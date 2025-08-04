Жилой комплекс Комплекс Babylon Sky Garden II в 250 метрах от пляжа Раваи.

Babylon Sky Garden 2 - это новый жилой комплекс на Пхукете, расположенный в районе Раваи.

Проект занимает площадь более 3200 квадратных метров и включает в себя пятиэтажное здание с 49 стильными квартирами, размеры которых варьируются от 43 м2 до 147 м2 квадратных метров.

Кондоминиум находится всего в 250 метрах от пляжа Раваи, что обеспечивает легкий доступ к пляжным развлечениям и местным ресторанам, рядом расположены международные школы, больницы, кинотеатры и торговые центры, что делает его идеальным местом как для жизни так и для инвестиций.

Детали объекта:

До моря: 250 м

Спальни: студии, 1, 2

Ванные: 1 - 3

Жилая площадь: 43 м2 - 147 м2

Доход: фактический доход от сдачи в аренду (управляющая компания - Рентал пул 70/30)

В стоимость включено: отделка, сантехника, встроенная кухня, встроенные шкафы, кондиционеры.

Без% рассрочка до конца строительства.

Окончание строительства: 4-й квартал 2025 года.



Инфраструктура: