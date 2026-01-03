Показать объекты на карте Показать объекты списком
Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в Таиланде

Коммерческое помещение
Коммерческое помещение 148 м² в Равай, Таиланд
Коммерческое помещение 148 м²
Равай, Таиланд
Площадь 148 м²
Надёжный застройщик предлагает в аренду современное коммерческое пространство площадью 148 м…
$28
в месяц
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Коммерческое помещение 460 м² в Равай, Таиланд
Коммерческое помещение 460 м²
Равай, Таиланд
Площадь 460 м²
Просторное коммерческое помещение площадью почти 460 м² открывает уникальные возможности для…
$23
в месяц
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Сдается в аренду завод и склад на Phetkasem Road, Sam Phran, Накхон Патом, Таиланд. в Накхонпатхом, Таиланд
Сдается в аренду завод и склад на Phetkasem Road, Sam Phran, Накхон Патом, Таиланд.
Накхонпатхом, Таиланд
Площадь 14 400 м²
Количество этажей 2
Сдается в аренду фабрика и склад с общежитием для сотрудников на Пхеткасем Роуд, Сэм Пран, Н…
$41,465
в месяц
Офисное здание Kronos Sathorn, офис в аренду на Sathorn Road, Бангкок, Таиланд, рядом с парком Люмпини в Бангкок, Таиланд
Офисное здание Kronos Sathorn, офис в аренду на Sathorn Road, Бангкок, Таиланд, рядом с парком Люмпини
Бангкок, Таиланд
Площадь 22 481 м²
Количество этажей 27
Офисное здание Kronos Sathorn, офис в аренду на Sathorn Road, Бангкок, Таиланд, недалеко от …
$33
в месяц
AIA Capital Center, офис в аренду в районе Ратчадафисек, Рама 9, Бангкок, Таиланд. в Бангкок, Таиланд
AIA Capital Center, офис в аренду в районе Ратчадафисек, Рама 9, Бангкок, Таиланд.
Бангкок, Таиланд
Площадь 54 000 м²
Количество этажей 34
Здание AIA Capital Center, офис в аренду в районе Ратчадафисек, Рама 9, Бангкок, недалеко от…
Цена по запросу
Unilever Дом и офисные помещения в аренду недалеко от Central Rama 9, Бангкок, Таиланд. в Бангкок, Таиланд
Unilever Дом и офисные помещения в аренду недалеко от Central Rama 9, Бангкок, Таиланд.
Бангкок, Таиланд
Площадь 3 107 м²
Количество этажей 12
Здание Unilever House, офис в аренду возле метро Rama 9 и возле универмага Central Rama 9. …
$24
в месяц
Sor. Tower , office for rent in Bangna area. Next to Bangna-Trad Road, Bang Phli District, Samut Pra в Ban Prem Ruethai, Таиланд
Sor. Tower , office for rent in Bangna area. Next to Bangna-Trad Road, Bang Phli District, Samut Pra
Ban Prem Ruethai, Таиланд
Площадь 9 000 м²
Количество этажей 14
Sor. Tower , office for rent in Bangna area. Next to Bangna-Trad Road, Bang Phli District, S…
Цена по запросу
Отель в Бангкок, Таиланд
Отель
Бангкок, Таиланд
Число комнат 77
Количество этажей 9
$56,405
в месяц
Central Plaza Chaengwattana office tower, office for rent in Chaengwattana area, Pak Kret,Nonthaburi в Пак-Крет, Таиланд
Central Plaza Chaengwattana office tower, office for rent in Chaengwattana area, Pak Kret,Nonthaburi
Пак-Крет, Таиланд
Площадь 11 м²
Количество этажей 15
Central Plaza Chaengwattana office building, office for rent in Chaengwattana area, Pak Kret…
Цена по запросу
Офисное здание CentralwOrld, сдается в аренду офис в центре Бангкока, Таиланд. в Бангкок, Таиланд
Офисное здание CentralwOrld, сдается в аренду офис в центре Бангкока, Таиланд.
Бангкок, Таиланд
Площадь 9 м²
Количество этажей 45
Офисное здание CentralwOrld, сдается в аренду офис в центре Бангкока. Рядом с универмагом Ce…
$33
в месяц
Central Pinklao Office Tower, office for rent in the Pinklao area. Next to Borommaratchachonnani Roa в Бангкок, Таиланд
Central Pinklao Office Tower, office for rent in the Pinklao area. Next to Borommaratchachonnani Roa
Бангкок, Таиланд
Площадь 313 м²
Количество этажей 23
Central Pinklao Office Tower, office for rent in the Pinklao area. Next to Borommaratchachon…
Цена по запросу
G Tower, офисное помещение класса А в аренду по адресу Rama 9 - район Ратчадафисек, Бангкок, Таиланд. в Бангкок, Таиланд
G Tower, офисное помещение класса А в аренду по адресу Rama 9 - район Ратчадафисек, Бангкок, Таиланд.
Бангкок, Таиланд
Площадь 370 м²
Количество этажей 36
G Tower, офис класса А в аренду по адресу Rama 9 - район Ratchadaphisek, недалеко от MRT Ram…
$28
в месяц
The Ninth Towers Grand Rama 9, офисные помещения в аренду в районе Rama 9, Бангкок, Таиланд. в Бангкок, Таиланд
The Ninth Towers Grand Rama 9, офисные помещения в аренду в районе Rama 9, Бангкок, Таиланд.
Бангкок, Таиланд
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 36
The Ninth Towers Grand Rama 9, офисные помещения в аренду на Rama 9, недалеко от универмага …
Цена по запросу
Здание Ритратана, Офис в аренду в районе Рамкхамхенг, недалеко от Оранжевой линии, Рамкхамхенг 12. в Бангкок, Таиланд
Здание Ритратана, Офис в аренду в районе Рамкхамхенг, недалеко от Оранжевой линии, Рамкхамхенг 12.
Бангкок, Таиланд
Площадь 2 500 м²
Количество этажей 7
Здание Ритратана, офис в аренду в районе Рамкхамхенг, недалеко от оранжевой линии, станция Р…
$12
в месяц
Central City Tower Bangna, office for rent next to Central Bangna Department Store, near MRT Si Iam в Бангкок, Таиланд
Central City Tower Bangna, office for rent next to Central Bangna Department Store, near MRT Si Iam
Бангкок, Таиланд
Площадь 162 м²
Количество этажей 38
Central City Tower Bangna, office for rent next to Central Bangna Department Store, near MRT…
Цена по запросу
140 Wireless, Офисное помещение в аренду недалеко от парка Люмпини, Бангкок, Таиланд. в Бангкок, Таиланд
140 Wireless, Офисное помещение в аренду недалеко от парка Люмпини, Бангкок, Таиланд.
Бангкок, Таиланд
Площадь 24 000 м²
Количество этажей 22
Офисное здание 140 Wireless, офис в аренду в районе Wireless Road и Sarasin Road, Бангкок, Т…
$28
в месяц
