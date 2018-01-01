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Новые виллы с бассейнами и садами рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд

Пхукет, Таиланд
от
€652,584
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11
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О комплексе

Предлагаются одноэтажные с бассейнами, ухоженными садами и парковочными местами.

Резиденция располагает большим общим садом и круглосуточной охраной.

Удобства и оснащение в доме
  • Кондиционеры
  • Стенные шкафы
  • Кухня
Расположение и объекты поблизости
  • Пляж Най Янг - 14 минут
  • Пляж Най Тон - 15 минут
  • Пляж Лаян - 15 минут
  • Пляж Банг Тао - 17 минут
  • Поле для гольфа - 17 минут
  • Международный аэропорт - 17 минут
Местонахождение новостройки
Пхукет, Таиланд

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Новые виллы с бассейнами и садами рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€652,584
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Агентство: TRANIO
Уникальная концепция проекта делает его точкой притяжениявсего района Раваи. Недвижимость здесь обладает высоким арендным потенциалом независимо от сезона. В комплексе 2 кондоминиума: 258 апартаментов с премиальной дизайнерской мебелью, декором и бытовой техникой. У юнитов различные планировки: студии, апартаменты с 1-3 спальнями и 1-2 ванными комнатами. В каждом юните есть балконы. У некоторых есть собственные бассейны или отдельный выход к общему бассейну. На некоторые апартаменты и студии предусмотрен фиксированный доход 7% на 5 лет,начисляется через 30 дней после полной оплаты. Собственное использование: 15 дней в высокий сезон или 30 дней в низкий. Программа Rental Pool на другие апартаменты – 40% от дохода инвестору, 60% - управляющей компании, из своей доли она покрывает все расходы. Прогнозируемая доходность: 5-10% годовых. Доход после сдачи комплекса. Рассрочка до конца строительства доступна для некоторых квартир. Первоначальный взнос 50%. Депозит 100 000 THB. Удобства и оснащение в доме Подробнее об инфраструктуре комплекса: шоппинг-центр (продовольственный супермаркет и детский супермаркет), спортивный комплекс и тренажерный зал, теннисный корт, 3 общих бассейна с панорамным видом на море, частная международная школа(программа Cambridge), частный детский сад, детский развлекательный парк и батутный центр, клиника профессионального омоложения, рестораны и британский паб, SPA и косметология. Расположение и объекты поблизости Раваи — самый большой округ Пхукета. Популярен у экспатов и зимовщиков. У района удобная транспортная доступность, рядом пляжи Найхарн, Януй, Ао Сан, Раваи. До пляжа Раваи 10-30 метров. Вдоль набережной множество баров и ресторанов. Большой Будда в 30 минутах езды. До пирса Чалонг — 5 км. До Международного аэропорта — 40 км.
Жилой комплекс The Muve Bangkhae с отличной локацией
Жилой комплекс The Muve Bangkhae с отличной локацией
Bang Khae Nuea Subdistrict, Таиланд
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Площадь 91 м²
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Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
The Muve Bangkhae - это проект, расположенный в Банг Кхае Нуеа, Бангкок. Жилой комплекс имеет современный динамичный дизайн и вмещает в себя 261 кв на 8 этажах,откуда открывается красивый вид на город. В 190 метрах находится станция метро, что позволит вам сэкономить достаточно времени. Так же в шаговой доступности находятся: торговые центры, магазины, надежные больницы и известные учебные заведения. Каждый пункт назначения очень близко! УДОБСТВА: - общий сад - собственный тренажерный зал - конференц-зал - пространство для современной работы - круглосуточная охрана - видеонаблюдение 24/7 - прачечная - лобби - рядом с общественным транспортом Позвоните нам, и мы Вам предоставим подборку топовых объектов Таиланда и поможем воплотить Ваши мечты в реальность!
Апарт - отель Layan Green Park
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Сдача в: 2022
Застройщик: Layan Green Park
Layan Green Park спроектирован специально для семей с детьми. А чтобы заботиться о природе Пхукета, в строительстве применяются современные экологичные технологии. Проект строится рядом со знаменитой Лагуной, в 700 метрах от пляжа Лаян, северная часть пляжа Банг Тао. Лаян — это живописный уединенный пляж с белым песком и казуариновыми деревьями. Собственники и гости Layan Green Park сэкономят на расходе электроэнергии и воды до 40%. Такой процент достигается за счет энергосберегающих источников света, изоляции крыши и наружных стен, использования солнечных панелей, очистки и применения дождевой воды для орошения зелени на фасадах. Проект соответствует требованиям международной классификации экологичности зданий EDGE. Инфраструктура проекта занимает 30% общей площади участка, что соответствует требованиям курорта 4-5 звезд. На территории есть ресторан и бар, магазин, тренажерный зал и открытая спортивная площадка, беговая дорожка, терраса для йоги и 4 бассейна с пресной водой. Особое место занимает детский клуб площадью 250 квадратных метров с ежедневной анимацией. Всего будут построены 403 квартиры площадью от 30,3 до 121 квадратных метров с мебелью и бытовой техникой. Каждая квартира оборудована автоматическим контролем климата, инверторной централизованной системой кондиционирования и технологией Умный дом.
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