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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с пляжем и гаванью, Пхукет, Таиланд

Столичный ампхе Пхукет, Таиланд
от
$1,08 млн
19.05.2025
$1,08 млн
18.05.2025
$1,08 млн
17.05.2025
$1,09 млн
16.05.2025
$1,08 млн
14.05.2025
$1,09 млн
13.05.2025
$1,09 млн
11.05.2025
$1,09 млн
10.05.2025
$1,08 млн
09.05.2025
$1,09 млн
08.05.2025
$1,08 млн
07.05.2025
$1,08 млн
14.04.2025
$1,00 млн
13.04.2025
$1,00 млн
12.04.2025
$996,855
11.04.2025
$1,01 млн
10.04.2025
$991,312
09.04.2025
$1,00 млн
08.04.2025
$1,00 млн
07.04.2025
$757,599
06.04.2025
$757,668
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15
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 16034
ID новостройки на Realting
In CRM: 2360788
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Столичный ампхе Пхукет

О комплексе

Предлагаются тропические виллы с большим окнами, красивыми садами и бассейнами, гаражами. В основе дизайна домов лежит философия фэншуй.

Окончание строительства - 2024-2025.

Расположение и объекты поблизости
  • Аэропорт - 60 минут
  • Пирс Чалонг и гавань - 5 минут
  • Пляж Най Харн - 8 минут
  • Известные клубы и рестораны - 6-12 минут
  • Международные школы - 10-20 минут

Местонахождение на карте

Столичный ампхе Пхукет, Таиланд

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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с пляжем и гаванью, Пхукет, Таиланд
Столичный ампхе Пхукет, Таиланд
от
$1,08 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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