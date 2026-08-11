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Новостройки в Пхукете, Таиланд

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Жилой комплекс The Ozone Signature Hotel & Condominium (PH3)
Жилой комплекс The Ozone Signature Hotel & Condominium (PH3)
Жилой комплекс The Ozone Signature Hotel & Condominium (PH3)
Жилой комплекс The Ozone Signature Hotel & Condominium (PH3)
Жилой комплекс The Ozone Signature Hotel & Condominium (PH3)
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Жилой комплекс The Ozone Signature Hotel & Condominium (PH3)
Пхукет, Таиланд
от
$116,887
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Окунитесь в атмосферу КОНДОМИНИУМА OZONE SIGNATURE, где квинтэссенция современной роскоши и очарование современной элегантности органично сочетаются в оживленном сердце главного азиатского курорта Пхукет. Жилой комплекс "Ozone Signature" представляет собой элегантное и современное жилье в р…
Ассоциация
Phuket Property Association
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Вилла Isola Sky с бассейном
Вилла Isola Sky с бассейном
Вилла Isola Sky с бассейном
Вилла Isola Sky с бассейном
Вилла Isola Sky с бассейном
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Вилла Isola Sky с бассейном
Пхукет, Таиланд
от
$1,98 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Isola Sky - это роскошные виллы с бассейном, которые являются раем для отдыха и спокойствия, с уникальными элементами дизайна и привлекательными материалами, отличающими их от других роскошных домов на острове. Комплекс состоит из трёх эксклюзивных вилл с бассейном, двух вилл с 4 спальням…
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Вилла в экологичном районе
Вилла в экологичном районе
Вилла в экологичном районе
Вилла в экологичном районе
Вилла в экологичном районе
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Вилла в экологичном районе
Пхукет, Таиланд
от
$919,255
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Rawayana Beachfront Village - это многофункциональный проект, состоящий из 282 дизайнерских квартир на 4 этажах и 22 ультра-премиальных вилл. Комплекс находится в самом сердце Раваи - города Пхукет, что делает его легко доступным для различных удобств в этом районе! Проект расположен в…
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TekceTekce
Жилой комплекс Laguna Lakeside
Жилой комплекс Laguna Lakeside
Жилой комплекс Laguna Lakeside
Жилой комплекс Laguna Lakeside
Жилой комплекс Laguna Lakeside
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Жилой комплекс Laguna Lakeside
Пхукет, Таиланд
от
$196,961
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 7
Laguna Lakeside - это премиальный комплекс на лучшем курорте Азии, расположенный в Чонгтале, Пхукет. Комплекс состоит из 114 квартир на 7 этажах и был разработан Laguna Property. Квартиры с одной и двумя спальнями в проекте представляют собой элегантные и стильные резиденции, созданные…
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Жилой комплекс Surin Sands Condominium с удобной локацией
Жилой комплекс Surin Sands Condominium с удобной локацией
Жилой комплекс Surin Sands Condominium с удобной локацией
Жилой комплекс Surin Sands Condominium с удобной локацией
Жилой комплекс Surin Sands Condominium с удобной локацией
Показать все Жилой комплекс Surin Sands Condominium с удобной локацией
Жилой комплекс Surin Sands Condominium с удобной локацией
Пхукет, Таиланд
от
$108,673
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 7
Surin Sands Condominium - это элитный бутик-проект, расположенный в пышной тропической среде. Кроме того, в проекте предусмотрено 82 квартиры на 7 этажах с полезной площадью от 30 до 81 кв. метров. Он полностью обставлен качественной импортной мебелью для вашей семьи! Комплекс находит…
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Жилой комплекс Sole Mio Condominium у моря
Жилой комплекс Sole Mio Condominium у моря
Жилой комплекс Sole Mio Condominium у моря
Жилой комплекс Sole Mio Condominium у моря
Жилой комплекс Sole Mio Condominium у моря
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Жилой комплекс Sole Mio Condominium у моря
Пхукет, Таиланд
от
$143,818
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 5
Sole Mio Condominium - это новый потрясающий жилой комплекс одного из самых надежных застройщиков Пхукета и Railand Property Grou. Проект состоит из 124 квартир, выполненных в двух видах планировки: студии 36 кв.м и односпальные апартаменты 57 кв.м. Все апартаменты с собственным балконом…
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Жилой комплекс Villa Qabalah с удобной планировкой
Жилой комплекс Villa Qabalah с удобной планировкой
Жилой комплекс Villa Qabalah с удобной планировкой
Жилой комплекс Villa Qabalah с удобной планировкой
Жилой комплекс Villa Qabalah с удобной планировкой
Показать все Жилой комплекс Villa Qabalah с удобной планировкой
Жилой комплекс Villa Qabalah с удобной планировкой
Пхукет, Таиланд
от
$419,406
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Villa Qabalah - это роскошный комплекс вилл, расположенный по адресу: 8/58, Moo 7, Banya-Bangjo Road, Si Sunthon, Thalang, Phuket. Объект включает 31 квартиру на 2 этажах, в дизайнерском стиле. Кроме того, каждая вилла имеет 2-4 спальни с частным бассейном и пышным садом на крыше, которы…
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Вилла с удобной планировкой
Вилла с удобной планировкой
Вилла с удобной планировкой
Вилла с удобной планировкой
Вилла с удобной планировкой
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Вилла с удобной планировкой
Пхукет, Таиланд
от
$579,736
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 3
HIGHTONE SEAVIEW VALLAS & GARDEN - это элитный поселок, состоящий из 11 премиальных вилл с бассейном и панорамным видом на море. Каждая из вилл оборудована встроенной мебелью, которая, обеспечивая максимальный функционал и комфорт, сохраняет при этом свободное пространство. Комплекс ви…
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Жилой комплекс MAESTRO LUXURY
Жилой комплекс MAESTRO LUXURY
Пхукет, Таиланд
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 3
Maestro Luxury - это проект с 24 просторными апартаментами люкс-класса и уникальными удобствами для собственников и гостей комплекса. Проект расположен по адресу: 32, Choeng Thale, Thalang District, Phuket 83110, Таиланд. Роскошные апартаменты с исключительными интерьерами, изюминками …
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Вилла Saturdays Villas
Вилла Saturdays Villas
Вилла Saturdays Villas
Вилла Saturdays Villas
Вилла Saturdays Villas
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Вилла Saturdays Villas
Пхукет, Таиланд
от
$420,816
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 1
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход …
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Жилой комплекс The Ozone Lagunia Condominium
Жилой комплекс The Ozone Lagunia Condominium
Жилой комплекс The Ozone Lagunia Condominium
Жилой комплекс The Ozone Lagunia Condominium
Жилой комплекс The Ozone Lagunia Condominium
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Жилой комплекс The Ozone Lagunia Condominium
Пхукет, Таиланд
от
$165,699
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 8
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход …
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Жилой комплекс Oceana Surin
Жилой комплекс Oceana Surin
Жилой комплекс Oceana Surin
Жилой комплекс Oceana Surin
Жилой комплекс Oceana Surin
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Жилой комплекс Oceana Surin
Пхукет, Таиланд
от
$285,964
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 5
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход …
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Вилла BOTANICA HILLSIDE в балийском стиле
Вилла BOTANICA HILLSIDE в балийском стиле
Вилла BOTANICA HILLSIDE в балийском стиле
Вилла BOTANICA HILLSIDE в балийском стиле
Вилла BOTANICA HILLSIDE в балийском стиле
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Вилла BOTANICA HILLSIDE в балийском стиле
Пхукет, Таиланд
от
$825,177
BOTANICA HILLSIDE - это проект, состоящий из 16 роскошный вилл, выполненных в балийском стиле. Комплекс расположен на пологом и тихом склоне холма в районе Чернг Талай, рядом с большинством основных местных удобств и достопримечательностей. Проект предлагает виллы с 3 и 4 спальнями в с…
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Вилла Laguna Park 2
Вилла Laguna Park 2
Вилла Laguna Park 2
Вилла Laguna Park 2
Вилла Laguna Park 2
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Вилла Laguna Park 2
Пхукет, Таиланд
от
$800,466
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 3
Laguna Park 2 - это проект таунхауса и виллы в современном стиле, состоящий из 53 жилых единиц - 28 таунхаусов и 25 вилл. Проект расположен по адресу: 390/1 ถนน ศรีสุนทร Tambon Choeng Thale, Thalang District, Phuket 83110, Таиланд, среди тропической зелени. Проект находится рядом с кур…
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Вилла  Botanica Lakeside ll
Вилла  Botanica Lakeside ll
Вилла  Botanica Lakeside ll
Вилла  Botanica Lakeside ll
Вилла  Botanica Lakeside ll
Показать все Вилла  Botanica Lakeside ll
Вилла  Botanica Lakeside ll
Пхукет, Таиланд
от
$978,571
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 1
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход …
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Вилла Botanica Forestique с отличной локацией
Вилла Botanica Forestique с отличной локацией
Вилла Botanica Forestique с отличной локацией
Вилла Botanica Forestique с отличной локацией
Вилла Botanica Forestique с отличной локацией
Показать все Вилла Botanica Forestique с отличной локацией
Вилла Botanica Forestique с отличной локацией
Пхукет, Таиланд
от
$1,06 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 1
Botanica Forestique - это комплекс состоящий 27 вилл в современном роскошном дизайне, с площадью земли от 674 до 1168 м², а застроенная площадь начинается от 424 - 567 м². С 3 и 4 спальнями и 5-6 ванными комнатами. Комплекс расположен в Теп Красаттри, Пхукет. Неподалёку имеется множеств…
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Жилой комплекс  Wyndham La Vita
Жилой комплекс  Wyndham La Vita
Жилой комплекс  Wyndham La Vita
Жилой комплекс  Wyndham La Vita
Жилой комплекс  Wyndham La Vita
Показать все Жилой комплекс  Wyndham La Vita
Жилой комплекс  Wyndham La Vita
Пхукет, Таиланд
от
$150,481
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 7
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход …
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Вилла Fifth Element
Вилла Fifth Element
Вилла Fifth Element
Вилла Fifth Element
Вилла Fifth Element
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Вилла Fifth Element
Пхукет, Таиланд
от
$305,000
Год сдачи 2023
3 объекта недвижимости 3
В комплексе: Проект занимает земельный участок площадью 7 629 кв.м (4,8 раи). На этой территории располагаются 11 роскошных вилл. Также в комплексе 7 коммерческий шопхаусов в торговом центре Fifth Element Plaza, круглосуточная охрана, частные внутренние дороги, широкий выбор зеленых зон обще…
Застройщик
Art House
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Жилой комплекс The Panora Phuket Condominiums
Жилой комплекс The Panora Phuket Condominiums
Жилой комплекс The Panora Phuket Condominiums
Жилой комплекс The Panora Phuket Condominiums
Жилой комплекс The Panora Phuket Condominiums
Пхукет, Таиланд
от
$248,048
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 8
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход …
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Вилла Isola Palms с панорамным видом на море
Вилла Isola Palms с панорамным видом на море
Вилла Isola Palms с панорамным видом на море
Вилла Isola Palms с панорамным видом на море
Вилла Isola Palms с панорамным видом на море
Показать все Вилла Isola Palms с панорамным видом на море
Вилла Isola Palms с панорамным видом на море
Пхукет, Таиланд
от
$1,63 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Isola Palms - это роскошный комплекс, состоящий из 8 частных резиденций с бассейном и панорамным видом на море! Каждая вилла имеет 4 спальни и 5 ванных комнат. Комплекс расположен на склоне холма с видом на пляж Лаян на северо-западном побережье Пхукета. Пляж разделен на несколько часте…
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Вилла Kamala Garden View
Вилла Kamala Garden View
Вилла Kamala Garden View
Вилла Kamala Garden View
Вилла Kamala Garden View
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Вилла Kamala Garden View
Пхукет, Таиланд
от
$391,980
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 1
Зарубежная недвижимость от 40 000$. Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; -…
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Жилой комплекс The Quarter
Жилой комплекс The Quarter
Жилой комплекс The Quarter
Жилой комплекс The Quarter
Жилой комплекс The Quarter
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Жилой комплекс The Quarter
Пхукет, Таиланд
от
$233,199
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 4
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход …
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Вилла Etherium Luxury Villas с современным дизайном
Вилла Etherium Luxury Villas с современным дизайном
Вилла Etherium Luxury Villas с современным дизайном
Вилла Etherium Luxury Villas с современным дизайном
Вилла Etherium Luxury Villas с современным дизайном
Показать все Вилла Etherium Luxury Villas с современным дизайном
Вилла Etherium Luxury Villas с современным дизайном
Пхукет, Таиланд
от
$439,367
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 1
Etherium Luxury Villas - это новый жилой проект с современными частными виллами и бассейном. Виллы имеют уникальный фасад с округлой формой, создающий воздушную планировку вокруг продуманного ландшафтного дизайна. Проект располагает 3 спальнями, телевизором с плоским экраном и спутниковы…
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Жилой комплекс Diamond Condominium с потрясающими видами
Жилой комплекс Diamond Condominium с потрясающими видами
Жилой комплекс Diamond Condominium с потрясающими видами
Жилой комплекс Diamond Condominium с потрясающими видами
Жилой комплекс Diamond Condominium с потрясающими видами
Показать все Жилой комплекс Diamond Condominium с потрясающими видами
Жилой комплекс Diamond Condominium с потрясающими видами
Пхукет, Таиланд
от
$148,648
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 7
Diamond Condominium - это эксклюзивный комплекс кондоминиумов, расположенный рядом с известным пляжем западного побережья Пхукета Банг Тао. Комплекс включает в себя 295 инновационно спроектированных кондоминиумов с 1-2 спальнями и пентхаусами с 2-4 спальнями с полностью оборудованными жил…
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Вилла LuxPride в современном архитектурном стиле
Вилла LuxPride в современном архитектурном стиле
Вилла LuxPride в современном архитектурном стиле
Вилла LuxPride в современном архитектурном стиле
Вилла LuxPride в современном архитектурном стиле
Показать все Вилла LuxPride в современном архитектурном стиле
Вилла LuxPride в современном архитектурном стиле
Пхукет, Таиланд
от
$560,530
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
LuxPride - это 11 стильных вилл категории люкс от застройщика Andaman Asset, который зарекомендовал себя как один из лучших застройщиков премиум недвижимости на острове Пхукет. Отличные современные виллы с бассейном сочетают в себе современную минималистскую архитектуру с изящными кедровы…
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Жилой комплекс Cassia
Жилой комплекс Cassia
Жилой комплекс Cassia
Жилой комплекс Cassia
Жилой комплекс Cassia
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Жилой комплекс Cassia
Пхукет, Таиланд
от
$149,184
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 6
Cassia - это потрясающий кондоминиум, расположенный в 500 метрах от океана, в самом центре огромной закрытой территории комплекса Laguna Phuket. Комплекс расположен по адресу: Moo 4, Srisoonthorn Road, Cherngtalay, Thalang Laguna Phuket, Phuket 83110, Таиланд. Проект окружен природой, …
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Жилой комплекс VIP GALAXY
Жилой комплекс VIP GALAXY
Жилой комплекс VIP GALAXY
Жилой комплекс VIP GALAXY
Жилой комплекс VIP GALAXY
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Жилой комплекс VIP GALAXY
Пхукет, Таиланд
от
$464,220
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Vip Galaxy - большой комплекс роскошных вилл на юге Пхукета, предлагает на продажу три различных типа вилл, площадь которых составляет около 206-272 квадратных метров. В каждой вилле есть свой частный бассейн и частный сад. Vip Galaxy имеет пятизвездочный вестибюль отеля площадью 5 000 квадр…
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Вилла Kokomo Beach House
Вилла Kokomo Beach House
Вилла Kokomo Beach House
Вилла Kokomo Beach House
Вилла Kokomo Beach House
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Вилла Kokomo Beach House
Пхукет, Таиланд
от
$3,81 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Kokomo Beach House - это комплекс новых супер-роскошных вилл с бассейном на Пхукете, расположенные на первой береговой линии пляжей Банг Тао и Лаян. Проект предлагает впечатляющие виллы площадью 1022 кв.м, построенные на 2 этажах. Вилла имеет огромное пространство, где каждая комната соз…
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Жилой комплекс в окружении пышной зелени
Жилой комплекс в окружении пышной зелени
Жилой комплекс в окружении пышной зелени
Жилой комплекс в окружении пышной зелени
Жилой комплекс в окружении пышной зелени
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Жилой комплекс в окружении пышной зелени
Пхукет, Таиланд
от
$109,793
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 7
Ocean Sands Сondominium -это стильный кондоминиум, представленный в сливочно-коричневых тонах, расположенный в Лагуне, Пхукет, недалеко от пляжа Бангтао. Ocean Sands Laguna располагает всеми стандартными удобствами пятизвездочного отеля, поэтому обеспечит проживание полным комфортом. 6-э…
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Жилой комплекс Saturdays Residence
Жилой комплекс Saturdays Residence
Жилой комплекс Saturdays Residence
Жилой комплекс Saturdays Residence
Жилой комплекс Saturdays Residence
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Жилой комплекс Saturdays Residence
Пхукет, Таиланд
от
$190,616
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 4
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход …
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Жилой комплекс Harmony Naiharn с видом на море
Жилой комплекс Harmony Naiharn с видом на море
Жилой комплекс Harmony Naiharn с видом на море
Жилой комплекс Harmony Naiharn с видом на море
Жилой комплекс Harmony Naiharn с видом на море
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Жилой комплекс Harmony Naiharn с видом на море
Пхукет, Таиланд
от
$120,470
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 7
Harmony Naiharn - это премиальный проект кондоминиума и апартаментов с 5 звездочным сервисом и потрясающим видом на Андаманское море. Комплекс расположен в самом сердце Раваи, в 15 минутах от пляжей Ката и Карон и в пешей доступности до всей туристической инфраструктуры! Кондоминиум со…
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Жилой комплекс в окружении живописной природы
Жилой комплекс в окружении живописной природы
Жилой комплекс в окружении живописной природы
Жилой комплекс в окружении живописной природы
Жилой комплекс в окружении живописной природы
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Жилой комплекс в окружении живописной природы
Пхукет, Таиланд
от
$65,816
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 8
Fantasea Condo Kamala - потрясающий комплекс кондоминиумов, расположенный всего в 900 метрах от прекрасного пляжа Камала на западном побережье Пхукета. Кондоминиум состоит из 8 этажей и включает в себя 164 уютных и стильных квартир. Широкий выбор вариантов от современных и роскошных до миним…
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Вилла  The Teak Forestias
Вилла  The Teak Forestias
Вилла  The Teak Forestias
Вилла  The Teak Forestias
Вилла  The Teak Forestias
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Вилла  The Teak Forestias
Пхукет, Таиланд
от
$1,12 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход …
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Жилой комплекс The Park Surin
Жилой комплекс The Park Surin
Жилой комплекс The Park Surin
Жилой комплекс The Park Surin
Жилой комплекс The Park Surin
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Жилой комплекс The Park Surin
Пхукет, Таиланд
от
$290,681
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 5
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход …
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Многоквартирный жилой дом Proud Residence
Многоквартирный жилой дом Proud Residence
Многоквартирный жилой дом Proud Residence
Многоквартирный жилой дом Proud Residence
Многоквартирный жилой дом Proud Residence
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Многоквартирный жилой дом Proud Residence
Пхукет, Таиланд
от
$137,000
Год сдачи 2022
Площадь 35–70 м²
3 объекта недвижимости 3
Особенность объекта: Планировка домов обеспечивает панорамный вид на море в 75% квартир. А также делает проект одним из лучших вариантов для инвестиций на Пхукете. Застройщик предлагает гарантированный доход 7% на 5 лет или программу аренды 60/40% В комплексе: Новый и абсолютно уникальный…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
35.0
137,000
Квартира 2 комнаты
60.5 – 70.0
201,000 – 243,000
Застройщик
Art House
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Жилой комплекс Sky Park Celeste со всеми удобствами
Жилой комплекс Sky Park Celeste со всеми удобствами
Жилой комплекс Sky Park Celeste со всеми удобствами
Жилой комплекс Sky Park Celeste со всеми удобствами
Жилой комплекс Sky Park Celeste со всеми удобствами
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Жилой комплекс Sky Park Celeste со всеми удобствами
Пхукет, Таиланд
от
$143,345
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 7
Sky Park Celeste - это новейший, современный жилой комплекс, состоящий из 7-этажных V-образные зданий, которые построены на гольф поле в самом сердце курорта Laguna Phuket. Здания комплекса соединены между собой переходами, окруженными зеленью, видом на лагуну и частичными видами на океан. …
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Жилой комплекс с завораживающими видами на море
Жилой комплекс с завораживающими видами на море
Жилой комплекс с завораживающими видами на море
Жилой комплекс с завораживающими видами на море
Жилой комплекс с завораживающими видами на море
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Жилой комплекс с завораживающими видами на море
Пхукет, Таиланд
от
$130,713
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Rawayana Beachfront Village - это многофункциональный проект, состоящий из 282 дизайнерских квартир на 4 этажах и 22 ультра-премиальных вилл. Комплекс находится в самом сердце Раваи - города Пхукет, что делает его легко доступным для различных удобств в этом районе! Проект расположен в…
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Жилой комплекс Sea Heaven класса люкс
Жилой комплекс Sea Heaven класса люкс
Жилой комплекс Sea Heaven класса люкс
Жилой комплекс Sea Heaven класса люкс
Жилой комплекс Sea Heaven класса люкс
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Жилой комплекс Sea Heaven класса люкс
Пхукет, Таиланд
от
$174,925
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 7
Sea Heaven - это роскошный инвестиционный кондоминиум класса люкс на берегу залива Най Тон, выполненный в современном дизайне и различными планировками, площадью от 29 до 77 кв.м. Комплекс состоит из 5 жилых 8 этажных зданий и вмещает в себя 476 квартир. Апартаменты следующих типов: студ…
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Жилой комплекс Pandora Residences класса Luxury
Жилой комплекс Pandora Residences класса Luxury
Жилой комплекс Pandora Residences класса Luxury
Жилой комплекс Pandora Residences класса Luxury
Жилой комплекс Pandora Residences класса Luxury
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Жилой комплекс Pandora Residences класса Luxury
Пхукет, Таиланд
от
$564,546
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 3
Pandora Residences - это полностью обустроенные апартаменты класса Luxury, расположенные на юге Пхукета, в знаменитом районе Раваи. Жилой комплекс включает в себя 14 двух - и трехэтажных квартир с элегантным интерьером и ухоженной общей территорией с бассейном и солнечной террасой. Рас…
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Жилой комплекс The Petit Tycoon
Жилой комплекс The Petit Tycoon
Жилой комплекс The Petit Tycoon
Жилой комплекс The Petit Tycoon
Жилой комплекс The Petit Tycoon
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Жилой комплекс The Petit Tycoon
Пхукет, Таиланд
от
$331,865
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
The Petit Tycoon: A Luxurious Fusion of Elegance, Convenience, and Investment Opportunity in Phuket   The Petit Tycoon is located in one of Phuket’;s most sought-after destinations, offering an exceptional blend of sophistication and comfort. This exclusive residential development is des…
Ассоциация
Phuket Property Association
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Жилой комплекс The Title Halo 1
Жилой комплекс The Title Halo 1
Жилой комплекс The Title Halo 1
Жилой комплекс The Title Halo 1
Жилой комплекс The Title Halo 1
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Жилой комплекс The Title Halo 1
Пхукет, Таиланд
от
$115,756
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 7
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход …
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Вилла Proxima Villas
Вилла Proxima Villas
Вилла Proxima Villas
Вилла Proxima Villas
Вилла Proxima Villas
Вилла Proxima Villas
Пхукет, Таиланд
от
$439,367
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 1
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход …
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Жилой комплекс Andamaya
Жилой комплекс Andamaya
Жилой комплекс Andamaya
Жилой комплекс Andamaya
Жилой комплекс Andamaya
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Жилой комплекс Andamaya
Пхукет, Таиланд
от
$695,628
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 5
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход …
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Жилой комплекс Laguna Beachside
Жилой комплекс Laguna Beachside
Жилой комплекс Laguna Beachside
Жилой комплекс Laguna Beachside
Жилой комплекс Laguna Beachside
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Жилой комплекс Laguna Beachside
Пхукет, Таиланд
от
$852,701
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
Laguna Beachside - это потрясающий проект кондоминиума, разработанный Laguna property. Комплекс расположен по адресу: 394, ถนน ศรีสุนทร Cherngtalay, Thalang District, Phuket 83110, Таиланд Проект состоит из 4 зданий по 5 этажей в каждом, и все они связаны друг с другом. В каждом доме …
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Жилой комплекс Origin Central Phuket
Жилой комплекс Origin Central Phuket
Жилой комплекс Origin Central Phuket
Жилой комплекс Origin Central Phuket
Жилой комплекс Origin Central Phuket
Жилой комплекс Origin Central Phuket
Пхукет, Таиланд
от
$57,907
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 8
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход …
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Вилла Botanica Ocean Valley в современном стиле
Вилла Botanica Ocean Valley в современном стиле
Вилла Botanica Ocean Valley в современном стиле
Вилла Botanica Ocean Valley в современном стиле
Вилла Botanica Ocean Valley в современном стиле
Вилла Botanica Ocean Valley в современном стиле
Вилла Botanica Ocean Valley в современном стиле
Пхукет, Таиланд
от
$2,14 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 1
Botanica Ocean Valley - это проект роскошных вилл с бассейном, спроектированные одним из очень успешных застройщиков вилл на Пхукете. Комплекс находится по адресу: Choeng Thale, Thalang District, Phuket 83110, недалеко от пристани Ао Пор Гранд Марина. На территории комплекса расположен…
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Жилой комплекс Surin Sabai
Жилой комплекс Surin Sabai
Жилой комплекс Surin Sabai
Жилой комплекс Surin Sabai
Жилой комплекс Surin Sabai
Жилой комплекс Surin Sabai
Пхукет, Таиланд
от
$255,180
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 6
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход …
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Многоквартирный жилой дом Proud Rawai
Многоквартирный жилой дом Proud Rawai
Многоквартирный жилой дом Proud Rawai
Многоквартирный жилой дом Proud Rawai
Многоквартирный жилой дом Proud Rawai
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Многоквартирный жилой дом Proud Rawai
Пхукет, Таиланд
от
$112,000
Год сдачи 2020
Площадь 31–70 м²
3 объекта недвижимости 3
Особенность объекта: Комплекс сдан в мае 2020. Известен своими двумя лучшими ресторанами на пляже Раваи. Застройщик предлагает арендную программу 70/30 % В комплексе: Современный и стильный шестиэтажный кондоминиум, воплощающий в себе высочайшие стандарты качества, архитектуры и интерьер-…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
30.5 – 39.3
112,000 – 162,000
Квартира 2 комнаты
69.7
232,000
Застройщик
Art House
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Вилла Ozone Grand Residences
Вилла Ozone Grand Residences
Вилла Ozone Grand Residences
Вилла Ozone Grand Residences
Вилла Ozone Grand Residences
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Вилла Ozone Grand Residences
Пхукет, Таиланд
от
$1,19 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Зарубежная недвижимость от 40 000$. Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; …
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Жилой комплекс Laguna Park 2
Жилой комплекс Laguna Park 2
Жилой комплекс Laguna Park 2
Жилой комплекс Laguna Park 2
Жилой комплекс Laguna Park 2
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Жилой комплекс Laguna Park 2
Пхукет, Таиланд
от
$538,495
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 3
Laguna Park 2 - это проект таунхауса и виллы в современном стиле, состоящий из 53 жилых единиц - 28 таунхаусов и 25 вилл. Проект расположен по адресу: 390/1 ถนน ศรีสุนทร Tambon Choeng Thale, Thalang District, Phuket 83110, Таиланд, среди тропической зелени. Проект находится рядом с кур…
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Жилой комплекс Utopia Dream со всеми удобствами
Жилой комплекс Utopia Dream со всеми удобствами
Жилой комплекс Utopia Dream со всеми удобствами
Жилой комплекс Utopia Dream со всеми удобствами
Жилой комплекс Utopia Dream со всеми удобствами
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Жилой комплекс Utopia Dream со всеми удобствами
Пхукет, Таиланд
от
$93,063
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 7
Utopia Dream – это проект топового австралийского застройщика Utopia Development на южном побережье Пхукета. Это настоящая жемчужина, расположенная между двумя красивейшими пляжами Най Харн и Раваи и рядом с живописным озером Нонг Харн. Новый проект включает 7-ми этажное здание, постро…
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Жилой комплекс ADM Platinum Bay by Wyndham
Жилой комплекс ADM Platinum Bay by Wyndham
Жилой комплекс ADM Platinum Bay by Wyndham
Жилой комплекс ADM Platinum Bay by Wyndham
Жилой комплекс ADM Platinum Bay by Wyndham
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Жилой комплекс ADM Platinum Bay by Wyndham
Пхукет, Таиланд
от
$137,500
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 4
ADM Platinum Bay by Wyndham - это cовременный роскошный кондоминиум, состоящий из 432 квартир на 4 этажах и разработанный New World ADM Platinum. Комплекс полностью меблирован и располагает великолепным декором со всеми удобствами на месте. Типы квартир варьируются от студий до квартир с…
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Жилой комплекс Above Element с удобной планировкой
Жилой комплекс Above Element с удобной планировкой
Жилой комплекс Above Element с удобной планировкой
Жилой комплекс Above Element с удобной планировкой
Жилой комплекс Above Element с удобной планировкой
Показать все Жилой комплекс Above Element с удобной планировкой
Жилой комплекс Above Element с удобной планировкой
Пхукет, Таиланд
от
$142,575
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 7
Above Element - это современный жилой комплекс, расположенный в одном из наиболее престижных районов Пхукета. Курортный кондоминиум имеет современный дизайн в средиземноморском стиле. В двух 7-этажных зданиях расположены 263 квартиры площадью от 38 кв.м. до 138 кв.м. с потрясающим видом на…
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Вилла MONO PHUKET
Вилла MONO PHUKET
Вилла MONO PHUKET
Вилла MONO PHUKET
Вилла MONO PHUKET
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Вилла MONO PHUKET
Пхукет, Таиланд
от
$546,122
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход …
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Вилла Botanica Modern LoftII с оригинальным дизайном
Вилла Botanica Modern LoftII с оригинальным дизайном
Вилла Botanica Modern LoftII с оригинальным дизайном
Вилла Botanica Modern LoftII с оригинальным дизайном
Вилла Botanica Modern LoftII с оригинальным дизайном
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Вилла Botanica Modern LoftII с оригинальным дизайном
Пхукет, Таиланд
от
$704,810
Количество этажей 1
Botanica Modern Loft II - это проект роскошных и современных вилл с бассейном, расположенный на пляже Банг Тао в западной части Пхукета. Посёлок расположен в тихом районе, недалеко от развитой инфраструктуры пляжа Банг Тао. Комплекс состоит из 52 квартир и был разработан Botanica Luxur…
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Жилой комплекс Utopia Naiharn в современном роскошном стиле
Жилой комплекс Utopia Naiharn в современном роскошном стиле
Жилой комплекс Utopia Naiharn в современном роскошном стиле
Жилой комплекс Utopia Naiharn в современном роскошном стиле
Жилой комплекс Utopia Naiharn в современном роскошном стиле
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Жилой комплекс Utopia Naiharn в современном роскошном стиле
Пхукет, Таиланд
от
$93,063
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 7
Utopia Naiharn - это проект состоящий из кондоминиума и вилл в современном роскошном стиле. Он расположен среди красивых горных пейзажей и пышной зелени рядом с пляжем. В проекте представлены 1-но спальные апартаменты трех типов от 43 до 53 м2, а также виллы с бассейном и двумя спальнями 177…
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Жилой комплекс VIP GREAT HILL
Жилой комплекс VIP GREAT HILL
Жилой комплекс VIP GREAT HILL
Жилой комплекс VIP GREAT HILL
Жилой комплекс VIP GREAT HILL
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Жилой комплекс VIP GREAT HILL
Пхукет, Таиланд
от
$45,319
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 7
Зарубежная недвижимость от 40 000$. Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; …
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Вилла Allthai Village
Вилла Allthai Village
Вилла Allthai Village
Вилла Allthai Village
Вилла Allthai Village
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Вилла Allthai Village
Пхукет, Таиланд
от
$88,085
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 3
Зарубежная недвижимость от 40 000$. Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; …
Агентство
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Вилла KHIRI COLLECTION
Вилла KHIRI COLLECTION
Вилла KHIRI COLLECTION
Вилла KHIRI COLLECTION
Вилла KHIRI COLLECTION
Вилла KHIRI COLLECTION
Вилла KHIRI COLLECTION
Пхукет, Таиланд
от
$754,804
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 1
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход …
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Жилой комплекс Serene Condominium с видами на море и горы
Жилой комплекс Serene Condominium с видами на море и горы
Жилой комплекс Serene Condominium с видами на море и горы
Жилой комплекс Serene Condominium с видами на море и горы
Жилой комплекс Serene Condominium с видами на море и горы
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Жилой комплекс Serene Condominium с видами на море и горы
Пхукет, Таиланд
от
$674,754
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 8
Serene Condominium расположен между двумя самыми популярными пляжами Пхукета - Сурин и Банг Тао. Это одно из самых привлекательных мест на Пхукете. Эту локацию можно назвать самой удачной на острове. Из квартир будет открываться потрясающие виды на море или горы. Главная концепция этого у…
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Вилла Botanica Foresta класса люкс
Вилла Botanica Foresta класса люкс
Вилла Botanica Foresta класса люкс
Вилла Botanica Foresta класса люкс
Вилла Botanica Foresta класса люкс
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Вилла Botanica Foresta класса люкс
Пхукет, Таиланд
от
$1,10 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 1
Botanica Foresta - это крупнейший проект дома и вилл, состоящий из 49 стильных единиц. Роскошная резиденция расположена среди леса, всего в нескольких минутах езды от прекрасного пляжа Лаян и знаменитой лагуны Пхукета! Каждая вилла имеет шикарный интерьер с высокими потолками, гостиной…
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Жилой комплекс The Ozone Oasis Condominium (PH2)
Жилой комплекс The Ozone Oasis Condominium (PH2)
Жилой комплекс The Ozone Oasis Condominium (PH2)
Жилой комплекс The Ozone Oasis Condominium (PH2)
Жилой комплекс The Ozone Oasis Condominium (PH2)
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Жилой комплекс The Ozone Oasis Condominium (PH2)
Пхукет, Таиланд
от
$169,767
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 7
Местоположение: The Ozone Oasis расположен в районе Бангтао, Пхукет. Расстояние до пляжа: 2,8 км Окончание строительства: 2 квартал 2026 года Этажность: 8 этажей Количество квартир: 328 Описание: Жилой комплекс "The Ozone Oasis" находится в престижном районе Лагуна, известном своим в…
Ассоциация
Phuket Property Association
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Жилой комплекс Melia Phuket Karon Residences
Жилой комплекс Melia Phuket Karon Residences
Жилой комплекс Melia Phuket Karon Residences
Жилой комплекс Melia Phuket Karon Residences
Жилой комплекс Melia Phuket Karon Residences
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Жилой комплекс Melia Phuket Karon Residences
Пхукет, Таиланд
от
$228,642
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход …
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Вилла Aqua Villas Rawai
Вилла Aqua Villas Rawai
Вилла Aqua Villas Rawai
Вилла Aqua Villas Rawai
Вилла Aqua Villas Rawai
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Вилла Aqua Villas Rawai
Пхукет, Таиланд
от
$748,352
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 4
Aqua Villas Rawai - это новый проект с потрясающим видом на море, расположенный всего в 150 метрах от пляжа Раваи. Обладая ультра современным дизайном, каждая резиденция может похвастаться частной террасой на крыше с уникальным 12-метровым пейзажным бассейном с прозрачным дном. Проект пр…
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Жилой комплекс THE ONE
Жилой комплекс THE ONE
Жилой комплекс THE ONE
Жилой комплекс THE ONE
Жилой комплекс THE ONE
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Жилой комплекс THE ONE
Пхукет, Таиланд
от
$107,020
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 8
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход …
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Вилла Botanica Lakeside
Вилла Botanica Lakeside
Вилла Botanica Lakeside
Вилла Botanica Lakeside
Вилла Botanica Lakeside
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Вилла Botanica Lakeside
Пхукет, Таиланд
от
$978,571
Количество этажей 1
Зарубежная недвижимость от 40 000$. Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; …
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Жилой комплекс Layan Green Park
Жилой комплекс Layan Green Park
Жилой комплекс Layan Green Park
Жилой комплекс Layan Green Park
Жилой комплекс Layan Green Park
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Жилой комплекс Layan Green Park
Пхукет, Таиланд
от
$165,441
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 7
Зарубежная недвижимость от 40 000$. Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; …
Агентство
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Жилой комплекс Baan Pur
Жилой комплекс Baan Pur
Жилой комплекс Baan Pur
Жилой комплекс Baan Pur
Жилой комплекс Baan Pur
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Жилой комплекс Baan Pur
Пхукет, Таиланд
от
$277,049
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 4
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход …
Агентство
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Вилла BOTANICA PRESTIGE
Вилла BOTANICA PRESTIGE
Вилла BOTANICA PRESTIGE
Вилла BOTANICA PRESTIGE
Вилла BOTANICA PRESTIGE
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Вилла BOTANICA PRESTIGE
Пхукет, Таиланд
от
$1,08 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 1
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход …
Агентство
DDA Real Estate
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Вилла BOTANICA THE SKY VALLEY с бассейном
Вилла BOTANICA THE SKY VALLEY с бассейном
Вилла BOTANICA THE SKY VALLEY с бассейном
Вилла BOTANICA THE SKY VALLEY с бассейном
Вилла BOTANICA THE SKY VALLEY с бассейном
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Вилла BOTANICA THE SKY VALLEY с бассейном
Пхукет, Таиланд
от
$2,26 млн
BOTANICA THE SKY VALLEY - это новый проект дома и виллы, расположенный в Чонгтале, Пхукет. Дизайн проекта сочетает в себе современность с роскошным стилем жизни. Комплекс состоит из 12 великолепных вилл с бассейном, с 4 или 5 спальнями площадью от 1026 кв.м до 1897 кв.м. Каждая вилла вкл…
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