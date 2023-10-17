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Кондо в Таиланде

Провинция Пхукет
884
Пхукет
882
Чонбури
19
Патонг
17
Паттайя
17
Кондо В архив
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907 объектов найдено
Кондо 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Кондо 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 3/8
Кондоминиум в районе Наклуа в 5 минутах ходьбы от пляжа Вонгамат. Иностранная квота. Нало…
€25,085
Кондо с бассейном, с видом на горы, с видом на город в Пхукет, Таиланд
Кондо с бассейном, с видом на горы, с видом на город
Пхукет, Таиланд
Количество спален -1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 2/8
€141,062
Кондо в Пхукет, Таиланд
Кондо
Пхукет, Таиланд
Количество спален -1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Количество этажей 5
€108,670
Кондо 1 спальня с бассейном в Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня с бассейном
Пхукет, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 5
€167,184
Кондо 2 спальни в Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Количество этажей 5
€267,495
Кондо 1 спальня с видом на город, с личным бассейном, с джакузи в Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня с видом на город, с личным бассейном, с джакузи
Пхукет, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 2/5
Цена по запросу
Кондо 1 спальня с видом на море, с бассейном, с видом на город в Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня с видом на море, с бассейном, с видом на город
Пхукет, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 3/6
Buying an apartment in the Cassia Residence project is a unique and tempting offer that comb…
Цена по запросу
Кондо 2 спальни с видом на озеро в Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 229 м²
Этаж 2/3
€1,44 млн
Кондо 2 спальни с видом на озеро в Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 304 м²
Количество этажей 3
€1,54 млн
Кондо с бассейном, с видом на горы, с джакузи в Пхукет, Таиланд
Кондо с бассейном, с видом на горы, с джакузи
Пхукет, Таиланд
Количество спален -1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 1/6
€141,062
Кондо 3 спальни с видом на озеро в Пхукет, Таиланд
Кондо 3 спальни с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 336 м²
Количество этажей 3
€2,46 млн
Кондо 1 спальня с видом на озеро в Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 2/7
€164,572
Кондо 1 спальня с видом на озеро в Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 3/7
€175,021
Кондо 1 спальня с видом на море в Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня с видом на море
Пхукет, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 5/7
€216,817
Кондо 2 спальни с видом на озеро в Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 312 м²
Этаж 1/3
€1,52 млн
Кондо 1 спальня с бассейном в Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня с бассейном
Пхукет, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 3/7
€224,392
Кондо 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на озеро в Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 5/6
€250,776
Кондо 2 спальни с бассейном в Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни с бассейном
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Количество этажей 7
Представляем изысканный угловой блок с двумя спальнями, стратегически предназначенный для уе…
€193,307
Кондо 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Кондо 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 2/8
Замечательный комплекс расположенный в центре Паттайи обладает уникальной архитектурой в дре…
€69,923
Кондо 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Кондо 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/8
Olympus City Garden -  роскошный автономный жилой парк в самом сердце Паттайи. Проект распол…
€107,063
Кондо 1 спальня с бассейном в Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня с бассейном
Пхукет, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Количество этажей 8
Большой жилой комплекс с хорошо развитой инфраструктурой, расположенный всего в нескольких м…
€109,715
Кондо 3 спальни с видом на город, с джакузи в Пхукет, Таиланд
Кондо 3 спальни с видом на город, с джакузи
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Этаж 3/6
€211,331
Кондо 3 спальни с бассейном, с джакузи в Пхукет, Таиланд
Кондо 3 спальни с бассейном, с джакузи
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Этаж 4/6
€211,592
Кондо 1 спальня с бассейном, с джакузи в Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня с бассейном, с джакузи
Пхукет, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 2/6
€100,310
Кондо 2 спальни с видом на город, с джакузи в Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни с видом на город, с джакузи
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 2/6
€170,841
Кондо 1 спальня в Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 4/7
Цена по запросу
Кондо 1 спальня с видом на море в Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня с видом на море
Пхукет, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 5/7
€169,796
Кондо 3 спальни с видом на море, с бассейном в Пхукет, Таиланд
Кондо 3 спальни с видом на море, с бассейном
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 248 м²
Этаж 7/7
€1,27 млн
Кондо 2 спальни с видом на город в Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни с видом на город
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 46 м²
Этаж 4/7
Your family will be close to everything when you stay at this centrally-located place. Two B…
€211,592
Кондо с видом на город, с джакузи в Пхукет, Таиланд
Кондо с видом на город, с джакузи
Пхукет, Таиланд
Количество спален -1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 2/6
€111,021

Параметры недвижимости в Таиланде

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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