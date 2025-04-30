Карон, Таиланд

Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто хочет наслаждаться роскошной жизнью с видом на море в одном из самых живописных мест Пхукета. Проект также будет интересен инвесторам благодаря программе аренды от Melia Hotels и высокой рентабельности. О …