Новостройки в Патонге, Таиланд

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Продажа новостроек в Патонг

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Жилой комплекс Patong Bay Hill Apartments
Жилой комплекс Patong Bay Hill Apartments
Патонг, Таиланд
от
€192,129
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Patong Bay Hill Apartments - это роскошный кондоминиум, состоящий из 429 квартир на 2 этажах и разработанный компанией Phuket Holiday Services International (PHSI) Property. Кондоминиум предлагает величественный панорамный вид на город и Андаманское море! Апартаменты полностью оснащены мебелью, которая идеально распределяет зоны, такие как кухня и гостиная. Все зоны воздушные и просторные, подходящие для занятий и комфортного отдыха. Это выдающаяся квартира с собственным балконом и видом на море и горы, где вы сможете по-настоящему расслабиться. Проект также предлагает 5 типов квартир: люкс, люкс с выходом к бассейну, премьер-люкс с видом на море, премьер-люкс с джакузи и премьер-люкс с выходом к бассейну. Комплекс расположен по адресу: Soi Veerakit, Kathu, Kathu District, Phuket 83150, Таиланд, в красивом ландшафтном саду среди естественной тропической среды холма Хайб-пи. Кондоминиум находится недалеко от многих известных мест, таких как Центральный Патонг , Уокинг-стрит Бангла, Джангсилон, Патонг-Бич , Сурин-Бич и Камала-Бич . Проект предлагает инвесторам возможность владеть недвижимостью в самом ценном участке Пхукета с привилегированным доступом к объектам мирового класса. УДОБСТВА: - Вестибюль - Клубный дом - Детский клуб - Спа - Спортивно-развлекательные площадки - Общий тренажерный зал - Общий бассейн - Видеонаблюдение 24/7 - Охрана 24/7 Позвоните нам! И мы непременно подберем Вам отличный вариант на просторах Таиланда!
Жилой комплекс Комплекс меблированных коттеджей с видом на море, Патонг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс меблированных коттеджей с видом на море, Патонг, Пхукет, Таиланд
Патонг, Таиланд
от
€204,429
Агентство: TRANIO
Предлагаются мелированные коттеджи с видом на море, террасами и джакузи. Удобства и оснащение в доме Кухонная мебель и бытовая техника Преимущества Гарантированный арендный доход. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в главном туристическом курортном городе Пхукета с одноименным пляжем, множеством отелей, баров и ночных клубов.
Жилой комплекс Комплекс меблированных апартаментов с круглосуточным обслуживанием, в 800 метрах от пляжа, Патонг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс меблированных апартаментов с круглосуточным обслуживанием, в 800 метрах от пляжа, Патонг, Пхукет, Таиланд
Патонг, Таиланд
от
€100,921
Агентство: TRANIO
Предлагаются мелированные квартиры с панорамным видом на море и горы. Резиденция располагает бассейном, спа-центром, баром и кафе, рестораном, круглосуточным обслуживанием и охраной, ухоженным садом. Удобства и оснащение в доме Кухонная мебель и бытовая техника Преимущества Гарантированный арендный доход 7%. Расположение и объекты поблизости Город Патонг - 500 метров Пляж Патонг - 800 метров
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Апарт - отель Patong Bay Hill
Апарт - отель Patong Bay Hill
Патонг, Таиланд
от
€113,695
Сдача в: 2015
Застройщик: Phuket Holiday Service Co., Ltd.
Современный тропический курорт Patong Bay Hill, расположенный на холме Хайб-пи, является изюминкой залива Патонг, известного захватывающим видом на Андаманское море, жемчужину Индийского океана. Удобно расположенный в долине, в 5 минутах от центра Патонга, в окружении природы, с потрясающим видом на море и зеленые горы. Patong Bay Hill Resort состоит из 17 зданий с 449 квартирами. Курорт был построен в 2018 году по самым высоким стандартам. Эта резиденция предлагает инвесторам возможность владеть недвижимостью в самом престижном и ценном районе Пхукета с привилегированным доступом к объектам мирового класса. Мы предлагаем роскошный выбор люксов с 1 спальней с величественным панорамным видом на город и океан. Построенный в современном стиле с лучшей современной мебелью, курорт расположен в красивом ландшафтном саду среди естественной тропической растительности. Patong Bay Hill Resort — идеальное место для уединения со всеми современными удобствами, с пятизвездочным обслуживанием, в непосредственной близости популярного туристического центра Пхукета, пляжа Патонг. ДЕТАЛИ ОБЪЕКТА Тип недвижимости: Резиденция с видом на море и сад Размер участка (кв.м): 93 512 кв.м. Планировка: студия от 60м2 до 94 м2, 1 спальня Всего единиц: 449 Дата завершения: Завершено в 2015 г. Собственность: Защищенная аренда с гарантией доходности 7% NET на 15 лет Стиль: Тропический/Современный Кухня: Кухня открытой планировки Гостиная: Гостиная открытой планировки Бассейн: Общий бассейн Балкон: доступ к бассейну и личное джакузи Сад: Ландшафтный сад Вид: Море/Горы Расстояние до города: 800 метров до города, 1 км до пляжа  
Коттеджный поселок Patong Bay Ocean View
Коттеджный поселок Patong Bay Ocean View
Патонг, Таиланд
от
€142,847
Сдача в: 2024
Застройщик: Phuket Holiday Service Co., Ltd.
Комплекс Patong Bay Ocean View Cottages расположен в прекрасном месте среди холмов Патонга. Он состоит из 300 коттеджей с одной спальней, расположенных в непосредственной близости от захватывающего курорта Патонг-Бич. Размер коттеджей - 60 или 70 квадратных метров. Элегантно спроектированные коттеджи полностью меблированы. Современные и уютные, с минималистским дизайном, с одними из лучших видом на море. В каждом коттедже есть кухня и гостиная открытой планировки, обеденная зона и спальня, джакузи или частный бассейн. Коттеджи расположены среди тропических ландшафтных садов с видом на море и горы. На территории комплекса есть общий бассейн, тренажерный зал, спа, рестораны и кафе, а также клуб и парковка. БЕЗОПАСНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ С ГАРАНТИРОВАННЫМ ДОХОДОМ Эта первоклассная инвестиция в недвижимость, расположенная на окраине Патонга, поставляется с гарантией аренды 7% NET в течение следующих 15 лет. Завидное расположение рядом с пляжем Патонг, который ежегодно получает большую долю растущего числа туристов на Пхукете.  ДЕТАЛИ Тип недвижимости: Коттедж с видом на море Размер общего участка (кв.м): 30 396 Планировка: 60 ​​и 70 кв.м., 1 спальня Всего коттеджей: 300 Собственность: Защищенная аренда с гарантией доходности 7% NET на 15 лет Стиль: Тропический/Современный Кухня: Кухня открытой планировки Гостиная: Гостиная открытой планировки Бассейн: Частные балконы с видом на море Балкон: Отдельный Сад: Ландшафтный сад Вид: Море/Горы   Опция обратного выкупа По истечении 10 лет с даты закрытия покупатель может подать заявку на выкуп и получить обратно все уплаченные деньги. Через 15 лет возможность пересмотра нового гарантийного срока аренды.    
Апарт - отель Paradise Beach Residence Phuket
Апарт - отель Paradise Beach Residence Phuket
Патонг, Таиланд
от
€117,943
Сдача в: 2024
Агентство: Zuma Real Estate Ltd.
ПРОЕКТ - Paradise Beach Residence Paradise Beach Residence Phuket, расположенный в 2 км к юго-западу от Патонга, является исключительной резиденцией на острове Пхукет. Нетронутый, компактный пляж - одно из скрытых сокровищ Пхукета. Шикарный и современный, проект предлагает жилые единицы с одной спальней 45 квадратных метров и 60 квадратных метров. Резиденции с одной спальней имеют тропический современный дизайн и имеют кухню открытой планировки, гостиную и столовую. Квадратная планировка максимизирует пространство. Дизайн минималистичен с большими окнами и раздвижными стеклянными дверями от пола до потолка, что позволяет естественному освещению каскадно проходить через квартиру и улучшать впечатляющие виды. Во всех апартаментах есть балкон с собственным джакузи, а апартаменты на первом этаже предлагают незабываемые впечатления от отдыха с прямым выходом к бассейну. Полностью меблированные номера могут похвастаться безупречно стильной мебелью и современными украшениями, чтобы обеспечить все необходимые удобства в курортной собственности вашей мечты. Владельцы Paradise Beach Residence Phuket смогут пользоваться парковкой, центром бассейна, баром у бассейна, конференц-залом, услугами различных удобств и удобств, современный фитнес-центр, роскошный спа-салон и оздоровительный центр, Mini Mart, а также лобби с круглосуточной охраной, а также рестораны тайской и западной кухни Условия покупки Условия гарантии аренды 7% NET (при условии WHT) гарантия аренды (без ежемесячных платежей, без электричества, без обслуживания, без тонущего фонда ...) в течение первых 15 лет. Гарантия аренды будет выплачиваться каждый год заранее. Вариант обратного выкупа Через 10 лет с даты закрытия покупатель может подать заявку на опцион обратного выкупа и вернуть все уплаченные деньги. Через 15 лет возможность пересмотра нового срока гарантии аренды. Условия оплаты 200 000,00 THB депозит 35% при подписании Договора купли-продажи в течение 30 дней с момента заключения договора 10% через 90 дней с предыдущего взноса 15% после завершения инфраструктуры 15% после завершения строительства фундамента 15% при завершении строительства здания 10% (минус депозит) при передаче ключей Преимущества для владельца Возможность для владельца использовать единицу 4 недель в низкий сезон или 2 недель в высокий сезон и 2 недель в низкий сезон, без затрат на электричество, воду, и ежемесячная плата. Владелец также может получить права на использование единицы в течение пикового сезона при выплате компенсации, равной 50% от официальной платы за аренду. Владелец может получить VIP-карту и получить скидку в Paradise Beach. ОСОБЕННОСТИ Paradise Beach Residence Тип недвижимости: Резиденция Площадь участка (m²): 24 100 кв.м. Планировка: 45 и 60 кв.м, 1 спальня Всего единиц: 1,152 Собственность: Защищенный 90-летний лизинговый склад с 7% чистой гарантийной доходностью в течение 15 лет Стиль: тропический / современный Кухня: кухня открытого плана Гостиная: гостиная открытого плана Бассейн: 7000 кв.м бассейн плюс пейзажный бассейн на крыше Балкон: отдельный балкон с джакузи Вид: Вид на сад / Вид на бассейн / Вид на море Расстояние от моря: 300 метров
Жилой комплекс Комплекс меблированных апартаментов с бассейном и спа, в 800 метрах от пляжа, Патонг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс меблированных апартаментов с бассейном и спа, в 800 метрах от пляжа, Патонг, Пхукет, Таиланд
Патонг, Таиланд
от
€62,105
Агентство: TRANIO
Предлагаются мелированные квартиры с панорамным видом на город, море и горы. Резиденция располагает зоной отдыха и баром, бассейном, спа-зоной и фитнес-центром. Удобства и оснащение в доме Кухонная мебель и бытовая техника Преимущества Гарантированный арендный доход 7% в течение 15 лет. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в в центре города Патонг, в 800 метрах от пляжа и в нескольких минутах ходьбы от торговых центров и ночных клубов.
Жилой комплекс Patong Bay Sea View
Жилой комплекс Patong Bay Sea View
Патонг, Таиланд
от
€125,760
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Patong Bay Sea View - это современный комплекс, состоящий из 3 этажного здания с 454 квартирами площадью 45,5 квадратных метров. Квартиры с просторным дизайном и современным интерьером полностью меблированы, из них открывается великолепный вид на залив Патонг! В каждой квартире с одной спальней есть собственный балкон, а также собственный балкон с видом на море и бассейн, что дает владельцам возможность расслабиться и отдохнуть, любуясь захватывающими дух видами Андаманского моря. В апартаментах есть кухня открытой планировки, гостиная и столовая, обеспечивающие достаточно места. Проект имеет 4 типа номеров: Тип А - для вида на море и тип B, C, D и E - для вида на море и вид на сад. Тропический современный дизайн дополняется ландшафтными садами и естественным видом на горы. РАСПОЛОЖЕНИЕ: Sea View Patong Bay находится по адресу: Hasippee Road, Patong, Kathu, Пхукет и может похвастаться тихим местом всего в нескольких шагах от шума и суеты Патонга. В этом районе есть пологие холмы и естественные виды, но при этом он безопасен. Патонг Бич является всемирно известным туристическим направлением. Для тех, кто хочет исследовать остальную часть острова, пляж Патонг находится примерно в двадцати минутах от Центрального фестиваля и Пхукет-тауна. До южной достопримечательности Пхукета, мыса Промтхеп, можно добраться за 30 минут, а международный аэропорт Пхукета находится в непосредственной близости, всего в 39 км. Район, где расположен комплекс, предлагает: отличные рестораны, торговые центры, уникальные местные рынки, множество кафе и известную развлекательную зону Бангла-роуд. В районе Патонга действительно каждый найдет что-то для себя. ПЛЮСЫ ЖК: - Лобби - Парковочное место - Сад - Бассейн - Джакузи - Фитнес-центр - Гостинная - Ресторан - Бесплатный Wi-Fi - Трансфер - Кабельное телевидение - система безопасности 24 часа Позвоните нам, и мы с удовольствием расскажем о самых выгодных объектах недвижимости Таиланда! Бесплатно Вас проконсультируем!
Коттедж Ocean View Cottages
Коттедж Ocean View Cottages
Патонг, Таиланд
от
€163,367
Агентство: DDA Real Estate
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и панорамным видом, Патонг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и панорамным видом, Патонг, Пхукет, Таиланд
Патонг, Таиланд
от
€116,623
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает бассейнами, зонами отдыха и панорамным видом на море. Окончание строительства - 2 квартал 2025 года. Расположение и объекты поблизости Пляжа Патонг - 1,6 км Пляж Камала - 6 км Пляж Сурин - 8 км Пляж Банг Тао - 10 км
Жилой комплекс Patong Bay Sea View Condominium
Жилой комплекс Patong Bay Sea View Condominium
Патонг, Таиланд
от
€131,646
Сдача в: 2024
Застройщик: Phuket Holiday Service Co., Ltd.
Функциональная и роскошная резиденция Patong Bay Seaview предлагает возможность приобрести современную квартиру на Пхукете с гарантированным возвратом инвестиций. Комплекс Patong Bay Seaview Residence расположен на окраине оживленного района Патонг-Бич. К услугам гостей 454 полностью мебелированные квартиры с одной спальней (45,5 м2) недалеко от известного туристического центра Пхукета. В каждой квартире есть кухня, гостиная и обеденная зона открытой планировки, спальня, балкон с видом на море и на горы. Современный дизайн дополняется тропическими ландшафтными садами На территории резиденций есть общий бассейн, тренажерный зал, спа, рестораны и кафе, клуб. Проект включает в себя достаточное количество парковочных мест. Детали Тип недвижимости: Квартира с видом на море Размер участка (кв.м): 32 262 кв.м. Планировка: 45,5 кв.м, 1 спальня Всего единиц: 454 Собственность: Защищенная аренда с гарантией доходности 7% NET на 15 лет Стиль: Тропический/Современный Кухня: Кухня открытой планировки Гостиная: Гостиная открытой планировки Бассейн: Частные балконы с видом на море Балкон: Отдельный Сад: Ландшафтный сад Вид: Море/Горы   Условия гарантии аренды Гарантия аренды 7% НЕТТО (при условии удержания налога на прибыль) (без ежемесячной платы, без электричества, без обслуживания, без фонда погашения) в течение первых 15 лет. Гарантия аренды будет выплачиваться каждый год.   Опция обратного выкупа По истечении 10 лет с даты закрытия покупатель может подать заявку на выкуп и получить обратно все уплаченные деньги. Через 15 лет возможность пересмотра нового гарантийного срока аренды. Владелец может пользоваться квартирой 4 недели в низкий сезон или 2 недели в высокий сезон и 2 недели в низкий сезон, без затрат на электричество, воду и ежемесячную плату. Владелец также может получить права на использование объекта в пик сезона.  
Резиденция The Bay and The Beach Club
Резиденция The Bay and The Beach Club
Патонг, Таиланд
от
€256,138
Сдача в: 2018
Застройщик: Phuket Holiday Service Co., Ltd.
The Bay and Beach Club is THE ONLY RESIDENCE ON THE BEACH IN PATONG. A sophisticated resort on one of the world’s most happening beaches. Perfection without compromise, every element of this highly anticipated resort will be addressed with painstaking attention to detail. The hotel is set right on the beachfront in a palm tree-lined beachfront area complimented by the beautiful ultramarine blue of the Andaman Sea, which will turn your stay into a truly memorable experience. It offers international standard 5-star services and facilities. Kudo Beach Club, Bar & Restaurant offers a delicious range of food and drinks. The Bay offers 26 brand new luxury and spacious rooms equipped with a fully functional kitchenette, all designed with the finest contemporary style, with some units offering a soothing Jacuzzi on the balcony for your special holidays. Location The Bay & Beach Club offers absolute beachfront accommodation in the heart of Patong. Purchase Conditions Rental guarantee conditions 8% NET (subject to WHT) rental guarantee for the first 2 years, 7% NET (subject to WHT) rental guarantee for the following 13 years (no maintenance fees, no electricity, no water, no sinking fund…) for 15 years. The rental guarantee is paid every year in advance. First rental guarantee payment is made within 30 days as soon as the unit is fully paid. Buy-Back Option Buyback from the Developer optional after 15 years at an initial price + 10 %. After 15 years of negotiation with the Developer for a new Rental Guarantee Program. Payment Terms 200,000 baht reservation Deposit 50% upon signing the Purchase Contract, within 30 days from the signature of the Reservation Agreement. 50% (minus deposit), within 3 months. The buyer can re-sell the unit anytime (change name in the lease contract) during the 15 years and the new buyer will continue with the same rental guarantee conditions of the first buyer. Owner benefits 4 weeks usage allowance per year at any time including PEAK SEASON. VIP owner card with free daily shuttle and advantages in the group plus activities.  
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