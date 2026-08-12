Новостройки в Таиланде

Таиланд ежегодно привлекает миллионы туристов и инвесторов. Здесь сочетаются современные города, тропические острова с многочисленными пляжами. Поэтому страна активно развивает рынок недвижимости, особенно сегмент новостроек Таиланда.

Преимущества покупки недвижимости от застройщика в Таиланде

Безусловным преимуществом Таиланда является климат, природа и протяженная береговая линия, благодаря чему страна и стала популярным направлением. Однако есть и другие плюсы:

Современные стандарты строительства. Новые жилые комплексы в Таиланде строятся с использованием современных технологий и соответствуют высоким стандартам качества.

Новые жилые комплексы в Таиланде строятся с использованием современных технологий и соответствуют высоким стандартам качества. Гарантия юридической чистоты. При покупке недвижимости от застройщика в Таиланде вы избавлены от возможных сложностей с историей объекта или его правовым статусом.

При покупке недвижимости от застройщика в Таиланде вы избавлены от возможных сложностей с историей объекта или его правовым статусом. Выгодные инвестиции. Новостройки в перспективных районах растут в цене, что делает их привлекательными для вложений.

Новостройки в перспективных районах растут в цене, что делает их привлекательными для вложений. Гибкие условия оплаты. Многие таиландские застройщики предлагают удобные схемы рассрочки на этапе строительства.

Многие таиландские застройщики предлагают удобные схемы рассрочки на этапе строительства. Широкий выбор вариантов. Можно подобрать квартиру или дом любой площади и планировки, удовлетворяющих самые разные запросы.

Стоимость жилья в новостройках Таиланда

Для иностранцев, планирующих купить квартиру в Таиланде от застройщика как инвестиционный актив, важно понимать, что несмотря на существенные региональные различия, рынок демонстрирует стабильный рост и спады на нем очень редки.

Стоимость местного жилья за 2024 год увеличивалась в среднем на 3–4% годовых, а на курортах с ограниченным земельным фондом (Пхукет, Самуи) темп роста достигал 5–9%. Это делает приобретение первичной недвижимости одним из наиболее устойчивых инструментов для долгосрочных вложений.

Средняя стоимость нового жилья в Таиланде по регионам:

Регион / город Тип объектов Ориентировочная цена за м² Бангкок Городские кондо (студии, 1–2 спальни) ≈ $2500–7000 Паттайя Курортные кондо, студии, 1 спальня ≈ $2000–3100 Пхукет Кондо и резиденции в курортных зонах ≈ $2500–4200 Чиангмай Городские квартиры для ПМЖ ≈ $1700–2200 Самуи Кондо и апартаменты ≈ $1700–3200

Если рассматривать общие диапазоны стоимости, то разница между регионами может достигать трехкратного значения. Бангкок остается главным деловым центром, где активно строятся высотные комплексы с развитой инфраструктурой, тогда как Пхукет и Самуи формируют премиальный сегмент. Паттайя же остается наиболее бюджетным направлением для инвесторов-новичков.

Популярные районы Таиланда для приобретения жилья в новостройке

Бангкок. Столица страны – это деловой и культурный центр с огромным выбором новостроек. В Бангкоке легко найти как бюджетное жилье, так и элитные квартиры с видами на городские небоскребы.

Паттайя. Курортный город с развитой инфраструктурой. Недвижимость от застройщика в Паттайе особенно популярна среди иностранцев, благодаря доступной цене и близости к морю.

Пхукет. Один из самых престижных курортов Таиланда. Здесь активно развиваются проекты элитной недвижимости, идеально подходящие для инвестиций.

Чиангмай. Культурный центр Таиланда, который привлекает своей уютной атмосферой. Здесь предлагаются доступные варианты для семейного проживания.

Самуи. Остров с потрясающей природой, где строятся современные жилые комплексы в Таиланде, идеально подходящие для отдыха и сдачи в аренду.