Охраняемая резиденция с бассейнами в 800 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд

Na Kluea, Таиланд

от €70,604

Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 300 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! D-Eco - это оздоровительный центр для людей в возрасте. Спокойное место с чистым воздухом и процедурами. Центр расположен на севере Паттайи, в 1,3 км от пляжа Вонг Прачан и в 1,5 км от пляжа Вонг Амат. В апартаментах есть полностью оборудованная кухня с холодильником, чайником и микроволновой печью. В распоряжении гостей полностью оборудованная собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. К услугам гостей апартаментов относится бесплатный Wi-Fi, кондиционер и выход в сад с открытым бассейном. Оздоровительный центр имеет большой сад. Первый этаж и сад на крыше спроектированы Nong Nooch Garden. Это позволяет пожилым людям каждый день приближаться к природе и является местом для физических упражнений. Для развития эмоций, мозга и памяти, а также для восстановления сильных мышц. Расстояние от D-Eco до международного аэропорта У-Тапао Районг-Паттайя составит 41 км. Услуги в рамках проекта: - Трансфер в рамках проекта - Услуги по вывозу мусора и отходам - Услуги реабилитационной клиники - Услуги фитнес-центра и бассейна - Сад на первом этаже и сад на крыше - Услуги спа-массажа - Услуги трансфера в больницу скорой помощи - Служба рекомендаций по питанию От диетологов - Профессиональные услуги по проведению занятий - Инструкторы по аквааэробике - Зоны отдыха - Молитвенная комната\ комната для медитации Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости в Таиланде. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!