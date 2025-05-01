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Инвестиционно - привлекательный объект! Доход от 7 %!
Рассрочка!
Апартаменты меблированы, с личными террасами.
Расстояние до пляжа: 200 метров.
Dominion Rawai - это возможность наслаждаться спокойствием и природой в центре событий, где современный комфорт сочетается с духовным ра…
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Агентство
DDA Real Estate
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Уникальная концепция проекта делает его точкойпритяжения всего районаРаваи. Недвижимость здесьобладает высоким арендным потенциалом независимо отсезона.В комплексе35премиальныхвилл и 2 кондоминиума.
ПрограммаRentalPool:40% от дохода инвестору, 60%-управляющей компании (расходы на доле УК)…
Это бутиковый кондоминиум премиум-класса с пятизвездочным сервисом и прекрасным видом на Андаманское море, расположенный в самом сердце района Раваи. В 7-15 минутах езды находятся знаменитые пляжи Пхукета Раваи, Най Харн, Ката и Карон.
Инфраструктура Harmony заботится о каждом аспекте гар…
California Rawai - это роскошный клубный дом премиум-класса, созданный для тех, кто ценит высокий уровень комфорта, утонченность и эксклюзивность. Проект представляет собой идеальное сочетание современной архитектуры, стильного дизайна и привлекательного расположения на острове Пхукет.
Пр…
Расположенный рядом с озером недалеко от пляжа Най Харн, комплекс Wyndham Nai Harn Beach Condo будет состоять из двенадцати 4-этажных зданий, содержащих 353 единицы.Все единицы однокомнатные, с размерами от 40 кв.м до 61 кв.м. Все они имеют частный балкон с видом на озеро, бассейн или сельск…
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Идеальный выбор для тех, кто стремится к роскошной и комфортной жизни в окружении тропической природы. Отлично подходит для семей, ценящих спокойствие, и инвесторов, заинтересованных в прибыльном вложении.
О локации:
Villa Sunpao – Phas…
le villa & Residence
88/96 MOO.1 Rawai, Muang, Phuket 83130
Условия оплаты
Депозит бронирования: 200 000 thb
30% - главный контракт (бронирование вычета)
70% - после окончания фундамента
После завершения стен и крыши
После отделки пола и интерьера
Headover & Transfer P…
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Идеальный выбор для тех, кто ищет комфортное и спокойное проживание в окружении тропической природы, а также для инвесторов, желающих получить высокую доходность от аренды и роста стоимости недвижимости.
О локации:
The Greens Villas рас…
Babylon Sky Garden II расположен на южной оконечности острова Пхукет в престижном месте рядом с пляжем
Раваи, откуда открывается потрясающий вид на залив Чалонг и остров Ко Лон на заднем плане.
Площадь участка: около 3,200 кв.м.
49 квартир на 5ти этажах.
Парковка: автостоянка 36, мо…
Готов к заезду, Полная меблировкаО комплексе:Комплекс состоит из 5 зданий и включает 102 современных юнита. Доступны различные типы юнитов с площадями от 30 до 60 м². Продуманные архитектурные решения и качественные материалы создают комфортное и стильное пространство. Внутренняя инфраструкт…
До моря 900 м, Гарантия дохода, Надежный застройщикО комплексе:Современный комплекс предлагает 4 здания апартаментов и виллы с частным бассейном и террасой. У каждого здания свои уникальные концепции интерьера: Zen, Reign, Den, Atelier, Myth, Noir, Zephyr. В главном здании стандартный дизайн…
В Capella Villas современный комфорт сливается с тропической природой, создавая оазис спокойствия и роскоши.
Всего девять вилл, каждая из которых обеспечивает полную конфиденциальность и ощущение исключительности, расположены в непосредственной близости к одному из самых красивых пляжей о…
Полная меблировкаО комплексе:Эксклюзивные виллы с 4-3 спальнями, каждая имеет собственный бассейн. Просторные жилые помещения с высококачественной отделкой и современными удобствами, полностью оборудованные кухни, роскошные ванные комнаты и много места для хранения вещей. Возможность внесени…
Представляем вам эксклюзивную коллекцию элитных вилл в безмятежном районе Раваи. Эти тщательно спроектированные виллы с 3-4 спальнями предлагают великолепное сочетание элегантности и функциональности.
Виллы располагаются в 850 метрах от чистейшего пляжа и создают для своих жильцов непревзойд…
До моря 100 мО комплексе:Великолепное сочетание современной архитектуры и природы. Невысокие здания с широкими зелеными зонами, более 65% площади – это сады и парки. Комплекс включает охрану и видеонаблюдение, лобби, сауну, фитнес, бассейн, парк и парковку. Расстояние до пляжа 100 м. Возможн…
О комплексе:Бутик-комплекс состоит из 2 корпусов и всего 40 апартаментов. Типы юнитов варьируются от 1 до 4 спален, площадью от 51 до 610 кв.м. Архитектура акцентирует внимание на современных линиях и открытых пространствах с панорамными видами на море. В комплексе имеется фитнес-центр, басс…
Эксклюзивный проект вилл в 30 метрах от пляжа Раваи
Раваи, крупнейший район острова Пхукет, расположенный на юге, является популярным выбором среди эмигрантов и туристов благодаря удобной транспортной доступности. Кроме того, он предлагает близость к прекрасным пляжам, таким как Найхарн, …
Ожидаемый громкий проект Title от любимого многими застройщика Rhom Bho Property на Пхукете.
Проект будет уделять особое внимание комфорту и удовлетворению потребностей жильцов: проектирование с учётом приватности, использование высококачественных материалов. Визуальная часть будет вызывать …
До моря 550 м, Гарантия доходаО комплексе:Комфортные квартиры для отдыха или долгосрочного пребывания на юге Пхукета. Уютный бутик-комплекс с просторными апартаментами от 45 кв.м. Комплекс включает кафе на крыше, бар, спортивный зал, СПА, бассейн, террасу и парковку. Панорамные виды на бассе…
Проект, состоящий из четырех эксклюзивных вилл с бассейном
Представляем новый проект роскошных вилл с бассейнами, который переосмысливает современное проживание на острове Пхукет.
Этот эксклюзивный комплекс включает в себя двухэтажные виллы с захватывающими видами на океан, горы и горо…
До моря 500 м, Надежный застройщикО комплексе:Wamdom Villas Rawai — это эксклюзивный комплекс, включающий 7 юнитов: 3 двухэтажные виллы с бассейнами и 4 трехэтажных таунхауса. Площади юнитов варьируются от 238 до 258 кв. м. Комплекс находится в шаговой доступности от пляжа Раваи. Архитектура…
Новый комплекс на закатном пляже Раваи от надёжного застройщика, предыдущий проект которого был раскуплен за полчаса! Архитектура проекта будет выполнена в итальянском стиле. Использование высококачественных материалов и технологий строительства. Просторные балконы и террасы с видами на море…
Полная меблировкаО комплексе:Новый малоэтажный проект, состоящий из 240 юнитов, расположенных на 5 этажах. Площадь квартир варьируется от 36.98 кв.м до 73.18 кв.м. Общая площадь территории - 6611 кв.м. Архитектура сочетает современный стиль и естественные материалы. Особенность - 3 бассейна,…
Предлагаются виллы с террасами, бассейнами, садами и парковочными местами.
Расположение и объекты поблизости
Рынок морепродуктов - 3,3 км
Пляж Най Харн - 4,2 км
Пирс Чалонг - 4,9 км
Мыс Промтеп - 6,2 км
Добро пожаловать в новую разработку в Пхукете, где пространство для дыхания и жизнь с низкой плотностью лежит в основе нашей философии.
Вилла, чтобы дышать
разблокировать сущность жизни для просторной души
Расположен в спокойной и удобной зоне Палай, с 5 минутами »; Поездка из Виллы А…
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Civetta Grand Villas идеально подходит для тех, кто стремится к роскоши и уединению в одном из самых живописных уголков Пхукета. Проект создан для взыскательных покупателей, ценящих комфорт и высокую инвестиционную привлекательность.
О …
Предлагаю Вам купить квартиру на этапе строительства в уникальном кoмплексе The One Naiharn, pacположенном в развитом районе, в 900 м от пляжа Naiharn — самый красивый пляж на о.Пхукет по версии Tripadvisor.
Кондоминиум расположен на Юге острова, что является самым привлекательным районом д…
До моря 250 м, Полная меблировкаО комплексе:Бутик-комплекс включает 49 апартаментов в одном здании. Доступны юниты с 1 и 2 спальнями площадью от 44 до 145 кв.м. Большинство предлагают вид на море или доступ к собственному бассейну. Дизайнерские интерьеры представлены в трех стилях: классичес…
Villa Sunpao — это уютный бутик-курорт, предлагающий элегантно оформленные частные виллы с бассейном, окруженные природой и зеленью. Наша коллекция тропических домов сочетает современные технологии и экзотические материалы, создавая богатый дизайн в полной гармонии с окружающей средой.
Кра…
Готов к заезду, Надежный застройщикО комплексе:Роскошные тайско-балийские виллы с частными бассейнами в популярном районе Най Харн на юге Пхукета. Участки от 800 до 1,807 кв.м, жилая площадь от 400 до 950 кв.м. Особенности: уникальный сад с большими старыми деревьями, зеленая стена для прива…
Это комплекс апартаментов премиум класса, который находится на юге острова Пхукет в Тайланде.
8 этажей, 196 уникальных квартир, 12 видов планировки, бассейны, фитнес зал, детская игровая зона и многое другое собраны в одном месте.
В 900 метрах пляж Най Харн-один из красивейших пляжей…
До моря 1200 м, Гарантия дохода, Полная меблировка, Надежный застройщикО комплексе:Представляем новый 8-этажный кондоминиум с 218 юнитами, включая студии, 1 и 2 спальни. Просторные пентхаусы на верхних этажах. Пространства варьируются от современных студий до роскошных пентхаусов. Управляетс…
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Villa Suksan – Phase 5 идеально подходит для тех, кто стремится к роскошной и спокойной жизни на Пхукете. Это место для взыскательных людей, ценящих комфорт и высокие стандарты качества.
О локации:
Проект расположен вблизи пляжа Раваи, …
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Проект идеально подходит для взыскательных инвесторов, предпочитающих сочетание роскоши, удобства и выгодного расположения. Он привлекателен как для постоянного проживания, так и для отдыха.
О локации:
Grand Sea Through Luxury Villas ра…
Готов к заезду, Полная меблировкаО комплексе:Виллы декорированы в азиатском стиле с изящной мебелью из натурального дерева. Планировки от 2 до 4 спален, каждая с собственным бассейном и тропическим садом для атмосферы приватности. Комплекс расположен рядом с ресторанами и магазинами, что обе…
До моря 600 м, Полная меблировкаО комплексе:Премиальный жилой комплекс на Пхукете расположен на возвышенности, что открывает захватывающие виды на бухты Rawai и Chalong, а также зеленые холмы Nai Harn. Комплекс включает 3 здания и 164 апартамента. Типы юнитов: студии (35 кв.м), 1-спальневые …
Привлекательный объект для инвестиций!
Гарантированный доход 6% на первые 3 года.
Рассрочка!
800 метрах от пляжа Раваи!
VIP Space Odyssey расположен на фоне лесистых холмов.
Удобства: спорт-зал, инфинити бассейн на крыше, детская комната.
Расположение:
- пляж Rawai, 800м…
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Агентство
DDA Real Estate
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Уединенный комплекс из 18 роскошных, но доступных вилл с бассейном
Представляем коллекцию из 18 новых вилл с бассейном в тихом районе Раваи на юге Пхукета. Этот уединенный комплекс, расположенный в тихом анклаве, предлагает виллы с 2 и 3 спальнями и бассейном. Роскошные и доступные по цен…
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Идеально подходит для инвесторов и тех, кто ищет спокойное место для отдыха в южной части Пхукета. Также подходит для семей, ценящих комфорт и природу.
О локации:
Проект находится в районе Nai Harn-Rawai, который славится своими красивы…
Кондоминиум с захватывающим видом на море
Этот новый роскошный кондоминиум в районе Равай на 40 квартир выделяется захватывающим видом на море и приватностью.
Выдающийся современный дизайн здесь, сочетается с современными строительными технологиями и использованием премиальных материал…
Полная меблировкаО комплексе:Этот жилой комплекс на Пхукете предлагает 119 современных и просторных юнитов на территории площадью 7 000 квадратных метров. Представлены различные типы юнитов с площадями от 50 до 75 квадратных метров. Комплекс отличается элегантной архитектурой, в которой соче…
Предлагаются двух- и трехуровневые апартаменты класса люкс.
Резиденция располагает бассейнами, клубом, парковкой, охраной.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в престижном районе Раваи, в 800 метрах от пляжа
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Идеально подходит для тех, кто ценит роскошь и спокойствие, а также для инвесторов, ищущих выгодные вложения в недвижимость с высокой доходностью.
О локации:
Расположен в сердце Равай Бич на Пхукете, регион предлагает удобный доступ к в…
Sunny Moon - эксклюзивный комплекс в Таиланде для ценителей полноценной жизни в балансе. В комплексе все продумано до мелочей, учитывая потребности современных людей, чтобы обеспечить для них максимальный комфорт. Идеальная локация наполнена любовью, энергией и красотой. Комнаты с видом на м…
Комплекс состоит из 9 двухэтажных вилл.
Особенности
бассейн 30 м2 с шезлонгами и душем
зона барбекю с летней кухней, зоной отдыха и террасой
парковка
сад с пальмами и декоративными тропическими растениями
захватывающие виды на горы
круглосуточная охрана и видеонаблюдение
Начало строительст…
Новый проект апартаментов в Раваи
Данный проект расположился между красивейшими пляжами Найн Харн и Раваи.
Помимо прекрасных пляжей недалеко от комплекса находятся объекты инфрастуктуры — торговые центры, рестораны, международные школы.
Комплекс — 4 зданий и виллы. Площадь равна 25,60…
Полная меблировка, Надежный застройщикО комплексе:Эксклюзивный проект вблизи пляжа Раваи предлагает 160 апартаментов, расположенных в одном здании. Площади варьируются от 30 до 70 кв.м. Уникальная архитектура с геометрическими силуэтами, декоративными солнцезащитными решетками и ночной подсв…
Harmony - это эксклюзивный жилой комплекс, предлагающий покупателям современным дизайном, высококачественными отделочными материалами и прекрасным расположением в одном из самых престижных районов острова.
Основные особенности:
Местоположение: Проект находится в районе Лагуна, одном…
Предлагаются современные апартаменты нескольких типов (от 24 м2 до 36 м2).
Резиденция располагает кинотеатром, ресторанами и баром, спа, сауной, игровой комнатой, двумя бассейнами.
Окончание строительства - 31 марта 2024 года.
Преимущества
Ежегодный доход 7% в течение 3 лет.
При оплате 100%…
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
VIP Galaxy Rawai Villas идеально подойдут для тех, кто ищет сочетание роскоши, комфорта и выгодных инвестиций. Этот проект создан для взыскательных владельцев, ценящих высокий уровень жизни и стабильный доход.
О локации:
Расположенный в…
Ультрасовременные апартаменты вблизи белоснежного пляжа Най Харн!
Прекрасный вариант для постоянного проживания, инвестирования или сдачи в аренду!
Учитывая наличие большого количества удобств ЖК и развитой инфраструктуры, данная недвижимость отлично подойдет для долгосрочной аренды! R…
Рекомендовать
Агентство
DDA Real Estate
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Отель Utopia Naiharn, считающийся нашим флагманским отелем, удобно расположен между двумя знаменитыми пляжами острова — Раваи и Найхарн, а также неподалеку от фотогеничного пляжа Януи. На этом современном курорте класса люкс есть номера с большой жилой площадью, отдельная спальня с отдельной…
Проект элегантных вилл в одной из самых популярных локаций на юге острова
Проект, состоящий из 4 таунхаусов и 3 роскошных вилл расположен в одной из самых популярных локаций на юге Пхукета, в пешей доступности от известной набережной Раваи и нескольких минутах езды от пляжей Януй и Най Ха…
Готов к заездуО комплексе:Проект включает 5 зданий и 20 юнитов, предлагая высококачественные жилые пространства от 120 до 250 кв.м. Архитектура выполнена в современном стиле с акцентом на гармонию с природой. Обширные зеленые зоны и внутренний двор создают атмосферу уединенности и комфорта. …
Новый проект роскошных вилл в районе Раваи
Проект эксклюзивных вилл, расположенных в тихом жилом районе в 800 метрах от прекрасного пляжа, будет завершен в апреле 2025 года.
Прекрасная локация в районе Раваи позволяет одновременно ощущать уединение, но и находится в центре социальной ж…
Просторный жилой комплекс элегантно оформленных вилл с личным бассейном, окруженных природой и зеленью. Коллекция тропических домов сочетает в себе современные технологии и экзотические материалы, создавая богатый дизайн в полной гармонии с окружающим миром.
В каждом доме есть гостиная, стол…
Гарантия доходаО комплексе:Замечательные виллы с собственным бассейном в тихом районе Раваи - Най Харн. Постройки в восточном стиле выделяются высокими потолками гостиной. До пляжа Най Харн — 2,7 км. Из вилл открывается вид на бассейн и сад. Район славится развитой инфраструктурой и популярн…
ПЛОЩАДЬ КВАРТИР: ОТ 35 ДО 125 М2
Enigma Residence - это уникальный жилой комплекс, где комфорт и качество сочетаются с передовыми технологиями, становясь реальностью.
ЛОКАЦИЯ:
Благодаря своему расположению на возвышенности, комплекс Enigma является одним из самых привлекательных объек…
Гарантия доходаО комплексе:Концепция Canal Village дарит ощущение свежести и спокойствия с высокой конфиденциальностью, в тайско-балийском стиле с тропическим садом. Проект включает 2 и 3 спальни площадью 268-460 кв.м. Неподалёку находятся магазины, рестораны, банки и причал. Расстояние до п…
Резиденция располагает круглосуточной охраной, крытой и открытой парковкой, коворкингом, 2 бассейнами, детским бассейном, детским клубом и детской площадкой, кинотеатром, спа-центром, сауной и фитнес-залом, рестораном и баром, бассейном на крыше с террасой.
Удобства и оснащение в доме
Быто…
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Проект идеально подходит для тех, кто стремится к роскошной жизни на острове Пхукет, ценит современный комфорт и высокие стандарты безопасности. Pandora Residences также привлекает инвесторов, ищущих перспективные возможности для вложени…
Babylon Sky Garden 2 - новый кондоминиум с видом на Андаманское море, расположенный в районе Раваи на тропическом острове Пхукет в Таиланде.
Уникальный проект, отличающийся итальянским дизайном и традиционным тайским гостеприимством.
6-этажное здание состоящее из 49 стильных юнитов с о…
Полная меблировкаО комплексе:Современный кондоминиум в районе Чалонг, Пхукет, состоит из 2 зданий по 7 этажей и 241 юнита. Типы квартир: Superior Studio, One Bedroom, Two Bedroom и Three Bedroom. Площади варьируются от 29.23 до 96.07 кв. м. 10% юнитов имеют доступ к бассейну, 50% предлагают …
Комплекс включает 16 роскошных 2-этажных вилл, в которых современный эко-стиль сочетается с тропической зеленью. Стиль хай-тек понравится тем, кто ищет инновационные решения, при этом не забывая о гармонии с природой.
Жилой проект предлагает уникальную общую зону площадью 500 мц с различными…
Полная меблировка, Гарантия доходаО комплексе:Эксклюзивная коллекция из 8 вилл с приватными бассейнами предлагает идеальное сочетание современного комфорта и тропической элегантности. Выбор между виллами на 3 или 4 спальни, каждая спроектирована в современном тропическом концептуальном дизай…
WHERE ELEGANCE MEETS INNOVATION
Step into the redefined luxury of Villa Suksan, now offering expanded spaces up to 360 sq.m, tailored for both modern living and investment. High ceilings and an abundance of glass invite natural light, enhancing the villa's airy ambiance. Multiple layouts …
До моря 2000 мО комплексе:Комплекс предлагает апартаменты с 1 и 2 спальнями, а также пентхаусы. Площадь квартир — от 36 до 118 кв.м. Особенности: кондиционеры, балкон, кухня, гостиная и отдельные спальни. На территории: охрана 24/7, бассейн, детская площадка, тренажерный зал, кафе, прачечная…
Гарантия дохода, Полная меблировкаО комплексе:Комплекс роскошных апартаментов с семейной направленностью на Пхукете. Расположен между пляжами Най Харн и Раваи, вблизи озера Най Харн. Включает лофты с 1 и 2 спальнями площадью от 37 до 61 кв. м с видами на аквапарк, горы, сад и бассейн. Внутре…
Предлагаются апартаменты с панорамными видами на море и горы.
Двухуровневые апартаменты на верхнем этаже имеют собственные террасы.
Квартиры на первом этаже имеют собственные сады.
Резиденция премиум класса располагает инфинити-бассейном на крыше и террасой, двухуровневым панорамным ресторан…
В современном кондоминиуме с бассейном на крыше, подземной парковкой и консьерж-сервисом резиденты будут наслаждаться тишиной и спокойствием, любуясь восхитительной красотой морских пейзажей.
Архитектура комплекса характеризуется практичностью, экологичностью и сдержанностью кубических форм.…
Civetta Villas is a collection of six boutique villas located on a serene hillside in Saiyuan, residential area of Nai Harn, in Phuket Thailand. The name of this development means ‘owl’; and it was inspired by the villa’;s design, as well as its natural surroundings.
The signature charact…
Комплекс состоит из современных элитных вилл, построенных с использованием высококачественных материалов и с особым вниманием к деталям. Современный дизайн и функциональные жилые пространства созданы, чтобы удовлетворить все ваши потребности.
Особенности проекта:
ресепшн
фитнес-центр
конфер…
Природа ’; S Rest Villa Sai Yuan: современные виллы бассейна возле пляжа Най Харн Представляя очаровательную природу; S Rest Villa Sai Yuan, где современная роскошная жизнь встречается с естественной красотой Пхукета. Природная вилла Сай Юань расположена в непосредственной близости от очар…
Aura Condominium — уникальный жилой комплекс, расположенный на юге острова Пхукет. Он представляет собой идеальное сочетание современного дизайна, функционала и комфорта, созданное для тех, кто ценит высокий уровень жизни и непревзойденные виды на тропические пейзажи и бирюзовые воды Андаман…
Кондоминиум Сириус -это захватывающий новый жилой комплекс, расположенный в оживленном районе Раваи, Пхукет. Этот современный проект охватывает 3 здания, в общей сложности 282 квартиры, размещенные на 7 этажах, предлагая разнообразные современные жилые пространства, разработанные для удовлет…
Кондоминиум премиум-класса в самом сердце Раваи: 5-звездочный сервис, потрясающие виды и идеальное сочетание комфорта собственного дома за границей с роскошью отеля.
196 уникальных квартир и 15 типов планировок от 27 до 70 м2.
В 900 метрах пляж Най Харн - один из красивейших пляжей на…
Предлагаются стильные апартаменты с панорамными видами на сад и море (3-5 этажи)
Некоторые апартаменты имеют собственные бассейны.
Современная резиденция выполнена в итальянском стиле и располагает большим бассейном с детской зоной, пышным тропическим садом, солнечной террасой и тренажерами …
Комплекс апартаментов от девелопера Sunny Development Group c доходностью 11% годовых
Мы обеспечиваем высокую ликвидность инвестиционного проекта за счет:
Уникальное расположение
Знаковая архитектура
Соственная управляющая компания
Наш подтвержденный опыт в 7 странах мира
На…
Готовые квартиры на юге в премиум сегменте
Этот кондоминиум, расположенный в районе Раваи, был завершен в сентябре 2016 года.
Состоит из 119 квартир на 4 этажах и был разработан застройщиком с безупречной репутацией и долгой историей успешных проектов.
Проект отличает классическая арх…
Современный жилой комплекс Rawayana состоит из нескольких частей и включает 22 виллы премиум класса площадью от 410 до 665 кв.м., кондоминиум с 108 квартирами, отель с 140 номерами и торгово-развлекательный комплекс. Во всех виллах с 4-6 спальнями есть собственный частный бассейн.
На терр…
Надежный застройщикО комплексе:Собрание элегантных 2-спальных вилл, всего 8 юнитов, каждый площадью от 190 до 199 кв.м. Впечатляющая архитектура с высокими потолками и панорамными окнами для максимума света и простора. Виллы оснащены частными бассейнами и системой Умного дома. Объект располо…
VIP Galaxy - это роскошное сообщество виллы, расположенное рядом с пляжами Равай и Най Харн на юге Пхукета.
Выберите между 4 различными стилями вилл на продажу с 2 - 3 спальнями и 206 - 272 квадратными метрами в помещении и на открытом воздухе. Каждая вилла поставляется с частным бассейно…
Квартиры Aura Condominium рядом с Nai Harn
Кондоминиум АУРА, это современный проект кондоминиума, расположенный в Раваи, провинция Пхукет. Кондоминиум имеет 2 зданий, каждое здание с 7 этажей, всего 241 единиц. Доступные для продажи кондоминиумы варьируются от 2.63 миллиона бат в 8.64 милл…
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Идеально подходит для тех, кто ищет роскошную жизнь в тропическом раю и стремится к умным инвестициям в недвижимость. Проект создан для взыскательных людей, ценящих комфорт, элегантность и безопасность.
О локации:
Расположенные рядом с …
Новый проект класса Deluxe в районе Равай
Новый клубный дом класса deluxe недалеко от набережной Раваи с двумя бассейнами, видовой крышей и рестораном на территории начал строиться одним из самых надежных и хорошо зарекомендовавшим себя в прошлом застройщиком острова.
Жилой комплекс ра…
Добро пожаловать в Chalong Marina Bay View Condo, конечное пляжное направление премиум-класса на Пхукете, где встречаются роскошь и комфорт. Наши потрясающие кондоминиумы предлагают захватывающий вид на море, просторные планы этажей, и все спальни поставляются с ванными комнатами для действи…
Полная меблировка, Гарантия доходаО комплексе:Территория окружена пышными садами, обеспечивающими тень и свежесть. Каждая вилла обставлена потрясающей мебелью и имеет собственный бассейн. Виллы предлагают большую гостиную открытой планировки, полностью оборудованную европейскую кухню, зону д…
Лучшее из лучших!
Утопия не хочет быть похожим на своих конкурентов, и стремится воплотить в жизнь мечту создать собственность с несколькими темами. Выбранное расположение находится во внутренних районах Наи-Харн-Бич и Пляж Равай для удобства для известных прекрасных пляжей, а также уединен…
Гарантия доходаО комплексе:Современные виллы расположены на юге Пхукета и выполнены в дзен-дизайне с высокими потолками (3 м) и большими раздвижными дверьми. Виллы имеют площадь от 323 до 390 кв.м. на участках от 544 до 758 кв.м. В каждой спальне своя ванная комната с утопленной ванной, а гл…
Выгодные инвестиции!Гарантированный доход 7% в течение трех лет!
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Всего 800 метров до моря.
Utopia — это первые на острове тематические кондоминиумы и резиденции, которые планируют перерасти в роскошный бутик-отель. Удобства: внутренний двор с ухоженным садом и бассейном, …
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Агентство
DDA Real Estate
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Проект основан на традиции фэн-шуй – известной восточной философии, истоки которой утеряны во времени. Первой целью было создать непосредственную связь с природой.
Благодаря большому количеству окон ветер буквально дует сквозь стены дома, создавая таким образом визуальную связь с растениями …
Utopia Urban Lux - Glam Phuket - это комплекс роскошных кондоминиумов, составляющий четвертую фазу проекта Utopia Nai Harn.
Вот несколько причин, по которым стоит выбрать этот комплекс:
Престижное расположение: один из самых популярных пляжей Пхукета, известный своими развлечениями и …
Гарантия дохода, Полная меблировкаО комплексе:На частной территории с охраной и видеонаблюдением расположено всего 15 вилл с 1, 2 и 3 спальнями, общей площадью от 120 до 305 кв.м. и земельными участками от 195 до 520 кв.м.
Все комнаты светлые, хорошо вентилируемые, с высокими потолками, сте…
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Идеально для тех, кто ищет сочетание роскошного жилья, приватности и возможности долгосрочного проживания на Пхукете.
О локации:
Бан-Налин расположен около пляжа Най Харн на юге Пхукета, в уютной деревушке с расслабленной атмосферой. Ра…
До моря 500 м, Готов к заезду, Надежный застройщикО комплексе:Недавно завершенный малоэтажный кондоминиум с квартирами на продажу, расположенный в южной части Пхукета, недалеко от пляжей Най Харн, Януи и Раваи. Идеальное место благодаря зеленым и спокойным окрестностям. Жители могут воспольз…
Билеты на Пхукет в подарок!* Кому подходит: Идеально для инвесторов, ищущих выгодные краткосрочные и долгосрочные вложения, а также для семей с детьми благодаря разнообразной инфраструктуре и близости к пляжу. О локации: Расположен в спокойном районе Раваи на южном побережье Пхукета, известн…
The Title Cielo Rawai предлагает уникальный взгляд на вечную красоту побережья Пхукета. Здесь вы сможете насладиться спокойствием местных рыбацких деревень и захватывающими закатами на мысе Промтеп, известном как одно из самых живописных мест острова. Равай также является кулинарным раем, гд…
До моря 700 м, Надежный застройщикО комплексе:Проект сочетает современный дизайн с природной гармонией, располагая двумя 8-этажными зданиями. Всего 228 юнитов, от студий до 3-спальных квартир, площадью от 33.50 до 165.00 кв.м. Обширные окна предоставляют открытые виды на море. Уникальные арх…
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