Чонг Тале, Таиланд

Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто стремится к роскоши и современному стилю жизни в престижном районе Пхукета. Подходит для семей и тех, кто ищет приватность и близость ко всем основным аттракционам острова. О локации: Расположен за полями …