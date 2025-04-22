Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с пляжем и гаванью, Пхукет, Таиланд

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Агентство
DDA Real Estate
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Кондоминиум The Zero Bangtao переосмысливает жизнь на Пхукете, придавая первостепенное значение экологичности. Каждый элемент дизайна комплекса сконцентрирована на экологии без потери комфорта и элегантности. Познакомьтесь с эксклюзивной инфраструктурой The Zero Bangtao, где экологичный обра…