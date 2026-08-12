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Кондоминиумы в Таиланде

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1 211 объектов найдено
Кондо в Бангкок, Таиланд
Кондо
Бангкок, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Этот высокопольный блок имеет 2 просторные спальни, 2 ванные комнаты и 2 балкона с видом на …
$630,785
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Посольство Жизнь - роскошные Высотные Живые Шаги от пляжа ДжомтьенВозвышаясь величественно в…
$177,471
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Кондо в Choeng Thale, Таиланд
Кондо
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 95 м²
Нулевой взрыв Tao - это дальновидная инвестиция в кондоминиум, расположенная в востребованно…
$377,558
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Для продажи: современная 1-комнатная кондо в Aeras Jomtien | 15-й этаж | 45,71 кв.мЭтот ухож…
$159,120
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Кондо 2 комнаты в Чалонг, Таиланд
Кондо 2 комнаты
Чалонг, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Новый жилой комплекс под управлением всемирно известного отельного бренда Wyndham предлагает…
$78,942
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Кондо в Камала, Таиланд
Кондо
Камала, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Oceana Kamala - это современный кондоминиум в Камале, Пхукет, признанный за его престижный д…
$172,610
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Студия Condo для продажи в Jomtien Pattaya на View Talay 5DКондоминиум View Talay 5D идеальн…
$84,330
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Ривьера Калифорния 1 Спальня для продажи - Этот 1-комнатный блок на Ривьере Калифорния предл…
$146,179
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Кондо в Ban Na Chom Thian, Таиланд
Кондо
Ban Na Chom Thian, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Предупреждение для инвесторов: Luxury Sea View Condo на Ривьере МонакоЦена: всего 3,49 млн. …
$107,422
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
2 кондо для спальни на продажу в Andromeda в Pratumnak Hill PattayaЭтот стильный угловой бло…
$270,487
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 23 м²
The Trust Residence - Central Pattaya - обновленная студияЭтот отремонтированный студийный б…
$44,631
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Кондо в Ban Na Chom Thian, Таиланд
Кондо
Ban Na Chom Thian, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Спальня Atlantis Condo Resort 1 на продажу Эта полностью меблированная 1-комнатная, 1-комнат…
$68,134
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Кондо в Ban Na Chom Thian, Таиланд
Кондо
Ban Na Chom Thian, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
1 Кондоминиум для спальни на продажу в Neo Sea View Na jomtienЭтот хорошо представленный кон…
$55,746
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Talay 8 Condo для продажи Jomtien Sea View Иностранное владение Вид Talay 8 на продажу в Jom…
$109,107
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Кондо в Na Chom Thian, Таиланд
Кондо
Na Chom Thian, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Студия Somphong Condotel по продаже оборудования Na Jomtien Эта квартира-студия на продажу в…
$41,029
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Кондо в Na Chom Thian, Таиланд
Кондо
Na Chom Thian, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Гранд Флорида Отель Beachfront Condo Resort Продается в Na JomtienЭтот односпальный блок для…
$145,250
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Однажды Паттайя 1 Спальня для продажи – Этот стильный кондоминиум с 1 спальней и 1 ванной ко…
$164,142
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Urban Attitude Pattaya - Кондоминиум для продажи, Южная ПаттайяОткройте для себя стильный ко…
$65,037
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Riviera Ocean Drive Pattaya выставлена на продажу в 1 спальне Кондоминиум Riviera Ocean Driv…
$120,048
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Кондо в Чаопрайя Сурасак, Таиланд
Кондо
Чаопрайя Сурасак, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Golf View Condo Home Spacious Condohome для продажи с видом на поле для гольфа в ШрирачеЭтот…
$229,991
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Кондо в Na Chom Thian, Таиланд
Кондо
Na Chom Thian, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Студия Somphong Condotel по продаже оборудования Na Jomtien Эта квартира-студия на продажу в…
$41,029
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Пентхаус на продажу Pratumnak Pattaya Этот пентхаус на продажу в Пратумнаке п…
$820,578
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Grand Caribbean City View Condo для продажиПодробнее: 1 спальня 1 ванная комната Размер 36,6…
$75,063
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Кондо в Ban Na Chom Thian, Таиланд
Кондо
Ban Na Chom Thian, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Кондоминиум Ривьера Монако на продажу Na JomtienЭтот современный кондоминиум расположен на Р…
$149,896
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Посольство Жизнь - роскошные Высотные Живые Шаги от пляжа ДжомтьенВозвышаясь величественно в…
$177,471
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
3-комнатный дом на продажу в Восточной ПаттайеЭтот дом на продажу расположен в Восточной Пат…
$142,153
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Кондо в Na Chom Thian, Таиланд
Кондо
Na Chom Thian, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Somphong Condotel Studio в продаже Na Jomtien Sea View Condo Эта квартира-студия на продажу …
$41,029
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
1-комнатный дуплекс для продажи - AERAS Beachfront Condominium, Jomtien PattayaСобственная ч…
$216,791
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Для продажи | Кондо с 1 спальней в The Vision, PratumnakForeign Quota | Partial Sea View | Б…
$93,636
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Цетус Джомтьен 2 спальни Condo с видом на море Этот просторный блок площадью 84 кв.м. распол…
$356,157
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Параметры недвижимости в Таиланде

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с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
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