Новостройки в Таиланде

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Продажа новостроек в Таиланде

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Жилой квартал ЖК "Cote d'Azur"
Жилой квартал ЖК "Cote d'Azur"
Чиангмай, Таиланд
от
€58,743
Площадь 24–52 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2023
ПРОЕКТ COTE D'AZUR Комплекс апартаментов класса люкс в престижном благоустроенном районе Джомтьен в Паттайе с собственной инфраструктурой и в 300 м от песчаного пляжа. Комплекс спроектирован в стиле французского прованса и воссоздает атмосферу фешенебельного французского курорта на Лазурном берегу. Комплекс расположен на закрытой охраняемой территории 24000 кв. м со множеством бассейнов и тропическим садом, состоит из шести 8-этажных зданий и включает 1308 великолепных квартир. На территории комплекса располагаются рестораны и магазины.  Комплекс сдан: I кв. 2020 г. ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА: Бассейн и бар на крыше 3 зоны бассейна (детский бассейн, взрослый бассейн, водные горки) беседки для отдыха и барбекю  парковка открытого типа охрана и видеонаблюдение на территории ресторан  ресепшн (с 9 до 18 часов) лаунж/бар  тренажерный зал сауна и парная джакузи с холодной и горячей водой детская игровая комната настольный теннис  бильярд  компьютерный зал/библиотека ИНФРАСТРУКТУРА РАЙОНА: - до пляжа Джомтьен 7-10 минут пешком, 3 минуты на транспорте - магазин 7-11 внутри проекта (здание А) - прачечная 10 минут пешком, 3 минуты на транспорте  - до ближайшего гипермаркета 10-12 минут на траспорте - до ближайшей школы - 10-12 минут на транспорте - до ближайшего рынка - 12-15 минут на транспорте Для жителей комплекса предоставляется услуга бесплатного шатла до пляжа и обратно. Транспорт с территории проекта отправляется 3 раза в день.  Время отправления: 10:30, 13:30, 16:00. ФОРМА СОБСТВЕННОСТИ: Freehold Foreign Quota  
Жилой комплекс Harmonia
Жилой комплекс Harmonia
Паттайя, Таиланд
от
€40,741
Площадь 26–51 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2026
Новый комплекс Harmonia - идеальное место для спокойной безмятежной жизни в центре городской жизни Паттайи. Расположен в районе Central Pattaya, рядом с пляжами. В 100 метрах от комплекса автобусная остановка, рядом торговые центры, супермаркеты,  развлекательные заведения, рестораны, кафе, бары, банки, школы, рынок, культурные и исторические достопримечательности города.   В комплексе представлены апартаменты с 1, 2 спальнями и студии с видами на бассейн и горы. На территории комплекса будут просторные зоны общего пользования, места для отдыха, бассейн вокруг комплекса и сад. Комплекс состоит из 4-х восьмиэтажных зданий ДАТА СДАЧИ: III кв. 2027 г. ФОРМА СОБСТВЕННОСТИ: Freehold ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА: Бассейн вокруг комплекса Сад и бассейн с водопадом на крыше  Фитнес-зал и зал для йоги Сауна, парная и джакузи Массажный кабинет Беговая дорожка Детская игровая зона Кафе и ресторан Консьерж-сервис Управляющая компания Охрана 24/7, видеонаблюдение Охраняемая подземная парковка для авто РАССТОЯНИЕ ДО ПЛЯЖА: до Cosy Beach - 2.9 км до Pratumnak Beach - 3 км до центральной набережной - 1.4 км ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ:  STUDIO:  20 м2 -  1.490.000 ฿   ~ 43.400$ 1 BEDROOM:  23,5 м2: от 1.750.750 ฿  ~ 51.000$ 25,3 м2 - от 1.884.850 ฿  ~ 55.000$ 25,5 м2 - от 1.899.750 ฿  ~ 55.400$ 26 м2 - от 1.937.000 ฿  ~ 56.500$ 26,5 м2 - от 1.974.250 ฿  ~ 57.500$ 2 BEDROOM: 50, 5 м2 - от 3.762.250 ฿  ~ 109.600$ Апартаменты продаются с чистовой отделкой и встроенной мебелью.  Комплект мебель + техника оплачивается дополнительно: Studio - 250.000 ฿  ~7.300$ 1 bedroom - 500.000 ฿ ~14.600$ 2 bedroom - 750.000 ฿ ~22.000$ РАСХОДЫ ПРИ ПОКУПКЕ: Налог на покупку: 2% (4,3% оплачивает застройщик) Установка счетчиков воды и электричества: 10.000 ฿ (единоразовая оплата) Кап.ремонт: 600 ฿ x м² (единоразовая оплата) Содержание общих территорий комплекса: 60 ฿ x м² x 12 мес. (оплачивается 1 раз в год) ЕЖЕГОДНЫЕ РАСХОДЫ: Налог на владение недвижимостью: 0,02% от стоимости квартиры Содержание общих территорий комплекса: 60 ฿ x м² x 12 мес. (оплачивается 1 раз в год) ОФОРМЛЕНИЕ СДЕЛКИ: Резерв: 3.000$ 30% - оплата при подписании контракта в течение 30 дней 50% - в течение 2 лет равными платежами 20% - во время выдачи ключей Возможно дистанционное оформление сделки 
Жилой комплекс Жилой комплекс EMPIRE
Жилой комплекс Жилой комплекс EMPIRE
Паттайя, Таиланд
от
€85,524
Площадь 32–64 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2023
EMPIRE Срок сдачи - IV кв. 2023  Роскошный комплекс премиум-класса для комфортного проживания и отдыха от одного из лучших застройщиков г. Паттайи.  Комплекс состоит из 24 этажей располагается в районе Джомтьен в 800 метрах от лучшего пляжа города - Jomtien Beach, что позволит наслаждаться потрясающими видами на Сиамский залив и город, а развитая инфраструктура на уровне 5* обеспечит комфортное проживание.  Район Джомтьен очень зеленый с необходимой инфраструктурой - супермаркеты и розничные магазины, рестораны и бары, торговые центры, массажные салоны, аптеки, клубы, парки, рынок, где всегда можно купить свежие фрукты, овощи, морепродукты.  
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Жилой комплекс Grand Solaire
Жилой комплекс Grand Solaire
Паттайя, Таиланд
от
€105,169
Площадь 28–41 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2025
Grand Solaire Pattaya возвышается на 67 этажей, предлагая самую высокую точку возвышения в городе Паттайя с потрясающим панорамным видом на океан из подавляющего большинства квартир. Все 2470 предлагаемых роскошных резиденций имеют самые современные элементы дизайна интерьера, включая декадентскую плитку под мрамор, роскошные кухни из черного мрамора и стекла, а также первоклассные светильники и фурнитуру. Наслаждайтесь непревзойденной роскошью в собственном доме с электронными сантехническими системами и специально разработанными, компактными и энергосберегающими кондиционерами. В дополнение к ряду вариантов кондоминиумов с 1, 2 и 3 спальнями, на верхних этажах Grand Solaire Pattaya есть ряд премиальных представительских люксов с частными бассейнами и различные дополнительные улучшения только для самых взыскательных покупателей. На вершине роскоши находится наш гигантский двухуровневый пентхаус на крыше с 5 спальнями с ванными комнатами, частным кинотеатром и игровой комнатой — самый большой кондоминиум в Паттайской недвижимости общей площадью 1260 квадратных метров. С обилием курортных объектов на площади 14,5 Рай, образ жизни, предлагаемый в Grand Solaire Pattaya, не имеет себе равных. Проведите целый день в гигантском извилистом бассейне с волнами. Любителям спорта понравится наше универсальное покрытие для футбола и баскетбола, кортов для тенниса и бадминтона, а также столы для бильярда и пинг-понга, чтобы взрослые и дети были в движении с утра до вечера. Поклонники фитнеса могут полюбоваться захватывающими дух панорамами океана с обзором на 270 градусов в йога-клубе на высоте и в зоне релаксации дзен или насладиться полностью оборудованным тренажерным залом. От игры в гольф до паровой бани Onsen в массажном и оздоровительном спа-салоне отеля; от высоких вестибюлей с ресторанами гостиничного типа и магазинами до бизнес-залов с красной ковровой дорожкой парковки для суперкаров, Самые современные элементы дизайна интерьера, в том числе: Плитка под декадентский мрамор Электронные туалетные системы Кухни из черного мрамора и стекла Индивидуальные системы кондиционирования воздуха Daikin Уникальные VIP-номера и пентхаусы с частными бассейнами Инфраструктура комплекса: Теннисный корт Многофункциональная спортивная площадка для футбола и баскетбола Крытый бадминтон Бассейн и настольный теннис Полностью оборудованный, двухэтажный фитнес-центр Йога-клуб с зоной релаксации дзен Оздоровительный спа-центр Бесконечные дорожки Бассейны на крыше и на первом этаже с волновыми машинами и искусственными пляжными зонами Роскошный, обильный ландшафтный дизайн Многоэтажный подземный паркинг с контролируемым въездом и выездом Роскошные вестибюли в гостиничном стиле Бизнес-зал Рестораны у бассейна и множество коммерческих объектов, включая массаж, супермаркет, услуги прачечной и т. д. VIP «красная дорожка» Парковка суперкаров Скай-бар на крыше с изысканным рестораном и коктейль-баром Детская площадка Дополнительные расходы – оплачиваются по завершении Амортизационный фонд: 500 бат за кв.м Плата за обслуживание: 40 бат за кв.м x 12 (рассчитывается ежемесячно, выплачивается ежегодно) Плата за передачу права собственности: делится поровну между покупателем и продавцом Ожидаемое завершение  в декабре 2025 г. Порядок расчётов: 100 000 бронирование 25% через 14 дней по контракту 13% x 5 платежей каждые 4 месяца 10% при ожидаемом завершении в конце 2025 г.
Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейнами и живописным видом, Бангкок, Таиланд
Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейнами и живописным видом, Бангкок, Таиланд
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
от
€193,409
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает детской площадкой, 40-метровым бассейном с живописным видом, джакузи и солнечной террасой, детским бассейном, зоной отдыха и коворкингом, тренажерным залом, парной, садом на крыше, круглосуточной охраной и парковкой. Удобства и оснащение в доме Система "умный дом" Кондиционеры Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с улицей Сукхумвит и автомагистралями, в 5 минутах от станции наземного метро Бангкока.
Многоквартирный жилой дом Proud Residence
Многоквартирный жилой дом Proud Residence
Пхукет, Таиланд
от
€122,746
Площадь 35–70 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2022
Застройщик: Art House
Особенность объекта: Планировка домов обеспечивает панорамный вид на море в 75% квартир. А также делает проект одним из лучших вариантов для инвестиций на Пхукете. Застройщик предлагает гарантированный доход 7% на 5 лет или программу аренды 60/40% В комплексе: Новый и абсолютно уникальный проект находится всего лишь в 300х метрах от самого популярного и туристического пляжа Пхукета – Карон, известного своим белоснежным песком, кристально чистой водой и развитой инфраструктурой. Комплекс состоит из двух семиэтажных зданий утопающих в зелени холмов с видом на бескрайний океан. Вся инфраструктура района находится в шаговой доступности: кафе, рестораны, в том числе и русская кухня, магазины, супермаркеты, массаж и спа салоны, аптеки, банки и пункты обмена валют, рынки, храм и местные достопримечательности. Сам комплекс имеет отельную лицензию, богатую инфраструктуру и обладает спектром высококлассных услуг 5* отеля, которые отвечают всем требованиям даже самых взыскательных гостей: бассейн «инфинити» на крыше каждого здания с собственным баром-рестораном и панорамным видом на океан, бассейн на первом этаже с террасой для приема солнечных ванн, сауна, фитнес центр с профессиональным оборудованием, детская игровая комната и библиотека, ресторан для завтраков, тропический сад, лобби, две крытые парковки, круглосуточная охрана и система видеонаблюдения. В апартаментах: 191 квартира с односпальной и двуспальной планировками и возможностью обьединения нескольких квартир в пентхаус. Все планировки тщательно продуманы, чтобы обеспечить максимум комфорта и пространства: просторная открытая гостинная совмещена с обеденной зоной, полностью оборудованная кухня, отдельная спальная и ванная комнаты, балкон. По желанию гостей можно оборудовать гардеробную или установить ванную в балийском стиле. Дизайн квартир – тропический модерн, выполнен в теплых, естественных тонах с отделкой из дерева и натуральных материалов. Карта: Аэропорт: 40 мин Патонг: 10 мин Торговый центр: 15 мин Супермаркет: 5 мин Рестораны: 5 мин Больница: 10 мин Гольф-клуб: 10 мин Пристань: 25 мин Места поблизости Большой Будда Пхукет Саймон Кабаре Пляж Ката Минигольф Dino Park и ресторан Ночной рынок Карон Храм Суван Кхири Кхет
Вилла Natural Touch Villas
Вилла Natural Touch Villas
Пхукет, Таиланд
от
€245,915
Агентство: DDA Real Estate
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 300 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Эксклюзивная вилла с частным бассейном в жилом комплексе Natural Touch Villas, расположенная в районе Камала. Вилла выполнена в курортном стиле и полностью оборудована мебелью. Удобства проекта: большая крытая частная парковка, бассейн, открытая терраса, видеонаблюдение 24/7, охрана 24/7, фитнес. Возможна беспроцентная рассрочка с минимальным первым взносом! На сегодняшний день покупка недвижимости на Пхукете является отличным решением для капиталовложения и пользуется большим спросом у арендаторов. Район проекта полон ресторанов, магазинов, супермаркетов и мини-маркетов, которые считаются чрезвычайно удобными. До пляжа Камала можно доехать за 5 минут. Оживленный Патонг находится всего в 15 минутах к югу, а тихий пляж Сурин - всего в 10 минутах к северу. Ближайшее медицинское учреждение находится в 1,7 км. Международный аэропорт Пхукета находится в 27,8 км от виллы. Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости в Таиланде. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
Жилой комплекс Riviera Monaco
Жилой комплекс Riviera Monaco
Na Chom Thian, Таиланд
Агентство: DDA Real Estate
Riviera Monaco - это элитный современный кондоминиум, расположенный в Na Chom Thian южной части Паттайи, в популярном районе, на первой линии моря, прямо у пляжа Джомтьен! Район зеленый, тихий, прекрасно развит. 40 этажный небоскреб, включает 412 апартаментов, площадью 26 - 130 кв. м: студии и квартиры с 1 и 2 спальнями, в том числе пентхаусы. Из большинства апартаментов открывается потрясающий вид на море. Рядом с комплексом есть вся необходимая инфраструктура - супермаркеты, магазины, популярные рестораны и бары, торговые центры, массажные салоны, аптеки, ночные клубы, парки, рынок, где всегда можно купить свежие фрукты, овощи, морепродукты. До центра города - 15 минут езды! УДОБСТВА: - лобби с зонами для отдыха - панорамные бассейны с шикарным круговым обзором на море и город - террасы для загара - тренажерный зал - сауна - теннисные корты - тропические сады - ресторан - бар - зоны отдыха - детская зона с отдельным бассейном - услуга уборки квартир - прачечная - система электронного доступа в здание - круглосуточное видеонаблюдение - консьерж сервис - охрана 24/7 - парковка - скоростные лифты - кабельное телевидение - интернет, WI-FI Позвоните нам , и мы с огромным удовольствием поможем Вам, в покупке элитной недвижимости в Таиланде по доступной цене!
Жилой комплекс Новая резиденция с видом на поле для гольфа в живописном элитном районе, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с видом на поле для гольфа в живописном элитном районе, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€177,218
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает зонами отдыха, инфинити-бассейном и джакузи на крыше, живописными видами на поле для гольфа, озера и океан, зоной барбекю, площадкой для занятий йогой, газоном. Здания являются частью большого комплекса с торговыми центрами, полем для гольфа, спа-салонами, отелями, барами и ресторанами. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в непосредственной близости от поля для гольфа, в элитном районе, недалеко от пляжа Банг Тао.
Жилой комплекс Arom Wongamat с удобной планировкой
Жилой комплекс Arom Wongamat с удобной планировкой
Na Kluea, Таиланд
от
€202,976
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Arom Wongamat - новый роскошный небоскреб в 55 этажей в Паттайе, представляющий собой бутик- резиденцию высокого качества. Arom Wongamat расположен на берегу моря в районе Вогнамат– наиболее желаемый и богатый район города Паттайя. Расстояние до моря всего 50 метров, приватный выход на пляж, большая зеленая территория, круглосуточная охрана. Все квартиры будут с дизайнерской отделкой, высокими потолками, балконами с раздвижными дверьми, французскими панорамными окнами, встроенной мебелью, оборудованы современной кухней и бытовой техникой, европейская сантехника в ванной комнате. Используются нетоксичные и натуральные материалы. Кондоминиум Arom Wongamat Pattaya оснащён инфраструктурой класса Люкс: – на 2 этаже панорамный бассейн, через который можно пройти на пляж; – на 53 этаже – 35-метровый бассейн Infinity View Sky Pool; – на 54 этаже – зона Sky Jacuzzi и Aqua Fitness; – залы для тренировок, фитнеса и йоги; – лаунж-зона на разных этажах; – на 55 этаже – ресторан, бар, лаунж-зона; – тропический сад и зоны отдыха; – детская игровая комната; – электронная система безопасности; – подземная парковка; – круглосуточная охрана; – система видеонаблюдения; – доступ к wi-fi и кабельному ТВ. Расположение – Расстояние до пляжной линии – 50 метров; – Рестораны русской, европейской и тайской кухни – в радиусе 200 метров; – Круглосуточные супермаркеты 7-eleven, Family mart, mini Tesco – в шаговой доступности; – Известные рестораны Glass House, Surf&Turf Beach Club&Restaurant, Pullman Pattaya Hotel – в шаговой доступности; – Улица Walking-street в Паттайе – 4,1 км; – Пирс Pattaya – Hua Hin Ferry – 4,2 км; – Расстояние до международного аэропорта Утапао – 34 км. Звоните или пишите, расскажем все о самых выгодных проектах Тайланда! Подберём идеальную недвижимость именно для Вас!
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс с хорошей инфраструктурой на Самуи, Сураттхани, Таиланд
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс с хорошей инфраструктурой на Самуи, Сураттхани, Таиланд
Ko Samui, Таиланд
от
€88,898
Агентство: TRANIO
Комплекс предлагает широкий выбор квартир с 1 и 2 кроватями площадью от 24,22 м2 до 68,75 м2, адаптированных для удовлетворения всех потребностей. Удобства в комплексе: 2 бассейна, фитнес-зал, теннисный корт, детский клуб. Первая фаза состоит из 7 зданий, строительство которых начнется в марте и завершится в июне 2024 года. Удобства и оснащение в доме Замок с отпечатком пальца/ключ-картой и доступ к лифту Качественная встраиваемая бытовая техника Видеонаблюдение и круглосуточная охрана Преимущества Управление арендой: опционально Гарантия обратного выкупа через 5 лет Расположение и объекты поблизости Удобно расположен в центре Самуи, в Чавенге, самом известном и популярном туристическом районе с высоким спросом на аренду. Рядом с пляжем Чавенг, торговыми центрами, аэропортом, международными школами и больницами.
Жилой комплекс The Panora Phuket Condominiums
Жилой комплекс The Panora Phuket Condominiums
Пхукет, Таиланд
от
€235,017
Агентство: DDA Real Estate
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 300 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Квартира с дизайнерским ремонтом в популярном комплексе The Panora Phuket Condominiums в районе Чонг Тале (Пхукет). В квартире есть большая гостиная и 2 отдельные спальни, также 2 ванные комнаты, одна из которых с душем. На кухне есть стол со стиральной машиной, микроволновая печь, 2-х конфорочная плита. Квартира полностью меблирована. Предоставляется беспроцентная рассрочка с минимальным первым взносом! Особенности: управляющая компания, ресторан на территории, джакузи, общий бассейн, общий тренажерный зал, клубный дом, круглосуточная безопасность, видеонаблюдение 24/7, автомобильная стоянка, спа, сауна, вестибюль, детский бассейн, Библиотека, общественный сад, ключ-карта доступа, детский клуб, автобус-шаттл. Из квартиры открывается великолепный вид на море и пляжи. Владение квартирой - иностранная квота. Апартаменты отлично расположены рядом с пляжем и сетью отелей, которая также управляет этим проектом, что делает его очень востребованным как для инвестиций, так и для проживания. Гарантированный доход от аренды - 7%. В шаговой доступности многочисленные магазины, рестораны, школы. Звоните или пишите, расскажем все о самых выгодных проектах Таиланда! Подберём идеальную недвижимость именно для Вас!
Жилой комплекс The Cloud на первой береговой линии
Жилой комплекс The Cloud на первой береговой линии
Паттайя, Таиланд
от
€51,387
Агентство: DDA Real Estate
The Cloud - это новый высотный комплекс премиум - класса, состоящий из 20 этажей, со 161 кв. с удивительным пейзажем. Кондоминиум расположен на берегу моря в одном из элитных районов Паттайи - живописном холме Пратамнак! Имеет отличную транспортную доступность и благоустроенную озелененную территорию. Также неподалеку расположены востребованные образовательные и мед. Учреждения. Проект разработан для максимально - комфортной и размеренной жизни. Удобства: - Лобби - Консьерж - сервис - Бассейн на 10 этаже с панорамным видом/терраса - Тропические сады - Тренажерный зал - Сауна и баня - Кофе, бар - Услуга уборки квартир - Прачечная - Ключ - карта доступа - Круглосуточное видеонаблюдение - Охрана 24/7 - Скоростной лифт - Детская площадка - Парковка - WI-FI Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно. Юридическое сопровождение в подарок!
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном и фитнес-центром, Бангкок, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном и фитнес-центром, Бангкок, Таиланд
Thap Chang Subdistrict, Таиланд
от
€386,207
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает клубом, фитнес-центром, бассейном с морской водой, парком, детской площадкой, коворкингом, круглосуточной охраной и видеонаблюдением. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом со школами, автомагистралями, торговыми центрами, станцией метро.
Вилла Etherium Luxury Villas с современным дизайном
Вилла Etherium Luxury Villas с современным дизайном
Пхукет, Таиланд
от
€416,284
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Etherium Luxury Villas - это новый жилой проект с современными частными виллами и бассейном. Виллы имеют уникальный фасад с округлой формой, создающий воздушную планировку вокруг продуманного ландшафтного дизайна. Проект располагает 3 спальнями, телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, полностью оборудованной кухней с посудомоечной машиной и микроволновой печью, а также стиральной машиной и 3 ванными комнатами с гидромассажной ванной. В комплексе имеется система «умный дом» для управления системами безопасности и поддержания микроклимата, включая дистанционное управление! Проект расположен в деревне Эпаноми, в 2,9 км от пляжа Неа Миханиона. Расстояние до аэропорта Салоников составляет всего 18 км. Внешняя инфраструктура находится в шаговой доступности. ПЛЮСЫ ЖК: - Кондиционер - Бассейн - Парковка - Wi-Fi - Сад - Терраса - Джакузи - Охрана 24/7 - Видеонаблюдение 24/7 Не упустите шанс приобрести современную виллу с бассейном отличного качества на Пхукете. Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости в Таиланде. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
Жилой комплекс Star
Жилой комплекс Star
Паттайя, Таиланд
от
€42,629
Площадь 23–40 м²
6 объектов 6
Агентство: Geo Estate
Комплекс расположен в районе Пратумнак на королевском холме Пратамнак, недалеко от резиденции королевской семьи. До центра города, пирса Бали хай, знаменитой Walking Street подать рукой, но при всем при этом, Пратамнак является спальным районом и здесь всегда тихо и спокойно. Чистые пляжи, прогулочные парки, тротуары вдоль дорог, холм Золотого Будды, смотровые площадки, небольшой аквапарк, продуктовые рынки и всего в 100 м от дома имеется отличная транспортная развязка. Инфраструктура комплекса: Бассейн, шезлонги и зонтики Оборудованный фитнес зал Финская сауна Зеленая терраса с панорамным видом на залив и холм Пратамнак Подземная парковка Круглосуточное видеонаблюдение и охрана Wi-Fi на каждом этаже 2 лифта Зона для выгула собак Бесплатный шаттл курсирующий до пляжа Все квартиры отделаны и укомплектованы встроенной мебелью. В каждой комнате установлен отдельный кондиционер, ванная комната оборудована сантехникой, на потолках встроенное освещение.
Жилой комплекс Красивые виллы с бассейнами и садами в престижном районе, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Красивые виллы с бассейнами и садами в престижном районе, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€872,863
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы в балийском стиле с бассейнами, террасами, садами и гаражами. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с международной школой, пляжем Лаян, полем для гольфа, пляжным клубом, рынком и аэропортом.
Жилой комплекс Премиальные апартаменты с доходностью 7%, 300 метров до пляжа Ката, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Премиальные апартаменты с доходностью 7%, 300 метров до пляжа Ката, Пхукет, Таиланд
Бан Ката, Таиланд
от
€134,811
Агентство: TRANIO
Комплекс в 300 метрах отпляжа Ката на Пхукете. Главная особенность проекта - экологичность и простор. Значительная часть квартир заявлена в премиальном сегменте, а некоторые топ-юниты обладают своими собственными бассейнами. Опция фиксированной доходности –7% годовых на 5 лет (при 100% оплате), на 3 года (при рассрочке платежа) на все типы квартир. Доход начисляется через 30 дней после полной оплаты. Собственное использование: 15 дней в высокий сезон или 30 дней в низкий. Или программа Rental Pool для тех, кто хочет сочетать инвестицию с собственным проживанием: 40% от дохода инвестору, 60% - управляющей компании (расходы на доле УК). Прогнозируемая доходность: 5-10% годовых. Доход после сдачи комплекса. Рассрочка до конца строительства с первым взносом 50%. Депозит 100 000 THB. Преимущества Архитектура в формате eco-friendly Концепция максимально сближенного с природой комплекса, интегрирующая плавность линий в классическую угловатую застройк у туристического района. Бассейны с панорамным видом Ограниченная по высотности прилегающаяи нфраструктура позволяет реализовать открытыепространства на крышах зданий. В третьей фазе также реализованы популярные бары и бассейны с панорамным видом. Премиальный сервис Обустройство кафе и ресторанов - просторные помещения с высокими потолками и панорамными окнами. Максимальный сервис без необходимости покидать пределы комплекса. Управление отелем Управление отелем будет осуществляться Hotels9. Класс отеля - 4 звезды, но от высшей категории отделяет лишь необходимость пешей 5-минутной прогулки до пляжа Ката. Расположение и объекты поблизости Пешая доступность до пляжа Ката, высокоразвитая туристическая инфраструктура и соседство с другими популярными районами Пхукета (Карон, Чалонг) в значительной степени выделяют этот проект. Предшествующие фазы комплекса уже принимают туристов и собственников квартир.
Вилла BOTANICA PRESTIGE
Вилла BOTANICA PRESTIGE
Пхукет, Таиланд
от
€1,02 млн
Агентство: DDA Real Estate
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 300 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!  Премиальная вилла в жилом комплексе Botanica Prestige в районе Чернг Талай (Пхукет). Вилла выполнена в балийском стиле с тщательно спроектированным интерьером. Главная спальня, гостиная и столовая плавно переходят к просторной террасе у бассейна, беседке и красивому ландшафтному саду. В стоимость каждой виллы включена встроенная мебель, кухня оборудована техникой, ландшафтный дизайн включён в стоимость. Мебельный пакет от застройщика покупается отдельно. Удобства комплекса: общественный сад, автомобильная стоянка, охрана 24/7, видеонаблюдение24/7. Ближайшее медицинское учреждение находится в 5,0 км (до него можно доехать за 9 мин.) от проекта, ближайшие школы также в непосредственной близости от Botanica Prestige. 5 минут до пляжа Лаян 10 минут до Лагуна Гольф 10 минут до пляжа Банг Тао 23 минуты до гольф-поля Blue Canyon 25 минут до международного аэропорта Пхукета Удачное расположение обеспечивает комфортное проживание и высокий арендный потенциал! Есть возможность сдачи в аренду с помощью застройщика. Предполагаемый рост цены на объект к моменту сдачи: 30%. Прибыль собственника составит 70%. Средняя прибыль собственника от аренды составит от 7% в год. Сдавать виллу можно самостоятельно без ограничения по ценам! Предоставляется удобная беспроцентная рассрочка с минимальным первым взносом! Позвоните нам , и мы с огромным удовольствием поможем Вам, в покупке недвижимости в Таиланде по доступной цене!
Вилла NARITA VILLA с оригинальным дизайном
Вилла NARITA VILLA с оригинальным дизайном
Паттайя, Таиланд
от
€219,812
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Narita Villa - это новый комплекс, состоящий из вилл, который расположен в Паттайе. Комплекс имеет современный дизайн в японском стиле. Поездка до пляжа Джомтьен или района Южной Паттайи займет всего 10-15 минут! Локация: Неподалёку расположено множество кафе, ресторанов, магазинов, мед. учреждений, школ! Вилла расположена в Восточной Паттайе, всего в 950 м от водохранилища 7-Eleven Chak Nok (Чонбури) (17218), до которого можно добраться за 12 минут пешком. Международный аэропорт У-Тапао-Районг-Паттайя расположен в 35,2 км от виллы Narita, время в пути около 39 минут на на авто. Удобства: - двухуровневая вилла с бассейном площадью 230 кв.м. с 3 спальнями и 4 ванными комнатами. - дом имеет большую гостиную, которая выходит к личному бассейну с системой джакузи, европейскую кухню и обеденную зону. - декорирована встроенной мебелью. - бассейн - сад -парковка на 2 машины -находится вилла в хорошем районе, рядом со многими местными магазинами, ресторанами, рынками - имеет легкий доступ к Паттайе. На сегодняшний день покупка недвижимости в Паттайе является отличным решением для капиталовложения и пользуется большим спросом у арендаторов! Позвоните нам, и мы с удовольствием расскажем о самых выгодных объектах недвижимости Таиланда! Бесплатно Вас проконсультируем!
Жилой комплекс Комплекс меблированных апартаментов с круглосуточным обслуживанием, в 800 метрах от пляжа, Патонг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс меблированных апартаментов с круглосуточным обслуживанием, в 800 метрах от пляжа, Патонг, Пхукет, Таиланд
Патонг, Таиланд
от
€100,921
Агентство: TRANIO
Предлагаются мелированные квартиры с панорамным видом на море и горы. Резиденция располагает бассейном, спа-центром, баром и кафе, рестораном, круглосуточным обслуживанием и охраной, ухоженным садом. Удобства и оснащение в доме Кухонная мебель и бытовая техника Преимущества Гарантированный арендный доход 7%. Расположение и объекты поблизости Город Патонг - 500 метров Пляж Патонг - 800 метров
Жилой комплекс Апартаменты с видом на океан в новой резиденции на пляже Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Апартаменты с видом на океан в новой резиденции на пляже Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€3,14 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с террасами, собственными бассейнами и видом на море. Резиденция является частью большого комплекса с торговыми центрами, полем для гольфа, барами и ресторанами.
Жилой комплекс Seven Seas Le Carnival с красивыми видами
Жилой комплекс Seven Seas Le Carnival с красивыми видами
Паттайя, Таиланд
от
€79,058
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Seven Seas Le Carnival - это проект от известного застройщика Universal Group Thailand. Кондоминиум состоит из 4 зданий, два из которых 30- этажные высотки. Проект расположен в самом центре Паттайи, с хорошо развитой инфраструктурой, всего в 4 минутах от пляжа Джомтьен! Неподалеку находятся множество туристических достопримечательностей. На сегодняшний день это самый перспективный проект в Паттайе. Удобства: - Клуб - Гостиная - Общий тренажерный зал - Бар - Джакузи - Зона барбекю - Ресторан на территории - Центр йоги - Сауна - Игровая комната - Библиотека - Комната караоке - Общие бассейны - Детские бассейны - Игровая площадка - Сад - Большой водопад - Универсальная игровая площадка Le Carnival - Автомобильная стоянка - Круглосуточная система безопасности - Видеонаблюдение Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости в Таиланде. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами недалеко от гольф-клуба, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами недалеко от гольф-клуба, Пхукет, Таиланд
Ban Chung Subdistrict Administrative Organization, Таиланд
от
€391,915
Агентство: TRANIO
Предлагаются современные виллы с бассейнами. Окончание строительства - 3 квартал 2023 года. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Полностью оборудованная кухня Расположение и объекты поблизости Рестораны и торговый центр - 3 км Гольф-клуб - 3,3 км Пляж Банг Тао - 5 км Пляжный клуб - 6 км Международная школа - 9 км
Жилой комплекс Sity Garden Pratumnak
Жилой комплекс Sity Garden Pratumnak
Паттайя, Таиланд
от
€51,968
Площадь 27–64 м²
3 объекта 3
Если роскошная жизнь в шикарном кондоминиуме – ваша мечта, то мы предлагаем для вас великолепную и уникальную идею жилья, доступную в настоящее время самом желанном месте Паттайи – престижном холме Пратамнак рядом с пляжем Кози Бич. Стиль, комфорт и удобство - являются отличительными чертами этого нового и отлично  придуманного кондоминиума Комплекс из 157 квартир предлагает широкое разнообразие услуг и удобств. Оживленное лобби как в отеле, 18-метровый бассейн с джакузи, сауна, сделанная по европейским стандартам, парилка, полностью оборудованный современный фитнес-центр и многое другое. Все роскошные квартиры в кондоминиуме имеют дизайн и отделку в соответствии с международными стандартами. Современные раздвижные двери экономят место, в то время как удобно расположенные встроенные шкафы увеличивают место для хранения вещей без ущерба для элегантности и комфорта. Современные кухни и ванные великолепно оборудованны по  европейским стандартам и дизайну. В зданиях расположены квартиры-студии, однокомнатные и двухкомнатные квартиры, площадью от 26 до 64 кв.м. Рядом находятся несколько популярных туристических достопримечательностей, таких как Большой Будда, Паттайя Парк и другие увлекательные места для развлечений. Не стоит упускать из виду дорогостоящую систему безопасности в City Garden. Камеры видеонаблюдения и охрана работают круглосуточно. Система доступа электронным ключом на всей территории кондоминиума, включая подземную парковку, откуда лифт доставит вас на нужный этаж. В City Garden Pratumnak помимо предоставления высококвалифицированных удобств и услуг, мы можем также заняться управлением вашей недвижимости с помощью отдела аренды Global Top Group, что дает вам возможность насладиться стабильными темпами возврата ваших инвестиций в City Garden Pratumnak. Особенности проекта: Площадь:      1920 кв.м. Количество зданий:             2 восьмиэтажных здания Количество квартир: 157 (квартиры могут быть объединены, чтобы образовать более большие квартиры) Типы и размер квартир: Квартира-студия: 26 кв.м Квартира с 1 спальней: 32 – 59 кв.м Квартира с 2 спальнями:  64 кв.м Инфраструктура проекта: Плавательный бассейн Сауна Парилка Фитнес-центр Сад Подземная парковка Управление арендой Охрана и  безопасность: Круглосуточная охрана Карточная система доступа Камеры видеонаблюдения Противопожарная лестница Противопожарная сигнализация Детекторы дыма Система пожаротушения
Жилой комплекс RAWAYANA (Раваяна)
Жилой комплекс RAWAYANA (Раваяна)
Пхукет, Таиланд
от
€132,645
Площадь 38–73 м²
4 объекта 4
Сдача в: 2025
Проект - Раваяна Остров Пхукет (Таиланд) Материал стен - газосиликатные блоки ❖ Стоимость: квартиры - студии  площадью от 37.60 м² от 140К $ 1-спальной квартиры площадью от 72,60 м² от 309К $ 2-спальной квартиры площадью от 62,60 м² от 230К $ и 2-спальной квартиры площадью от 71,20 м²  с индивидуальным выходом в бассейн начинается от 324К $ Также для покупки доступны и другие площади. * На Пхукете стоимость меняется пропорционально этапам сделанных работ. Чем ближе проект к стадии завершения, тем выше стоимость. Так же стоимость может измениться в зависимости от курса валют. Уточняйте актуальный прайс дополнительно. ** Квартиры, представленные здесь - это предложение от застройщика. Мы всегда можем подобрать Вам выгодный вариант перепродажи. ❖ Дата постройки 1-й квартал 2025 г. ❖ Расстояние до моря - 30 метров до Раваи. ❖ Гарантируемый доход - от 7% на 3 года При стоимости квартиры в 140К  $ ежегодный доход составит от 9.8К $. ❖ Форма собственности - на Ваш выбор  Freеhold / Leasehold. ❖ Рассрочка на время стройки Индивидуальные условия оплаты и рассрочки обсуждаются дополнительно. Наша работа - за столом переговоров получить для Вас лучшие условия. ❖ Возможно дистанционное оформление сделки ❖ Возможна оплата критовалютой ❖ Ежегодное удорожание стоимости недвижимости на острове = 3-10% (за счет дефицита земли и ограничений строительства) ❖ Инфляция в Таиланде - менее 1% ❖ Круглогодичный популярный курорт мирового класса, здесь спрос на аренду всегда превышал предложения. ❖ При покупке недвижимости общей стоимостью от 350К $ помогаем оформить инвесторскую визу сроком на 5 лет. 🔹Эксклюзивный кондоминиум в 30 метрах до пляжа. Вдоль набережной множество баров и ресторанов. Большой Будда в 30 минутах езды.                                                 🔹 4500 КВ.М. ИНФРАСТРУКТУРЫ                                                 Шоппинг-центр, супермаркет, спортивный комплекс и тренажерный зал, 3 бассейна с панорамным видом на море, батутный центр, школа и детский сад                  🔹 Уникальная концепция проекта делает его точкой притяжения всего района Раваи. Недвижимость здесь обладает высоким арендным потенциалом независимо от сезона.              ❖ В комплексе 25 вилл премиального класса, премиум кондоминиум на 140 и 60 апартаментов.                                                       ❖ Фиксированный доход 7% на 5 лет (только на апартаменты типа D) начисляется через 30 дней после полной оплаты. Собственное использование: 15 дней в высокий сезон или 30 дней в низкий.                                                            ❖ Программа Rental Pool на остальные юниты – 40% от дохода инвестору, 60% - управляющей компании, из своей доли она покрывает все расходы. Прогнозируемая доходность: 5-10% годовых. Доход после сдачи комплекса.                                         Раваи Преимущества локации: Самый большой округ Пхукета Расположен на юге острова Популярен у экспатов и зимовщиков Удобная транспортная доступность Пляжи Найхарн, Януй, Ао Сан, Раваи 5 км до пирса Чалонг 40 км до  международного Аэропорта                                                           Инфраструктура проекта в Раваи                                                    Шоппинг-центр: продовольственный супермаркет и детский супермаркет                  Спортивный комплекс и тренажерный зал                                            Теннисный корт                                               3 общих бассейна с панорамным видом на море Частная международная школа (программа Cambridge)                                 Частный детский сад Детский развлекательный парк и батутный центр                                            Клиника профессионального омоложения                                            Рестораны и британский паб SPA и косметология Подземный паркинг Процедура оформления сделки: Резервация (задаток/депозит) - от 3К $ *Сумма входит в стоимость объекта недвижимости. **Депозит невозвратный Если Вы не в Таиланде, то договор в течение 15-20 дней курьерская служба доставит его к вам лично в руки. Вы получите 3 комплекта, которые нужно подписать и 2 из них отправить обратно. На основании договора совершается первый платеж переводом на тайский счет застройщика. Последующие платежи совершаются согласно графику в договоре. Далее оплата согласно графику в договоре Дополнительно оплачиваются (единоразово после 100% оплаты): Регистрация права собственности: Freеhold - 6,3% Leasehold - 1,1% Установка счетчиков воды и света Ежегодные платежи: Обслуживание общих территорий Капитальный ремонт 🔻ЗАИНТЕРЕСОВАЛО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ЖИЗНИ  ИЛИ ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О ПЕРСПЕКТИВАХ И ВОЗМОЖНОСТЯХ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В НЕДВИЖИМОСТЬ НА ПХУКЕТЕ, НАПИШИТЕ НАМ СЕЙЧАС      
Вилла  The Teak Forestias
Вилла  The Teak Forestias
Пхукет, Таиланд
от
€1,06 млн
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 300 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             The Teak Forestias - это комфортный клубный комплекс вилл, основанный на концепции гармонии с окружающей средой. Проект включает в себя 12 двухэтажных вилл жилой площадью от 479 кв.м. Комплекс вилл расположен в форме буквы L вокруг большого частного бассейна. На первом этаже находится великолепная гостиная и столовая открытой планировки с полностью оборудованной кухней и 3-я гостевая спальня с ванной комнатой. На верхнем уровне расположены главная и 2 гостевые спальни, которые можно найти в разных углах здания, что придает каждой комнате более высокий уровень конфиденциальности. В главной спальне есть ванная комната с отдельной ванной и душем, а в главной и 1-й гостевой спальнях есть собственный балкон. Расположение: Комплекс The Teak Forestias расположен в тихом, но популярном месте в районе Пасак, Чернг Талай. До ближайшего песчаного пляжа Банг Тао можно добраться примерно за 5 минут на машине, а до пляжей Лаян и Сурин можно добраться за 10 минут. Международный аэропорт Пхукета находится примерно в 25 минутах езды. В 7 минутах езды находится аквапарк Blue Tree, а также центр йоги, рестораны и кафе. В этом же районе находятся гольф-клуб Laguna, торговые галереи Porto de Phuket и Boat Avenue с ресторанами и супермаркетом Villa Market, международные школы, фитнес-клубы и другая необходимая для отдыха и жизни инфраструктура. Особенности: - Главная и вторая спальни с балконами - Раздельные ванна и душ в главной ванной комнате - Гостиная с высоким потолком - Полностью оборудованная кухня с обеденной зоной - Частный бассейн - Сала у бассейна - Терраса у бассейна - Хранилище - Гостевой туалет - Комната горничной - Система умный дом - Крытый навес на 2 машины - Охрана 24/7 -Сад Напишите или позвоните нам, и мы расскажем Вам о самых выгодных предложениях рынка недвижимости в Таиланде! Консультация бесплатно!
Жилой комплекс Виллы с бассейнами на крыше, тренажерными залами, в 500 метрах от пляжа Ката, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Виллы с бассейнами на крыше, тренажерными залами, в 500 метрах от пляжа Ката, Пхукет, Таиланд
Бан Ката, Таиланд
от
€1,39 млн
Агентство: TRANIO
Всего 3 эксклюзивные виллы в 500 метрах от пляжа Ката Полный пакет мебели и техники включен в стоимость. Вся инфраструктура ближайшего отеля доступна для собственников вилл. Программа Rental Pool для тех, кто хочет сочетать собственное проживание с инвестицией: 40% от дохода инвестору, 60% - управляющей компании, из своей доли она покрывает все расходы. Прогнозируемая доходность: 5-10% годовых. Доход после сдачи комплекса. Удобства и оснащение в доме Подробнее об инфраструктуре проекта: 2 общих бассейна и 2 бассейна на крыше, 2 тренажерныхз ала, охрана 24/7, 4 ресторана и 2 бара. Расположение и объекты поблизости Уникальное место на Пхукете – множество ресторанов, баров, торговых центров, туристических аттракционов и салонов красоты. Главное преимущество этого места перед другими районами Пхукета - это компактность. Буквально до любого места можно дойти пешком за 5-15 минут.
Жилой комплекс CITY GARDEN TROPICANA
Жилой комплекс CITY GARDEN TROPICANA
Na Kluea, Таиланд
от
€73,713
Площадь 33–77 м²
2 объекта 2
Роскошная жизнь уровня 5 звезд на пляже Вонгамат в тропическом стиле Этот роскошный кондоминиум от опытного застройщика Global Top Group состоит из 188 современных квартир в очаровательной тропической местности. Экзотическая тема продолжена в дизайне потрясающего лобби, пышных и живописных садов и элегантных узоров.  Здание City Garden Tropicana состоит из восьми этажей с современными апартаментами с одной и двумя спальнями,  площадью от 23 до 79 квадратных метров. Все апартаменты частично меблированы, в том числе полностью оборудованные европейские кухни и ванные комнаты, кондиционеры и роскошная встроенная мебель. City Garden Tropicana может похвастаться множеством функций: современный полностью оборудованный фитнес-центр; а также сауна и парная для вашего комфорта и отдыха. Три плавательных бассейна - один из которых составляет 55 метров в длину; джакузи; и бесплатный Wi-Fi доступ в Интернет На крыше восьмиэтажного здания находится большая терраса-сад, с которой открываются великолепные виды на море, пляж и Храм Истины. Также стоит отметить профессиональную круглосуточную охрану, систему видеонаблюдения, ключ с кодом и просторную автомобильную парковку.  Инфраструктура проекта: Три плавательных бассейна (55,40 и 30 метров)  Сауна  Парилка  Фитнес-центр  Детская игровая площадка  Терраса на крыше  Автопарковка  Охрана и  безопасность: Круглосуточная охрана Карточная система доступа Камеры видеонаблюдения Противопожарная лестница Противопожарная сигнализация Детекторы дыма Система пожаротушения
Жилой комплекс Современная резиденция с панорамным видом на море в 200 метрах от пляжа, Камала, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Современная резиденция с панорамным видом на море в 200 метрах от пляжа, Камала, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€104,257
Агентство: TRANIO
Предлагаются меблированные квартиры с панорамным видом на море. Резиденция располагает бассейном, спа-центром, рестораном. Окончание строительства - декабрь 2025 года. Удобства и оснащение в доме Кухонная мебель и бытовая техника Преимущества Гарантия аренды и условия пула аренды: гарантия аренды 7% в течение первых 3 лет, затем разделение прибыли пула аренды 70/30 в течение 12 лет. Опция обратного выкупа: через 10 лет с даты закрытия сделки покупатель может подать заявку на опцию обратного выкупа и получить обратно все деньги, уплаченные по первоначальной цене покупки. Через 15 лет возможность пересмотра нового периода аренды. Условия оплаты: Залог за бронирование в размере 200 000 бат 40% при подписании договора купли-продажи в течение 20 дней с момента подписания договора резервирования 10% после завершения инфраструктуры 10% после завершения строительства фундамента 10% после завершения строительства здания 30% (без залога и 21% гарантия аренды на 3 года) при передаче ключей. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в 200 метрах от пляжа.
Жилой комплекс CITY GARDEN PATTAYA
Жилой комплекс CITY GARDEN PATTAYA
Паттайя, Таиланд
от
€98,536
Площадь 41–70 м²
3 объекта 3
City Garden Pattaya – кондоминиум, который имеет лучшее месторасположение в самом центре города, всего в нескольких минутах ходьбы от моря. Студии, квартиры с одной и двумя спальнями или более уже готовы для проживания в них. Проект был оформлен со всеми современными удобствами, включающими в себя полностью оборудованную европейскую кухню, шкаф для одежды и ванную, высокого качества окна и балконные двери из каленого стекла, скрытые электрические водонагреватели, централизованные кондиционеры и многое другое. Разработанный и построенный по международным стандартам внутри и снаружи, чтобы обеспечить комфорт, удобство и долговечность красоты, City Garden Pattaya состоит из 367 квартир в пяти 8-этажных зданиях современного дизайна. Несмотря на свое расположение в тихом уголке, полностью изолированном от внешнего шума, проект находится в непосредственной близости от знаменитых паттайских магазинов, ресторанов и развлекательных центров.  Инфраструктура: 2 бассейна Джакузи Сауна Парилка Фитнес-центр Массажный салон Прачечная Кофейня / Ресторан Подземная парковка для автомобилей   Безопасность и охрана: Круглосуточная охрана Электронный ключ Система видеонаблюдения Противопожарная лестница Противопожарная сигнализация Детекторы дыма Система пожаротушения Площадь:                           12800 кв.м. Количество зданий:          5 зданий по 8 этажей Количество квартир:        367 Тип и размер квартир:      Студия: 31 кв.м.                                              С 1 спальней: от 57 кв.м.                                              С 2 спальнями: 63-112 кв.м.
Жилой комплекс Dream
Жилой комплекс Dream
Паттайя, Таиланд
от
€44,341
Площадь 22–34 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2026
У этого проекта ДВА огромных плюса 1. Цена - таких цен просто нет в Паттайе на рынке новостроек, при том, что качество на высочайшем уровне.Застройщик финская компания и они применяют все свои ноу-хау технологии при строительстве, в вопросах влажности и вентиляции, чтобы избежать некоторых проблем и упростить эксплуатацию недвижимости, в тропическом климате. В строительстве, они также уделяют особое внимание ремонтопригодности здания, после его завершения. Это уменьшает затраты на техническое обслуживание и ремонт вашей недвижимости, в дальнейшем. Все знают о репутации финнов в строительной сфере. Разница в инфраструктуре, например нет поля для гольфа, или бегущей волны в бассейнах...Стоит ли за это платить минимум в 2-3 раза больше - это большой вопрос. 2. Расположение комплекса. Кондоминиум расположен в самом престижном районе города- на королевском холме Пратамнак, не далеко от резиденции королевской семьи. До центра города, пирса Бали хай, знаменитой Волкинг стрит подать рукой, но при всем при этом, Пратамнак является спальным районом и здесь всегда тихо и спокойно.Чистые пляжи, прогулочные парки, тротуары вдоль дорог, холм Золотого Будды, смотровые площадки, небольшой аквапарк, продуктовые рынки и целая русская улица в 50 м от дома и всего в 400 м от дома имеется отличная транспортная развязка. ]В проекте всего 8 этажей и квартиры различных планировок: студии от 23 — 27.5 кв м,, квартиры с 1 спальней от 29,5 — 31 кв м, и с 2 спальнями от 34, — 36 кв м, Вся инфраструктура комплекса расположена на крыше, а именно: бассейн, шезлонги и зонтики, для принятия солнечных ванн и релаксации, полностью оборудованный фитнес зал, финская сауна, зеленая терраса, и все это с прекрасным панорамным видом на море и холм Пратамнак. Так же кондоминиум включает в себя такие удобства, как: второй бассейн на первом этаже во дворе, подземная парковка,  круглосуточное видеонаблюдение и охрану, 2 лифта, Wi-Fi на каждом этаже, бесплатный шаттл-бас курсирующий до пляжа, либо до тук-туков.  РАССТОЯНИЕ ДО : до Walking Street - 3 км до аквапарка - 1,4км до Храма Большого Будды - 1,5 км до Cosy Beach - 2.2 км до Pratumnak Beach - 1 км до Yinyom  Beach - 1.2 км до Jomtien  Beach - 2,4 км ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ:  STUDIO:  21.65 м2 -  1,593,900 ฿   ~ 45.800$  Цены и метраж в этом промежутке, много планировок 27.5 м2 -  1,992,375 ฿   ~ 57.230$ 1 BEDROOM:  29.45 м2: от 2,142,000฿  ~ 61.500$ 31.40 м2 - до 2,354,625฿  ~ 67,650$ 2 BEDROOM: 34.20 м2: от 2,425,500฿  ~ 69.700$ до 2,572,500฿  ~ 73,900$ 36.25 м2 - от2,564,100฿  ~ 73.650$ до 2,797,200฿  ~ 80,350$ Апартаменты продаются с чистовой отделкой и встроенной мебелью.  Комплект мебель + техника оплачивается дополнительно: ~5.500$ РАСХОДЫ ПРИ ПОКУПКЕ: Налог на покупку: 2.1% (4,2% оплачивает застройщик) Установка счетчиков воды и электричества: 10.000 ฿ (единоразовая оплата) Установка интернета 1500 ฿ (единоразовая оплата) и в дальнейшем абонентская плата 550฿ в месяц Кап.ремонт: 650 ฿ x м² (единоразовая оплата) ЕЖЕГОДНЫЕ РАСХОДЫ: Налог на владение недвижимостью: 0,02% от стоимости квартиры Содержание общих территорий комплекса: 55 ฿ x м² x 12 мес. (оплачивается 1 раз в год)
Жилой комплекс Апартаменты класса люкс в резиденции с пятью бассейнами, спа-центром и детским клубом, в 900 метрах от пляжа, Най Харн, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Апартаменты класса люкс в резиденции с пятью бассейнами, спа-центром и детским клубом, в 900 метрах от пляжа, Най Харн, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€141,675
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает круглосуточной охраной, крытой и открытой парковкой, коворкингом, 2 бассейнами, детским бассейном, детским клубом и детской площадкой, кинотеатром, спа-центром, сауной и фитнес-залом, рестораном и баром, бассейном на крыше с террасой. Удобства и оснащение в доме Бытовая техника Кондиционеры Сантехника Преимущества Гарантированный доход 7% на 3 года. Отельное управление и лицензия. Расположение и объекты поблизости Пляж Най Харн - 900 метров Пирс Чалонг - 7,2 км Торговый центр - 16,1 км Пляж Раваи - 1,8 км Пляж Ката Ной - 7,4 км Пляж Патонг - 17,4 км Пирс Раваи - 2,9 км Пляж Ката - 7,6 км Рынок - 3 км Пляж Карон - 9,2 км Порто-де-Пхукет - 35,5 км Большой Будда - 11,5 км Международный аэропорт - 48,2 км
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами и общим фитнес-центром на Пхукете, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами и общим фитнес-центром на Пхукете, Таиланд
Ban Chung Subdistrict Administrative Organization, Таиланд
от
€1,09 млн
Агентство: TRANIO
Комплекс включает 9 вилл Размер земельного участка: от 509,91 до 779,08 м2 Площадь дома: от 403,7 до 485,25 м2 Спальни: 3 спальни и 4 ванные комнаты Размер бассейна: 4,20 х 10 метров Есть компания для управления общей территорией и фитнес-центр Пакет мебели - 62 000 евро (для виллы с 4 спальнями 70 000 евро). Преимущества План оплаты: Плата за бронирование - 2% Договор купли-продажи (в течение 30 дней с даты бронирования) - 28% Завершение основного строения - 20% Завершение кровли и стен - 20% Комплектация окон и дверей - 20% Завершение виллы и передача права собственности (плата за передачу делится 50/50 между покупателем и продавцом) - 10% Расположение и объекты поблизости Премиальное месторасположение - 5 минут езды до Лагуны Пхукет, Боат Авеню и пляжа Бангтао. Около 15 минут езды до Британской международной школы Пхукета, полей для гольфа и международного аэропорта Пхукета.
Жилой комплекс Sity Garden Tower
Жилой комплекс Sity Garden Tower
Паттайя, Таиланд
от
€123,360
Площадь 70 м²
2 объекта 2
Роскошный жилой небоскреб в центре Паттайи Из здания открывается захватывающий панорамный вид на окрестности и Сиамский залив. Все 465 номеров кондоминиума продуманно спроектированы. В дополнение к круглосуточной охране, бассейну 240 кв.м. и  собственных ресторанов и магазинов в комплексе, City Garden Tower удобен тем, что расположен в нескольких минутах ходьбы от пляжа Паттайи, знаменитой Уолкин Стрит, всей захватывающей ночной жизни, международных ресторанов и высококлассных торговых центров. Расположенный недалеко от пересечения Третьей и Южной улиц, комплекс предоставляет быстрый доступ к автомагистрали на Бангкок и в близлежащий район Джомтьен. Также все жители кондоминиума имеют в пользовании кондоминиума профессиональную охрану, камеры видеонаблюдения, прекрасный фитнес центр, оборудованный по последнему слову техники, сауну, читальный зал, бесплатный Wi-Fi, детский клуб, игровую площадку и парковку для автомобилей. На первых трёх этажах здания расположены: большой бассейн, фитнес центр, сауна, парилка, массажный салон, кафе, ресторан, читальный зал, игровая площадка, сад и парковка. Инфраструктура  Плавательный бассейн (240 кв.м)  Сауна  Парилка  Фитнес центр  Игровая площадка  Сад Ресторан Кафе Массажный салон Прачечная  Парковка  Охрана и  безопасность: Круглосуточная охрана Карточная система доступа Камеры видеонаблюдения Противопожарная лестница Противопожарная сигнализация Детекторы дыма Система пожаротушения Детали проекта:  Площадь: 3680 кв.м Количество зданий: 1 здание, 29 этажей  Количество квартир: 465  Тип и размер квартир: Студия: 24 кв.м.  Квартира с одной спальней: 35 - 44 кв.м.  Квартира с двумя спальнями 70 – 79 кв.м.  
Жилой комплекс Новый жилой комплекс премиальных вилл в Банг Тао, Чонг Тале, Таланг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс премиальных вилл в Банг Тао, Чонг Тале, Таланг, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€822,830
Агентство: TRANIO
Комплекс вилл в уютном, живописном месте, рядом с прекрасными пляжами и инфраструктурой самого развитого района Пхукета - Бан Тао. Срок строительства - 12 месяцев. Комплекс включает: Фитнес-центр – 160 м2 Вилла 1 – 433 м2, участок 589 м2 Вилла 2 – 640 м2, участок 986 м2 Вилла 3 – 640 м2, участок 1027 м2 Вилла 4 – 446 м2, участок 605 м2 Вилла 5 – 613 м2, участок 908 м2 Вилла 6 – 490 м2, участок 812 м2 Вилла 7 – 569 м2, участок 763 м2 Вилла 8 – 569 м2, участок 750 м2 Удобства и оснащение в доме Премиальные отделочные материалы с учетом климата Применение солнечных панелей и других энергоэффективных технологий Итальянская мебель фабрик MITON, GUZZINI and FONTANA Система управления умным домом Система вентиляции и кондиционирования от мирового лидера Daikin Преимущества Управляющая компания с 10-летним опытом работы в сегменте премиальных вилл. Прогноз роста стоимости за время строительства 20% в USD. Прогноз роста стоимости после завершения строительства 5,5% в USD ежегодно. Прогноз доходности от сдачи в аренду 6,5% ежегодно. Возможна оплата криптовалютой. Удобный график платежей: Резервирование - 2% Подписание договора - 28% Установка свай, фундамента, завершение бетонных работ - 30% Возведение стен, крыши, укладка напольных покрытий, отделочные работы, встроенная мебель - 30% Сдача объекта, переход права собственности - 10% Расположение и объекты поблизости Bangtao beach – 14 мин Boat avenue – 10 мин Villa market – 10 мин Blue tree – 4 мин Laguna golf Phuket – 15 мин Porto de Phuket Mall – 10 мин Robinson mall – 8 мин Catch beach club – 12 мин Home Pro – 6 мин UWC International School – 12 мин British International school – 15 мин International airport – 18 мин
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и панорамным видом, Патонг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и панорамным видом, Патонг, Пхукет, Таиланд
Патонг, Таиланд
от
€116,623
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает бассейнами, зонами отдыха и панорамным видом на море. Окончание строительства - 2 квартал 2025 года. Расположение и объекты поблизости Пляжа Патонг - 1,6 км Пляж Камала - 6 км Пляж Сурин - 8 км Пляж Банг Тао - 10 км
Жилой комплекс Pandora Residences класса Luxury
Жилой комплекс Pandora Residences класса Luxury
Пхукет, Таиланд
от
€522,207
Агентство: DDA Real Estate
Pandora Residences - это полностью обустроенные апартаменты класса Luxury, расположенные на юге Пхукета, в знаменитом районе Раваи. Жилой комплекс включает в себя 14 двух - и трехэтажных квартир с элегантным интерьером и ухоженной общей территорией с бассейном и солнечной террасой. Расположение на холме в окружении природы дает возможность насладиться потрясающим видом на Андаманское море и горы, увитые тропической растительностью! Кроме того, в районе полно кафе, баров и спа-центров, где каждый член вашей семьи может хорошо провести время. ПЛЮСЫ ЖК: - Большой бассейн - Клуб - Парковка - Сад - Автобус до и от пляжа Най Харн и Пляж Януй - Охрана 24/7 - Видеонаблюдение 24/7 - Служба уборки Потрясающий вид на море и роскошная обстановка делают этот проект идеальным вариантом эксклюзивного жилья на Пхукете. Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас БЕСПЛАТНО. Юридическое сопровождение в ПОДАРОК!
Многоквартирный жилой дом Palmetto
Многоквартирный жилой дом Palmetto
Бан Ката, Таиланд
от
€150,000
Площадь 32–68 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2019
Застройщик: Art House
Особенность объекта: Застройщик предлагает арендную программу 70/30 % В комплексе: Бутик-кондоминиум расположен в нескольких минутах ходьбы до моря. На 6-ти этажах расположено тридцать односпальных и двуспальных квартир от 32 до 68 квадратных метров с видом на море или на живописные, тропические склоны района Карон. Для удобства жителей в здании работает служба консьерж, зона отдыха на крыше с бассейном, тропическим садом и видом на море, лаундж зона с видом на тропический лес, тренажерный зал, элегантное лобби, круглосуточная охрана. В апартаментах: Интерьеру апартаментов присущ азиатский стиль с элементами минимализма и чертами тропической зелени, гармонирующей в окружающем пространстве зеленых холмов. Дизайнера проекта уделили много внимания проектированию деталей интерьера создающих ощущение роскоши. Карта Аэропорт: 40 мин Патонг: 10 мин Торговый центр: 15 мин Супермаркет: 5 мин Рестораны: 5 мин Госпиталь: 10 мин Гольф-клуб: 10 мин Яхт-клуб: 25 мин Места поблизости Большой Будда Пхукет Саймон Кабаре Пляж Ката Мини-гольф Dino Park и ресторан Ночной рынок Карон Храм Суван Кхири Кхет  
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами на первой линии у моря, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами на первой линии у моря, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€5,80 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются просторные современные виллы с панорамным видом на море, большой террасой и бассейном, зонами отдыха и джакузи, ухоженными садами. Резиденция является частью большого комплекса с торговыми центрами, полем для гольфа, барами и ресторанами. Расположение и объекты поблизости Недвижимость всего в нескольких шагах от пляжа и живописных гор, рядом со спа-салонами, торговым центром, ресторанами и развлечениями
Вилла BOTANICA HILLSIDE в балийском стиле
Вилла BOTANICA HILLSIDE в балийском стиле
Пхукет, Таиланд
от
€781,826
Площадь 360–570 м²
2 объекта 2
Агентство: DDA Real Estate
BOTANICA HILLSIDE - это проект, состоящий из 16 роскошный вилл, выполненных в балийском стиле. Комплекс расположен на пологом и тихом склоне холма в районе Чернг Талай, рядом с большинством основных местных удобств и достопримечательностей. Проект предлагает виллы с 3 и 4 спальнями в современном роскошном дизайне с площадью земли 531 - 1026 кв.м. и застроенная площадь начинается от 319 кв.м. Каждая спальня оборудована личной ванной комнатой. Светлая просторная гостиная с высокими потолками совмещена с обеденной зоной. Кухня укомплектована по европейским стандартам и оборудована лучшей встроенной бытовой техникой! Изумительный бассейн из натурального камня , великолепная терраса и уютная беседка располагают к приятному времяпровождению на свежем воздухе в кругу семьи или друзей. Внешняя инфраструктура находится в шаговой доступности! ПЛЮСЫ ЖК: - Автостоянка - Охрана 24/7 - Видеонаблюдение 24/7 - Кондиционер - Бассейн - Расположение в развитом туристическом районе - CCTV - Wi-Fi Звоните или пишите, расскажем все о самых выгодных проектах Таиланда! Подберём идеальную недвижимость именно для Вас!
Коттеджный поселок Patong Bay Ocean View
Коттеджный поселок Patong Bay Ocean View
Патонг, Таиланд
от
€143,095
Сдача в: 2024
Застройщик: Phuket Holiday Service Co., Ltd.
Комплекс Patong Bay Ocean View Cottages расположен в прекрасном месте среди холмов Патонга. Он состоит из 300 коттеджей с одной спальней, расположенных в непосредственной близости от захватывающего курорта Патонг-Бич. Размер коттеджей - 60 или 70 квадратных метров. Элегантно спроектированные коттеджи полностью меблированы. Современные и уютные, с минималистским дизайном, с одними из лучших видом на море. В каждом коттедже есть кухня и гостиная открытой планировки, обеденная зона и спальня, джакузи или частный бассейн. Коттеджи расположены среди тропических ландшафтных садов с видом на море и горы. На территории комплекса есть общий бассейн, тренажерный зал, спа, рестораны и кафе, а также клуб и парковка. БЕЗОПАСНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ С ГАРАНТИРОВАННЫМ ДОХОДОМ Эта первоклассная инвестиция в недвижимость, расположенная на окраине Патонга, поставляется с гарантией аренды 7% NET в течение следующих 15 лет. Завидное расположение рядом с пляжем Патонг, который ежегодно получает большую долю растущего числа туристов на Пхукете.  ДЕТАЛИ Тип недвижимости: Коттедж с видом на море Размер общего участка (кв.м): 30 396 Планировка: 60 ​​и 70 кв.м., 1 спальня Всего коттеджей: 300 Собственность: Защищенная аренда с гарантией доходности 7% NET на 15 лет Стиль: Тропический/Современный Кухня: Кухня открытой планировки Гостиная: Гостиная открытой планировки Бассейн: Частные балконы с видом на море Балкон: Отдельный Сад: Ландшафтный сад Вид: Море/Горы   Опция обратного выкупа По истечении 10 лет с даты закрытия покупатель может подать заявку на выкуп и получить обратно все уплаченные деньги. Через 15 лет возможность пересмотра нового гарантийного срока аренды.    
Жилой комплекс Жилой комплекс с четырьмя бассейнами, террасой на крыше, тренажерным залом, 100 метров до пляжа Камала, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс с четырьмя бассейнами, террасой на крыше, тренажерным залом, 100 метров до пляжа Камала, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€159,144
Агентство: TRANIO
Проект в идеальном месте, всего в 100 метрах от пляжа Камала. В комплексе 2 корпуса и квартиры с 1-2 спальнями, а также студии. Апартаменты оформлены в теплых тонах, а роскошные ванны установлены в каждом номере. Отель отличается уникальной красотой и 4 стильными бассейнами с джакузи. Более того, изюминкой проекта является палуба на крыше двух зданий, соединенных мостом, где вы можете выбрать отдых в баре рядом с бассейном или позагорать и подышать свежим воздухом в большом саду на крыше. Кроме того, здесь есть рестораны, где можно прекрасно отдохнуть. Расположение и объекты поблизости Пляж Камала - 100 метров Кафе Del Mar Phuket - 100 метров Phuket Fantacy - 200 метров Тайский банк - 1 км Супермаркет Big C - 1,2 км Пляж Сурин - 2,7 км Пляж Банг Тао - 4 км Villa Market - 7 км Catch Beach Club - 7 км Пляж Патонг - 10 км Международный аэропорт Пхукета - 20 км Старый город Пхукета - 21 км Мыс Промтеп - 30 км
Жилой комплекс Эксклюзивный жилой комплекс престижных вилл с бассейнами и видом на горы, Лаян, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Эксклюзивный жилой комплекс престижных вилл с бассейнами и видом на горы, Лаян, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€2,09 млн
Агентство: TRANIO
25 вилл в современном роскошном дизайне с площадью земли от 926 до 2465 м2 и застроенной площадью от 625 м2. Все виллы имеют бассейн, кондиционер, встроенный шкаф, кухню, ландшафтный дизайн. Потрясающий 360-градусный панорамный вид на горы из каждой виллы просто захватывает дух и ни с чем не сравним. Этот рай, окруженный пышными холмами и красивым ландшафтом, находится в пределах легкой досягаемости от оживленных и космополитичных мест. Преимущества Все налоги и плата за передачу собственности будут разделены 50/50 между застройщиком и покупателем. Гибкая схема оплаты. Расположение и объекты поблизости Пляж Лаян, расположенный в северной части Пхукета, представляет собой тропическое место для отдыха, которое идеально подходит для посетителей, которые ищут тишину и покой. Расположенный к северу от пляжа Банг Тао, пляж Лаян обещает захватывающие виды, кристально чистую воду и спокойную атмосферу. Пляж Лаян - 7 мин. Пляж Банг Тао – 13 мин. Пляж Най Тон - 15 мин. Пляж Сурин - 25 мин. Лагуна Голубого дерева - 20 мин. Заповедник слонов на Пхукете - 20 мин. Лагуна гольф - 10 мин. Порто-де-Пхукет - 12 мин. Лодочная аллея - 10 мин. Центральный Пхукет - 35 мин. Больница Таланг - 15 мин. Бангкокская больница - 40 мин. Международный аэропорт Пхукета - 25 мин.
Жилой комплекс FLO by Sansiri в престижном районе
Жилой комплекс FLO by Sansiri в престижном районе
Самутпракан, Таиланд
от
€99,707
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
FLO by Sansiri - кондоминиум, состоящий из 22 этажей и разработанный застройщиком SANSIRI. Жилой комплекс расположен в Клонг-Сан в Бангкоке. Клонг Сан - один из старейших районов Бангкока с многовековой историей. Данный район идеально подходит как для ПМЖ, так и для инвестирования средств, так как является одним из самых безопасных районов Бангкока. ПЛЮСЫ ЖК: - балкон; - парковка; - зона для барбекю; - тренажерный зал; - лифт; - террасса на крыше; - круглосуточная охрана; - бассейн. Локация: От жилого комплекса очень легко добраться до центра делового района, а также легко будет выехать за город. Неподалёку находтся вся необходимая инфраструктура для жизни (кафе, рестораны, магазины, места для развлечений). Позвоните нам, и мы подберем именно для Вас лучшую недвижимость в Таиланде! Только надёжные застройщики!
Вилла Kokomo Beach House
Вилла Kokomo Beach House
Пхукет, Таиланд
от
€3,61 млн
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Kokomo Beach House - это комплекс новых супер-роскошных вилл с бассейном на Пхукете, расположенные на первой береговой линии пляжей Банг Тао и Лаян. Проект предлагает впечатляющие виллы площадью 1022 кв.м, построенные на 2 этажах. Вилла имеет огромное пространство, где каждая комната создана, чтобы обеспечить комфортное пребывание. Потрясающее расположение позволяет ежедневно наблюдать за прекрасными видами Андаманского моря! ЛОКАЦИИ: В окрестностях, где расположен Kokomo Beach House, есть множество: ресторанов, лучших магазинов, рынков, торговых центров и огромный выбор развлечений. Международный аэропорт Пхукета расположен всего в 15 км от Kokomo Beach House, время в пути около 26 минут. Ближайшее медицинское учреждение, находится в 3,9 км (до него можно доехать за 7 мин.) от проекта, а ближайшие школы в непосредственной близости. На сегодняшний день покупка недвижимости в Пхукете является отличным решением для капиталовложения и пользуется большим спросом у арендаторов! УДОБСТВА: - Кабельное телевидение - Фитнес - Сад - Стоянка - Охрана 24/7 - Бассейн - Театральная комната - Зона йоги - Видеонаблюдение 24/7 Позвоните нам, и мы БЕСПЛАТНО подберем именно для Вас лучшую недвижимость в Таиланде! Только надёжные застройщики!
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, садами и круглосуточной охраной в центре Паттайи, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, садами и круглосуточной охраной в центре Паттайи, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
€71,047
Агентство: TRANIO
Отличный вариант уютного кондоминиума для тех, кто любит проводить зимнее время года под солнцем или путешествовать с семьёй. Проект, который представляет собой отдельный жилой парк в самом центре Паттайи, от застройщика, получившего награду в номинации "Лучший застройщик бутиков на Восточном побережье" на Thailand Property awards. Резиденция располагает 5 бассейнами, джакузи, сауной и парной, студией йоги, тренажерным залом, беговой дорожкой, садами с фонтанами и водопадами, детской площадкой, подземной парковкой, круглосуточной охраной и видеонаблюдением. Резиденция состоит из 6 корпусов с 8 этажами, квартиры в которых в среднем сдаются по 8 месяцев в году. Площадь квартир: от 25 м2 Цены: от 77 тыс. $ Квартиры полностью меблированы Объект сдан в 2019 году Удобства и оснащение в доме Кухонная мебель Гардеробы Кондиционеры Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в центре Паттайи, рядом с пляжами Джомтьен, торговыми центрами, престижной международной школой и улицей Сукхумвит. Район Банламунг — центр Паттайи, рядом с главным пляжем Джомтьен, скоростной автомагистралью Бангкока, торговыми центрами, престижной международной школой Аксорн и улицей Сукхумвит.
Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейнами и спа-центром, Бангкок, Таиланд
Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейнами и спа-центром, Бангкок, Таиланд
Suan Chitlada Subdistrict, Таиланд
от
€245,417
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает библиотекой и конференц-залом, садом, бассейном с джакузи, детским бассейном, тренажерным залом, круглосуточной охраной, парковкой, спа-центром. Расположение и объекты поблизости Станция метро - 500 метров Станция наземного метро - 600 метров Торговый центр - 300 метров
Вилла  Botanica Lakeside ll
Вилла  Botanica Lakeside ll
Пхукет, Таиланд
от
€927,161
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 300 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Botanica Lakeside ll - это приватный комплекс, расположенный в тихом и зеленом уголке района Банг Тао. Комплекс предлагает 19 вилл с планировкой от 3 до 4 спален. Стильный интерьер включает великолепную гостиную и столовую открытой планировки с высокими сводчатыми потолками из тикового дерева, а также полностью оборудованный кухонный остров и барную стойку. Гостиная и столовая, а также главная спальня выходят на открытую площадку, большую террасу и большой частный бассейн и сады. Поселок Botanica Lakeside ll окружен первозданной природой и величественным озером. Местоположение: Botanica Lakeside Phase 2 Layan расположен в спокойном районе Лаян, менее чем в 5 минутах езды от живописного пляжа Лаян и комплекса Laguna Phuket. До пляжей Банг Тао и Най Тон можно доехать на машине за 10 минут. В 15 минутах находятся рестораны, Боут-авеню, Порто-де-Пхукет, рынок вилл, магазины Lotus и мини-маркеты в районе Чернг Талай. Международный аэропорт Пхукета находится примерно в 20 минутах езды. Этот вариант идеально подходит как для сдачи в аренду на время отпуска, так и для постоянного проживания! Удобства: - Общественный сад - Охрана 24/7 - Видеонаблюдение 24/7 - Бассейн Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас БЕСПЛАТНО. Юридическое сопровождение в подарок!
Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами и инфраструкутрой отеля, 3 минуты до пляжа Карон, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами и инфраструкутрой отеля, 3 минуты до пляжа Карон, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€1,05 млн
Агентство: TRANIO
Проект и дизайн комплекса разрабатывал известное испанское архитектурное бюро. В комплексе 14 вилл с бассейнами. Каждая с 3 спальнями и площадью 300 м2. УК — испанский отельный оператор Meliá Hotels, под управлением которого более 380 отелей по всему миру. Доход будет рассчитываться по системе rental pool с контрактом на управление 10 лет. В отеле до 90 дней в году можно проживать самим. Для владельцев скидки в ресторанах и СПА на территории комплекса. План оплаты: 35% — первый взнос. 35% — во время строительства. 30% — после строительства. Удобства и оснащение в доме Подробнее об инфраструктуре: свой бассейн у каждой виллы; несколько бассейнов на территории отеля; фитнес-центр и зал для йоги; лобби; природный парк с дорожками; спа в джунглях; 2 ресторана; патио и бар у бассейна; детский клуб; круглосуточная охрана; ресепшн 24/7. Расположение и объекты поблизости Район Карон, до одноименного пляжа будет курсировать шаттл-бас. В 7 минутах от пляжа Ката. Рестораны, кафе, массажные салоны, магазины, пункты обмена валют в 3–5 минутах езды. 10–15 минут до пляжа Патонг, торгового комплекса Джансейлон и ночных клубов.
Коттедж Ocean View Cottages
Коттедж Ocean View Cottages
Патонг, Таиланд
от
€163,650
Агентство: DDA Real Estate
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 300 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Ocean View Cottages - новый тропический современный проект класса люкс расположенный на холме Хасиб-пи, с видом на океан и пляж Патонг. Проект находится по адресу: Патонг, Kathu District, Пхукет 83120, Таиланд. Ocean View Cottages предлагает величественные панорамные виды на город и Андаманское море! Проект построен в современном стиле и обставлен самой лучшей современной мебелью. В дополнение к выдающимся видам на море в коттеджах есть джакузи на балконе, который, несомненно, подарит часы расслабления. Частное джакузи под открытым небом окружено великолепной природой и предлагает возможность по-настоящему расслабиться. Проект находится в замечательном месте, откуда можно легко добраться до пляжа, ресторанов и торговых центров! Удобства: - Бассейн - Джакузи - Охрана 24/7 - Видеонаблюдение 24/7 - Сад Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в Таиланде. Найдем, покажем и поможем с приобретением недвижимости под любой запрос! Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!
Жилой комплекс Sea Heaven класса люкс
Жилой комплекс Sea Heaven класса люкс
Пхукет, Таиланд
от
€165,735
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Sea Heaven - это роскошный инвестиционный кондоминиум класса люкс на берегу залива Най Тон, выполненный в современном дизайне и различными планировками, площадью от 29 до 77 кв.м. Комплекс состоит из 5 жилых 8 этажных зданий и вмещает в себя 476 квартир. Апартаменты следующих типов: студии, квартиры с 1 и 2 спальнями, дуплексы в стиле лофт, апартаменты с непосредственным выходом к бассейну. В каждой квартире представлена зона гостиной, кухни в европейском стиле и станет идеальным местом для проведения незабываемых каникул или медового месяца, а также для долговременного пребывания. И может служить тропической резиденцией. Наряду с потрясающей 500-метровой цветочной аллеей, проект включает 5 бассейнов с джакузи, 4 ресторана, 2 водных бара, 23 бутик-магазина, пятизвездочную гостиницу, 4 фитнес-центра, йога-центр, детские площадки и комнаты, круглосуточную охрану и многое другое. Это отличное место для постоянного пребывания, а также возможность получать дополнительный доход от инвестиций посредством аренды. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Проект находится по адресу: 28/40, Sakhu , Thalang , Phuket. Sea Heaven расположен через дорогу от живописного пляжа Най Тон, среди нетронутых джунглей, протянувшихся на многие километры. Комплекс находиться в 20 минутах езды от курортного комплекса Laguna Phuket и супермаркета Villa Market, пляжных клубов, ресторанов, баров, торгового комплекса Tesco Lotus. Международный Аэропорт Пхукета находится в 10 минутах езды. УДОБСТВА: - Бассейны на территории комплекса - Бар у бассейна - Рестораны - Ресепшен/Лобби - Тренажерный зал - Бар - Лобби - Конференц-зал - Сад на крыше - 3 тематических сада - Йога - Офис управляющей компании -Охрана 24/7 - Магазины - Парковка Sea Heaven предлагает уникальное сочетание расположения, цены и качества для тех, кто желает приобрести недвижимость в поистине потрясающем месте на острове Пхукет. Позвоните или напишите нам, расскажем все о самых выгодных проектах зарубежной недвижимости на сегодняшний день!
Жилой комплекс Villa Qabalah с удобной планировкой
Жилой комплекс Villa Qabalah с удобной планировкой
Пхукет, Таиланд
от
€397,372
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Villa Qabalah - это роскошный комплекс вилл, расположенный по адресу: 8/58, Moo 7, Banya-Bangjo Road, Si Sunthon, Thalang, Phuket. Объект включает 31 квартиру на 2 этажах, в дизайнерском стиле. Кроме того, каждая вилла имеет 2-4 спальни с частным бассейном и пышным садом на крыше, который будет ежедневно соединять вас с природой. Проект находится в тихом месте в районе Банджо-Баня, в окружении пышной зелени и очищенного воздуха каучукового леса. Вокруг комплекса расположена вся необходимая инфраструктура! Типы вилл и детали: - 3-этажная вилла с 2 спальнями и 2 ванными комнатами. - 2-этажная вилла с 3 спальнями и 3 ванными комнатами. - одноэтажная вилла с 4 спальнями и 4 ванными комнатами. ПЛЮСЫ ЖК: - Комната для переговоров - Зал йоги - Сауна - Ресторан на территории - Общий сад - Автостоянка - Кабельное телевидение - Охрана 24/7 Звоните или пишите, будем рады подобрать для Вас лучший объект в Таиланде! Юридическое сопровождение в подарок!
Жилой комплекс Jomtien Sweet Condotel
Жилой комплекс Jomtien Sweet Condotel
Паттайя, Таиланд
от
€34,756
Агентство: DDA Real Estate
Роскошная квартира в жилом комплексе Jomtien Sweet Condotel в районе Джомтьен. Квартира выполнена в современном стиле с обустроенной кухней и кухонной утварью, стиральной машиной и холодильником. Предоставляется очень комфортная беспроцентная рассрочка с минимальным первым взносом! УДОБСТВА КОМПЛЕКСА: лифт, прачечная, фитнес-центр, 24-часовая охрана, видеонаблюдение, WiFi; трансферный автобус. На территории комплекса предоставляется бесплатная общественная парковка, есть веранда для загара и открытый бассейн. В 6 км от апартаментов находится центр города, а в 5 минутах езды - Hanuman statue. Дорога до пляжа Пратамнак составит всего 300 м. Рестораны находятся в 7 минутах ходьбы. В паре минут езды расположена пешеходная улица Паттайя и Башня Паттайя-Парк. Автобусная остановка "Пересадка на Тук-Тук на рынок" расположена в 450 метрах. Потрясающее расположение позволяет ежедневно наблюдать за прекрасными видами бескрайнего моря. Это отличный проект, отвечающий желаниям и потребностям постоянно растущего спроса. Ожидаемая окупаемость инвестиций составляет примерно 7% в год. Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости. Найдем, покажем и поможем с приобретением недвижимости под любой запрос! Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!
Жилой комплекс Vip Karon Condominium
Жилой комплекс Vip Karon Condominium
Бан Ката, Таиланд
от
€99,783
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Vip Karon Condominium – это новый проект тайского застройщика Phuket9 Co., Ltd. Современный комплекс расположен на самом чистом и красивом пляже Пхукета с «поющим песком» – Карон. Андаманское море омывает три километра пляжа с белоснежным песком, окруженным тропическими деревьями. Инфраструктура: Vip Karon Condominium будет иметь современную инфраструктуру премиум-класса: – 2 бассейна на крыше; – зоны для прогулок в саду с тропическими растениями; – спортивный зал, оснащённый современными тренажёрами; – закрытая и охраняемая территория; – электронная система безопасности; – круглосуточная охрана и системы видеонаблюдения; – интернет и кабельно ТВ; – подземная парковка; – доступ к wi-fi и кабельному ТВ. Расположение: – Расстояние до пляжной линии – 600 метров; – Большой выбор ресторанов и кафе с местной и европейской кухней, расположенных в шаговой доступности; – Недалеко расположены крупные супермаркеты Tesco Lotus и Makro, а также круглосуточные минимаркеты 7/11 и Family Mart; – Расстояние до международного аэропорта Пхукет (HKT) – 41.6 км. Особенности проекта: Все предлагаемые квартиры в проекте VIP Karon Phuket будут сданы с полной отделкой премиум-класса. Панорамные окна позволяют в полной мере насладиться видом, открывающимся на Андаманское море. Мебель люкс класса, современная бытовая техника, кухня и сантехника еврокласса сделают проживание в квартире максимально комфортным. Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в Таиланде. Найдем, покажем и поможем с приобретением недвижимости под любой запрос! Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!
Жилой комплекс WING SAMUI CONDOMINIUM
Жилой комплекс WING SAMUI CONDOMINIUM
Чавенг Ной, Таиланд
от
€76,408
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 300 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!  Элитная квартира в  Бопхуте (Самуи). Апартаменты выполнены в современном дизайне с полной меблировкой и располагают всеми удобствами для комфортного пребывания. Удобства комплекса: круглосуточная стойка регистрации, консьерж, бассейн, оздоровительный центр, сауна, ресторан / бар, теннисный корт, фитнес-центр, детский бассейн, детский клуб, сад, наружная беговая дорожка. Апартаменты выгодно расположены в туристическом центре острова Самуи, рядом с большинством необходимых для жизни объектов, включая международный аэропорт, и тем самым обеспечивает высокую доходность от аренды. Ожидаемая окупаемость инвестиций составляет примерно 7% в год. Wing Samui предоставляет владельцам 5-летнюю дополнительную гарантию обратного выкупа! Условия оплаты: Бронирование - 25 000 THB Подписание договора - 30% Основа - 10% Первый этаж - 10% Второй этаж - 10% Третий этаж - 10% Четвертый этаж - 10% Сдача объекта - 20% Предоставляется очень комфортная беспроцентная рассрочка с минимальным первым взносом! Звоните или пишите, будем рады подобрать для Вас лучший объект в Таиланде! Юридическое сопровождение в подарок!
Жилой комплекс Красивая резиденция с бассейном, парком и тренажерным залом рядом с пляжами и полями для гольфа, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Красивая резиденция с бассейном, парком и тренажерным залом рядом с пляжами и полями для гольфа, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€1,53 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются различные виллы с бассейнами. Виллы построены в современном элитном стиле и в тропическом балийском стиле. Площадь земельных участков - от 411 м2 до 1 373 м2. Резиденция располагает парком, кафе и рестораном, общим бассейном, тренажерным залом, беговой дорожкой, детской площадкой. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Стенной шкаф Расположение и объекты поблизости Пляж Лаян - 10 минут Пляж Банг Тао - 15 минут Пляж Сурин - 20 минут Поле для гольфа - 15 минут Аква парк - 15 минут Больница - 13 минут Международный аэропорт - 13 минут
Вилла LuxPride в современном архитектурном стиле
Вилла LuxPride в современном архитектурном стиле
Пхукет, Таиланд
от
€531,082
Площадь 549–640 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
LuxPride - это 11 стильных вилл категории люкс от застройщика Andaman Asset, который зарекомендовал себя как один из лучших застройщиков премиум недвижимости на острове Пхукет. Отличные современные виллы с бассейном сочетают в себе современную минималистскую архитектуру с изящными кедровыми крышами и высокими окнами от пола до потолка. Проект расположен по адресу: X8XG+56J Cherngtalay, Soi Pasak 8, Tambon Si Sunthon, Thalang District, Phuket 83110, на живописном участке земли в самом сердце центрального делового района. Комплекс находится в замечательном месте, откуда можно легко добраться до пляжа, ресторанов и торговых центров! УДОБСТВА: - Ресепшен - Лобби-сервис - Охрана 24/7 - Бассейн - Парковка - Видеонаблюдение 24/7 - Сад Сообщество подходит для семей, которые ищут виллу с бассейном с уникальным дизайном и полным спектром услуг. Позвоните нам, и мы с удовольствием расскажем о самых выгодных объектах недвижимости Таиланда! Бесплатно Вас проконсультируем!
Вилла Aqua Villas Rawai
Вилла Aqua Villas Rawai
Пхукет, Таиланд
от
€709,037
Агентство: DDA Real Estate
Aqua Villas Rawai - это новый проект с потрясающим видом на море, расположенный всего в 150 метрах от пляжа Раваи. Обладая ультра современным дизайном, каждая резиденция может похвастаться частной террасой на крыше с уникальным 12-метровым пейзажным бассейном с прозрачным дном. Проект представлен 9 -ю роскошными резиденциями с 3- мя спальнями и общей площадью жилых помещений от 473 до 507 кв.м. на 4- х этажах. Просторная гостиная открытой планировки, столовая и полностью оборудованная кухня в европейском стиле расположены на 2-ом этаже, откуда открывается прекрасный вид на сад и кокосовые пальмы. Огромная просторная спальня занимает весь третий этаж и оснащена гардеробной, большой ванной комнатой и открытой террасой с джакузи, где Вы сможете наслаждаться фантастическими живописными закатами! Вторая и третья спальни расположены на первом этаже и имеют собственные ванные комнаты, гардеробные, а также частный сад и террасу. Частный лифт предлагается в качестве дополнительного оборудования в каждой квартире. Расположение: Aqua Villas Rawai находится по адресу: 25/16 Soi Salika, Moo 2, Rawai , Mueang, Phuket. Недалеко есть место для прогулок с домашним питомцем парк LisAndi Garden. На расстоянии 1 часа 10 минут на машине от виллы расположился аэропорт Пхукет. Вилла удалена от береговой линии Андаманского моря на расстояние 133 м. Чтобы отдохнуть на песчаном пляже Laem Ka nude beach, от виллы нужно пройти 810 метров. Удобства: - Бассейн Infinity - Сад - Парковка - Видеонаблюдение - Круглосуточная охрана - Лифт Развлечения: Отдохнуть в границах участка виллы, где есть обустроенный бассейн, сможет каждый постоялец. До музея «Seashell museum» всего 617 метров от виллы. И доступно к посещению обзорная площадка «Promthep Cape viewpoint» в 9 минутах на автомобиле. В вилле предоставляется велосипед (бесплатно) для активного отдыха. Для владельцев этой роскошной недвижимости, приобретенной с целью инвестиций, предлагается программа аренды для того, чтобы позволить им получать достойный доход от аренды, который не заставит себя долго ждать. Звоните или пишите, будем рады подобрать для Вас лучший объект в Таиланде! Юридическое сопровождение в подарок!
Жилой комплекс Quintara MHy'GEN Ratchada Huai Khwang
Жилой комплекс Quintara MHy'GEN Ratchada Huai Khwang
Ratchadaphisek Subdistrict, Таиланд
от
€57,357
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 300 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!  Quintara MHy'GEN Ratchada Huai Khwang - это потрясающий проект кондо и апартаментов, расположенный в Хуай Кванг, Бангкок. Комплекс расположен по адресу: 192 Ratchadaphisek 12 Alley, Huai Khwang, Bangkok 10310, Таиланд. Проект состоит из 383 квартир на 8 этажах и был разработан компанией Eastern Star Real Estat. Апартаменты полностью меблированы и выполнены в дизайнерском стиле! В окрестностях, где находится Quintara MHy'GEN Ratchada - Huai Khwang, есть множество ресторанов, магазинов, кафе, баров, рынков, ночных клубов, массажных салонов. Ближайшее медицинское учреждение находится всего в 260 м от проекта (вы можете дойти до него за 4 мин.). Аэропорт Суварнабхуми расположен в 30 км от комплекса, дорога туда занимает около 32 минут на машине или такси. Район с тщательно продуманной инфраструктурой, что позволит максимально удовлетворить ваши потребности. УДОБСТВА: - Видеонаблюдение 24/7 - Фитнес - Сад - Парковка - Охрана 24/7 - Бассейн - Кабельное телевидение - Лифт Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в Таиланде. Найдем, покажем и поможем с приобретением недвижимости под любой запрос! Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!
Жилой комплекс в окружении живописной природы
Жилой комплекс в окружении живописной природы
Пхукет, Таиланд
от
€62,358
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Fantasea Condo Kamala - потрясающий комплекс кондоминиумов, расположенный всего в 900 метрах от прекрасного пляжа Камала на западном побережье Пхукета. Кондоминиум состоит из 8 этажей и включает в себя 164 уютных и стильных квартир. Широкий выбор вариантов от современных и роскошных до минималистских концепций, чтобы удовлетворить различные вкусы и потребности. Кондоминиум состоит из 8 этажей и включает в себя 164 кв. В жилом комплексе есть два отдельных здания, которые предлагают различные удобства для жителей: Здание A — более бюджетный вариант для тех, кто хочет арендовать квартиру посуточно. Здание B — более роскошный вариант, с более просторными помещениями и более высококлассными удобствами, такими как фитнес-центр и бассейн. Нижний этаж двух зданий занимает крытая парковка на 84 места. В 5 минутах ходьбы расположены Carnival Magic и Phuket FantaSea - удивительные туристические шоу. В 8-10 минутах ходьбы мини - маркет и аптека. Kamala Market - ночной рынок в 15 минутах пешком. Особенности: - спортзал - зона ресепшен в лобби - парковка - видеонаблюдение - бассейн - круглосуточная охрана Звоните или пишите, будем рады подобрать для Вас лучший объект в Таиланде! Юридическое сопровождение в подарок!
Жилой комплекс Ramada Mira North Pattaya
Жилой комплекс Ramada Mira North Pattaya
Na Kluea, Таиланд
от
€122,348
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Ramada Mira North Pattaya - новый многоквартирной жилой комплекс класса люкс с 5-звездочным отельным сервисом, расположен в престижном районе Наклыа в Паттайе, в 10 минутах ходьбы от лучших пляжей Паттайи - Вонгамат и Паттайя Бич. Ramada Mira North Pattaya - состоит из двух 8-этажных зданий. Район зеленый, прекрасно развит, рядом с комплексом есть вся необходимая инфраструктура - супермаркеты, магазины, популярные рестораны и бары, торговые центры, массажные салоны, больницы, ночные клубы, парки, рынок и пр. В районе прекрасно развита транспортная сеть, до центра города и главной пешеходной улицы - Уокинг-стрит - 5 минут езды. - Tops Daily (Pho Thi San) – 840 м - Торговый центр Pattaya Bazar – 990 м - Windmill Plaza – 1,1 км - Фокус Паттайя – 1,3 км Все квартиры полностью меблированы с современным дизайном интерьера и ландшафтного сада. Инфраструктура проекта включает все необходимое для комфортной жизни и отдыха: тропический сад, бассейн, зону для загара и отдыха, лобби, ресепшн, отельный сервис 5*, ресторан, спа-центр, фитнес-центр, детский клуб, зону барбекю, подземный паркинг, круглосуточную охрану, видеонаблюдение и многое другое. Позвоните нам, и мы предоставим бесплатно подборку из лучших объектов Таиланда под Ваш бюджет и пожелания!
Вилла Botanica Lakeside
Вилла Botanica Lakeside
Пхукет, Таиланд
от
€927,161
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Botanica Lakeside, расположенный в тихом жилом районе Лаян, представляет собой вторую фазу роскошных вилл в балийском стиле, расположенных недалеко от пляжа Лаян. Комплекс предлагает 19 вилл с планировкой от 3 до 4 спален. Стильный интерьер включает великолепную гостиную и столовую открытой планировки с высокими сводчатыми потолками из тикового дерева, а также полностью оборудованный кухонный остров и барную стойку. Гостиная и столовая, а также главная спальня выходят на открытую площадку, большую террасу и большой частный бассейн и сады. Этот вариант идеально подходит как для сдачи в аренду на время отпуска, так и для постоянного проживания. Местоположение: Botanica Lakeside Phase 2 Layan расположен в спокойном районе Лаян, менее чем в 5 минутах езды от живописного пляжа Лаян и комплекса Laguna Phuket. До пляжей Банг Тао и Най Тон можно доехать на машине за 10 минут. В 15 минутах находятся рестораны, Боут-авеню, Порто-де-Пхукет, рынок вилл, магазины Lotus и мини-маркеты в районе Чернг Талай. Международный аэропорт Пхукета находится примерно в 20 минутах езды. Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!
Жилой комплекс SEASIDE (Сторона моря) Таиланд
Жилой комплекс SEASIDE (Сторона моря) Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€263,395
Площадь 60–131 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2024
ПРЕМИАЛЬНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ В САМОМ ЭЛИТНОМ РАЙОНЕ ОСТРОВА - ЛАГУНА ВСЕГО 5 КОРПУСОВ. 5-Й ИМЕННО ОТДЕЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ - SEASIDE ❖ Дата постройки 2-й квартал 2024 г. ❖ Материал стен - газосиликатные блоки ❖ Расстояние до моря - 200 метров до пляжа Бангтао.  ❖ Прогнозируемый доход - минимум от 7% годовых.  При стоимости квартиры в 278К $ ежегодный доход составит от 19К  $. ❖ Форма собственности - на Ваш выбор  Freеhold / Leasehold. ❖ Рассрочка до 7,5 лет.  При этом жить или сдавать квартиру в аренду можно будет с момента ввода объекта в эксплуатацию.  ❖ Возможно дистанционное оформление сделки ❖ Возможна оплата критовалютой ❖ Ежегодное удорожание стоимости недвижимости на острове = 3-10% (за счет дефицита земли и ограничений строительства) ❖ Инфляция в Таиланде - менее 1% ❖ Круглогодичный популярный курорт мирового класса, здесь спрос на аренду всегда превышал предложения. ❖ При покупке недвижимости общей стоимостью от 350К $ помогаем оформить инвесторскую визу сроком на 5 лет. ❖ Идеально расположен всего в нескольких метрах от пляжа и включает отдельную пляжную зону, откуда владельцы могут насладиться лучшими видами на закат солнца над искрящимися водами Андаманского моря ❖ На крыше всех четырех малоэтажных зданий расположена уникальная зона общего пользования, где жители комплекса могут отдохнуть на открытом воздухе среди тропиков и внести разнообразие в свой образ жизни и беззаботной атмосферы пляжного отдыха 🔹 Квартиры с одной, двумя или тремя спальнями в жилом комплексе идеально подходят для современного образа жизни. Их площадь начинается от 59 м². Планировка квартир с двумя и тремя спальнями позволяет максимально наслаждаться панорамными видами с их просторных веранд. Благодаря уникальной полуоткрытой веранде обеспечивается дополнительное жилое пространство, которое можно оставить открытым для расширения балкона и наслаждаться жизнью на свежем воздухе, или же остеклить для увеличения площади внутреннего пространства.  🔹 Владельцы могут воспользоваться рядом индивидуальных вариантов обустройства квартиры или выбрать полностью обставленный вариант. Инфраструктура:  ❖ В самом проекте ее не много: На каждой крыше бассейн, места для занятий спортом, детские площадки.  Но Beachside и Seaside ( новый 5-й корпус) стоит рассматривать как часть Лагуны. А тут уже и СПА и детский сад, много ресторанов, магазинов и гольф поля и многое другое. ❖ 200 м до пляжа Бангтао  ❖ 30 минут от международного аэропорта 🔹 Благодаря наличию транспорта внутри курорта, банка с услугой обмена валют; круглосуточной медицинской клиники; магазина, а также обслуживающего персонала, владеющего несколькими языками, жители комплекса получают всю необходимую поддержку для полноценного и комфортного образа жизни. 🔹 Сейчас компания зарегистрирована на Фондовой бирже Таиланда с 1993 года. За время своего существования она завоевала серьезный авторитет в отрасли как компания, чьи интересы в области гостиниц и жилой недвижимости тесно переплетаются.  🔹На сегодняшний день застройщик зарекомендовал себя как крупнейший и самый известный застройщик на Пхукете и заработал безупречную репутацию в области девелопмента отелей и жилой недвижимости с упором на качество и защиту окружающей среды. Его неизменный успех был отмечен многочисленными экологическими и туристическими наградами на протяжении многих лет. Процедура оформления сделки: Резервация (задаток/депозит) - 3К $ * Сумма входит в стоимость объекта недвижимости. ** Депозит невозвратный  Если Вы не в Таиланде, то договор и в течение 15-20 дней курьерская служба доставит его к вам лично в руки. Вы получите 3 комплекта, которые нужно подписать и 2 из них отправить обратно. На основании договора совершается первый платеж переводом на тайский счет застройщика. Последующие платежи совершаются согласно графику в договоре. 1-й платеж 20% (за вычетом резервации) - оплачивается в течении 30 дней после подписания договора и внесение резервации Далее 3 платежа по 10% через каждые 8 месяцев: 2-й платеж при выполнении 25% строительных работ ( 10% ) 3-й платеж при выполнении 50% строительных работ ( 10% ) 4-й платеж при выполнении 75% строительных работ ( 10% ) Остаток - 50% после завершения строительства можно взять в рассрочку сроком на 5 лет.  * При этом жить или сдавать квартиру в аренду можно с даты ввода дома в эксплуатацию, тем самым частично или полностью окупить расходы на оплату. ** Обратите внимание, что график платежей может отличаться, т.к. проект может быть на любой стадии строительства на момент Вашей покупки. Дополнительно оплачиваются (единоразово после 100% оплаты): Регистрация права собственности: Freеhold - 6,3% Leasehold - 1,1% Установка счетчиков воды и света - 600 $ Ежегодные платежи: Обслуживание общих территорий - 50 THB  за 1 м² Капитальный ремонт - 50 THB  за 1 м² 🔻ЗАИНТЕРЕСОВАЛО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ЖИЗНИ  ИЛИ ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О ПЕРСПЕКТИВАХ И ВОЗМОЖНОСТЯХ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В НЕДВИЖИМОСТЬ НА ПХУКЕТЕ, СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ СЕЙЧАС    
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами и зонами отдыха, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами и зонами отдыха, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€1,17 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются элитные виллы с бассейнами, джакузи, парковкой на 2 машины, зонами отдыха на открытом воздуха, тропическими садами с водопадами. Площадь земельных участков — от 550 м² до 940 м². Особенности квартир Каждый дом включает гостиную с обеденной зоной, кухней открытой планировки и выходом в сад и к бассейну, прачечную/помещение для хранения, спальни с гардеробными и ванными комнатами. В некоторых вилла имеется многофункциональное помещение, в котором можно оборудовать фитнес-зал и кабинет. Удобства и оснащение в доме Современная кухонная бытовая техника Кухонная мебель Кондиционеры Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в 7 минутах езды от Laguna Phuket и пляжей Лаян и Банг Тао, в 20 минутах езды от аэропорта и международных школ, в 1 минуте от кафе и спа-центра, в 9 минутах от торгового центра.
Жилой комплекс Новый эксклюзивный жилой комплекс в пешей доступности от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый эксклюзивный жилой комплекс в пешей доступности от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€455,648
Агентство: TRANIO
Проект включает все для семейного досуга, спорта и активного отдыха. Для заботы о природе Пхукета в строительстве применяются современные экологичные технологии. В жилом комплексе есть апартаменты различной планировки: студии, стандартные апартаменты с 1–3 спальнями, дуплексы. Особенности квартир Студии: кухня, ванная комната, спальня, балкон Односпальные апартаменты: гостиная, кухня, спальня, ванная комната, балкон Двуспальные апартаменты: гостиная, кухня и фойе, 2 спальни, ванная комната, 2 балкона в каждой спальне. В главной спальне есть собственная гардеробная зона и ванная комната. Трёхспальные апартаменты: холл, кладовая, гостиная, кухня и фойе, 3 спальни, ванная комната, 3 балкона в каждой спальне. В двух спальнях расположены собственные гардеробные зоны и ванные комнаты. Дуплексы: фронтальная терраса, гостиная, кухня, туалетная комната, кладовая и лестница, задняя терраса, сад перед бассейном, 2 спальни, 1–2 ванные комнаты, холл. Удобства и оснащение в доме Каждая квартира оборудована мебелью и бытовой техникой, автоматическим контролем климата, инверторной централизованной системой кондиционирования и технологией умный дом. Другие удобства: места для хранения вещей и чемоданов, детские кроватки и стульчики для кормления по запросу гостей, магазин с товарами первой необходимости, аптека, бронирование туров, ресторан и бар, шаттл бас до пляжа, пандусы для детских колясок и для людей с ограниченными возможностями, детский клуб, пешеходные дорожки, зона для йоги, спортивная площадка. Преимущества Экологичность. Первый в Таиланде экологический проект с сертификацией по международной программе EDGE. Для собственников и гостей это означает экономию на расходе электроэнергии и воды до 40%. Программа гарантированного дохода. Вы можете вступить в программу гарантированного дохода, позволяющую Вам получать пассивный доход в размере 5% годовых от стоимости приобретаемой недвижимости в течение 3 лет. Варианты инвестиционных программ: Вариант A: Программа гарантированного дохода предполагает оплату 50% стоимости квартиры и получение рассрочки в течение всего срока строительства на вторую половину стоимости. Выплата дохода начинается через год после 100% оплаты стоимости апартаментов. Вариант B: Особые условия для граждан Таиланда с доходом 5% на 3 года. Вторая часть разделена на 12 ежемесячных платежей общей суммой в 20% за вычетом резервационного платежа. Программа Rental Pool Вы можете вступить в программу арендного дохода Rental Pool, позволяющую Вам получать 60% от арендной прибыли. Ориентировочные сроки платежей: Резервационный платеж: THB 100,000 в течении 3 рабочих дней с момента подписания резервации 1-й платеж: в течение 30 дней после резервации (за вычетом суммы резервации) 2-й платеж: к началу закладки фундамента 3-й платеж: по завершении всей внешней конструкции здания кондоминиума 4-й платеж: по окончании штукатурных работ 5-й платеж: после перехода права собственности Расположение и объекты поблизости 700 метров до пляжа Банг Тао 2 км до лагуны, самой престижной на острове зоны отдыха и развлечений 10 минут на машине до теннисных кортов, полей для гольфа и СПА 15 минут на машине до супермаркетов Tesco Lotus и Macro 20 минут на машине до аэропорта.
Жилой комплекс Ocean Horizon на 1-й береговой линии
Жилой комплекс Ocean Horizon на 1-й береговой линии
Na Chom Thian, Таиланд
от
€92,500
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Ocean Horizon - новый проект на 1-й береговой линии в зоне чистых пляжей На Джомтьен. Ocean Horizon Beachfront Pattaya расположенный в отличном районе, имеет частный доступом к прекрасному белоснежному пляжу. Рядом расположены такие известные заведения, входящие в топ мест для отдыха в Паттайе - Cafe Del mare, Bacco Beach, Glass House. Все квартиры сдаются с отделкой, дизайном, мебелью и техникой. К услугам жильцов: парковочное место, видеонаблюдение, круглосуточная охрана, 5-звездочное лобби, 3 клуба, бассейн, волновой бассейн, каскад-онсэн, парная и сауна, тренажерный зал и йога, детский клуб, бар у бассейна, эксклюзивный лаунж, место для коворкинга, кухонное пространство, игровая комната, гольф-симулятор, пейзажный бассейн, пляжный бар, оборудование для водного спорта, каяк, доски для серфинга, лодки и многое другое. Удачное расположение Ocean Horizon Pattaya дает возможность быстро добраться до самых популярных туристических мест Паттайи. – Расстояние до пляжной линии – 400 метров; – Рестораны европейской и азиатской кухни, храм Wat Na Chom Thien, яхт-клуб Chom Thian и рыболовный парк Паттайи – в радиусе двух километров; – Океанариум Underwater World Pattaya – в десяти минутах езды. Звоните или пишите, будем рады подобрать для Вас лучший объект в Таиланде! Юридическое сопровождение в подарок!
Вилла Saturdays Villas
Вилла Saturdays Villas
Пхукет, Таиланд
от
€398,708
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 300 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Saturdays Villas - это небольшой поселок из 8 вилл на юге Пхукета, предлагающий роскошные виллы с превосходными удобствами и отличным расположением среди пышной зелени. Поселок находится в живописной и благоустроенной части Пхукета, недалеко от песчаного пляжа Найхарн и транспортной развязки Чапонга. Вы с легкостью сможете добраться до пляжей: Ката, Карон и Ката Ной! Проект сочетает в себе современную архитектуру и элементы традиционного тайского дизайна, создавая гармоничное сочетание, отлично вписывающееся в естественную красоту окружающего ландшафта. Каждая вилла может похвастаться просторными интерьерами с открытой планировкой, обеспечивающей достаточное количество естественного света и вентиляции. Внешняя инфраструктура в пешей доступности. Характеристика недвижимости: - Двухквартирная вилла с двумя спальнями и собственным бассейном - Ванные комнаты в спальнях - Встроенный гардероб - Современная кухня открытой планировки в западном стиле - Высокие стеклянные стены от пола до потолка - Терраса у бассейна для развлечений на свежем воздухе - Тропический ландшафтный дизайн Удобства: - Автостоянка - Система видеонаблюдения - Ландшафтный дизайн - Ресторан - Уборка бассейна 2 раза в неделю - Услуги садовника - Команда по управлению недвижимостью - Команда по аренде Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости в Таиланде. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
Многоквартирный жилой дом Проект ВиКата 3 - Остров Пхукет (Таиланд)
Многоквартирный жилой дом Проект ВиКата 3 - Остров Пхукет (Таиланд)
Пхукет, Таиланд
от
€107,063
Площадь 31–153 м²
4 объекта 4
Сдача в: 2024
Проект - ВиКата 3 Остров Пхукет (Таиланд)     ❖ Всего в комплексе 130 квартиры.  ❖ Дата постройки 4-й квартал 2024 г. ❖ Расстояние до моря - 300 метров до пляжа Ката и 700 метров до пляжа Карон. ❖ Гарантируемый доход - 7% на 5 лет  При стоимости квартиры в 117К $ ежегодный доход составит от 8,1К $. ❖ Форма собственности - на Ваш выбор  Freеhold / Leasehold. ❖ Рассрочка на время строительства. Индивидуальные условия оплаты и рассрочки обсуждаются дополнительно.  Наша работа - за столом переговоров получить для Вас лучшие условия.  ❖ Возможно дистанционное оформление сделки ❖ Возможна оплата критовалютой ❖Профессиональное управление недвижимостью от застройщика (полностью пассивный доход).  ❖ Ежегодное удорожание стоимости недвижимости на острове = 3-10% (за счет дефицита земли и ограничений строительства) ❖ Инфляция в Таиланде - менее 1% ❖ Круглогодичный популярный курорт мирового класса, здесь спрос на аренду всегда превышал предложения. ❖ При покупке недвижимости общей стоимостью от 350К $ помогаем оформить инвесторскую визу сроком на 5 лет.   🔹 Впитав весь спектр мировых трендов компания Phuket9 представляет концепцию максимально сближенного с природой комплекса, интегрируя плавность линий в классическую угловатую застройку туристического района. 🔹 Общий баланс типов квартир и современные решения по обустройству, в максимальной степени являются конкурентным проектом в районе Ката на Пхукетете.  🔹 В текущих обстоятельствах комплекс можно назвать единственным в своем роде в данной локации Пхукета. 🔹 На крыше комплекса расположен бассейн с панорамным видом, бар и отдельный вход в тренажерный зал с душевыми комнатами и сауной. 🔹 Управление отелем будет осуществляться Hotels9 - отельной группой входящей в состав холдинга Phuket9. Расчетный класс отеля- 4 звезды, но от высшей категории отделяет лишь необходимость пешей 5-ти минутной прогулки для пляжа Ката. 🔹Третья фаза кондоминиума избирает своим главным нарративом экологичность и простор. Значительный сегмент квартир уверенно заявлен в премиальном сегменте, а часть топ-юнитов обладает своими собственными бассейнами. 🔹Пешая доступность до великолепного пляжа, высокоразвитая туристическая инфраструктура и соседство с другими популярными районами Пхукета (Карон, Чалонг) в значительной степени выделяют Wekata 3. Предшествующие фазы комплекса уже принимают туристов и собственников квартир и получают высокие оценки качества во всех системах бронирования. 🔹Ограниченная по высотности строительства прилегающая инфраструктура и отели позволяет получать максимально открытые пространства на крышах зданий. В Третьей фазе также реализованы популярные бары у бассейнов на крыше с панорамным видом. 🔹 Собственная инфраструктура комплекса имеет все необходимые для комфортного отдыха. Просторный тренажерный зал с частичным видом на море разработан с учетом предпочтений как простых ценителей здорового образа жизни так и для более требовательных спортсменов. 🔹 Гости с детьми всегда являлись для застройщика одним из важнейших ориентиров. В комплексе Wekata 3, следуя традициям, предусмотрена уютная игровая зона и детский клуб. 🔹 Обустройство кафе и ресторанов представлено просторными залами с высокими потолками и панорамными окнами. Как и во всехдействующих проектах компании, питанию отводиться особая роль, предоставлять максимальный сервис без необходимости покидать пределы комплекса. 🔹Дизайн интерьера квартир развивается на пике возможностей своего ценового диапазона, фактически, предлагается полностью премиальный класс в рамках доступного бюджета. 🔹Двухспальные квартиры за счет оптимизации пространств, предлагают сопоставимый комфорт полноценной виллы, квартиры оборудованные собственным бассейном, по удобству даже превосходят.  🔹Полностью функциональные кухни, жилая зона и изолированные комнаты в достаточной степени окажутся удобными как для семейного отдыха, так и для долгосрочной аренды или постоянного проживания собственников квартир. 🔹 Особый акцент сделан на квартирах с одной спальней. Размещение здесь небольшой семьи или просто пары путешественников по комфорту радикально превосходят обычный отельный номер. 🔹 Сравнительно небольшие, и ставшие абсолютной классикой Пхукета квартиры студии также включены в пул апартаментов. За счет отработанных эргономичных решений, квартиры подобного типа имеют достаточно пространства несмотря на свой скромный размер. Процедура оформления сделки: Резервация (задаток/депозит) - 3К $ * Сумма входит в стоимость объекта недвижимости. ** Депозит невозвратный  Если Вы не в Таиланде, то договор и в течение 15-20 дней курьерская служба доставит его к вам лично в руки. Вы получите 3 комплекта, которые нужно подписать и 2 из них отправить обратно. На основании договора совершается первый платеж переводом на тайский счет застройщика. Последующие платежи совершаются согласно графику в договоре. 1-й платеж 30% (за вычетом резервации) - оплачивается в течении 30 дней после подписания договора и внесение резервации Остальные платежи обсуждаем индивидуально исходя из ваших пожеланий. Можно оплачивать помесячно, можно поквартально.  Единственное условие, чтобы платежи не превышали 4 месяца. ** Обратите внимание, что график платежей может отличаться, т.к. проект может быть на любой стадии строительства на момент Вашей покупки. Дополнительно оплачиваются (единоразово после 100% оплаты): Регистрация права собственности: Freеhold - 6,3% Leasehold - 1,1% Установка счетчиков воды и света - 600 $ Капитальный ремонт - 500 THB  за 1 м²   Ежегодные платежи: Обслуживание общих территорий - 60 THB  за 1 м²   🔻ЗАИНТЕРЕСОВАЛО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИЛИ ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О ПЕРСПЕКТИВАХ И ВОЗМОЖНОСТЯХ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В НЕДВИЖИМОСТЬ НА ПХУКЕТЕ, НАПИШИТЕ НАМ СЕЙЧАС
Вилла в экологичном районе
Вилла в экологичном районе
Пхукет, Таиланд
от
€870,961
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Rawayana Beachfront Village - это многофункциональный проект, состоящий из 282 дизайнерских квартир на 4 этажах и 22 ультра-премиальных вилл. Комплекс находится в самом сердце Раваи - города Пхукет, что делает его легко доступным для различных удобств в этом районе! Проект расположен в отличном месте, откуда можно легко добраться до пляжа, ресторанов и торговых центров. Жилой комплекс предлагает уникальный отдых на берегу моря, сочетающий в себе роскошь и природу. Проект призван обеспечить жителям потрясающий вид на пляж и окрестности при сохранении высокого уровня приватности. УДОБСТВА: - Общий бассейн - Клубный дом - Общественный сад - Фитнес - Общий тренажерный зал - Прямой выход на пляж - Круглосуточная безопасность - Видеонаблюдение 24/7 - Парковка - Лифт Позвоните нам! И мы непременно подберем Вам отличный вариант на просторах Таиланда!
Многоквартирный жилой дом Siam Oriental Plaza
Многоквартирный жилой дом Siam Oriental Plaza
Паттайя, Таиланд
от
€67,731
Площадь 56 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2017
Застройщик: Siam Oriental Condos
Кондоминиум Siam Oriental Plaza — это 9-й проект Финского застройщика, который. расположен в самом лучшем районе Паттайи, на холме Пратамнак. Кондоминиум состоит из 8 этажей и включает в себя всего 190 квартир.Вся инфраструктура комплекса находится на крыше, а именно: бассейн, полностью оборудованный фитнес зал, финская сауна и все это с прекрасным панорамным видом на море и холм Пратамнак. Так же кондоминиум Siam Oriental Plaza включает в себя такие удобства как: подземная парковка, круглосуточное видеонаблюдение и охрану, 2 лифта, Wi-Fi на каждом этаже, и бесплатный шаттл-бас курсирующий до пляжа, либо до тук-туков.
Жилой комплекс Tropicana
Жилой комплекс Tropicana
Na Kluea, Таиланд
от
€72,613
Площадь 33–77 м²
7 объектов 7
Агентство: Geo Estate
Стильный и комфортный комплекс, в тропическом стиле для отдыха и постоянного проживания. Проект в северном и респектабельном районе Паттайи - Вонгамат. Этот район известен чистым и спокойным пляжем, рядом расположено красивейшее произведение зодчества - Храм Истины. Здание Tropicana состоит из восьми этажей с современными апартаментами с одной и двумя спальнями, площадью от 32 до 49 квадратных метров. Все апартаменты меблированы, в том числе полностью оборудованные европейские кухни и ванные комнаты, кондиционеры и роскошная встроенная мебель. Экзотическая тема продолжена и в дизайне потрясающего лобби, и пышных живописных садов, и элегантных узоров.  Инфраструктура комплекса:  3 Инфинити бассейна (55, 40 и 30 метров) Сауна, парная, джакузи Фитнес-центр Детский центр Терраса на крыше Бесплатный Wi-Fi доступ в Интернет Паркинг Круглосуточная охрана Система видеонаблюдения и защищенный доступ по карточке-ключу
Жилой комплекс Laguna Bay 1
Жилой комплекс Laguna Bay 1
Паттайя, Таиланд
от
€32,375
Агентство: DDA Real Estate
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 300 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!  Уютная квартира в престижном комплексе Laguna Bay в районе Пратамнак. Квартира полностью меблирована и имеет большой балкон из которого открывается шикарный вид на море. Предоставляется выгодная беспроцентная рассрочка с минимальным первым взносом! Ожидаемая окупаемость инвестиций в недвижимость составляет примерно от 7% в год. Удобства комплекса: бассейн на крыше с видом на море, фитнес-центр, пышный сад, круглосуточная система безопасности, видеонаблюдение 24/7, лифт, парковка, сауна. Район где расположена квартира, полон магазинов, ресторанов и ночных клубов. Дорога до пляжа составит Донгтан 8 минут, 5 минут до супермаркета Food Mart и 7 минут до The Plaza Jomtien . До центра города можно доехать на регулярном шаттле. Международный аэропорт Утапао в 45 минутах езды на автомобиле. Предоставляется тайская квота. Позвоните нам, и мы бесплатно подберем именно для Вас лучшую недвижимость в Таиланде! Только надёжные застройщики!
Жилой комплекс Harmonia City Garden
Жилой комплекс Harmonia City Garden
Паттайя, Таиланд
от
€40,988
Агентство: DDA Real Estate
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 300 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Harmonia City Garden - это один из самых красивых и уникальных кондоминиумов с европейским архитектурным дизайном, расположенный в центре Паттайи. Комплекс состоит из 4 зданий по 8 этажей каждое, окружённые бассейнами, тропическими садами, мостиками и тропинками для прогулок. Общее количество квартир - 656 единиц. На продажу представлены несколько типов квартир: - Студия (20 м2) - 1 спальня (25,5 м2) - 2 спальни (50,5 м2) Квартиры сдаются с дизайнерской отделкой и встроенной мебелью, электрикой, сантехникой, кондиционерами. В каждой квартире балкон и противопожарная система. Расположение: Harmonia City Garden расположен в идеальном месте в центре города, в непосредственной близости от прекрасных пляжей Паттайи. Этот гармоничный отель находится всего в 100 метрах от автовокзала, торговых центров, супермаркетов, магазинов и близлежащих туристических достопримечательностей Паттайи. Расположение Harmonia City Garden также обеспечивает легкий доступ к банку, школам, рынкам, супермаркетам, Джомтьену и Пратамнаку для вашего удобства. Плюсы комплекса: - Общий бассейн - Сауна - Общественный сад - Фитнес - Общий тренажерный зал - Автомобильная стоянка - Стойка регистрации / вестибюль - Круглосуточная безопасность - Видеонаблюдение - Лифт Позвоните или напишите, с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно!
Жилой комплекс Laguna Seaside
Жилой комплекс Laguna Seaside
Пхангнга, Таиланд
от
€301,833
Сдача в: 2026
Агентство: DDA Real Estate
Laguna Seaside - это новый роскошный кондоминиум в Пхукете. Комплекс предлагает большие кондоминиумы с великолепным видом на море, пляж Бангтао или тропический вид на пышный сад. Недвижимость идеально расположена всего в нескольких метрах от пляжа Банг Тао и имеет редкую выделенную пляжную зону, которая предлагает владельцам лучшие места в доме, чтобы насладиться потрясающим закатом над светлыми водами Андаманского моря . Кондоминиум находится по адресу: 394, Cherngtalay, Amphoe Thalang, Чанг Ват Пхукет 83110, Таиланд . Идеально подходящие для современного образа жизни кондоминиумы с 1-3 спальнями в Laguna Seaside начинаются с просторных 60 кв.м. Более крупные апартаменты с 2 и 3 спальнями спроектированы так, чтобы наслаждаться максимальным панорамным видом с соответствующей веранды во всю ширину. В Laguna Seaside вы насладитесь великолепным видом на море с первоклассными удобствами на крыше! В дополнение к выбору роскошных спа-салонов, пятизвездочных курортов, 18-луночного поля для гольфа Laguna Phuket, разнообразных водных видов спорта и развлекательных мероприятий в Laguna Phuket, владельцы также имеют хорошие возможности, чтобы максимально использовать развлекательные мероприятия, такие как близлежащий Боут-авеню, торговый комплекс и центральный бутик-ресторан и ресторанный комплекс Porto de Phuket. Удобства: - Общий бассейн - Общественный сад - Охрана 24/7 - Видеонаблюдение 24/7 - Лифт - Парковка Звоните или пишите, будем рады подобрать для Вас лучший объект в Таиланде! Юридическое сопровождение в подарок!
Жилой комплекс Меблированные апартаменты с террасами и бассейнами, 650 метров до пляжа Карон, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Меблированные апартаменты с террасами и бассейнами, 650 метров до пляжа Карон, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€93,222
Агентство: TRANIO
В проекте 173 апартамента: 112 студий и 61 апартамент с 2 спальнями, 3 бассейна с панорамным видом, 3 бара у бассейна, ресторан и кафе, спортзал. В каждой квартире есть собственная терраса c видом на море или горы. В некоторых есть бассейны. Программа фиксированной доходности: 7% на 5 лет (при 100%оплате), на 3 года (при оплате в рассрочку) с возможностью собственного проживания до 30 дней в году (доходность начисляется сразу после 100% оплаты). Программа Rental Pool: 40% от дохода инвестору, 60% - управляющей компании (расходы на доле УК). Для тех, кто хочет сочетать инвестицию с собственным проживанием. Доход после сдачи комплекса. Рассрочка до конца строительства с первым взносом 50%. Депозит 100 000 THB. Расположение и объекты поблизости Расстояние до пляжа Карон - 650 метров, до пляжа Ката – 1,5км
Резиденция The Bay and The Beach Club
Резиденция The Bay and The Beach Club
Патонг, Таиланд
от
€256,582
Сдача в: 2018
Застройщик: Phuket Holiday Service Co., Ltd.
The Bay and Beach Club is THE ONLY RESIDENCE ON THE BEACH IN PATONG. A sophisticated resort on one of the world’s most happening beaches. Perfection without compromise, every element of this highly anticipated resort will be addressed with painstaking attention to detail. The hotel is set right on the beachfront in a palm tree-lined beachfront area complimented by the beautiful ultramarine blue of the Andaman Sea, which will turn your stay into a truly memorable experience. It offers international standard 5-star services and facilities. Kudo Beach Club, Bar & Restaurant offers a delicious range of food and drinks. The Bay offers 26 brand new luxury and spacious rooms equipped with a fully functional kitchenette, all designed with the finest contemporary style, with some units offering a soothing Jacuzzi on the balcony for your special holidays. Location The Bay & Beach Club offers absolute beachfront accommodation in the heart of Patong. Purchase Conditions Rental guarantee conditions 8% NET (subject to WHT) rental guarantee for the first 2 years, 7% NET (subject to WHT) rental guarantee for the following 13 years (no maintenance fees, no electricity, no water, no sinking fund…) for 15 years. The rental guarantee is paid every year in advance. First rental guarantee payment is made within 30 days as soon as the unit is fully paid. Buy-Back Option Buyback from the Developer optional after 15 years at an initial price + 10 %. After 15 years of negotiation with the Developer for a new Rental Guarantee Program. Payment Terms 200,000 baht reservation Deposit 50% upon signing the Purchase Contract, within 30 days from the signature of the Reservation Agreement. 50% (minus deposit), within 3 months. The buyer can re-sell the unit anytime (change name in the lease contract) during the 15 years and the new buyer will continue with the same rental guarantee conditions of the first buyer. Owner benefits 4 weeks usage allowance per year at any time including PEAK SEASON. VIP owner card with free daily shuttle and advantages in the group plus activities.  
Жилой комплекс Nam Talay Condo
Жилой комплекс Nam Talay Condo
Na Chom Thian, Таиланд
от
€60,720
Агентство: DDA Real Estate
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 300 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!  Элитная квартира в престижном комплексе Nam Talay Condo, расположенном в деревне Сой На Хавари, район На Джомтьен. Каждая квартира имеет красивую, современную и встроенную мебель. Удобства: фитнес, сад, парковку, охрану, бассейн и Wi-Fi. Поблизости и легко доступны все богатства курортной инфраструктуры: магазины, рестораны, кафе, бары, рынок, ночные клубы, массажные салоны, а также всевозможные водные виды спорта, курортные и пляжные развлечения. Расстояние до международного аэропорта У-Тапао составляет 33 км. Предоставляется очень комфортная беспроцентная рассрочка с минимальным первым взносом! Окупаемость инвестиций составляет примерно от 7% в год. Ряд вариантов транспорта находится у порога, соединяясь с расширяющейся сетью систем скоростного транспорта и дорожной инфраструктуры города. Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в Таиланде. Найдем, покажем и поможем с приобретением недвижимости под любой запрос! Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!
Жилой комплекс DREAM
Жилой комплекс DREAM
Паттайя, Таиланд
от
€39,335
Сдача в: 2026
Агентство: DDA Real Estate
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 300 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!  Элитная квартира в престижном комплексе Drem, расположенном в живописном месте на холме Пратамнак (Паттайя). До ближайшего пляжа всего 630м. Ванная комната выложена плиткой от пола до потолка. Также в квартире предусмотрено специальное место для стиральной машины. Установлено качественное освещение. В квартире будет установлен кухонный гарнитур с варочной поверхностью, вытяжкой и смесителем, также будет установлена качественная сантехника и кондиционер. При покупке квартиры предоставляется услуга по индивидуальному заказу мебели. Подбираем мебель только по Вашему желанию! Мебель устанавливается застройщиком. Предоставляется очень комфортная беспроцентная рассрочка с минимальным первым взносом! Удобства: 2 лифта; прачечная; фитнес-центр; 2 плавательных бассейна; подземная парковка; Бар у бассейна; 24-часовая охрана, видеонаблюдение, WiFi; трансферный автобус; финская сауна. На крыше находится терраса с зоной для загара. Предполагаемый рост цены на объект в год: 9% Стоимость аренды в Drem за месяц в среднем за год (предполагается): - Studio 14 т.бат - 1 Bedroom 17 т.бат - 2 Bedroom 33 т.бат Рядом находится: Pattaya Walking Street, Pattaya Water Park (аквапарк), Phra Tamnak Mountain Viewpoint (смотровая площадка), Bali Hai Pier (пристань), Храм Большой Будда, Pattaya Sea island touch (смотровая площадка), Thepprasit Night Market (ночной рынок) С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!
Вилла Isola Palms с панорамным видом на море
Вилла Isola Palms с панорамным видом на море
Пхукет, Таиланд
от
€1,54 млн
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Isola Palms - это роскошный комплекс, состоящий из 8 частных резиденций с бассейном и панорамным видом на море! Каждая вилла имеет 4 спальни и 5 ванных комнат. Комплекс расположен на склоне холма с видом на пляж Лаян на северо-западном побережье Пхукета. Пляж разделен на несколько частей: южная часть, собственно, и называется Банг Тао, центральная (самая протяженная) Лагуна (Laguna Beach) а северная - Лаян (Layan Beach). Расстояние до пляжа Банг Тао составит всего 1.5 км. Здесь проводят свой отдых состоятельные люди со всего света. В отелях поблизости находятся многочисленные рестораны с кухней различных стран, SPA-салоны, теннисные корты и гольф-поля. Внешняя инфраструктура в пешей доступности. Вам предоставляется отличный шанс стать владельцем недвижимости, которая будет пользоваться большим спросом. УДОБСТВА: - Общественный сад - Автомобильная стоянка - Зона ресепшен в лобби - Охрана 24/7 - Видеонаблюдение 24/7 - Бассейн ЛОКАЦИИ: Проект расположен в тихом месте, недалеко от пляжа Лайан, хорошо известный своей красотой и богатой природой. Недалеко от международного аэропорта Пхукета - 20 минут. Комплекс окружают отели, 5-звездочные курорты, торговые центры, рестораны и другие услугами для поддержки любого стиля жизни. Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости в Таиланде. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!  
Жилой комплекс Готовые апартаменты с бассейнами, большим рестораном и баром, в 500 метрах от пляжа Ката, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Готовые апартаменты с бассейнами, большим рестораном и баром, в 500 метрах от пляжа Ката, Пхукет, Таиланд
Бан Ката, Таиланд
от
€120,809
Агентство: TRANIO
Комплекс с двумя бассейнами, рестораном и баром расположен в 500 метрах от пляжа Ката и в 900 метрах от пляжа Карон. В проекте есть студии, двухэтажный пентхаус, квартиры с гостиными, кухнями, 1-4 спальнями с отдельными ванными комнатами и балконами. В некоторых квартирах есть частные бассейны. Фиксированный доход 7% на 7 лет на выделенные квартиры. 30 дней личногоиспользования. Программа Rental Pool на остальные квартиры: 40% от дохода инвестору, 60% - управляющейкомпании (расходы на доле УК). Прогнозируемая доходность: 5-10% годовых. Расположение и объекты поблизости Здесь в идеальном соотношении собраны рестораны, бары, торговые центры, массажные салоны, туристические аттракционы и салоны красоты. Главное преимущество перед другими районами Пхукета - компактность. Буквально до любого места можно дойти пешком за 5-15 минут. До города Патонг - 15 минут,до международного аэропорта Пхукета–45 км.
Жилой комплекс Апартаменты с личными бассейнами и видом на море в новом кондо-отеле прямо на пляже Май Кхао, Таланг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Апартаменты с личными бассейнами и видом на море в новом кондо-отеле прямо на пляже Май Кхао, Таланг, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€380,397
Агентство: TRANIO
Удобства и услуги: Лобби и бар Приветственный уголок 2 ресторана Конференц-зал с зонами отдыха Тренажерный зал и спа Бар на крыше и бар у бассейна Главный бассейн Детский бассейн и детский клуб Круглосуточный персонал Обслуживание номеров Охрана, видеонаблюдение, Wi-Fi Radisson Platinum только для владельцев Преимущества и привилегии Radisson по всему миру Бесплатное проживание владельцев: 14 дней в году Низкий сезон (1 мая – 31 октября): 7 дней Высокий сезон (1 ноября – 19 декабря и 21 января – 30 апреля): 7 дней Преимущества Условия оплаты: Бронирование (невозвратное) - 200 000 THB 1-й платеж - подписание договора (в течение 30 дней после бронирования) - 40% (за вычетом депозита) 2-й платеж - завершение фундамента, конструкции, стен и полов (октябрь 2023 г.) - 40% 3-й платеж - передача (начало эксплуатации - около 1 кв. 2024 г.) - 20% Программа обратной аренды на 15 лет: 6% гарантированный доход в течение 3 лет (чистая прибыль до налогообложения) 4-15 года Разделение доходов: 40% владельцу - 60% руководству Совместное использование арендного пула по типу объекта 40% от общего чистого дохода от номера владельцу Не беспокойтесь о расходах на эксплуатацию Расположение и объекты поблизости Май Кхао, что в переводе с тайского означает «белый лес», расположен в северной части острова Пхукет. Нетронутый пляж простирается более чем на семь километров и изобилует местными тропическими растениями и разнообразной дикой природой, что позволяет сбежать в тишину. Международный аэропорт 15 минут Деревня черепах 10 минут Гольф Блу Каньон 10 минут Пристань для яхт Yacht Haven 15 минут Поле для гольфа Laguna 25 минут Больница Бангкок Пхукет 40 минут Торговый центр Central Festival/Floresta 45 минут Робинзон Таланг 25 минут
Жилой комплекс Empire Tower
Жилой комплекс Empire Tower
Паттайя, Таиланд
от
€97,115
Площадь 32–69 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2023
Элитный комплекс в районе Джомтьен., Этажность начинается с высоты третьего этажа, под зданием два этажа подземной парковки, первый этаж занимает лобби два магазина и ресторан, на десятом, пятнадцатом и девятнадцатом этажах сады на балконах-площадках,  на крыше бассейнc  шикарным видом и зонами отдыха, пятнадцатый этаж - спортзал. Также в наличии солярий, сауна, детская площадка И само собой круглосуточная охрана До пляжа джомтьен 800 м то есть 10 минут пешком или 3 минуты на байке До центральной набережной и Walking Street примерно 15 минут на машине (5.5 км)
Жилой комплекс The Muve Bangna с современным дизайном
Жилой комплекс The Muve Bangna с современным дизайном
Bang Khae Nuea Subdistrict, Таиланд
от
€52,360
Площадь 56 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
The Muve Bangna - это роскошный объект кондоминиума, расположенный в самом центре Bang Na, Бангкок. Объект включает в себя 464 единицы дизайнерских квартиры на 8 этажах. Также имеется благоустроенная территория с садами. Неподалёку расположено множество кафе, ресторанов, магазинов, мед. Учреждений, школ! Этот район обеспечивает легкий маршрут к Восточному побережью в промышленные зоны и в такие места восточной части Тайланда, как Паттайя и Чонбури. Его расположение рядом с новым Международным аэропортом Суварнабхуми стимулирует дальнейший рост и развитие. УДОБСТВА: - Конференц - зал - Прачечная - Вестибюль в здании - Зона отдыха - Собственный тренажерный зал - Видеонаблюдение 24/7 - Охрана - Детская площадка - Детский бассейн - Общий сад - Парковка Позвоните нам , и мы с огромным удовольствием поможем Вам, в покупке недвижимости в Таиланде по доступной цене!
Жилой комплекс The Cloud
Жилой комплекс The Cloud
Паттайя, Таиланд
от
€52,111
Площадь 24–76 м²
4 объекта 4
Кондоминиум The Cloud получил награду как Лучший Доступный Кондоминиум на восточном побережье Таиланда в 2016 году в Thailand Property Awards. Расположен в 80 метрах от престижного холма Пратумнак с уютным пляжем, всего в 5 минутах ходьбы от кондоминиума, и включает 161 элегантных апартаментов на 20 этажах, каждый из которых создан для обеспечения оптимального пространства и непревзойденного комфорта и красоты. Каждая прекрасно оборудованная квартира оснащена отдельным балконом, современной кухней и ванной комнатой, и все отделано лучшими материалами. На каждом этаже расположено не более 12 квартир. Находящийся в безопасном районе, The Cloud защищен профессиональными охранниками, высокотехнологичной системой безопасности и карточной системой доступа. Включая охраняемую подземную парковку с прямым подъездом на все этажи Проект расположен всего в нескольких минутах ходьбы от уютного знаменитого пляжа Cozy Beach. А также жители смогут наслаждаться плаванием в бассейне с панорамным видом на город или заниматься своим телом в оборудованном по последнему слову техники фитнес центре. В дополнение жители смогут расслабиться в сауне или парной. Удобства и комфорт: Плавательный бассейн Сауна Фитнес центр Сад Подземная парковка Охрана и  безопасность: Круглосуточная охрана Карточная система доступа Камеры видеонаблюдения Противопожарная лестница Противопожарная сигнализация Детекторы дыма Система пожаротушения
Жилой комплекс Новый жилой комплекс великолепных вилл с бассейнами в Таланге, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс великолепных вилл с бассейнами в Таланге, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€2,90 млн
Агентство: TRANIO
51 вилла в ультра-роскошном и балийском фирменном дизайне с площадью земли от 852 до 2036 м2 и застроенной площадью от 500 м2. Амортизационный фонд 100 000 бат (одноразовый платеж). Ежемесячная плата за управление общей территорией 20 бат/м2, включая круглосуточную охрану, вывоз мусора, общее электричество, благоустройство общей территории. Удобства и оснащение в доме Все частные виллы имеют бассейн, кондиционер, встроенный шкаф, кухню и ландшафтный дизайн. Пакет мебели покупается по желанию. Расположение и объекты поблизости Чернгталай — район Таланга в средне-западной части острова Пхукет, расположенный к югу от аэропорта, включает пляжи Лаян, Банг Тао и Сурин. Пляжи красивее и тише, чем на оживленном юге Пхукета. В этом районе много отелей и курортов, и район становится все более и более привлекательным благодаря широкому выбору отличных ресторанов, магазинов и даже ночных рынков, а до аэропорта можно доехать всего за 20-25 минут. Пляж Лаян - 5 мин. Пляж Банг Тао – 10 мин. Пляж Найтон – 13 мин. Пляж Сурин - 15 мин. Боут-авеню - 10 мин. Лагуна Гольф - 10 мин. Гольф Блу Каньон - 23 мин. Порто-де-Пхукет - 10 мин. Центральный Пхукет - 35 мин. Больница Таланг - 13 мин. Международный аэропорт Пхукета – 25 мин. Бангкокская больница - 35 мин.
Вилла Fifth Element
Вилла Fifth Element
Пхукет, Таиланд
от
€273,267
Площадь 585 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2023
Застройщик: Art House
В комплексе: Проект занимает земельный участок площадью 7 629 кв.м (4,8 раи). На этой территории располагаются 11 роскошных вилл. Также в комплексе 7 коммерческий шопхаусов в торговом центре Fifth Element Plaza, круглосуточная охрана, частные внутренние дороги, широкий выбор зеленых зон общего пользования. Здесь есть озера и деревья, атмосфера роскоши и спокойствия На вилле: Вы непременно оцените идеальную синхронизацию современного дизайна с азиатским колоритом. Виллы в этом комплексе — это непревзойденный комфорт и уединение в тщательно продуманной уютной и атмосферной обстановке. В проекте предусмотрены: отдельные спальные комнаты, каждая с собственной ванной и туалетом; крупномасштабные, просторные гостиные и столовые; частная парковка, территория, где пышная тропическая растительность, зоны отдыха в тени, а также приватный бассейн более 40 кв.м.
Жилой комплекс The Panora Condominium с удобной планировкой
Жилой комплекс The Panora Condominium с удобной планировкой
Паттайя, Таиланд
от
€105,896
Агентство: DDA Real Estate
Комплекс The Panora Condominium - небоскреб высотой в 38 этажей, расположенный в одном из лучших районов города Паттайя (Холм Пратамнак). Из комплекса открывается панорманый вид на море. The Panora Pattaya находится всего в 250 метрах от пляжа. Холм Пратамнак – это престижный район и единственная гора в районе Паттайи, окруженная пляжами Паттайя и Джомтьен. Проект включает: Бассейн 4 этаж, Пейзажный бассейн sky pool 29 этаж, Sky garden 720 кв.м, фитнес, сауна, детская комната. В каждой квартире предусмотрена противопожарная система сигнализации, а также датчики дыма во всех помещениях. Апартаменты сдаются полностью оборудованные всей необходимой мебелью и современной бытовой техникой для комфортного проживания Внутренняя отделка: • Кафельная плитка • Потолки • Панорамное остекление • Система встроенных локальных светильников • Разделенные световые зоны В комплексе The Panora Pattaya будет высокоразвитая внутренняя инфраструктура со следующими удобствами: • Три панорамных бассейна на высоких этажах с панорамным обзором • Террасы для загара • Тренажерный зал с видом на море • Сауна • Парная • Ресторан • Бар • Зоны отдыха • Игровые комнаты • Детская зона с отдельным бассейном • Услуга уборки квартир • Прачечная • Система электронного доступа в здание • Круглосуточное видеонаблюдение • Консьерж сервис • Охрана 24/7 • Лифт • Парковка • Скоростные лифты • Кабельное телевидение • Интернет, WI-FI Расположение: От комплекса Panora Pattaya легко добраться до различных мест Паттайи. Например, Walking Street, пирс Бали Хай, смотровая площадка, храм Као Пхра Яй, Централ фестиваль (Central Festival) Паттайи и другие места которые находятся недалеко от проекта. Поблизости расположено множество кафе, баров и ресторанов на любой вкус. В шаговой доступности круглосуточные супермаркеты, остановки общественного транспорта, гольф-клуб, массажные салоны и многое другое. Вблизи благоустроенный городской пляж, а также аптеки, образовательные учреждения, детские сады. Позвоните нам, и мы предоставим бесплатно подборку из лучших объектов Таиланда под Ваш бюджет и пожелания!
Жилой комплекс French Riviera
Жилой комплекс French Riviera
Na Chom Thian, Таиланд
от
€59,469
Площадь 24–102 м²
32 объекта 32
Агентство: Geo Estate
Комплекс апартаментов класса люкс в престижном благоустроенном районе Джомтьен в Паттайе с собственной инфраструктурой и в 300 м от песчаного пляжа. Комплекс спроектирован в стиле французского прованса и воссоздает атмосферу фешенебельного французского курорта на Лазурном берегу. Инфраструктура комплекса: 3 зоны бассейна (детский бассейн, взрослый бассейн, водные горки) Беседки для отдыха и барбекю  Парковка открытого типа Охрана и видеонаблюдение на территории Ресторан  Ресепшн (с 9 до 18 часов) Лаунж/бар  Тренажерный зал Сауна и парная Джакузи с холодной и горячей водой Детская игровая комната Настольный теннис  Бильярд  Компьютерный зал/библиотека Форма собственности: Freehold Foreign Quota Комплектация: "Под ключ" с мебелью и техникой
Вилла с удобной планировкой
Вилла с удобной планировкой
Пхукет, Таиланд
от
€549,279
Площадь 665 м²
1 объект 1
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
HIGHTONE SEAVIEW VALLAS & GARDEN - это элитный поселок, состоящий из 11 премиальных вилл с бассейном и панорамным видом на море. Каждая из вилл оборудована встроенной мебелью, которая, обеспечивая максимальный функционал и комфорт, сохраняет при этом свободное пространство. Комплекс вилл расположен на холме высотой 380 метров над уровнем моря. Проект находится по адресу: Karon Beach, Karon, Mueang Phuket District, Phuket 83100, Thailand. Несмотря на то, что проект находится в самом эпицентре туристической жизни, Hightone Villas сохраняют атмосферу приватности и уединения. Неподалеку от поселка расположился пляж Карон, славящийся своей красотой, протяженностью и поющим кварцевым песком! Время в пути на машине от пляжа Карон занимает не более 5 минут. Дренажные системы, ливневая канализация и водоотвод позволяет избежать подтопления в сезон дождей, а специализированное дорожное покрытие внутренних проездов предотвращает скольжение. Рядом с комплексом есть вся необходимая инфраструктура. Hightone Seaview Villas & уникальный проект в уникальной локации и у вас есть шанс стать владельцем одной из вилл - жемчужин этого престижного комплекса! УДОБСТВА: - Бассейн - Безопасность 24/7 - Бассейн на крыше - Сад - Прачечная - Крытая парковка - Видеонаблюдение 24/7 Звоните или пишите, расскажем все о самых выгодных проектах Таиланда! БЕСПЛАТНО подберём идеальную недвижимость именно для Вас!
Жилой комплекс Жилой комплекс на берегу моря для проживания или инвестиций, Найянг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс на берегу моря для проживания или инвестиций, Найянг, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€196,228
Агентство: TRANIO
Проект состоит из 16 зданий высотой в 3 этажа, по 6 квартир в каждом доме, и расположен прямо на пляже Найянг Бич, Пхукет. Доступны квартиры студии, с 1 и 2 спальнями площадью от 32 до 75 м2. Все апартаменты с фантастическим видом на море! В проекте 2 разные зоны: Зона 1 - это здания A1 - A5, называемые «Жилой зоной», где покупатель использует квартиру для проживания или сдачи в аренду самостоятельно. Зона 2 – это здания B1-4, C1-4, D1-3, именуемые «Инвестиционная зона», в которой покупатель возвращает квартиру управляющей компании и получает чистый доход в размере 6% в год в течение 10 лет. Покупатель может оставаться в квартире 30 дней в году. Завершение строительства всей жилой зоны (здания от А1 до А5) к июлю 2023 года и завершение всех инвестиционных зон (здания B, C и D) к марту 2024 года. На территории комплекса есть инфинити- бассейн на крыше клубного дома, фитнесс-зона, лобби, места для отдыха на свежем воздухе, кафе, пляжный бар и ресторан, офис управляющей компании, круглосуточная охрана, электромобили для перемещения внутри комплекса. Преимущества Пакет мебели Неограниченная аренда без возврата через 90 лет Высокая доходность 6% нетто в течение 10 лет Гибкая система оплаты: Плата за бронирование составляет 200 000 тайских батов 30% при подписании договора купли-продажи в течение 15-30 дней после даты бронирования 20% завершение строительства стен 20% завершены работ по электроснабжению и водоснабжению 15% завершение внутренних работ 15% окончательный платеж при официальной регистрации права собственности покупателя в земельном департаменте Расположение и объекты поблизости Тишина и природа в окружении 5‑звездочных отелей. Всего 10 минут на машине до Международного Аэропорта Пхукет.
Вилла Kamala Garden View
Вилла Kamala Garden View
Пхукет, Таиланд
от
€371,387
Агентство: DDA Real Estate
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Жилой комплекс Dream
Жилой комплекс Dream
Паттайя, Таиланд
от
€45,800
Площадь 22–34 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2026
КОМПЛЕКС DREAM Срок сдачи - II кв. 2026 Великолепный жилой комплекс от европейского застройщика с самыми необходимыми удобствами в престижном районе Pratumnak Hill. Пратамнак - один из лучших районов города Паттайи, идеальное место для размеренной жизни и неспешного отдыха. Комплекс расположен в 5 минутах езды от центра Паттайи и Джомтьена. Резиденция королевской семьи в Паттайе также располагается на холме Пратамнак и в шаговой доступности от кондоминиума Dream. Все квартиры в комплексе Dream продаются с чистовой отделкой. Все квартиры оборудованы кухней европейского стандарта и кондиционерами. Во всех квартирах потолочное точечное освещение, ванные комнаты выложены плиткой от пола до потолка и в каждой квартире есть место для стиральной машины. НА ТЕРРИТОРИИ КОМПЛЕКСА: Терраса на крыше с фитнес-залом, джакузи, бассейном и финской сауной Подземная парковка Бассейн на первом этаже Охрана 24/7 2 лифта Прачечная ИНФРАСТРУКТУРА РАЙОНА: Золотой Будда Резиденция принцессы Волкинг Стрит Рынки Смотровая площадка Уютный сад с китайскими статуями Торговый комплекс Central Festival Массажные салоны Пляжи Аквапарк Паттайя парк Рестораны Спа и многое другое Гольф клуб Пирс Бали Хай Магазины РАССТОЯНИЕ ДО ПЛЯЖЕЙ: Yinyom Beach - 850 метров Pratumnak Beach- 1000 метров
Многоквартирный жилой дом Proud Rawai
Многоквартирный жилой дом Proud Rawai
Пхукет, Таиланд
от
€100,347
Площадь 31–70 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2020
Застройщик: Art House
Особенность объекта: Комплекс сдан в мае 2020. Известен своими двумя лучшими ресторанами на пляже Раваи. Застройщик предлагает арендную программу 70/30 % В комплексе: Современный и стильный шестиэтажный кондоминиум, воплощающий в себе высочайшие стандарты качества, архитектуры и интерьер-дизайна, расположен в самом сердце района Раваи. Это место является колыбелью туризма и первым исторически известным пляжем Пхукета. Строгий и в то же время романтический стиль комплекса погружает вас в состояние комфорта, спокойствия и умиротворения. Проживающие на территории кондоминиума смогут насладиться всеми услугами и удобствами 5* отеля: бассейн "инфинити" на крыше с видом на пляж Раваи и Андаманское море, бар&ресторан с потрясающим видом на горы и закат, йога-центр с видом на море, ресторан на первом этаже, кафе, минимаркет, парковка, бесплатный шаттл-бас до пляжей Най Харн и Януи, а также до супермаркетов Теско Лотус и Макро. Ресепшн 24/ч, охрана и камеры видеонаблюдения даст вам полное ощущение комфорта и безопасности.. В апартаментах: 48 квартир с разной площадью и планировкой, оптимальным сочетание цветовой гаммы, дневного света и пространства заинтересуют даже самого искушенного покупателя. В каждой квартире есть балкон, где вы можете полюбоваться потрясающими видами и закатами. Отличное месторасположение (всего в 150 м от пляжа) и гарантированная программа аренды (8% в год) дают уникальную возможность максимально использовать недвижимость как для инвестиций, так и в частных целях. Карта Аэропорт: 50 мин Патонг: 20 мин Торговый центр: 10 мин Супермаркет: 5 мин Рестораны: 2 мин Больница: 15 мин Гольф-клуб: 10 мин Пристань: 30 мин Места поблизости Ресторан Mirage Раваи Парк Пляж Най Харн Смотровая площадка на мысе Промтеп Остров Бон Ферма орхидей на Пхукете Музей морских раковин Пхукета Рыбный рынок Раваи
Жилой комплекс Престижный жилой комплекс новых вилл с бассейнами на Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Престижный жилой комплекс новых вилл с бассейнами на Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€732,380
Агентство: TRANIO
Современный комплекс предлагает двухэтажные виллы с бассейнами, садами и парковками различных типов. Можно приобрести пакет мебели от 2 до 2,75 млн бат в зависимости от типа виллы. Рядом с комплексом застройщик возводит международную школу с бассейном, футбольными и баскетбольными полями. Преимущества Компания застройщик предлагает удобную программу управления недвижимостью. Гибкая система оплаты: 2% — резервирование 33% — при подписании контракта в течение месяца 60% — во время строительства (4 платежа по 15%) 5% — при передаче виллы владельцу Расположение и объекты поблизости Международная школа — 1 минута Большой торговый центр — 6 минут Порт Пхукета — 10 минут Международный аэропорт — 25 минут Госпиталь — 29 минут Пляжа Патонг — 30 минут Большой Будда — 30 минут
Жилой комплекс Olympus
Жилой комплекс Olympus
Паттайя, Таиланд
от
€62,138
Площадь 23–64 м²
18 объектов 18
Агентство: Geo Estate
Olympus – это совершенно новый образ жизни с ресторанами, кафе и магазинами комфортно расположенными в жилом комплексе наравне с теми удобствами, которые вам будут приятны и необходимы непосредственно у вашего дома.  Комплекс является центром здорового образа жизни, с сауной, спортзалом на крыше каждого из зданий и бассейнами. Все апартаменты имеют собственный балкон, современные европейские кухни и ванные комнаты, отделаны качественными материалами.  Также, все парковки для автомобилей находятся под землей с прямым выездом на улицы Паттайя Тай и Сой Копай, сохраняя таким образом покой и чистоту садовых аллей, свободных от автомобильного движения.  Инфраструктура комплекса: 5 бассейнов, джакузи, сауна, парилка, зал для йоги, фитнес-зал, беговая дорожка, детская игровая зона, коммерческие торговые зоны, паркинг. Охрана и безопасность: круглосуточная охрана, карточная система доступа, видеонаблюдение, противопожарная сигнализация, детекторы дыма, система пожаротушения, охраняемые подземные автостоянки для каждого здания с доступом к лифту на все этажи Инфраструктура района: Olympus находится в лучшем центральном месте и предлагает быстрый доступ к скоростной автомагистрали Бангкок и близлежащим пляжам Джомтьена, торговым центрам и дороге Сукхумвит. Он также расположен в непосредственной близости от престижной международной школы Aksorn School. В 3 км Pattaya Beach и Cosy Beach, в 7 км - Jomtien Beach и Dongtan Beach. 
Вилла Botanica Forestique с отличной локацией
Вилла Botanica Forestique с отличной локацией
Пхукет, Таиланд
от
€1,00 млн
Площадь 410 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Botanica Forestique - это комплекс состоящий 27 вилл в современном роскошном дизайне, с площадью земли от 674 до 1168 м², а застроенная площадь начинается от 424 - 567 м². С 3 и 4 спальнями и 5-6 ванными комнатами. Комплекс расположен в Теп Красаттри, Пхукет. Неподалёку имеется множество кафе, ресторанов, магазинов, мед. Учреждений, школ! Это отличный проект, отвечающий желаниям и потребностям постоянно растущего спроса на элитный туризм на Пхукете. ПЛЮСЫ ЖК: - Главная ванная комната с отдельной ванной и душем. - Гостиная и обеденная зона открытой планировки - Полностью оборудованная кухня с островом/барной стойкой - Частный бассейн (длиной 10,80 м или 13 м) - Открытые гостиные - Сады - Кладовка - Гараж - Управляющая компания - Охрана 24/7 Звоните или пишите, будем рады подобрать для Вас лучший объект в Таиланде! Юридическое сопровождение в ПОДАРОК!
Жилой комплекс Резиденция с тремя бассейнами и террасой на крыше в центре Паттайи, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция с тремя бассейнами и террасой на крыше в центре Паттайи, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
€125,869
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает круглосуточной охраной и консьерж-сервисом, фитнес-центром, тремя инфинити-бассейнами, джакузи, саунами, рестораном, большой террасой на крыше, парковкой. Удобства и оснащение в доме Кухонная мебель Гардеробы Кондиционеры Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в центре Паттайи, рядом со всей необходимой инфраструктурой.
Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами, с доходностью до 10%, 380 метров над уровнем моря, Карон, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами, с доходностью до 10%, 380 метров над уровнем моря, Карон, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€940,024
Агентство: TRANIO
В проекте 11 новейших вилл с 3-5 спальнями, бассейнами, панорамным видом на море. Особенность ландшафта позволила каждой из вилл расположиться на своем ярусе, обеспечивая превосходный вид на море практически из любой точки. Все окна выходят на западную сторону, и эта особенность дает возможность наблюдать прекрасные закаты, особенно ярких с мая по октябрь. Программа Rental Pool: 40% от дохода инвестору, 60% - управляющей компании (расходы на доле УК). Прогнозируемая доходность: 5-10% годовых. Доход после сдачи комплекса. Расположение и объекты поблизости Расположены в развитом туристическом районе, рядом с одним из лучших пляжей Пхукета. До пляжа Карон - 1 км.
Жилой комплекс Laguna Park 2
Жилой комплекс Laguna Park 2
Пхукет, Таиланд
от
€510,205
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Laguna Park 2 - это проект таунхауса и виллы в современном стиле, состоящий из 53 жилых единиц - 28 таунхаусов и 25 вилл. Проект расположен по адресу: 390/1 ถนน ศรีสุนทร Tambon Choeng Thale, Thalang District, Phuket 83110, Таиланд, среди тропической зелени. Проект находится рядом с курортным комплексом Laguna Phuket, который построен на площади 1000 акров вдоль трехкилометрового участка нетронутого пляжа в заливе Банг Тао. Это один из самых больших и красивых пляжей острова, обладающий развитой инфраструктурой, что позволяет жить с комфортом. Земельный комплекс расположен всего в 20 минутах езды от недавно расширенного международного аэропорта Пхукета! Жителям комплекса предлагаются возможности для отдыха премиум-класса, благодаря которым комплекс заслужил свою репутацию первоклассного направления. Инфраструктура включают ряд премиум-курортов, знаменитые спа-центры Banyan Tree и Angsana, 30 ресторанов и баров, в том числе Xana Beach Club, и поле для гольфа. Здесь есть все для комфортного проживания и времяпрепровождения. Типы и детали таунхауса: - Стандарт: 3 этажа, 2 спальни, 3 ванные комнаты, 1 туалет (318 кв.м) - Делюкс: 3 этажа, 3 спальни, 3 ванные комнаты, 1 туалет, частный бассейн (318 кв.м) Типы и детали виллы: - Стандарт: 3 этажа, 4 спальни, 5 ванных комнат (550 кв.м) - Делюкс: 3 этажа, 5 спален, 5 ванных комнат, собственный бассейн (550 кв.м) Удобства: - Бассейн - Современный фитнес - Большая зона отдыха - Парковка - 24-часовая система безопасности и видеонаблюдение - Рестораны - Бар - Пляжный клуб Позвоните нам, и мы с удовольствием расскажем о самых выгодных объектах недвижимости Таиланда! Бесплатно Вас проконсультируем!
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