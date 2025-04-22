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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами недалеко от пляжей Лайян и Банг Тао, Пхукет, Таиланд

Чонг Тале, Таиланд
от
$825,606
14.04.2025
$820,507
13.04.2025
$820,989
12.04.2025
$824,046
11.04.2025
$842,674
10.04.2025
$846,108
09.04.2025
$850,352
08.04.2025
$849,826
06.04.2025
$850,329
05.04.2025
$842,582
04.04.2025
$853,836
03.04.2025
$863,303
02.04.2025
$861,491
01.04.2025
$859,542
30.03.2025
$856,910
29.03.2025
$863,308
28.03.2025
$866,458
27.03.2025
$863,422
26.03.2025
$862,882
25.03.2025
$859,929
24.03.2025
$856,989
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6
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Описание Описание
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ID: 19546
ID новостройки на Realting
In CRM: 2369180
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг
  • Город
    Чонг Тале

О комплексе

Предлагаются виллы с террасами, бассейнами, ухоженными садами и парковочными местами.

Удобства и оснащение в доме
  • Кондиционеры
  • Стенные шкафы
  • Кухня
Расположение и объекты поблизости
  • Пляж Лайян - 15 минут
  • Пляж Банг Тао - 15 минут
  • Пляж Сурин - 20 минут
  • Пляж Най Тон - 22 минуты
  • Аквапарк - 7 минут
  • Поле для гольфа - 17 минут
  • Торговые центры - 10 минут
  • Больница - 8 минут
  • Международный аэропорт Пхукет - 20 минут

Местонахождение на карте

Чонг Тале, Таиланд

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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами недалеко от пляжей Лайян и Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Чонг Тале, Таиланд
от
$825,606
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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