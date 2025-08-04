  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Равай
  4. Жилой комплекс Комплекс Babylon Sky Garden II в 250 метрах от пляжа Раваи.

Жилой комплекс Комплекс Babylon Sky Garden II в 250 метрах от пляжа Раваи.

Равай, Таиланд
от
$157,000
BTC
1.8674837
ETH
97.8828073
USDT
155 223.4674154



7
ID: 28074

Дата обновления: 23.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Столичный ампхе Пхукет
  • Город
    Равай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Babylon Sky Garden 2 - это новый жилой комплекс на Пхукете, расположенный в районе Раваи.

Проект занимает площадь более 3200 квадратных метров и включает в себя пятиэтажное здание с 49 стильными квартирами, размеры которых варьируются от 43 м2 до 147 м2 квадратных метров.

Кондоминиум находится всего в 250 метрах от пляжа Раваи, что обеспечивает легкий доступ к пляжным развлечениям и местным ресторанам, рядом расположены международные школы, больницы, кинотеатры и торговые центры, что делает его идеальным местом как для жизни так и для инвестиций.

Детали объекта:

  • До моря: 250 м
  • Спальни: студии, 1, 2
  • Ванные: 1 - 3
  • Жилая площадь: 43 м2 - 147 м2
  • Доход: фактический доход от сдачи в аренду (управляющая компания - Рентал пул 70/30) 

В стоимость включено: отделка, сантехника, встроенная кухня, встроенные шкафы, кондиционеры.

Без% рассрочка до конца строительства.

Окончание строительства: 4-й квартал 2025 года.
 

Инфраструктура:

  • Бассейны с зонами отдыха
  • Детская площадка
  • Зоны для релаксации
  • Рестораны
  • Фитнес-центр
  • И многое другое

Местонахождение на карте

Равай, Таиланд

