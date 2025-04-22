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Жилой комплекс Жилой комплекс первоклассных вилл с частными бассейнами, Пхукет, Таиланд

Тхаланг, Таиланд
от
$1,38 млн
19.05.2025
$1,38 млн
18.05.2025
$1,38 млн
17.05.2025
$1,39 млн
16.05.2025
$1,38 млн
14.05.2025
$1,39 млн
13.05.2025
$1,39 млн
11.05.2025
$1,39 млн
10.05.2025
$1,39 млн
09.05.2025
$1,39 млн
08.05.2025
$1,39 млн
07.05.2025
$1,38 млн
14.04.2025
$1,35 млн
13.04.2025
$1,36 млн
12.04.2025
$1,35 млн
11.04.2025
$1,36 млн
10.04.2025
$1,34 млн
09.04.2025
$1,36 млн
08.04.2025
$1,36 млн
07.04.2025
$1,37 млн
06.04.2025
$1,37 млн
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20
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Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 15929
ID новостройки на Realting
In CRM: 2313730
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг

О комплексе

Новый эксклюзивный комплекс вилл в тропическом стиле. Каждая имеет бассейн, сад и паркинг. Жилой комплекс будет построен в 2 фазы:

  • фаза 1 площадью 9948 м2 включает 5 вилл типа А, 3 виллы типа В, 1 виллу типа С
  • фаза 2 площадью 8279 м2 включает 12 вилл типа С
Особенности квартир
  • Тип А - 4 спальни, 6 ванных комнат
  • Тип В - 3 спальни, 5 ванных комнат
  • Тип С - 2 спальни, 3 ванные комнаты
Расположение и объекты поблизости
  • пляж Найтон - 9 км
  • пляж Бангтао - 14 км
  • ближайшее поле для гольфа - 2 км
  • международный аэропорт - 10 км

Местонахождение на карте

Тхаланг, Таиланд

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Жилой комплекс Жилой комплекс первоклассных вилл с частными бассейнами, Пхукет, Таиланд
Тхаланг, Таиланд
от
$1,38 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
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