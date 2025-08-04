Жилой комплекс EVER PRIME RESIDENCES, KARON-PHUKET

Добро пожаловать в Ever Prime Residences, эксклюзивную застройку, расположенную в самом сердце пляжа Карон, Пхукет - одно из самых красивых и ярких мест на острове. Это больше, чем просто резиденция; это обновление образа жизни и умные инвестиционные возможности.
🌴 Почему стоит выбрать жилье Ever Prime?
✔️ Расположение Прайм - всего в нескольких минутах от пляжа Карон, одного из самых знаковых песчаных участков Пхукета. В окружении магазинов, изысканных ресторанов, ночной жизни и культурных достопримечательностей.
✔️ Современный дизайн и комфорт - современные резиденции, построенные с вниманием к деталям, предлагающие стильные макеты, высококачественную отделку и потрясающий вид на горы и море.
✔️ С постоянно растущей туристической индустрией Пхукета Ever Prime Residences предлагает высокий спрос на аренду, высокий потенциал занятости и привлекательную рентабельность инвестиций для инвесторов.
✔️ Услуги Resort-Style - Наслаждайтесь бассейном мирового класса, фитнес-центром, безопасностью на месте и премиальными услугами, предназначенными для удобства и отдыха.
✔️ Жизненный стиль и отдых - Независимо от того, ищете ли вы дом для отдыха, постоянное место жительства или недвижимость, которая приносит доход, пока вас нет, Ever Prime обеспечивает идеальный баланс.
🌅 Представьте себе, что вы просыпаетесь по захватывающим тропическим утрам, проводите дни на пляже, исследуете богатую культуру Пхукета и возвращаетесь домой к комфорту своей собственной стильной резиденции.
📍 Основные моменты местоположения:
5 минут до пляжа Карон
10 минут до пляжа Ката
15 минут до Патонга (ночная жизнь и шопинг)
45 минут до международного аэропорта Пхукета
💼 Для кого это?
Инвесторы, стремящиеся получить высокую прибыль от быстро развивающегося рынка недвижимости Пхукета
Покупатели, желающие роскошный дом для отдыха в главном пляжном курорте Таиланда
Искатели образа жизни, мечтающие жить у моря со всеми современными удобствами
📞 Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о доступных единицах и инвестиционных пакетах!