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До моря 100 м, Полная меблировкаО комплексе:Расположенные на пляже Бангтао, эксклюзивные апартаменты предлагают 141 юнитов в 7 малоэтажных зданиях с площадями от 72 до 433 кв.м. Доступны 1BR, 2BR, 3BR и пентхаусы. Архитектурные решения сочетают роскошь и природу. Внутренняя инфраструктура вк…
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Идеально подходит для требовательных инвесторов, ценящих роскошную и спокойную жизнь в сердце Пхукета.
О локации:
Bougainvillea Villas расположен рядом с живописным пляжем Бангтао на западной стороне Пхукета. Прекрасное расположение обе…
Предлагаются элитные виллы с бассейнами, джакузи, парковкой на 2 машины, зонами отдыха на открытом воздуха, тропическими садами с водопадами.
Площадь земельных участков — от 550 м² до 940 м².
Особенности квартир
Каждый дом включает гостиную с обеденной зоной, кухней открытой планировки и вы…
Уникальная возможность инвестировать в стильные и современные апартаменты в сердце Банг Тао, которые предлагают идеальное сочетание роскоши и удобства! Полная меблировка! SO Lagoon Cherngtalay by Origin - уникальный комплекс апартаментов, расположенный в центре района Банг Тао, рядом с оживл…
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DDA Real Estate
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С принципами жизни, роскоши и долголетия на переднем крае, каждая из двенадцати виллов для бассейна была разработана с максимальной заботой тех, кто проницательные покупатели, которые ценят устойчивость и уединение, прежде всего. Teakwood, тезка древесина, выбранная для двери виллы, символиз…
Уникальная возможность инвестировать в роскошные апартаменты на острове Пхукет с высоким потенциалом доходности!
Доступна рассрочка!
Первоклассные удобства и великолепные виды на озеро!
Siamese Bangtao — это современный жилой комплекс, расположенный в престижном районе Бангтао на Пхукете.…
1
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Агентство
DDA Real Estate
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Layan Green Park 2: Экологический Комплекс Мирового Класса
Очарование природы острова Пхукет воплощено в Layan Green Park 2, уникальном апартаментном комплексе в районе Бангтао/Лаян. Всего в 750 метрах от живописного пляжа Банг Тао, он предлагает идеальное сочетание роскоши и экологии.…
До моря: 800 м, Надежный застройщикО комплексе:Новый проект на западном побережье Пхукета, в 800 м от пляжа Лаян, включает разнообразие юнитов от студий до 5BR с площадями от 38.8 до 629.3 м². Архитектура вдохновлена природой и устойчивыми решениями с террасами, панорамным остеклением и энер…
До моря: 150 м, Гарантия доходаО комплексе:В уединенной бухте Пхукета расположены 37 частных вилл класса люкс, каждая из которых имеет потрясающий вид на море. Виллы предлагают просторные жилые помещения внутри и снаружи, а также частные бассейны, гармонично сочетающие экзотические натуральн…
Этот новый комплекс состоит всего из 6 домов, каждый с 3 спальнями, 3 ванными комнатами, 2 парковочными местами, террасой на верхнем этаже, садом, бассейном из натурального камня.
Традиционная тайская архитектура домов имеет очень долгую историю и культурное наследие. Дизайн был сформирован …
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Идеально подходит для тех, кто ценит сочетание роскоши, уединения и потрясающих видов на море. Проект для покупателей, ищущих уникальный опыт жизни и инвестиций в Пхукете.
О локации:
Расположен в элитном районе Лаян Сой 1, рядом с Лаян …
Эти потрясающие новые кондоминиумы и пентхаусы с собственными частными бассейнами на крыше расположены в двух смежных блоках, разделенных живописным каналом и соединенных пешеходными мостами. Каждое здание имеет пять этажей. В проекте представлено 237 апартаментов: с одной, двумя и тремя спа…
Элитная резиденция, расположенная рядом с пляжами Лайян и Банг Тао. Комплекс состоит из 4 шестиэтажных зданий и предлагает широкий выбор роскошных квартир с современным дизайном, обеспечивая высокий уровень комфорта. Есть апартаменты с различной планировкой от односпальных до трехспальных, а…
Жилой комплекс Laguna Beachside, Пхукет — это современный и стильный проект, расположенный всего в 200 метрах от знаменитого пляжа Бангтао, в одном из самых престижных районов Пхукета. Комплекс предлагает уютные квартиры с 1-3 спальнями, которые идеально подходят как для проживания, так и дл…
Самый долгожданный старт продаж на острове Пхукет в 2024 году!
Старт продаж в 20 числах октября, успейте оставить заявку, чтобы купить лучшие планировки по самым первым ценам.
Что дает участие на самом старте продаж проекта:
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Возможность выбрать лучшие планировки и виды
…
До моря: 850 мО комплексе:Расположенный в Пхукете, комплекс предлагает апартаменты с 1 и 2 спальнями площадью от 35 до 75 кв.м. Современная архитектура и изысканные интерьеры создают атмосферу роскоши и уюта. Внутренняя инфраструктура включает фитнес-центр, бассейн, коворкинг, общественный с…
Расположенный рядом со спокойным озером в оживленном сердце Пхукета, этот комплекс создал пространство, которое уравновешивает современную изысканность с органическими материалами. Здесь роскошь и благополучие сходятся, предлагая вам не только прекрасную среду обитания, но и вдохновляющее пр…
Все виллы имеют бассейн, кондиционер, встроенный шкаф, кухню, ландшафтный дизайн.
Пакет мебели можно купить по желанию.
Преимущества
Все налоги и плата за передачу собственности будут разделены 50/50 между застройщиком и покупателем.
Гибкая схема оплаты.
Расположение и объекты поблизости
…
Надежный застройщикО комплексе:Комплекс включает 65 современных вилл с уникальным дизайном. Площадь земли вилл варьируется от 674 до 1,168 кв.м., а площадь застройки составляет от 318 до 567 кв.м. Каждая вилла имеет 4 спальни и 5-6 ванных комнат. Высокое качество строительства, простота внос…
Современный жилой комплекс, расположенный в живописном районе Пхукета, в пешей доступности от известных пляжей. Он состоит из 3 семиэтажных зданий, всего 234 юнита (студии, юниты с 1 и 2 спальнями, а также дуплексы). Особенности:
5 бассейнов, включая бассейн на крыше и детский бассейн
бегов…
Спрыгните прямо с самолета и прилетите в свой райский уголок.Ayana Heights Seaview Residence недалеко от пляжа Лаян, Таланг, ПхукетAyana Heights Seaview Residence, шедевр роскошной жизни, расположенный вдоль захватывающих берегов пляжа Лаян, Пхукет, Таиланд. Разработанный уважаемой T.H Group…
Experience a new standard of luxury with 3 & 5 bedroom Phuket pool villas at Banyan Tree Grand Residences. Situated between a serene lagoon and the white sands of Bang Tao Beach, these waterfront apartments fully embrace the beauty of the surrounding landscapes to create a magnificent reside…
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Идеальный выбор для тех, кто ценит роскошный и безмятежный образ жизни на тропическом острове. Подходит для семейного отдыха, постоянного проживания или выгодной инвестиции.
О локации:
Расположен на берегу живописного пляжа Бангтао, Пху…
О комплексе:Элитный проект рядом с пляжем Лаян предлагает роскошные 3-спальные виллы с частными бассейнами и смарт-технологиями. Построенные с площадью 431 кв.м. и частными участками 350 кв.м., жилые пространства сочетают современный минималистичный стиль и природную красоту тропиков. Жители…
Новый роскошный проект под управлением Radisson в пешей доступности от пляжа Банг Тао
Новый проект расположен на Банг Тао, рядом с живописным районом Лагуна. Здесь роскошные 5-звездочные отели окружены пышными зелеными полями для гольфа и стильными яхт-клубами.
Кондоминиум находится в …
Добро пожаловать в Elite Innovative Collection от Season Luxury Villas
Где мы поднимаем роскошную жизнь на новую высоту. Каждая вилла в нашей коллекции представляет собой настоящий шедевр, тщательно разработанный, чтобы предложить наследие исключительной богатства. Наши свойства плавно со…
Крупный комплексный проект в великолепной локации
Platinum Bay предлагает уникальную инвестиционную возможность в премиальной локации.
Проект расположен на западном побережье Пхукета, в нескольких минутах от белоснежного песчаного пляжа Камала.
Полностью меблированный роскошный кондом…
Bellevue Beachfront - проект расположен всего в 50 метрах от пляжа Лаян на береговой линии. Проект имеет уникальные дизайнерские решения в оформлении экстерьера и интерьера. Район Банг-Тао предлагает каждому жителю возможность насладиться жизнью у моря со всеми удобствами, современными школа…
9 эксклюзивных вилл с частными бассейнами, от 2 до 4 спален, окруженных залитыми солнцем пейзажами очаровательного острова Пхукет.
Владельцам предлагается следующий выбор апгрейдов:
Дополнительные спальни
Ландшафтный дизайн
Крытая беседка
Потолок под дерево
Летний душ
Верхний этаж
График о…
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Этот проект идеально подходит для тех, кто ищет сочетание роскоши и спокойствия в одном из самых желанных мест Пхукета. Подходит для проживания, отдыха и инвестиций.
О локации:
Расположенный рядом с пляжем Бангтао, The Ozone Condominium…
Жилой комплекс Title Heritage от Rhom Bho Property — это новый, эксклюзивный проект в престижном районе Банг Тао, всего в 2,5 км от живописного пляжа. Его идеальное расположение дает прямой доступ к популярным зонам отдыха, таким как Porto de Phuket и Boat Avenue, где сосредоточены лучшие ре…
До моря 1600 м, Гарантия доходаО комплексе:Эксклюзивный закрытый комплекс представительских вилл с прекрасным видом на море предлагает роскошное размещение с частными пейзажными бассейнами. Виллы с 3-6 спальнями и основной гостиной. Расположен в живописном районе Лаян, в 1,6 км от пляжа и в …
Над элементом Villas представляет замечательную коллекцию новых бассейнов для продажи в окрестностях пляжа Бангтао, Пхукет. Эта эксклюзивная разработка предлагает сообщество с низкой плотностью, обеспечивая безмятежный и частный опыт жизни. Роскошные виллы с 3 спальнями, доступные для продаж…
The Base Cherngtalay is a modern low-rise condominium project located in the desirable area of Choeng Thale, Thalang District, Phuket. The project consists of two 8-story buildings and is set on approximately 4 rai (6,400 square meters) of land, providing ample space for its residents. There…
Sole Mio Residences располагается всего в 200 метрах от пляжа Банг-Тао. Жилой комплекс выполнен в видебелоснежного круизного лайнера, уходящего курсом на закат. К услугам жильцов – эксклюзивные апартаменты спросторными планировками и видами на закат в сердце Банг-Тао.
ИНФРАСТРУКТУРА:
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Полная меблировкаО комплексе:Эксклюзивный закрытый проект включает 8 вилл с частными участками от 314 до 386 м². Каждая вилла оборудована частным бассейном (9,5х3,5 м), джакузи-спа, открытой обеденной зоной, 2 парковками, террасой на крыше, большой кухней с островом, гостиной с высокими пото…
Предлагаются апартаменты с террасами и собственными бассейнами.
Резиденция является частью большого жилого комплекса, располагается на берегу лагуны и имеет собственный причал.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с пляжем Банг Тао.
Исторический центр Пхукета - 30…
Новый концепт экологически чистой жизни с минималистичным и стильным дизайном в роскошных садах, расположенный в лучшем интегрированном курорте Азии. Последнее поколение Lakeside Residences идеально расположено у входа в эксклюзивное сообщество Laguna Phuket, в окруженном деревьями уединенно…
Предлагаются уникальные элитные виллы с большими ухоженными садами, 10-метровыми бассейнами с морской водой и джакузи, парковочными местами.
Особенности квартир
Каждый дом включает просторную гостиную и столовую открытой планировки, оборудованную кухню с островом, красивые спальни с собстве…
Современные виллы с бассейном в самом красивом месте Пхукета
Расположенный на берегу спокойного пляжа Банг Тао проект является одним из самых востребованных на рынке недвижимости. Район Банг Тао известен хорошо развитой инфраструктурой — огромным выбором ресторанов, супермаркетов, бутиков…
Наши виллы расположены в идеальном месте прямо на Bangtao Beach Road в нескольких минутах ходьбы от ресторанов, кафе, пляжных клубов и, естественно, великолепного и нетронутого пляжа Bangtao.Красиво спроектированные виллы в восточном стиле построены в соответствии с самыми высокими специфика…
Полная меблировка, Надежный застройщикО комплексе:Предлагаются роскошные виллы с бассейном в формате 3BR и 4BR, площадью от 397 до 450 кв.м, с дополнительной комнатой для офиса или другой цели. Виллы полностью меблированы премиум мебелью, оснащены системой умного дома, солнечной энергетикой,…
СБОРСердце района, предлагая длинный участок пляжа с пляжными клубами, местными закусочными и водными видами спорта.Более тихий пляж для отдыха, к северу от Бангтао.ОВК Таиландские студенты извлекают выгоду из нашего программирования, основанного на внимательности, наружного экспериментально…
До моря 800 м, Полная меблировкаО комплексе:Новый проект представляет из себя современный жилой комплекс с завершением строительства в 2023 году. Состоит из 2 зданий, каждое с 7 этажами. Всего в комплексе 139 юнитов, в том числе студии, апартаменты с 1 и 2 спальнями. Площадь юнитов варьирует…
8 сезона роскошные виллы-сезон Роузвуд-это эксклюзивная коллекция из четырех роскошных частных резиденций возле пляжа Serene Layan на Пхукете; живописное западное побережье. Независимо от того, предназначено ли это в качестве постоянного места жительства или отдыха для отдыха, это развитие п…
Каждому покупателю билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подойдет: Подойдет для жизни и инвестиций — ведь каждый проект этого застройщика предлагает уникальную рассрочку на 7 лет и уникальную на острове ликвидность и легкость перепродажи.
О локации: Проект расположен в районе Laguna. Э…
Идеальное сочетание классического дизайна и выгодного местоположения
Расположен в самом сердце района Лагуна на Пхукете. После успеха фирменного дизайна популярного тропического балийского стиля. Проект роскошных вилл от Botanica Luxury Villas в знаменитом районе Коке-Таноде, Чернгталай, П…
Проект располагается в центре престижного района Банг Тао и предлагает изысканные виллы с пешей доступности от пляжей вашей мечты.
Виллы с уникальным роскошным дизайном в сочетании с исключительной инфраструктурой и окружающими красотами природы станут вашим новым домом, который обеспечит бе…
Предлагаются виллы с террасами, бассейнами, ухоженными садами и парковочными местами.
Удобства и оснащение в доме
Кондиционеры
Стенные шкафы
Кухня
Расположение и объекты поблизости
Пляж Лайян - 15 минут
Пляж Банг Тао - 15 минут
Пляж Сурин - 20 минут
Пляж Най Тон - 22 минуты
Аквапарк - 7…
До моря 1000 м, Полная меблировкаО комплексе:Роскошные виллы с большими частными территориями и потрясающим видом на 180 градусов на пляжи Сурин и Банг Тао. Тропическая обстановка и современный тайский дизайн, премиум-мебель. Комплекс расположен на мысе с пышной растительностью рядом с прест…
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Идеален для тех, кто стремится к роскоши и спокойствию, желая жить или инвестировать в одном из красивейших мест Пхукета. Проект для взыскательных людей, ценящих комфорт, приватность и экологичность.
О локации:
Расположенный в сердце зе…
В этом эксклюзивном комплексе всего пять 2-этажных вилл с частными бассейнами, ландшафтными садами и парковочными местами. Высококачественные материалы и отделка создают утонченную и элегантную атмосферу. Freehold.
План оплаты:
2% - резервация
28% - подписание контракта после 30 дней от вне…
Rainpalm Villa - это проект, вдохновленный созданием простых зданий, чтобы соответствовать образу жизни всех, кто ищет место, чтобы жить для отдыха или арендовать под концепцией мира и счастья, что является смыслом проекта. Деревья дождя считаются символами мира, спокойствия, устойчивости и…
Площадь 25 600 кв.м.Общее количество: 70, 58Клубный клуб, серповидный отель премиум-класса на живописном склоне, парк аттракционов и тропических лесов. "Секретная муравьиная муравьиная трущоба". Потоки горючего воздуха и лучи горючего горючего воздуха и брызгового оцепенения. Универсально-ад…
Жилой комплекс Skypark Aurora Laguna Phuket расположен в окружении живописного природного ландшафта с видом на поле для гольфа. Laguna Phuket. Skypark Celeste Laguna Phuket предоставляет жителям спокойствие и умиротворение, благодаря доступным квартирам для проживания, которые добавляют удоб…
Надежный застройщикО комплексе:Проект предлагает 8 эксклюзивных двухэтажных вилл с бассейнами, расположенных недалеко от пляжа Бангтао в Пхукете. В каждой вилле 3 спальни, 4 ванных комнаты, просторные зоны гостиной и столовой, современные кухни и частная терраса с бассейном. Площади вилл вар…
Специальное предложение до старта продаж: новый жилой комплекс премиум-класса в сердце одного из самых популярных районов острова— Банг Тао.
Первоклассный жилой комплекс состоит из клубного дома, 7 жилых корпусов, 2 паркингов. Пространства между зданиями занимает зелень и бассейны. К услугам…
Bellevue Lagoon
Новый роскошный кондоминиум будет построен совсем рядом с самым известным и популярным среди изысканной публики районом острова - Лагуной, что делает проект поистине уникальным в соотношении цены и локации. Застройщик предлагает по-настоящему приятные цены, ведь студию можно…
Ботаника озера II. Этот красивый проект будет расположен вокруг потрясающего озера, тем самым выведет ваш опыт жизни на следующий уровень.
Этот роскошный опыт жизни отражает основные идеалы роскошных вилл Botanica, где дизайн и практичность гармонично объединяются и дополняются прекрасным…
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Идеально для ценителей роскошного и комфортного проживания с потрясающими видами на Пхукете. Подходит для тех, кто ищет выгодные инвестиции в развивающемся регионе.
О локации:
Расположенные у Лайан Бич, на северном конце пляжа Бангтао н…
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Идеально подходит для тех, кто ценит роскошный и спокойный образ жизни на Пхукете. Подходит как для личного проживания, так и для инвестиционных целей.
О локации:
Расположенный в районе пляжа Бангтао, Botanica Sky Valley предлагает отли…
До моря: 550 м, Готов к заезду, Полная меблировкаО комплексе:Тропическое поместье в престижном районе с просторными апартаментами: 1, 2 и 3 спальни, оснащены всем необходимым для комфортного проживания. Комплекс предлагает большой бассейн, пышные сады и в 5 минутах ходьбы от пляжа с белоснеж…
Резиденция располагает бассейнами, тренажерным залом, студией йоги, детским клубом, коворкингом, мультифункциональным залом, зоной отдыха на крыше, круглосуточной охраной, консьерж-сервисом.
Расположение и объекты поблизости
Пляжный клуб - 4 минуты
Больница - 5 минут
Торговый центр - 6 мин…
Роскошные виллы в тайском стиле
Проект предлагает потрясающий выбор из 16 эксклюзивных роскошных вилл с бассейном.
Расположенные на просторных земельных участках, эти виллы предлагают от 3 до 4 спален.
Проект расположен в популярном районе Пасак. Это место с безмятежной и живописной о…
Предлагаются виллы с бассейнами с морской водой, садами, террасами и гаражами.
Широкие земельные участки.
Окончание строительства - 4 квартал 2025 года.
Удобства и оснащение в доме
Система "умный дом"
Полностью оборудованная кухня (вытяжка, варочная панель, духовой шкаф, холодильник)
Стенн…
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Проект Vega идеально подходит для тех, кто ищет современное и роскошное жилье на Пхукете, а также для инвесторов, стремящихся к надежным вложениям с высоким потенциалом роста.
О локации:
Vega расположен в престижном районе Банг Тао, ряд…
зоны отдыха
три 25-метровых бассейна
детский бассейн
джакузи
тренажерный зал
студии йоги и пилатеса
открытая фитнес-зона
теннисный корт на крыше
зона барбекю
коворкинг с большим конференц-залом
библиотека
детская площадка
Окончание строительства - 2 квартал 2027 года.
Расположение и объект…
До моря 1700 мО комплексе:Проект расположен в восхитительном месте рядом с пляжами Лаян и Банг Тао, представляя первоклассные жилые возможности. Включает в себя несколько зданий с апартаментами от 1 до 3 спален, площадью от 36 кв.м до 124 кв.м. Внедрена трансформируемая мебель, увеличивающая…
Pier22 Bangtao Beach — это современный жилой комплекс, расположенный в одном из самых популярных районов Пхукета, всего в 3 минутах от пляжа Банг Тао. Проект включает два восьмиэтажных здания с 144 полностью меблированными квартирами различных типов, от уютных студий до просторных апартамент…
До моря 1300 м, Гарантия доходаО комплексе:Комплекс состоит из 26 двухэтажных квартир, каждая с собственным садом и бассейном. Доступны 3-х и 4-х спаленные юниты площадью до 300 кв.м. Вокруг домов построены высокие стены для максимальной приватности. Всего в 5 минутах ходьбы до северного пля…
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Marquis Estates – идеальное решение для взыскательных покупателей, ищущих сочетание роскоши и уединения в тропическом раю. Подходит для семей, инвесторов и всех, кто ищет престижное жилье на одном из лучших курортов мира.
О локации:
Рас…
Создавая близость к природе, одноэтажные виллы с бассейном имеют обширные пространства, которые свободно перетекают из внутреннего двора в просторные спальни и выходят на террасу у бассейна, откуда открывается захватывающий вид на озеро. Наклонные крыши искусно созданы для того, чтобы естест…
Необыкновенная застройка в районе Банг Тао — новый проект апартаментов премиум-класса, расположенный недалеко от пляжа Лаян в одном из элитных островных районов.Вдохновленные тропиками и ярким местным колоритом, мы смогли создать проект, который демонстрирует симбиоз человека, архитектуры и …
До моря 500 м, Гарантия дохода 8%, Надежный застройщикО комплексе:Новый бутик-кондоминиум, расположенный рядом с пляжами Сурин и Бангтао. В этом тропическом уголке предлагается возможность покупки с свободным правом собственности и приемом криптовалют (Bitcoin, Ethereum and USDT). Срок завер…
Откройте для себя идеальное сочетание элегантности, комфорта и функциональности на 8 сезонных роскошных виллах-осень, ведущее жилое развитие, расположенное в безмятежном и востребованном районе Лейна, Пхукет. Эти виллы переопределяют современную роскошь, предлагая просторную жизнь в гармонии…
Полная меблировкаО комплексе:Комплекс предлагает для продажи 14 премиальных вилл с современным дизайном и бассейнами, площадью от 228 до 257 кв.м. Каждая вилла имеет 3 спальни и 3 ванные комнаты, оснащается системой умный дом и сдаётся с чистовой отделкой, установленной сантехникой и кухней.…
До моря: 200 м, Полная меблировка, Надежный застройщикО комплексе:Проект включает 73 юнита в 2-х 6-этажных зданиях с отдельными удобствами для каждого. Предлагает 2- и 3-спальные квартиры площадью от 108 до 156 кв.м. с потолками высотой 3 м. Особенности архитектуры – тропическая эстетика и к…
Мы рады представить вам нашу концепцию дизайна, которая представляет собой сочетание современного стиля и уникальной тропической архитектуры Пхукета. Особое внимание уделяется плавным переходам между открытыми и закрытыми пространствами в сочетании с элементами роскоши, умиротворения, природ…
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Идеально для тех, кто ищет роскошное жилье с потрясающим видом на море в одном из самых престижных мест Пхукета. Проект отлично подходит для постоянного проживания, отдыха и выгодных инвестиций.
О локации:
Walai Layan Villas – Phase 2 р…
До моря 300 мО комплексе:Данный жилой комплекс на Пхукете включает 4 пятиэтажных здания и предлагает только 3-х комнатные квартиры площадью от 218 до 302 кв. м. Каждая квартира оснащена частным бассейном. Комплекс расположен вблизи пляжа Бангтао и представляет собой сочетание изысканной архи…
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Идеально подходит для тех, кто ищет сочетание роскоши и спокойствия на Пхукете. Проект для взыскательных людей, ценящих комфорт и долгосрочную выгоду от инвестиций.
О локации:
Расположен в престижном районе Лаян Банг-Тао на северо-запад…
Предлагаются виллы в балийском стиле с бассейнами, террасами, садами и гаражами.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с международной школой, пляжем Лаян, полем для гольфа, пляжным клубом, рынком и аэропортом
Добро пожаловать в Кондоминиум Sun Hills —современный оазис на сказочном острове Пхукет, который создан для тех, кто ценит комфорт, стиль и гармонию с природой.
Преимущества проживания в Sun Hills:
Близость к морю: Ваша мечта о доме у моря становится реальностью — всего пять минут пеш…
Предлагаются трехуровневые апартаменты с прямым выходом на пляж и панорамными видами на море и горы. На верхнем уровне имеется бассейн.
Пентхаус имеет просторную террасу на крыше и панорамный бассейн.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится на живописном пляже Банг Тао, ряд…
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Проект Erawana Grand идеально подходит для взыскательных покупателей, стремящихся к роскошной жизни и выгодным инвестициям. Этот комплекс работает на обеспечение максимального комфорта и приватности.
О локации:
Erawana Grand находится в…
Инвестируйте в роскошные виллы в престижном районе Банг Тао! Доход от 7%!
Это отличный шанс стать владельцем недвижимости, которая будет пользоваться большим спросом.
Рассрочка!
Недалеко от пляжа Банг Тао!
Вилла меблирована! I
SLAND COLLECTION — суперэксклюзивная резиденция, с…
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Агентство
DDA Real Estate
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Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Grand View Residence Phuket идеально подходит для тех, кто ищет сочетание роскоши, комфорта и приватности в уникальном уголке Пхукета. Отличный выбор для семейного проживания и инвестиционных целей.
О локации:
Проект расположен в живопи…
Этот современный жилой комплекс со всеми удобствами расположен в престижном районе Пхукета, рядом с Лагуной и в пешей доступности от пляжа Лаян.
Комплекс состоит из 8 многоквартирных зданий, вилл и коммерческих помещений и располагает бассейнами, тренажерным залом, библиотекой, зонами отдыха…
Предлагаются элитные виллы с террасами, бассейнами и беседками. Некоторые дома имеют зоны барбекю.
Площадью земельных участков - от 674 м2 до 1 168 м2.
Удобства и оснащение в доме
Кондиционеры
Стенной шкаф
Расположение и объекты поблизости
Пляж Лаян - 10 минут
Пляж Банг Тао - 13 минут
П…
До моря: 50 м, Гарантия дохода, Полная меблировкаО комплексе:Комплекс размещен на побережье и состоит из 7 корпусов высотой 4-5 этажей. Включает роскошные апартаменты с несколькими видами: на море, бассейн и горы. Просторные площади варьируются до 2500 кв.м. Внутренняя инфраструктура включае…
Отличный вариант для инвестирования!
Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду!
Уникальный проект, который предлагает доходность от аренды до 5% годовой доходности!
Есть рассрочка!
Ультрамодные апартаменты в новом жилом комплексе THE OZONE OASIS …
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Агентство
DDA Real Estate
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Новый люксовый проект на Банг Тао от надежного застройщика
Современный роскошный 8-этажный кондоминиум, состоящий из 164 квартир и 7 розничных магазинов. В распоряжении 3 типа квартир: с 1 спальней, с 2 спальнями и двухуровневые апартаменты с 2 спальнями.
Благодаря стеклянным окнам во вс…
Полная меблировкаО комплексе:Комплекс состоит из 5 жилых зданий высотой от 5 до 7 этажей и одного здания для парковки, всего 175 квартир. Доступны квартиры с 1 и 2 спальнями, включая пентхаусы. Площадь варьируется от 39 до 105 м². Архитектура комплекса отражает гармонию с природой, создавая …
ENJOY AN EXCLUSIVE EXPERIENCE
The VILLA MAYA is a family compound designed as an immersive yet modern retreat with tropical tone over the golden valued location where is worth for investment and living.
Villa Maya is an immersive, modern retreat with a tropical ambiance, nestled in a h…
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Благодаря роскошному дизайну и удобному расположению, Balco Bangtao Beach идеально подходит для тех, кто ценит сочетание комфорта и природы. Проект создан для взыскательных покупателей, желающих наслаждаться пляжным отдыхом и спокойствие…
Полная меблировкаО комплексе:Комплекс состоит из 7-этажного здания с 148 апартаментами: студии (34 м²), 2 спальни (68 м²), 2-этажные дуплексы (92 м²), роскошные пентхаусы с частными бассейнами (240 м²). Каждый юнит современно оформлен, включает мини-кухню, обеденную зону, комфортабельные спа…
Резиденции Grand View,26 современных лофтов в стиле 3-4 спальни две виллы Story. Уникальная концепция роскошных, но доступных вилл в центре Пхукета; удивительная природа с видом на горы и лагуну. Каждая вилла имеет полезную площадь от 404 кв.м до 710 кв.м.С видом на большой частный бассейн и…
Элитный жилой комплекс на пляже Лаян
Этот проект, расположенный в районе Банг Тао на Пхукете, представляет собой уникальный комплекс из элитных кондоминиумов и премиальных вилл.
Всего здесь будет построено 17 роскошных вилл и 25 стильных квартир, размещенных на пяти этажах и имеющих пл…
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Идеально подходит для тех, кто стремится к роскоши и современному стилю жизни в престижном районе Пхукета. Подходит для семей и тех, кто ищет приватность и близость ко всем основным аттракционам острова.
О локации:
Расположен за полями …