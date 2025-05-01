  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Равай

Продажа новостроек в Равае

квартиры
74
дома
40
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Жилой комплекс DOMINION RAWAI
Жилой комплекс DOMINION RAWAI
Равай, Таиланд
от
$101,158
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
Инвестиционно - привлекательный объект! Доход от 7 %! Рассрочка! Апартаменты меблированы, с личными террасами. Расстояние до пляжа: 200 метров. Dominion Rawai - это возможность наслаждаться спокойствием и природой в центре событий, где современный комфорт сочетается с духовным ра…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Rawayana
Жилой комплекс Rawayana
Равай, Таиланд
от
$159,647
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
Уникальная концепция проекта делает его точкойпритяжения всего районаРаваи. Недвижимость здесьобладает высоким арендным потенциалом независимо отсезона.В комплексе35премиальныхвилл и 2 кондоминиума. ПрограммаRentalPool:40% от дохода инвестору, 60%-управляющей компании (расходы на доле УК)…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Жилой комплекс Harmony
Жилой комплекс Harmony
Равай, Таиланд
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 7
Это бутиковый кондоминиум премиум-класса с пятизвездочным сервисом и прекрасным видом на Андаманское море, расположенный в самом сердце района Раваи. В 7-15 минутах езды находятся знаменитые пляжи Пхукета Раваи, Най Харн, Ката и Карон. Инфраструктура Harmony заботится о каждом аспекте гар…
Агентство
Udomo
Оставить заявку
Жилой комплекс California Rawai
Жилой комплекс California Rawai
Равай, Таиланд
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 7
Площадь 36 м²
1 объект недвижимости 1
California Rawai - это роскошный клубный дом премиум-класса, созданный для тех, кто ценит высокий уровень комфорта, утонченность и эксклюзивность. Проект представляет собой идеальное сочетание современной архитектуры, стильного дизайна и привлекательного расположения на острове Пхукет. Пр…
Агентство
Udomo
Оставить заявку
Жилой комплекс Wyndham Grand Phuket Nai Harn Beach
Жилой комплекс Wyndham Grand Phuket Nai Harn Beach
Равай, Таиланд
от
$317,578
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 4
Расположенный рядом с озером недалеко от пляжа Най Харн, комплекс Wyndham Nai Harn Beach Condo будет состоять из двенадцати 4-этажных зданий, содержащих 353 единицы.Все единицы однокомнатные, с размерами от 40 кв.м до 61 кв.м. Все они имеют частный балкон с видом на озеро, бассейн или сельск…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла Villa Sunpao – Phase 1 Rawai
Вилла Villa Sunpao – Phase 1 Rawai
Равай, Таиланд
от
$369,770
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 1
Площадь 190–225 м²
4 объекта недвижимости 4
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеальный выбор для тех, кто стремится к роскошной и комфортной жизни в окружении тропической природы. Отлично подходит для семей, ценящих спокойствие, и инвесторов, заинтересованных в прибыльном вложении. О локации: Villa Sunpao – Phas…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Вилла Le Villas Rawai
Вилла Le Villas Rawai
Равай, Таиланд
от
$502,274
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
le villa & Residence 88/96 MOO.1 Rawai, Muang, Phuket 83130 Условия оплаты Депозит бронирования: 200 000 thb 30% - главный контракт (бронирование вычета) 70% - после окончания фундамента После завершения стен и крыши После отделки пола и интерьера Headover & Transfer P…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла The Greens Villas Phuket
Вилла The Greens Villas Phuket
Равай, Таиланд
от
$241,035
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 1
Площадь 91–217 м²
10 объектов недвижимости 10
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеальный выбор для тех, кто ищет комфортное и спокойное проживание в окружении тропической природы, а также для инвесторов, желающих получить высокую доходность от аренды и роста стоимости недвижимости. О локации: The Greens Villas рас…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Жилой комплекс Babylon Sky Garden (phase 2)
Жилой комплекс Babylon Sky Garden (phase 2)
Равай, Таиланд
от
$141,853
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 5
Babylon Sky Garden II расположен на южной оконечности острова Пхукет в престижном месте рядом с пляжем Раваи, откуда открывается потрясающий вид на залив Чалонг и остров Ко Лон на заднем плане.  Площадь участка: около 3,200 кв.м. 49 квартир на 5ти этажах. Парковка: автостоянка 36, мо…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла Charn Baan Saiyuan
Вилла Charn Baan Saiyuan
Равай, Таиланд
от
$331,493
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 1
Площадь 190–234 м²
4 объекта недвижимости 4
Готов к заезду, Полная меблировкаО комплексе:Комплекс состоит из 5 зданий и включает 102 современных юнита. Доступны различные типы юнитов с площадями от 30 до 60 м². Продуманные архитектурные решения и качественные материалы создают комфортное и стильное пространство. Внутренняя инфраструкт…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Жилой комплекс Utopia Dream (UTN) – 7% guaranteed – 3 years
Жилой комплекс Utopia Dream (UTN) – 7% guaranteed – 3 years
Равай, Таиланд
от
$73,954
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 8
Площадь 24–340 м²
25 объектов недвижимости 25
До моря 900 м, Гарантия дохода, Надежный застройщикО комплексе:Современный комплекс предлагает 4 здания апартаментов и виллы с частным бассейном и террасой. У каждого здания свои уникальные концепции интерьера: Zen, Reign, Den, Atelier, Myth, Noir, Zephyr. В главном здании стандартный дизайн…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Вилла Capella
Вилла Capella
Равай, Таиланд
от
$885,680
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
В Capella Villas современный комфорт сливается с тропической природой, создавая оазис спокойствия и роскоши. Всего девять вилл, каждая из которых обеспечивает полную конфиденциальность и ощущение исключительности, расположены в непосредственной близости к одному из самых красивых пляжей о…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла Quinta Lane
Вилла Quinta Lane
Равай, Таиланд
от
$413,355
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 1
Площадь 313 м²
3 объекта недвижимости 3
Полная меблировкаО комплексе:Эксклюзивные виллы с 4-3 спальнями, каждая имеет собственный бассейн. Просторные жилые помещения с высококачественной отделкой и современными удобствами, полностью оборудованные кухни, роскошные ванные комнаты и много места для хранения вещей. Возможность внесени…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в 850 метрах от пляжа Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в 850 метрах от пляжа Раваи, Пхукет, Таиланд
Равай, Таиланд
от
$564,354
Представляем вам эксклюзивную коллекцию элитных вилл в безмятежном районе Раваи. Эти тщательно спроектированные виллы с 3-4 спальнями предлагают великолепное сочетание элегантности и функциональности. Виллы располагаются в 850 метрах от чистейшего пляжа и создают для своих жильцов непревзойд…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс The Title
Жилой комплекс The Title
Равай, Таиланд
от
$265,699
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2014
Количество этажей 4
Площадь 27–64 м²
11 объектов недвижимости 11
До моря 100 мО комплексе:Великолепное сочетание современной архитектуры и природы. Невысокие здания с широкими зелеными зонами, более 65% площади – это сады и парки. Комплекс включает охрану и видеонаблюдение, лобби, сауну, фитнес, бассейн, парк и парковку. Расстояние до пляжа 100 м. Возможн…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Жилой комплекс Etherhome Seaview Condo
Жилой комплекс Etherhome Seaview Condo
Равай, Таиланд
от
$202,552
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 6
Площадь 51–610 м²
13 объектов недвижимости 13
О комплексе:Бутик-комплекс состоит из 2 корпусов и всего 40 апартаментов. Типы юнитов варьируются от 1 до 4 спален, площадью от 51 до 610 кв.м. Архитектура акцентирует внимание на современных линиях и открытых пространствах с панорамными видами на море. В комплексе имеется фитнес-центр, басс…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Вилла Rawayana
Вилла Rawayana
Равай, Таиланд
от
$559,690
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 295–339 м²
7 объектов недвижимости 7
Эксклюзивный проект вилл в 30 метрах от пляжа Раваи Раваи, крупнейший район острова Пхукет, расположенный на юге, является популярным выбором среди эмигрантов и туристов благодаря удобной транспортной доступности. Кроме того, он предлагает близость к прекрасным пляжам, таким как Найхарн, …
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый стильный жилой комплекс в 400 м от пляжа Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый стильный жилой комплекс в 400 м от пляжа Раваи, Пхукет, Таиланд
Равай, Таиланд
от
$157,454
Ожидаемый громкий проект Title от любимого многими застройщика Rhom Bho Property на Пхукете. Проект будет уделять особое внимание комфорту и удовлетворению потребностей жильцов: проектирование с учётом приватности, использование высококачественных материалов. Визуальная часть будет вызывать …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Calypso Garden
Жилой комплекс Calypso Garden
Равай, Таиланд
от
$162,216
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2019
Количество этажей 7
Площадь 45–116 м²
11 объектов недвижимости 11
До моря 550 м, Гарантия доходаО комплексе:Комфортные квартиры для отдыха или долгосрочного пребывания на юге Пхукета. Уютный бутик-комплекс с просторными апартаментами от 45 кв.м. Комплекс включает кафе на крыше, бар, спортивный зал, СПА, бассейн, террасу и парковку. Панорамные виды на бассе…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Вилла Grand Sea Through Luxury
Вилла Grand Sea Through Luxury
Равай, Таиланд
от
$857,398
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Проект, состоящий из четырех эксклюзивных вилл с бассейном Представляем новый проект роскошных вилл с бассейнами, который переосмысливает современное проживание на острове Пхукет. Этот эксклюзивный комплекс включает в себя двухэтажные виллы с захватывающими видами на океан, горы и горо…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Жилой комплекс WamDom Villas Rawai
Жилой комплекс WamDom Villas Rawai
Равай, Таиланд
от
$369,770
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
До моря 500 м, Надежный застройщикО комплексе:Wamdom Villas Rawai — это эксклюзивный комплекс, включающий 7 юнитов: 3 двухэтажные виллы с бассейнами и 4 трехэтажных таунхауса. Площади юнитов варьируются от 238 до 258 кв. м. Комплекс находится в шаговой доступности от пляжа Раваи. Архитектура…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с отличной инфраструктурой в 250 м от пляжа Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с отличной инфраструктурой в 250 м от пляжа Раваи, Пхукет, Таиланд
Равай, Таиланд
от
$249,539
Новый комплекс на закатном пляже Раваи от надёжного застройщика, предыдущий проект которого был раскуплен за полчаса! Архитектура проекта будет выполнена в итальянском стиле. Использование высококачественных материалов и технологий строительства. Просторные балконы и террасы с видами на море…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс La Belle De Rawai Residence
Жилой комплекс La Belle De Rawai Residence
Равай, Таиланд
от
$115,920
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 5
Площадь 37–350 м²
12 объектов недвижимости 12
Полная меблировкаО комплексе:Новый малоэтажный проект, состоящий из 240 юнитов, расположенных на 5 этажах. Площадь квартир варьируется от 36.98 кв.м до 73.18 кв.м. Общая площадь территории - 6611 кв.м. Архитектура сочетает современный стиль и естественные материалы. Особенность - 3 бассейна,…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, Раваи, Пхукет, Таиланд
Равай, Таиланд
от
$888,190
Предлагаются виллы с террасами, бассейнами, садами и парковочными местами. Расположение и объекты поблизости Рынок морепродуктов - 3,3 км Пляж Най Харн - 4,2 км Пирс Чалонг - 4,9 км Мыс Промтеп - 6,2 км
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Вилла D'Architecte Aela
Вилла D'Architecte Aela
Равай, Таиланд
от
$1,19 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 4
Добро пожаловать в новую разработку в Пхукете, где пространство для дыхания и жизнь с низкой плотностью лежит в основе нашей философии. Вилла, чтобы дышать разблокировать сущность жизни для просторной души Расположен в спокойной и удобной зоне Палай, с 5 минутами »; Поездка из Виллы А…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла Civetta Grand Villas
Вилла Civetta Grand Villas
Равай, Таиланд
от
$977,836
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 2
Площадь 350–441 м²
4 объекта недвижимости 4
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Civetta Grand Villas идеально подходит для тех, кто стремится к роскоши и уединению в одном из самых живописных уголков Пхукета. Проект создан для взыскательных покупателей, ценящих комфорт и высокую инвестиционную привлекательность. О …
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом TheOne Naiharn
Многоквартирный жилой дом TheOne Naiharn
Равай, Таиланд
от
$103,275
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 8
Предлагаю Вам купить квартиру на этапе строительства в уникальном кoмплексе The One Naiharn, pacположенном в развитом районе, в 900 м от пляжа Naiharn — самый красивый пляж на о.Пхукет по версии Tripadvisor. Кондоминиум расположен на Юге острова, что является самым привлекательным районом д…
Застройщик
The One Phuket Naiharn
Оставить заявку
Жилой комплекс Babylon Sky Garden 2
Жилой комплекс Babylon Sky Garden 2
Равай, Таиланд
от
$102,998
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 5
Площадь 43–147 м²
16 объектов недвижимости 16
До моря 250 м, Полная меблировкаО комплексе:Бутик-комплекс включает 49 апартаментов в одном здании. Доступны юниты с 1 и 2 спальнями площадью от 44 до 145 кв.м. Большинство предлагают вид на море или доступ к собственному бассейну. Дизайнерские интерьеры представлены в трех стилях: классичес…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Вилла Sunpao Rawai
Вилла Sunpao Rawai
Равай, Таиланд
от
$491,572
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 1
Villa Sunpao — это уютный бутик-курорт, предлагающий элегантно оформленные частные виллы с бассейном, окруженные природой и зеленью. Наша коллекция тропических домов сочетает современные технологии и экзотические материалы, создавая богатый дизайн в полной гармонии с окружающей средой. Кра…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Жилой комплекс Utopia Nai Harn Loft
Жилой комплекс Utopia Nai Harn Loft
Равай, Таиланд
от
$148,602
Варианты отделки С отделкой
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла Baan-Bua Phase II
Вилла Baan-Bua Phase II
Равай, Таиланд
от
$1,07 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2004
Количество этажей 2
Площадь 300–956 м²
21 объект недвижимости 21
Готов к заезду, Надежный застройщикО комплексе:Роскошные тайско-балийские виллы с частными бассейнами в популярном районе Най Харн на юге Пхукета. Участки от 800 до 1,807 кв.м, жилая площадь от 400 до 950 кв.м. Особенности: уникальный сад с большими старыми деревьями, зеленая стена для прива…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Жилой комплекс THE ONE
Жилой комплекс THE ONE
Равай, Таиланд
от
$113,840
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 7
Это комплекс апартаментов премиум класса, который находится на юге острова Пхукет в Тайланде.  8 этажей, 196 уникальных квартир, 12 видов планировки, бассейны, фитнес зал, детская игровая зона и многое другое собраны в одном месте.  В 900 метрах пляж Най Харн-один из красивейших пляжей…
Агентство
Udomo
Оставить заявку
Жилой комплекс The One Nai Harn
Жилой комплекс The One Nai Harn
Равай, Таиланд
от
$111,177
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 8
Площадь 26–45 530 м²
20 объектов недвижимости 20
До моря 1200 м, Гарантия дохода, Полная меблировка, Надежный застройщикО комплексе:Представляем новый 8-этажный кондоминиум с 218 юнитами, включая студии, 1 и 2 спальни. Просторные пентхаусы на верхних этажах. Пространства варьируются от современных студий до роскошных пентхаусов. Управляетс…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Вилла Villa Suksan – Phase 5
Вилла Villa Suksan – Phase 5
Равай, Таиланд
от
$505,352
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Площадь 283–468 м²
8 объектов недвижимости 8
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Villa Suksan – Phase 5 идеально подходит для тех, кто стремится к роскошной и спокойной жизни на Пхукете. Это место для взыскательных людей, ценящих комфорт и высокие стандарты качества. О локации: Проект расположен вблизи пляжа Раваи, …
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Вилла Grand Sea Through Luxury Villas
Вилла Grand Sea Through Luxury Villas
Равай, Таиланд
от
$788,842
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 401–402 м²
4 объекта недвижимости 4
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект идеально подходит для взыскательных инвесторов, предпочитающих сочетание роскоши, удобства и выгодного расположения. Он привлекателен как для постоянного проживания, так и для отдыха. О локации: Grand Sea Through Luxury Villas ра…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Вилла Baannaraya
Вилла Baannaraya
Равай, Таиланд
от
$417,176
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2014
Количество этажей 1
Площадь 120–350 м²
12 объектов недвижимости 12
Готов к заезду, Полная меблировкаО комплексе:Виллы декорированы в азиатском стиле с изящной мебелью из натурального дерева. Планировки от 2 до 4 спален, каждая с собственным бассейном и тропическим садом для атмосферы приватности. Комплекс расположен рядом с ресторанами и магазинами, что обе…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Жилой комплекс Enigma Residence
Жилой комплекс Enigma Residence
Равай, Таиланд
от
$94,404
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 7
Площадь 35–125 м²
17 объектов недвижимости 17
До моря 600 м, Полная меблировкаО комплексе:Премиальный жилой комплекс на Пхукете расположен на возвышенности, что открывает захватывающие виды на бухты Rawai и Chalong, а также зеленые холмы Nai Harn. Комплекс включает 3 здания и 164 апартамента. Типы юнитов: студии (35 кв.м), 1-спальневые …
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Жилой комплекс VIP SPACE ODYSSEY
Жилой комплекс VIP SPACE ODYSSEY
Равай, Таиланд
от
$103,755
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 8
Привлекательный объект для инвестиций! Гарантированный доход 6% на первые 3 года. Рассрочка! 800 метрах от пляжа Раваи! VIP Space Odyssey расположен на фоне лесистых холмов. Удобства: спорт-зал, инфинити бассейн на крыше, детская комната. Расположение: - пляж Rawai, 800м…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла The Greens
Вилла The Greens
Равай, Таиланд
от
$279,845
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 1
Площадь 210–217 м²
2 объекта недвижимости 2
Уединенный комплекс из 18 роскошных, но доступных вилл с бассейном Представляем коллекцию из 18 новых вилл с бассейном в тихом районе Раваи на юге Пхукета. Этот уединенный комплекс, расположенный в тихом анклаве, предлагает виллы с 2 и 3 спальнями и бассейном. Роскошные и доступные по цен…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Жилой комплекс La Vita
Жилой комплекс La Vita
Равай, Таиланд
от
$131,452
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2022
Количество этажей 5
Площадь 29–151 м²
17 объектов недвижимости 17
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для инвесторов и тех, кто ищет спокойное место для отдыха в южной части Пхукета. Также подходит для семей, ценящих комфорт и природу. О локации: Проект находится в районе Nai Harn-Rawai, который славится своими красивы…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Жилой комплекс Etherhome Seaview Condo
Жилой комплекс Etherhome Seaview Condo
Равай, Таиланд
от
$218,464
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 6
Площадь 51–610 м²
5 объектов недвижимости 5
Кондоминиум с захватывающим видом на море Этот новый роскошный кондоминиум в районе Равай на 40 квартир выделяется захватывающим видом на море и приватностью. Выдающийся современный дизайн здесь, сочетается с современными строительными технологиями и использованием премиальных материал…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Жилой комплекс Saturday S
Жилой комплекс Saturday S
Равай, Таиланд
от
$192,981
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2017
Количество этажей 4
Площадь 43–118 м²
18 объектов недвижимости 18
Полная меблировкаО комплексе:Этот жилой комплекс на Пхукете предлагает 119 современных и просторных юнитов на территории площадью 7 000 квадратных метров. Представлены различные типы юнитов с площадями от 50 до 75 квадратных метров. Комплекс отличается элегантной архитектурой, в которой соче…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Жилой комплекс Охраняемая резиденция с бассейнами в 800 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Охраняемая резиденция с бассейнами в 800 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд
Равай, Таиланд
от
$639,454
Предлагаются двух- и трехуровневые апартаменты класса люкс. Резиденция располагает бассейнами, клубом, парковкой, охраной. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в престижном районе Раваи, в 800 метрах от пляжа
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Вилла Bliss Hideaway
Вилла Bliss Hideaway
Равай, Таиланд
от
$506,722
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 350–474 м²
5 объектов недвижимости 5
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто ценит роскошь и спокойствие, а также для инвесторов, ищущих выгодные вложения в недвижимость с высокой доходностью. О локации: Расположен в сердце Равай Бич на Пхукете, регион предлагает удобный доступ к в…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Жилой комплекс Sunny Moon
Жилой комплекс Sunny Moon
Равай, Таиланд
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 7
Sunny Moon - эксклюзивный комплекс в Таиланде для ценителей полноценной жизни в балансе. В комплексе все продумано до мелочей, учитывая потребности современных людей, чтобы обеспечить для них максимальный комфорт. Идеальная локация наполнена любовью, энергией и красотой. Комнаты с видом на м…
Агентство
Udomo
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, садами и живописными видами в 2 минутах от пляжа Най Харн, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, садами и живописными видами в 2 минутах от пляжа Най Харн, Пхукет, Таиланд
Равай, Таиланд
от
$888,334
Комплекс состоит из 9 двухэтажных вилл. Особенности бассейн 30 м2 с шезлонгами и душем зона барбекю с летней кухней, зоной отдыха и террасой парковка сад с пальмами и декоративными тропическими растениями захватывающие виды на горы круглосуточная охрана и видеонаблюдение Начало строительст…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Вилла VIP Space Odyssey
Вилла VIP Space Odyssey
Равай, Таиланд
от
$624,735
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 2
Новый проект апартаментов в Раваи Данный проект расположился между красивейшими пляжами Найн Харн и Раваи. Помимо прекрасных пляжей недалеко от комплекса находятся объекты инфрастуктуры — торговые центры, рестораны, международные школы. Комплекс — 4 зданий и виллы. Площадь равна 25,60…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Жилой комплекс Essence by Harmony
Жилой комплекс Essence by Harmony
Равай, Таиланд
от
$127,900
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 8
Площадь 52–260 м²
16 объектов недвижимости 16
Полная меблировка, Надежный застройщикО комплексе:Эксклюзивный проект вблизи пляжа Раваи предлагает 160 апартаментов, расположенных в одном здании. Площади варьируются от 30 до 70 кв.м. Уникальная архитектура с геометрическими силуэтами, декоративными солнцезащитными решетками и ночной подсв…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Жилой комплекс Harmony Condominium
Жилой комплекс Harmony Condominium
Равай, Таиланд
от
$128,767
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 8
Площадь 34 м²
2 объекта недвижимости 2
Harmony - это эксклюзивный жилой комплекс, предлагающий покупателям современным дизайном, высококачественными отделочными материалами и прекрасным расположением в одном из самых престижных районов острова. Основные особенности: Местоположение: Проект находится в районе Лагуна, одном…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с ресторанами в окружении трех пляжей, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с ресторанами в окружении трех пляжей, Пхукет, Таиланд
Равай, Таиланд
от
$122,316
Предлагаются современные апартаменты нескольких типов (от 24 м2 до 36 м2). Резиденция располагает кинотеатром, ресторанами и баром, спа, сауной, игровой комнатой, двумя бассейнами. Окончание строительства - 31 марта 2024 года. Преимущества Ежегодный доход 7% в течение 3 лет. При оплате 100%…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Вилла VIP Galaxy Villa
Вилла VIP Galaxy Villa
Равай, Таиланд
от
$624,926
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Площадь 280–565 м²
4 объекта недвижимости 4
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: VIP Galaxy Rawai Villas идеально подойдут для тех, кто ищет сочетание роскоши, комфорта и выгодных инвестиций. Этот проект создан для взыскательных владельцев, ценящих высокий уровень жизни и стабильный доход. О локации: Расположенный в…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Жилой комплекс SUNNYMOON
Жилой комплекс SUNNYMOON
Равай, Таиланд
от
$125,684
Год сдачи 2025
Количество этажей 8
Ультрасовременные апартаменты вблизи белоснежного пляжа Най Харн! Прекрасный вариант для постоянного проживания, инвестирования или сдачи в аренду! Учитывая наличие большого количества удобств ЖК и развитой инфраструктуры, данная недвижимость отлично подойдет для долгосрочной аренды! R…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Utopia Naiharn
Жилой комплекс Utopia Naiharn
Равай, Таиланд
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 4
Отель Utopia Naiharn, считающийся нашим флагманским отелем, удобно расположен между двумя знаменитыми пляжами острова — Раваи и Найхарн, а также неподалеку от фотогеничного пляжа Януи. На этом современном курорте класса люкс есть номера с большой жилой площадью, отдельная спальня с отдельной…
Агентство
Udomo
Оставить заявку
Вилла Wamdom
Вилла Wamdom
Равай, Таиланд
от
$446,561
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 237–258 м²
2 объекта недвижимости 2
Проект элегантных вилл в одной из самых популярных локаций на юге острова Проект, состоящий из 4 таунхаусов и 3 роскошных вилл расположен в одной из самых популярных локаций на юге Пхукета, в пешей доступности от известной набережной Раваи и нескольких минутах езды от пляжей Януй и Най Ха…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла Baan - Bua Phase I
Вилла Baan - Bua Phase I
Равай, Таиланд
от
$1,12 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2004
Количество этажей 2
Площадь 332–956 м²
9 объектов недвижимости 9
Готов к заездуО комплексе:Проект включает 5 зданий и 20 юнитов, предлагая высококачественные жилые пространства от 120 до 250 кв.м. Архитектура выполнена в современном стиле с акцентом на гармонию с природой. Обширные зеленые зоны и внутренний двор создают атмосферу уединенности и комфорта. …
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Вилла Monetaria
Вилла Monetaria
Равай, Таиланд
от
$661,277
Количество этажей 1
Площадь 274–374 м²
2 объекта недвижимости 2
Новый проект роскошных вилл в районе Раваи Проект эксклюзивных вилл, расположенных в тихом жилом районе в 800 метрах от прекрасного пляжа, будет завершен в апреле 2025 года. Прекрасная локация в районе Раваи позволяет одновременно ощущать уединение, но и находится в центре социальной ж…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами и тропическими садами, в 5 минутах от пляжей и пристани для яхт, Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами и тропическими садами, в 5 минутах от пляжей и пристани для яхт, Раваи, Пхукет, Таиланд
Равай, Таиланд
от
$522,550
Просторный жилой комплекс элегантно оформленных вилл с личным бассейном, окруженных природой и зеленью. Коллекция тропических домов сочетает в себе современные технологии и экзотические материалы, создавая богатый дизайн в полной гармонии с окружающим миром. В каждом доме есть гостиная, стол…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Вилла Two Villas Kokyang II
Вилла Two Villas Kokyang II
Равай, Таиланд
от
$335,620
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2013
Количество этажей 1
Площадь 152–311 м²
8 объектов недвижимости 8
Гарантия доходаО комплексе:Замечательные виллы с собственным бассейном в тихом районе Раваи - Най Харн. Постройки в восточном стиле выделяются высокими потолками гостиной. До пляжа Най Харн — 2,7 км. Из вилл открывается вид на бассейн и сад. Район славится развитой инфраструктурой и популярн…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Жилой комплекс ENIGMA
Жилой комплекс ENIGMA
Равай, Таиланд
от
$117,211
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 7
ПЛОЩАДЬ КВАРТИР: ОТ 35 ДО 125 М2 Enigma Residence - это уникальный жилой комплекс, где комфорт и качество сочетаются с передовыми технологиями, становясь реальностью. ЛОКАЦИЯ: Благодаря своему расположению на возвышенности, комплекс Enigma является одним из самых привлекательных объек…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла Baan-Pratum
Вилла Baan-Pratum
Равай, Таиланд
от
$1,11 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2007
Количество этажей 1
Площадь 353–500 м²
4 объекта недвижимости 4
Гарантия доходаО комплексе:Концепция Canal Village дарит ощущение свежести и спокойствия с высокой конфиденциальностью, в тайско-балийском стиле с тропическим садом. Проект включает 2 и 3 спальни площадью 268-460 кв.м. Неподалёку находятся магазины, рестораны, банки и причал. Расстояние до п…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Жилой комплекс Апартаменты класса люкс в резиденции с пятью бассейнами, спа-центром и детским клубом, в 900 метрах от пляжа, Най Харн, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Апартаменты класса люкс в резиденции с пятью бассейнами, спа-центром и детским клубом, в 900 метрах от пляжа, Най Харн, Пхукет, Таиланд
Равай, Таиланд
от
$148,862
Резиденция располагает круглосуточной охраной, крытой и открытой парковкой, коворкингом, 2 бассейнами, детским бассейном, детским клубом и детской площадкой, кинотеатром, спа-центром, сауной и фитнес-залом, рестораном и баром, бассейном на крыше с террасой. Удобства и оснащение в доме Быто…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Pandora Residences
Жилой комплекс Pandora Residences
Равай, Таиланд
от
$446,375
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2018
Количество этажей 3
Площадь 251–371 м²
5 объектов недвижимости 5
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект идеально подходит для тех, кто стремится к роскошной жизни на острове Пхукет, ценит современный комфорт и высокие стандарты безопасности. Pandora Residences также привлекает инвесторов, ищущих перспективные возможности для вложени…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Жилой комплекс Babylon Sky Garden II
Жилой комплекс Babylon Sky Garden II
Равай, Таиланд
от
$121,478
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 6
Babylon Sky Garden 2 - новый кондоминиум с видом на Андаманское море, расположенный в районе Раваи на тропическом острове Пхукет в Таиланде. Уникальный проект, отличающийся итальянским дизайном и традиционным тайским гостеприимством. 6-этажное здание состоящее из 49 стильных юнитов с о…
Агентство
Udomo
Оставить заявку
Жилой комплекс AURA Condominium
Жилой комплекс AURA Condominium
Равай, Таиланд
от
$72,056
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 7
Площадь 29–96 м²
22 объекта недвижимости 22
Полная меблировкаО комплексе:Современный кондоминиум в районе Чалонг, Пхукет, состоит из 2 зданий по 7 этажей и 241 юнита. Типы квартир: Superior Studio, One Bedroom, Two Bedroom и Three Bedroom. Площади варьируются от 29.23 до 96.07 кв. м. 10% юнитов имеют доступ к бассейну, 50% предлагают …
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и спортивными зонами рядом с набережной Раваи и пляжем Най Харн, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и спортивными зонами рядом с набережной Раваи и пляжем Най Харн, Пхукет, Таиланд
Равай, Таиланд
от
$800,247
Комплекс включает 16 роскошных 2-этажных вилл, в которых современный эко-стиль сочетается с тропической зеленью. Стиль хай-тек понравится тем, кто ищет инновационные решения, при этом не забывая о гармонии с природой. Жилой проект предлагает уникальную общую зону площадью 500 мц с различными…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Вилла Waranya Villas
Вилла Waranya Villas
Равай, Таиланд
от
$429,818
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Площадь 205–374 м²
4 объекта недвижимости 4
Полная меблировка, Гарантия доходаО комплексе:Эксклюзивная коллекция из 8 вилл с приватными бассейнами предлагает идеальное сочетание современного комфорта и тропической элегантности. Выбор между виллами на 3 или 4 спальни, каждая спроектирована в современном тропическом концептуальном дизай…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Вилла Suksan Rawai
Вилла Suksan Rawai
Равай, Таиланд
от
$759,703
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 1
WHERE ELEGANCE MEETS INNOVATION Step into the redefined luxury of Villa Suksan, now offering expanded spaces up to 360 sq.m, tailored for both modern living and investment. High ceilings and an abundance of glass invite natural light, enhancing the villa's airy ambiance. Multiple layouts …
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Жилой комплекс Nai Harn Condominium (NBC)
Жилой комплекс Nai Harn Condominium (NBC)
Равай, Таиланд
от
$88,100
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2015
Количество этажей 7
Площадь 35–112 м²
17 объектов недвижимости 17
До моря 2000 мО комплексе:Комплекс предлагает апартаменты с 1 и 2 спальнями, а также пентхаусы. Площадь квартир — от 36 до 118 кв.м. Особенности: кондиционеры, балкон, кухня, гостиная и отдельные спальни. На территории: охрана 24/7, бассейн, детская площадка, тренажерный зал, кафе, прачечная…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Жилой комплекс Utopia Loft
Жилой комплекс Utopia Loft
Равай, Таиланд
от
$156,622
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2019
Количество этажей 4
Площадь 37–59 м²
12 объектов недвижимости 12
Гарантия дохода, Полная меблировкаО комплексе:Комплекс роскошных апартаментов с семейной направленностью на Пхукете. Расположен между пляжами Най Харн и Раваи, вблизи озера Най Харн. Включает лофты с 1 и 2 спальнями площадью от 37 до 61 кв. м с видами на аквапарк, горы, сад и бассейн. Внутре…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейном, рестораном и панорамными видами в престижном районе, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейном, рестораном и панорамными видами в престижном районе, Пхукет, Таиланд
Равай, Таиланд
от
$336,608
Предлагаются апартаменты с панорамными видами на море и горы. Двухуровневые апартаменты на верхнем этаже имеют собственные террасы. Квартиры на первом этаже имеют собственные сады. Резиденция премиум класса располагает инфинити-бассейном на крыше и террасой, двухуровневым панорамным ресторан…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и видом на океан в 200 метрах от пляжа Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и видом на океан в 200 метрах от пляжа Раваи, Пхукет, Таиланд
Равай, Таиланд
от
$234,557
В современном кондоминиуме с бассейном на крыше, подземной парковкой и консьерж-сервисом резиденты будут наслаждаться тишиной и спокойствием, любуясь восхитительной красотой морских пейзажей. Архитектура комплекса характеризуется практичностью, экологичностью и сдержанностью кубических форм.…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Вилла Civetta
Вилла Civetta
Равай, Таиланд
от
$1,06 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Civetta Villas is a collection of six boutique villas located on a serene hillside in Saiyuan, residential area of Nai Harn, in Phuket Thailand. The name of this development means ‘owl’; and it was inspired by the villa’;s design, as well as its natural surroundings. The signature charact…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с оздоровительным центром и конференц-залом недалеко от пляжа Най Харн, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с оздоровительным центром и конференц-залом недалеко от пляжа Най Харн, Пхукет, Таиланд
Равай, Таиланд
от
$978,213
Комплекс состоит из современных элитных вилл, построенных с использованием высококачественных материалов и с особым вниманием к деталям. Современный дизайн и функциональные жилые пространства созданы, чтобы удовлетворить все ваши потребности. Особенности проекта: ресепшн фитнес-центр конфер…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Вилла Nature’s Rest Sai Yuan
Вилла Nature’s Rest Sai Yuan
Карон, Таиланд
от
$1,01 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Природа ’; S Rest Villa Sai Yuan: современные виллы бассейна возле пляжа Най Харн Представляя очаровательную природу; S Rest Villa Sai Yuan, где современная роскошная жизнь встречается с естественной красотой Пхукета. Природная вилла Сай Юань расположена в непосредственной близости от очар…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Жилой комплекс AURA
Жилой комплекс AURA
Равай, Таиланд
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 7
Aura Condominium — уникальный жилой комплекс, расположенный на юге острова Пхукет. Он представляет собой идеальное сочетание современного дизайна, функционала и комфорта, созданное для тех, кто ценит высокий уровень жизни и непревзойденные виды на тропические пейзажи и бирюзовые воды Андаман…
Агентство
Udomo
Оставить заявку
Жилой комплекс Sirius Condominium
Жилой комплекс Sirius Condominium
Равай, Таиланд
от
$139,923
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 7
Кондоминиум Сириус -это захватывающий новый жилой комплекс, расположенный в оживленном районе Раваи, Пхукет. Этот современный проект охватывает 3 здания, в общей сложности 282 квартиры, размещенные на 7 этажах, предлагая разнообразные современные жилые пространства, разработанные для удовлет…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Жилой комплекс The One Nai Harn
Жилой комплекс The One Nai Harn
Равай, Таиланд
от
$122,180
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 7
Кондоминиум премиум-класса в самом сердце Раваи: 5-звездочный сервис, потрясающие виды и идеальное сочетание комфорта собственного дома за границей с роскошью отеля.  196 уникальных квартир и 15 типов планировок от 27 до 70 м2. В 900 метрах пляж Най Харн - один из красивейших пляжей на…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и садами в 250 метрах от побережья, в 10 минутах ходьбы от международной школы, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и садами в 250 метрах от побережья, в 10 минутах ходьбы от международной школы, Пхукет, Таиланд
Равай, Таиланд
от
$656,666
Предлагаются стильные апартаменты с панорамными видами на сад и море (3-5 этажи) Некоторые апартаменты имеют собственные бассейны. Современная резиденция выполнена в итальянском стиле и располагает большим бассейном с детской зоной, пышным тропическим садом, солнечной террасой и тренажерами …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Sunny Moon
Жилой комплекс Sunny Moon
Равай, Таиланд
от
$127,206
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 8
Площадь 34–460 м²
137 объектов недвижимости 137
Комплекс апартаментов от девелопера Sunny Development Group c доходностью 11% годовых Мы обеспечиваем высокую ликвидность инвестиционного проекта за счет: Уникальное расположение Знаковая архитектура Соственная управляющая компания Наш подтвержденный опыт в 7 странах мира На…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Жилой комплекс Saturdays Residence
Жилой комплекс Saturdays Residence
Равай, Таиланд
от
$196,189
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 4
Площадь 57–80 м²
2 объекта недвижимости 2
Готовые квартиры на юге в премиум сегменте Этот кондоминиум, расположенный в районе Раваи, был завершен в сентябре 2016 года. Состоит из 119 квартир на 4 этажах и был разработан застройщиком с безупречной репутацией и долгой историей успешных проектов. Проект отличает классическая арх…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Жилой квартал Современный жилой комплекс Rawayana
Жилой квартал Современный жилой комплекс Rawayana
Равай, Таиланд
от
$128,824
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 5
Современный жилой комплекс Rawayana состоит из нескольких частей и включает 22 виллы премиум класса площадью от 410 до 665 кв.м., кондоминиум с 108 квартирами, отель с 140 номерами и торгово-развлекательный комплекс. Во всех виллах с 4-6 спальнями есть собственный частный бассейн. На терр…
Агентство
Udomo
Оставить заявку
Вилла Saturdays Villas
Вилла Saturdays Villas
Равай, Таиланд
от
$462,897
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Площадь 183–211 м²
5 объектов недвижимости 5
Надежный застройщикО комплексе:Собрание элегантных 2-спальных вилл, всего 8 юнитов, каждый площадью от 190 до 199 кв.м. Впечатляющая архитектура с высокими потолками и панорамными окнами для максимума света и простора. Виллы оснащены частными бассейнами и системой Умного дома. Объект располо…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Вилла VIP Galaxy
Вилла VIP Galaxy
Равай, Таиланд
от
$665,679
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 3
VIP Galaxy - это роскошное сообщество виллы, расположенное рядом с пляжами Равай и Най Харн на юге Пхукета. Выберите между 4 различными стилями вилл на продажу с 2 - 3 спальнями и 206 - 272 квадратными метрами в помещении и на открытом воздухе. Каждая вилла поставляется с частным бассейно…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Жилой комплекс Aura Condominium
Жилой комплекс Aura Condominium
Равай, Таиланд
от
$81,602
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 7
Квартиры Aura Condominium рядом с Nai Harn Кондоминиум АУРА, это современный проект кондоминиума, расположенный в Раваи, провинция Пхукет. Кондоминиум имеет 2 зданий, каждое здание с 7 этажей, всего 241 единиц. Доступные для продажи кондоминиумы варьируются от 2.63 миллиона бат в  8.64 милл…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла Monetaria Villas
Вилла Monetaria Villas
Равай, Таиланд
от
$490,287
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Площадь 274–375 м²
7 объектов недвижимости 7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто ищет роскошную жизнь в тропическом раю и стремится к умным инвестициям в недвижимость. Проект создан для взыскательных людей, ценящих комфорт, элегантность и безопасность. О локации: Расположенные рядом с …
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Жилой комплекс Essence Residence
Жилой комплекс Essence Residence
Равай, Таиланд
от
$137,948
Год сдачи 2026
Количество этажей 8
4 объекта недвижимости 4
Новый проект класса Deluxe в районе Равай Новый клубный дом класса deluxe недалеко от набережной Раваи с двумя бассейнами, видовой крышей и рестораном на территории начал строиться одним из самых надежных и хорошо зарекомендовавшим себя в прошлом застройщиком острова. Жилой комплекс ра…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Жилой комплекс CHALONG MARINA BAY VIEW
Жилой комплекс CHALONG MARINA BAY VIEW
Равай, Таиланд
от
$188,247
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 5
Добро пожаловать в Chalong Marina Bay View Condo, конечное пляжное направление премиум-класса на Пхукете, где встречаются роскошь и комфорт. Наши потрясающие кондоминиумы предлагают захватывающий вид на море, просторные планы этажей, и все спальни поставляются с ванными комнатами для действи…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла Saiyuan Estate
Вилла Saiyuan Estate
Равай, Таиланд
от
$293,668
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2012
Количество этажей 1
Площадь 90–154 м²
4 объекта недвижимости 4
Полная меблировка, Гарантия доходаО комплексе:Территория окружена пышными садами, обеспечивающими тень и свежесть. Каждая вилла обставлена потрясающей мебелью и имеет собственный бассейн. Виллы предлагают большую гостиную открытой планировки, полностью оборудованную европейскую кухню, зону д…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Жилой комплекс Utopia Mini 2
Жилой комплекс Utopia Mini 2
Равай, Таиланд
от
$113,129
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 7
Лучшее из лучших!  Утопия не хочет быть похожим на своих конкурентов, и стремится воплотить в жизнь мечту создать собственность с несколькими темами. Выбранное расположение находится во внутренних районах Наи-Харн-Бич и Пляж Равай для удобства для известных прекрасных пляжей, а также уединен…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла Baan-Boondharik I
Вилла Baan-Boondharik I
Равай, Таиланд
от
$755,693
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2013
Количество этажей 1
Площадь 241–471 м²
18 объектов недвижимости 18
Гарантия доходаО комплексе:Современные виллы расположены на юге Пхукета и выполнены в дзен-дизайне с высокими потолками (3 м) и большими раздвижными дверьми. Виллы имеют площадь от 323 до 390 кв.м. на участках от 544 до 758 кв.м. В каждой спальне своя ванная комната с утопленной ванной, а гл…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Жилой комплекс UTOPIA LUX GLAM
Жилой комплекс UTOPIA LUX GLAM
Равай, Таиланд
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 7
Выгодные инвестиции!Гарантированный доход 7% в течение трех лет! Рассрочка! Всего 800 метров до моря. Utopia — это первые на острове тематические кондоминиумы и резиденции, которые планируют перерасти в роскошный бутик-отель. Удобства: внутренний двор с ухоженным садом и бассейном, …
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Просторные виллы с частными бассейнами и террасами, окруженные тропическими садами, Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Просторные виллы с частными бассейнами и террасами, окруженные тропическими садами, Раваи, Пхукет, Таиланд
Равай, Таиланд
от
$1,02 млн
Проект основан на традиции фэн-шуй – известной восточной философии, истоки которой утеряны во времени. Первой целью было создать непосредственную связь с природой. Благодаря большому количеству окон ветер буквально дует сквозь стены дома, создавая таким образом визуальную связь с растениями …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Utopia Urban Glam (4 фаза Utopia Naiharn)
Жилой комплекс Utopia Urban Glam (4 фаза Utopia Naiharn)
Равай, Таиланд
от
$112,999
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 7
Utopia Urban Lux - Glam Phuket - это комплекс роскошных кондоминиумов, составляющий четвертую фазу проекта Utopia Nai Harn. Вот несколько причин, по которым стоит выбрать этот комплекс: Престижное расположение: один из самых популярных пляжей Пхукета, известный своими развлечениями и …
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла Nai Harn Baan Bua Pattama
Вилла Nai Harn Baan Bua Pattama
Равай, Таиланд
от
$306,210
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2011
Количество этажей 1
Площадь 128–313 м²
12 объектов недвижимости 12
Гарантия дохода, Полная меблировкаО комплексе:На частной территории с охраной и видеонаблюдением расположено всего 15 вилл с 1, 2 и 3 спальнями, общей площадью от 120 до 305 кв.м. и земельными участками от 195 до 520 кв.м. Все комнаты светлые, хорошо вентилируемые, с высокими потолками, сте…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Вилла Baan-Nalin
Вилла Baan-Nalin
Равай, Таиланд
от
$1,16 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Площадь 664–803 м²
7 объектов недвижимости 7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально для тех, кто ищет сочетание роскошного жилья, приватности и возможности долгосрочного проживания на Пхукете. О локации: Бан-Налин расположен около пляжа Най Харн на юге Пхукета, в уютной деревушке с расслабленной атмосферой. Ра…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Жилой комплекс The Proud Condominium Rawai
Жилой комплекс The Proud Condominium Rawai
Равай, Таиланд
от
$90,401
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2020
Количество этажей 5
Площадь 31 м²
2 объекта недвижимости 2
До моря 500 м, Готов к заезду, Надежный застройщикО комплексе:Недавно завершенный малоэтажный кондоминиум с квартирами на продажу, расположенный в южной части Пхукета, недалеко от пляжей Най Харн, Януи и Раваи. Идеальное место благодаря зеленым и спокойным окрестностям. Жители могут воспольз…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Жилой комплекс The Title Cielo
Жилой комплекс The Title Cielo
Равай, Таиланд
от
$106,138
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
Площадь 31 м²
1 объект недвижимости 1
Билеты на Пхукет в подарок!* Кому подходит: Идеально для инвесторов, ищущих выгодные краткосрочные и долгосрочные вложения, а также для семей с детьми благодаря разнообразной инфраструктуре и близости к пляжу. О локации: Расположен в спокойном районе Раваи на южном побережье Пхукета, известн…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Жилой комплекс The Title Cielo Rawai
Жилой комплекс The Title Cielo Rawai
Равай, Таиланд
от
$114,071
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
The Title Cielo Rawai предлагает уникальный взгляд на вечную красоту побережья Пхукета. Здесь вы сможете насладиться спокойствием местных рыбацких деревень и захватывающими закатами на мысе Промтеп, известном как одно из самых живописных мест острова. Равай также является кулинарным раем, гд…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Жилой комплекс Sunny Moon
Жилой комплекс Sunny Moon
Равай, Таиланд
от
$121,870
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 8
Площадь 34–165 м²
12 объектов недвижимости 12
До моря 700 м, Надежный застройщикО комплексе:Проект сочетает современный дизайн с природной гармонией, располагая двумя 8-этажными зданиями. Всего 228 юнитов, от студий до 3-спальных квартир, площадью от 33.50 до 165.00 кв.м. Обширные окна предоставляют открытые виды на море. Уникальные арх…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Жилой комплекс La Belle De Rawai Residence
Жилой комплекс La Belle De Rawai Residence
Равай, Таиланд
от
$133,968
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 4
Площадь 36–73 м²
2 объекта недвижимости 2
Новый жилой комплекс в районе Раваи Роскошный жилой комплекс La Belle из 226 апартаментов, всего в 80 метрах от набережной Раваи! Вид на море, первая береговая линия! 10 пляжей и островов поблизости. От 3-го по величине в мире подрядчика CRCC с 70-летней историей Не упустите свой шан…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
На карте
1 2
Realting.com
Перейти