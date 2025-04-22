Жилой комплекс Новый комплекс вилл с эксклюзивным клубным домом и панорамными видами в 600 метрах от пляжа Ката, Пхукет, Таиланд

Проект состоит из 8 роскошных одноэтажных вилл с бассейнами и панорамными видами.
Особенности комплекса:
Окончание строительства - 4 квартал 2025 года.Расположение и объекты поблизости
Район Ката, расположенный на юго-восточном побережье Пхукета, состоит из двух красивых бухт: Ката Ной и Ката Яй. Это место обладает уникальным шармом и умиротворенной атмосферой благодаря кристально чистой воде, ласковым волнам, мелкому песку и извилистой береговой линии. Это настоящий рай для любителей подводного плавания и серфинга.