Жилой комплекс EVER PRIME RESIDENCES, KARON-PHUKET

Добро пожаловать в Ever Prime Residences, эксклюзивную застройку, расположенную в самом сердце пляжа Карон, Пхукет - одно из самых красивых и ярких мест на острове. Это больше, чем просто резиденция; это обновление образа жизни и умные инвестиционные возможности.

🌴 Почему стоит выбрать жилье Ever Prime?



✔️ Расположение Прайм - всего в нескольких минутах от пляжа Карон, одного из самых знаковых песчаных участков Пхукета. В окружении магазинов, изысканных ресторанов, ночной жизни и культурных достопримечательностей.

✔️ Современный дизайн и комфорт - современные резиденции, построенные с вниманием к деталям, предлагающие стильные макеты, высококачественную отделку и потрясающий вид на горы и море.

✔️ С постоянно растущей туристической индустрией Пхукета Ever Prime Residences предлагает высокий спрос на аренду, высокий потенциал занятости и привлекательную рентабельность инвестиций для инвесторов.

✔️ Услуги Resort-Style - Наслаждайтесь бассейном мирового класса, фитнес-центром, безопасностью на месте и премиальными услугами, предназначенными для удобства и отдыха.

✔️ Жизненный стиль и отдых - Независимо от того, ищете ли вы дом для отдыха, постоянное место жительства или недвижимость, которая приносит доход, пока вас нет, Ever Prime обеспечивает идеальный баланс.

🌅 Представьте себе, что вы просыпаетесь по захватывающим тропическим утрам, проводите дни на пляже, исследуете богатую культуру Пхукета и возвращаетесь домой к комфорту своей собственной стильной резиденции.

📍 Основные моменты местоположения:

5 минут до пляжа Карон

10 минут до пляжа Ката

15 минут до Патонга (ночная жизнь и шопинг)

45 минут до международного аэропорта Пхукета

💼 Для кого это?

Инвесторы, стремящиеся получить высокую прибыль от быстро развивающегося рынка недвижимости Пхукета

Покупатели, желающие роскошный дом для отдыха в главном пляжном курорте Таиланда

Искатели образа жизни, мечтающие жить у моря со всеми современными удобствами

📞 Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о доступных единицах и инвестиционных пакетах!