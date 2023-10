Новые виллы с видом на море, Пхукет, Таиланд

Bang Na Nuea Subdistrict, Таиланд

от €159,178

Сдача в: 2024

Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 300 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Whizdom the Forestias - это новый проект кондоминиума и апартаментов, расположенный в районе Банг-Кео, Самутпракан. Проект находится по адресу: 63, Bang Kaeo, Bang Phli District, Samut Prakan 10540, Thailand. Комплекс предлагает вам 3 жилые 42, 43, и 50 этажные башни, утопающие в зелени и включающие в себя 1119 стильных квартир в современном дизайне. Из величественных небоскребов открываются потрясающие панорамные виды на город! Проект разработан для максимально комфортной и размеренной жизни. Расположение: В окрестностях, где находится Whizdom the Forestias, есть множество ресторанов, магазинов, бутиков. Аэропорт Суварнабхуми расположен в 24,3 км от Whizdom the Forestias, время в пути около 28 минут. Princ Hospital Suvarnabhumi является ближайшим медицинским учреждением, которое находится в 4,5 км (до него можно доехать за 11 минут) от проекта, а ближайшие школы в непосредственной близости от Whizdom the Forestias: - Школа Khlong Palat Priang находится в 4,8 км. Плюсы комплекса: - Видео домофон - Частный бассейн - Сауна - Джакузи - Детская игровая комната - Ресторан - Кафе - Бар - Химчистка - Прачечная - Видеонаблюдение - Охрана 24/7 - Детский клуб - Ландшафтный дизайн Звоните или пишите, расскажем все о самых выгодных проектах Таиланда! Подберём идеальную недвижимость именно для Вас!