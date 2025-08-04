  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Карон
  4. Жилой комплекс EVER PRIME RESIDENCES, KARON-PHUKET

Жилой комплекс EVER PRIME RESIDENCES, KARON-PHUKET

Карон, Таиланд
от
$199,530
от
$3,885/м²
;
12 1
ID: 27483
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 26.08.2025

Местонахождение

  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Столичный ампхе Пхукет
  • Город
    Карон

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    8

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

English English
Polski Polski

Добро пожаловать в Ever Prime Residences, эксклюзивную застройку, расположенную в самом сердце пляжа Карон, Пхукет - одно из самых красивых и ярких мест на острове. Это больше, чем просто резиденция; это обновление образа жизни и умные инвестиционные возможности.

🌴 Почему стоит выбрать жилье Ever Prime?


✔️ Расположение Прайм - всего в нескольких минутах от пляжа Карон, одного из самых знаковых песчаных участков Пхукета. В окружении магазинов, изысканных ресторанов, ночной жизни и культурных достопримечательностей.
✔️ Современный дизайн и комфорт - современные резиденции, построенные с вниманием к деталям, предлагающие стильные макеты, высококачественную отделку и потрясающий вид на горы и море.
✔️ С постоянно растущей туристической индустрией Пхукета Ever Prime Residences предлагает высокий спрос на аренду, высокий потенциал занятости и привлекательную рентабельность инвестиций для инвесторов.
✔️ Услуги Resort-Style - Наслаждайтесь бассейном мирового класса, фитнес-центром, безопасностью на месте и премиальными услугами, предназначенными для удобства и отдыха.
✔️ Жизненный стиль и отдых - Независимо от того, ищете ли вы дом для отдыха, постоянное место жительства или недвижимость, которая приносит доход, пока вас нет, Ever Prime обеспечивает идеальный баланс.

🌅 Представьте себе, что вы просыпаетесь по захватывающим тропическим утрам, проводите дни на пляже, исследуете богатую культуру Пхукета и возвращаетесь домой к комфорту своей собственной стильной резиденции.

📍 Основные моменты местоположения:

  • 5 минут до пляжа Карон

  • 10 минут до пляжа Ката

  • 15 минут до Патонга (ночная жизнь и шопинг)

  • 45 минут до международного аэропорта Пхукета

💼 Для кого это?

  • Инвесторы, стремящиеся получить высокую прибыль от быстро развивающегося рынка недвижимости Пхукета

  • Покупатели, желающие роскошный дом для отдыха в главном пляжном курорте Таиланда

  • Искатели образа жизни, мечтающие жить у моря со всеми современными удобствами

📞 Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о доступных единицах и инвестиционных пакетах!

Местонахождение на карте

Карон, Таиланд

Видеообзор жилой комплекс EVER PRIME RESIDENCES, KARON-PHUKET

Задайте все интересующие вопросы
