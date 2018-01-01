Охраняемая резиденция в большом престижном комплексе с богатой инфраструктурой, Пхукет, Таиланд

Пхукет, Таиланд
Сдача в: 2023
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Стильная квартира в новейшем комплексе Oceana Surin в районе Чонг Тале (Пхукет). Дорога до пляжа Сурин составит всего 150 м.
Квартира с двумя спальнями и двумя ванными комнатами, является идеальным местом для проживания.
Кондоминиум площадью 90 квадратных метров занимает два этажа и отличается современными функциями и элегантным дизайном.
Из апартаментов открываются потрясающие виды на море и горы.
Удобства: лобби, бассейн, фитнес-центр, игровая комната, детский клуб, ресторан, конференц-зал / зал для семинаров, спа и массаж, магазин на территории, видеонаблюдение, охрана 24/7.
Предоставляется выгодная беспроцентная рассрочка с минимальным первым взносом!
Владение квартирой - тайская квота, аренда.
Гарантированный доход от аренды - 8%
В окрестностях, где находятся апартаменты, есть множество кафе, ресторанов, магазинов, мед. Учреждений, школ.
Международный аэропорт Пхукета расположен в 22,8 км от Oceana Surin, дорога занимает около 32 минут на машине или такси.
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