Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами недалеко от пляжей Лайян и Банг Тао, Пхукет, Таиланд

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Первая фаза современного жилого комплекса будет состоять из 6 вилл высокого класса с бассейнами, парковками и зонами отдыха. Тип собственности - Freehold.
План оплаты и этапы строительства:
30% - начало фундамента, колонн и балок нижних этажей, бетонные полы и передача земли - 2 месяца
25% …
Жилой комплекс включает 263 квартиры площадью от 38 м2 до 138 м2. На территории комплекса будут расположены:
профессиональный спортивный комплекс Dynamic с ассоциацией Reebok
второй филиал известного ресторана Пхукета - Мираж
детский игровой клуб - территория для игр и развития ребенка
мног…
Резиденция является частью большого комплекса с торговыми центрами, полем для гольфа, спа-салонами, отелями, барами и ресторанами. На территории вы также найдете магазин и клинику.
Удобства и оснащение в доме
Кондиционер
Кухонная мебель и бытовая техника
Встроенные шкафы
Расположение и о…