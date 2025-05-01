Равай, Таиланд

Гарантия доходаО комплексе:Современные виллы расположены на юге Пхукета и выполнены в дзен-дизайне с высокими потолками (3 м) и большими раздвижными дверьми. Виллы имеют площадь от 323 до 390 кв.м. на участках от 544 до 758 кв.м. В каждой спальне своя ванная комната с утопленной ванной, а гл…