Жилой комплекс Новый комплекс вилл с рестораном, фитнес-центром и спа, Пхукет, Таиланд

Современный жилой комплекс в районе Чалонг, созданный для комфортной жизни. Продуманная архитектура, высокое качество строительства и удачное расположение делают этот проект привлекательным для жизни и инвестиций.
Инфраструктура комплекса:
Окончание строительства - 4 квартал 2027 года - 4 квартал 2028 года.Расположение и объекты поблизости
Чалонг – это развитый район с удобной инфраструктурой. В шаговой доступности находятся международные школы, спортивные центры, рестораны, магазины и медицинские учреждения.