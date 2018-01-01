Новые виллы с бассейнами и садами рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд

Уникальная концепция проекта делает его точкой притяжениявсего района Раваи. Недвижимость здесь обладает высоким арендным потенциалом независимо от сезона.
В комплексе 2 кондоминиума: 258 апартаментов с премиальной дизайнерской мебелью, декором и бытовой техникой.
У юнитов различные планировки: студии, апартаменты с 1-3 спальнями и 1-2 ванными комнатами. В каждом юните есть балконы. У некоторых есть собственные бассейны или отдельный выход к общему бассейну.
На некоторые апартаменты и студии предусмотрен фиксированный доход 7% на 5 лет,начисляется через 30 дней после полной оплаты. Собственное использование: 15 дней в высокий сезон или 30 дней в низкий.
Программа Rental Pool на другие апартаменты – 40% от дохода инвестору, 60% - управляющей компании, из своей доли она покрывает все расходы. Прогнозируемая доходность: 5-10% годовых. Доход после сдачи комплекса.
Рассрочка до конца строительства доступна для некоторых квартир. Первоначальный взнос 50%. Депозит 100 000 THB.
Удобства и оснащение в доме
Подробнее об инфраструктуре комплекса: шоппинг-центр (продовольственный супермаркет и детский супермаркет), спортивный комплекс и тренажерный зал, теннисный корт, 3 общих бассейна с панорамным видом на море, частная международная школа(программа Cambridge), частный детский сад, детский развлекательный парк и батутный центр, клиника профессионального омоложения, рестораны и британский паб, SPA и косметология.
Расположение и объекты поблизости
Раваи — самый большой округ Пхукета. Популярен у экспатов и зимовщиков. У района удобная транспортная доступность, рядом пляжи Найхарн, Януй, Ао Сан, Раваи.
До пляжа Раваи 10-30 метров. Вдоль набережной множество баров и ресторанов. Большой Будда в 30 минутах езды.
До пирса Чалонг — 5 км.
До Международного аэропорта — 40 км.
The Muve Bangkhae - это проект, расположенный в Банг Кхае Нуеа, Бангкок. Жилой комплекс имеет современный динамичный дизайн и вмещает в себя 261 кв на 8 этажах,откуда открывается красивый вид на город.
В 190 метрах находится станция метро, что позволит вам сэкономить достаточно времени. Так же в шаговой доступности находятся: торговые центры, магазины, надежные больницы и известные учебные заведения. Каждый пункт назначения очень близко!
УДОБСТВА:
- общий сад
- собственный тренажерный зал
- конференц-зал
- пространство для современной работы
- круглосуточная охрана
- видеонаблюдение 24/7
- прачечная
- лобби
- рядом с общественным транспортом
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Layan Green Park спроектирован специально для семей с детьми. А чтобы заботиться о природе Пхукета, в строительстве применяются современные экологичные технологии.
Проект строится рядом со знаменитой Лагуной, в 700 метрах от пляжа Лаян, северная часть пляжа Банг Тао. Лаян — это живописный уединенный пляж с белым песком и казуариновыми деревьями.
Собственники и гости Layan Green Park сэкономят на расходе электроэнергии и воды до 40%. Такой процент достигается за счет энергосберегающих источников света, изоляции крыши и наружных стен, использования солнечных панелей, очистки и применения дождевой воды для орошения зелени на фасадах. Проект соответствует требованиям международной классификации экологичности зданий EDGE.
Инфраструктура проекта занимает 30% общей площади участка, что соответствует требованиям курорта 4-5 звезд. На территории есть ресторан и бар, магазин, тренажерный зал и открытая спортивная площадка, беговая дорожка, терраса для йоги и 4 бассейна с пресной водой. Особое место занимает детский клуб площадью 250 квадратных метров с ежедневной анимацией.
Всего будут построены 403 квартиры площадью от 30,3 до 121 квадратных метров с мебелью и бытовой техникой. Каждая квартира оборудована автоматическим контролем климата, инверторной централизованной системой кондиционирования и технологией Умный дом.