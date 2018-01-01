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Охраняемая резиденция в большом престижном комплексе с богатой инфраструктурой, Пхукет, Таиланд

Пхукет, Таиланд
от
€526,245
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16
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О комплексе

Предлагаются просторные виллы и таунхаусы.

Каждый дом имеет собственный сад, где возможно строительство бассейна.

Резиденция располагает круглосуточной охраной и является частью большого комплекса с торговыми центрами, полем для гольфа, спа-салонами, отелями, барами и ресторанами.

Расположение и объекты поблизости
  • Международный аэропорт Пхукета - 20 минут езды
Местонахождение новостройки
Пхукет, Таиланд

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Охраняемая резиденция в большом престижном комплексе с богатой инфраструктурой, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€526,245
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ПРОЕКТ COTE D'AZUR Комплекс апартаментов класса люкс в престижном благоустроенном районе Джомтьен в Паттайе с собственной инфраструктурой и в 300 м от песчаного пляжа. Комплекс спроектирован в стиле французского прованса и воссоздает атмосферу фешенебельного французского курорта на Лазурном берегу. Комплекс расположен на закрытой охраняемой территории 24000 кв. м со множеством бассейнов и тропическим садом, состоит из шести 8-этажных зданий и включает 1308 великолепных квартир. На территории комплекса располагаются рестораны и магазины.  Комплекс сдан: I кв. 2020 г. ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА: Бассейн и бар на крыше 3 зоны бассейна (детский бассейн, взрослый бассейн, водные горки) беседки для отдыха и барбекю  парковка открытого типа охрана и видеонаблюдение на территории ресторан  ресепшн (с 9 до 18 часов) лаунж/бар  тренажерный зал сауна и парная джакузи с холодной и горячей водой детская игровая комната настольный теннис  бильярд  компьютерный зал/библиотека ИНФРАСТРУКТУРА РАЙОНА: - до пляжа Джомтьен 7-10 минут пешком, 3 минуты на транспорте - магазин 7-11 внутри проекта (здание А) - прачечная 10 минут пешком, 3 минуты на транспорте  - до ближайшего гипермаркета 10-12 минут на траспорте - до ближайшей школы - 10-12 минут на транспорте - до ближайшего рынка - 12-15 минут на транспорте Для жителей комплекса предоставляется услуга бесплатного шатла до пляжа и обратно. Транспорт с территории проекта отправляется 3 раза в день.  Время отправления: 10:30, 13:30, 16:00. ФОРМА СОБСТВЕННОСТИ: Freehold Foreign Quota  
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и зелеными зонами, Бангкок, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и зелеными зонами, Бангкок, Таиланд
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€670,278
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает клубом, тренажерным залом, бассейном с морской водой и детским бассейном, зоной барбекю, ухоженными зелеными зонами, беговой дорожкой, детской площадкой. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в 1 км от станции метро и в 3,7 км от автомагистрали.
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