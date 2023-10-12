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Таиланд
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Виллы с видом на море в Таиланде
Провинция Пхукет
1112
Пхукет
1063
Кату
6
Паттайя
6
Чонбури
6
Вилла
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176 объектов найдено
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Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, новое здание
Пхукет, Таиланд
3
4
31 849 м²
OFFPLAN. Pre-Sale Price! Offering expansive views over Naiyang and Maikhao Beaches, these we…
Цена по запросу
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Пхукет, Таиланд
4
4
296 м²
RESALE. Set high on this exclusive estate, offering stunning views of the luxurious landscap…
€694,834
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Пхукет, Таиланд
4
6
74 121 м²
RESALE. Price reduced from THB118M to THB98.5M! Luxury island living in a stunning villa wit…
€2,53 млн
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с видом на море, с парковка, с c ремонтом
Пхукет, Таиланд
3
2
172 м²
2
Наши дома предоставляют доступ к различным видам обучения, включая мед курсы, спа-процедуры,…
€228,652
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Пхукет, Таиланд
4
2
301 м²
1
📊 Отличный вариант недвижимости для жизни или сдачи в аренду на Пхукете 🌊 Комплекс частны…
€183,544
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с парковка, с c ремонтом
Пхукет, Таиланд
4
2
370 м²
2
Вилла на Банг Тао - это идеальное место для тех, кто ищет уединенный и комфортабельный отдых…
€590,990
Рекомендовать
Вилла 5 спален с парковкой, с балконом, с мебелью
Пхукет, Таиланд
5
6
1 005 м²
RESALE. Отличная и безупречная вилла с видом на запад с бассейном с обширным видом на море, …
€2,26 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
6
7
790 м²
RESALE. Расположенный в одном из лучших, самых красивых и устоявшихся имений вилл на Пхукете…
€2,03 млн
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
3
1
Комплекс из 8 вилл, с 2-мя спальнями в тропическом дизайне, в районе Раваи. От надежного за…
€365,703
Рекомендовать
Вилла с балконом, с видом на море, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
Сейчас лучшее время для покупки недвижимости в Таиланде на Пхукете, так как рынок только нач…
€253,215
Рекомендовать
Вилла с балконом, с видом на море, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
Роскошные виллы с 3-мя спальнями рядом с престижном районе Лагуна с фактическим доходом от с…
€526,198
Рекомендовать
Вилла с балконом, с видом на море, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
Utopia Naiharn - это проект состоящий из кондоминиума и вилл в современном роскошном стиле. …
€367,115
Рекомендовать
Вилла с балконом, с видом на море, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
Botanica Foresta - это крупнейший проект дома и вилл, состоящий из 49 стильных единиц. Ро…
€941,320
Рекомендовать
Вилла с балконом, с видом на море, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
Allthai Village - новый проект, включающий 60 роскошных вилл с 2-4 спальнями, расположенный …
€847,188
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
5
2
566 м²
Добро пожаловать в райский уголок на земле! Откройте для себя наши шикарные виллы где криста…
€700,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
4
3
399 м²
Добро пожаловать в райский уголок на земле! Откройте для себя наши шикарные виллы где криста…
€420,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
4
2
208 м²
Проект состоит из двухэтажных вилл, жилой площадью 208 м.кв. Проект выполнен в японском стил…
€217,600
Рекомендовать
Вилла 1 спальня с балконом, с видом на море, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
2
1
287 м²
Добро пожаловать в мир вил, где сливаются роскошь, комфорт и непревзойденная красота. Наш…
€132,300
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Пхукет, Таиланд
3
3
312 м²
RESALE. Price reduced from THB25 Million. On a gentle slope just off the main road and withi…
Цена по запросу
Рекомендовать
Вилла с балконом, с мебелью, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
473 м²
4
Aqua Villas Rawai - это новый проект с потрясающим видом на море, расположенный всего в 150 …
€704,439
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Пхукет, Таиланд
5
1
804 м²
2
Kokomo Beach House - это комплекс новых супер-роскошных вилл с бассейном на Пхукете, располо…
€3,58 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
6
1
939 м²
2
Isola Sky - это роскошные виллы с бассейном, которые являются раем для отдыха и спокойствия,…
€2,19 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Пхукет, Таиланд
5
1
1 130 м²
4
Isola Sky - это роскошные виллы с бассейном, которые являются раем для отдыха и спокойствия,…
€1,86 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Пхукет, Таиланд
5
1
700 м²
2
Isola Palms - это роскошный комплекс, состоящий из 8 частных резиденций с бассейном и панора…
€1,53 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
5
6
RESALE. A spacious Thai-Contemporary villa situated in a quiet hillside neighborhood on the…
€1,26 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
7
2
640 м²
Rawayana Beachfront Village - это многофункциональный проект, состоящий из 282 дизайнерских …
€1,07 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
6
1
665 м²
2
Rawayana Beachfront Village - это многофункциональный проект, состоящий из 282 дизайнерских …
€1,46 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
5
1
410 м²
2
Rawayana Beachfront Village - это многофункциональный проект, состоящий из 282 дизайнерских …
Цена по запросу
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Пхукет, Таиланд
4
1
625 м²
1
Botanica Ocean Valley - это проект роскошных вилл с бассейном, спроектированные одним из оче…
€2,01 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Пхукет, Таиланд
3
5
480 м²
RESALE. Цена снижена с 42 млн. До 35 млн. Тайских батов мотивированным продавцом, который ищ…
€900,711
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