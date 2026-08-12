Новостройки в Таиланде

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Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами в 600 метрах от пляжа, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами в 600 метрах от пляжа, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами в 600 метрах от пляжа, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами в 600 метрах от пляжа, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами в 600 метрах от пляжа, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами в 600 метрах от пляжа, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами в 600 метрах от пляжа, Самуи, Таиланд
Мэнам, Таиланд
от
$400,881
Особенности вилл: летний душ терраса с зоной отдыха бассейн газон гараж Удобства и оснащение в доме Кондиционеры в гостиной и спальнях Потолочные вентиляторы во всех комнатах Кухонная мебель и бытовая техника (электрическая варочная панель, плита, холодильник) Водонагреватель 100 литров …
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Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами рядом с университетом и пляжами, Хуахин, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами рядом с университетом и пляжами, Хуахин, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами рядом с университетом и пляжами, Хуахин, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами рядом с университетом и пляжами, Хуахин, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами рядом с университетом и пляжами, Хуахин, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами рядом с университетом и пляжами, Хуахин, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами рядом с университетом и пляжами, Хуахин, Таиланд
Хуахин, Таиланд
от
$456,388
Жизнь в современном лофте выходит за рамки повседневности и приглашает вас в царство утонченных наслаждений. Каждая современная элегантная вилла в стиле лофт создана, чтобы окружить вас абсолютным комфортом и стилем. Ощутите непревзойденную роскошь и совершенный комфорт там, где современные …
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Жилой квартал NUE Riverest Ratburana 
Жилой квартал NUE Riverest Ratburana 
Жилой квартал NUE Riverest Ratburana 
Жилой квартал NUE Riverest Ratburana 
Жилой квартал NUE Riverest Ratburana 
Показать все Жилой квартал NUE Riverest Ratburana 
Жилой квартал NUE Riverest Ratburana 
Бангкок, Таиланд
от
$66,600
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 37
Таиланд, Бангкок, район Ратбурана (Ratburana), река Чао Прайя 🏗 Высотный кондоминиум, сдача: ДЕКАБРЬ 2025 (готовность через 9 месяцев!) 🏷 ЦЕНА: от $66 600 | Студии, 1BR, 2BR NUE Riverest Ratburana — это один из самых ожидаемых проектов Бангкока. 8 высотных зданий (до 35 этажей) на берег…
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TekceTekce
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс вилл с бассейнами в 350 м от озера, Таланг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс вилл с бассейнами в 350 м от озера, Таланг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс вилл с бассейнами в 350 м от озера, Таланг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс вилл с бассейнами в 350 м от озера, Таланг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс вилл с бассейнами в 350 м от озера, Таланг, Пхукет, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс вилл с бассейнами в 350 м от озера, Таланг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс вилл с бассейнами в 350 м от озера, Таланг, Пхукет, Таиланд
Чонг Тале, Таиланд
от
$431,718
Комплекс предлагает современные роскошные виллы, окруженные залитыми солнцем пейзажами пленительного острова Пхукет. Окруженная пышной листвой, коллекция из 31 эксклюзивной виллы с частными бассейнами, в которых от 2 до 3 спален. Лобби и ресепшн — гостеприимное пространство с гостиничным сер…
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Жилой комплекс Новый элитный комплекс вилл с панорамным видом на море и бассейнами недалеко от пляжей и аэропорта, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый элитный комплекс вилл с панорамным видом на море и бассейнами недалеко от пляжей и аэропорта, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый элитный комплекс вилл с панорамным видом на море и бассейнами недалеко от пляжей и аэропорта, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый элитный комплекс вилл с панорамным видом на море и бассейнами недалеко от пляжей и аэропорта, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый элитный комплекс вилл с панорамным видом на море и бассейнами недалеко от пляжей и аэропорта, Пхукет, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый элитный комплекс вилл с панорамным видом на море и бассейнами недалеко от пляжей и аэропорта, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый элитный комплекс вилл с панорамным видом на море и бассейнами недалеко от пляжей и аэропорта, Пхукет, Таиланд
Тхаланг, Таиланд
от
$889,092
Представьте себе жизнь в роскошной вилле с панорамным видом на Андаманское море. Данный комплекс — это не просто недвижимость, это уникальное сообщество, где каждый день наполнен спокойствием и комфортом. Что предлагает проект: Приватность и комфорт: Каждая вилла — это отдельное пространств…
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в 5 минутах от пляжа Банграк и международной школы, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в 5 минутах от пляжа Банграк и международной школы, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в 5 минутах от пляжа Банграк и международной школы, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в 5 минутах от пляжа Банграк и международной школы, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в 5 минутах от пляжа Банграк и международной школы, Самуи, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в 5 минутах от пляжа Банграк и международной школы, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в 5 минутах от пляжа Банграк и международной школы, Самуи, Таиланд
ban bang raks, Таиланд
от
$354,317
Комплекс состоит из 4 отдельных вилл с отделкой, выполненной с использованием только высококачественных материалов и соответствующей высочайшим стандартам. Особенности: парковка бассейн Окончание строительства - 2 квартал 2026 года. Особенности квартир Каждая вилла состоит из 3 двухместны…
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Жилой комплекс Закрытый комплекс вилл с бассейнами в 400 метрах от побережья, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Закрытый комплекс вилл с бассейнами в 400 метрах от побережья, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Закрытый комплекс вилл с бассейнами в 400 метрах от побережья, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Закрытый комплекс вилл с бассейнами в 400 метрах от побережья, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Закрытый комплекс вилл с бассейнами в 400 метрах от побережья, Самуи, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Закрытый комплекс вилл с бассейнами в 400 метрах от побережья, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Закрытый комплекс вилл с бассейнами в 400 метрах от побережья, Самуи, Таиланд
Натон, Таиланд
от
$370,044
Предлагается красивая современная вилла с панорамным видом на море, террасой и инфинити-бассейном с морской водой, парковкой. Резиденция располагает круглосуточной охраной и видеонаблюдением, тренажерным залом, спа-центром. Удобства и оснащение в доме Полностью оборудованная кухня Встроенн…
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс с зонами отдыха, Бангкок, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с зонами отдыха, Бангкок, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с зонами отдыха, Бангкок, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с зонами отдыха, Бангкок, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с зонами отдыха, Бангкок, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с зонами отдыха, Бангкок, Таиланд
Бангкок, Таиланд
от
$92,511
Комплекс представляет собой 2 здания с 787 квартирами с 1 спальней. Особенности: лобби зоны отдыха фитнес-клуб Окончание строительства - 2 квартал 2026 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом со всей необходимой инфраструктурой
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс меблированных квартир с доходностью 7% в Патонге, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс меблированных квартир с доходностью 7% в Патонге, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс меблированных квартир с доходностью 7% в Патонге, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс меблированных квартир с доходностью 7% в Патонге, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс меблированных квартир с доходностью 7% в Патонге, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс меблированных квартир с доходностью 7% в Патонге, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс меблированных квартир с доходностью 7% в Патонге, Таиланд
Патонг, Таиланд
от
$132,537
Современный жилой комплекс состоит из 3 блоков посреди которых находится бассейн и зелёная зона. Кроме того в комплексе есть фитнес зал, зона для ко-воркинга, лобби, прачечная, сад на крыше, парковка. Все квартиры имеют балконы и полностью меблированы. Тип собственности - freehold. Удобства…
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Жилой комплекс Охраняемый комплекс вилл с бассейнами, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Охраняемый комплекс вилл с бассейнами, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Охраняемый комплекс вилл с бассейнами, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Охраняемый комплекс вилл с бассейнами, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Охраняемый комплекс вилл с бассейнами, Самуи, Таиланд
Сураттхани, Таиланд
от
$181,939
Каждая вилла имеет собственный бассейн, который отлично подходит для отдыха. Все дома также предлагают просторные современные гостиные открытой планировки. Эти виллы представляют собой фантастическую возможность для спокойной жизни или в качестве загородного дома. Особенности комплекса: охр…
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Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами рядом с международной школой и аэропортом, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами рядом с международной школой и аэропортом, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами рядом с международной школой и аэропортом, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами рядом с международной школой и аэропортом, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами рядом с международной школой и аэропортом, Пхукет, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами рядом с международной школой и аэропортом, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами рядом с международной школой и аэропортом, Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$1,48 млн
Комплекс состоит из 18 современных элитных вилл. Проекте представлены двухэтажные дома с 3-5 спальнями. Особенности: терраса бассейн парковка лифт зона отдыха на открытом воздухе Расположение и объекты поблизости Международная школа - 7 минут Robinson Lifestyle Thalang - 15 минут Междуна…
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Жилой комплекс Новые апартаменты в 10 минутах ходьбы от пляжа Най Харн, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые апартаменты в 10 минутах ходьбы от пляжа Най Харн, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые апартаменты в 10 минутах ходьбы от пляжа Най Харн, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые апартаменты в 10 минутах ходьбы от пляжа Най Харн, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые апартаменты в 10 минутах ходьбы от пляжа Най Харн, Пхукет, Таиланд
Равай, Таиланд
от
$122,114
Резиденция состоит их трех семиэтажных корпусов с инфраструктурой, ориентированной на философию slow living — спокойный ритм жизни в гармонии с природой. Всего в комплексе 285 юнитов различной планировки от студий до трехспальных апартаментов. Архитектура и дизайн проекта отражают баланс при…
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Жилой комплекс THE MOMENTUM
Жилой комплекс THE MOMENTUM
Жилой комплекс THE MOMENTUM
Жилой комплекс THE MOMENTUM
Жилой комплекс THE MOMENTUM
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Жилой комплекс THE MOMENTUM
Си Сунтон, Таиланд
от
$199,859
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 7
Уникальная возможность инвестировать в апартаменты в одном из самых перспективных курортов Таиланда с гарантированной доходностью! Доступна рассрочка! Гарантированный доход 5%! Рост цены в год: разница в цене после сдачи может достигать 20–30%. The Momentum - это высокая концентрация эст…
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Жилой комплекс Шикарный проект VIP Tropika рядом с пляжем Банг Тао.
Жилой комплекс Шикарный проект VIP Tropika рядом с пляжем Банг Тао.
Жилой комплекс Шикарный проект VIP Tropika рядом с пляжем Банг Тао.
Жилой комплекс Шикарный проект VIP Tropika рядом с пляжем Банг Тао.
Жилой комплекс Шикарный проект VIP Tropika рядом с пляжем Банг Тао.
Показать все Жилой комплекс Шикарный проект VIP Tropika рядом с пляжем Банг Тао.
Жилой комплекс Шикарный проект VIP Tropika рядом с пляжем Банг Тао.
Ban Bang Thao, Таиланд
от
$113,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Гарантированный доход от аренды 6% на 3-и года! Современный жилой комплекс расположенный в пешей доступности от популярного пляжа Банг Тао, предлагает комфортные квартиры и развитую инфраструктуру. Комплекс состоит из четырех зданий, включает 614 квартир, площадью от 40 м2 до 140 м2, в…
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Smart Home
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Жилой комплекс LAKELANDS LAKEVIEW RESIDENCES
Жилой комплекс LAKELANDS LAKEVIEW RESIDENCES
Жилой комплекс LAKELANDS LAKEVIEW RESIDENCES
Жилой комплекс LAKELANDS LAKEVIEW RESIDENCES
Жилой комплекс LAKELANDS LAKEVIEW RESIDENCES
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Жилой комплекс LAKELANDS LAKEVIEW RESIDENCES
Си Сунтон, Таиланд
от
$257,143
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 7
Уникальная инвестиционная возможность! Комфортные апартаменты в окружении зелени и современными удобствами! Доступна рассрочка! Полная меблировка! Ощущение пространства и безмятежности окутывает кондоминиумы LAKELANDS LAKEVIEW RESIDENCES на Пхукете, где безграничное небо смешивается со сп…
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DDA Real Estate
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Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами в живописном районе Камала, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами в живописном районе Камала, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами в живописном районе Камала, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами в живописном районе Камала, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами в живописном районе Камала, Пхукет, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами в живописном районе Камала, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами в живописном районе Камала, Пхукет, Таиланд
Камала, Таиланд
от
$1,09 млн
Комплекс состоит из 8 современных вилл с 4 спальнями. Особенности: терраса сад бассейн парковка зона отдыха на открытом воздухе Расположение и объекты поблизости Камала - один из самых красивых районов Пхукета, предлагающий высокий уровень жизни. За последние годы в районе появилось множе…
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в районе популярного пляжа Ламаи, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в районе популярного пляжа Ламаи, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в районе популярного пляжа Ламаи, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в районе популярного пляжа Ламаи, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в районе популярного пляжа Ламаи, Самуи, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в районе популярного пляжа Ламаи, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в районе популярного пляжа Ламаи, Самуи, Таиланд
Ламай, Таиланд
от
$323,789
Комплекс состоит из 14 одноэтажных вилл с 3 спальнями. Особенности: бассейн с террасой зона отдыха сад парковка Окончание строительства - 2026 год. Расположение и объекты поблизости Пляж Ламаи находится на юго-восточном побережье острова в нескольких километрах от пляжа Чавенг. Он являетс…
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Жилой комплекс Резиденция с бассейном и круглосуточной охраной, Кату, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и круглосуточной охраной, Кату, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и круглосуточной охраной, Кату, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и круглосуточной охраной, Кату, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и круглосуточной охраной, Кату, Пхукет, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Резиденция с бассейном и круглосуточной охраной, Кату, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и круглосуточной охраной, Кату, Пхукет, Таиланд
ban ket ho, Таиланд
от
$142,159
Идеальное предложение для тех, кто мечтает о зимовке в Таиланде с семьёй и рассматривает для жизни спокойный и комфортный район в центре острова. Резиденция располагает большим 35-метровым бассейном с детской зоной, клубом, тренажерным залом, садом, зоной коворкинга, беспроводным интернетом,…
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Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейном рядом с пляжем Паттайи, Таиланд
Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейном рядом с пляжем Паттайи, Таиланд
Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейном рядом с пляжем Паттайи, Таиланд
Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейном рядом с пляжем Паттайи, Таиланд
Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейном рядом с пляжем Паттайи, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейном рядом с пляжем Паттайи, Таиланд
Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейном рядом с пляжем Паттайи, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$190,881
Жилой комплекс Edge Central Pattaya с золотистым инфинити-бассейном на крыше и панорамным видом на Сиамский залив, простирающийся до линии горизонта, позволит вам ежедневно наслаждаться солнцем и освежающим морским бризом. И неважно, отдыхаете ли вы у бассейна или проводите время с близкими …
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс всего в 200 м от пляжа Патонг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс всего в 200 м от пляжа Патонг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс всего в 200 м от пляжа Патонг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс всего в 200 м от пляжа Патонг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс всего в 200 м от пляжа Патонг, Пхукет, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс всего в 200 м от пляжа Патонг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс всего в 200 м от пляжа Патонг, Пхукет, Таиланд
Патонг, Таиланд
от
$184,713
Современный жилой комплекс предлагает на выбор удобные типы планировок от студий до квартир с 3 спальнями, а также хорошую инфраструктуру - бассейн, спортзал и т.д. Удобства и оснащение в доме CCTV (видеонаблюдение) Круглосуточная охрана Ресепшн/холл Кооперативное рабочее пространство/комн…
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Жилой комплекс Biancana - Сурин
Жилой комплекс Biancana - Сурин
Жилой комплекс Biancana - Сурин
Жилой комплекс Biancana - Сурин
Жилой комплекс Biancana - Сурин
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Жилой комплекс Biancana - Сурин
Пхукет, Таиланд
от
$158,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 5
Апартаменты у моря на Пхукете • 200 м до пляжа Surin • Pre-sale Премиальный жилой комплекс Biancana Surin Beach — редкий формат у моря в одной из самых дефицитных локаций Пхукета. Подходит для инвестиций, аренды и личного проживания.   📍 Пхукет, пляж Surin — 200 метров до моря Пре…
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Жилой комплекс Закрытый комплекс вилл с бассейнами в удобном районе Бо Пхут, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Закрытый комплекс вилл с бассейнами в удобном районе Бо Пхут, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Закрытый комплекс вилл с бассейнами в удобном районе Бо Пхут, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Закрытый комплекс вилл с бассейнами в удобном районе Бо Пхут, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Закрытый комплекс вилл с бассейнами в удобном районе Бо Пхут, Самуи, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Закрытый комплекс вилл с бассейнами в удобном районе Бо Пхут, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Закрытый комплекс вилл с бассейнами в удобном районе Бо Пхут, Самуи, Таиланд
Сураттхани, Таиланд
от
$428,635
Уникальное предложение, которые воплощает в себе элегантность, роскошь и органичное сочетание современной жизни со сногсшибательной природной красотой. Проект состоит из 15 элитных вилл с собственными бассейнами. Эти виллы с современной архитектурой и элегантными интерьерами созданы, чтобы о…
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс первоклассных вилл с бассейнами, Бопхут, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс первоклассных вилл с бассейнами, Бопхут, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс первоклассных вилл с бассейнами, Бопхут, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс первоклассных вилл с бассейнами, Бопхут, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс первоклассных вилл с бассейнами, Бопхут, Самуи, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс первоклассных вилл с бассейнами, Бопхут, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс первоклассных вилл с бассейнами, Бопхут, Самуи, Таиланд
ban bang raks, Таиланд
от
$275,992
Современный жилой комплекс из 6 домов, каждый с участком от 390 м2. На выбор есть виллы с 2 и 3 спальнями. На участке каждой виллы будет бассейн 5х3 м, зона барбекю с кинопроектором, игровая площадка, паркинг. Особенности квартир современный интерьер с элементами стиля бохо полностью обору…
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Жилой комплекс Новый высотный комплекс с первоклассной инфраструктурой в Паттайе, Таиланд
Жилой комплекс Новый высотный комплекс с первоклассной инфраструктурой в Паттайе, Таиланд
Жилой комплекс Новый высотный комплекс с первоклассной инфраструктурой в Паттайе, Таиланд
Жилой комплекс Новый высотный комплекс с первоклассной инфраструктурой в Паттайе, Таиланд
Жилой комплекс Новый высотный комплекс с первоклассной инфраструктурой в Паттайе, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый высотный комплекс с первоклассной инфраструктурой в Паттайе, Таиланд
Жилой комплекс Новый высотный комплекс с первоклассной инфраструктурой в Паттайе, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$118,137
Башня может похвастаться захватывающими панорамами на 360 градусов на центр Паттайи, залив Паттайя, остров Ко Лан и Сиамский залив. Эти непревзойденные виды можно в полной мере оценить из роскошного пейзажного бассейна на 31-м этаже, а также из ультрасовременного нависающего бассейна на крыш…
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Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами, зелеными зонами и мини-гольфом в 4 минутах от пляжа Лаян, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами, зелеными зонами и мини-гольфом в 4 минутах от пляжа Лаян, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами, зелеными зонами и мини-гольфом в 4 минутах от пляжа Лаян, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами, зелеными зонами и мини-гольфом в 4 минутах от пляжа Лаян, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами, зелеными зонами и мини-гольфом в 4 минутах от пляжа Лаян, Пхукет, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами, зелеными зонами и мини-гольфом в 4 минутах от пляжа Лаян, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами, зелеными зонами и мини-гольфом в 4 минутах от пляжа Лаян, Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$90,588
Место, где внутренняя гармония соединяется с роскошью и комфортом. На территории площадью 3,8 гектара каждый шаг — это прикосновение к природе. Более 8 000 м2 зелёных зон создают атмосферу живых, безопасных джунглей. Это не просто место для жизни, это пространство, где передовые технологии с…
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TRANIO
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Жилой комплекс Готовые к заселению апартаменты рядом с автомагистралью, магазинами и университетом, Бангкок, Таиланд
Жилой комплекс Готовые к заселению апартаменты рядом с автомагистралью, магазинами и университетом, Бангкок, Таиланд
Жилой комплекс Готовые к заселению апартаменты рядом с автомагистралью, магазинами и университетом, Бангкок, Таиланд
Жилой комплекс Готовые к заселению апартаменты рядом с автомагистралью, магазинами и университетом, Бангкок, Таиланд
Жилой комплекс Готовые к заселению апартаменты рядом с автомагистралью, магазинами и университетом, Бангкок, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Готовые к заселению апартаменты рядом с автомагистралью, магазинами и университетом, Бангкок, Таиланд
Жилой комплекс Готовые к заселению апартаменты рядом с автомагистралью, магазинами и университетом, Бангкок, Таиланд
Бангкок, Таиланд
от
$96,500
Проект рядом с автомагистралью и местами отдыха. В проекте апартаменты с 1-2 спальнями. В комплексе также есть различные зоны отдыха, включая зелёные сады и террасу на крыше, 22-метровый бассейн с солёной водой, площадки для пикников и барбекю, студию для творчества и рукоделия, беговые доро…
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Жилой комплекс Комплекс Title Serenity в 500 метрах от пляжа Най Янг.
Жилой комплекс Комплекс Title Serenity в 500 метрах от пляжа Най Янг.
Жилой комплекс Комплекс Title Serenity в 500 метрах от пляжа Най Янг.
Жилой комплекс Комплекс Title Serenity в 500 метрах от пляжа Най Янг.
Жилой комплекс Комплекс Title Serenity в 500 метрах от пляжа Най Янг.
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Жилой комплекс Комплекс Title Serenity в 500 метрах от пляжа Най Янг.
Са Кху, Таиланд
от
$105,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Комплекс располагается всего в 500 метрах от пляжа Най Янг, занимает площадь 22.000 м2 и включает в себя 6 жилых зданий высотой в 7 этажей каждое, всего в комплексе 814 квартир. Данный проект предлагает уникальное сочетание роскоши и уюта в прибрежном районе и удобной прогулочной зоной вд…
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Smart Home
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Жилой комплекс Закрытый комплекс таунхаусов с бассейнами в 50 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Закрытый комплекс таунхаусов с бассейнами в 50 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Закрытый комплекс таунхаусов с бассейнами в 50 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Закрытый комплекс таунхаусов с бассейнами в 50 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Закрытый комплекс таунхаусов с бассейнами в 50 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Закрытый комплекс таунхаусов с бассейнами в 50 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Закрытый комплекс таунхаусов с бассейнами в 50 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд
Чонг Тале, Таиланд
от
$3,05 млн
Предлагаются четырехэтажные таунхаусы с бассейном на крыше и панорамными видами на море и горы. Резиденция располагает магазинами, ресторанами, спа-центрами, круглосуточным консьерж-сервисом. Окончание строительства - 3 квартал 2027 года. Особенности квартир Первый этаж: просторная гостиная…
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TRANIO
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Жилой комплекс Nue Evo Pattanakarn
Жилой комплекс Nue Evo Pattanakarn
Жилой комплекс Nue Evo Pattanakarn
Жилой комплекс Nue Evo Pattanakarn
Жилой комплекс Nue Evo Pattanakarn
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Жилой комплекс Nue Evo Pattanakarn
Бангкок, Таиланд
от
$112,140
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 32
🌟 Премиальные апартаменты в Бангкоке — ваш шаг к доходу и комфортной жизни 💰 От $112 140 | Рассрочка до конца 2028 года | Сдача — конец 2028 года 🏠 Апартаменты “под ключ” с готовой отделкой, кухней, техникой и кондиционерами   🔥 3 причины выбрать этот проект ✅ Премиум по цене …
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VIP REALTY CLUB
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и детским клубом в 200 метрах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и детским клубом в 200 метрах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и детским клубом в 200 метрах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и детским клубом в 200 метрах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и детским клубом в 200 метрах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и детским клубом в 200 метрах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и детским клубом в 200 метрах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$143,256
Предлагаются квартиры с балконом. Резиденция построена в форме большого круизного лайнера и располагает зонами йоги и пилатеса, спа-центром, большим бассейном с баром на крыше, медицинским центром, парковкой, зеленой зоной, детским клубом, круглосуточной охраной. Расположение и объекты побл…
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TRANIO
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Жилой комплекс Новый комплекс элитных вилл рядом с пляжем, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс элитных вилл рядом с пляжем, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс элитных вилл рядом с пляжем, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс элитных вилл рядом с пляжем, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс элитных вилл рядом с пляжем, Самуи, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс элитных вилл рядом с пляжем, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс элитных вилл рядом с пляжем, Самуи, Таиланд
Сураттхани, Таиланд
от
$1,03 млн
Погрузитесь в мир роскоши в престижном сообществе и откройте для себя красоту Самуи - каждый момент здесь становится примером непревзойденного уровня жизни. Элитные просторные виллы тщательно продуманы. Утонченная отделка и комфортабельные планировки создают привлекательную атмосферу, идеаль…
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Жилой комплекс Элитный комплекс вилл в престижном районе Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Элитный комплекс вилл в престижном районе Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Элитный комплекс вилл в престижном районе Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Элитный комплекс вилл в престижном районе Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Элитный комплекс вилл в престижном районе Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Элитный комплекс вилл в престижном районе Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Элитный комплекс вилл в престижном районе Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Чонг Тале, Таиланд
от
$1,08 млн
Застройщик называет дизайн «современный тропический», в котором дерево сочетается с каменистыми текстурами, а виллы — символом спокойствия, экологичности и богатства. Каждая вилла будет иметь естественную вентиляцию, бытовую технику, парковку, бассейн и сад. В комплексе есть 3 типа вилл с 3-…
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами в 5 минутах от международной школы, Таланг, Пхукет
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами в 5 минутах от международной школы, Таланг, Пхукет
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами в 5 минутах от международной школы, Таланг, Пхукет
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами в 5 минутах от международной школы, Таланг, Пхукет
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами в 5 минутах от международной школы, Таланг, Пхукет
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами в 5 минутах от международной школы, Таланг, Пхукет
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами в 5 минутах от международной школы, Таланг, Пхукет
Тхаланг, Таиланд
от
$706,168
Этот очаровательный жилой комплекс находится в самом сердце Пхукета и предлагает великолепное сочетание жизни в тропиках и современного комфорта. Проект представляет собой коллекцию тщательно продуманных вилл, каждая из которых воплощает роскошную расслабленную жизнь на острове. Виллы могут …
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, Раваи, Пхукет, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, Раваи, Пхукет, Таиланд
Равай, Таиланд
от
$952,865
Предлагаются виллы с террасами, бассейнами, садами и парковочными местами. Расположение и объекты поблизости Рынок морепродуктов - 3,3 км Пляж Най Харн - 4,2 км Пирс Чалонг - 4,9 км Мыс Промтеп - 6,2 км
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Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами в удобном районе Пхукета, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами в удобном районе Пхукета, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами в удобном районе Пхукета, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами в удобном районе Пхукета, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами в удобном районе Пхукета, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами в удобном районе Пхукета, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами в удобном районе Пхукета, Таиланд
Тхаланг, Таиланд
от
$2,32 млн
Эксклюзивная резиденция является примером абсолютной роскоши и создана, чтобы обеспечить высочайший уровень комфорта. Благодаря просторным планировкам вы можете удовлетворить все свои потребности: от больших спален до элегантных гостиных. Каждая деталь тщательно продумана для обеспечения мак…
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Вилла Narana
Вилла Narana
Вилла Narana
Вилла Narana
Вилла Narana
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Вилла Narana
Тхаланг, Таиланд
от
$942,813
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 2
Площадь 516–539 м²
5 объектов недвижимости 5
Роскошные виллы на Пхукете недалеко от пляжа Май Као Первый интегрированный жилой комплекс на Пхукете, включающий в себя международный спортивный комплекс с бассейном олимпийского стандарта, двухэтажное клубное здание, спа и оздоровительный центр, трехэтажное здание, оборудованное для раз…
Ассоциация
Phuket Property Association
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейном и садами, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейном и садами, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейном и садами, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейном и садами, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейном и садами, Самуи, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейном и садами, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейном и садами, Самуи, Таиланд
Ламай, Таиланд
от
$302,203
Комплекс состоит из 4 элитных вилл с 3-4 спальнями. Каждая вилла имеет: инфинити-бассейн пышный тропический сад Удобства и оснащение в доме полностью оборудованная кухня алюминиевые раздвижные окна и двери Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в районе пляжа Ламай
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами на первой линии у моря, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами на первой линии у моря, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами на первой линии у моря, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами на первой линии у моря, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами на первой линии у моря, Пхукет, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами на первой линии у моря, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами на первой линии у моря, Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$5,83 млн
Предлагаются просторные современные виллы с панорамным видом на море, большой террасой и бассейном, зонами отдыха и джакузи, ухоженными садами. Резиденция является частью большого комплекса с торговыми центрами, полем для гольфа, барами и ресторанами. Расположение и объекты поблизости Недви…
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Жилой комплекс Noble Form Thonglor
Жилой комплекс Noble Form Thonglor
Жилой комплекс Noble Form Thonglor
Жилой комплекс Noble Form Thonglor
Жилой комплекс Noble Form Thonglor
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Жилой комплекс Noble Form Thonglor
Бангкок, Таиланд
от
$243,860
Количество этажей 46
Noble Form Thonglor — роскошные апартаменты класса люкс в сердце Бангкока! Инвестируйте в престиж и комфорт мирового уровня! Noble Form Thonglor — новый высотный кондоминиум премиум-класса в самом фешенебельном районе Бангкока — Thonglor. Проект воплощает элегантный стиль ар-деко, высоки…
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Жилой комплекс SECRET GARDEN
Жилой комплекс SECRET GARDEN
Жилой комплекс SECRET GARDEN
Жилой комплекс SECRET GARDEN
Жилой комплекс SECRET GARDEN
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Жилой комплекс SECRET GARDEN
Паттайя, Таиланд
от
$116,866
Год сдачи 2027
Количество этажей 8
Идеальный выбор для инвестиций и для долгосрочного проживания! Доход от 7%! Рассрочка! Вблизи знаменитых пляжей! Благодаря своему расположению, качеству строительства и уровню удобств, кондоминиум представляет собой отличную инвестиционную возможность с потенциалом роста стоимости и доход…
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Жилой комплекс AQUAROUS
Жилой комплекс AQUAROUS
Жилой комплекс AQUAROUS
Жилой комплекс AQUAROUS
Жилой комплекс AQUAROUS
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Жилой комплекс AQUAROUS
Паттайя, Таиланд
от
$181,791
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Уникальная возможность для инвесторов: роскошные апартаменты в сердце Джомтьена с высокой доходностью! Доходность от аренды: до 8% Доступна рассрочка! Полная меблировка! Расстояние до пляжа: всего 500 метров! AQUAROUS создан с учётом потребностей всех семей. Он предлагает удобства для в…
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Жилой комплекс Новая резиденция с лагуной, клубом и коворкингом, Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с лагуной, клубом и коворкингом, Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с лагуной, клубом и коворкингом, Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с лагуной, клубом и коворкингом, Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с лагуной, клубом и коворкингом, Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с лагуной, клубом и коворкингом, Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с лагуной, клубом и коворкингом, Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Чонг Тале, Таиланд
от
$222,027
Новая резиденция представляет собой первоклассный малоэтажный кондоминиум с уникальной лагуной, клубом и коворкингом в самом центре Банг Тао. Проект сочетает современный дизайн с природной эстетикой. Комплекс включает 3 здания, выполненные из качественных материалов с акцентом на свет и прос…
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Жилой комплекс Современные виллы с бассейнами и зонами отдыха, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Современные виллы с бассейнами и зонами отдыха, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Современные виллы с бассейнами и зонами отдыха, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Современные виллы с бассейнами и зонами отдыха, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Современные виллы с бассейнами и зонами отдыха, Пхукет, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Современные виллы с бассейнами и зонами отдыха, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Современные виллы с бассейнами и зонами отдыха, Пхукет, Таиланд
Тхаланг, Таиланд
от
$794,054
Предлагаются виллы (три или четыре спальни) с бассейнами, террасами, зонами отдыха, парковочными местами. Площадь земельных участков - от 418 м2 до 878 м2. Расположение и объекты поблизости Потрясающие тропические закаты, сказочные пейзажи и теплое лазурное море ждут вас в самом сердце Таил…
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Жилой комплекс Закрытый комплекс таунхаусов с бассейном и панорамным видом недалеко от моря, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Закрытый комплекс таунхаусов с бассейном и панорамным видом недалеко от моря, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Закрытый комплекс таунхаусов с бассейном и панорамным видом недалеко от моря, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Закрытый комплекс таунхаусов с бассейном и панорамным видом недалеко от моря, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Закрытый комплекс таунхаусов с бассейном и панорамным видом недалеко от моря, Самуи, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Закрытый комплекс таунхаусов с бассейном и панорамным видом недалеко от моря, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Закрытый комплекс таунхаусов с бассейном и панорамным видом недалеко от моря, Самуи, Таиланд
Сураттхани, Таиланд
от
$217,225
Предлагаются таунхаусы с панорамным видом на горы и лес. Резиденция располагает 25-метровым бассейном, крытой зоной барбекю, фитнес-центром, детской площадкой, кинотеатром под открытым небом, парковкой. Окончание строительства - июнь 2024 года. Особенности квартир Первый этаж: просторная го…
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Жилой комплекс EDEN RESIDENCES
Жилой комплекс EDEN RESIDENCES
Жилой комплекс EDEN RESIDENCES
Жилой комплекс EDEN RESIDENCES
Жилой комплекс EDEN RESIDENCES
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Жилой комплекс EDEN RESIDENCES
Пхукет, Таиланд
от
$637,403
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
Уникальная возможность инвестировать в роскошные апартаменты кондоминиума EDEN RESIDENCES в престижном районе Банг Тао! Это идеальный выбор для тех, кто ищет стабильный доход и комфорт.   Рассрочка! В 50 метрах от пляжа! Удобства: бар, видеонаблюдение, фитнес, сад, детская зона, гостиная…
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DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и спа-центром рядом с пляжами и гольф-клубом, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и спа-центром рядом с пляжами и гольф-клубом, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и спа-центром рядом с пляжами и гольф-клубом, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и спа-центром рядом с пляжами и гольф-клубом, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и спа-центром рядом с пляжами и гольф-клубом, Пхукет, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и спа-центром рядом с пляжами и гольф-клубом, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и спа-центром рядом с пляжами и гольф-клубом, Пхукет, Таиланд
Чонг Тале, Таиланд
от
$678,415
Резиденция располагает видом на море и горы, бассейнами и водопадом, кафе, баром и рестораном, садами, фитнес-центром, подземной парковкой, спа-центром и сауной, круглосуточной охраной. Преимущества Гарантированный арендный доход 5%. Расположение и объекты поблизости Аквапарк - 15 минут Т…
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Вилла Тайланд, остров Пхукет, Тха Ланг
Вилла Тайланд, остров Пхукет, Тха Ланг
Вилла Тайланд, остров Пхукет, Тха Ланг
Вилла Тайланд, остров Пхукет, Тха Ланг
Вилла Тайланд, остров Пхукет, Тха Ланг
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Вилла Тайланд, остров Пхукет, Тха Ланг
Си Сунтон, Таиланд
от
$1,58 млн
Год сдачи 2027
Количество этажей 2
Площадь 650 м²
1 объект недвижимости 1
Канопи Холмы Приватный закрытый комплекс из 9 видовых, просторных и функциональных вилл, тщательно спроектированым для семей с детьми. Виллы являются идеальным выбором и разумным решением для долгосрочного семейного проживания на Пхукете. Это не очередная курортная недвижимость, а премиал…
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Billion Dollar Beauties
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Billion Dollar Beauties
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Жилой комплекс Новые виллы премиум класса в 5 минутах езды от международной школы, Чалонг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые виллы премиум класса в 5 минутах езды от международной школы, Чалонг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые виллы премиум класса в 5 минутах езды от международной школы, Чалонг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые виллы премиум класса в 5 минутах езды от международной школы, Чалонг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые виллы премиум класса в 5 минутах езды от международной школы, Чалонг, Пхукет, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новые виллы премиум класса в 5 минутах езды от международной школы, Чалонг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые виллы премиум класса в 5 минутах езды от международной школы, Чалонг, Пхукет, Таиланд
Чалонг, Таиланд
от
$1,23 млн
Комплекс состоит из 13 двухэтажных роскошных вилл с бассейном, функциональным дизайном, роскошной отделкой и передовыми технологиями. Каждая вилла, полностью функциональная, с большим количеством полезного пространства для хранения вещей и проживания, включает 3-5 спален с большими гардеробн…
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Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами, с видом на горы, море, озеро и сад, в центре Пхукета, Таиланд
Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами, с видом на горы, море, озеро и сад, в центре Пхукета, Таиланд
Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами, с видом на горы, море, озеро и сад, в центре Пхукета, Таиланд
Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами, с видом на горы, море, озеро и сад, в центре Пхукета, Таиланд
Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами, с видом на горы, море, озеро и сад, в центре Пхукета, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами, с видом на горы, море, озеро и сад, в центре Пхукета, Таиланд
Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами, с видом на горы, море, озеро и сад, в центре Пхукета, Таиланд
Кату, Таиланд
от
$888,607
В проекте виллы с разными планировками: 3-6 спальни и 4-6 ванные комнаты. Они отлично подойдут семьям и экспатам, которые стремятся к уединённой спокойной жизни. При этом за 5-20 минут можно доехать до ресторанов, магазинов, пляжей, международных школ HeadStart и British School, которые отно…
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с хорошей инфраструктурой в Бангкоке, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с хорошей инфраструктурой в Бангкоке, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с хорошей инфраструктурой в Бангкоке, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с хорошей инфраструктурой в Бангкоке, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с хорошей инфраструктурой в Бангкоке, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с хорошей инфраструктурой в Бангкоке, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с хорошей инфраструктурой в Бангкоке, Таиланд
Бангкок, Таиланд
от
$675,331
Современный жилой комплекс включает лобби и зону ко-воркинга, клубный дом, взрослый и детский бассейны, фитнес-зал, йога-комнату, парк, круглосуточную охрану. Каждый дом имеет 3 спальни, 4-5 ванных комнат, гостиную, столовую, кухню, кладовую комнату, гардеробную, террасы, парковку на 2-3 маш…
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Жилой комплекс Апартаменты в 500 метрах от пляжа Банг Тао.
Жилой комплекс Апартаменты в 500 метрах от пляжа Банг Тао.
Жилой комплекс Апартаменты в 500 метрах от пляжа Банг Тао.
Жилой комплекс Апартаменты в 500 метрах от пляжа Банг Тао.
Жилой комплекс Апартаменты в 500 метрах от пляжа Банг Тао.
Показать все Жилой комплекс Апартаменты в 500 метрах от пляжа Банг Тао.
Жилой комплекс Апартаменты в 500 метрах от пляжа Банг Тао.
Choeng Thale, Таиланд
от
$134,965
Варианты отделки С отделкой
Современный комплекс, расположен всего в 500 метрах от популярного пляжа Банг Тао, что делает этот проект отличной возможностью для инвестиций и комфортной жизни. Комплекс включает семь 7-этажных зданий, выполненных в современном стиле с использованием натуральных материалов. Интерьеры и …
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Жилой комплекс Новый закрытый комплекс таунхаусов с двумя бассейнами рядом с пляжем Чонг Мон, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый закрытый комплекс таунхаусов с двумя бассейнами рядом с пляжем Чонг Мон, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый закрытый комплекс таунхаусов с двумя бассейнами рядом с пляжем Чонг Мон, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый закрытый комплекс таунхаусов с двумя бассейнами рядом с пляжем Чонг Мон, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый закрытый комплекс таунхаусов с двумя бассейнами рядом с пляжем Чонг Мон, Самуи, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый закрытый комплекс таунхаусов с двумя бассейнами рядом с пляжем Чонг Мон, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый закрытый комплекс таунхаусов с двумя бассейнами рядом с пляжем Чонг Мон, Самуи, Таиланд
Баан Банг Рак, Таиланд
от
$292,952
Откройте для себя лучший уровень жизни в стильном таунхаусе. Эти продуманные дома предлагают великолепное сочетание комфорта и удобства благодаря собственным парковочным местам и просторной гостевой парковке. круглосуточная охрана и услуги по управелнию полностью оборудованный тренажерный з…
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Жилой комплекс Новая резиденция с отелем и спа-центром в 50 метрах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с отелем и спа-центром в 50 метрах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с отелем и спа-центром в 50 метрах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с отелем и спа-центром в 50 метрах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с отелем и спа-центром в 50 метрах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с отелем и спа-центром в 50 метрах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с отелем и спа-центром в 50 метрах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Чонг Тале, Таиланд
от
$271,446
Резиденция располагает отелем, большим бассейном и баром, рестораном, спа-центром, фитнес-центром, детским клубом, конференц-залом, пляжем. Окончание строительства - 2 квартал 2024 года. Преимущества Ежегодный гарантированный доход 6% в течение 5 лет. Расположение и объекты поблизости Недв…
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Жилой комплекс Апартаменты «под ключ» в новом жилом комплексе, Муанг Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Апартаменты «под ключ» в новом жилом комплексе, Муанг Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Апартаменты «под ключ» в новом жилом комплексе, Муанг Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Апартаменты «под ключ» в новом жилом комплексе, Муанг Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Апартаменты «под ключ» в новом жилом комплексе, Муанг Пхукет, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Апартаменты «под ключ» в новом жилом комплексе, Муанг Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Апартаменты «под ключ» в новом жилом комплексе, Муанг Пхукет, Таиланд
Ban Sa Pam, Таиланд
от
$156,228
Великолепный комплекс на восточном побережье Пхукета включает несколько зон — 3 роскошные виллы, таунхаусы, 2 корпуса с апартаментами, клубный дом, отель и пристань. 20 минут на лодке — и вы можете добраться до другого уединённого острова Coconut Island прямо в 500 метрах напротив. Для жильц…
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Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами, фитнес-центром и тропическим садом, в 850 метрах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами, фитнес-центром и тропическим садом, в 850 метрах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами, фитнес-центром и тропическим садом, в 850 метрах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами, фитнес-центром и тропическим садом, в 850 метрах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами, фитнес-центром и тропическим садом, в 850 метрах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами, фитнес-центром и тропическим садом, в 850 метрах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами, фитнес-центром и тропическим садом, в 850 метрах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Ban Bang Thao, Таиланд
от
$178,084
Комплекс апартаментов с видом на бассейны и небольшой тропический сад. Расположен в самом сердце Пхукета, всего в 850 метрах от пляжного клуба Catch Beach Club. Эксклюзивный комплекс отличается элегантностью дизайна и спокойной атмосферой окружающей природы. В каждом апартаменте есть 1-2 спа…
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Жилой комплекс Комплекс апартаментов Ayana Heights Seaview с видом на пляж Лаян.
Жилой комплекс Комплекс апартаментов Ayana Heights Seaview с видом на пляж Лаян.
Жилой комплекс Комплекс апартаментов Ayana Heights Seaview с видом на пляж Лаян.
Жилой комплекс Комплекс апартаментов Ayana Heights Seaview с видом на пляж Лаян.
Жилой комплекс Комплекс апартаментов Ayana Heights Seaview с видом на пляж Лаян.
Показать все Жилой комплекс Комплекс апартаментов Ayana Heights Seaview с видом на пляж Лаян.
Жилой комплекс Комплекс апартаментов Ayana Heights Seaview с видом на пляж Лаян.
Чонг Тале, Таиланд
от
$236,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Ayana Heights Seaview Residence - это премиальный жилой комплекс со всеми удобствами будет построен на площади 49.000 м2 в Престижном районе острова Банг Тао, рядом с курортом Лагуна и пляжем Лаян. Комплекс предлагает разнообразные варианты апартаментов с панорамными видами на Андаманское…
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл премиум класса, Тхеп Касаттри, Таланг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл премиум класса, Тхеп Касаттри, Таланг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл премиум класса, Тхеп Касаттри, Таланг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл премиум класса, Тхеп Касаттри, Таланг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл премиум класса, Тхеп Касаттри, Таланг, Пхукет, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл премиум класса, Тхеп Касаттри, Таланг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл премиум класса, Тхеп Касаттри, Таланг, Пхукет, Таиланд
Thalang, Таиланд
от
$1,26 млн
Новая ультра-роскошная недвижимость сочетает в себе великолепный ландшафт и индивидуальность комплекса. Это сочетание комфорта и естественности, которое гармонирует с образом жизни, о котором вы всегда мечтали. Этот комплекс, идеально интегрированный в престижный район, задуман как минималис…
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Жилой комплекс Современный жилой комплекс вилл с бассейнами, Бо Пхут, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Современный жилой комплекс вилл с бассейнами, Бо Пхут, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Современный жилой комплекс вилл с бассейнами, Бо Пхут, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Современный жилой комплекс вилл с бассейнами, Бо Пхут, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Современный жилой комплекс вилл с бассейнами, Бо Пхут, Самуи, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Современный жилой комплекс вилл с бассейнами, Бо Пхут, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Современный жилой комплекс вилл с бассейнами, Бо Пхут, Самуи, Таиланд
ban bang raks, Таиланд
от
$422,468
Новый жилой комплекс будет состоять из 7 двухэтажный вилл, каждая с личным бассейном, садом и паркингом. Есть возможность купить полный пакет мебели. Расположенные среди неподвластной времени красоты натуральных тиковых деревьев, эти дома предлагают спокойное убежище, где современная элегант…
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс меблированных вилл в Талинг Нгаме, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс меблированных вилл в Талинг Нгаме, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс меблированных вилл в Талинг Нгаме, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс меблированных вилл в Талинг Нгаме, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс меблированных вилл в Талинг Нгаме, Самуи, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс меблированных вилл в Талинг Нгаме, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс меблированных вилл в Талинг Нгаме, Самуи, Таиланд
Панг Ка, Таиланд
от
$675,639
Комплекс предлагает 17 вилл с бассейнами размером 3x8 м, садами и парковочными местами на 2 машины. Ширина проектной дороги 8 м. В каждой вилле есть гостиная/столовая с открытой кухней, 3 спальни, 4 ванные комнаты, 2 ванны на открытом воздухе, подсобное помещение и кладовая. Преимущества 2…
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Жилой комплекс Апартаменты в комплексе Aura Condominium в районе Раваи.
Жилой комплекс Апартаменты в комплексе Aura Condominium в районе Раваи.
Жилой комплекс Апартаменты в комплексе Aura Condominium в районе Раваи.
Жилой комплекс Апартаменты в комплексе Aura Condominium в районе Раваи.
Жилой комплекс Апартаменты в комплексе Aura Condominium в районе Раваи.
Показать все Жилой комплекс Апартаменты в комплексе Aura Condominium в районе Раваи.
Жилой комплекс Апартаменты в комплексе Aura Condominium в районе Раваи.
Равай, Таиланд
от
$91,800
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Современный жилой комплекс в престижном районе Раваи, который идеально сочетает комфорт городской жизни с близостью к природе и знаменитым пляжам. Одним из главных преимуществ комплекса является его удобное расположение - всего в нескольких минутах от пляжей Найхарн и Ката, а также рядом …
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Жилой комплекс SEASPIRE
Жилой комплекс SEASPIRE
Жилой комплекс SEASPIRE
Жилой комплекс SEASPIRE
Жилой комплекс SEASPIRE
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Жилой комплекс SEASPIRE
Паттайя, Таиланд
от
$153,182
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 49
Старт продаж нового проекта в сердце Джомтьена — SEASPIRE, которые обеспечат вам стабильный доход и комфортное проживание! Доступна рассрочка! Первая береговая линия! В стоимость квартиры включена вся отделка, сантехника, декор, полная меблировка и бытовая техника! Sea Spire Jomtien — это но…
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DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейнами, зонами коворкинга и садами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейнами, зонами коворкинга и садами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейнами, зонами коворкинга и садами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейнами, зонами коворкинга и садами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейнами, зонами коворкинга и садами, Паттайя, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейнами, зонами коворкинга и садами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейнами, зонами коворкинга и садами, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$360,485
Проект премиального уровня от известного застройщика в Паттайе. Резиденция представляет собой здание в 56 этажей на 548 квартир. Все квартиры с чистовой отделкой, встроенной бытовой техникой, сантехникой, системой кондиционирования. В комплексе есть вся необходимая инфраструктура для комфорт…
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Жилой комплекс Меблированные апартаменты в отельном комплексе Laya Resort.
Жилой комплекс Меблированные апартаменты в отельном комплексе Laya Resort.
Жилой комплекс Меблированные апартаменты в отельном комплексе Laya Resort.
Жилой комплекс Меблированные апартаменты в отельном комплексе Laya Resort.
Жилой комплекс Меблированные апартаменты в отельном комплексе Laya Resort.
Показать все Жилой комплекс Меблированные апартаменты в отельном комплексе Laya Resort.
Жилой комплекс Меблированные апартаменты в отельном комплексе Laya Resort.
Choeng Thale, Таиланд
от
$134,894
Варианты отделки С отделкой
Готовые апартаменты с мебелью и техникой в отельном комплексе  Laya Resort & Radisson Blu. Отельный комплекс Laya Resort & Radisson Blu расположен на границе с национальным парком Сиринат, а до пляжа Лаян - 350 метров. В пешей и быстрой транспортной доступности находятся магазины, кафе…
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Жилой комплекс Новые квартиры в жилом комплексе всего в 50 м от пляжа Май Кхао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые квартиры в жилом комплексе всего в 50 м от пляжа Май Кхао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые квартиры в жилом комплексе всего в 50 м от пляжа Май Кхао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые квартиры в жилом комплексе всего в 50 м от пляжа Май Кхао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые квартиры в жилом комплексе всего в 50 м от пляжа Май Кхао, Пхукет, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новые квартиры в жилом комплексе всего в 50 м от пляжа Май Кхао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые квартиры в жилом комплексе всего в 50 м от пляжа Май Кхао, Пхукет, Таиланд
Тхаланг, Таиланд
от
$269,824
Проект представляет собой уникальный многофункциональный комплекс, расположенный на одном из самых красивых пляжей Пхукета — Май Кхао. Охватывая общую площадь 88 000 м2, проект имеет пляжную линию протяженностью почти 600 метров. Комплекс может похвастаться стандартными номерами 5-звездочног…
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Жилой комплекс Комплекс вилл с круглосуточной охраной и детской площадкой рядом с международными школами и пляжами, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с круглосуточной охраной и детской площадкой рядом с международными школами и пляжами, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с круглосуточной охраной и детской площадкой рядом с международными школами и пляжами, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с круглосуточной охраной и детской площадкой рядом с международными школами и пляжами, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с круглосуточной охраной и детской площадкой рядом с международными школами и пляжами, Самуи, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Комплекс вилл с круглосуточной охраной и детской площадкой рядом с международными школами и пляжами, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с круглосуточной охраной и детской площадкой рядом с международными школами и пляжами, Самуи, Таиланд
Ламай, Таиланд
от
$613,657
Откройте для себя непревзойденный уровень жизни в самом сердце Ламай. Комплекс состоит из 8 вилл с 4 спальнями. Каждая вилла имеет гараж, бассейн, террасу и балконы. Особенности: круглосуточная охрана консьерж-сервис пешеходные дорожки ухоженная территория детская площадка Расположение и …
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и террасами в одном из самых популярных районов Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и террасами в одном из самых популярных районов Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и террасами в одном из самых популярных районов Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и террасами в одном из самых популярных районов Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и террасами в одном из самых популярных районов Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и террасами в одном из самых популярных районов Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и террасами в одном из самых популярных районов Самуи, Таиланд
ban bang raks, Таиланд
от
$397,798
Комплекс состоит из 6 вилл, сочетающих в себе современный и тропический дизайн. высококачественные материалы пышный сад парковка на 2 машины крытая терраса инфинити-бассейн Окончание строительства - 2025 год. Расположение и объекты поблизости Международная школа - 5 минут Супермаркет - 5…
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Жилой комплекс Комплекс одноэтажных вилл с бассейнами в престижном районе, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс одноэтажных вилл с бассейнами в престижном районе, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс одноэтажных вилл с бассейнами в престижном районе, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс одноэтажных вилл с бассейнами в престижном районе, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс одноэтажных вилл с бассейнами в престижном районе, Пхукет, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Комплекс одноэтажных вилл с бассейнами в престижном районе, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс одноэтажных вилл с бассейнами в престижном районе, Пхукет, Таиланд
Thalang, Таиланд
от
$854,309
Предлагаются современные виллы в тропическом стиле с бассейном 41 м2, террасой и гаражом. Резиденция располагает круглосуточной охраной. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Встроенная кухня Бытовая техника Bosch Расположение и объекты поблизости Международная школа - 12 минут Гольф…
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейном и клубом рядом с пляжем Лаян, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейном и клубом рядом с пляжем Лаян, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейном и клубом рядом с пляжем Лаян, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейном и клубом рядом с пляжем Лаян, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейном и клубом рядом с пляжем Лаян, Пхукет, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейном и клубом рядом с пляжем Лаян, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейном и клубом рядом с пляжем Лаян, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
$2,37 млн
Kiara Reserve - это элитная фирменная резиденция, состоящая из вилл и апартаментов с бассейнами, в районе Layan Bay. Layan Bay представляет собой курортный, жилой и развлекательный комплекс на северо-западном побережье Пхукета. Проект располагается на большом земельном участке на склоне холм…
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с гольф-клубом и спа-центром в 900 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с гольф-клубом и спа-центром в 900 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с гольф-клубом и спа-центром в 900 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с гольф-клубом и спа-центром в 900 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с гольф-клубом и спа-центром в 900 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл с гольф-клубом и спа-центром в 900 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с гольф-клубом и спа-центром в 900 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд
Столичный ампхе Пхукет, Таиланд
от
$1,43 млн
Комплекс состоит из 15 элитных вилл с панорамным видом, собственными бассейнами, террасами и крытыми парковками. Особенности проекта: круглосуточная охрана гольф-клуб тренажерный зал спа детский клуб теннисный корт пляжные клубы рестораны Расположение и объекты поблизости Недвижимость нах…
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с престижными международными школами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с престижными международными школами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с престижными международными школами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с престижными международными школами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с престижными международными школами, Пхукет, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с престижными международными школами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с престижными международными школами, Пхукет, Таиланд
Тхаланг, Таиланд
от
$829,517
Откройте для себя резиденцию, где роскошь гармонично сочетается с природой. Здесь вы найдете умиротворенную атмосферу в окружении пышной зелени, гор и спокойного водохранилища Bang Niew Dam Reservoir. Ощутите приятное прикосновение самого свежего воздуха. Современные крытые и открытые простр…
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Жилой комплекс Апартаменты в первоклассном жилом комплексе рядом с пляжем Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Апартаменты в первоклассном жилом комплексе рядом с пляжем Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Апартаменты в первоклассном жилом комплексе рядом с пляжем Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Апартаменты в первоклассном жилом комплексе рядом с пляжем Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Апартаменты в первоклассном жилом комплексе рядом с пляжем Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Апартаменты в первоклассном жилом комплексе рядом с пляжем Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Апартаменты в первоклассном жилом комплексе рядом с пляжем Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$143,534
Роскошный высотный кондоминиум, расположенный в центре пляжа Джомтьен. Он предлагает покупателям ультра стильную архитектуру в сочетании с великолепными удобствами, которые предоставят вам все необходимое, чтобы максимально жить как на пляжном курорте. Наслаждайтесь захватывающим видом на мо…
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Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами в жилом комплексе с природным водопадом, Ламай, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами в жилом комплексе с природным водопадом, Ламай, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами в жилом комплексе с природным водопадом, Ламай, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами в жилом комплексе с природным водопадом, Ламай, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами в жилом комплексе с природным водопадом, Ламай, Самуи, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами в жилом комплексе с природным водопадом, Ламай, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами в жилом комплексе с природным водопадом, Ламай, Самуи, Таиланд
Ламай, Таиланд
от
$567,819
Коллекция современных вилл с бассейном, расположенных в самом сердце Ламаи, на холме среди природы. С панорамными видами и спокойной атмосферой эта недвижимость выделяется как единственный проект вилл с бассейнами на Самуи, в котором есть уникальный водопад и ручей, протекающий по всей терри…
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Жилой комплекс Жилой комплекс первоклассных вилл с частными бассейнами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс первоклассных вилл с частными бассейнами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс первоклассных вилл с частными бассейнами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс первоклассных вилл с частными бассейнами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс первоклассных вилл с частными бассейнами, Пхукет, Таиланд
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Жилой комплекс Жилой комплекс первоклассных вилл с частными бассейнами, Пхукет, Таиланд
Тхаланг, Таиланд
от
$986,785
Новый эксклюзивный комплекс вилл в тропическом стиле. Каждая имеет бассейн, сад и паркинг. Жилой комплекс будет построен в 2 фазы: фаза 1 площадью 9948 м2 включает 5 вилл типа А, 3 виллы типа В, 1 виллу типа С фаза 2 площадью 8279 м2 включает 12 вилл типа С Особенности квартир Тип А - 4 …
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Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейнами и живописным видом, Бангкок, Таиланд
Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейнами и живописным видом, Бангкок, Таиланд
Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейнами и живописным видом, Бангкок, Таиланд
Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейнами и живописным видом, Бангкок, Таиланд
Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейнами и живописным видом, Бангкок, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейнами и живописным видом, Бангкок, Таиланд
Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейнами и живописным видом, Бангкок, Таиланд
Бангкок, Таиланд
от
$225,369
Резиденция располагает детской площадкой, 40-метровым бассейном с живописным видом, джакузи и солнечной террасой, детским бассейном, зоной отдыха и коворкингом, тренажерным залом, парной, садом на крыше, круглосуточной охраной и парковкой. Удобства и оснащение в доме Система "умный дом" Ко…
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Жилой комплекс Жилой комплекс с большим бассейном, спа и коворкингом, Бангкок, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс с большим бассейном, спа и коворкингом, Бангкок, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс с большим бассейном, спа и коворкингом, Бангкок, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс с большим бассейном, спа и коворкингом, Бангкок, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс с большим бассейном, спа и коворкингом, Бангкок, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс с большим бассейном, спа и коворкингом, Бангкок, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс с большим бассейном, спа и коворкингом, Бангкок, Таиланд
Бангкок, Таиланд
от
$86,886
Комплекс представляет собой определение нового устойчивого стиля жизни, который сочетает в себе технологии и естественные зеленые зоны. Особенности: лобби конференц-зал бассейн общая кухня коворкинг прачечная зона отдыха с библиотекой на открытом воздухе игровая комната спа бар зал для меро…
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами недалеко от пляжей, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами недалеко от пляжей, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами недалеко от пляжей, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами недалеко от пляжей, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами недалеко от пляжей, Пхукет, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами недалеко от пляжей, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами недалеко от пляжей, Пхукет, Таиланд
Чонг Тале, Таиланд
от
$617,768
Окунитесь в атмосферу LuxPride Phase 4. Комплекс современных вилл с бассейном, расположенном в самом сердце Пхукета. Эти виллы, сочетающие в себе минималистскую архитектуру, элегантные кедровые крыши и высокие панорамные окна, создают светлый и воздушный интерьер, напоминающий о древних азиа…
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами в 800 метрах от пляжа Чонгмон, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами в 800 метрах от пляжа Чонгмон, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами в 800 метрах от пляжа Чонгмон, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами в 800 метрах от пляжа Чонгмон, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами в 800 метрах от пляжа Чонгмон, Самуи, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами в 800 метрах от пляжа Чонгмон, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами в 800 метрах от пляжа Чонгмон, Самуи, Таиланд
Чаенг Мон, Таиланд
от
$381,651
Виллы и таунхаусы с современными интерьерами, построенные с использованием экологичных технологий и качественных материалов. Эти виллы воплощают идеальный баланс между тропической тишиной и современной утонченностью. Основные характеристики недвижимости: 11 дизайнерских вилл, обеспечивающих…
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Жилой комплекс CANVAS PRESALE
Жилой комплекс CANVAS PRESALE
Жилой комплекс CANVAS PRESALE
Жилой комплекс CANVAS PRESALE
Жилой комплекс CANVAS PRESALE
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Жилой комплекс CANVAS PRESALE
Пхукет, Таиланд
от
$199,257
Год сдачи 2025
Количество этажей 6
Уникальная инвестиционная возможность! Комфортные апартаменты  в окружении зелени и современными удобствами. Квартира от Инвестора! Продажа по договору уступки! Рассрочка! Полная меблировка! Испытайте полный комфорт и спокойствие в CANVAS, где каждый уголок создан для того, чтобы восхищат…
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Вилла Botanica Ocean Valley в современном стиле
Вилла Botanica Ocean Valley в современном стиле
Вилла Botanica Ocean Valley в современном стиле
Вилла Botanica Ocean Valley в современном стиле
Вилла Botanica Ocean Valley в современном стиле
Вилла Botanica Ocean Valley в современном стиле
Вилла Botanica Ocean Valley в современном стиле
Пхукет, Таиланд
от
$2,14 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 1
Botanica Ocean Valley - это проект роскошных вилл с бассейном, спроектированные одним из очень успешных застройщиков вилл на Пхукете. Комплекс находится по адресу: Choeng Thale, Thalang District, Phuket 83110, недалеко от пристани Ао Пор Гранд Марина. На территории комплекса расположен…
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DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами, Паттайя, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$495,126
Качественный жилой комплекс, построенный с вниманием к каждой детали. Просторные гостиные с высокими потолками. Большие окна для максимального естественного освещения, из которых вы сможете наслаждаться живописным видом на сад. Особенности собственный бассейн с джакузи парковка круглосуточн…
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Жилой комплекс Резиденция с бассейном и видом на море в 5 минутах езды от пляжей, Патонг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и видом на море в 5 минутах езды от пляжей, Патонг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и видом на море в 5 минутах езды от пляжей, Патонг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и видом на море в 5 минутах езды от пляжей, Патонг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и видом на море в 5 минутах езды от пляжей, Патонг, Пхукет, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Резиденция с бассейном и видом на море в 5 минутах езды от пляжей, Патонг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и видом на море в 5 минутах езды от пляжей, Патонг, Пхукет, Таиланд
Патонг, Таиланд
от
$702,776
Комплекс включает 19 эксклюзивных апартаментов с видом на море. бассейн сад круглосуточная охрана консьерж-сервис вид на море Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Кухонная мебель и бытовая техника Водонагреватель Преимущества Высокий спрос на аренду (стоимость составляет от 100 000…
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Жилой комплекс Новые квартиры «под ключ» в пешей доступности от пляжа Най Янг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые квартиры «под ключ» в пешей доступности от пляжа Най Янг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые квартиры «под ключ» в пешей доступности от пляжа Най Янг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые квартиры «под ключ» в пешей доступности от пляжа Най Янг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые квартиры «под ключ» в пешей доступности от пляжа Най Янг, Пхукет, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новые квартиры «под ключ» в пешей доступности от пляжа Най Янг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые квартиры «под ключ» в пешей доступности от пляжа Най Янг, Пхукет, Таиланд
Са Кху, Таиланд
от
$100,332
Комплекс расположен в 400 метрах от пляжа Найянг и является одним из лучших проектов в этом районе. Всего в комплексе 6 семиэтажных жилых зданий, а также есть отдельное здание парковки. Проект предлагает 814 квартир различного типа: 28 м² — 1 спальня 35 м² — 1 спальня 55 м² — 2 спальни 113 …
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Жилой комплекс Закрытый комплекс тропических вилл с бассейнами рядом с международными школами и пляжами, Ламай, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Закрытый комплекс тропических вилл с бассейнами рядом с международными школами и пляжами, Ламай, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Закрытый комплекс тропических вилл с бассейнами рядом с международными школами и пляжами, Ламай, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Закрытый комплекс тропических вилл с бассейнами рядом с международными школами и пляжами, Ламай, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Закрытый комплекс тропических вилл с бассейнами рядом с международными школами и пляжами, Ламай, Самуи, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Закрытый комплекс тропических вилл с бассейнами рядом с международными школами и пляжами, Ламай, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Закрытый комплекс тропических вилл с бассейнами рядом с международными школами и пляжами, Ламай, Самуи, Таиланд
Ламай, Таиланд
от
$477,974
Эксклюзивный комплекс с просторной общей зоной, 2 пентхаусами и 13 отдельными виллами. Здесь вы найдете безопасные пространства для детей, магазин, кафе и всю необходимую инфраструктуру для отдыха. Особенности проекта: парк кафе парковка спортивные сооружения детская площадка охрана магазин…
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс квартир с личными бассейнами на первой линии от пляжа в Чалонге, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс квартир с личными бассейнами на первой линии от пляжа в Чалонге, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс квартир с личными бассейнами на первой линии от пляжа в Чалонге, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс квартир с личными бассейнами на первой линии от пляжа в Чалонге, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс квартир с личными бассейнами на первой линии от пляжа в Чалонге, Пхукет, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс квартир с личными бассейнами на первой линии от пляжа в Чалонге, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс квартир с личными бассейнами на первой линии от пляжа в Чалонге, Пхукет, Таиланд
Чалонг, Таиланд
от
$364,288
Идеальное место премиум-класса на берегу моря на Пхукете, где сочетаются роскошь и комфорт. Потрясающие квартиры с захватывающим видом на море, просторной планировкой, а все спальни оснащены ванными комнатами, что обеспечивает поистине незабываемые впечатления. Идеальное сочетание жизни прем…
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в 400 метрах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в 400 метрах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в 400 метрах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в 400 метрах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в 400 метрах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в 400 метрах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в 400 метрах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$1,95 млн
Испытайте босоногую роскошь в лучшем виде в самом сердце Банг Тао в великом «Origin Resort World Phuket», роскошном центре в пляжной зоне Пхукета. Откройте для себя изысканную роскошную виллу BALCO, расположенную в этом престижном месте. Насладитесь романтическим видом на бассейн и воспользу…
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Жилой комплекс Новые виллы бизнес-класса на северо-востоке Самуи, 5 минут до пляжа Чонгмон, 8 минут до аэропорта Самуи, Бо Пхут, Таиланд
Жилой комплекс Новые виллы бизнес-класса на северо-востоке Самуи, 5 минут до пляжа Чонгмон, 8 минут до аэропорта Самуи, Бо Пхут, Таиланд
Жилой комплекс Новые виллы бизнес-класса на северо-востоке Самуи, 5 минут до пляжа Чонгмон, 8 минут до аэропорта Самуи, Бо Пхут, Таиланд
Жилой комплекс Новые виллы бизнес-класса на северо-востоке Самуи, 5 минут до пляжа Чонгмон, 8 минут до аэропорта Самуи, Бо Пхут, Таиланд
Жилой комплекс Новые виллы бизнес-класса на северо-востоке Самуи, 5 минут до пляжа Чонгмон, 8 минут до аэропорта Самуи, Бо Пхут, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новые виллы бизнес-класса на северо-востоке Самуи, 5 минут до пляжа Чонгмон, 8 минут до аэропорта Самуи, Бо Пхут, Таиланд
Жилой комплекс Новые виллы бизнес-класса на северо-востоке Самуи, 5 минут до пляжа Чонгмон, 8 минут до аэропорта Самуи, Бо Пхут, Таиланд
ban bang raks, Таиланд
от
$597,770
Виллы бизнес-класса с панорамными окнами и частными бассейнами всего в 5 минутах от пляжа Чонг Мон на Самуи. Проект включает 3 типа вилл с видом на море с 3-4 спальнями и 4 ванными комнатами: The Cliff (2 этажа), The Bay (2 этажа), The Flat (1 этаж). В главной спальне есть просторная гардеро…
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Жилой комплекс Шикарный проект The Title Katabello рядом с пляжем Ката.
Жилой комплекс Шикарный проект The Title Katabello рядом с пляжем Ката.
Жилой комплекс Шикарный проект The Title Katabello рядом с пляжем Ката.
Жилой комплекс Шикарный проект The Title Katabello рядом с пляжем Ката.
Жилой комплекс Шикарный проект The Title Katabello рядом с пляжем Ката.
Показать все Жилой комплекс Шикарный проект The Title Katabello рядом с пляжем Ката.
Жилой комплекс Шикарный проект The Title Katabello рядом с пляжем Ката.
Карон, Таиланд
от
$129,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Современный жилой комплекс в средиземноморском стиле, расположенный в пешей доступности от популярного пляжа Ката, предлагает комфортные квартиры и развитую инфраструктуру. Комплекс состоит из восьми семиэтажных зданий, двух парковочных зданий и зоны для домашних животных. Проект включает…
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Smart Home
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Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, коворкингом и панорамным видом рядом с набережной и международной школой, Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, коворкингом и панорамным видом рядом с набережной и международной школой, Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, коворкингом и панорамным видом рядом с набережной и международной школой, Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, коворкингом и панорамным видом рядом с набережной и международной школой, Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, коворкингом и панорамным видом рядом с набережной и международной школой, Раваи, Пхукет, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, коворкингом и панорамным видом рядом с набережной и международной школой, Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, коворкингом и панорамным видом рядом с набережной и международной школой, Раваи, Пхукет, Таиланд
Равай, Таиланд
от
$247,504
Enigma Residence - это уникальный жилой комплекс, где комфорт и качество сочетаются с передовыми технологиями, становясь реальностью. Особенности квартиры с видом на море практичные планировки система "умный дом" современный дизайн и качественные материалы лобби и ресепшн подземная парковка…
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс меблированных вилл с бассейнами в Марете, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс меблированных вилл с бассейнами в Марете, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс меблированных вилл с бассейнами в Марете, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс меблированных вилл с бассейнами в Марете, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс меблированных вилл с бассейнами в Марете, Самуи, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс меблированных вилл с бассейнами в Марете, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс меблированных вилл с бассейнами в Марете, Самуи, Таиланд
Ламай, Таиланд
от
$243,613
Частный жилой комплекс из 6 одинаковых вилл, расположенный в самом сердце сохранившейся, спокойной и естественной среды, в пышной кокосовой роще На Муанг, на юге острова Самуи. Каждая вилла построена на одном уровне, с планировкой, обеспечивающей полную конфиденциальность, в тихом и аутентич…
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами и общим фитнес-центром на Пхукете, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами и общим фитнес-центром на Пхукете, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами и общим фитнес-центром на Пхукете, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами и общим фитнес-центром на Пхукете, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами и общим фитнес-центром на Пхукете, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами и общим фитнес-центром на Пхукете, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами и общим фитнес-центром на Пхукете, Таиланд
Ban Nong Bua, Таиланд
от
$1,27 млн
Комплекс включает 9 вилл Размер земельного участка: от 509,91 до 779,08 м2 Площадь дома: от 403,7 до 485,25 м2 Спальни: 3 спальни и 4 ванные комнаты Размер бассейна: 4,20 х 10 метров Есть компания для управления общей территорией и фитнес-центр Пакет мебели - 62 000 евро (для виллы с 4 спаль…
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Вилла The Priva Golf Course
Вилла The Priva Golf Course
Вилла The Priva Golf Course
Вилла The Priva Golf Course
Вилла The Priva Golf Course
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Вилла The Priva Golf Course
Кату, Таиланд
от
$980,435
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 3
Площадь 532–817 м²
4 объекта недвижимости 4
Гарантия доходаО комплексе:Виллы предлагают 5 спальных комнат, включая большую мастер спальню с террасой, ванной и рабочим пространством. Просторная гостиная с панорамными окнами, столовая и европейская кухня. Дополнительная гостиная на нижнем уровне. Полная чистовая отделка с сантехникой, к…
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Tumanov Group
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Жилой комплекс Комплекс вилл с панорамным видом и бассейнами, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с панорамным видом и бассейнами, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с панорамным видом и бассейнами, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с панорамным видом и бассейнами, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с панорамным видом и бассейнами, Самуи, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Комплекс вилл с панорамным видом и бассейнами, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с панорамным видом и бассейнами, Самуи, Таиланд
Сураттхани, Таиланд
от
$305,287
Добро пожаловать в жилой комплекс Samui Paradise Villas - очаровательный оазис, расположенный в спокойном районе Bangpor Soi 5, на чистейших берегах Самуи. Эксклюзивный проект включает 11 тщательно продуманных вилл, чтобы предложить вам роскошную жизнь в истинном раю на земле. Комплекс распо…
Агентство
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Вилла MONO Champaca
Вилла MONO Champaca
Вилла MONO Champaca
Вилла MONO Champaca
Вилла MONO Champaca
Вилла MONO Champaca
Вилла MONO Champaca
Пхукет, Таиланд
Цена по запросу
Количество этажей 1
Роскошные виллы с множеством удобств и развитой инфраструктурой! Потенциальная доходность при аренде: ~ 6%!  Минималистичный премиум-дизайн в тропическом стиле! Меблировка и отделка: полностью оборудованная кухня (духовка, холодильник, плита, вытяжка), встроенные шкафы, гостевой санузел…
Агентство
DDA Real Estate
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Агентство
DDA Real Estate
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Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами, спа-центром и собственным выходом к пляжу, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами, спа-центром и собственным выходом к пляжу, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами, спа-центром и собственным выходом к пляжу, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами, спа-центром и собственным выходом к пляжу, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами, спа-центром и собственным выходом к пляжу, Паттайя, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами, спа-центром и собственным выходом к пляжу, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами, спа-центром и собственным выходом к пляжу, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$9,66 млн
Комплекс состоит из 61 эксклюзивной двухэтажной виллы (2-4 спальни) с панорамными видами на Сиамский залив. Эти тропические виллы вашей мечты представляют собой гармоничное сочетание очарования традиционного Таиланда и современной архитектуры. Каждый дом включает большие открытые пространств…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами и зонами отдыха, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами и зонами отдыха, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами и зонами отдыха, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами и зонами отдыха, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами и зонами отдыха, Пхукет, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами и зонами отдыха, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами и зонами отдыха, Пхукет, Таиланд
Чонг Тале, Таиланд
от
$1,34 млн
Предлагаются элитные виллы с бассейнами, джакузи, парковкой на 2 машины, зонами отдыха на открытом воздуха, тропическими садами с водопадами. Площадь земельных участков — от 550 м² до 940 м². Особенности квартир Каждый дом включает гостиную с обеденной зоной, кухней открытой планировки и вы…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами, садом и детским клубом, Бангкок, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами, садом и детским клубом, Бангкок, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами, садом и детским клубом, Бангкок, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами, садом и детским клубом, Бангкок, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами, садом и детским клубом, Бангкок, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами, садом и детским клубом, Бангкок, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами, садом и детским клубом, Бангкок, Таиланд
Бангкок, Таиланд
от
$70,309
Комплекс состоит из 4 зданий и располагает богатой инфраструктурой: лобби кафе прачечная детский клуб библиотека бассейны детский бассейн джакузи кинотеатр сад Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в 700 метрах от станции метро
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс The Base Bukit в районе Кату.
Жилой комплекс Новый жилой комплекс The Base Bukit в районе Кату.
Жилой комплекс Новый жилой комплекс The Base Bukit в районе Кату.
Жилой комплекс Новый жилой комплекс The Base Bukit в районе Кату.
Жилой комплекс Новый жилой комплекс The Base Bukit в районе Кату.
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс The Base Bukit в районе Кату.
Жилой комплекс Новый жилой комплекс The Base Bukit в районе Кату.
Кату, Таиланд
от
$100,000
Варианты отделки С отделкой
Управляющая компания Plast Property - более 30 лет опыта. Современный жилой комплекс с кондоминиумами и апартаментами в самом центре Пхукета. Комплекс состоит из трёх зданий по 8 этажей, всего 604 квартиры, в продаже студии, апартаменты с одной и двумя спальнями, площадью от 30 м2 до 5…
Агентство
Smart Home
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Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
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Жилой комплекс
Паттайя, Таиланд
от
$100,953
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 24
Площадь 32–69 м²
3 объекта недвижимости 3
Роскошный комплекс премиум-класса состоит из 24 этажей  и располагается в районе Джомтьен в 800 метрах от лучшего пляжа города - Jomtien Beach, что позволит наслаждаться потрясающими видами на Сиамский залив и город, а развитая инфраструктура на уровне 5* обеспечит комфортное проживание.  …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
32.0
112,201
Квартира 2 комнаты
64.0 – 69.0
221,871 – 258,428
Агентство
Geo Estate
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл в 5 минутах от пляжа Маенам, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл в 5 минутах от пляжа Маенам, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл в 5 минутах от пляжа Маенам, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл в 5 минутах от пляжа Маенам, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл в 5 минутах от пляжа Маенам, Самуи, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл в 5 минутах от пляжа Маенам, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл в 5 минутах от пляжа Маенам, Самуи, Таиланд
Мэнам, Таиланд
от
$511,587
Элитный жилой комплекс, сочетающий в себе гармонию с природой и современный комфорт. Проект состоит из 6 вилл с собственным бассейном и парковкой на 2 машины. Есть варианты с 3 и 4 спальнями. Просторные светлые интерьеры с панорамным остеклением органично вписываются в тропический ландшафт. …
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новый охраняемый комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с международной школой, Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый охраняемый комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с международной школой, Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый охраняемый комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с международной школой, Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый охраняемый комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с международной школой, Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый охраняемый комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с международной школой, Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый охраняемый комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с международной школой, Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый охраняемый комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с международной школой, Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$1,39 млн
Проект The Tales - это единственная в своем роде коллекция из 13 одноэтажных вилл с бассейнами в самом престижном районе Пхукета. Особенности вилл: просторные элитные виллы с 3 спальнями и собственными бассейнами открытые зоны отдыха у бассейна просторные гостиные-столовые с полностью обору…
Агентство
TRANIO
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Таиланд ежегодно привлекает миллионы туристов и инвесторов. Здесь сочетаются современные города, тропические острова с многочисленными пляжами. Поэтому страна активно развивает рынок недвижимости, особенно сегмент новостроек Таиланда.

Преимущества покупки недвижимости от застройщика в Таиланде

Безусловным преимуществом Таиланда является климат, природа и протяженная береговая линия, благодаря чему страна и стала популярным направлением. Однако есть и другие плюсы:

  • Современные стандарты строительства. Новые жилые комплексы в Таиланде строятся с использованием современных технологий и соответствуют высоким стандартам качества.
  • Гарантия юридической чистоты. При покупке недвижимости от застройщика в Таиланде вы избавлены от возможных сложностей с историей объекта или его правовым статусом.
  • Выгодные инвестиции. Новостройки в перспективных районах растут в цене, что делает их привлекательными для вложений.
  • Гибкие условия оплаты. Многие таиландские застройщики предлагают удобные схемы рассрочки на этапе строительства.
  • Широкий выбор вариантов. Можно подобрать квартиру или дом любой площади и планировки, удовлетворяющих самые разные запросы.

Стоимость жилья в новостройках Таиланда

Для иностранцев, планирующих купить квартиру в Таиланде от застройщика как инвестиционный актив, важно понимать, что несмотря на существенные региональные различия, рынок демонстрирует стабильный рост и спады на нем очень редки.

Стоимость местного жилья за 2024 год увеличивалась в среднем на 3–4% годовых, а на курортах с ограниченным земельным фондом (Пхукет, Самуи) темп роста достигал 5–9%. Это делает приобретение первичной недвижимости одним из наиболее устойчивых инструментов для долгосрочных вложений.

Средняя стоимость нового жилья в Таиланде по регионам:

Регион / город

Тип объектов

 Ориентировочная цена за м²
Бангкок Городские кондо (студии, 1–2 спальни) ≈ $2500–7000
Паттайя Курортные кондо, студии, 1 спальня ≈ $2000–3100
Пхукет Кондо и резиденции в курортных зонах ≈ $2500–4200
Чиангмай Городские квартиры для ПМЖ ≈ $1700–2200
Самуи Кондо и апартаменты ≈ $1700–3200

Если рассматривать общие диапазоны стоимости, то разница между регионами может достигать трехкратного значения. Бангкок остается главным деловым центром, где активно строятся высотные комплексы с развитой инфраструктурой, тогда как Пхукет и Самуи формируют премиальный сегмент. Паттайя же остается наиболее бюджетным направлением для инвесторов-новичков.

Популярные районы Таиланда для приобретения жилья в новостройке

  • Бангкок. Столица страны – это деловой и культурный центр с огромным выбором новостроек. В Бангкоке легко найти как бюджетное жилье, так и элитные квартиры с видами на городские небоскребы.
  • Паттайя. Курортный город с развитой инфраструктурой. Недвижимость от застройщика в Паттайе особенно популярна среди иностранцев, благодаря доступной цене и близости к морю.
  • Пхукет. Один из самых престижных курортов Таиланда. Здесь активно развиваются проекты элитной недвижимости, идеально подходящие для инвестиций.
  • Чиангмай. Культурный центр Таиланда, который привлекает своей уютной атмосферой. Здесь предлагаются доступные варианты для семейного проживания.
  • Самуи. Остров с потрясающей природой, где строятся современные жилые комплексы в Таиланде, идеально подходящие для отдыха и сдачи в аренду.

Полезные материалы по покупке новостроек в Таиланде

Подробный гайд по покупке квартиры или виллы в Таиланде
Подробный гайд по покупке квартиры или виллы в Таиланде
Цены на квартиры и виллы в Пхукете: подробный обзор всех категорий жилья
Цены на квартиры и виллы в Пхукете: подробный обзор всех категорий жилья
Как и какую недвижимость покупать на Пхукете, будучи иностранцем — интервью с экспертом
Как и какую недвижимость покупать на Пхукете, будучи иностранцем — интервью с экспертом
Недвижимость в Таиланде: интервью с экспертом о тенденциях и возможностях
Недвижимость в Таиланде: интервью с экспертом о тенденциях и возможностях

Часто задаваемые вопросы о покупке нового жилья в Таиланде

Какие документы нужно подготовить иностранцам для покупки нового жилья в Таиланде?

Физическим лицам для приобретения недвижимости в Таиланде от застройщика необходим действующий загранпаспорт. Если объект приобретается на юридическое лицо, потребуется предоставить данные о компании и учредительную документацию.

Можно ли иностранцам покупать недвижимость в новостройках в Таиланде?

Да, иностранным лицам разрешается приобретать новое жилье. Единственное ограничение: внутри многоквартирного дома можно покупать не более 49% жилых площадей. Остальные 51% допускается приобретать в аренду.

Предусмотрен ли ВНЖ за покупку квартиры в Таиланде от застройщика?

ВНЖ выдается за приобретение недвижимости от 320 тыс. долларов. Документ оформляется сроком до 20 лет.

Какие лучшие районы для покупки новостройки в Таиланде?

Для постоянного проживания хорошо подходит центральный регион, где располагается столица страны - Бангкок. Если жилье покупается для последующей сдачи в аренду, стоит рассмотреть Пхукет и Самуи. Это роскошные курорты, куда в течение всего года прибывают туристы за пляжным отдыхом.

Нарушают ли застройщики в Таиланде сроки по сдаче объектов?

По статистике профильной ассоциации девелоперов около 12–18% проектов задерживаются на срок 3–6 месяцев. Основные причины — это погодные факторы в сезон дождей и корректировки по инженерным системам.

Дает ли покупка нового жилья какие-либо визовые или иные льготы?

Покупка нового жилья в Таиланде не дает прямых визовых преференций, однако может выступать частью инвестиционного портфеля при оформлении долгосрочных программ. Если цель именно проживание, а не только покупка недвижимости, необходимо рассматривать отдельные визовые инструменты: Thailand Privilege или LTR Visa.

Как происходит оформление сделки купли-продажи нового жилья?

Купить новостройку в Таиланде можно в три ключевых этапа:

  1. Бронирование объекта через подписание подписание Reservation Agreement;
  2. Заключение основного договора (Sales & Purchase Agreement) с графиком платежей;
  3. Регистрация права собственности (Freehold) или долгосрочной аренды (Leasehold) в Земельном департаменте.

Какой налог на недвижимость в Таиланде?

Для владельцев жилой недвижимости действует ежегодный налог 0,02–0,1% от оценочной стоимости, если объект используется как основное место проживания. Для инвестиционных объектов ставка выше — 0,3–0,6%.

Где лучше всего покупать недвижимость в новостройке?

Для долгосрочного проживания подойдут спокойные районы Бангкока и Чиангмая. Для аренды и инвестиций — Пхукет и Самуи, где средняя заполняемость арендного фонда достигает 70–85% в высокий сезон. Паттайя подходит как оптимальный бюджетный вариант с хорошим потенциалом перепродажи.

Какова средняя стоимость новых квартир и домов в Таиланде?

Средние ориентировочные цены на недвижимость от застройщика в Таиланде колеблются в пределах $2000–4000 за м². Но в курортных кондоминиумах они несколько дешевле и составляют $1500–3500 за м². Премиальные резиденции у моря — $4000–7000 за м².

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