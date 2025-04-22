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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с рестораном, фитнес-центром и спа, Пхукет, Таиланд

Чалонг, Таиланд
от
$394,016
08.05.2025
$394,016
07.05.2025
$393,445
;
20
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ID: 25869
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Дата обновления: 08.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Столичный ампхе Пхукет
  • Город
    Чалонг

О комплексе

Современный жилой комплекс в районе Чалонг, созданный для комфортной жизни. Продуманная архитектура, высокое качество строительства и удачное расположение делают этот проект привлекательным для жизни и инвестиций.

Инфраструктура комплекса:

  • клубный дом с рестораном
  • современный фитнес-центр
  • спа
  • беговые и прогулочные дорожки
  • детские площадки
  • ухоженные парки
  • зоны отдыха

Окончание строительства - 4 квартал 2027 года - 4 квартал 2028 года.

Расположение и объекты поблизости

Чалонг – это развитый район с удобной инфраструктурой. В шаговой доступности находятся международные школы, спортивные центры, рестораны, магазины и медицинские учреждения.

Местонахождение на карте

Чалонг, Таиланд

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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с рестораном, фитнес-центром и спа, Пхукет, Таиланд
Чалонг, Таиланд
от
$394,016
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