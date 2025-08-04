Апарт-отель Гостиничные номера в отеле Radisson Blu Phuket с гарантией дохода от аренды.

Radisson Blu расположен среди эксклюзивных отельных комплексов класса люкс, на границе с национальным парком Сиринат, а до пляжа Лаян - 350 метров.

В пешей и быстрой транспортной доступности находятся магазины, кафе, рестораны, торговые центры Porto de Phuket и Boat Avenue, а также элитный гольф-клуб Laguna Golf.

Фаза 1 (продан): действующий отельный комплекс Laya Resort 5*

Фаза 2 (в продаже): отель Radisson Blu, состоящий из трёх 7-ми этажных зданий

В проекте инвесторам предлагают:

🟦Под управлением - Radisson Blu на 15+10 лет.

🟦5-ь лет гарантированный доход от аренде 6% годовых.

🟦Rental pool соотношении чистого дохода 70% собственнику, 30% УК.

Окупаемость от 5 до 7 лет

Рост капитализации до 50% за 5 лет

Ожидаемая доходность до 17% годовых

🟦Рентная программа допускает пользование юнита собственником до 4-х недель в году.

Это условие изначально указано в договоре купли-продажи, а это означает, что Вы ни при каких обстоятельствах не потеряете вложенные деньги, а Ваш заработок гарантирован.

В продаже:

Студия - 25 м2

Односпальные юниты - 35 м2 и 50 м2

Двух и трёх спальные юниты - 70 м2 и 75 м2

Здание G: 209 юнитов • Здание H: 230 юнитов • Здание I : 94 юнитов.

Все резиденции сдаются "под ключ" - с мебелью, техникой, текстилем и посудой.

Права собственности:

Freehold

Leasehold - 30+30+30

Первый взнос 30%

Без% рассрочка до конца строительства

Окончание строительства: 2-й квартал 2026 года.

Инфраструктура:

Рестораны и бары

Фитнес-зона

Коворкинг

Лобби

Бассейны и зоны для отдыха

Wellness & SPA

Д етская площадка для разных возрастов

етская площадка для разных возрастов Анимация

И много другое

