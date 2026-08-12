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Готовый бизнес в Таиланде

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Чонбури
14
Паттайя
11
Готовый бизнес Удалить
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19 объектов найдено
Готовый бизнес в Паттайя, Таиланд
Готовый бизнес
Паттайя, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
3-этажное коммерческое здание для продажи - Prime Business Location на Thappraya Road, Патта…
$263,247
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Готовый бизнес в Na Chom Thian, Таиланд
Готовый бизнес
Na Chom Thian, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Роскошные 4 спальни Pool Villa в Na Jomtien для продажи Эта потрясающая вилла с 4 спальнями …
$1,24 млн
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Готовый бизнес в Паттайя, Таиланд
Готовый бизнес
Паттайя, Таиланд
Количество спален 20
Кол-во ванных комнат 20
Отель на продажу рядом с Walking Street South PattayaЭтот отель расположен в районе Южной Па…
$1,67 млн
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TekceTekce
Готовый бизнес в Khao Chi Chan, Таиланд
Готовый бизнес
Khao Chi Chan, Таиланд
Количество спален 13
Кол-во ванных комнат 13
Курортный бизнес на продажу в Bangsaray Этот 13-комнатный курорт по-прежнему активно работае…
$607,836
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Готовый бизнес в Паттайя, Таиланд
Готовый бизнес
Паттайя, Таиланд
Количество спален 36
Кол-во ванных комнат 36
Коммерческое здание 36 комнат для продажи в Центральной ПаттайеЭта возможность для бизнеса в…
$1,70 млн
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Готовый бизнес в Паттайя, Таиланд
Готовый бизнес
Паттайя, Таиланд
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Гостевой дом на продажу Pratumnak Hill Pattaya Этот гостевой дом на продажу в Пратумн…
$288,722
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Готовый бизнес в Паттайя, Таиланд
Готовый бизнес
Паттайя, Таиланд
Количество спален 63
Кол-во ванных комнат 63
Современный отель на продажу South Pattaya Investment Opportunity Этот современный отель на …
$4,25 млн
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PLC Real Estate
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Готовый бизнес в Паттайя, Таиланд
Готовый бизнес
Паттайя, Таиланд
Количество спален 195
Кол-во ванных комнат 127
Отель 195 номеров с земельным участком для продажи Паттайя НаклуаЭтот отель на 195 номеров с…
$10,10 млн
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Готовый бизнес в Паттайя, Таиланд
Готовый бизнес
Паттайя, Таиланд
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 10
Роскошный бассейн Вилла рядом с пляжем для продажи на холме Пратумнак, Паттайя (Всего в 100 …
$1,37 млн
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PLC Real Estate
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Готовый бизнес в Нонг-Пру, Таиланд
Готовый бизнес
Нонг-Пру, Таиланд
Редкие возможности!!! Популярный Центральный клуб Паттайи на продажу - готов к работе Этот п…
$1,08 млн
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PLC Real Estate
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Готовый бизнес в Паттайя, Таиланд
Готовый бизнес
Паттайя, Таиланд
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 12
4 Складское коммерческое здание 7 Спальня в ДжомтьенеЭто 4-этажное коммерческое здание распо…
$495,523
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Готовый бизнес в Паттайя, Таиланд
Готовый бизнес
Паттайя, Таиланд
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 13
Просторная вилла для бассейна на продажу в Южной Паттайе Идеальные инвестиции в арендуЭта бо…
$588,433
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Готовый бизнес в Паттайя, Таиланд
Готовый бизнес
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Закупка кафе для продажи в Khao Noi PattayaРасположенное в районе Хао Ной Паттайя, это комме…
$26,325
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Готовый бизнес в Банг Саре, Таиланд
Готовый бизнес
Банг Саре, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Вилла Pool для продажи 3 Storeys 4 спальни в Bang SarayФинансы владельца доступны! Начните с…
$284,926
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PLC Real Estate
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Готовый бизнес 1 800 м² в Чаенг Мон, Таиланд
Готовый бизнес 1 800 м²
Чаенг Мон, Таиланд
Число комнат 24
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 800 м²
Количество этажей 2
6 премиум вилл о. Самуи, Таиланд, арендный бизнес Дeйствующий арендный бизнec с подтвержд…
$6,00 млн
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School business for sale in Pathum Thani Province, Thailand, near Future Park Rangsit Mall, 2.8 km. в Bueng Yitho Subdistrict, Таиланд
School business for sale in Pathum Thani Province, Thailand, near Future Park Rangsit Mall, 2.8 km.
Bueng Yitho Subdistrict, Таиланд
Число комнат 46
Продается школьный бизнес в районе дороги Рангсит-Накхон Найок, провинция Патхум Тани, недал…
$8,54 млн
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Готовый бизнес 21 200 м² в Краби, Таиланд
Готовый бизнес 21 200 м²
Краби, Таиланд
Число комнат 100
Площадь 21 200 м²
Госпиталь на продажу размером 100 койко-мест, предоставляющий комплексные услуги в туристиче…
$7,36 млн
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Lay chicken farm business for sale It has an egg production volume of 105,600 eggs/day. в Пхрэ, Таиланд
Lay chicken farm business for sale It has an egg production volume of 105,600 eggs/day.
Пхрэ, Таиланд
Количество этажей 1
Продается бизнес по выращиванию кур-несушек. Объем производства яиц составляет 105 600 яиц в…
$4,12 млн
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Готовый бизнес в Удонтхани, Таиланд
Готовый бизнес
Удонтхани, Таиланд
$197,23 млн
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