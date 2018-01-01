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Охраняемая резиденция с бассейнами в 800 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд

Пхукет, Таиланд
от
€563,279
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8
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О комплексе

Предлагаются двух- и трехуровневые апартаменты класса люкс.

Резиденция располагает бассейнами, клубом, парковкой, охраной.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в престижном районе Раваи, в 800 метрах от пляжа.

Местонахождение новостройки
Пхукет, Таиланд

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Пхукет, Таиланд
от
€563,279
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