территории вы также найдете магазин и клинику. Удобства и оснащение в доме Кондиционер Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в пешей доступности от пляжа Банг Тао. Исторический центр Пхукета - 30 минут езды Международный аэропорт Пхукета - 20 минут езды
Жилой комплекс MAESTRO LUXURY
Жилой комплекс MAESTRO LUXURY
Пхукет, Таиланд
Агентство: DDA Real Estate
Maestro Luxury - это проект с 24 просторными апартаментами люкс-класса и уникальными удобствами для собственников и гостей комплекса. Проект расположен по адресу: 32, Choeng Thale, Thalang District, Phuket 83110, Таиланд. Роскошные апартаменты с исключительными интерьерами, изюминками и уникальными общественными удобствами. Зеленые зоны отлично дополняют комплекс, и предают свежести в столь теплый климат. В шаговой доступности от комплекса расположены многочисленные магазины. Также в непосредственной близости от Maestro Luxory находятся образовательные и медицинские учреждения. Место, где расположен комплекс, предлагает хороший выбор ресторанов, что позволит приятно провести время. Неподалеку от комплекса доступно все для комфортной жизни! Удобства: - Допускается размещение домашних животных - Игровая комната - Фитнес-центр - Кафе-бар - Хранение велосипедов - Шкафчики для пакетов - Лифт - Видеонаблюдение - Охрана 24/7 - Подземный паркинг - Лобби - Кинотеатр - Бассейн на крыше Звоните или пишите, будем рады подобрать для Вас лучший объект в Таиланде! Юридическое сопровождение в подарок!
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл недалеко от пляжа и гольф-клуба, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл недалеко от пляжа и гольф-клуба, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€322,473
Агентство: TRANIO
Предлагаются современные виллы площадью от 148 м2 до 220 м2. Каждый дом имеет собственный бассейн или выход к общему бассейну. Окончание строительства - 31 декабря 2022 года. Преимущества Ежегодный доход 6% в течение 3 лет. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в нескольких минутах езды от аэропорта, пляжа, достопримечательностей, яхт-клубов. Пляж Май Као - 9,9 км Гольф-клуб - 8,2 км Международный аэропорт Пхукета - 10,2 км
Жилой комплекс Новые апартаменты в эксклюзивном жилом комплексе с хорошей инфраструктурой и обслуживанием рядом с пляжем Камала, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые апартаменты в эксклюзивном жилом комплексе с хорошей инфраструктурой и обслуживанием рядом с пляжем Камала, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€304,334
Агентство: TRANIO
Комплекс состоит из 233 студий и квартир с одной спальней. Размеры варьируются от 47 до 70 м2. Квартиры расположены вокруг красивого озера с водопадами, пешеходными дорожками и тропическим ландшафтом. Есть отличные удобства, такие как два бассейна, ресторан, бар у бассейна, детский клуб, фитнес-центр, студия йоги и многое другое. Плата за обслуживание 80 бат за м2/месяц. Амортизационный фонд 700 бат/м2. Строительство началось в сентябре 2022 года и должно быть завершено к декабрю 2024 года. Преимущества График оплаты: Плата за бронирование 100 000 THB - при подписании Соглашения о бронировании 1-й платеж - 25% при подписании договора купли-продажи 2-й платеж - 25% при завершении фундамента 3-й платеж - 25% при завершении крыши 4-й платеж - 20% при сдаче 5-й платеж - 5% при регистрации объекта Покупатели могут присоединиться к программе аренды, которой будет управлять международный 5* гостиничный оператор. Расположение и объекты поблизости Этот хорошо закрытый залив и рыбацкая деревня, окруженная лесистыми холмами, является одним из самых красивых мест на Пхукете. Из-за более спокойного темпа за последние несколько лет Камала стала излюбленным местом для пенсионеров и других постоянных посетителей. Комплекс занимает северную часть залива Камала и предлагает последний крупный пляжный отдых в самом сердце эксклюзивного западного побережья Пхукета. Резиденция расположена всего в 380 метрах от пляжа Камала. Пхукет — крупнейший остров Таиланда и крупный азиатский туристический центр с хорошо развитой инфраструктурой, обслуживающей посетителей со всего мира. До Пхукета легко добраться прямыми ежедневными рейсами из большинства региональных центров, откуда можно добраться до всех основных международных рынков. Международный аэропорт Пхукета находится в 35 минутах езды от комплекса. Пляж Сурин 5 мин Поле для гольфа Laguna 15 мин Торговый район Boat Avenue 15 мин Ближайшие торговые центры Blue Tree и Central Mall 15 мин Пляж Патонг 15 мин Поле для гольфа Red Mountain 30 мин Британская международная школа 35 мин Международная школа Кайонкиет 35 мин Торговый центр Central Festival Phuket 35 мин Пхукет Таун 40 мин Бангкокский Госпиталь 40 мин
Жилой комплекс Villa Qabalah с удобной планировкой
Жилой комплекс Villa Qabalah с удобной планировкой
Пхукет, Таиланд
от
€397,372
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Villa Qabalah - это роскошный комплекс вилл, расположенный по адресу: 8/58, Moo 7, Banya-Bangjo Road, Si Sunthon, Thalang, Phuket. Объект включает 31 квартиру на 2 этажах, в дизайнерском стиле. Кроме того, каждая вилла имеет 2-4 спальни с частным бассейном и пышным садом на крыше, который будет ежедневно соединять вас с природой. Проект находится в тихом месте в районе Банджо-Баня, в окружении пышной зелени и очищенного воздуха каучукового леса. Вокруг комплекса расположена вся необходимая инфраструктура! Типы вилл и детали: - 3-этажная вилла с 2 спальнями и 2 ванными комнатами. - 2-этажная вилла с 3 спальнями и 3 ванными комнатами. - одноэтажная вилла с 4 спальнями и 4 ванными комнатами. ПЛЮСЫ ЖК: - Комната для переговоров - Зал йоги - Сауна - Ресторан на территории - Общий сад - Автостоянка - Кабельное телевидение - Охрана 24/7 Звоните или пишите, будем рады подобрать для Вас лучший объект в Таиланде! Юридическое сопровождение в подарок!
Вилла в экологичном районе
Вилла в экологичном районе
Пхукет, Таиланд
от
€870,961
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Rawayana Beachfront Village - это многофункциональный проект, состоящий из 282 дизайнерских квартир на 4 этажах и 22 ультра-премиальных вилл. Комплекс находится в самом сердце Раваи - города Пхукет, что делает его легко доступным для различных удобств в этом районе! Проект расположен в отличном месте, откуда можно легко добраться до пляжа, ресторанов и торговых центров. Жилой комплекс предлагает уникальный отдых на берегу моря, сочетающий в себе роскошь и природу. Проект призван обеспечить жителям потрясающий вид на пляж и окрестности при сохранении высокого уровня приватности. УДОБСТВА: - Общий бассейн - Клубный дом - Общественный сад - Фитнес - Общий тренажерный зал - Прямой выход на пляж - Круглосуточная безопасность - Видеонаблюдение 24/7 - Парковка - Лифт Позвоните нам! И мы непременно подберем Вам отличный вариант на просторах Таиланда!
Жилой комплекс Baan Pur
Жилой комплекс Baan Pur
Пхукет, Таиланд
от
€262,494
Агентство: DDA Real Estate
  Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 300 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Эксклюзивный пентхаус в жилом комплексе Baan Pur, расположенном в районе Чонг Тале (Пхукет). До пляжа Банг Тао всего 300 м. Апартаменты полностью оборудованы высококачественной мебелью и кухонным гарнитуром в западном стиле. Комнаты спроектированы пропорционально и с использованием ярких цветовых тонов. Особенности проекта: отель под управлением, ресторан на территории, общий бассейн, общий тренажерный зал, Бар, клубный дом, охрана 24/7, видеонаблюдение 24/7, автомобильная стоянка, паровая комната, стойка регистрации / вестибюль, детский бассейн. Из апартаментов открывается восхитительный вид на горы и город. Предоставляется очень комфортная беспроцентная рассрочка с минимальным первым взносом! Доход от аренды - от 6%. В районе прекрасная инфраструктура - в пешей доступности лучшие магазины и рестораны, рынок, торговые центры и огромный выбор развлечений. Международный аэропорт Пхукета расположен в 22,8 км от Баан Пури, время в пути около 33 минут на машине или такси. Клиника Baan Bangtao является ближайшим медицинским учреждением, которое находится в 2,3 км от проекта, школы в непосредственной близости. Звоните или пишите, расскажем все о самых выгодных проектах Таиланда! Подберём идеальную недвижимость именно для Вас!
Жилой комплекс Sole Mio Condominium у моря
Жилой комплекс Sole Mio Condominium у моря
Пхукет, Таиланд
от
€136,262
Площадь 52 м²
1 объект 1
Агентство: DDA Real Estate
Sole Mio Condominium - это новый потрясающий жилой комплекс одного из самых надежных застройщиков Пхукета и Railand Property Grou. Проект состоит из 124 квартир, выполненных в двух видах планировки: студии 36 кв.м и односпальные апартаменты 57 кв.м. Все апартаменты с собственным балконом. Здание напоминает круизный лайнер, на верхней палубе которого расположился бассейн и терраса. Также на крыше здания оборудован спортивно-оздоровительный центр, бар, ресторан с панорамным видом на море. ЛОКАЦИЯ: Sole Mio находится в 200 метрах от пляжа Бангтао, напротив 4* отеля Amora Beach Resort Phuket. Вдоль берега построено много аутентичных ресторанов, а в 10 минутах ходьбы расположился люксовый пляжный клуб Catch и 5* курорт Laguna. В нескольких минутах езды — аквапарк Blue Tree Phuket и торговая площадь Porto De Phuket. УДОБСТВА ЖК: - Бассейн - Фитнес-центр - Охрана 24/7 - Видеонаблюдение 24/7 - Автостоянка - Ресторан - Зал приемов - Бар - Сауна и массаж - Детский клуб - Консьерж-сервис - Кабельное телевидение Позвоните нам , и мы с огромным удовольствием поможем Вам, в покупке недвижимости в Таиланде по доступной цене!
Жилой комплекс Новый комплекс вилл в престижном районе, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл в престижном районе, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€624,353
Агентство: TRANIO
Предлагаются новые элитные тропические виллы с собственными бассейнами и садами. Расположение и объекты поблизости Пляж Банг Тао - 3 минуты Пляж Сурин - 5 минут Пляжный клуб - 7 минут Таланг - 15 минут Международный аэропорт - 38 минут
Жилой комплекс Апартаменты с видом на океан в новой резиденции на пляже Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Апартаменты с видом на океан в новой резиденции на пляже Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€3,14 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с террасами, собственными бассейнами и видом на море. Резиденция является частью большого комплекса с торговыми центрами, полем для гольфа, барами и ресторанами.
Жилой комплекс Новая резиденция с видом на поле для гольфа в живописном элитном районе, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с видом на поле для гольфа в живописном элитном районе, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€177,218
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает зонами отдыха, инфинити-бассейном и джакузи на крыше, живописными видами на поле для гольфа, озера и океан, зоной барбекю, площадкой для занятий йогой, газоном. Здания являются частью большого комплекса с торговыми центрами, полем для гольфа, спа-салонами, отелями, барами и ресторанами. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в непосредственной близости от поля для гольфа, в элитном районе, недалеко от пляжа Банг Тао.
Жилой комплекс Апартаменты «под ключ» в престижном жилом комплексе на пляже Най Харн, Раваи, Муанг Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Апартаменты «под ключ» в престижном жилом комплексе на пляже Най Харн, Раваи, Муанг Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€390,000
Агентство: TRANIO
Кондо-отель предлагает широкий спектр курортных удобств исключительно для проживающих в отеле. Удобства включают стойка регистрации и лобби, банкетный зал, сауна и спа, детский клуб, фитнес, роскошный бассейн, ресторан, услуги консьержа. Преимущества Гарантированный доход 8% в год. Полная меблировка по стандарту 5-звездночных отелей. Расположение и объекты поблизости Комплекс удобно расположен всего в 45 минутах езды от международного аэропорта Пхукета на берегу 800-метровой лагуны, примыкая к пляжу. Лагуна окружена холмами, покрытыми пышными лесами, которые находятся под охраной самого южного национального парка на Пхукете.
Вилла  The Teak Forestias
Вилла  The Teak Forestias
Пхукет, Таиланд
от
€1,06 млн
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 300 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             The Teak Forestias - это комфортный клубный комплекс вилл, основанный на концепции гармонии с окружающей средой. Проект включает в себя 12 двухэтажных вилл жилой площадью от 479 кв.м. Комплекс вилл расположен в форме буквы L вокруг большого частного бассейна. На первом этаже находится великолепная гостиная и столовая открытой планировки с полностью оборудованной кухней и 3-я гостевая спальня с ванной комнатой. На верхнем уровне расположены главная и 2 гостевые спальни, которые можно найти в разных углах здания, что придает каждой комнате более высокий уровень конфиденциальности. В главной спальне есть ванная комната с отдельной ванной и душем, а в главной и 1-й гостевой спальнях есть собственный балкон. Расположение: Комплекс The Teak Forestias расположен в тихом, но популярном месте в районе Пасак, Чернг Талай. До ближайшего песчаного пляжа Банг Тао можно добраться примерно за 5 минут на машине, а до пляжей Лаян и Сурин можно добраться за 10 минут. Международный аэропорт Пхукета находится примерно в 25 минутах езды. В 7 минутах езды находится аквапарк Blue Tree, а также центр йоги, рестораны и кафе. В этом же районе находятся гольф-клуб Laguna, торговые галереи Porto de Phuket и Boat Avenue с ресторанами и супермаркетом Villa Market, международные школы, фитнес-клубы и другая необходимая для отдыха и жизни инфраструктура. Особенности: - Главная и вторая спальни с балконами - Раздельные ванна и душ в главной ванной комнате - Гостиная с высоким потолком - Полностью оборудованная кухня с обеденной зоной - Частный бассейн - Сала у бассейна - Терраса у бассейна - Хранилище - Гостевой туалет - Комната горничной - Система умный дом - Крытый навес на 2 машины - Охрана 24/7 -Сад Напишите или позвоните нам, и мы расскажем Вам о самых выгодных предложениях рынка недвижимости в Таиланде! Консультация бесплатно!
Вилла Proxima Villas
Вилла Proxima Villas
Пхукет, Таиланд
от
€416,284
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 300 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Proxima Villas - это комплекс из 14 роскошных вилл, в которых современность соединяется с тропической зеленью. Проект расположен по адресу: Soi Pasak 8, Choeng Thale, Amphoe Thalang, Phuket 83110, Таиланд. Виллы спроектированы с акцентом на энергоэффективность, что обеспечивает снижение энергопотребления. Уникальные фасады с использованием округлых форм и воздушные планировки располагают к приятному отдыху или постоянному проживанию. Проект выполнен с учетом особенностей региона и климата. Особое внимание уделено: гидроизоляции, водоотведению, вентиляции помещения виллы. Каждая вилла и общая территория окружены живой изгородью. Это идеальное место для тех, кто ценит комфорт, стиль и высокие технологии! Удобства: - Бассейн - Сад - Охрана 24/7 - Видеонаблюдение - Парковка Позвоните нам, и мы сделаем бесплатную подборку недвижимости Вашей мечты. Расскажем все о самых выгодных проектах Таиланда!
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейном и садом, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейном и садом, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€185,174
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает фитнес-центром, круглосуточной охраной, садом, бассейном с морской водой, детской площадкой. Расположение и объекты поблизости Школа - 8 км Ресторан - 3 км Торговый центр - 6,5 км
Жилой комплекс  Wyndham La Vita
Жилой комплекс  Wyndham La Vita
Пхукет, Таиланд
от
€142,575
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 300 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Wyndham La Vita - это полностью готовый 5-ти звездочный отель, а также жилой комплекс в южной части острова, состоящий из 8-ми 7 этажных зданий и отдельно стоящего лобби. Все здания расположены на возвышенности, что позволяет комплексу быть самой высокой жилой точкой в данной части острова и иметь красивый вид на море. Комплекс выполнен с архитектурным дизайном в современном тропическом стиле. В комплексе хорошо организован 5-звездочный сервис, позволяющий жильцам насладиться роскошью и предлагающий различные апартаменты. Изюминка проекта - общий бассейн, построенный в виде лагуны, создающий теневую, спокойную и уединенную атмосферу! Удачное расположение обеспечивает комфортное проживание и высокий арендный потенциал. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Wyndham La Vita находится по адресу 99/99 Moo 2, Rawai , Meuang, Phuket, в одном из самых популярных и любимых туристами и местными жителями районов. Вблизи от моря и всех туристических мест: магазины, рестораны, 3 пляжа, смотровые площадки, рыбный рынок со свежими морепродуктами, детский развлекательный центр, прогулочный променад, озеро, спорт площадки и т. д. Пляжи Най Харн и Януи находятся в нескольких минутах езды. Удобства: - Бассейн на крыше - Детский бассейн - Фитнес центр - Спа - Лобби/ рецепшен - Детская площадка - Бизнес центр - Ресторан - Палуба для загара - Офис управляющей компании на территории резиденции - Охрана 24/7 - Видеонаблюдение 24/7 - Бесплатный Wi-Fi - Сад Позвоните нам! И мы непременно подберем Вам отличный вариант на просторах Таиланда!
Жилой комплекс Новые апартаменты в жилом комплексе с хорошей инфраструктурой, Банг Тао, Чонг Тале, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые апартаменты в жилом комплексе с хорошей инфраструктурой, Банг Тао, Чонг Тале, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€488,268
Агентство: TRANIO
Жилой комплекс включает 263 квартиры площадью от 38 м2 до 138 м2. На территории комплекса будут расположены: профессиональный спортивный комплекс Dynamic с ассоциацией Reebok второй филиал известного ресторана Пхукета - Мираж детский игровой клуб - территория для игр и развития ребенка многофункциональная библиотека, включающая пространства с творческими студиями, места для просмотра кино и помещения для мастер-классов Преимущества 4 варианта плана оплаты Расположение и объекты поблизости В 500 м от Боут-авеню, лучших ресторанов, кафе, баров на острове. Рядом также находятся: Аквапарк Blue Tree, гольф-клуб Lagoona, торговый центр - Porto De Phuket, пляжные клубы Xana и Catch. Потрясающие тропические закаты, сказочные пейзажи и теплое лазурное море ждут вас в самом сердце Таиланда. Пхукет – это идеальное сочетание безупречных пляжей, современных удобств, превосходного гостеприимства, великолепной кухни и пятизвездочных условий проживания. Остров имеет развитую инфраструктуру, отличные дороги, больницы мирового класса, школы, торговые центры и все другие удобства, которые можно ожидать от западного стиля жизни. Также здесь самая высокая стоимость жизни среди всех тайских провинций, хотя она по-прежнему очень доступна по западным меркам, и даже скромный доход может позволить вам наслаждаться здесь всеми благами беспечного существования. Благодаря идеальному расположению в Андаманском море Пхукет стал домом для множества иностранцев, и здесь есть огромное количество услуг, позволяющих легко переехать – на сезон, на несколько лет или на пенсию.
Жилой комплекс Rawayana
Жилой комплекс Rawayana
Пхукет, Таиланд
от
€132,645
Сдача в: 2025
Эксклюзивный кондоминиум в 30 метрах до пляжа. Вдоль набережной множество баров и ресторанов. Большой Будда в 30 минутах езды. 4500 КВ.М. ИНФРАСТРУКТУРЫ Шоппинг-центр, супермаркет, спортивный комплекс и тренажерный зал, 3 бассейна с панорамным видом на море, батутный центр, школа и детский сад Уникальная концепция проекта делает его точкой притяжения всего района Раваи. Недвижимость здесь обладает высоким арендным потенциалом независимо от сезона. В комплексе 25 вилл премиального класса, премиум кондоминиум на 140 и 60 апартаментов. Фиксированный доход 7% на 5 лет (только на апартаменты типа D) начисляется через 30 дней после полной оплаты. Собственное использование: 15 дней в высокий сезон или 30 дней в низкий. Программа Rental Pool на остальные юниты – 40% от дохода инвестору, 60% - управляющей компании, из своей доли она покрывает все расходы. Прогнозируемая доходность: 5-10% годовых. Доход после сдачи комплекса. РАВАИ Преимущества локации: Самый большой округ Пхукета Расположен на юге острова Популярен у экспатов и зимовщиков Удобная транспортная доступность Пляжи Найхарн, Януй, Ао Сан, Раваи 5 км до пирса Чалонг 40 км до  международного Аэропорта  ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА: Шоппинг-центр: продовольственный супермаркет и детский супермаркет Спортивный комплекс и тренажерный зал Теннисный корт 3 общих бассейна с панорамным видом на море Частная международная школа (программа Cambridge) Частный детский сад Детский развлекательный парк и батутный центр Клиника профессионального омоложения Рестораны и британский паб SPA и косметология Подземный паркинг
Жилой комплекс Виллы с бассейнами на крыше, тренажерными залами, в 500 метрах от пляжа Ката, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Виллы с бассейнами на крыше, тренажерными залами, в 500 метрах от пляжа Ката, Пхукет, Таиланд
Бан Ката, Таиланд
от
€1,39 млн
Агентство: TRANIO
Всего 3 эксклюзивные виллы в 500 метрах от пляжа Ката Полный пакет мебели и техники включен в стоимость. Вся инфраструктура ближайшего отеля доступна для собственников вилл. Программа Rental Pool для тех, кто хочет сочетать собственное проживание с инвестицией: 40% от дохода инвестору, 60% - управляющей компании, из своей доли она покрывает все расходы. Прогнозируемая доходность: 5-10% годовых. Доход после сдачи комплекса. Удобства и оснащение в доме Подробнее об инфраструктуре проекта: 2 общих бассейна и 2 бассейна на крыше, 2 тренажерныхз ала, охрана 24/7, 4 ресторана и 2 бара. Расположение и объекты поблизости Уникальное место на Пхукете – множество ресторанов, баров, торговых центров, туристических аттракционов и салонов красоты. Главное преимущество этого места перед другими районами Пхукета - это компактность. Буквально до любого места можно дойти пешком за 5-15 минут.
Жилой комплекс Utopia Dream со всеми удобствами
Жилой комплекс Utopia Dream со всеми удобствами
Пхукет, Таиланд
от
€88,174
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Utopia Dream – это проект топового австралийского застройщика Utopia Development на южном побережье Пхукета. Это настоящая жемчужина, расположенная между двумя красивейшими пляжами Най Харн и Раваи и рядом с живописным озером Нонг Харн. Новый проект включает 7-ми этажное здание, построенное в виде буквы U и комплекс вилл. Изюминкой проекта является то, что для каждого этажа разработан свой особый дизайн: - стиль лофт - привычный тропический стиль - японскую тематику - помпезный стиль - Лондонат - дизайн в черных тонах - сказочный в стиле Алисы в стране чудес - легкий, воздушный и белый. Это уникальный проект, с хорошо развитой инфраструктурой вокруг, который сделает ваше проживание максимально комфортным! Плюсы комплекса: - Спортзал - Ресторан - Общий бассейн - Парковка - Бар - СПА - Охрана 24/7 Звоните или пишите, будем рады подобрать для Вас лучший объект в Таиланде! Юридическое сопровождение в подарок!
Жилой комплекс Utopia Naiharn в современном роскошном стиле
Жилой комплекс Utopia Naiharn в современном роскошном стиле
Пхукет, Таиланд
от
€88,174
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Utopia Naiharn - это проект состоящий из кондоминиума и вилл в современном роскошном стиле. Он расположен среди красивых горных пейзажей и пышной зелени рядом с пляжем. В проекте представлены 1-но спальные апартаменты трех типов от 43 до 53 м2, а также виллы с бассейном и двумя спальнями 177м2. Особенности: - Бассейн; - Бар у бассейна; - Тренажерный зал; - СПА; - Ресторан; - 24-часовая охрана; - Парковка; - Ресепшен; - Шатл-бас сервис. Местоположение: Проект расположен всего в 5 минутах езды от песчаного пляжа Най Харн и оживленного пляжа Раваи. На той же улице Сайюань-роуд находится множество международных и местных ресторанов, скромных ночных клубов и мини-маркетов. Торговые центры в районе Чалонг, такие, как Lotus's'>, Makro и Villa Market, расположены в 15 минутах езды. Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости в Таиланде. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
Жилой комплекс Комплекс меблированных апартаментов с бассейном и спа, в 800 метрах от пляжа, Патонг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс меблированных апартаментов с бассейном и спа, в 800 метрах от пляжа, Патонг, Пхукет, Таиланд
Патонг, Таиланд
от
€62,105
Агентство: TRANIO
Предлагаются мелированные квартиры с панорамным видом на город, море и горы. Резиденция располагает зоной отдыха и баром, бассейном, спа-зоной и фитнес-центром. Удобства и оснащение в доме Кухонная мебель и бытовая техника Преимущества Гарантированный арендный доход 7% в течение 15 лет. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в в центре города Патонг, в 800 метрах от пляжа и в нескольких минутах ходьбы от торговых центров и ночных клубов.
Многоквартирный жилой дом Проект ВиКата 3 - Остров Пхукет (Таиланд)
Многоквартирный жилой дом Проект ВиКата 3 - Остров Пхукет (Таиланд)
Пхукет, Таиланд
от
€107,063
Площадь 31–153 м²
4 объекта 4
Сдача в: 2024
Проект - ВиКата 3 Остров Пхукет (Таиланд)     ❖ Всего в комплексе 130 квартиры.  ❖ Дата постройки 4-й квартал 2024 г. ❖ Расстояние до моря - 300 метров до пляжа Ката и 700 метров до пляжа Карон. ❖ Гарантируемый доход - 7% на 5 лет  При стоимости квартиры в 117К $ ежегодный доход составит от 8,1К $. ❖ Форма собственности - на Ваш выбор  Freеhold / Leasehold. ❖ Рассрочка на время строительства. Индивидуальные условия оплаты и рассрочки обсуждаются дополнительно.  Наша работа - за столом переговоров получить для Вас лучшие условия.  ❖ Возможно дистанционное оформление сделки ❖ Возможна оплата критовалютой ❖Профессиональное управление недвижимостью от застройщика (полностью пассивный доход).  ❖ Ежегодное удорожание стоимости недвижимости на острове = 3-10% (за счет дефицита земли и ограничений строительства) ❖ Инфляция в Таиланде - менее 1% ❖ Круглогодичный популярный курорт мирового класса, здесь спрос на аренду всегда превышал предложения. ❖ При покупке недвижимости общей стоимостью от 350К $ помогаем оформить инвесторскую визу сроком на 5 лет.   🔹 Впитав весь спектр мировых трендов компания Phuket9 представляет концепцию максимально сближенного с природой комплекса, интегрируя плавность линий в классическую угловатую застройку туристического района. 🔹 Общий баланс типов квартир и современные решения по обустройству, в максимальной степени являются конкурентным проектом в районе Ката на Пхукетете.  🔹 В текущих обстоятельствах комплекс можно назвать единственным в своем роде в данной локации Пхукета. 🔹 На крыше комплекса расположен бассейн с панорамным видом, бар и отдельный вход в тренажерный зал с душевыми комнатами и сауной. 🔹 Управление отелем будет осуществляться Hotels9 - отельной группой входящей в состав холдинга Phuket9. Расчетный класс отеля- 4 звезды, но от высшей категории отделяет лишь необходимость пешей 5-ти минутной прогулки для пляжа Ката. 🔹Третья фаза кондоминиума избирает своим главным нарративом экологичность и простор. Значительный сегмент квартир уверенно заявлен в премиальном сегменте, а часть топ-юнитов обладает своими собственными бассейнами. 🔹Пешая доступность до великолепного пляжа, высокоразвитая туристическая инфраструктура и соседство с другими популярными районами Пхукета (Карон, Чалонг) в значительной степени выделяют Wekata 3. Предшествующие фазы комплекса уже принимают туристов и собственников квартир и получают высокие оценки качества во всех системах бронирования. 🔹Ограниченная по высотности строительства прилегающая инфраструктура и отели позволяет получать максимально открытые пространства на крышах зданий. В Третьей фазе также реализованы популярные бары у бассейнов на крыше с панорамным видом. 🔹 Собственная инфраструктура комплекса имеет все необходимые для комфортного отдыха. Просторный тренажерный зал с частичным видом на море разработан с учетом предпочтений как простых ценителей здорового образа жизни так и для более требовательных спортсменов. 🔹 Гости с детьми всегда являлись для застройщика одним из важнейших ориентиров. В комплексе Wekata 3, следуя традициям, предусмотрена уютная игровая зона и детский клуб. 🔹 Обустройство кафе и ресторанов представлено просторными залами с высокими потолками и панорамными окнами. Как и во всехдействующих проектах компании, питанию отводиться особая роль, предоставлять максимальный сервис без необходимости покидать пределы комплекса. 🔹Дизайн интерьера квартир развивается на пике возможностей своего ценового диапазона, фактически, предлагается полностью премиальный класс в рамках доступного бюджета. 🔹Двухспальные квартиры за счет оптимизации пространств, предлагают сопоставимый комфорт полноценной виллы, квартиры оборудованные собственным бассейном, по удобству даже превосходят.  🔹Полностью функциональные кухни, жилая зона и изолированные комнаты в достаточной степени окажутся удобными как для семейного отдыха, так и для долгосрочной аренды или постоянного проживания собственников квартир. 🔹 Особый акцент сделан на квартирах с одной спальней. Размещение здесь небольшой семьи или просто пары путешественников по комфорту радикально превосходят обычный отельный номер. 🔹 Сравнительно небольшие, и ставшие абсолютной классикой Пхукета квартиры студии также включены в пул апартаментов. За счет отработанных эргономичных решений, квартиры подобного типа имеют достаточно пространства несмотря на свой скромный размер. Процедура оформления сделки: Резервация (задаток/депозит) - 3К $ * Сумма входит в стоимость объекта недвижимости. ** Депозит невозвратный  Если Вы не в Таиланде, то договор и в течение 15-20 дней курьерская служба доставит его к вам лично в руки. Вы получите 3 комплекта, которые нужно подписать и 2 из них отправить обратно. На основании договора совершается первый платеж переводом на тайский счет застройщика. Последующие платежи совершаются согласно графику в договоре. 1-й платеж 30% (за вычетом резервации) - оплачивается в течении 30 дней после подписания договора и внесение резервации Остальные платежи обсуждаем индивидуально исходя из ваших пожеланий. Можно оплачивать помесячно, можно поквартально.  Единственное условие, чтобы платежи не превышали 4 месяца. ** Обратите внимание, что график платежей может отличаться, т.к. проект может быть на любой стадии строительства на момент Вашей покупки. Дополнительно оплачиваются (единоразово после 100% оплаты): Регистрация права собственности: Freеhold - 6,3% Leasehold - 1,1% Установка счетчиков воды и света - 600 $ Капитальный ремонт - 500 THB  за 1 м²   Ежегодные платежи: Обслуживание общих территорий - 60 THB  за 1 м²   🔻ЗАИНТЕРЕСОВАЛО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИЛИ ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О ПЕРСПЕКТИВАХ И ВОЗМОЖНОСТЯХ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В НЕДВИЖИМОСТЬ НА ПХУКЕТЕ, НАПИШИТЕ НАМ СЕЙЧАС
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами и садами рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами и садами рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€652,584
Агентство: TRANIO
Предлагаются одноэтажные с бассейнами, ухоженными садами и парковочными местами. Резиденция располагает большим общим садом и круглосуточной охраной. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Стенные шкафы Кухня Расположение и объекты поблизости Пляж Най Янг - 14 минут Пляж Най Тон - 15 минут Пляж Лаян - 15 минут Пляж Банг Тао - 17 минут Поле для гольфа - 17 минут Международный аэропорт - 17 минут
Жилой комплекс Origin Central Phuket
Жилой комплекс Origin Central Phuket
Пхукет, Таиланд
от
€54,865
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 300 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Origin Central Phuket - это 8 этажный жилой кондоминиум, расположенный в самом центре города Пхукет! А это значит, что высококлассные учебные и медицинские учреждения, универмаги находятся неподалеку. И все это сопровождается зелёными зонами, которые предают свежести и ярких красок внешней инфраструктуре. Комплекс находится по адресу: Wichit, Столичный ампхе Пхукет, Пхукет 83000, Таиланд. Апартаменты полностью меблированы и интерьеры оформлены профессиональными дизайнерами. Рядом с комплексом есть вся необходимая инфраструктура: супермаркеты, магазины, популярные рестораны и бары, торговые центры, массажные салоны, аптеки, ночные клубы, парки, рынок, где всегда можно купить свежие фрукты, овощи, морепродукты. Апартаменты с уникальной планировкой и невероятными удобствами дают возможность не только выгодно вложить деньги, но и провести незабываемый отдых! Удобства: - Бассейн - Лобби и консьерж-сервис - Лифт - Фитнес-центр - Парковка - Сад - Охрана 24/7 - Видеонаблюдение 24/7 Звоните или пишите, расскажем все о самых выгодных проектах Тайланда! Подберём идеальную недвижимость именно для Вас!
Жилой комплекс VIP GALAXY
Жилой комплекс VIP GALAXY
Пхукет, Таиланд
от
€439,832
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Vip Galaxy - большой комплекс роскошных вилл на юге Пхукета, предлагает на продажу три различных типа вилл, площадь которых составляет около 206-272 квадратных метров. В каждой вилле есть свой частный бассейн и частный сад. Vip Galaxy имеет пятизвездочный вестибюль отеля площадью 5 000 квадратных метров с фитнес-клубом, открытым бассейном, звездным рестораном-баром и тайским спа. Комплекс вилл предоставляет пятизвездочные гостиничные услуги, аренду недвижимости и ежедневное обслуживание. Расположение: - Пляж Раваи - 400 м. - Пляж Януй - 1.7 км. - Озеро Найхарн - 1.6 км. - Улица морепродуктов Раваи - 1.6 км. - Пляж Най Харн - 2 км. - Смотровая площадка для красивых закатов - 2 км. - Пляж Ката - 8 км. - Старый город Пхукет - 15 км. - Торговый центр - 15 км. - Central Festival - 16 км. - Пляж Патонг - 18 км. - Международный аэропорт Пхукета - 45 км. - Причал Чалонг - 7,4 км. Напишите или позвоните нам, и мы расскажем Вам о самых выгодных предложениях рынка недвижимости в Таиланде! Консультация бесплатно!
Жилой комплекс Serene Condominium с видами на море и горы
Жилой комплекс Serene Condominium с видами на море и горы
Пхукет, Таиланд
от
€639,305
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Serene Condominium расположен между двумя самыми популярными пляжами Пхукета - Сурин и Банг Тао. Это одно из самых привлекательных мест на Пхукете. Эту локацию можно назвать самой удачной на острове. Из квартир будет открываться потрясающие виды на море или горы. Главная концепция этого уникального кондоминиума – экологичность во всём. Это один из немногих проектов, здания которого будут оборудованы зелёными террасами, а территория комплекса полностью утопать в зелени деревьев и разнообразных тропических растений. Инфраструктура: – 3 бассейна: 2 на первом этаже, 1 на 8 этаже; – ресторан на 8 этаже; – кафе в зоне ресепшен; – ресепшен 24/7; – консьерж сервис; – спорт зал с видом на море; – спа центр и сауны; – охрана 24/7; – подземная парковка; – бесплатный шатл бас до пляжей и магазинов; – услуги прачечной; – wi fi. Расположение: На сегодняшний день это самый перспективный проект на Пхукете из-за его расположения в центральной части острова, откуда легко попасть на любой пляж, или развлекательные места. – Расстояние до пляжа Бангтао – 500 метров; – Расстояние до пляжа Сурин – 1,1 км; – Расстояние до известных пляжных клубов Catch beach club, Catch junior, Xana beach club, Dream beach club – 500 метров; – Расстояние до Boat avenue с множеством ресторанов, кафе, салонов красоты, торговых центров и магазинов – 10 минут езды; – Расстояние до нового водного парка Blue tree – 15 минут езды; – Расстояние до международного аэропорта Утапао – 30 минут езды. Позвоните нам, и мы предоставим бесплатно подборку из лучших объектов Таиланда под Ваш бюджет и пожелания!
Жилой комплекс THE VIEW LUXURY CONDOMINIUM
Жилой комплекс THE VIEW LUXURY CONDOMINIUM
Бан Ката, Таиланд
от
€527,603
Агентство: DDA Real Estate
The Viev Luxury Condominium - это уникальный проект кондоминиума и квартиры, расположенный по адресу: 78/8 Patak Rd, Karon, Mueang Phuket District, Phuket 83100, Thailand Благодаря расположению на холме, окруженном густыми тропическими лесами, и бескрайнему виду на Андаманское море, вы можете в полной мере насладиться атмосферой пляжей Ката и Карон - знаменитых пляжей Пхукета. Проект представляет собой 2-этажный малоэтажный кондоминиум с 55 жилыми единицами. Апартаменты полностью меблированы. Комплекс предлагает широкий выбор высококачественных квартир с видом на море! Малоэтажный архитектурный стиль с низкой плотностью застройки представляет собой современный тропический дизайн со стильным обзором и защитой конфиденциальности. Поблизости и легко доступны все богатства курортной инфраструктуры: магазины, рестораны, кафе, бары, рынок, ночные клубы, массажные салоны, а также всевозможные водные виды спорта, курортные и пляжные развлечения. Удобства: - Круглосуточные рестораны - Парковка - Прачечная - Трансфер - Бассейн - Бар - Клуб - Спа - Сауна - Фитнес-центр - Охрана 24/7 - Видеонаблюдение 24/7 Звоните или пишите, будем рады подобрать для Вас лучший объект в Таиланде! Юридическое сопровождение в подарок!
Многоквартирный жилой дом Proud Rawai
Многоквартирный жилой дом Proud Rawai
Пхукет, Таиланд
от
€100,347
Площадь 31–70 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2020
Застройщик: Art House
Особенность объекта: Комплекс сдан в мае 2020. Известен своими двумя лучшими ресторанами на пляже Раваи. Застройщик предлагает арендную программу 70/30 % В комплексе: Современный и стильный шестиэтажный кондоминиум, воплощающий в себе высочайшие стандарты качества, архитектуры и интерьер-дизайна, расположен в самом сердце района Раваи. Это место является колыбелью туризма и первым исторически известным пляжем Пхукета. Строгий и в то же время романтический стиль комплекса погружает вас в состояние комфорта, спокойствия и умиротворения. Проживающие на территории кондоминиума смогут насладиться всеми услугами и удобствами 5* отеля: бассейн "инфинити" на крыше с видом на пляж Раваи и Андаманское море, бар&ресторан с потрясающим видом на горы и закат, йога-центр с видом на море, ресторан на первом этаже, кафе, минимаркет, парковка, бесплатный шаттл-бас до пляжей Най Харн и Януи, а также до супермаркетов Теско Лотус и Макро. Ресепшн 24/ч, охрана и камеры видеонаблюдения даст вам полное ощущение комфорта и безопасности.. В апартаментах: 48 квартир с разной площадью и планировкой, оптимальным сочетание цветовой гаммы, дневного света и пространства заинтересуют даже самого искушенного покупателя. В каждой квартире есть балкон, где вы можете полюбоваться потрясающими видами и закатами. Отличное месторасположение (всего в 150 м от пляжа) и гарантированная программа аренды (8% в год) дают уникальную возможность максимально использовать недвижимость как для инвестиций, так и в частных целях. Карта Аэропорт: 50 мин Патонг: 20 мин Торговый центр: 10 мин Супермаркет: 5 мин Рестораны: 2 мин Больница: 15 мин Гольф-клуб: 10 мин Пристань: 30 мин Места поблизости Ресторан Mirage Раваи Парк Пляж Най Харн Смотровая площадка на мысе Промтеп Остров Бон Ферма орхидей на Пхукете Музей морских раковин Пхукета Рыбный рынок Раваи
Жилой комплекс Меблированные квартиры под аренду в жилом комплексе на берегу моря в Камале, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Меблированные квартиры под аренду в жилом комплексе на берегу моря в Камале, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€164,655
Агентство: TRANIO
Полностью меблированные роскошные кондоминиумы, расположенные на Камале, в нескольких минутах ходьбы от пляжа Камала. Природный водопад внутри проекта. Прогулка проходит по дороге в небесный сад на вершине горы, откуда открывается вид на море и пляж Камала, и насладитесь свежей атмосферой. Комплекс состоит из 14 корпусов (лифт в каждом здании), большого общего сада, вестибюля, круглосуточной стойки регистрации, 2 общих бассейнов, клубного дома, комнаты отдыха, фитнес и спа-центра, ресторанов и баров, шаттла, автостоянки на 80 автомобилей, круглосуточной охраны с системой видеонаблюдения. Он предлагает 7 типов квартир: Тип А: 28 м2 с видом на сад или водопад Тип B/B+: 38 м2 с видом на сад, бассейн или море Тип C: 38 м2 с видом на сад, бассейн или море Тип D: 35,8 м2 с видом на море Тип E: 38 м2 с видом на сад, бассейн или море Тип F: 38 м2 с видом на сад, бассейн или море Преимущества 1 - гарантия аренды в размере 6% в течение первых 3 лет (доступно для номеров типа A, C) и (номера типа F на 1 этаже зданий 4 и 5) Бесплатный период проживания 30 дней в году Нет коммунальных платежей После завершения гарантий аренды будет предложен вариант пула аренды 50/50 на 7 лет (период бесплатного проживания 30 дней в году) 2 - Вариант арендного пула 50/50 на 10 лет (доступно для номеров типа B, B+ и D) Бесплатный период проживания 30 дней в году Коммунальная плата 60 бат/м2 3 - Вариант арендного пула 50/50 на 10 лет (доступно для номеров типа E и F) Гибкий вариант проживания Коммунальная плата 60 бат/м2 Расположение и объекты поблизости Камала - одно из популярных мест для семей и постоянных посетителей на Пхукете. Пляж Камала - объективно красивый песчаный пляж для любого тропического отдыха, который вы пожелаете, расположенный в центре западного побережья Пхукета. Спокойный пляж, спокойная непринужденная атмосфера, идеальные закаты, и он славится домами для отдыха знаменитостей вдоль «Мили миллионеров». Здесь также находится дворец тайской династии, поэтому залив Камала также известен как «Королевский залив». Камала является домом для нескольких самых эксклюзивных курортов острова, от роскошных отелей до курортов для семейного отдыха, расположенных вдоль береговой линии, а также множества ресторанов. До пляжа легко добраться из аэропорта Пхукета, всего в 35 минутах езды, а другие туристические направления находятся поблизости.
Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами и инфраструкутрой отеля, 3 минуты до пляжа Карон, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами и инфраструкутрой отеля, 3 минуты до пляжа Карон, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€1,05 млн
Агентство: TRANIO
Проект и дизайн комплекса разрабатывал известное испанское архитектурное бюро. В комплексе 14 вилл с бассейнами. Каждая с 3 спальнями и площадью 300 м2. УК — испанский отельный оператор Meliá Hotels, под управлением которого более 380 отелей по всему миру. Доход будет рассчитываться по системе rental pool с контрактом на управление 10 лет. В отеле до 90 дней в году можно проживать самим. Для владельцев скидки в ресторанах и СПА на территории комплекса. План оплаты: 35% — первый взнос. 35% — во время строительства. 30% — после строительства. Удобства и оснащение в доме Подробнее об инфраструктуре: свой бассейн у каждой виллы; несколько бассейнов на территории отеля; фитнес-центр и зал для йоги; лобби; природный парк с дорожками; спа в джунглях; 2 ресторана; патио и бар у бассейна; детский клуб; круглосуточная охрана; ресепшн 24/7. Расположение и объекты поблизости Район Карон, до одноименного пляжа будет курсировать шаттл-бас. В 7 минутах от пляжа Ката. Рестораны, кафе, массажные салоны, магазины, пункты обмена валют в 3–5 минутах езды. 10–15 минут до пляжа Патонг, торгового комплекса Джансейлон и ночных клубов.
Жилой комплекс Laguna Lakeside
Жилой комплекс Laguna Lakeside
Пхукет, Таиланд
от
€186,613
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Laguna Lakeside - это премиальный комплекс на лучшем курорте Азии, расположенный в Чонгтале, Пхукет. Комплекс состоит из 114 квартир на 7 этажах и был разработан Laguna Property. Квартиры с одной и двумя спальнями в проекте представляют собой элегантные и стильные резиденции, созданные с учетом самых высоких стандартов качества и комфорта. Все апартаменты состоят из главной спальни, ванной комнаты с душевой кабиной, отдельных балконов, гостиной, столовой и кухни. Апартаменты сдаются с чистовой отделкой, установленной сантехникой и кондиционерами. В каждой квартире использованы только лучшие материалы и отделочные работы, чтобы обеспечить исключительный уровень роскоши и удобства. Просторные и светлые интерьеры создают атмосферу уюта и спокойствия, а большие окна позволяют наслаждаться захватывающими видами на озера! Удачное расположение обеспечивает комфортное проживание и высокий арендный потенциал. Удобства: - Общий бассейн - Общественный сад - Фитнес - Общий тренажерный зал - Охрана 24/7 - Видеонаблюдение 24/7 - Бассейн - Лифт - Кабельное телевидение - Парковка ТОПОВАЯ ЛОКАЦИЯ - ВСЕ РЯДОМ! Пешком или на шаттл бассе: До пляжа Бангтао: 1,2 км пешком 15 минут или на шаттл бассе 5 мин. Рядом с комплексом, в 7 минутах ходьбы вы можете закупить свежие фрукты и овощи на рынке, найти все самое вкусненькое в магазинах европейского формата Villa Market или Central Food, где представлен широкий выбор вин, сыров, колбас, молочной продукции. Вечерний променад в Porte De Phuket - 10 минут пешком. И, конечно, тут рай для модниц с магазинами с одежды, купальников и аксессуаров. В пешей доступности огромный выбор ресторанов, кафе, массажных салонов, тренажёрный зал, прокат велосипедов! Госпиталь - 10 мин пешком. Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости в Таиланде. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами и тропическими садами, в 5 минутах от пляжей и пристани для яхт, Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами и тропическими садами, в 5 минутах от пляжей и пристани для яхт, Раваи, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€369,560
Агентство: TRANIO
Просторный жилой комплекс элегантно оформленных вилл с личным бассейном, окруженных природой и зеленью. Коллекция тропических домов сочетает в себе современные технологии и экзотические материалы, создавая богатый дизайн в полной гармонии с окружающим миром. В каждом доме есть гостиная, столовая, кухня в одном помещении, главная спальня с ванной комнатой, 2 обычных спальни с ванными комнатами. Стандартные условия оплаты 2% При бронировании договора 28% После подписания договора в течение 10 дней 20% После завершения фундамента 20% После завершения бетонной конструкции 10% После завершения крыши 10% После завершения электропроводки и сантехники 10% При передаче ключей Особенности квартир Богатое убранство мебели и безупречная уникальная отделка сочетают в себе современный стиль и тропическую экзотику. На виллах использовали высококачественную дизайнерскую керамическую плитку из керамогранита и другие импортные материалы. Во всех виллах есть роскошная кухня, импортированная от ARMONY ITALY – компании, которая известна как один из лучших итальянских производителей уникального, минималистского и чистого дизайна, выходящего за рамки привычной кухни. Расположение и объекты поблизости Раваи — это спокойный районе на острове Пхукет. Изолированное от внешнего мира, оно удобно расположено в нескольких минутах езды от Най Харна и пляжа Ката. Комплекс расположен рядом с отелем «Stay» и «Fresca» в окружении каучуковых плантаций и пальм. Аэропорт: 60 мин. Комплекс «Stay Fresca Stay Fit» 1 мин (Отель, Ресторан, Спа, Тренажерный зал и Теннисные корты) Пирс Чалонг и пристань для яхт: 5 мин Пляж Най Харна: 8 мин Известные клубы и рестораны: 6-12 мин (Кан Эанг, пляжный домик Кеп, Россовиво) Международные школы: 10-20 мин (Монтессори, ISP, Каджонкиет, Хедстарт)
Жилой комплекс Комплекс меблированных коттеджей с видом на море, Патонг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс меблированных коттеджей с видом на море, Патонг, Пхукет, Таиланд
Патонг, Таиланд
от
€204,429
Агентство: TRANIO
Предлагаются мелированные коттеджи с видом на море, террасами и джакузи. Удобства и оснащение в доме Кухонная мебель и бытовая техника Преимущества Гарантированный арендный доход. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в главном туристическом курортном городе Пхукета с одноименным пляжем, множеством отелей, баров и ночных клубов.
Жилой комплекс Vip Karon Condominium
Жилой комплекс Vip Karon Condominium
Бан Ката, Таиланд
от
€99,783
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Vip Karon Condominium – это новый проект тайского застройщика Phuket9 Co., Ltd. Современный комплекс расположен на самом чистом и красивом пляже Пхукета с «поющим песком» – Карон. Андаманское море омывает три километра пляжа с белоснежным песком, окруженным тропическими деревьями. Инфраструктура: Vip Karon Condominium будет иметь современную инфраструктуру премиум-класса: – 2 бассейна на крыше; – зоны для прогулок в саду с тропическими растениями; – спортивный зал, оснащённый современными тренажёрами; – закрытая и охраняемая территория; – электронная система безопасности; – круглосуточная охрана и системы видеонаблюдения; – интернет и кабельно ТВ; – подземная парковка; – доступ к wi-fi и кабельному ТВ. Расположение: – Расстояние до пляжной линии – 600 метров; – Большой выбор ресторанов и кафе с местной и европейской кухней, расположенных в шаговой доступности; – Недалеко расположены крупные супермаркеты Tesco Lotus и Makro, а также круглосуточные минимаркеты 7/11 и Family Mart; – Расстояние до международного аэропорта Пхукет (HKT) – 41.6 км. Особенности проекта: Все предлагаемые квартиры в проекте VIP Karon Phuket будут сданы с полной отделкой премиум-класса. Панорамные окна позволяют в полной мере насладиться видом, открывающимся на Андаманское море. Мебель люкс класса, современная бытовая техника, кухня и сантехника еврокласса сделают проживание в квартире максимально комфортным. Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в Таиланде. Найдем, покажем и поможем с приобретением недвижимости под любой запрос! Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!
Жилой комплекс Жилой комплекс с эко-парком, инфраструктурой и сервисом пятизвездочного отеля, рядом с пляжем Карон, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс с эко-парком, инфраструктурой и сервисом пятизвездочного отеля, рядом с пляжем Карон, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€222,878
Агентство: TRANIO
Проект и дизайн комплекса разрабатывал известное испанское архитектурное бюро. В двухэтажном комплексе всего 49 апартаментов. Вид из окон:70% апартаментов имеют вид на море, остальные — на зелёные холмы. Тип квартир: односпальные 56,4 кв м и двухспальные 88,5 кв м. УК — испанский отельный оператор Meliá Hotels, под управлением которого более 380 отелей по всему миру. Доход будет рассчитываться по системе rental pool с контрактом на управление 10 лет. В отеле до 90 дней в году можно проживать самим. Для владельцев скидки в ресторанах и СПА на территории комплекса. План оплаты: 35% - первый взнос. 35% - во время строительства. 30% - после строительства. Удобства и оснащение в доме Подробнее об инфраструктуре: парковка на 20 мест; бассейн на крыше с видом на океан; несколько бассейнов на территории отеля;фитнес-центр и зал для йоги; лобби; природный парк с дорожками; спа в джунглях; 2 ресторана; патио и бар у бассейна; детский клуб; круглосуточная охрана; ресепшн 24/7. Расположение и объекты поблизости Район Карон, до одноименного пляжа будет курсировать шаттл-бас. В 7 минутах от пляжа Ката. Рестораны, кафе, массажные салоны, магазины, пункты обмена валют в 3–5 минутах езды. 10-15 минут до пляжа Патонг, торгового комплекса Джансейлон и ночных клубов.
Резиденция Kata Ocean View Residences
Резиденция Kata Ocean View Residences
Бан Ката, Таиланд
от
€128,722
Площадь 72 м²
1 объект 1
Сдача в: 2017
Застройщик: Phuket Holiday Service Co., Ltd.
Kata Ocean View Residences расположены в южной части Пхукета, Таиланд. Стильный, современный комплекс включает в себя 153 квартиры с одной, двумя или тремя спальнями, одной или двумя ванными комнатами, гостиной, кухней, в некоторых квартирах есть джакузи. Западные стандарты были сохранены во всех наших проектах, гарантируя их спрос и легкость в аренде. Особенности дизайна включают в себя импортные полы из дерева и ламината, высококачественные отделочные материалы и стеклянные двери патио, чтобы максимально увеличить жилую площадь. Доступ к большим террасам осуществляется через стеклянные двери от пола до потолка, которые открываются, чтобы охватить естественное окружающее освещение и тропические пейзажи. Во всех квартирах есть кондиционер с индивидуальной системой контроля, кабельное/спутниковое телевидение с проложенными кабелями, Wi-Fi подключение к интернету, а также полностью оборудованы сигнализацией и системой пожаротушения. Оздоровительный центр со СПА, тренажерным залом, многофункциональной программой и рестораном также являются частью комплекса. Покупка квартиры в Kata Ocean View будет активом, так как это будет инвестиция и может быть сдана в аренду для получения дополнительного дохода. Недвижимость для сдачи в аренду очень популярна среди экспатриантов на Пхукете, но найти качественное и стильное жилье сложно.   Вариант программы аренды Годовой доход от аренды делится на 70% для владельца и 30% для управляющей компании, плата за обслуживание 60 THB кв.м/месяц, коммунальные услуги (использование электричества/воды) и Амортизационный фонд (единоразовый платеж).   Бонусы для владельцев Возможность для Владельца бесплатно пользоваться сауной, ледяной баней, фитнес-центром и маршрутным автобусом до пляжа Ката, а также присоединиться к скидке 10% на мероприятия оздоровительного центра.
Жилой комплекс Двухкомнатные квартиры в новой охраняемой резиденции, рядом с пляжем Карон, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Двухкомнатные квартиры в новой охраняемой резиденции, рядом с пляжем Карон, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€140,545
Агентство: TRANIO
Предлагаются новые двухкомнатные квартиры с балконами. Резиденция располагает бассейном, круглосуточной охраной, садами и зонами отдыха, парковкой, террасой на крыше. Удобства и оснащение в доме Оборудованная кухня Кондиционеры Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в нескольких минутах ходьбы от улицы Патак, рядом с магазинами, ресторанами, ночными клубами. Пляж Карон - 2 минуты Патонг - 10 минут
Жилой комплекс Laguna Beachside
Жилой комплекс Laguna Beachside
Пхукет, Таиланд
от
€807,904
Сдача в: 2026
Агентство: DDA Real Estate
Laguna Beachside - это потрясающий проект кондоминиума, разработанный Laguna property. Комплекс расположен по адресу: 394, ถนน ศรีสุนทร Cherngtalay, Thalang District, Phuket 83110, Таиланд Проект состоит из 4 зданий по 5 этажей в каждом, и все они связаны друг с другом. В каждом доме около 81 квартиры, начиная с 1-комнатной площадью 59 кв.м, с 2-мя спальнями площадью 99 кв.м и с 3-мя спальнями площадью 131 кв.м. Интерьеры включают гостиную и столовую открытой планировки или барную стойку, мини-кухню, спальню с ванной комнатой и собственный балкон. Большие спальни имеют просторную веранду, где вы можете иметь открытый обеденный стол, сиденья, кушетку, принадлежности для барбекю Благодаря уникальной полуоткрытой веранде обеспечивается дополнительное жилое пространство, которое можно оставить открытым для расширения балкона, или же остеклить для увеличения площади внутреннего пространства. На крыше комплекса расположена уникальная зона общего пользования, где жители комплекса могут отдохнуть на открытом воздухе среди тропиков и видами на бескрайнее море! Квартиры идеально подходят для современного образа жизни. ПЛЮСЫ ЖК: - Видеонаблюдение 24/7 - Фитнес - Сад - Парковка - Детская площадка - Вид на море/океан - Охрана 24/7 - Бассейн - Управляющая компания МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Laguna Beachside Condominiums Phuket расположен на территории комплекса Laguna, всего в нескольких минутах ходьбы от песчаного пляжа Банг Тао. В 5 минутах езды находится широкий выбор ресторанов интернациональной кухни, Порто-де-Пхукет, торговый район Боут-авеню, рынок Вилла, магазины, бары и спа-центры. Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости в Таиланде. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
Жилой комплекс Новая резиденция с ресторанами в окружении трех пляжей, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с ресторанами в окружении трех пляжей, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€107,745
Агентство: TRANIO
Предлагаются современные апартаменты нескольких типов (от 24 м2 до 36 м2). Резиденция располагает кинотеатром, ресторанами и баром, спа, сауной, игровой комнатой, двумя бассейнами. Окончание строительства - 31 марта 2024 года. Преимущества Ежегодный доход 7% в течение 3 лет. При оплате 100% сразу, первые 7% начисляются через месяц! Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в окружении трех пляжей, в пешей доступности от пляжей Най Харн и Равай. Пляж Най Харн - 800 метров Пляж Раваи - 1 км Центр Пхукета - 15 км Международный аэропорт Пхукета - 40 км
Жилой комплекс Апартаменты с личными бассейнами в жилом комплексе премиум-класса, район пляжа Сурин, Чонг Тале, Таланг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Апартаменты с личными бассейнами в жилом комплексе премиум-класса, район пляжа Сурин, Чонг Тале, Таланг, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€860,200
Агентство: TRANIO
Кондоминиум отличается своей приватностью, в комплексе всего 27 квартир, сгруппированных в 3 здания. Кондоминиум окружен пышной тропической зеленью, на территории комплекса также построен большой общий бассейн длиной 26 метров с просторной террасой для принятия солнечных ванн. Потрясающие виды на пляжи Банг-Тао и Сурин – отличительная черта проекта. Комплекс расположен на холме, благодаря чему из каждой квартиры открываются потрясающие виды на Андаманское море. Особенности квартир Уникальность планировок заключается в том, что у всех квартир, кроме студий, есть собственные бассейны и большие террасы. Квартиры имеют от одной до пяти спален. Преимущества Надежный застройщик с безупречной репутацией. Апартаменты подойдут для постоянного проживания и сдачи в аренду. Условия платежа: 5% при бронировании 70% при подписании договора 20% по завершению строительства 5% при переходе права собственности Расположение и объекты поблизости Комплекс располагается каскадом на склоне холма всего в 700 метрах от побережья Андаманского моря. Сурин – центр стильной жизни на Пхукете с изобилием роскошного жилья, быстроразвивающейся инфраструктурой, множеством ресторанов, кафе, магазинов и спа-салонов. Поблизости находятся пхукетская «Миля миллионеров», курортный комплекс Laguna Phuket с гольф-клубом мирового уровня, супермаркеты с огромным ассортиментом импортных продуктов.
Жилой комплекс в окружении живописной природы
Жилой комплекс в окружении живописной природы
Пхукет, Таиланд
от
€62,358
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Fantasea Condo Kamala - потрясающий комплекс кондоминиумов, расположенный всего в 900 метрах от прекрасного пляжа Камала на западном побережье Пхукета. Кондоминиум состоит из 8 этажей и включает в себя 164 уютных и стильных квартир. Широкий выбор вариантов от современных и роскошных до минималистских концепций, чтобы удовлетворить различные вкусы и потребности. Кондоминиум состоит из 8 этажей и включает в себя 164 кв. В жилом комплексе есть два отдельных здания, которые предлагают различные удобства для жителей: Здание A — более бюджетный вариант для тех, кто хочет арендовать квартиру посуточно. Здание B — более роскошный вариант, с более просторными помещениями и более высококлассными удобствами, такими как фитнес-центр и бассейн. Нижний этаж двух зданий занимает крытая парковка на 84 места. В 5 минутах ходьбы расположены Carnival Magic и Phuket FantaSea - удивительные туристические шоу. В 8-10 минутах ходьбы мини - маркет и аптека. Kamala Market - ночной рынок в 15 минутах пешком. Особенности: - спортзал - зона ресепшен в лобби - парковка - видеонаблюдение - бассейн - круглосуточная охрана Звоните или пишите, будем рады подобрать для Вас лучший объект в Таиланде! Юридическое сопровождение в подарок!
Вилла LuxPride в современном архитектурном стиле
Вилла LuxPride в современном архитектурном стиле
Пхукет, Таиланд
от
€531,082
Площадь 549–640 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
LuxPride - это 11 стильных вилл категории люкс от застройщика Andaman Asset, который зарекомендовал себя как один из лучших застройщиков премиум недвижимости на острове Пхукет. Отличные современные виллы с бассейном сочетают в себе современную минималистскую архитектуру с изящными кедровыми крышами и высокими окнами от пола до потолка. Проект расположен по адресу: X8XG+56J Cherngtalay, Soi Pasak 8, Tambon Si Sunthon, Thalang District, Phuket 83110, на живописном участке земли в самом сердце центрального делового района. Комплекс находится в замечательном месте, откуда можно легко добраться до пляжа, ресторанов и торговых центров! УДОБСТВА: - Ресепшен - Лобби-сервис - Охрана 24/7 - Бассейн - Парковка - Видеонаблюдение 24/7 - Сад Сообщество подходит для семей, которые ищут виллу с бассейном с уникальным дизайном и полным спектром услуг. Позвоните нам, и мы с удовольствием расскажем о самых выгодных объектах недвижимости Таиланда! Бесплатно Вас проконсультируем!
Жилой комплекс Комплекс меблированных апартаментов с круглосуточным обслуживанием, в 800 метрах от пляжа, Патонг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс меблированных апартаментов с круглосуточным обслуживанием, в 800 метрах от пляжа, Патонг, Пхукет, Таиланд
Патонг, Таиланд
от
€100,921
Агентство: TRANIO
Предлагаются мелированные квартиры с панорамным видом на море и горы. Резиденция располагает бассейном, спа-центром, баром и кафе, рестораном, круглосуточным обслуживанием и охраной, ухоженным садом. Удобства и оснащение в доме Кухонная мебель и бытовая техника Преимущества Гарантированный арендный доход 7%. Расположение и объекты поблизости Город Патонг - 500 метров Пляж Патонг - 800 метров
Вилла Baan Pattama
Вилла Baan Pattama
Бан Ката, Таиланд
от
€494,702
Агентство: DDA Real Estate
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 300 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Baan Pattama - это проект дома и виллы, расположенный по адресу: 24/28 Moo 1, T.Rawai, A.Muang Phuket, Phuket 83130, рядом с озером Най Харн и пляжем Най Харн на Пхукете. Район, где находится комплекс, заполнен магазинами, ресторанами, почтовыми отделениями, банками и пирсом Чалонг , откуда можно добраться до соседних островов. Проект предлагает роскошные виллы с планировками от 1 до 2 спален площадью до 272 кв.м. в тихом месте на берегу реки. Каждая вилла имеет солнечную террасу, просторный бассейн, сад и бар у бассейна. Baan Pattama оформлен в светлом и просторном стиле с выдающимися высокими потолками и полноразмерными окнами и дверями, чтобы соответствовать тропическому климату острова. Это уникальный проект с хорошо развитой инфраструктурой вокруг, который сделает ваше проживание максимально комфортным! Удобства: - Зона барбекю - Кабельное телевидение - Сад - Джакузи - Стоянка - Охрана 24/7 - Бассейн Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в Таиланде. Найдем, покажем и поможем с приобретением недвижимости под любой запрос! Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами и спа в 800 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами и спа в 800 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€129,655
Агентство: TRANIO
Предлагаются просторные меблированные апартаменты с полным обслуживанием и видом на побережье. Некоторые квартиры имеют террасы с джакузи. Резиденция располагает двумя бассейнами, тренажерным залом, рестораном и баром, спа. Преимущества Ежегодный доход 8% в течение 3 лет. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с ресторанами, магазинами и 5-звездочными отелями Пляж Карон - 800 метров Пляж Патонг 9,4 км Пляж Ката - 16,9 км Большой Будда - 4,7 км Международный аэропорт Пхукета - 46,7 км
Вилла Etherium Luxury Villas с современным дизайном
Вилла Etherium Luxury Villas с современным дизайном
Пхукет, Таиланд
от
€416,284
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Etherium Luxury Villas - это новый жилой проект с современными частными виллами и бассейном. Виллы имеют уникальный фасад с округлой формой, создающий воздушную планировку вокруг продуманного ландшафтного дизайна. Проект располагает 3 спальнями, телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, полностью оборудованной кухней с посудомоечной машиной и микроволновой печью, а также стиральной машиной и 3 ванными комнатами с гидромассажной ванной. В комплексе имеется система «умный дом» для управления системами безопасности и поддержания микроклимата, включая дистанционное управление! Проект расположен в деревне Эпаноми, в 2,9 км от пляжа Неа Миханиона. Расстояние до аэропорта Салоников составляет всего 18 км. Внешняя инфраструктура находится в шаговой доступности. ПЛЮСЫ ЖК: - Кондиционер - Бассейн - Парковка - Wi-Fi - Сад - Терраса - Джакузи - Охрана 24/7 - Видеонаблюдение 24/7 Не упустите шанс приобрести современную виллу с бассейном отличного качества на Пхукете. Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости в Таиланде. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и спа-центром рядом с пляжами и гольф-клубом, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и спа-центром рядом с пляжами и гольф-клубом, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€143,941
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает видом на море и горы, бассейнами и водопадом, кафе, баром и рестораном, садами, фитнес-центром, подземной парковкой, спа-центром и сауной, круглосуточной охраной. Преимущества Гарантированный арендный доход 5%. Расположение и объекты поблизости Аквапарк - 15 минут Торговый центр - 10 минут Гольф-клуб Лагуна - 10 минут Пляж Сурин - 3 минуты Пляж Банг Тао - 3 минуты Пляжный клуб - 5 минут Бар - 2 минуты Ресторан - 2 минуты
Жилой комплекс Grand Kamala Falls
Жилой комплекс Grand Kamala Falls
Пхукет, Таиланд
от
€226,927
Агентство: DDA Real Estate
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 300 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!  Уникальные апартаменты в жилом комплексе Grand Kamala Falls, расположенные в живописном районе Комала (Пхукет). В апартаменты входят две просторные спальни и две ванные комнаты. Полностью меблированная квартира тщательно обустроена. Из апартаментов открываются бесконечные виды на море и красивый бассейн. Особенности проекта: ресторан на территории, общий бассейн, общий тренажерный зал, круглосуточная безопасность, видеонаблюдение, автомобильная стоянка, спа. Возможна беспроцентная рассрочка с минимальным первым взносом! Владение квартирой - иностранная квота. В окрестностях, где расположены апартаменты, есть множество магазинов, ресторанов, кафе, баров, рынок, ночных клубов, а также всевозможные водные виды спорта, курортные и пляжные развлечения. Международный аэропорт Пхукета расположен в 29,4 км от комплекса , время в пути около 45 минут на машине. Ближайшее медицинское учреждение «Счастливая аптека» находится в 2,6 км. Позвоните нам , и мы с огромным удовольствием поможем Вам, в покупке недвижимости в Таиланде по доступной цене!
Жилой комплекс Новый жилой комплекс великолепных вилл с бассейнами в Таланге, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс великолепных вилл с бассейнами в Таланге, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€2,90 млн
Агентство: TRANIO
51 вилла в ультра-роскошном и балийском фирменном дизайне с площадью земли от 852 до 2036 м2 и застроенной площадью от 500 м2. Амортизационный фонд 100 000 бат (одноразовый платеж). Ежемесячная плата за управление общей территорией 20 бат/м2, включая круглосуточную охрану, вывоз мусора, общее электричество, благоустройство общей территории. Удобства и оснащение в доме Все частные виллы имеют бассейн, кондиционер, встроенный шкаф, кухню и ландшафтный дизайн. Пакет мебели покупается по желанию. Расположение и объекты поблизости Чернгталай — район Таланга в средне-западной части острова Пхукет, расположенный к югу от аэропорта, включает пляжи Лаян, Банг Тао и Сурин. Пляжи красивее и тише, чем на оживленном юге Пхукета. В этом районе много отелей и курортов, и район становится все более и более привлекательным благодаря широкому выбору отличных ресторанов, магазинов и даже ночных рынков, а до аэропорта можно доехать всего за 20-25 минут. Пляж Лаян - 5 мин. Пляж Банг Тао – 10 мин. Пляж Найтон – 13 мин. Пляж Сурин - 15 мин. Боут-авеню - 10 мин. Лагуна Гольф - 10 мин. Гольф Блу Каньон - 23 мин. Порто-де-Пхукет - 10 мин. Центральный Пхукет - 35 мин. Больница Таланг - 13 мин. Международный аэропорт Пхукета – 25 мин. Бангкокская больница - 35 мин.
Жилой комплекс Harmony Naiharn с видом на море
Жилой комплекс Harmony Naiharn с видом на море
Пхукет, Таиланд
от
€114,141
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Harmony Naiharn - это премиальный проект кондоминиума и апартаментов с 5 звездочным сервисом и потрясающим видом на Андаманское море. Комплекс расположен в самом сердце Раваи, в 15 минутах от пляжей Ката и Карон и в пешей доступности до всей туристической инфраструктуры! Кондоминиум состоит из 7 этажного здания с 60 квартирами, выполненными в современном дизайне. В апартаментах установлены планшеты, с помощью которых можно управлять климатом, освещением и безопасностью квартиры. В стоимость апартаментов входит пакет мебели и техники. Это уникальный проект, с хорошо развитой инфраструктурой вокруг, который сделает ваше проживание максимально комфортным! ОСОБЕННОСТИ: - Терраса на крыше - Бар - Бесконечный бассейн с видом на море - Коворкинг - Тренажерный зал - Сады - Сауна - Охрана 24/7 - Парковка - Чиповая система входа в комплекс - Лифт Позвоните или напишите нам, расскажем все о самых выгодных проектах зарубежной недвижимости на сегодняшний день!  
Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами, в комплексе с большой инфраструктурой, 30 метров до пляжа Раваи, Пхукет
Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами, в комплексе с большой инфраструктурой, 30 метров до пляжа Раваи, Пхукет
Пхукет, Таиланд
от
€432,628
Агентство: TRANIO
Уникальная концепция проектаделает проект точкой притяжения всего района Раваи. Недвижимость здесь обладает высоким арендным потенциалом независимо от сезона. В комплексе 22 виллы премиального класса c 4-6 спальнями. Программа Rental Pool для вилл – 40% от дохода инвестору, 60% - управляющей компании, из своей доли она покрывает все расходы. Прогнозируемая доходность: 5-10% годовых. Доход после сдачи комплекса. Есть рассрочка до конца строительства с первым взносом 50%. Депозит 200 000 THB. Удобства и оснащение в доме Подробнее об инфраструктуре комплекса: шоппинг-центр (продовольственный супермаркет и детский супермаркет), спортивный комплекс и тренажерный зал, теннисный корт, 3 общих бассейна с панорамным видом на море, частная международная школа(программа Cambridge), частный детский сад, детский развлекательный парк и батутный центр, клиника профессионального омоложения, рестораны и британский паб, SPA и косметология. Расположение и объекты поблизости Раваи - самый большой округ Пхукета. Популярен у экспатов и зимовщиков. У района удобная транспортная доступность, рядом пляжи Найхарн, Януй, Ао Сан, Раваи. До пляжа Раваи 30 метров. Вдоль набережной множество баров и ресторанов. Большой Будда в 30 минутах езды. До пирса Чалонг - 5 км. До Международного аэропорта - 40 км.
Жилой комплекс Кондоминиум с бассейном, видом на горы и сад, 700 метров до пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Кондоминиум с бассейном, видом на горы и сад, 700 метров до пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€215,016
Агентство: TRANIO
Проект включает все для семейного досуга, спорта и активного отдыха. Для заботы о природе Пхукета в строительстве применяются современные экологичные технологии. В жилом комплексе есть апартаменты различной планировки: студии, стандартные апартаменты с 1-3 спальнями, дуплексы. Особенности квартир Внутреннее пространство Студии: кухня, ванная комната, спальня, балкон Односпальные апартаменты: гостиная, кухня, спальня, ванная комната, балкон Двуспальные апартаменты: гостиная, кухня и фойе, 2 спальни, ванная комната, 2 балкона в каждой спальне. В главной спальне есть собственная гардеробная зона и ванная комната. Трёхспальные апартаменты: холл, кладовая, гостиная, кухня и фойе, 3 спальни, ванная комната, 3 балкона в каждой спальне. В двух спальнях расположены собственные гардеробные зоны и ванные комнаты. Дуплексы: фронтальная терраса , гостиная, кухня, туалетная комната, кладовая и лестница, задняя терраса, сад перед бассейном, 2 спальни, 1-2 ванные комнаты, холл. Каждая квартира оборудована мебелью и бытовой техникой, автоматическим контролем климата, инверторной централизованной системой кондиционирования и технологией умный дом. Удобства и оснащение в доме Другие удобства: места для хранения вещей и чемоданов, детские кроватки и стульчики для кормления по запросу гостей, магазин с товарами первой необходимости, аптека, бронирование туров, ресторан и бар, шаттл бас до пляжа, пандусы для детских колясок и для людей с ограниченными возможностями, детский клуб, пешеходные дорожки, зона для йоги, спортивная площадка. Преимущества Экологичность. Первый в Таиланде экологический проект с сертификацией по международной программе EDGE. Для собственников и гостей это означает экономию на расходе электроэнергии и воды до 40%. Программа гарантированного дохода. Вы можете вступить в программу гарантированного дохода, позволяющую Вам получать пассивный доход в размере 5% годовых от стоимости приобретаемой недвижимости в течение 3 лет. Варианты инвестиционных программ: Вариант A: Программа гарантированного дохода предполагает оплату 50% стоимости квартиры и получение рассрочки в течение всего срока строительства на вторую половину стоимости. Выплата дохода начинается через год после 100% оплаты стоимости апартаментов. Арендный доход - 5% Количество лет - 3 1-й платеж: 50% 2-й платеж: 20% 3-й платеж: 20% 4-й платеж: 10% Вариант B: Особые условия для граждан Таиланда с доходом 5% на 3 года. Вторая часть разделена на 12 ежемесячных платежей общей суммой в 20% за вычетом резервационного платежа. Арендный доход - 5% Количество лет - 3 1-й платеж: 5% 12 ежемесячных платежей: 20% - сумма всех платежей минус резервационный платеж Последний платеж: 75% Программа Rental Pool Вы можете вступить в программу арендного дохода Rental Pool, позволяющую Вам получать 60% от арендной прибыли. Варианты программ рассрочки: Вариант A: 1-й платеж: 100% Вариант В: 1-й платеж: 50% 2-й платеж: 20% 3-й платеж: 20% 4-й платеж: 10% Ориентировочные сроки платежей: Резервационный платеж: THB 100,000 в течении 3 рабочих дней с момента подписания резервации 1-й платеж: в течение 30 дней после резервации (за вычетом суммы резервации) 2-й платеж: по завершении остекления здания А (Март 2023) 3-й платеж: по завершении фасадных работ здания А (Май 2023) 4-й платеж: по завершении благоустройства территории (Июль 2023) Расположение и объекты поблизости 700 метров до пляжа Банг Тао 2 км до лагуны, самой престижной на острове зоны отдыха и развлечений 10 минут на машине до теннисных кортов, полей для гольфа и СПА 15 минут на машине до супермаркетов Tesco Lotus и Macro 20 минут на машине до аэропорта.
Жилой комплекс Квартиры «под ключ» в жилом комплексе недалеко от пляжа Карон, Муанг Пхукет, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Квартиры «под ключ» в жилом комплексе недалеко от пляжа Карон, Муанг Пхукет, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€191,700
Агентство: TRANIO
Стиль Palmetto – это традиционные формы азиатской архитектуры, утопающие в зелени и буйстве натуральных красок. При разработке проекта дизайнеры вдохновлялись идеей жизни в оазисе. Смелые дизайнерские решения позволили создать теплую и умиротворенную атмосферу, схожую с той, что ощущаешь на лоне природы. Ввиду ограниченного пространства все апартаменты имеют специальную планировку и максимально функциональный интерьер. Не стоит забывать также о стильных деталях, которые вносят стойкое ощущение роскоши. Светлые меблированные апартаменты с роскошным интерьером и панорамным видом на горы продаются в новом комфортабельном кондоминиуме с бассейном и садом на крыше, фитнесс-центром, консьержем, парковкой, круглосуточной охраной и пятью лифтами. Расположение и объекты поблизости Кондоминиум в стиле бутик расположен в 600 метрах от знаменитого пляжа Карон на Пхукете.
Жилой комплекс Жилой комплекс с четырьмя бассейнами, террасой на крыше, тренажерным залом, 100 метров до пляжа Камала, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс с четырьмя бассейнами, террасой на крыше, тренажерным залом, 100 метров до пляжа Камала, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€159,144
Агентство: TRANIO
Проект в идеальном месте, всего в 100 метрах от пляжа Камала. В комплексе 2 корпуса и квартиры с 1-2 спальнями, а также студии. Апартаменты оформлены в теплых тонах, а роскошные ванны установлены в каждом номере. Отель отличается уникальной красотой и 4 стильными бассейнами с джакузи. Более того, изюминкой проекта является палуба на крыше двух зданий, соединенных мостом, где вы можете выбрать отдых в баре рядом с бассейном или позагорать и подышать свежим воздухом в большом саду на крыше. Кроме того, здесь есть рестораны, где можно прекрасно отдохнуть. Расположение и объекты поблизости Пляж Камала - 100 метров Кафе Del Mar Phuket - 100 метров Phuket Fantacy - 200 метров Тайский банк - 1 км Супермаркет Big C - 1,2 км Пляж Сурин - 2,7 км Пляж Банг Тао - 4 км Villa Market - 7 км Catch Beach Club - 7 км Пляж Патонг - 10 км Международный аэропорт Пхукета - 20 км Старый город Пхукета - 21 км Мыс Промтеп - 30 км
Вилла Ozone Grand Residences
Вилла Ozone Grand Residences
Пхукет, Таиланд
от
€1,13 млн
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Проект Ozone Grand Residences на Бангтао разработан успешным застройщиком на Пхукете и расположен в популярном районе рядом с комплексом Laguna Phuket недалеко от песчаного пляжа Бангтао. Проект будет состоять из 29 вилл с бассейном, каждая из которых будет украшена красивым сочетанием современного, тайского и лофтового стилей. Площадь земельного участка начинается от 450 кв.м., а застроенная площадь каждой виллы составляет около 500 кв.м. Оснащение вилл: Каждая вилла имеет 2 уровня, на нижнем уровне есть двойной навес для машины, гостиная и столовая открытой планировки, прачечная, кладовка и 2 гостевые спальни с ванными комнатами. В здании Г-образной формы большинство частей нижнего уровня имеют прямой доступ к террасе у бассейна, частному бассейну и беседке. На верхнем уровне расположены главная спальня, гостевая спальня 1 и многофункциональная комната. В главной ванной комнате есть отдельная ванна и душ. Обе спальни имеют собственные балконы, а из многофункциональной комнаты есть выход на беседку на крыше. Инфраструктура: - Ресепшен; - Бассейн; - Кафе; - Спа/массаж; - Фитнес-центр; - Парковка; - 24-часовая охрана. Местоположение: Ozone Grand Residences находится в очень популярном жилом районе, недалеко от комплекса Laguna Phuket Resort. Он расположен в нескольких минутах езды от комплекса Laguna Phuket и пляжа Бангтао. До главного торгового и ресторанного района Чернгталай, где расположены торговые центры Boat Avenue, Villa Market, Porto de Phuket и множество ресторанов, магазинов и спа-салонов, можно добраться примерно за 5 минут на машине. Международный аэропорт Пхукета находится примерно в 25 минутах езды. Позвоните нам, и мы предоставим бесплатно подборку из лучших объектов Таиланда под Ваш бюджет и пожелания!
Жилой комплекс Новый жилой комплекс недалеко от моря на Пхукете, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс недалеко от моря на Пхукете, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€259,983
Агентство: TRANIO
Современный кондоминиум включает роскошные апартаменты с разными планировками: стандартные апартаменты с 1-2 спальнями и дуплекс-квартиры с 2 спальнями. Одна из особенностей проекта - вид на поле для гольфа Laguna Golf, горы и пышный сад. В комплексе также есть охрана и консьерж-сервис, бассейны, спортзал, парковка, ресторан. Расположение и объекты поблизости Лагуна Гольф – 1 минута Пляжи Банг Тао и Лаян – 2 минуты Аквапарк Blue Tree – 10 минут Международная школа - 20 минут Аэропорт - 25 минут
Жилой комплекс Новый жилой комплекс меблированных квартир на пляже Ката, Карон, Муанг Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс меблированных квартир на пляже Ката, Карон, Муанг Пхукет, Таиланд
Бан Ката, Таиланд
от
€213,053
Агентство: TRANIO
Комплекс включает бассейн, фитнес, сад, место для занятий йогой, онсэн, лобби, коворкинг, библиотеку, зону барбекю, зону отдыха на крыше, место для выгула домашних животных. Типы квартир: Дуплекс с 1 спальней 49,5 м2 1 спальня 56 м2 1 спальня плюс 57 м2 2 спальни 74 м2 2 спальни плюс 76 м2 Компания застройщик планирует построить фуникулёр и мост от Большого Будды до пляжа Ката. Расположение и объекты поблизости Пляж Ката - 1 км Большой Будда - 7,8 км Старый город Пхукета - 14,9 км
Жилой комплекс Меблированные апартаменты с террасами и бассейнами, 650 метров до пляжа Карон, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Меблированные апартаменты с террасами и бассейнами, 650 метров до пляжа Карон, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€93,222
Агентство: TRANIO
В проекте 173 апартамента: 112 студий и 61 апартамент с 2 спальнями, 3 бассейна с панорамным видом, 3 бара у бассейна, ресторан и кафе, спортзал. В каждой квартире есть собственная терраса c видом на море или горы. В некоторых есть бассейны. Программа фиксированной доходности: 7% на 5 лет (при 100%оплате), на 3 года (при оплате в рассрочку) с возможностью собственного проживания до 30 дней в году (доходность начисляется сразу после 100% оплаты). Программа Rental Pool: 40% от дохода инвестору, 60% - управляющей компании (расходы на доле УК). Для тех, кто хочет сочетать инвестицию с собственным проживанием. Доход после сдачи комплекса. Рассрочка до конца строительства с первым взносом 50%. Депозит 100 000 THB. Расположение и объекты поблизости Расстояние до пляжа Карон - 650 метров, до пляжа Ката – 1,5км
Жилой комплекс Апартаменты класса люкс в резиденции с пятью бассейнами, спа-центром и детским клубом, в 900 метрах от пляжа, Най Харн, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Апартаменты класса люкс в резиденции с пятью бассейнами, спа-центром и детским клубом, в 900 метрах от пляжа, Най Харн, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€141,675
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает круглосуточной охраной, крытой и открытой парковкой, коворкингом, 2 бассейнами, детским бассейном, детским клубом и детской площадкой, кинотеатром, спа-центром, сауной и фитнес-залом, рестораном и баром, бассейном на крыше с террасой. Удобства и оснащение в доме Бытовая техника Кондиционеры Сантехника Преимущества Гарантированный доход 7% на 3 года. Отельное управление и лицензия. Расположение и объекты поблизости Пляж Най Харн - 900 метров Пирс Чалонг - 7,2 км Торговый центр - 16,1 км Пляж Раваи - 1,8 км Пляж Ката Ной - 7,4 км Пляж Патонг - 17,4 км Пирс Раваи - 2,9 км Пляж Ката - 7,6 км Рынок - 3 км Пляж Карон - 9,2 км Порто-де-Пхукет - 35,5 км Большой Будда - 11,5 км Международный аэропорт - 48,2 км
Вилла Isola Sky с бассейном
Вилла Isola Sky с бассейном
Пхукет, Таиланд
от
€1,87 млн
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Isola Sky - это роскошные виллы с бассейном, которые являются раем для отдыха и спокойствия, с уникальными элементами дизайна и привлекательными материалами, отличающими их от других роскошных домов на острове. Комплекс состоит из трёх эксклюзивных вилл с бассейном, двух вилл с 4 спальнями и одной виллой с 5 спальнями. Вилла с 4 спальнями имеет внушительные размеры - три этажа и просторную террасу на крыше. Вилла с 5 спальнями расположена на двух больших уровнях. Каждая вилла обладает светлой и просторной гостиной и столовой открытой планировки, полностью оборудованной кухней в западном стиле с островом или барной стойкой, а также хорошо оборудованными спальнями. Главная спальня оснащена просторными гардеробными и большими ванными комнатами. Все спальни имеют ванные комнаты. Есть обширные развлекательные зоны. В некоторых спальнях есть балконы. Из апартаментов на верхних этажах открывается восхитительный вид на горы или далекое море! Открытые площадки идеально подходят для отдыха и развлечений. Каждая вилла имеет собственный бассейн и просторную террасу у бассейна. Комплекс идеально подходит для тех, кто хочет проживать самостоятельно, а также хочет получать доход от инвестиций. УДОБСТВА: - Зона барбекю - Кабельное телевидение - Фитнес - Игровая комната - Сад - Стоянка - Охрана 24/7 - Видеонаблюдение 24/7 - Бассейн - Театральная комната - Кондиционер - Джакузи МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Проект Isola Sky Villas Layan расположен всего в 20 минутах ходьбы или 5 минутах езды от пляжа Лаян. За 10-минут можно доехать до района Чернгталай, а также Laguna Phuket. Международный аэропорт Пхукета находится примерно в 25 минутах езды на автомобиле. Неподалёку расположено множество кафе, ресторанов, магазинов, мед. Учреждений, школ. Позвоните или напишите нам, расскажем все о самых выгодных проектах зарубежной недвижимости на сегодняшний день!
Жилой комплекс Sea Heaven класса люкс
Жилой комплекс Sea Heaven класса люкс
Пхукет, Таиланд
от
€165,735
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Sea Heaven - это роскошный инвестиционный кондоминиум класса люкс на берегу залива Най Тон, выполненный в современном дизайне и различными планировками, площадью от 29 до 77 кв.м. Комплекс состоит из 5 жилых 8 этажных зданий и вмещает в себя 476 квартир. Апартаменты следующих типов: студии, квартиры с 1 и 2 спальнями, дуплексы в стиле лофт, апартаменты с непосредственным выходом к бассейну. В каждой квартире представлена зона гостиной, кухни в европейском стиле и станет идеальным местом для проведения незабываемых каникул или медового месяца, а также для долговременного пребывания. И может служить тропической резиденцией. Наряду с потрясающей 500-метровой цветочной аллеей, проект включает 5 бассейнов с джакузи, 4 ресторана, 2 водных бара, 23 бутик-магазина, пятизвездочную гостиницу, 4 фитнес-центра, йога-центр, детские площадки и комнаты, круглосуточную охрану и многое другое. Это отличное место для постоянного пребывания, а также возможность получать дополнительный доход от инвестиций посредством аренды. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Проект находится по адресу: 28/40, Sakhu , Thalang , Phuket. Sea Heaven расположен через дорогу от живописного пляжа Най Тон, среди нетронутых джунглей, протянувшихся на многие километры. Комплекс находиться в 20 минутах езды от курортного комплекса Laguna Phuket и супермаркета Villa Market, пляжных клубов, ресторанов, баров, торгового комплекса Tesco Lotus. Международный Аэропорт Пхукета находится в 10 минутах езды. УДОБСТВА: - Бассейны на территории комплекса - Бар у бассейна - Рестораны - Ресепшен/Лобби - Тренажерный зал - Бар - Лобби - Конференц-зал - Сад на крыше - 3 тематических сада - Йога - Офис управляющей компании -Охрана 24/7 - Магазины - Парковка Sea Heaven предлагает уникальное сочетание расположения, цены и качества для тех, кто желает приобрести недвижимость в поистине потрясающем месте на острове Пхукет. Позвоните или напишите нам, расскажем все о самых выгодных проектах зарубежной недвижимости на сегодняшний день!
Жилой комплекс Апартаменты с 1 и 2 спальнями под аренду в престижном жилом комплексе, Камала, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Апартаменты с 1 и 2 спальнями под аренду в престижном жилом комплексе, Камала, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€108,516
Агентство: TRANIO
Первоклассный жилой комплекс включает лобби и галерею, зону ко-воркинга, большой бассейн с баром и зоной для загара, бассейн на крыше, спортзал, несколько ресторанов, СПА, медицинский центр. Круглосуточно работает охрана, есть шаттлы. Преимущества Для последних оставшихся объектов девелоперская компания предлагает инвесторам выгодную программу управления 70/30. Расположение и объекты поблизости Пляж Камала - 2 км Пляж Сурин - 5 км Пляж Патонг - 9 км Пешеходная улица Бангла - 10 км
Коттедж Ocean View Cottages
Коттедж Ocean View Cottages
Патонг, Таиланд
от
€163,650
Агентство: DDA Real Estate
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 300 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Ocean View Cottages - новый тропический современный проект класса люкс расположенный на холме Хасиб-пи, с видом на океан и пляж Патонг. Проект находится по адресу: Патонг, Kathu District, Пхукет 83120, Таиланд. Ocean View Cottages предлагает величественные панорамные виды на город и Андаманское море! Проект построен в современном стиле и обставлен самой лучшей современной мебелью. В дополнение к выдающимся видам на море в коттеджах есть джакузи на балконе, который, несомненно, подарит часы расслабления. Частное джакузи под открытым небом окружено великолепной природой и предлагает возможность по-настоящему расслабиться. Проект находится в замечательном месте, откуда можно легко добраться до пляжа, ресторанов и торговых центров! Удобства: - Бассейн - Джакузи - Охрана 24/7 - Видеонаблюдение 24/7 - Сад Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в Таиланде. Найдем, покажем и поможем с приобретением недвижимости под любой запрос! Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!
Резиденция PATONG BAY HILL – Condominium
Резиденция PATONG BAY HILL – Condominium
Пхукет, Таиланд
от
€194,326
Площадь 60 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: Zuma Real Estate Ltd.
PATONG BAY HILL - Кондоминиум Резиденция Seaview в Патонг-Бэй представляет собой современную застройку из 454 единиц по 45,5 квадратных метров. Номера оформлены в строгом стиле и оформлены в современном стиле и предлагают великолепный вид на залив Патонг. В каждой квартире с одной спальней есть собственный балкон, а также балконный бассейн с видом на море, где владельцы могут расслабиться и отдохнуть, любуясь захватывающими дух видами Андаманского моря. Отель Seaview Residence Patong Bay расположен высоко на холмах на окраине электрического района Патонг Бич, откуда открывается захватывающий вид на залив Патонг. В 454 апартаментах с одной спальней есть кухня открытого плана, гостиная и столовая, обеспечивающие достаточно места. Тропический современный дизайн дополняется ландшафтными садами и естественным видом на горы. Хотя территория проекта чувствует себя отдаленной и уединенной, они находятся в нескольких минутах ходьбы от пляжа Патонг. Есть общий бассейн, тренажерный зал, спа, рестораны и кафе, а также клуб. Проект также включает в себя достаточное парковочное место. Условия покупки Условия гарантии аренды 7% NET (при условии WHT) гарантия аренды (без ежемесячных платежей, без электричества, без обслуживания, без тонущего фонда ...) в течение первых 15 лет. Гарантия аренды будет выплачиваться каждый год заранее. Вариант обратного выкупа Через 10 лет с даты закрытия покупатель может подать заявку на опцион обратного выкупа и вернуть все уплаченные деньги. Через 15 лет возможность пересмотра нового срока гарантии аренды. Условия оплаты 200 000 бат резервирование депозита 40% при подписании Договора купли-продажи в течение 30 дней с момента подписания Соглашения о резервировании. 20% после завершения инфраструктуры. 20% после завершения строительства фундамента 10% при завершении строительства здания 10% (минус депозит) при передаче ключей Преимущества для владельца Возможность для владельца использовать устройство 4 недели в низкий сезон или 2 недели в высокий сезон и 2 недели в низкий сезон, без затрат на электричество, воду и ежемесячную плату. Владелец также может получить права на использование единицы в течение пикового сезона при выплате компенсации в размере 50% от официальной арендной платы. ОСОБЕННОСТИ Тип недвижимости: Апартаменты с видом на море Площадь участка (m²): 32 262 кв.м. Планировка: 45,5 кв.м, 1 спальня Всего единиц: 454 Собственность: Защищенный лизинговый склад с 7% чистой гарантией на 15 лет Стиль: тропический / современный Кухня: кухня открытого плана Гостиная: гостиная открытого плана Бассейн: Частные балконы с видом на море Балкон: Частный Сад: Пейзажный сад Вид: Море / Гора
Жилой комплекс Surin Sands Condominium с удобной локацией
Жилой комплекс Surin Sands Condominium с удобной локацией
Пхукет, Таиланд
от
€102,964
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Surin Sands Condominium - это элитный бутик-проект, расположенный в пышной тропической среде. Кроме того, в проекте предусмотрено 82 квартиры на 7 этажах с полезной площадью от 30 до 81 кв. метров. Он полностью обставлен качественной импортной мебелью для вашей семьи! Комплекс находится по адресу: Haad Surin Soi 6, Choeng Thale , Thalang , Phuket. Кондоминиум разместился в тенистой среде с большим разнообразием растений и легким доступом к известным пляжам, таким как пляжи Сурин и Банг Тао. Вы можете расслабиться на солнце, коснуться мелкого белого песка и подышать свежим воздухом Андаманского моря. Инфраструктура: - Общий бассейн - Лобби - Общий тренажерный зал - Парковка - Ресторан - Бар - Охрана 24/7 - Видеонаблюдение 24/7 - Лифт Звоните или пишите, расскажем все о самых выгодных проектах Таиланда! Подберём идеальную недвижимость именно для Вас!
Жилой комплекс Новая красивая резиденция на берегу лагуны, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая красивая резиденция на берегу лагуны, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€214,513
Агентство: TRANIO
Предлагаются функциональные квартиры на берегу моря. Резиденция является частью большого комплекса с торговыми центрами, полем для гольфа, барами и ресторанами. Удобства и оснащение в доме Wi-Fi Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится на берегу лагуны. Исторический центр Пхукета - 30 минут езды Международный аэропорт Пхукета - 20 минут езды
Апарт - отель Layan Green Park
Апарт - отель Layan Green Park
Пхукет, Таиланд
Цена по запросу
Площадь 30 м²
1 объект 1
Сдача в: 2022
Застройщик: Layan Green Park
Layan Green Park спроектирован специально для семей с детьми. А чтобы заботиться о природе Пхукета, в строительстве применяются современные экологичные технологии. Проект строится рядом со знаменитой Лагуной, в 700 метрах от пляжа Лаян, северная часть пляжа Банг Тао. Лаян — это живописный уединенный пляж с белым песком и казуариновыми деревьями. Собственники и гости Layan Green Park сэкономят на расходе электроэнергии и воды до 40%. Такой процент достигается за счет энергосберегающих источников света, изоляции крыши и наружных стен, использования солнечных панелей, очистки и применения дождевой воды для орошения зелени на фасадах. Проект соответствует требованиям международной классификации экологичности зданий EDGE. Инфраструктура проекта занимает 30% общей площади участка, что соответствует требованиям курорта 4-5 звезд. На территории есть ресторан и бар, магазин, тренажерный зал и открытая спортивная площадка, беговая дорожка, терраса для йоги и 4 бассейна с пресной водой. Особое место занимает детский клуб площадью 250 квадратных метров с ежедневной анимацией. Всего будут построены 403 квартиры площадью от 30,3 до 121 квадратных метров с мебелью и бытовой техникой. Каждая квартира оборудована автоматическим контролем климата, инверторной централизованной системой кондиционирования и технологией Умный дом.
Вилла Aqua Villas Rawai
Вилла Aqua Villas Rawai
Пхукет, Таиланд
от
€709,037
Агентство: DDA Real Estate
Aqua Villas Rawai - это новый проект с потрясающим видом на море, расположенный всего в 150 метрах от пляжа Раваи. Обладая ультра современным дизайном, каждая резиденция может похвастаться частной террасой на крыше с уникальным 12-метровым пейзажным бассейном с прозрачным дном. Проект представлен 9 -ю роскошными резиденциями с 3- мя спальнями и общей площадью жилых помещений от 473 до 507 кв.м. на 4- х этажах. Просторная гостиная открытой планировки, столовая и полностью оборудованная кухня в европейском стиле расположены на 2-ом этаже, откуда открывается прекрасный вид на сад и кокосовые пальмы. Огромная просторная спальня занимает весь третий этаж и оснащена гардеробной, большой ванной комнатой и открытой террасой с джакузи, где Вы сможете наслаждаться фантастическими живописными закатами! Вторая и третья спальни расположены на первом этаже и имеют собственные ванные комнаты, гардеробные, а также частный сад и террасу. Частный лифт предлагается в качестве дополнительного оборудования в каждой квартире. Расположение: Aqua Villas Rawai находится по адресу: 25/16 Soi Salika, Moo 2, Rawai , Mueang, Phuket. Недалеко есть место для прогулок с домашним питомцем парк LisAndi Garden. На расстоянии 1 часа 10 минут на машине от виллы расположился аэропорт Пхукет. Вилла удалена от береговой линии Андаманского моря на расстояние 133 м. Чтобы отдохнуть на песчаном пляже Laem Ka nude beach, от виллы нужно пройти 810 метров. Удобства: - Бассейн Infinity - Сад - Парковка - Видеонаблюдение - Круглосуточная охрана - Лифт Развлечения: Отдохнуть в границах участка виллы, где есть обустроенный бассейн, сможет каждый постоялец. До музея «Seashell museum» всего 617 метров от виллы. И доступно к посещению обзорная площадка «Promthep Cape viewpoint» в 9 минутах на автомобиле. В вилле предоставляется велосипед (бесплатно) для активного отдыха. Для владельцев этой роскошной недвижимости, приобретенной с целью инвестиций, предлагается программа аренды для того, чтобы позволить им получать достойный доход от аренды, который не заставит себя долго ждать. Звоните или пишите, будем рады подобрать для Вас лучший объект в Таиланде! Юридическое сопровождение в подарок!
Жилой комплекс THE ONE
Жилой комплекс THE ONE
Пхукет, Таиланд
от
€101,398
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 300 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!  Эксклюзивные апартаменты в жилом комплексе The One в районе Найхарн. Квартира с прекрасным видом в кондоминиуме премиум класса. Находится в самом центре района Найхарн. Квартиры оснащены разнообразными удобствами премиум-класса и выполнены в современном стиле. Срок сдачи - 4 квартал 2024 года Удобства: 5 бассейнов, подземный паркинг, фитнес-зал, охрана 24/7, Ресторан, SPA. Пакет мебели от застройщика приобретается отдельно. Недалеко расположены Парк Равай, Рынок морепродуктов, еще 3 пляжа и набережная. 900 метров до Naiharn - самого красивого пляжа о. Пхукет и 400 метров до озера. Магазины и кафе в шаговой доступности. Бесплатный автобус до пляжа и развлекательных заведений. Район с тщательно продуманной инфраструктурой, что позволит максимально удовлетворить ваши потребности. 7% гарантированного дохода в валюте в течении 3-х лет вне зависимости от заполняемости объекта! ПЛАН ОПЛАТЫ: 150 000 THB бронирование 35% подписание контракта 20% завершение фундамента 20% завершение каркаса 20% установка мебели и интерьера (минус резервация) 5% регистрация Беспроцентная рассрочка 0% на весь период строительства! Позвоните нам, и мы предоставим бесплатно подборку из лучших объектов Таиланда под Ваш бюджет и пожелания!  
Жилой комплекс Surin Sabai
Жилой комплекс Surin Sabai
Пхукет, Таиланд
от
€241,774
Агентство: DDA Real Estate
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 300 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Отличная квартира в жилом комплексе Surin Sabai, расположенном в Чонг Тале, Пхукет. Апартаменты полностью оснащены мебелью, которая идеально распределяет зоны, такие как кухня и гостиная. Предоставляется очень комфортная беспроцентная рассрочка с минимальным первым взносом! Доход от аренды - от 6%. Удобства: бассейн, тренажерный зал, маршрутный автобус и система безопасности в течение 24 часов. Апартаменты находится в уединенном месте, недалеко от самого популярного пляжа острова Пхукет, Surin Beach , который известен своей красотой и находится в 650 метрах. Расположение очень доступное для лодочной авеню Чонг Тале , пляжа Камала и пляжа Патонг в пределах 5 километров. Комплекс имеет отличную транспортную доступность и благоустроенную озелененную территорию. Также неподалеку расположены востребованные образовательные и мед. Учреждения. Владение квартирой - иностранная квота. Район с тщательно продуманной инфраструктурой, что позволит максимально удовлетворить ваши потребности. Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости в Таиланде. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
Жилой комплекс The Ozone Lagunia Condominium
Жилой комплекс The Ozone Lagunia Condominium
Пхукет, Таиланд
от
€156,994
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 300 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       The Ozone Lagunia Condominium - это новый кондоминиум премиального класса, расположенный в Лагуне, одном из наиболее престижных районов острова. Проект находится по адресу: 88, Cherngtalay, Tambon Choeng Thale, Thalang District, Phuket 83110, Таиланд. Кондоминиум состоит из двух 7-этажных зданий с вмещающих в себя 164 просторные квартиры площадью от 41 кв.м. до 88 кв.м. Все квартиры имеют гостиную, столовую, кухню и балконы. В третьем здании комплекса располагается 7 розничных магазинов. Комплекс находится в окружении живописного естественного природного ландшафта с видом на поле для гольфа Laguna Phuket, горы и зелень. В 5-10 минутах езды от комплекса расположены рестораны, торговые галереи Porto de Phuket и Boat Avenue, супермаркеты Villa Market и Lotus's, гольф-клуб Лагуна, всемирно известные пляжные клубы Xana и Catch, аквапарк Blue Tree. Плюсы комплекса: - Кабельное телевидение - Фитнес - Сад - Стоянка - Охрана 24/7 - Бассейн - Зона йоги - Лифт Позвоните нам , и мы с огромным удовольствием поможем Вам, в покупке недвижимости в Таиланде по доступной цене!
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и круглосуточной охраной, Кату, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и круглосуточной охраной, Кату, Пхукет, Таиланд
Кату, Таиланд
от
€61,854
Агентство: TRANIO
Идеальное предложение для тех, кто мечтает о зимовке в Таиланде с семьёй и рассматривает для жизни спокойный и комфортный район в центре острова. Резиденция располагает большим 35-метровым бассейном с детской зоной, клубом, тренажерным залом, садом, зоной коворкинга, беспроводным интернетом, парковкой, круглосуточной охраной и видеонаблюдением. Сдача: сентябрь 2024 Особенности квартир Юниты оборудованы кухонной техникой и приборами, телевизором, комплектом штор, полотенец и постельного белья, а также подготовленными комплектами мебели от застройщика. Преимущества Доступен фрихолд (по иностранной квоте осталось около 100 квартир). Возможна рассрочка (35% — первый взнос, 65% — во время сдачи проекта). Расположение и объекты поблизости Главный плюс Кату — это наличие абсолютно всей инфраструктуры для жизни. ЖК из 3 корпусов в 5-10 минутах езды до аквапарка Andamanda, гольф-клуба Red Mountain, университета Prince of Songkhla, международных школ, магазинов, ТЦ, больницы Bangkok Hospital и пляжа Патонг. Недвижимость находится рядом с центром города и достопримечательностями. Торговый центр - 5 минут Гольф-клуб - 5 минут Университет - 5 минут Центр Пхукета - 7 минут Пляж Патонг - 10 минут
Жилой комплекс Крупный курортный кондоминиум для инвестиций на первой береговой линии пляжа Найтон, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Крупный курортный кондоминиум для инвестиций на первой береговой линии пляжа Найтон, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€167,761
Агентство: TRANIO
Крупный курортный комплекс в тихом месте рядом с национальным парком Сиринат и в 50 метрах от уютного пляжа. Концепция велнес-отеля с оздоровительными, косметологическими и медицинскими услугами. Часть комплекса займёт представительство международного госпиталя Бангкока. Сдача: первая фаза в июне 2023, вторая фаза в апреле 2025. В продаже пока квартиры только в двух блоках комплекса. Но в нём также строятся виллы и несколько других резиденций. Можно оформить как в лизхолд, так и во фрихолд с доплатой 10 тыс. батов (около 300 $) за каждый квадратный метр. Программа доходности 5 лет после сдачи: гарантированная доходность 7% годовых. Следующие 5 лет: rental pool - 60/40 (владелец/управляющая компания). При текущем тренде прогнозная доходность будет более 8% годовых. Можно купить без арендного контракта — для себя. Гибкие условия по рассрочке 30% первый взнос, остальная сумма платежами по договорённости. Финальные 30% можно внести в последний месяц перед сдачей объекта. Расположение и объекты поблизости Пляж Найтон - 1 минута пешком Пляж Банана - 5 минут Пляж Найянг - 7 минут Аэропорт - 13 минут Загородный клуб Blue Canyon - 15 минут Международная школа UWC - 17 минут Boat Avenue - 17 минут ТЦ Porto De Phuket- 17 минут Пляж Майкхао - 20 минут Пляж Сурин - 25 минут ТЦ Robinson Lifestyle - 25 минут
Жилой комплекс Готовые апартаменты с бассейнами, большим рестораном и баром, в 500 метрах от пляжа Ката, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Готовые апартаменты с бассейнами, большим рестораном и баром, в 500 метрах от пляжа Ката, Пхукет, Таиланд
Бан Ката, Таиланд
от
€120,809
Агентство: TRANIO
Комплекс с двумя бассейнами, рестораном и баром расположен в 500 метрах от пляжа Ката и в 900 метрах от пляжа Карон. В проекте есть студии, двухэтажный пентхаус, квартиры с гостиными, кухнями, 1-4 спальнями с отдельными ванными комнатами и балконами. В некоторых квартирах есть частные бассейны. Фиксированный доход 7% на 7 лет на выделенные квартиры. 30 дней личногоиспользования. Программа Rental Pool на остальные квартиры: 40% от дохода инвестору, 60% - управляющейкомпании (расходы на доле УК). Прогнозируемая доходность: 5-10% годовых. Расположение и объекты поблизости Здесь в идеальном соотношении собраны рестораны, бары, торговые центры, массажные салоны, туристические аттракционы и салоны красоты. Главное преимущество перед другими районами Пхукета - компактность. Буквально до любого места можно дойти пешком за 5-15 минут. До города Патонг - 15 минут,до международного аэропорта Пхукета–45 км.
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и круглосуточной охраной в 250 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и круглосуточной охраной в 250 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€117,260
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает тремя бассейнами и водяной горкой, фитнес-залом и парной, парковкой, зоной отдыха, круглосуточной охраной и большой зеленой зоной. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в 5 минутах ходьбы от пляжа и в 3 минутах езды от Международного аэропорта Пхукета.
Вилла Allthai Village
Вилла Allthai Village
Пхукет, Таиланд
от
€83,457
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Allthai Village - новый проект, включающий 60 роскошных вилл с 2-4 спальнями, расположенный в центре Пхукета в окружении тропических лесов. На территории участка расположены частные бассейны 4х6 метров, парковка для 2 автомобилей с автоматическими воротами. Площадь домов составляет от 220 кв. м. Комплекс расположен между пляжами Бангтао и Майкао, в экологическом сердце Пxукета. Район облюбовали русскоговорящие люди и назвали «Пxукетской Рублëвкой». По соседству находятся проекты Botanica и Laguna. Комплекс находится рядом с аэропортом, с полем для гольфа Blue Саnуоn, великолепной пристани Ао По Пранд Mарина. Клуб верховой езды на Пxукете Mай Kxао в нескольких километрах от резиденции. А также много ресторанов, торговых центров, больниц, спа. На территории комплекса расположен клубный дом с рестораном, пляжным баром, магазинами, спортзалом, массажным кабинетом и салоном красоты. Также проектом предусмотрены различные спортивные и детские площадки. Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в Таиланде. Найдем, покажем и поможем с приобретением недвижимости под любой запрос! Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!
Жилой комплекс Layan Green Park
Жилой комплекс Layan Green Park
Пхукет, Таиланд
от
€156,749
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Layan Green Park - уникальный проект на острове Пхукет, первый эко-кондоминиум на острове с семейной концепцией. Инфраструктура: Близость Лагуны обеспечивает комплекс всей необходимой инфраструктурой. Рядом расположены отели класса люкс - Anantara, Banyan Tree, Trisara и Aman Resorts, гольф-поля, теннисные корты, ночные клубы Dream Beach, Xana, Catch, бары и рестораны европейской кухни. Наличие парков и пешеходных зон делает район привлекательным для жизни круглый год. Пляжи Лаян и Бангтао в нескольких минутах ходьбы. А в нескольких минутах езды на машине расположены торгово-развлекательная площадка Boat Avenue и новый торговый центр от “Central Group”. На территории комплекса более 11 000 м2 инфраструктуры, которая включает все для семейного досуга, спорта и активного отдыха: детский клуб, площадки для игр, дорожки для прогулок и пробежек, спортивный зал, террасы для занятия йогой, бассейн 45 м2, шатлбас, курсирующий до пляжа и торговых центров. На территории комплекса вы всегда будете чувствовать себя в безопасности, для вас обеспечена круглосуточная охрана и видеонаблюдение. Уникальность проекта заключается в использовании природной энергии: солнечные батареи, экологичные материалы, озеленение территории и фасадов, естественная вентиляция. Комфортные условия создаются за счет максимизации использования природных источников тепла, охлаждения и вентиляции. Это все экономит до 40% на расходе электроэнергии. Мы организуем для Вас безопасную сделку с застройщиком. Обеспечим юридическое сопровождение! Звоните или пишите!
Вилла Kamala Garden View
Вилла Kamala Garden View
Пхукет, Таиланд
от
€371,387
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Kamala Garden View – роскошный комплекс вилл класса люкс от застройщика Soticon group, расположенный на западе острова Пхукет, в непосредственной близости от живописного пляжа Камала. Виллы с частными бассейнами построены в современном стиле, вдохновленном азиатской мудростью, атмосферой и прекрасными пейзажами тропических лесов и холмов. Комплекс расположен рядом с главной дорогой, и имеет максимально удобный и легкий доступ к морю. Инфраструктура района великолепна развита и создаёт все условия для комфортного проживания. Инфраструктура: Kamala Garden view имеет индивидуальную инфраструктуру, включающую: – клаб-хаус; – лобби; – фитнес зал; – круглосуточную охрану и видеонаблюдение. Оснащение: Комплекс Kamala Garden view Phuket состоит из 12 частных одноэтажных вилл, расположенных на площади более 5 тысяч кв. м. в окружении тропической растительности. Каждая вилла включает: – 3 спальни; – 2 ванные комнаты; – просторную гостиную с обеденной зоной; – современную кухню; – частный бассейн; – крытую парковку для 1 машины. Расположение: Kamala Garden view расположен в одном из престижнейших районов Пхукета в Камала, всего в 1 км от пляжа. Инфраструктура района высокоразвита. Здесь расположено множество ресторанов с разнообразной кухней, баров, а в непосредственной близости находятся: – круглосуточный магазин 7/11 – 1 мин. – супермаркет Big C – 4 мин. – пляж Камала – 5 мин. – пляж Сурин – 10 мин. – пляж Патонг – 15 мин. Звоните или пишите, расскажем все о самых выгодных проектах Тайланда! Подберём идеальную недвижимость именно для Вас!
Жилой комплекс Современная резиденция с панорамным видом на море в 200 метрах от пляжа, Камала, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Современная резиденция с панорамным видом на море в 200 метрах от пляжа, Камала, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€104,257
Агентство: TRANIO
Предлагаются меблированные квартиры с панорамным видом на море. Резиденция располагает бассейном, спа-центром, рестораном. Окончание строительства - декабрь 2025 года. Удобства и оснащение в доме Кухонная мебель и бытовая техника Преимущества Гарантия аренды и условия пула аренды: гарантия аренды 7% в течение первых 3 лет, затем разделение прибыли пула аренды 70/30 в течение 12 лет. Опция обратного выкупа: через 10 лет с даты закрытия сделки покупатель может подать заявку на опцию обратного выкупа и получить обратно все деньги, уплаченные по первоначальной цене покупки. Через 15 лет возможность пересмотра нового периода аренды. Условия оплаты: Залог за бронирование в размере 200 000 бат 40% при подписании договора купли-продажи в течение 20 дней с момента подписания договора резервирования 10% после завершения инфраструктуры 10% после завершения строительства фундамента 10% после завершения строительства здания 30% (без залога и 21% гарантия аренды на 3 года) при передаче ключей. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в 200 метрах от пляжа.
Жилой комплекс Patong Bay Hill Apartments
Жилой комплекс Patong Bay Hill Apartments
Патонг, Таиланд
от
€192,462
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Patong Bay Hill Apartments - это роскошный кондоминиум, состоящий из 429 квартир на 2 этажах и разработанный компанией Phuket Holiday Services International (PHSI) Property. Кондоминиум предлагает величественный панорамный вид на город и Андаманское море! Апартаменты полностью оснащены мебелью, которая идеально распределяет зоны, такие как кухня и гостиная. Все зоны воздушные и просторные, подходящие для занятий и комфортного отдыха. Это выдающаяся квартира с собственным балконом и видом на море и горы, где вы сможете по-настоящему расслабиться. Проект также предлагает 5 типов квартир: люкс, люкс с выходом к бассейну, премьер-люкс с видом на море, премьер-люкс с джакузи и премьер-люкс с выходом к бассейну. Комплекс расположен по адресу: Soi Veerakit, Kathu, Kathu District, Phuket 83150, Таиланд, в красивом ландшафтном саду среди естественной тропической среды холма Хайб-пи. Кондоминиум находится недалеко от многих известных мест, таких как Центральный Патонг , Уокинг-стрит Бангла, Джангсилон, Патонг-Бич , Сурин-Бич и Камала-Бич . Проект предлагает инвесторам возможность владеть недвижимостью в самом ценном участке Пхукета с привилегированным доступом к объектам мирового класса. УДОБСТВА: - Вестибюль - Клубный дом - Детский клуб - Спа - Спортивно-развлекательные площадки - Общий тренажерный зал - Общий бассейн - Видеонаблюдение 24/7 - Охрана 24/7 Позвоните нам! И мы непременно подберем Вам отличный вариант на просторах Таиланда!
Жилой комплекс The Panora Phuket Condominiums
Жилой комплекс The Panora Phuket Condominiums
Пхукет, Таиланд
от
€235,017
Агентство: DDA Real Estate
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 300 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Квартира с дизайнерским ремонтом в популярном комплексе The Panora Phuket Condominiums в районе Чонг Тале (Пхукет). В квартире есть большая гостиная и 2 отдельные спальни, также 2 ванные комнаты, одна из которых с душем. На кухне есть стол со стиральной машиной, микроволновая печь, 2-х конфорочная плита. Квартира полностью меблирована. Предоставляется беспроцентная рассрочка с минимальным первым взносом! Особенности: управляющая компания, ресторан на территории, джакузи, общий бассейн, общий тренажерный зал, клубный дом, круглосуточная безопасность, видеонаблюдение 24/7, автомобильная стоянка, спа, сауна, вестибюль, детский бассейн, Библиотека, общественный сад, ключ-карта доступа, детский клуб, автобус-шаттл. Из квартиры открывается великолепный вид на море и пляжи. Владение квартирой - иностранная квота. Апартаменты отлично расположены рядом с пляжем и сетью отелей, которая также управляет этим проектом, что делает его очень востребованным как для инвестиций, так и для проживания. Гарантированный доход от аренды - 7%. В шаговой доступности многочисленные магазины, рестораны, школы. Звоните или пишите, расскажем все о самых выгодных проектах Таиланда! Подберём идеальную недвижимость именно для Вас!
Вилла Saturdays Villas
Вилла Saturdays Villas
Пхукет, Таиланд
от
€398,708
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 300 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Saturdays Villas - это небольшой поселок из 8 вилл на юге Пхукета, предлагающий роскошные виллы с превосходными удобствами и отличным расположением среди пышной зелени. Поселок находится в живописной и благоустроенной части Пхукета, недалеко от песчаного пляжа Найхарн и транспортной развязки Чапонга. Вы с легкостью сможете добраться до пляжей: Ката, Карон и Ката Ной! Проект сочетает в себе современную архитектуру и элементы традиционного тайского дизайна, создавая гармоничное сочетание, отлично вписывающееся в естественную красоту окружающего ландшафта. Каждая вилла может похвастаться просторными интерьерами с открытой планировкой, обеспечивающей достаточное количество естественного света и вентиляции. Внешняя инфраструктура в пешей доступности. Характеристика недвижимости: - Двухквартирная вилла с двумя спальнями и собственным бассейном - Ванные комнаты в спальнях - Встроенный гардероб - Современная кухня открытой планировки в западном стиле - Высокие стеклянные стены от пола до потолка - Терраса у бассейна для развлечений на свежем воздухе - Тропический ландшафтный дизайн Удобства: - Автостоянка - Система видеонаблюдения - Ландшафтный дизайн - Ресторан - Уборка бассейна 2 раза в неделю - Услуги садовника - Команда по управлению недвижимостью - Команда по аренде Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости в Таиланде. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и садом в 800 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и садом в 800 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€64,661
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает парковкой, бассейном и садом, фитнес-центром. Окончание строительства - декабрь 2024 года. Оплата Бронирование – 200 000 бат Подписание контракта – 35% (в течение 20 дней после бронирования) Подготовка земли, возведение опорной стены – 15% (август 2023) Начало строительства здания – 20% (январь 2024) Внутренний ремонт – 20% (июнь 2024) Завершение строительства, получение ключей – 10% + доп. платежи (декабрь 2024). Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в 800 метрах от живописного пляжа Камала. Пляж Патонг - 9 км Больница - 18 км Аэропорт Пхукета - 20 км
Жилой комплекс Zenithy Luxe Villas
Жилой комплекс Zenithy Luxe Villas
Пхукет, Таиланд
от
€798,460
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Комплекс Zenithy Luxe Villas расположен в популярном жилом районе Пасак в Чернг Талай. Этот новый этап успешного развития Zenithy будет состоять из 9 роскошных одноэтажных вилл. Оснащение виллы: Стильная вилла под уникальной геометрической крышей имеет 3 или 4 спальни, великолепную гостиную и столовую открытой планировки с высокими потолками, полностью оборудованную кухню с островом/барной стойкой и гостевую ванную комнату. Интерьер светлый благодаря потолку двойной высоты и стеклянным стенам. В спальне есть просторная гардеробная, ванная комната с отдельной ванной и душем и прямой выход на террасу у бассейна, в сад и к бассейну. Гостевая спальня также имеет прямой выход к бассейну, а остальные спальни можно найти в задней части виллы. Большой бассейн со встроенным джакузи окружен садами, площадкой у бассейна и просторной крытой террасой, где можно расслабиться в открытом лаундже или на удобных шезлонгах. Местоположение: Жилой комплекс Zenithy Luxe Villas находится в популярном жилом районе Пасак в Чернгталае, всего в 5 минутах езды на машине от торгового центра Boat Avenue, а также основных магазинов и ресторанов вблизи комплекса Laguna и вокруг него. До пляжей Банг Тао и Лаян можно доехать за 10 минут. До нескольких крупных торговых центров Таланга, таких, как Lotus и Makro, можно доехать за 15 минут. Международный аэропорт Пхукета находится примерно в 30 минутах езды на автомобиле. Звоните или пишите, расскажем все о самых выгодных проектах Тайланда! Подберём идеальную недвижимость именно для Вас!
Жилой комплекс Laguna Park 2
Жилой комплекс Laguna Park 2
Пхукет, Таиланд
от
€510,205
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Laguna Park 2 - это проект таунхауса и виллы в современном стиле, состоящий из 53 жилых единиц - 28 таунхаусов и 25 вилл. Проект расположен по адресу: 390/1 ถนน ศรีสุนทร Tambon Choeng Thale, Thalang District, Phuket 83110, Таиланд, среди тропической зелени. Проект находится рядом с курортным комплексом Laguna Phuket, который построен на площади 1000 акров вдоль трехкилометрового участка нетронутого пляжа в заливе Банг Тао. Это один из самых больших и красивых пляжей острова, обладающий развитой инфраструктурой, что позволяет жить с комфортом. Земельный комплекс расположен всего в 20 минутах езды от недавно расширенного международного аэропорта Пхукета! Жителям комплекса предлагаются возможности для отдыха премиум-класса, благодаря которым комплекс заслужил свою репутацию первоклассного направления. Инфраструктура включают ряд премиум-курортов, знаменитые спа-центры Banyan Tree и Angsana, 30 ресторанов и баров, в том числе Xana Beach Club, и поле для гольфа. Здесь есть все для комфортного проживания и времяпрепровождения. Типы и детали таунхауса: - Стандарт: 3 этажа, 2 спальни, 3 ванные комнаты, 1 туалет (318 кв.м) - Делюкс: 3 этажа, 3 спальни, 3 ванные комнаты, 1 туалет, частный бассейн (318 кв.м) Типы и детали виллы: - Стандарт: 3 этажа, 4 спальни, 5 ванных комнат (550 кв.м) - Делюкс: 3 этажа, 5 спален, 5 ванных комнат, собственный бассейн (550 кв.м) Удобства: - Бассейн - Современный фитнес - Большая зона отдыха - Парковка - 24-часовая система безопасности и видеонаблюдение - Рестораны - Бар - Пляжный клуб Позвоните нам, и мы с удовольствием расскажем о самых выгодных объектах недвижимости Таиланда! Бесплатно Вас проконсультируем!
Жилой комплекс Patong Bay Sea View Condominium
Жилой комплекс Patong Bay Sea View Condominium
Патонг, Таиланд
от
€131,874
Сдача в: 2024
Застройщик: Phuket Holiday Service Co., Ltd.
Функциональная и роскошная резиденция Patong Bay Seaview предлагает возможность приобрести современную квартиру на Пхукете с гарантированным возвратом инвестиций. Комплекс Patong Bay Seaview Residence расположен на окраине оживленного района Патонг-Бич. К услугам гостей 454 полностью мебелированные квартиры с одной спальней (45,5 м2) недалеко от известного туристического центра Пхукета. В каждой квартире есть кухня, гостиная и обеденная зона открытой планировки, спальня, балкон с видом на море и на горы. Современный дизайн дополняется тропическими ландшафтными садами На территории резиденций есть общий бассейн, тренажерный зал, спа, рестораны и кафе, клуб. Проект включает в себя достаточное количество парковочных мест. Детали Тип недвижимости: Квартира с видом на море Размер участка (кв.м): 32 262 кв.м. Планировка: 45,5 кв.м, 1 спальня Всего единиц: 454 Собственность: Защищенная аренда с гарантией доходности 7% NET на 15 лет Стиль: Тропический/Современный Кухня: Кухня открытой планировки Гостиная: Гостиная открытой планировки Бассейн: Частные балконы с видом на море Балкон: Отдельный Сад: Ландшафтный сад Вид: Море/Горы   Условия гарантии аренды Гарантия аренды 7% НЕТТО (при условии удержания налога на прибыль) (без ежемесячной платы, без электричества, без обслуживания, без фонда погашения) в течение первых 15 лет. Гарантия аренды будет выплачиваться каждый год.   Опция обратного выкупа По истечении 10 лет с даты закрытия покупатель может подать заявку на выкуп и получить обратно все уплаченные деньги. Через 15 лет возможность пересмотра нового гарантийного срока аренды. Владелец может пользоваться квартирой 4 недели в низкий сезон или 2 недели в высокий сезон и 2 недели в низкий сезон, без затрат на электричество, воду и ежемесячную плату. Владелец также может получить права на использование объекта в пик сезона.  
Жилой комплекс Saturdays Residence
Жилой комплекс Saturdays Residence
Пхукет, Таиланд
от
€180,602
Агентство: DDA Real Estate
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 300 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Saturdays Residence - это уникальный проект кондоминиума и квартиры с классической архитектурой. Проект расположен по адресу: แซทเทอร์เดย์ 136/275-276 ซอย Rawai, Mueang Phuket District, Phuket 83000, Таиланд Комплекс состоит из двух 4 этажных зданий и вмещает в себя 119 жилых единиц. Saturdays Residence предлагает апартаменты с видом как на бассейн, так и на сад. Он подчеркивает оформление в темных тонах, создавая ощущение близости к природе и подходящее для отдыха. Кухня в апартаментах европейского типа, полностью оборудована качественной мебелью. Проект окружен интересными достопримечательностями, такими как пляж Раваи , мыс Промтхеп, пляж Най Харн , рынок свежих продуктов и ресторан морепродуктов по соседству. Высококлассные учебные и медицинские учреждения, универмаги находятся неподалеку. Типы комнат и детали: - 1 спальня (50-57 кв.м) - 2 спальни (80-86 кв.м) Услуги проекта: - Wi-Fi - Фитнес-центр - Сауна - Сад - Общий бассейн - Ресторан на территории - Конференц-зал - Многофункциональный зал - Пассажирские лифты - Автостоянка - Видеонаблюдение - Охрана 24/7 Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в Таиланде. Найдем, покажем и поможем с приобретением недвижимости под любой запрос! Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!
Жилой комплекс SEASIDE (Сторона моря) Таиланд
Жилой комплекс SEASIDE (Сторона моря) Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€263,395
Площадь 60–131 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2024
ПРЕМИАЛЬНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ В САМОМ ЭЛИТНОМ РАЙОНЕ ОСТРОВА - ЛАГУНА ВСЕГО 5 КОРПУСОВ. 5-Й ИМЕННО ОТДЕЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ - SEASIDE ❖ Дата постройки 2-й квартал 2024 г. ❖ Материал стен - газосиликатные блоки ❖ Расстояние до моря - 200 метров до пляжа Бангтао.  ❖ Прогнозируемый доход - минимум от 7% годовых.  При стоимости квартиры в 278К $ ежегодный доход составит от 19К  $. ❖ Форма собственности - на Ваш выбор  Freеhold / Leasehold. ❖ Рассрочка до 7,5 лет.  При этом жить или сдавать квартиру в аренду можно будет с момента ввода объекта в эксплуатацию.  ❖ Возможно дистанционное оформление сделки ❖ Возможна оплата критовалютой ❖ Ежегодное удорожание стоимости недвижимости на острове = 3-10% (за счет дефицита земли и ограничений строительства) ❖ Инфляция в Таиланде - менее 1% ❖ Круглогодичный популярный курорт мирового класса, здесь спрос на аренду всегда превышал предложения. ❖ При покупке недвижимости общей стоимостью от 350К $ помогаем оформить инвесторскую визу сроком на 5 лет. ❖ Идеально расположен всего в нескольких метрах от пляжа и включает отдельную пляжную зону, откуда владельцы могут насладиться лучшими видами на закат солнца над искрящимися водами Андаманского моря ❖ На крыше всех четырех малоэтажных зданий расположена уникальная зона общего пользования, где жители комплекса могут отдохнуть на открытом воздухе среди тропиков и внести разнообразие в свой образ жизни и беззаботной атмосферы пляжного отдыха 🔹 Квартиры с одной, двумя или тремя спальнями в жилом комплексе идеально подходят для современного образа жизни. Их площадь начинается от 59 м². Планировка квартир с двумя и тремя спальнями позволяет максимально наслаждаться панорамными видами с их просторных веранд. Благодаря уникальной полуоткрытой веранде обеспечивается дополнительное жилое пространство, которое можно оставить открытым для расширения балкона и наслаждаться жизнью на свежем воздухе, или же остеклить для увеличения площади внутреннего пространства.  🔹 Владельцы могут воспользоваться рядом индивидуальных вариантов обустройства квартиры или выбрать полностью обставленный вариант. Инфраструктура:  ❖ В самом проекте ее не много: На каждой крыше бассейн, места для занятий спортом, детские площадки.  Но Beachside и Seaside ( новый 5-й корпус) стоит рассматривать как часть Лагуны. А тут уже и СПА и детский сад, много ресторанов, магазинов и гольф поля и многое другое. ❖ 200 м до пляжа Бангтао  ❖ 30 минут от международного аэропорта 🔹 Благодаря наличию транспорта внутри курорта, банка с услугой обмена валют; круглосуточной медицинской клиники; магазина, а также обслуживающего персонала, владеющего несколькими языками, жители комплекса получают всю необходимую поддержку для полноценного и комфортного образа жизни. 🔹 Сейчас компания зарегистрирована на Фондовой бирже Таиланда с 1993 года. За время своего существования она завоевала серьезный авторитет в отрасли как компания, чьи интересы в области гостиниц и жилой недвижимости тесно переплетаются.  🔹На сегодняшний день застройщик зарекомендовал себя как крупнейший и самый известный застройщик на Пхукете и заработал безупречную репутацию в области девелопмента отелей и жилой недвижимости с упором на качество и защиту окружающей среды. Его неизменный успех был отмечен многочисленными экологическими и туристическими наградами на протяжении многих лет. Процедура оформления сделки: Резервация (задаток/депозит) - 3К $ * Сумма входит в стоимость объекта недвижимости. ** Депозит невозвратный  Если Вы не в Таиланде, то договор и в течение 15-20 дней курьерская служба доставит его к вам лично в руки. Вы получите 3 комплекта, которые нужно подписать и 2 из них отправить обратно. На основании договора совершается первый платеж переводом на тайский счет застройщика. Последующие платежи совершаются согласно графику в договоре. 1-й платеж 20% (за вычетом резервации) - оплачивается в течении 30 дней после подписания договора и внесение резервации Далее 3 платежа по 10% через каждые 8 месяцев: 2-й платеж при выполнении 25% строительных работ ( 10% ) 3-й платеж при выполнении 50% строительных работ ( 10% ) 4-й платеж при выполнении 75% строительных работ ( 10% ) Остаток - 50% после завершения строительства можно взять в рассрочку сроком на 5 лет.  * При этом жить или сдавать квартиру в аренду можно с даты ввода дома в эксплуатацию, тем самым частично или полностью окупить расходы на оплату. ** Обратите внимание, что график платежей может отличаться, т.к. проект может быть на любой стадии строительства на момент Вашей покупки. Дополнительно оплачиваются (единоразово после 100% оплаты): Регистрация права собственности: Freеhold - 6,3% Leasehold - 1,1% Установка счетчиков воды и света - 600 $ Ежегодные платежи: Обслуживание общих территорий - 50 THB  за 1 м² Капитальный ремонт - 50 THB  за 1 м² 🔻ЗАИНТЕРЕСОВАЛО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ЖИЗНИ  ИЛИ ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О ПЕРСПЕКТИВАХ И ВОЗМОЖНОСТЯХ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В НЕДВИЖИМОСТЬ НА ПХУКЕТЕ, СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ СЕЙЧАС    
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами и садами в резиденции со спа-центром, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами и садами в резиденции со спа-центром, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€401,427
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы трех типов (2, 3 и 4 спальни) с садами на крыше и бассейнами с минеральной водой. Резиденция располагает видеонаблюдением, спа-центром, студией йоги и сауной, кафе и рестораном, многофункциональным залом. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в окружении леса. Основные расстояния на автомобиле: Больница Таланг - 10 мин. Музей Таланга - 11 мин. Пляж Банг Тао – 14 мин. Школа UWC - 14 мин. Аэропорт Пхукета - 21 мин. Водопад Банпэ – 24 мин. Пхукет Таун - 25 мин.
Жилой комплекс Современные виллы с бассейнами и зонами отдыха, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Современные виллы с бассейнами и зонами отдыха, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€757,895
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы (три или четыре спальни) с бассейнами, террасами, зонами отдыха, парковочными местами. Площадь земельных участков - от 418 м2 до 878 м2. Расположение и объекты поблизости Потрясающие тропические закаты, сказочные пейзажи и теплое лазурное море ждут вас в самом сердце Таиланда. Пхукет – это идеальное сочетание безупречных пляжей, современных удобств, превосходного гостеприимства, великолепной кухни и пятизвездочных условий проживания. Остров имеет развитую инфраструктуру, отличные дороги, больницы мирового класса, школы, торговые центры и все другие удобства, которые можно ожидать от западного стиля жизни. Также здесь самая высокая стоимость жизни среди всех тайских провинций, хотя она по‑прежнему очень доступна по западным меркам, и даже скромный доход может позволить вам наслаждаться здесь всеми благами беспечного существования. Благодаря идеальному расположению в Андаманском море Пхукет стал домом для множества иностранцев, и здесь есть огромное количество услуг, позволяющих легко переехать – на сезон, на несколько лет или на пенсию.
Жилой комплекс Красивая резиденция с бассейном, парком и тренажерным залом рядом с пляжами и полями для гольфа, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Красивая резиденция с бассейном, парком и тренажерным залом рядом с пляжами и полями для гольфа, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€1,53 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются различные виллы с бассейнами. Виллы построены в современном элитном стиле и в тропическом балийском стиле. Площадь земельных участков - от 411 м2 до 1 373 м2. Резиденция располагает парком, кафе и рестораном, общим бассейном, тренажерным залом, беговой дорожкой, детской площадкой. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Стенной шкаф Расположение и объекты поблизости Пляж Лаян - 10 минут Пляж Банг Тао - 15 минут Пляж Сурин - 20 минут Поле для гольфа - 15 минут Аква парк - 15 минут Больница - 13 минут Международный аэропорт - 13 минут
Жилой комплекс Cassia
Жилой комплекс Cassia
Пхукет, Таиланд
от
€141,346
Агентство: DDA Real Estate
Cassia - это потрясающий кондоминиум, расположенный в 500 метрах от океана, в самом центре огромной закрытой территории комплекса Laguna Phuket. Комплекс расположен по адресу: Moo 4, Srisoonthorn Road, Cherngtalay, Thalang Laguna Phuket, Phuket 83110, Таиланд. Проект окружен природой, пляжами, горами и озерами, что позволяет всем жителям испытать 5-звездочные удобства и отличное обслуживание. Комплекс предлагает 193 квартиры на 7 этажах и включает в себя современные элитные кондоминиумы с 1 и 2 спальнями. Апартаменты полностью меблированы. Гостиная и столовая открытой планировки, что делает комнату более просторной. Небольшая кухня полностью оборудована, чтобы сделать ваше повседневное приготовление пищи проще и комфортнее. С балкона открывается потрясающий вид на бассейн, на озеро. Что еще более важно, есть частный пляж с шезлонгами. Cassia является третьим брендом Banyan Tree Group, работающим на международном уровне и предлагающим первоклассные условия проживания и образ жизни. В инфраструктуру входят несколько гольф полей мирового уровня, гольф-клуб, конный клуб, теннисные корты, тренажерные залы и спа-центры, супермаркеты, рестораны и бары, бутики одежды. В паре минут от комплекса находиться знаменитый пляжный клуб Xana. Здесь есть все для комфортного пребывания и незабываемого время препровождения. УДОБСТВА: - Кабельное телевидение - Консьерж-сервис - Коворкинг - Фитнес - Сад - Джакузи - Беговая дорожка - Лобби - Комната для переговоров - Стоянка - Ресторан - Охрана 24/7 - Магазин - Бассейн - Теннисный корт Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости. Найдем, покажем и поможем с приобретением недвижимости под любой запрос! Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!
Жилой комплекс VIPKaron Seaview Condominium
Жилой комплекс VIPKaron Seaview Condominium
Пхукет, Таиланд
от
€99,484
Площадь 28–88 м²
4 объекта 4
Сдача в: 2023
❖ Стоимость: Квартира - студия 28,4 м² от 105К $ 1-спальных апартаментов площадью 36,8 м² от 157К  $  2-спальных апартаментов площадью 55.2 м² от 230К  $  2-спальных апартаментов площадью 87.58 м² от 358К $ Также доступны для покупки и другие площади. * На Пхукете стоимость меняется пропорционально этапам сделанных работ. Чем ближе проект к стадии завершения, тем выше стоимость. Так же стоимость может измениться в зависимости от курса валют. Уточняйте актуальный прайс дополнительно.  ❖ Дата постройки 4-й квартал 2023 г. ❖ Расстояние до моря - 500 метров до пляжа Карон. ❖ Гарантируемый доход - 7% на 5 лет  При стоимости квартиры в 105К  $ ежегодный доход составит от 7,3К $. ❖Участвуя в программе арендного пула, инвесторы будут получать 60% дохода от аренды. ❖Профессиональное управление недвижимостью от застройщика (полностью пассивный доход).  ❖ Форма собственности - на Ваш выбор  Freеhold / Leasehold. ❖ Рассрочка на 2 года. *При этом жить или сдавать квартиру в аренду можно будет с момента ввода объекта в эксплуатацию.  Индивидуальные условия оплаты и рассрочки обсуждаются дополнительно.  Наша работа - за столом переговоров получить для Вас лучшие условия.  ❖ Возможно дистанционное оформление сделки ❖ Возможна оплата критовалютой ❖ Ежегодное удорожание стоимости недвижимости на острове = 3-10% (за счет дефицита земли и ограничений строительства) ❖ Инфляция в Таиланде - менее 1% ❖ Круглогодичный популярный курорт мирового класса, здесь спрос на аренду всегда превышал предложения. ❖ При покупке недвижимости общей стоимостью от 350К $ помогаем оформить инвесторскую визу сроком на 5 лет. 🔹 Комплекс имеет удачную локацию в самом сердце Карона, а практически из всех номеров открывается прекрасный вид на Андаманские море. Все апартаменты оборудованы современной кухней и сантехникой в европейском стиле, мебелью и бытовой техникой.  🔹Всего в нескольких минутах ходьбы от кондоминиума расположены ночные и местные рынки, круглосуточные магазины, массажные и спа-салоны, крупные торговые центры, рестораны с тайской и интернациональной кухней, ночные клубы, бары и различные развлекательные шоу.  На территории: Лобби; Бассейн-инфинити на крыше с зоной для загара и отдыха; Ресторан; Бар; Спортивный зал; Детская игровая комната; Электронная система доступа; Парковка; Круглосуточная охрана и видеонаблюдение. Процедура оформления сделки: Резервация (задаток/депозит) - 3К $ * Сумма входит в стоимость объекта недвижимости. ** Депозит невозвратный  Если Вы не в Таиланде, то договор и в течение 15-20 дней курьерская служба доставит его к вам лично в руки. Вы получите 3 комплекта, которые нужно подписать и 2 из них отправить обратно. На основании договора совершается первый платеж переводом на тайский счет застройщика. Последующие платежи совершаются согласно графику в договоре. 1-й платеж 30% (за вычетом резервации) - оплачивается в течении 30 дней после подписания договора и внесение резервации Остальные платежи обсуждаем индивидуально исходя из ваших пожеланий. Можно оплачивать помесячно, можно поквартально.  Единственное условие, чтобы платежи не превышали 4 месяца. ** Обратите внимание, что график платежей может отличаться, т.к. проект может быть на любой стадии строительства на момент Вашей покупки. Дополнительно оплачиваются (единоразово после 100% оплаты): Регистрация права собственности: Freеhold - 6,3% Leasehold - 1,1% Установка счетчиков воды и света - 600 $ Капитальный ремонт - 500 THB  за 1 м² Ежегодные платежи: Обслуживание общих территорий - 60 THB  за 1 м² 🔻ЗАИНТЕРЕСОВАЛО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИЛИ ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О ПЕРСПЕКТИВАХ И ВОЗМОЖНОСТЯХ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В НЕДВИЖИМОСТЬ НА ПХУКЕТЕ, НАПИШИТЕ НАМ СЕЙЧАС        
Многоквартирный жилой дом Proud Residence
Многоквартирный жилой дом Proud Residence
Пхукет, Таиланд
от
€122,746
Площадь 35–70 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2022
Застройщик: Art House
Особенность объекта: Планировка домов обеспечивает панорамный вид на море в 75% квартир. А также делает проект одним из лучших вариантов для инвестиций на Пхукете. Застройщик предлагает гарантированный доход 7% на 5 лет или программу аренды 60/40% В комплексе: Новый и абсолютно уникальный проект находится всего лишь в 300х метрах от самого популярного и туристического пляжа Пхукета – Карон, известного своим белоснежным песком, кристально чистой водой и развитой инфраструктурой. Комплекс состоит из двух семиэтажных зданий утопающих в зелени холмов с видом на бескрайний океан. Вся инфраструктура района находится в шаговой доступности: кафе, рестораны, в том числе и русская кухня, магазины, супермаркеты, массаж и спа салоны, аптеки, банки и пункты обмена валют, рынки, храм и местные достопримечательности. Сам комплекс имеет отельную лицензию, богатую инфраструктуру и обладает спектром высококлассных услуг 5* отеля, которые отвечают всем требованиям даже самых взыскательных гостей: бассейн «инфинити» на крыше каждого здания с собственным баром-рестораном и панорамным видом на океан, бассейн на первом этаже с террасой для приема солнечных ванн, сауна, фитнес центр с профессиональным оборудованием, детская игровая комната и библиотека, ресторан для завтраков, тропический сад, лобби, две крытые парковки, круглосуточная охрана и система видеонаблюдения. В апартаментах: 191 квартира с односпальной и двуспальной планировками и возможностью обьединения нескольких квартир в пентхаус. Все планировки тщательно продуманы, чтобы обеспечить максимум комфорта и пространства: просторная открытая гостинная совмещена с обеденной зоной, полностью оборудованная кухня, отдельная спальная и ванная комнаты, балкон. По желанию гостей можно оборудовать гардеробную или установить ванную в балийском стиле. Дизайн квартир – тропический модерн, выполнен в теплых, естественных тонах с отделкой из дерева и натуральных материалов. Карта: Аэропорт: 40 мин Патонг: 10 мин Торговый центр: 15 мин Супермаркет: 5 мин Рестораны: 5 мин Больница: 10 мин Гольф-клуб: 10 мин Пристань: 25 мин Места поблизости Большой Будда Пхукет Саймон Кабаре Пляж Ката Минигольф Dino Park и ресторан Ночной рынок Карон Храм Суван Кхири Кхет
Жилой комплекс Жилой комплекс на берегу моря для проживания или инвестиций, Найянг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс на берегу моря для проживания или инвестиций, Найянг, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€196,228
Агентство: TRANIO
Проект состоит из 16 зданий высотой в 3 этажа, по 6 квартир в каждом доме, и расположен прямо на пляже Найянг Бич, Пхукет. Доступны квартиры студии, с 1 и 2 спальнями площадью от 32 до 75 м2. Все апартаменты с фантастическим видом на море! В проекте 2 разные зоны: Зона 1 - это здания A1 - A5, называемые «Жилой зоной», где покупатель использует квартиру для проживания или сдачи в аренду самостоятельно. Зона 2 – это здания B1-4, C1-4, D1-3, именуемые «Инвестиционная зона», в которой покупатель возвращает квартиру управляющей компании и получает чистый доход в размере 6% в год в течение 10 лет. Покупатель может оставаться в квартире 30 дней в году. Завершение строительства всей жилой зоны (здания от А1 до А5) к июлю 2023 года и завершение всех инвестиционных зон (здания B, C и D) к марту 2024 года. На территории комплекса есть инфинити- бассейн на крыше клубного дома, фитнесс-зона, лобби, места для отдыха на свежем воздухе, кафе, пляжный бар и ресторан, офис управляющей компании, круглосуточная охрана, электромобили для перемещения внутри комплекса. Преимущества Пакет мебели Неограниченная аренда без возврата через 90 лет Высокая доходность 6% нетто в течение 10 лет Гибкая система оплаты: Плата за бронирование составляет 200 000 тайских батов 30% при подписании договора купли-продажи в течение 15-30 дней после даты бронирования 20% завершение строительства стен 20% завершены работ по электроснабжению и водоснабжению 15% завершение внутренних работ 15% окончательный платеж при официальной регистрации права собственности покупателя в земельном департаменте Расположение и объекты поблизости Тишина и природа в окружении 5‑звездочных отелей. Всего 10 минут на машине до Международного Аэропорта Пхукет.
Вилла KHIRI COLLECTION
Вилла KHIRI COLLECTION
Пхукет, Таиланд
от
€715,150
Агентство: DDA Real Estate
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 300 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Роскошная вилла в комплексе Khiri Collection, расположенном по адресу : Cherngtalay, Soi Pasak 8, Tambon Si Sunthon, Thalang District, Phuket 83110, Таиланд. Вилла имеет шикарный интерьер с высокими потолками, гостиной и столовой открытой планировки, современной кухней. Подбор мебели осуществляется на ваш вкус! Пакет мебели от застройщика покупается отдельно. Предоставляется очень комфортная беспроцентная рассрочка с минимальным первым взносом! Удобства комплекса: бассейн, сад, автомобильная стоянка, охрана 24/7, видеонаблюдение24/7. Рядом с комплексом есть вся необходимая инфраструктура: супермаркеты и розничные магазины, рестораны и бары, торговые центры, массажные салоны, аптеки, клубы, парки, рынок, где всегда можно купить свежие фрукты, овощи, морепродукты и пр. План оплаты: 2% от стоимости депозита 28% первый взнос, в течении 30 дней (ДКП) 15% когда будет закончен фундамент 15% при окончании строительства бетонных конструкций 15% при окончании строительства стен и крыши 15% отделочные работы 10% при завершении строительства и ремонта Окупаемость инвестиций в недвижимость составляет примерно от 7% в год. Звоните или пишите, будем рады подобрать для Вас лучший объект в Таиланде! Юридическое сопровождение в подарок!
Жилой комплекс Новый эксклюзивный жилой комплекс в пешей доступности от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый эксклюзивный жилой комплекс в пешей доступности от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€455,648
Агентство: TRANIO
Проект включает все для семейного досуга, спорта и активного отдыха. Для заботы о природе Пхукета в строительстве применяются современные экологичные технологии. В жилом комплексе есть апартаменты различной планировки: студии, стандартные апартаменты с 1–3 спальнями, дуплексы. Особенности квартир Студии: кухня, ванная комната, спальня, балкон Односпальные апартаменты: гостиная, кухня, спальня, ванная комната, балкон Двуспальные апартаменты: гостиная, кухня и фойе, 2 спальни, ванная комната, 2 балкона в каждой спальне. В главной спальне есть собственная гардеробная зона и ванная комната. Трёхспальные апартаменты: холл, кладовая, гостиная, кухня и фойе, 3 спальни, ванная комната, 3 балкона в каждой спальне. В двух спальнях расположены собственные гардеробные зоны и ванные комнаты. Дуплексы: фронтальная терраса, гостиная, кухня, туалетная комната, кладовая и лестница, задняя терраса, сад перед бассейном, 2 спальни, 1–2 ванные комнаты, холл. Удобства и оснащение в доме Каждая квартира оборудована мебелью и бытовой техникой, автоматическим контролем климата, инверторной централизованной системой кондиционирования и технологией умный дом. Другие удобства: места для хранения вещей и чемоданов, детские кроватки и стульчики для кормления по запросу гостей, магазин с товарами первой необходимости, аптека, бронирование туров, ресторан и бар, шаттл бас до пляжа, пандусы для детских колясок и для людей с ограниченными возможностями, детский клуб, пешеходные дорожки, зона для йоги, спортивная площадка. Преимущества Экологичность. Первый в Таиланде экологический проект с сертификацией по международной программе EDGE. Для собственников и гостей это означает экономию на расходе электроэнергии и воды до 40%. Программа гарантированного дохода. Вы можете вступить в программу гарантированного дохода, позволяющую Вам получать пассивный доход в размере 5% годовых от стоимости приобретаемой недвижимости в течение 3 лет. Варианты инвестиционных программ: Вариант A: Программа гарантированного дохода предполагает оплату 50% стоимости квартиры и получение рассрочки в течение всего срока строительства на вторую половину стоимости. Выплата дохода начинается через год после 100% оплаты стоимости апартаментов. Вариант B: Особые условия для граждан Таиланда с доходом 5% на 3 года. Вторая часть разделена на 12 ежемесячных платежей общей суммой в 20% за вычетом резервационного платежа. Программа Rental Pool Вы можете вступить в программу арендного дохода Rental Pool, позволяющую Вам получать 60% от арендной прибыли. Ориентировочные сроки платежей: Резервационный платеж: THB 100,000 в течении 3 рабочих дней с момента подписания резервации 1-й платеж: в течение 30 дней после резервации (за вычетом суммы резервации) 2-й платеж: к началу закладки фундамента 3-й платеж: по завершении всей внешней конструкции здания кондоминиума 4-й платеж: по окончании штукатурных работ 5-й платеж: после перехода права собственности Расположение и объекты поблизости 700 метров до пляжа Банг Тао 2 км до лагуны, самой престижной на острове зоны отдыха и развлечений 10 минут на машине до теннисных кортов, полей для гольфа и СПА 15 минут на машине до супермаркетов Tesco Lotus и Macro 20 минут на машине до аэропорта.
Жилой комплекс Резиденция класса люкс рядом с пляжем Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция класса люкс рядом с пляжем Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€809,131
Агентство: TRANIO
Предлагаются современные комфортабельные меблированные виллы в азиатском стиле. Резиденция располагает торговым центром, ресторанами, спа-центром. Окончание строительства - 2024 год. Удобства и оснащение в доме Встроенная кухня Кондиционеры Сантехника Расположение и объекты поблизости Пляж - 2,5 км Гольф-клуб - 10 минут Аквапарк - 15 минут
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