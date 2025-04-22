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  4. Жилой комплекс Новый комплекс вилл с эксклюзивным клубным домом и панорамными видами в 600 метрах от пляжа Ката, Пхукет, Таиланд

Жилой комплекс Новый комплекс вилл с эксклюзивным клубным домом и панорамными видами в 600 метрах от пляжа Ката, Пхукет, Таиланд

Карон, Таиланд
от
$895,067
14.04.2025
$889,539
13.04.2025
$890,061
12.04.2025
$885,518
11.04.2025
$894,450
10.04.2025
$880,594
09.04.2025
$892,137
08.04.2025
$890,028
07.04.2025
$897,312
06.04.2025
$897,394
05.04.2025
$894,838
04.04.2025
$900,748
03.04.2025
$916,844
02.04.2025
$918,540
01.04.2025
$920,567
31.03.2025
$921,212
30.03.2025
$920,958
29.03.2025
$924,698
28.03.2025
$925,340
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8
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25522
ID новостройки на Realting
In CRM: 2444238
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Столичный ампхе Пхукет
  • Город
    Карон

О комплексе

Проект состоит из 8 роскошных одноэтажных вилл с бассейнами и панорамными видами.

Особенности комплекса:

  • эксклюзивный клубный дом с террасой и видом на море
  • зеленый парк
  • охрана
  • консьерж-сервис

Окончание строительства - 4 квартал 2025 года.

Расположение и объекты поблизости

Район Ката, расположенный на юго-восточном побережье Пхукета, состоит из двух красивых бухт: Ката Ной и Ката Яй. Это место обладает уникальным шармом и умиротворенной атмосферой благодаря кристально чистой воде, ласковым волнам, мелкому песку и извилистой береговой линии. Это настоящий рай для любителей подводного плавания и серфинга.

Местонахождение на карте

Карон, Таиланд

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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с эксклюзивным клубным домом и панорамными видами в 600 метрах от пляжа Ката, Пхукет, Таиланд
Карон, Таиланд
от
$895,067
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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