Новостройки в Таиланде

Таиланд ежегодно привлекает миллионы туристов и инвесторов. Здесь сочетаются современные города, тропические острова с многочисленными пляжами. Поэтому страна активно развивает рынок недвижимости, особенно сегмент новостроек Таиланда.
Преимущества покупки недвижимости от застройщика в Таиланде
Безусловным преимуществом Таиланда является климат, природа и протяженная береговая линия, благодаря чему страна и стала популярным направлением. Однако есть и другие плюсы:
- Современные стандарты строительства. Новые жилые комплексы в Таиланде строятся с использованием современных технологий и соответствуют высоким стандартам качества.
- Гарантия юридической чистоты. При покупке недвижимости от застройщика в Таиланде вы избавлены от возможных сложностей с историей объекта или его правовым статусом.
- Выгодные инвестиции. Новостройки в перспективных районах растут в цене, что делает их привлекательными для вложений.
- Гибкие условия оплаты. Многие таиландские застройщики предлагают удобные схемы рассрочки на этапе строительства.
- Широкий выбор вариантов. Можно подобрать квартиру или дом любой площади и планировки, удовлетворяющих самые разные запросы.
Стоимость жилья в новостройках Таиланда
Для иностранцев, планирующих купить квартиру в Таиланде от застройщика как инвестиционный актив, важно понимать, что несмотря на существенные региональные различия, рынок демонстрирует стабильный рост и спады на нем очень редки.
Стоимость местного жилья за 2024 год увеличивалась в среднем на 3–4% годовых, а на курортах с ограниченным земельным фондом (Пхукет, Самуи) темп роста достигал 5–9%. Это делает приобретение первичной недвижимости одним из наиболее устойчивых инструментов для долгосрочных вложений.
Средняя стоимость нового жилья в Таиланде по регионам:
|Регион / город
|
Тип объектов
|Ориентировочная цена за м²
|Бангкок
|Городские кондо (студии, 1–2 спальни)
|≈ $2500–7000
|Паттайя
|Курортные кондо, студии, 1 спальня
|≈ $2000–3100
|Пхукет
|Кондо и резиденции в курортных зонах
|≈ $2500–4200
|Чиангмай
|Городские квартиры для ПМЖ
|≈ $1700–2200
|Самуи
|Кондо и апартаменты
|≈ $1700–3200
Если рассматривать общие диапазоны стоимости, то разница между регионами может достигать трехкратного значения. Бангкок остается главным деловым центром, где активно строятся высотные комплексы с развитой инфраструктурой, тогда как Пхукет и Самуи формируют премиальный сегмент. Паттайя же остается наиболее бюджетным направлением для инвесторов-новичков.
Популярные районы Таиланда для приобретения жилья в новостройке
- Бангкок. Столица страны – это деловой и культурный центр с огромным выбором новостроек. В Бангкоке легко найти как бюджетное жилье, так и элитные квартиры с видами на городские небоскребы.
- Паттайя. Курортный город с развитой инфраструктурой. Недвижимость от застройщика в Паттайе особенно популярна среди иностранцев, благодаря доступной цене и близости к морю.
- Пхукет. Один из самых престижных курортов Таиланда. Здесь активно развиваются проекты элитной недвижимости, идеально подходящие для инвестиций.
- Чиангмай. Культурный центр Таиланда, который привлекает своей уютной атмосферой. Здесь предлагаются доступные варианты для семейного проживания.
- Самуи. Остров с потрясающей природой, где строятся современные жилые комплексы в Таиланде, идеально подходящие для отдыха и сдачи в аренду.
Полезные материалы по покупке новостроек в Таиланде
Часто задаваемые вопросы о покупке нового жилья в Таиланде
Какие документы нужно подготовить иностранцам для покупки нового жилья в Таиланде?
Можно ли иностранцам покупать недвижимость в новостройках в Таиланде?
Предусмотрен ли ВНЖ за покупку квартиры в Таиланде от застройщика?
Какие лучшие районы для покупки новостройки в Таиланде?
Нарушают ли застройщики в Таиланде сроки по сдаче объектов?
По статистике профильной ассоциации девелоперов около 12–18% проектов задерживаются на срок 3–6 месяцев. Основные причины — это погодные факторы в сезон дождей и корректировки по инженерным системам.
Дает ли покупка нового жилья какие-либо визовые или иные льготы?
Покупка нового жилья в Таиланде не дает прямых визовых преференций, однако может выступать частью инвестиционного портфеля при оформлении долгосрочных программ. Если цель именно проживание, а не только покупка недвижимости, необходимо рассматривать отдельные визовые инструменты: Thailand Privilege или LTR Visa.
Как происходит оформление сделки купли-продажи нового жилья?
Купить новостройку в Таиланде можно в три ключевых этапа:
- Бронирование объекта через подписание подписание Reservation Agreement;
- Заключение основного договора (Sales & Purchase Agreement) с графиком платежей;
- Регистрация права собственности (Freehold) или долгосрочной аренды (Leasehold) в Земельном департаменте.
Какой налог на недвижимость в Таиланде?
Для владельцев жилой недвижимости действует ежегодный налог 0,02–0,1% от оценочной стоимости, если объект используется как основное место проживания. Для инвестиционных объектов ставка выше — 0,3–0,6%.
Где лучше всего покупать недвижимость в новостройке?
Для долгосрочного проживания подойдут спокойные районы Бангкока и Чиангмая. Для аренды и инвестиций — Пхукет и Самуи, где средняя заполняемость арендного фонда достигает 70–85% в высокий сезон. Паттайя подходит как оптимальный бюджетный вариант с хорошим потенциалом перепродажи.
Какова средняя стоимость новых квартир и домов в Таиланде?
Средние ориентировочные цены на недвижимость от застройщика в Таиланде колеблются в пределах $2000–4000 за м². Но в курортных кондоминиумах они несколько дешевле и составляют $1500–3500 за м². Премиальные резиденции у моря — $4000–7000 за м².