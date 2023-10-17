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Таиланд
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Кондо в Таиланде
Провинция Пхукет
884
Пхукет
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907 объектов найдено
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Кондо 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
1
1
36 м²
3/8
Кондоминиум в районе Наклуа в 5 минутах ходьбы от пляжа Вонгамат. Иностранная квота. Нало…
€25,085
Рекомендовать
Кондо с бассейном, с видом на горы, с видом на город
Пхукет, Таиланд
-1
1
30 м²
2/8
€141,062
Рекомендовать
Кондо
Пхукет, Таиланд
-1
1
32 м²
5
€108,670
Рекомендовать
Кондо 1 спальня с бассейном
Пхукет, Таиланд
1
1
40 м²
5
€167,184
Рекомендовать
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2
1
64 м²
5
€267,495
Рекомендовать
Кондо 1 спальня с видом на город, с личным бассейном, с джакузи
Пхукет, Таиланд
1
1
33 м²
2/5
Цена по запросу
Рекомендовать
Кондо 1 спальня с видом на море, с бассейном, с видом на город
Пхукет, Таиланд
1
1
52 м²
3/6
Buying an apartment in the Cassia Residence project is a unique and tempting offer that comb…
Цена по запросу
Рекомендовать
Кондо 2 спальни с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
2
2
229 м²
2/3
€1,44 млн
Рекомендовать
Кондо 2 спальни с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
2
2
304 м²
3
€1,54 млн
Рекомендовать
Кондо с бассейном, с видом на горы, с джакузи
Пхукет, Таиланд
-1
1
29 м²
1/6
€141,062
Рекомендовать
Кондо 3 спальни с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
3
3
336 м²
3
€2,46 млн
Рекомендовать
Кондо 1 спальня с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
1
1
49 м²
2/7
€164,572
Рекомендовать
Кондо 1 спальня с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
1
1
49 м²
3/7
€175,021
Рекомендовать
Кондо 1 спальня с видом на море
Пхукет, Таиланд
1
1
53 м²
5/7
€216,817
Рекомендовать
Кондо 2 спальни с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
2
2
312 м²
1/3
€1,52 млн
Рекомендовать
Кондо 1 спальня с бассейном
Пхукет, Таиланд
1
1
35 м²
3/7
€224,392
Рекомендовать
Кондо 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
2
2
65 м²
5/6
€250,776
Рекомендовать
Кондо 2 спальни с бассейном
Пхукет, Таиланд
2
2
72 м²
7
Представляем изысканный угловой блок с двумя спальнями, стратегически предназначенный для уе…
€193,307
Рекомендовать
Кондо 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
1
1
30 м²
2/8
Замечательный комплекс расположенный в центре Паттайи обладает уникальной архитектурой в дре…
€69,923
Рекомендовать
Кондо 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
1
1
40 м²
1/8
Olympus City Garden - роскошный автономный жилой парк в самом сердце Паттайи. Проект распол…
€107,063
Рекомендовать
Кондо 1 спальня с бассейном
Пхукет, Таиланд
1
1
35 м²
8
Большой жилой комплекс с хорошо развитой инфраструктурой, расположенный всего в нескольких м…
€109,715
Рекомендовать
Кондо 3 спальни с видом на город, с джакузи
Пхукет, Таиланд
3
2
79 м²
3/6
€211,331
Рекомендовать
Кондо 3 спальни с бассейном, с джакузи
Пхукет, Таиланд
3
2
76 м²
4/6
€211,592
Рекомендовать
Кондо 1 спальня с бассейном, с джакузи
Пхукет, Таиланд
1
1
39 м²
2/6
€100,310
Рекомендовать
Кондо 2 спальни с видом на город, с джакузи
Пхукет, Таиланд
2
2
65 м²
2/6
€170,841
Рекомендовать
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1
1
36 м²
4/7
Цена по запросу
Рекомендовать
Кондо 1 спальня с видом на море
Пхукет, Таиланд
1
1
46 м²
5/7
€169,796
Рекомендовать
Кондо 3 спальни с видом на море, с бассейном
Пхукет, Таиланд
3
4
248 м²
7/7
€1,27 млн
Рекомендовать
Кондо 2 спальни с видом на город
Пхукет, Таиланд
2
2
46 м²
4/7
Your family will be close to everything when you stay at this centrally-located place. Two B…
€211,592
Рекомендовать
1
Кондо с видом на город, с джакузи
Пхукет, Таиланд
-1
1
43 м²
2/6
€111,021
Рекомендовать
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Параметры недвижимости в Таиланде
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