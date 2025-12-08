  1. Realting.com
Вилла HOME TOWN

Пхукет, Таиланд
от
$444,049
;
10
ID: 33053
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.12.2025

Местонахождение

  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Количество этажей
    Количество этажей
    1

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

О комплексе

Уникальная возможность инвестировать в роскошные виллы на острове Пхукет! Это идеальный выбор для тех, кто ищет стабильный доход и комфорт!
700 м до пляжа!
Удобства: лобби, библиотека, кофе-бар, общественная клиника, ресторан, круглосуточный магазин, общий бассейн, многофункциональный зал, спортивный зал, детская игровая комната, охрана.
Расположение: 
- 700 м до пляжа Naiyang:
- в пеше доступности кафе, рестораны, фитнес залы, спа, магазины;
- до международного аэропорта Пхукета 10 минут на машине.
Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
* Стоимость может меняться в зависимости от курса.

Местонахождение на карте

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж

