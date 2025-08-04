Жилой комплекс Комплекс Babylon Sky Garden II в 250 метрах от пляжа Раваи.

Babylon Sky Garden 2 - это новый жилой комплекс на Пхукете, расположенный в районе Раваи.
Проект занимает площадь более 3200 квадратных метров и включает в себя пятиэтажное здание с 49 стильными квартирами, размеры которых варьируются от 43 м2 до 147 м2 квадратных метров.
Кондоминиум находится всего в 250 метрах от пляжа Раваи, что обеспечивает легкий доступ к пляжным развлечениям и местным ресторанам, рядом расположены международные школы, больницы, кинотеатры и торговые центры, что делает его идеальным местом как для жизни так и для инвестиций.
Детали объекта:
В стоимость включено: отделка, сантехника, встроенная кухня, встроенные шкафы, кондиционеры.
Без% рассрочка до конца строительства.
Окончание строительства: 4-й квартал 2025 года.
Инфраструктура: