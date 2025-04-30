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Продажа новостроек в Чонге Тале

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Жилой комплекс Eden Residences
Жилой комплекс Eden Residences
Choeng Thale, Таиланд
от
$453,584
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Площадь 47–433 м²
22 объекта недвижимости 22
До моря 100 м, Полная меблировкаО комплексе:Расположенные на пляже Бангтао, эксклюзивные апартаменты предлагают 141 юнитов в 7 малоэтажных зданиях с площадями от 72 до 433 кв.м. Доступны 1BR, 2BR, 3BR и пентхаусы. Архитектурные решения сочетают роскошь и природу. Внутренняя инфраструктура вк…
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Tumanov Group
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Вилла Bougainvillea Villas
Вилла Bougainvillea Villas
Choeng Thale, Таиланд
от
$682,020
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Площадь 333 м²
4 объекта недвижимости 4
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для требовательных инвесторов, ценящих роскошную и спокойную жизнь в сердце Пхукета. О локации: Bougainvillea Villas расположен рядом с живописным пляжем Бангтао на западной стороне Пхукета. Прекрасное расположение обе…
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Tumanov Group
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Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами и зонами отдыха, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами и зонами отдыха, Пхукет, Таиланд
Чонг Тале, Таиланд
от
$1,23 млн
Предлагаются элитные виллы с бассейнами, джакузи, парковкой на 2 машины, зонами отдыха на открытом воздуха, тропическими садами с водопадами. Площадь земельных участков — от 550 м² до 940 м². Особенности квартир Каждый дом включает гостиную с обеденной зоной, кухней открытой планировки и вы…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс
Жилой комплекс
Choeng Thale, Таиланд
от
$103,537
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 8
Уникальная возможность инвестировать в стильные и современные апартаменты в сердце Банг Тао, которые предлагают идеальное сочетание роскоши и удобства! Полная меблировка! SO Lagoon Cherngtalay by Origin - уникальный комплекс апартаментов, расположенный в центре района Банг Тао, рядом с оживл…
Агентство
DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Вилла The Teak
Вилла The Teak
Choeng Thale, Таиланд
от
$867,834
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
С принципами жизни, роскоши и долголетия на переднем крае, каждая из двенадцати виллов для бассейна была разработана с максимальной заботой тех, кто проницательные покупатели, которые ценят устойчивость и уединение, прежде всего. Teakwood, тезка древесина, выбранная для двери виллы, символиз…
Ассоциация
Phuket Property Association
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Жилой комплекс SIAMESE BANGTAO
Жилой комплекс SIAMESE BANGTAO
Чонг Тале, Таиланд
от
$84,525
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 7
Уникальная возможность инвестировать в роскошные апартаменты на острове Пхукет с высоким потенциалом доходности! Доступна рассрочка! Первоклассные удобства и великолепные виды на озеро! Siamese Bangtao — это современный жилой комплекс, расположенный в престижном районе Бангтао на Пхукете.…
Агентство
DDA Real Estate
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Закрыть
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Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Layan Green Park
Жилой комплекс Layan Green Park
Чонг Тале, Таиланд
от
$201,954
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 7
​​​Layan Green Park 2: Экологический Комплекс Мирового Класса Очарование природы острова Пхукет воплощено в Layan Green Park 2, уникальном апартаментном комплексе в районе Бангтао/Лаян. Всего в 750 метрах от живописного пляжа Банг Тао, он предлагает идеальное сочетание роскоши и экологии.…
Агентство
BlackMount Estate
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Жилой комплекс Апартаменты с видом на океан в новой резиденции на пляже Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Апартаменты с видом на океан в новой резиденции на пляже Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$3,30 млн
Предлагаются апартаменты с террасами, собственными бассейнами и видом на море. Резиденция является частью большого комплекса с торговыми центрами, полем для гольфа, барами и ресторанами
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Layan Verde
Жилой комплекс Layan Verde
Чонг Тале, Таиланд
от
$177,479
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 7
Площадь 37–629 м²
40 объектов недвижимости 40
До моря: 800 м, Надежный застройщикО комплексе:Новый проект на западном побережье Пхукета, в 800 м от пляжа Лаян, включает разнообразие юнитов от студий до 5BR с площадями от 38.8 до 629.3 м². Архитектура вдохновлена природой и устойчивыми решениями с террасами, панорамным остеклением и энер…
Агентство
Tumanov Group
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Вилла Trisara
Вилла Trisara
Чонг Тале, Таиланд
от
$3,60 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2019
Количество этажей 1
Площадь 630–2 077 м²
9 объектов недвижимости 9
До моря: 150 м, Гарантия доходаО комплексе:В уединенной бухте Пхукета расположены 37 частных вилл класса люкс, каждая из которых имеет потрясающий вид на море. Виллы предлагают просторные жилые помещения внутри и снаружи, а также частные бассейны, гармонично сочетающие экзотические натуральн…
Агентство
Tumanov Group
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Жилой комплекс Очаровательный комплекс вилл с бассейнами в традиционном стиле, район Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Очаровательный комплекс вилл с бассейнами в традиционном стиле, район Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$829,734
Этот новый комплекс состоит всего из 6 домов, каждый с 3 спальнями, 3 ванными комнатами, 2 парковочными местами, террасой на верхнем этаже, садом, бассейном из натурального камня. Традиционная тайская архитектура домов имеет очень долгую историю и культурное наследие. Дизайн был сформирован …
Агентство
TRANIO
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Вилла Isola Sky Phuket
Вилла Isola Sky Phuket
Чонг Тале, Таиланд
от
$1,47 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 4
Площадь 939–1 186 м²
4 объекта недвижимости 4
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто ценит сочетание роскоши, уединения и потрясающих видов на море. Проект для покупателей, ищущих уникальный опыт жизни и инвестиций в Пхукете. О локации: Расположен в элитном районе Лаян Сой 1, рядом с Лаян …
Агентство
Tumanov Group
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс на берегу лагуны возле пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс на берегу лагуны возле пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$1,41 млн
Эти потрясающие новые кондоминиумы и пентхаусы с собственными частными бассейнами на крыше расположены в двух смежных блоках, разделенных живописным каналом и соединенных пешеходными мостами. Каждое здание имеет пять этажей. В проекте представлено 237 апартаментов: с одной, двумя и тремя спа…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$322,487
Элитная резиденция, расположенная рядом с пляжами Лайян и Банг Тао. Комплекс состоит из 4 шестиэтажных зданий и предлагает широкий выбор роскошных квартир с современным дизайном, обеспечивая высокий уровень комфорта. Есть апартаменты с различной планировкой от односпальных до трехспальных, а…
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TRANIO
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Жилой комплекс Laguna Beachside
Жилой комплекс Laguna Beachside
Choeng Thale, Таиланд
от
$955,211
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 5
Площадь 131 м²
1 объект недвижимости 1
Жилой комплекс Laguna Beachside, Пхукет — это современный и стильный проект, расположенный всего в 200 метрах от знаменитого пляжа Бангтао, в одном из самых престижных районов Пхукета. Комплекс предлагает уютные квартиры с 1-3 спальнями, которые идеально подходят как для проживания, так и дл…
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Phuket Property Association
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Жилой комплекс The Title Modeva
Жилой комплекс The Title Modeva
Ban Bang Thao, Таиланд
от
$113,396
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 7
Площадь 29–150 м²
873 объекта недвижимости 873
Самый долгожданный старт продаж на острове Пхукет в 2024 году! Старт продаж в 20 числах октября, успейте оставить заявку, чтобы купить лучшие планировки по самым первым ценам. Что дает участие на самом старте продаж проекта: Самые первые цены Возможность выбрать лучшие планировки и виды …
Агентство
Tumanov Group
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Жилой комплекс Capri Residence
Жилой комплекс Capri Residence
Ban Bang Thao, Таиланд
от
$129,419
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 8
Площадь 35–75 м²
10 объектов недвижимости 10
До моря: 850 мО комплексе:Расположенный в Пхукете, комплекс предлагает апартаменты с 1 и 2 спальнями площадью от 35 до 75 кв.м. Современная архитектура и изысканные интерьеры создают атмосферу роскоши и уюта. Внутренняя инфраструктура включает фитнес-центр, бассейн, коворкинг, общественный с…
Агентство
Tumanov Group
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Жилой комплекс Новый комплекс роскошных вилл на берегу озера в Чернгталай, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс роскошных вилл на берегу озера в Чернгталай, Пхукет, Таиланд
Чонг Тале, Таиланд
от
$1,64 млн
Расположенный рядом со спокойным озером в оживленном сердце Пхукета, этот комплекс создал пространство, которое уравновешивает современную изысканность с органическими материалами. Здесь роскошь и благополучие сходятся, предлагая вам не только прекрасную среду обитания, но и вдохновляющее пр…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами на Пхукете, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами на Пхукете, Таиланд
Чонг Тале, Таиланд
от
$1,34 млн
Все виллы имеют бассейн, кондиционер, встроенный шкаф, кухню, ландшафтный дизайн. Пакет мебели можно купить по желанию. Преимущества Все налоги и плата за передачу собственности будут разделены 50/50 между застройщиком и покупателем. Гибкая схема оплаты. Расположение и объекты поблизости …
Агентство
TRANIO
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Вилла Botanica Forestique
Вилла Botanica Forestique
Чонг Тале, Таиланд
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 1
Площадь 318–567 м²
9 объектов недвижимости 9
Надежный застройщикО комплексе:Комплекс включает 65 современных вилл с уникальным дизайном. Площадь земли вилл варьируется от 674 до 1,168 кв.м., а площадь застройки составляет от 318 до 567 кв.м. Каждая вилла имеет 4 спальни и 5-6 ванных комнат. Высокое качество строительства, простота внос…
Агентство
Tumanov Group
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Жилой комплекс Резиденция с 5 бассейнами, рестораном и коворкингом, Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция с 5 бассейнами, рестораном и коворкингом, Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$238,880
Современный жилой комплекс, расположенный в живописном районе Пхукета, в пешей доступности от известных пляжей. Он состоит из 3 семиэтажных зданий, всего 234 юнита (студии, юниты с 1 и 2 спальнями, а также дуплексы). Особенности: 5 бассейнов, включая бассейн на крыше и детский бассейн бегов…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс AYANA Heights
Жилой комплекс AYANA Heights
Чонг Тале, Таиланд
от
$221,912
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 7
Спрыгните прямо с самолета и прилетите в свой райский уголок.Ayana Heights Seaview Residence недалеко от пляжа Лаян, Таланг, ПхукетAyana Heights Seaview Residence, шедевр роскошной жизни, расположенный вдоль захватывающих берегов пляжа Лаян, Пхукет, Таиланд. Разработанный уважаемой T.H Group…
Ассоциация
Phuket Property Association
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Вилла Banyan Tree Grand Residence Lagoon pool
Вилла Banyan Tree Grand Residence Lagoon pool
Choeng Thale, Таиланд
от
$77,197
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Experience a new standard of luxury with 3 & 5 bedroom Phuket pool villas at Banyan Tree Grand Residences. Situated between a serene lagoon and the white sands of Bang Tao Beach, these waterfront apartments fully embrace the beauty of the surrounding landscapes to create a magnificent reside…
Ассоциация
Phuket Property Association
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Вилла Banyan Tree Grand Residences – Oceanfront Villas
Вилла Banyan Tree Grand Residences – Oceanfront Villas
Choeng Thale, Таиланд
от
$5,75 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Площадь 793 м²
2 объекта недвижимости 2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеальный выбор для тех, кто ценит роскошный и безмятежный образ жизни на тропическом острове. Подходит для семейного отдыха, постоянного проживания или выгодной инвестиции. О локации: Расположен на берегу живописного пляжа Бангтао, Пху…
Агентство
Tumanov Group
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Вилла Urban Scapes Layan – Phase 2
Вилла Urban Scapes Layan – Phase 2
Чонг Тале, Таиланд
от
$623,322
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 431 м²
3 объекта недвижимости 3
О комплексе:Элитный проект рядом с пляжем Лаян предлагает роскошные 3-спальные виллы с частными бассейнами и смарт-технологиями. Построенные с площадью 431 кв.м. и частными участками 350 кв.м., жилые пространства сочетают современный минималистичный стиль и природную красоту тропиков. Жители…
Агентство
Tumanov Group
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Жилой комплекс Andaman Riviera
Жилой комплекс Andaman Riviera
Ban Bang Thao, Таиланд
от
$171,271
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 7
3 объекта недвижимости 3
Новый роскошный проект под управлением Radisson в пешей доступности от пляжа Банг Тао Новый проект расположен на Банг Тао, рядом с живописным районом Лагуна. Здесь роскошные 5-звездочные отели окружены пышными зелеными полями для гольфа и стильными яхт-клубами. Кондоминиум находится в …
Ассоциация
Phuket Property Association
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Вилла 8 Season Luxury
Вилла 8 Season Luxury
Choeng Thale, Таиланд
от
$885,071
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Добро пожаловать в Elite Innovative Collection от Season Luxury Villas Где мы поднимаем роскошную жизнь на новую высоту. Каждая вилла в нашей коллекции представляет собой настоящий шедевр, тщательно разработанный, чтобы предложить наследие исключительной богатства. Наши свойства плавно со…
Ассоциация
Phuket Property Association
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Жилой комплекс ADM Platinum Bay
Жилой комплекс ADM Platinum Bay
Ban Bang Thao, Таиланд
от
$135,406
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
1 объект недвижимости 1
Крупный комплексный проект в великолепной локации Platinum Bay предлагает уникальную инвестиционную возможность в премиальной локации. Проект расположен на западном побережье Пхукета, в нескольких минутах от белоснежного песчаного пляжа Камала. Полностью меблированный роскошный кондом…
Ассоциация
Phuket Property Association
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Жилой комплекс Bellevue Beachfront
Жилой комплекс Bellevue Beachfront
Choeng Thale, Таиланд
от
$183,161
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
Bellevue Beachfront - проект расположен всего в 50 метрах от пляжа Лаян на береговой линии. Проект имеет уникальные дизайнерские решения в оформлении экстерьера и интерьера. Район Банг-Тао предлагает каждому жителю возможность насладиться жизнью у моря со всеми удобствами, современными школа…
Ассоциация
Phuket Property Association
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс премиум вилл с бассейнами в Чонг Тале, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс премиум вилл с бассейнами в Чонг Тале, Пхукет, Таиланд
Чонг Тале, Таиланд
от
$386,008
9 эксклюзивных вилл с частными бассейнами, от 2 до 4 спален, окруженных залитыми солнцем пейзажами очаровательного острова Пхукет. Владельцам предлагается следующий выбор апгрейдов: Дополнительные спальни Ландшафтный дизайн Крытая беседка Потолок под дерево Летний душ Верхний этаж График о…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс The Ozone Condominium Phuket
Жилой комплекс The Ozone Condominium Phuket
Choeng Thale, Таиланд
от
$149,264
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 8
Площадь 42–87 м²
5 объектов недвижимости 5
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Этот проект идеально подходит для тех, кто ищет сочетание роскоши и спокойствия в одном из самых желанных мест Пхукета. Подходит для проживания, отдыха и инвестиций. О локации: Расположенный рядом с пляжем Бангтао, The Ozone Condominium…
Агентство
Tumanov Group
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Жилой комплекс Title Heritage
Жилой комплекс Title Heritage
Choeng Thale, Таиланд
от
$158,464
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 7
Площадь 32–175 м²
12 объектов недвижимости 12
Жилой комплекс Title Heritage от Rhom Bho Property — это новый, эксклюзивный проект в престижном районе Банг Тао, всего в 2,5 км от живописного пляжа. Его идеальное расположение дает прямой доступ к популярным зонам отдыха, таким как Porto de Phuket и Boat Avenue, где сосредоточены лучшие ре…
Ассоциация
Phuket Property Association
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Вилла The Villas Overlooking Layan
Вилла The Villas Overlooking Layan
Чонг Тале, Таиланд
от
$1,59 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2016
Количество этажей 3
Площадь 455–900 м²
6 объектов недвижимости 6
До моря 1600 м, Гарантия доходаО комплексе:Эксклюзивный закрытый комплекс представительских вилл с прекрасным видом на море предлагает роскошное размещение с частными пейзажными бассейнами. Виллы с 3-6 спальнями и основной гостиной. Расположен в живописном районе Лаян, в 1,6 км от пляжа и в …
Агентство
Tumanov Group
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Вилла Above element
Вилла Above element
Choeng Thale, Таиланд
от
$1,02 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Над элементом Villas представляет замечательную коллекцию новых бассейнов для продажи в окрестностях пляжа Бангтао, Пхукет. Эта эксклюзивная разработка предлагает сообщество с низкой плотностью, обеспечивая безмятежный и частный опыт жизни. Роскошные виллы с 3 спальнями, доступные для продаж…
Ассоциация
Phuket Property Association
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Жилой квартал The Base Cherngtalay
Жилой квартал The Base Cherngtalay
Choeng Thale, Таиланд
от
$126,615
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 8
The Base Cherngtalay is a modern low-rise condominium project located in the desirable area of Choeng Thale, Thalang District, Phuket. The project consists of two 8-story buildings and is set on approximately 4 rai (6,400 square meters) of land, providing ample space for its residents. There…
Ассоциация
Phuket Property Association
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Жилой квартал Sole Mio Residences Phase II
Жилой квартал Sole Mio Residences Phase II
Ban Bang Thao, Таиланд
от
$503,908
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 7
Sole Mio Residences располагается всего в 200 метрах от пляжа Банг-Тао. Жилой комплекс выполнен в видебелоснежного круизного лайнера, уходящего курсом на закат. К услугам жильцов – эксклюзивные апартаменты спросторными планировками и видами на закат в сердце Банг-Тао. ИНФРАСТРУКТУРА: …
Ассоциация
Phuket Property Association
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Вилла Ruenruedi Villa
Вилла Ruenruedi Villa
Чонг Тале, Таиланд
от
$727,600
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 1
Площадь 301 м²
3 объекта недвижимости 3
Полная меблировкаО комплексе:Эксклюзивный закрытый проект включает 8 вилл с частными участками от 314 до 386 м². Каждая вилла оборудована частным бассейном (9,5х3,5 м), джакузи-спа, открытой обеденной зоной, 2 парковками, террасой на крыше, большой кухней с островом, гостиной с высокими пото…
Агентство
Tumanov Group
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Жилой комплекс Апартаменты с бассейнами в малоэтажной резиденции класса люкс, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Апартаменты с бассейнами в малоэтажной резиденции класса люкс, Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$1,31 млн
Предлагаются апартаменты с террасами и собственными бассейнами. Резиденция является частью большого жилого комплекса, располагается на берегу лагуны и имеет собственный причал. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с пляжем Банг Тао. Исторический центр Пхукета - 30…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами и зонами отдыха на крыше в престижном районе Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами и зонами отдыха на крыше в престижном районе Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$340,509
Новый концепт экологически чистой жизни с минималистичным и стильным дизайном в роскошных садах, расположенный в лучшем интегрированном курорте Азии. Последнее поколение Lakeside Residences идеально расположено у входа в эксклюзивное сообщество Laguna Phuket, в окруженном деревьями уединенно…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и садами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и садами, Пхукет, Таиланд
Чонг Тале, Таиланд
от
$1,12 млн
Предлагаются уникальные элитные виллы с большими ухоженными садами, 10-метровыми бассейнами с морской водой и джакузи, парковочными местами. Особенности квартир Каждый дом включает просторную гостиную и столовую открытой планировки, оборудованную кухню с островом, красивые спальни с собстве…
Агентство
TRANIO
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Вилла Mono Oxygen Bangtao
Вилла Mono Oxygen Bangtao
Ban Bang Thao, Таиланд
от
$638,987
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Современные виллы с бассейном в самом красивом месте Пхукета Расположенный на берегу спокойного пляжа Банг Тао проект является одним из самых востребованных на рынке недвижимости. Район Банг Тао известен хорошо развитой инфраструктурой — огромным выбором ресторанов, супермаркетов, бутиков…
Ассоциация
Phuket Property Association
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Вилла Dareeya
Вилла Dareeya
Ban Bang Thao, Таиланд
от
$736,230
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Наши виллы расположены в идеальном месте прямо на Bangtao Beach Road в нескольких минутах ходьбы от ресторанов, кафе, пляжных клубов и, естественно, великолепного и нетронутого пляжа Bangtao.Красиво спроектированные виллы в восточном стиле построены в соответствии с самыми высокими специфика…
Ассоциация
Phuket Property Association
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Вилла Zenithy Luxe Villas
Вилла Zenithy Luxe Villas
Choeng Thale, Таиланд
от
$1,09 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 1
Площадь 397–485 м²
11 объектов недвижимости 11
Полная меблировка, Надежный застройщикО комплексе:Предлагаются роскошные виллы с бассейном в формате 3BR и 4BR, площадью от 397 до 450 кв.м, с дополнительной комнатой для офиса или другой цели. Виллы полностью меблированы премиум мебелью, оснащены системой умного дома, солнечной энергетикой,…
Агентство
Tumanov Group
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Жилой комплекс VIP Tropika
Жилой комплекс VIP Tropika
Choeng Thale, Таиланд
от
$131,686
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 7
СБОРСердце района, предлагая длинный участок пляжа с пляжными клубами, местными закусочными и водными видами спорта.Более тихий пляж для отдыха, к северу от Бангтао.ОВК Таиландские студенты извлекают выгоду из нашего программирования, основанного на внимательности, наружного экспериментально…
Ассоциация
Phuket Property Association
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Вилла Fifth Element
Вилла Fifth Element
Choeng Thale, Таиланд
от
$913,011
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Площадь 370 м²
3 объекта недвижимости 3
До моря 800 м, Полная меблировкаО комплексе:Новый проект представляет из себя современный жилой комплекс с завершением строительства в 2023 году. Состоит из 2 зданий, каждое с 7 этажами. Всего в комплексе 139 юнитов, в том числе студии, апартаменты с 1 и 2 спальнями. Площадь юнитов варьирует…
Агентство
Tumanov Group
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Вилла 8 Season Luxury Rosewood
Вилла 8 Season Luxury Rosewood
Чонг Тале, Таиланд
от
$1,49 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
8 сезона роскошные виллы-сезон Роузвуд-это эксклюзивная коллекция из четырех роскошных частных резиденций возле пляжа Serene Layan на Пхукете; живописное западное побережье. Независимо от того, предназначено ли это в качестве постоянного места жительства или отдыха для отдыха, это развитие п…
Ассоциация
Phuket Property Association
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Жилой комплекс Laguna Lakelands Lakeview Residences
Жилой комплекс Laguna Lakelands Lakeview Residences
Чонг Тале, Таиланд
от
$222,410
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 7
Площадь 48–558 м²
34 объекта недвижимости 34
Каждому покупателю билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подойдет: Подойдет для жизни и инвестиций — ведь каждый проект этого застройщика предлагает уникальную рассрочку на 7 лет и уникальную на острове ликвидность и легкость перепродажи. О локации: Проект расположен в районе Laguna. Э…
Агентство
Tumanov Group
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Вилла Botanica Prestige
Вилла Botanica Prestige
Чонг Тале, Таиланд
от
$1,34 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 1
Идеальное сочетание классического дизайна и выгодного местоположения Расположен в самом сердце района Лагуна на Пхукете. После успеха фирменного дизайна популярного тропического балийского стиля. Проект роскошных вилл от Botanica Luxury Villas в знаменитом районе Коке-Таноде, Чернгталай, П…
Ассоциация
Phuket Property Association
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Жилой комплекс Комплекс вилл в 950 метрах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл в 950 метрах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$969,344
Проект располагается в центре престижного района Банг Тао и предлагает изысканные виллы с пешей доступности от пляжей вашей мечты. Виллы с уникальным роскошным дизайном в сочетании с исключительной инфраструктурой и окружающими красотами природы станут вашим новым домом, который обеспечит бе…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами недалеко от пляжей Лайян и Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами недалеко от пляжей Лайян и Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Чонг Тале, Таиланд
от
$825,606
Предлагаются виллы с террасами, бассейнами, ухоженными садами и парковочными местами. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Стенные шкафы Кухня Расположение и объекты поблизости Пляж Лайян - 15 минут Пляж Банг Тао - 15 минут Пляж Сурин - 20 минут Пляж Най Тон - 22 минуты Аквапарк - 7…
Агентство
TRANIO
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Вилла Baan Thai Surin Hill
Вилла Baan Thai Surin Hill
Ban Bang Thao, Таиланд
от
$5,06 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2006
Количество этажей 3
Площадь 250–2 500 м²
8 объектов недвижимости 8
До моря 1000 м, Полная меблировкаО комплексе:Роскошные виллы с большими частными территориями и потрясающим видом на 180 градусов на пляжи Сурин и Банг Тао. Тропическая обстановка и современный тайский дизайн, премиум-мебель. Комплекс расположен на мысе с пышной растительностью рядом с прест…
Агентство
Tumanov Group
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Вилла The Teak Phuket – phase 2
Вилла The Teak Phuket – phase 2
Choeng Thale, Таиланд
от
$955,924
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 392–569 м²
6 объектов недвижимости 6
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеален для тех, кто стремится к роскоши и спокойствию, желая жить или инвестировать в одном из красивейших мест Пхукета. Проект для взыскательных людей, ценящих комфорт, приватность и экологичность. О локации: Расположенный в сердце зе…
Агентство
Tumanov Group
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл премиум-класса на берегу залива Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл премиум-класса на берегу залива Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$1,22 млн
В этом эксклюзивном комплексе всего пять 2-этажных вилл с частными бассейнами, ландшафтными садами и парковочными местами. Высококачественные материалы и отделка создают утонченную и элегантную атмосферу. Freehold. План оплаты: 2% - резервация 28% - подписание контракта после 30 дней от вне…
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TRANIO
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Вилла Rainpalm
Вилла Rainpalm
Ban Bang Thao, Таиланд
от
$774,040
Rainpalm Villa - это проект, вдохновленный созданием простых зданий, чтобы соответствовать образу жизни всех, кто ищет место, чтобы жить для отдыха или арендовать под концепцией мира и счастья, что является смыслом проекта. Деревья дождя считаются символами мира, спокойствия, устойчивости и…
Ассоциация
Phuket Property Association
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Вилла Prime Pano
Вилла Prime Pano
Choeng Thale, Таиланд
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 25 600 кв.м.Общее количество: 70, 58Клубный клуб, серповидный отель премиум-класса на живописном склоне, парк аттракционов и тропических лесов. "Секретная муравьиная муравьиная трущоба". Потоки горючего воздуха и лучи горючего горючего воздуха и брызгового оцепенения. Универсально-ад…
Ассоциация
Phuket Property Association
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Жилой комплекс Sky Park Celeste
Жилой комплекс Sky Park Celeste
Choeng Thale, Таиланд
от
$345,347
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 8
Площадь 36 м²
1 объект недвижимости 1
Жилой комплекс Skypark Aurora Laguna Phuket расположен в окружении живописного природного ландшафта с видом на поле для гольфа. Laguna Phuket. Skypark Celeste Laguna Phuket предоставляет жителям спокойствие и умиротворение, благодаря доступным квартирам для проживания, которые добавляют удоб…
Ассоциация
Phuket Property Association
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Вилла Alisa Pool Villas
Вилла Alisa Pool Villas
Choeng Thale, Таиланд
от
$462,897
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Площадь 255 м²
3 объекта недвижимости 3
Надежный застройщикО комплексе:Проект предлагает 8 эксклюзивных двухэтажных вилл с бассейнами, расположенных недалеко от пляжа Бангтао в Пхукете. В каждой вилле 3 спальни, 4 ванных комнаты, просторные зоны гостиной и столовой, современные кухни и частная терраса с бассейном. Площади вилл вар…
Агентство
Tumanov Group
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Жилой комплекс Новый элитный жилой комплекс с прекрасной инфраструктурой в пешей доступности от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый элитный жилой комплекс с прекрасной инфраструктурой в пешей доступности от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Чонг Тале, Таиланд
от
$262,841
Специальное предложение до старта продаж: новый жилой комплекс премиум-класса в сердце одного из самых популярных районов острова— Банг Тао. Первоклассный жилой комплекс состоит из клубного дома, 7 жилых корпусов, 2 паркингов. Пространства между зданиями занимает зелень и бассейны. К услугам…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Bellevue Lagoon
Жилой комплекс Bellevue Lagoon
Choeng Thale, Таиланд
от
$144,589
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 7
3 объекта недвижимости 3
Bellevue Lagoon Новый роскошный кондоминиум будет построен совсем рядом с самым известным и популярным среди изысканной публики районом острова - Лагуной, что делает проект поистине уникальным в соотношении цены и локации. Застройщик предлагает по-настоящему приятные цены, ведь студию можно…
Ассоциация
Phuket Property Association
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Вилла Botanica Lakeside
Вилла Botanica Lakeside
Чонг Тале, Таиланд
от
$817,622
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 1
Ботаника озера II. Этот красивый проект будет расположен вокруг потрясающего озера, тем самым выведет ваш опыт жизни на следующий уровень. Этот роскошный опыт жизни отражает основные идеалы роскошных вилл Botanica, где дизайн и практичность гармонично объединяются и дополняются прекрасным…
Ассоциация
Phuket Property Association
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Вилла Cohiba Villas Phuket
Вилла Cohiba Villas Phuket
Чонг Тале, Таиланд
от
$1,51 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 432–1 000 м²
5 объектов недвижимости 5
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально для ценителей роскошного и комфортного проживания с потрясающими видами на Пхукете. Подходит для тех, кто ищет выгодные инвестиции в развивающемся регионе. О локации: Расположенные у Лайан Бич, на северном конце пляжа Бангтао н…
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Tumanov Group
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Вилла Botanica Sky Valley
Вилла Botanica Sky Valley
Чонг Тале, Таиланд
от
$2,10 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 2
Площадь 547–1 142 м²
8 объектов недвижимости 8
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто ценит роскошный и спокойный образ жизни на Пхукете. Подходит как для личного проживания, так и для инвестиционных целей. О локации: Расположенный в районе пляжа Бангтао, Botanica Sky Valley предлагает отли…
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Tumanov Group
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Жилой комплекс Lotus Gardens
Жилой комплекс Lotus Gardens
Чонг Тале, Таиланд
от
$435,436
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 6
Площадь 179–345 м²
3 объекта недвижимости 3
До моря: 550 м, Готов к заезду, Полная меблировкаО комплексе:Тропическое поместье в престижном районе с просторными апартаментами: 1, 2 и 3 спальни, оснащены всем необходимым для комфортного проживания. Комплекс предлагает большой бассейн, пышные сады и в 5 минутах ходьбы от пляжа с белоснеж…
Агентство
Tumanov Group
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Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами, коворкингом и детским клубом, Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами, коворкингом и детским клубом, Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Чонг Тале, Таиланд
от
$528,257
Резиденция располагает бассейнами, тренажерным залом, студией йоги, детским клубом, коворкингом, мультифункциональным залом, зоной отдыха на крыше, круглосуточной охраной, консьерж-сервисом. Расположение и объекты поблизости Пляжный клуб - 4 минуты Больница - 5 минут Торговый центр - 6 мин…
Агентство
TRANIO
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Вилла Pavara
Вилла Pavara
Choeng Thale, Таиланд
от
$910,985
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Площадь 372 м²
4 объекта недвижимости 4
Роскошные виллы в тайском стиле Проект предлагает потрясающий выбор из 16 эксклюзивных роскошных вилл с бассейном. Расположенные на просторных земельных участках, эти виллы предлагают от 3 до 4 спален. Проект расположен в популярном районе Пасак. Это место с безмятежной и живописной о…
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Phuket Property Association
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами, Пхукет, Таиланд
Чонг Тале, Таиланд
от
$1,17 млн
Предлагаются виллы с бассейнами с морской водой, садами, террасами и гаражами. Широкие земельные участки. Окончание строительства - 4 квартал 2025 года. Удобства и оснащение в доме Система "умный дом" Полностью оборудованная кухня (вытяжка, варочная панель, духовой шкаф, холодильник) Стенн…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Vega Condominium
Жилой комплекс Vega Condominium
Чонг Тале, Таиланд
от
$88,471
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 7
Площадь 34–52 м²
10 объектов недвижимости 10
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект Vega идеально подходит для тех, кто ищет современное и роскошное жилье на Пхукете, а также для инвесторов, стремящихся к надежным вложениям с высоким потенциалом роста. О локации: Vega расположен в престижном районе Банг Тао, ряд…
Агентство
Tumanov Group
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, коворкингом и зонами отдыха рядом с торговым центром, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, коворкингом и зонами отдыха рядом с торговым центром, Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$187,344
зоны отдыха три 25-метровых бассейна детский бассейн джакузи тренажерный зал студии йоги и пилатеса открытая фитнес-зона теннисный корт на крыше зона барбекю коворкинг с большим конференц-залом библиотека детская площадка Окончание строительства - 2 квартал 2027 года. Расположение и объект…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Serene Condo Layan
Жилой комплекс Serene Condo Layan
Чонг Тале, Таиланд
от
$130,159
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 7
Площадь 27–135 м²
16 объектов недвижимости 16
До моря 1700 мО комплексе:Проект расположен в восхитительном месте рядом с пляжами Лаян и Банг Тао, представляя первоклассные жилые возможности. Включает в себя несколько зданий с апартаментами от 1 до 3 спален, площадью от 36 кв.м до 124 кв.м. Внедрена трансформируемая мебель, увеличивающая…
Агентство
Tumanov Group
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Жилой комплекс Pier22 @Bangtao Beach
Жилой комплекс Pier22 @Bangtao Beach
Ban Bang Thao, Таиланд
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 8
Pier22 Bangtao Beach — это современный жилой комплекс, расположенный в одном из самых популярных районов Пхукета, всего в 3 минутах от пляжа Банг Тао. Проект включает два восьмиэтажных здания с 144 полностью меблированными квартирами различных типов, от уютных студий до просторных апартамент…
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Phuket Property Association
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Вилла Oxygen Condominium
Вилла Oxygen Condominium
Ban Bang Thao, Таиланд
от
$293,668
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2011
Количество этажей 2
Площадь 148–283 м²
9 объектов недвижимости 9
До моря 1300 м, Гарантия доходаО комплексе:Комплекс состоит из 26 двухэтажных квартир, каждая с собственным садом и бассейном. Доступны 3-х и 4-х спаленные юниты площадью до 300 кв.м. Вокруг домов построены высокие стены для максимальной приватности. Всего в 5 минутах ходьбы до северного пля…
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Tumanov Group
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Вилла Marquis Estates – Phuket
Вилла Marquis Estates – Phuket
Чонг Тале, Таиланд
от
$682,020
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Площадь 393 м²
4 объекта недвижимости 4
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Marquis Estates – идеальное решение для взыскательных покупателей, ищущих сочетание роскоши и уединения в тропическом раю. Подходит для семей, инвесторов и всех, кто ищет престижное жилье на одном из лучших курортов мира. О локации: Рас…
Агентство
Tumanov Group
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами прямо у воды в Лагуне Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами прямо у воды в Лагуне Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$2,16 млн
Создавая близость к природе, одноэтажные виллы с бассейном имеют обширные пространства, которые свободно перетекают из внутреннего двора в просторные спальни и выходят на террасу у бассейна, откуда открывается захватывающий вид на озеро. Наклонные крыши искусно созданы для того, чтобы естест…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Bamboo Forest (Harmony)
Жилой комплекс Bamboo Forest (Harmony)
Чонг Тале, Таиланд
от
$169,867
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 7
Необыкновенная застройка в районе Банг Тао — новый проект апартаментов премиум-класса, расположенный недалеко от пляжа Лаян в одном из элитных островных районов.Вдохновленные тропиками и ярким местным колоритом, мы смогли создать проект, который демонстрирует симбиоз человека, архитектуры и …
Ассоциация
Phuket Property Association
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Жилой комплекс Surin Sands – 8% Guaranteed – 3years
Жилой комплекс Surin Sands – 8% Guaranteed – 3years
Ban Bang Thao, Таиланд
от
$102,365
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 7
Площадь 30–78 м²
6 объектов недвижимости 6
До моря 500 м, Гарантия дохода 8%, Надежный застройщикО комплексе:Новый бутик-кондоминиум, расположенный рядом с пляжами Сурин и Бангтао. В этом тропическом уголке предлагается возможность покупки с свободным правом собственности и приемом криптовалют (Bitcoin, Ethereum and USDT). Срок завер…
Агентство
Tumanov Group
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Вилла 8 Season Luxury Autumn
Вилла 8 Season Luxury Autumn
Чонг Тале, Таиланд
от
$741,114
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Откройте для себя идеальное сочетание элегантности, комфорта и функциональности на 8 сезонных роскошных виллах-осень, ведущее жилое развитие, расположенное в безмятежном и востребованном районе Лейна, Пхукет. Эти виллы переопределяют современную роскошь, предлагая просторную жизнь в гармонии…
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Phuket Property Association
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Вилла Proxima Phuket Villas
Вилла Proxima Phuket Villas
Choeng Thale, Таиланд
от
$438,246
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 1
Площадь 227–257 м²
6 объектов недвижимости 6
Полная меблировкаО комплексе:Комплекс предлагает для продажи 14 премиальных вилл с современным дизайном и бассейнами, площадью от 228 до 257 кв.м. Каждая вилла имеет 3 спальни и 3 ванные комнаты, оснащается системой умный дом и сдаётся с чистовой отделкой, установленной сантехникой и кухней.…
Агентство
Tumanov Group
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Жилой комплекс Cascade Bangtao Beach – Phuket
Жилой комплекс Cascade Bangtao Beach – Phuket
Choeng Thale, Таиланд
от
$416,334
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 6
Площадь 108–156 м²
6 объектов недвижимости 6
До моря: 200 м, Полная меблировка, Надежный застройщикО комплексе:Проект включает 73 юнита в 2-х 6-этажных зданиях с отдельными удобствами для каждого. Предлагает 2- и 3-спальные квартиры площадью от 108 до 156 кв.м. с потолками высотой 3 м. Особенности архитектуры – тропическая эстетика и к…
Агентство
Tumanov Group
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с собственными бассейнами и зоной коворкинга, Лаян, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с собственными бассейнами и зоной коворкинга, Лаян, Пхукет, Таиланд
Чонг Тале, Таиланд
от
$778,727
Мы рады представить вам нашу концепцию дизайна, которая представляет собой сочетание современного стиля и уникальной тропической архитектуры Пхукета. Особое внимание уделяется плавным переходам между открытыми и закрытыми пространствами в сочетании с элементами роскоши, умиротворения, природ…
Агентство
TRANIO
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Вилла Walai Layan Villas – Phase 2 Sea View
Вилла Walai Layan Villas – Phase 2 Sea View
Чонг Тале, Таиланд
от
$1,45 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 601–651 м²
4 объекта недвижимости 4
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально для тех, кто ищет роскошное жилье с потрясающим видом на море в одном из самых престижных мест Пхукета. Проект отлично подходит для постоянного проживания, отдыха и выгодных инвестиций. О локации: Walai Layan Villas – Phase 2 р…
Агентство
Tumanov Group
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Жилой комплекс Andaman Boutique Residences
Жилой комплекс Andaman Boutique Residences
Ban Bang Thao, Таиланд
от
$740,341
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 5
Площадь 229–285 м²
4 объекта недвижимости 4
До моря 300 мО комплексе:Данный жилой комплекс на Пхукете включает 4 пятиэтажных здания и предлагает только 3-х комнатные квартиры площадью от 218 до 302 кв. м. Каждая квартира оснащена частным бассейном. Комплекс расположен вблизи пляжа Бангтао и представляет собой сочетание изысканной архи…
Агентство
Tumanov Group
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Вилла Akra Collection Layan Valley Villas – Boutique Pool Villas – 5% Guaranteed – 4 years
Вилла Akra Collection Layan Valley Villas – Boutique Pool Villas – 5% Guaranteed – 4 years
Чонг Тале, Таиланд
от
$224,601
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 117–234 м²
4 объекта недвижимости 4
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто ищет сочетание роскоши и спокойствия на Пхукете. Проект для взыскательных людей, ценящих комфорт и долгосрочную выгоду от инвестиций. О локации: Расположен в престижном районе Лаян Банг-Тао на северо-запад…
Агентство
Tumanov Group
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Жилой комплекс Красивые виллы с бассейнами и садами в престижном районе, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Красивые виллы с бассейнами и садами в престижном районе, Пхукет, Таиланд
Чонг Тале, Таиланд
от
$990,905
Предлагаются виллы в балийском стиле с бассейнами, террасами, садами и гаражами. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с международной школой, пляжем Лаян, полем для гольфа, пляжным клубом, рынком и аэропортом
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Sun Hills
Жилой комплекс Sun Hills
Чонг Тале, Таиланд
от
$99,553
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 7
Добро пожаловать в Кондоминиум Sun Hills —современный оазис на сказочном острове Пхукет, который создан для тех, кто ценит комфорт, стиль и гармонию с природой.  Преимущества проживания в Sun Hills: Близость к морю: Ваша мечта о доме у моря становится реальностью — всего пять минут пеш…
Ассоциация
Phuket Property Association
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Жилой комплекс Закрытый жилой комплекс на берегу моря с бассейнами, Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Закрытый жилой комплекс на берегу моря с бассейнами, Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$3,14 млн
Предлагаются трехуровневые апартаменты с прямым выходом на пляж и панорамными видами на море и горы. На верхнем уровне имеется бассейн. Пентхаус имеет просторную террасу на крыше и панорамный бассейн. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится на живописном пляже Банг Тао, ряд…
Агентство
TRANIO
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Вилла Erawana Grand
Вилла Erawana Grand
Чонг Тале, Таиланд
от
$1,47 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Площадь 533–606 м²
4 объекта недвижимости 4
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект Erawana Grand идеально подходит для взыскательных покупателей, стремящихся к роскошной жизни и выгодным инвестициям. Этот комплекс работает на обеспечение максимального комфорта и приватности. О локации: Erawana Grand находится в…
Агентство
Tumanov Group
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Вилла ISLAND COLLECTION
Вилла ISLAND COLLECTION
Чонг Тале, Таиланд
от
$1,90 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Инвестируйте в роскошные виллы в престижном районе Банг Тао! Доход от 7%! Это отличный шанс стать владельцем недвижимости, которая будет пользоваться большим спросом. Рассрочка! Недалеко от пляжа Банг Тао! Вилла меблирована! I SLAND COLLECTION — суперэксклюзивная резиденция, с…
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Жилой комплекс Grand View Residence Phuket
Жилой комплекс Grand View Residence Phuket
Choeng Thale, Таиланд
от
$1,04 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 2
Площадь 436 м²
2 объекта недвижимости 2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Grand View Residence Phuket идеально подходит для тех, кто ищет сочетание роскоши, комфорта и приватности в уникальном уголке Пхукета. Отличный выбор для семейного проживания и инвестиционных целей. О локации: Проект расположен в живопи…
Агентство
Tumanov Group
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и зонами отдыха недалеко от пляжа Лаян, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и зонами отдыха недалеко от пляжа Лаян, Пхукет, Таиланд
Чонг Тале, Таиланд
от
$473,821
Этот современный жилой комплекс со всеми удобствами расположен в престижном районе Пхукета, рядом с Лагуной и в пешей доступности от пляжа Лаян. Комплекс состоит из 8 многоквартирных зданий, вилл и коммерческих помещений и располагает бассейнами, тренажерным залом, библиотекой, зонами отдыха…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Современный комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Современный комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд
Чонг Тале, Таиланд
от
$1,30 млн
Предлагаются элитные виллы с террасами, бассейнами и беседками. Некоторые дома имеют зоны барбекю. Площадью земельных участков - от 674 м2 до 1 168 м2. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Стенной шкаф Расположение и объекты поблизости Пляж Лаян - 10 минут Пляж Банг Тао - 13 минут П…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Sunshine Beach Condominium – 7% Guaranteed – 5 years
Жилой комплекс Sunshine Beach Condominium – 7% Guaranteed – 5 years
Чонг Тале, Таиланд
от
$251,038
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 5
Площадь 30–187 м²
20 объектов недвижимости 20
До моря: 50 м, Гарантия дохода, Полная меблировкаО комплексе:Комплекс размещен на побережье и состоит из 7 корпусов высотой 4-5 этажей. Включает роскошные апартаменты с несколькими видами: на море, бассейн и горы. Просторные площади варьируются до 2500 кв.м. Внутренняя инфраструктура включае…
Агентство
Tumanov Group
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Жилой комплекс THE OZONE OASIS CONDOMINIUM
Жилой комплекс THE OZONE OASIS CONDOMINIUM
Choeng Thale, Таиланд
от
$136,297
Год сдачи 2026
Количество этажей 8
Отличный вариант для инвестирования! Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду! Уникальный проект, который предлагает доходность от аренды до 5% годовой доходности! Есть рассрочка! Ультрамодные апартаменты в новом жилом комплексе THE OZONE OASIS …
Агентство
DDA Real Estate
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Агентство
DDA Real Estate
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Жилой комплекс The Ozone Condominium
Жилой комплекс The Ozone Condominium
Choeng Thale, Таиланд
от
$194,422
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 8
Площадь 41–88 м²
4 объекта недвижимости 4
Новый люксовый проект на Банг Тао от надежного застройщика Современный роскошный 8-этажный кондоминиум, состоящий из 164 квартир и 7 розничных магазинов. В распоряжении 3 типа квартир: с 1 спальней, с 2 спальнями и двухуровневые апартаменты с 2 спальнями. Благодаря стеклянным окнам во вс…
Ассоциация
Phuket Property Association
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Жилой комплекс CANVAS Cherng Talay
Жилой комплекс CANVAS Cherng Talay
Choeng Thale, Таиланд
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
Площадь 40–105 м²
4 объекта недвижимости 4
Полная меблировкаО комплексе:Комплекс состоит из 5 жилых зданий высотой от 5 до 7 этажей и одного здания для парковки, всего 175 квартир. Доступны квартиры с 1 и 2 спальнями, включая пентхаусы. Площадь варьируется от 39 до 105 м². Архитектура комплекса отражает гармонию с природой, создавая …
Агентство
Tumanov Group
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Вилла Maya
Вилла Maya
Choeng Thale, Таиланд
от
$1,40 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
ENJOY AN EXCLUSIVE EXPERIENCE The VILLA MAYA is a family compound designed as an immersive yet modern retreat with tropical tone over the golden valued location where is worth for investment and living. Villa Maya is an immersive, modern retreat with a tropical ambiance, nestled in a h…
Ассоциация
Phuket Property Association
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Вилла Balco Bangtao Beach
Вилла Balco Bangtao Beach
Ban Bang Thao, Таиланд
от
$880,326
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Площадь 355–490 м²
5 объектов недвижимости 5
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Благодаря роскошному дизайну и удобному расположению, Balco Bangtao Beach идеально подходит для тех, кто ценит сочетание комфорта и природы. Проект создан для взыскательных покупателей, желающих наслаждаться пляжным отдыхом и спокойствие…
Агентство
Tumanov Group
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Жилой комплекс Bellevue Lagoon
Жилой комплекс Bellevue Lagoon
Choeng Thale, Таиланд
от
$133,254
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 7
Площадь 34–102 м²
11 объектов недвижимости 11
Полная меблировкаО комплексе:Комплекс состоит из 7-этажного здания с 148 апартаментами: студии (34 м²), 2 спальни (68 м²), 2-этажные дуплексы (92 м²), роскошные пентхаусы с частными бассейнами (240 м²). Каждый юнит современно оформлен, включает мини-кухню, обеденную зону, комфортабельные спа…
Агентство
Tumanov Group
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Вилла Grand View Residence Lagoon
Вилла Grand View Residence Lagoon
Choeng Thale, Таиланд
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Резиденции Grand View,26 современных лофтов в стиле 3-4 спальни две виллы Story. Уникальная концепция роскошных, но доступных вилл в центре Пхукета; удивительная природа с видом на горы и лагуну. Каждая вилла имеет полезную площадь от 404 кв.м до 710 кв.м.С видом на большой частный бассейн и…
Ассоциация
Phuket Property Association
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Жилой комплекс Kiara Reserve Residence
Жилой комплекс Kiara Reserve Residence
Чонг Тале, Таиланд
от
$1,41 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 5
Элитный жилой комплекс на пляже Лаян Этот проект, расположенный в районе Банг Тао на Пхукете, представляет собой уникальный комплекс из элитных кондоминиумов и премиальных вилл. Всего здесь будет построено 17 роскошных вилл и 25 стильных квартир, размещенных на пяти этажах и имеющих пл…
Ассоциация
Phuket Property Association
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Вилла Botanica The Valley
Вилла Botanica The Valley
Чонг Тале, Таиланд
от
$1,61 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 2
Площадь 625–1 216 м²
6 объектов недвижимости 6
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто стремится к роскоши и современному стилю жизни в престижном районе Пхукета. Подходит для семей и тех, кто ищет приватность и близость ко всем основным аттракционам острова. О локации: Расположен за полями …
Агентство
Tumanov Group
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