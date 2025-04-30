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Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Идеально для тех, кто ищет роскошное жилье или прибыльные инвестиции в этом райском уголке. Kata View Condominium удовлетворит потребности взыскательных покупателей.
О локации:
Расположен рядом с потрясающим пляжем Kata Beach, в одном и…
Используйте по максимуму омолаживающую силу природы. Позвольте себе перенестись на спокойный берег пляжа Ката. Путь окружающая природа вдохновит вас, наполняя душу обновлением.
Лобби
Коворкинг
Фитнес-центр
Бассейн с зоной отдыха
Зал для мероприятий
Игровая комната
Парная
Сад с беседками
Сад…
Стиль Palmetto – это традиционные формы азиатской архитектуры, утопающие в зелени и буйстве натуральных красок. При разработке проекта дизайнеры вдохновлялись идеей жизни в оазисе. Смелые дизайнерские решения позволили создать теплую и умиротворенную атмосферу, схожую с той, что ощущаешь на …
До моря 300 мО комплексе:Эксклюзивное поместье на живописном склоне холма с видом на Андаманское море предлагает частные виллы, окружённые джунглями и садами. Комплекс включает 3-6 спальни, круглосуточную охрану, теннисный корт, тренажёрный зал и общий бассейн. Виллы уникальны и комфортны, с…
Предлагаются новые двухкомнатные квартиры с балконами.
Резиденция располагает бассейном, круглосуточной охраной, садами и зонами отдыха, парковкой, террасой на крыше.
Удобства и оснащение в доме
Оборудованная кухня
Кондиционеры
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в н…
До моря 500 м, Готов к заезду, Гарантия доходаО комплексе:Роскошный комплекс расположен в Ката, Пхукет, и предлагает готовые апартаменты с захватывающим видом на горы, город и сад. В комплексе представлены юниты различных площадей. Внутренняя инфраструктура включает бассейн на нижнем этаже и…
Особенность объекта: Застройщик предлагает арендную программу 70/30 %
В комплексе: Этот комплекс, объединяющий в себе черты классического и современного стиля, предназначен для обеспечения функционального комфорта в его лучших проявлениях. Уникальная комбинация светлых оттенков, простота …
До моря 100 м, Полная меблировка, Надежный застройщикО комплексе:Новый кондоминиум площадью от 47 до 93 кв.м. в Карон-Бич на западном побережье Пхукета. Комплекс состоит из 9 зданий с апартаментами с 1 и 2 спальнями. Включает зоны отдыха, ресепшен, тренажерный зал и видовой бассейн. На крыша…
Осталось 1 студия по цене пресейла!
Цена 3,78 млн бат, у застройщика такие сейчас стоят от 4,36 млн бат!Уникальность проекта:- 800 метров от пляжа Ката- 0% рассрочка на весь период строительства- уникальная рассрочка: 30% первоначальнный взнос, 70% при завершении строительства проекта. Без…
До моря 200 м, Гарантия дохода, Полная меблировка, Надежный застройщикО комплексе:КонDOMinium в самом сердце Пхукета предлагает 191 жилых юнита в двух 7-этажных зданиях, всего в 200 м от Карон-Бич. Выберите из опций: 1 спальня (35 кв.м) и 2 спальни (70 кв.м). Прекрасный современный дизайн, п…
Positioned in the heart of Kata, this exclusive club for owners features a modern, curved design and extensive use of glass, ensuring you are always connected with nature and enjoying panoramic sea views. The multifunctional indoor area offers Western food, coffee, and drinks, providing a pe…
До моря 300 м, Гарантия дохода, Полная меблировка, Надежный застройщикО комплексе:Эксклюзивные апартаменты в 300 м от пляжа предлагают 1-2-спальные квартиры и студии. Уникальная архитектура с изогнутыми линиями символизирует морские волны. На крыше расположены бар, фитнес-зал и бассейн infin…
До моря 750 м, Готов к заездуО комплексе:Комплекс сочетает тайский и итальянский дизайны, расположенный в живописном туристическом районе. Квартиры на 1 этаже имеют доступ к общему саду, на верхних этажах — видовые балконы. Доступны бассейн с видом на море, тропический сад, солнечная терраса…
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Идеально для семейного отдыха или тех, кто ищет роскошное жилье на Пхукете. Проект также привлекательный вариант для инвесторов, ищущих выгодные вложения в недвижимость.
О локации:
Удобно расположенный вблизи спокойного пляжа Ката, райо…
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Идеально подходит для взыскательных покупателей, стремящихся к уединению и роскоши, а также для инвесторов, ищущих стабильный доход от аренды.
О локации:
Расположенные всего в 500 метрах от великолепного пляжа Kata Beach на острове Пхук…
Проект роскошных вилл премиум класса в оживленном центра Карона, Пхукет. Комплекс является великолепным примером современной тропической архитектуры, которая гармонично сочетает современный дизайн и природную красоту Андаманского моря.
Виллы выполнены в современной тропическом стиле и имеют …
Особенность объекта: Застройщик предлагает арендную программу 70/30 %
В комплексе: Бутик-кондоминиум расположен в нескольких минутах ходьбы до моря. На 6-ти этажах расположено тридцать односпальных и двуспальных квартир от 32 до 68 квадратных метров с видом на море или на живописные, троп…
Проект состоит из 8 роскошных одноэтажных вилл с бассейнами и панорамными видами.
Особенности комплекса:
эксклюзивный клубный дом с террасой и видом на море
зеленый парк
охрана
консьерж-сервис
Расположение и объекты поблизости
Район Ката, расположенный на юго-восточном побережье Пхукета, …
Зарубежная недвижимость от 40 000$. Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
…
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Агентство
DDA Real Estate
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Проект состоит из 8 роскошных одноэтажных вилл с бассейнами и панорамными видами.
Особенности комплекса:
эксклюзивный клубный дом с террасой и видом на море
зеленый парк
охрана
консьерж-сервис
Окончание строительства - 4 квартал 2025 года.
Расположение и объекты поблизости
Район Ката, рас…
VIP Venus Karon - это роскошный жилой комплекс на Пхукете, расположенный в престижном районе Карон. Проект включает 214 квартир, расположенных в трех современных зданиях на 7 этажей. Его идеальное местоположение вблизи знаменитого пляжа Карон позволяет насладиться природной красотой острова …
Utopia Karon – это многоквартирный кондоминиум от австралийского застройщика Utopia Development, расположенный в 800 метрах от одного из самых красивых пляжей Пхукета – Карон. Рядом находятся многочисленные престижные отели и 5-звездочные курорты. А также вся необходимая туристическая инфрас…
Роскошный квартирный комплекс расположен всего в 100 метрах от пляжа Карон на юге острова Пхукет. Здесь обеспечен полный набор услуг класса премиум: рестораны с изысканной кухней, 5 бассейнов на территории, лобби, ресепшн, библиотека. На крышах зданий расположены зоны отдыха и коктейльные ба…
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Тем, кто ищет роскошное жилье у моря с уникальной комбинацией спокойствия и удобной инфраструктуры. Идеально для взыскательных людей, ценящих комфорт и инвестиционную выгоду.
О локации:
Splendid Condominium расположен неподалеку от живо…
Palmetto Park Condominium Прекрасно разрабатывает свой ритм жизни в новом бутик-кондоминиуме на острове Пхукета от профессионального разработчика, известного как Group House House. Проект был творчески создан для удовлетворения благополучия, культур и традиций жителей, а также для приоритето…
Зарубежная недвижимость от 40 000$. Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
…
2
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Агентство
DDA Real Estate
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Зарубежная недвижимость от 40 000$. Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
…
2
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Агентство
DDA Real Estate
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Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Если вы ищете сочетание роскоши, комфорта и исключительной природы, Unique Villa Kata — идеальный выбор. Проект подходит для семей, желающих обзавестись уютным домом, и для инвесторов, которые ищут прибыльные возможности.
О локации:
Про…
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация.
Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход …
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До моря 800 м, Готов к заезду, Гарантия дохода, Полная меблировка, Надежный застройщикО комплексе:Конди по цене от 238 до 238 спален состоят из 238 апартаментов площадью от 33 до 68 кв.м. комплекса. Проект возведен на холме с видом на море и горы, всего в 800 м от пляжа Карон. Кожанные потол…
VIP Venus Karon
Жилой комплекс VIP Venus Karon - это премиальный кондоминиум, расположенный на курорте Карон на острове Пхукет, Таиланд. Этот комплекс сочетает в себе высокий уровень комфорта, стильный дизайн и удобства, которые делают его идеальным местом для проживания или инвестировани…
Кондоминиум на районе Муанг Пхукет
Комплекс поистине масштабен, состоит из 2 зданий на 686 квартир.
На территории комплекса:
- главный вестибюль
- внутренний двор
- бассейн
- фитнес-центр
- паровая
- секретный сад
- co-working
- cад для отдыха
- двор с беседками
- терраса
…
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Идеальный выбор для тех, кто ценит роскошь, приватность и потрясающие виды на море. Подходит для семейного отдыха, постоянного проживания и выгодных инвестиций.
О локации:
Расположенный вблизи прекрасного пляжа Карон, проект Melia Phuke…
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация.
Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход …
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DDA Real Estate
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Инвестиционно-привлекательный объект! Доходность от 7%!
Действует рассрочка!
Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду!
Выгодное расположение ЖК гарантирует Вам высокий спрос на аренду жилья!
Панорамный вид на море, высокоразвитая туристическая и…
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Unique Villa Kata, with its completion expected in Q4 2025, is an exquisite hillside villa project currently in the pre-sale stage
This development comprises 4 residential villas, each thoughtfully designed to provide a serene and luxurious living experience.
Unique Villa Kata offers 3…
Новый видовой комплекс от надежного застройщика
Новый интересный проект от надежного застройщика располагается в редкой локации - богатой инфраструктурой части Пхукета, в пешеходной доступности от одного из красивейших пляжей острова - Каты.
Пляж Ката - один из самых красивых пляжей о…
До моря 650 м, Гарантия дохода, Полная меблировка, Надежный застройщикО комплексе:Новый кондоминиум в районе Карон, на Пхукете предлагает 173 юнита в 8-этажном здании: 112 студий (28,4 – 39,6 кв.м) и 61 квартира с 2 спальнями (55,2 – 122,65 кв.м). Комплекс оборудован 3 бассейнами с панорамны…
До моря 400 м, Гарантия доходаО комплексе:Кондоминиум в курортном стиле с отельной структурой предлагает высококлассные удобства, включая управление отелем, ресепшн, ресторан, спа, бассейн, фитнес-центр и др. На территории 4 здания по 8 этажей. Доступны юниты от студий до 2 спален с площадью…
До моря 400 м, Полная меблировка, Надежный застройщикО комплексе:Комплекс состоит из 8 зданий и 27 таунхаусов, расположенных на вершине холма. Включает 390 студийных апартаментов (37 м²), таунхаусы и 2-комнатные апартаменты (74 м²). Просторные апартаменты с панорамными окнами, минималистичны…
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Идеально подходит для долгосрочных резидентов и отдыхающих с большими семьями, ищущих гармоничное сочетание комфортного и экологичного проживания в роскошной обстановке.
О локации:
Расположение Hightone Seaview Villas and Garden в Корон…
Проект апартаментов строится в одной из самых востребованных локаций острова, где недостаток земли не позволяет утолить спрос среди покупателей, что делает проект уникальным и чрезвычайно долгожданным среди малочисленных кондоминиумов в этом районе.
Уникальность Каты среди других районов …
До моря 900 м, Полная меблировка, Надежный застройщикО комплексе:Разработанный проект включает 1 здание на 8 этажей с 214 полностью меблированными апартаментами. Выбор планировок: студии площадью 24 кв.м и 1-спальные квартиры площадью 30 и 35 кв.м. На 1 этаже располагаются лобби, офис управл…
Большой застройка на Карон-Хилл, всего в 800 метрах от пляжа Карон, этот комплекс кондоминиумов вида моря был концептуализирован, чтобы напоминать 5-звездочный отель в Пхукете. Расположенная в рамках комфортной досягаемости удобств и достопримечательностей, ценная собственность вида моря дол…
Комплекс предлагает сочетание стиля, лучшего качества и выгодных инвестиций. Это место, где роскошь сочетается с комфортом, а каждый день наполнен радостными эмоциями. На территории будут водные и зелёные зоны, 2 больших паркинга. Кроме того для владельцев домашних животных будет отдельный p…
Ваш собственный кусочек рая
Роскошная жизнь в окружении природы
Лучший на Пхукете отель-резиденция под международным брендом. Коллекция из 68 апартаментов и вилл с видом на море, вдохновленных природой, расположилась между горами и морем.
Насладитесь панорамным видом на Андаманск…
Комплекс включает бассейн, фитнес, сад, место для занятий йогой, онсэн, лобби, коворкинг, библиотеку, зону барбекю, зону отдыха на крыше, место для выгула домашних животных. Типы квартир:
Дуплекс с 1 спальней 49,5 м2
1 спальня 56 м2
1 спальня плюс 57 м2
2 спальни 74 м2
2 спальни плюс 76 м2
…
До моря 500 м, Готов к заезду, Полная меблировкаО комплексе:Резорт класса люкс расположен на склоне холма с видом на спокойное Андаманское море и остров Ко Пу. Комплекс включает 34 виллы с площадью от 134 до 460 кв.м, каждая из которых оборудована частным бассейном. Современный дизайн вилл с…
Инвестиционно-привлекательный объект! Гарантированный доход 6% !
Популярный комплекс с выгодной перспективой роста цены. Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду! Выгодное расположение ЖК гарантирует Вам высокий спрос на аренду жилья!
Апартаменты полн…
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Предлагаются просторные меблированные апартаменты с полным обслуживанием и видом на побережье. Некоторые квартиры имеют террасы с джакузи.
Резиденция располагает двумя бассейнами, тренажерным залом, рестораном и баром, спа.
Преимущества
Ежегодный доход 8% в течение 3 лет.
Расположение и об…
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Khram Villas – Karon подходит для тех, кто стремится к уникальной роскоши и уединению, идеально подойдет для семейного отдыха или как инвестиция с высоким потенциалом дохода.
О локации:
Виллы расположены в живописной зоне рядом с пляжам…
VIP Venus Karon — 8-этажный жилой комплекс, строящийся в Таиланде, на острове Пхукет. В проекте представлено 214 юнитов площадью 24–35 м²: студии и квартиры с 1 спальней. Первый этаж VIP Venus Karon отведён под парковку, 2–8-й этажи — под жилые и общественные пространства. Сдача комплекса за…
Комфортный кондоминиум для жизни круглый год, для сдачи в аренду и пассивного дохода. Рядом с пляжем Ката, в уютном и спокойном месте.
В проекте есть апартаменты с 1-2 спальнями. Большинство квартир с видом на море, горы и джунгли.
Отличный выбор для семейного или романтического отдыха, а та…
Компания Phuket9 представляет собой элитную деревню вилл с видом на море, расположенную в 1 км от пляжа Карон в Пхукете. Hightone - это продуманное, экологичное и комфортное сообщество, полностью ориентированное на долгосрочное проживание или отдых гостей и владельцев с большой семьей.При ра…
🌟Райский уголок Katabella-
Ката-Бич, отличное место с кристально чистой водой и белым песком. Идеально для серфинга, дайвинга и релакса, а также одна из самых популярных локаций на Пхукете.
🌟 Расположение:
Пляж Карон – 3 км
Пляж Най Харн – 10 км
Пляж Патонг – 11 км
Пляж Раваи – 1…
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Зарубежная недвижимость
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Предлагаются эксклюзивное апартаменты с панорамными видами на океан и горы.
Резиденция располагает рестораном, бассейном с видом на океан, охраной, парковкой, спа-центром, фитнес-центром, детской площадкой, библиотекой.
Окончание строительства - 2026 год.
Расположение и объекты поблизости
Н…
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРОЕКТ ВИЛЛ НА ПХУКЕТЕ
Уникальный проект всего в 500 метрах от пляжа Ката.Всего 3 эксклюзивные виллы с 5-6 спальнями, встроенным лифтом, жилыми пространствами, бассейном, сауной, хаммамом и парковкой. Полный пакет мебели и техники включен в стоимость. Вся инфраструктура отеля…
Добро пожаловать в Храм Пхукет - роскошная недвижимость для продажи в Пхукете. Расположенный в двух разных основных местах, все на просторных земельных участках и уникально спроектированные в смеси современного стиля. ' Khram ' предлагает именно это. Вилла находится всего в нескольких минута…
До моря 600 мО комплексе:Уникальный комплекс из 8 просторных частных вилл с бассейном, расположенных всего в 600 м от пляжа Ката. Виллы имеют 2 варианта планировок: все с 4 спальнями и 5 ванными комнатами. Исключительное сочетание современной архитектуры и традиционных тайских элементов. Вну…
PHENOMENON. КОНДОМИНИУМ С ВИДОМ НА МОРЕ В РАЙОНЕ КАТА
390 апартаментов
Расположены на крутом холме в районе Ката с пышным пейзажем и видом на море
80% апартаментов с диагональным видом на море
Общественные пространства и подземный паркинг
Собственная управляющая компания застро…
Отличный вариант для инвестирования! Доходность от 7%!
Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду!
Выгодное расположение ЖК гарантирует Вам высокий спрос на аренду жилья!
Дом сдан!
Апартаменты готовы к заселению!
Меблированы!
Расстояние до п…
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DDA Real Estate
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До моря 1000 м, Можно с животнымиО комплексе:Комплекс состоит из 2 зданий с 64 и 30 юнитами. Все апартаменты сдаются с чистовой отделкой, мебель и декор за доплату. Площади юнитов варьируются от 30 до 120 кв.м. На территории 39 парковочных мест. На первом этаже общий бассейн, детская зона дл…
The Viev Luxury Condominium - это уникальный проект кондоминиума и квартиры, расположенный по адресу: 78/8 Patak Rd, Karon, Mueang Phuket District, Phuket 83100, Thailand
Благодаря расположению на холме, окруженном густыми тропическими лесами, и бескрайнему виду на Андаманское море, вы мо…
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DDA Real Estate
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Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Идеально подходит для тех, кто хочет наслаждаться роскошной жизнью с видом на море в одном из самых живописных мест Пхукета. Проект также будет интересен инвесторам благодаря программе аренды от Melia Hotels и высокой рентабельности.
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