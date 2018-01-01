Охраняемая резиденция в большом престижном комплексе с богатой инфраструктурой, Пхукет, Таиланд

Пхукет, Таиланд

от €269,665

Сдача в: 2023

Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 300 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Стильная квартира в новейшем комплексе Oceana Surin в районе Чонг Тале (Пхукет). Дорога до пляжа Сурин составит всего 150 м. Квартира с двумя спальнями и двумя ванными комнатами, является идеальным местом для проживания. Кондоминиум площадью 90 квадратных метров занимает два этажа и отличается современными функциями и элегантным дизайном. Из апартаментов открываются потрясающие виды на море и горы. Удобства: лобби, бассейн, фитнес-центр, игровая комната, детский клуб, ресторан, конференц-зал / зал для семинаров, спа и массаж, магазин на территории, видеонаблюдение, охрана 24/7. Предоставляется выгодная беспроцентная рассрочка с минимальным первым взносом! Владение квартирой - тайская квота, аренда. Гарантированный доход от аренды - 8% В окрестностях, где находятся апартаменты, есть множество кафе, ресторанов, магазинов, мед. Учреждений, школ. Международный аэропорт Пхукета расположен в 22,8 км от Oceana Surin, дорога занимает около 32 минут на машине или такси. Позвоните нам, и мы предоставим бесплатно подборку из лучших объектов Таиланда под Ваш бюджет и пожелания!