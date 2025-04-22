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Жилой комплекс Новая недвижимость в элитном апарт-отеле на берегу моря, Лагуна Пхукет, Таиланд

Choeng Thale, Таиланд
от
$1,07 млн
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8
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
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ID: 20199
ID новостройки на Realting
In CRM: 2384091
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг
  • Город
    Чонг Тале
  • Город
    Choeng Thale

О комплексе

Сбегите в девственный рай, где царит утонченная роскошь и непринужденная элегантность. Это естественное минималистическое убежище гармонично сочетается с пологими дюнами и мерцающими водами пляжа Банг Тао. Данный комплекс является первым и единственным отелем-резиденцией на центральном западном побережье Пхукета, предлагающим полный набор оздоровительных услуг. Обеспечивая умиротворяющую атмосферу, эти резиденции дарят возможность насладиться плавными водными пейзажами, включая бассейн в джунглях и зеркальный пруд, а также зоной оздоровительных и спа-процедур, чтобы ваша релаксация длилась непрерывно. Тех, кто ищет активного отдыха и развлечений, ждут пляжный клуб с баром и спортивным бассейном, а также бассейн для вечеринок на берегу моря в окружении тропических красот.

Особенности квартир

Комплекс предлагает элегантные апартаменты с 2 спальнями и пентхаусы с собственным бассейном на крыше. Дизайн органично объединяет внутреннюю и внешнюю гармонию, с полным фронтальным обзором от гостиной и столовой до спален. Апартаменты порадуют вас уютной атмосферой: теплые текстуры и органические оттенки дополнены пышной зеленью, гармонично вписанной в интерьер. С открытой террасы каждого здания открывается потрясающий вид, органично вписывающийся в манящий морской пейзаж.

Преимущества
  • программа для владельцев недвижимости - доступ к скидкам до 30% и эксклюзивным предложениям в глобальной сети первоклассных отелей Banyan Group
  • владельцы могут обменять часть своего годового абонемента на бесплатное проживание в любом из участвующих в программе Banyan Group первоклассных объектов внутри страны и по всему миру
  • владельцы недвижимости смогут воспользоваться профессиональным управлением своей собственностью
Расположение и объекты поблизости

Откройте для себя островное блаженство в эксклюзивном анклаве на центральном западном побережье Пхукета, всего в 30 минутах езды от международного аэропорта Пхукета. Этот комплекс может похвастаться прекрасным расположением – всего в нескольких шагах от пляжа Банг Тао.

Резиденция расположена на территории многократно отмеченного наградами Laguna Phuket и обеспечивают доступ к удобствам мирового класса, включая изысканные рестораны, отмеченные наградами спа-центры и Laguna Golf Phuket, названный «Лучшим полем для гольфа в Таиланде» по версии World Golf Awards.

Местонахождение на карте

Choeng Thale, Таиланд

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Жилой комплекс Новая недвижимость в элитном апарт-отеле на берегу моря, Лагуна Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$1,07 млн
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