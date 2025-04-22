Жилой комплекс Новая недвижимость в элитном апарт-отеле на берегу моря, Лагуна Пхукет, Таиланд

Сбегите в девственный рай, где царит утонченная роскошь и непринужденная элегантность. Это естественное минималистическое убежище гармонично сочетается с пологими дюнами и мерцающими водами пляжа Банг Тао. Данный комплекс является первым и единственным отелем-резиденцией на центральном западном побережье Пхукета, предлагающим полный набор оздоровительных услуг. Обеспечивая умиротворяющую атмосферу, эти резиденции дарят возможность насладиться плавными водными пейзажами, включая бассейн в джунглях и зеркальный пруд, а также зоной оздоровительных и спа-процедур, чтобы ваша релаксация длилась непрерывно. Тех, кто ищет активного отдыха и развлечений, ждут пляжный клуб с баром и спортивным бассейном, а также бассейн для вечеринок на берегу моря в окружении тропических красот.

Особенности квартир

Комплекс предлагает элегантные апартаменты с 2 спальнями и пентхаусы с собственным бассейном на крыше. Дизайн органично объединяет внутреннюю и внешнюю гармонию, с полным фронтальным обзором от гостиной и столовой до спален. Апартаменты порадуют вас уютной атмосферой: теплые текстуры и органические оттенки дополнены пышной зеленью, гармонично вписанной в интерьер. С открытой террасы каждого здания открывается потрясающий вид, органично вписывающийся в манящий морской пейзаж.

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ПреимуществаРасположение и объекты поблизости

Откройте для себя островное блаженство в эксклюзивном анклаве на центральном западном побережье Пхукета, всего в 30 минутах езды от международного аэропорта Пхукета. Этот комплекс может похвастаться прекрасным расположением – всего в нескольких шагах от пляжа Банг Тао.

Резиденция расположена на территории многократно отмеченного наградами Laguna Phuket и обеспечивают доступ к удобствам мирового класса, включая изысканные рестораны, отмеченные наградами спа-центры и Laguna Golf Phuket, названный «Лучшим полем для гольфа в Таиланде» по версии World Golf Awards.