Жилой комплекс Комфортабельная резиденция с бассейнами, садами и водопадами в 550 метрах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд

Карон, Таиланд

Оригинальное название: The Balance by the BeachОригинальное название: The Beach Resort Company LimitedСегмент: Класс LuxuryАдрес: 98/88 - 98/89 Ката-роуд, Карон, Муанг, Пхукет, ТаиландЗемельный участок: 1-3-16.8 РаисКоличество зданий: 2 ЗданияКоличество единиц: 112 единицПарковка: 39 автомоб…