Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Коммерческая
  4. Готовый бизнес

Готовый бизнес в Таиланде

коммерческая недвижимость
80
отели
30
доходные дома
12
инвестиционная недвижимость
18
Готовый бизнес В архив
Очистить
1 объект найдено
Готовый бизнес 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ko Samui, Таиланд
Готовый бизнес 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ko Samui, Таиланд
Комнаты 24
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 800 м²
Количество этажей 2
6 премиум вилл о. Самуи, Таиланд, арендный бизнес Дeйствующий арендный бизнec с подтвержд…
€5,67 млн
Realting.com
Перейти