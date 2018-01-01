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Новые виллы с видом на море, Пхукет, Таиланд

Пхукет, Таиланд
от
€3,37 млн
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20
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О комплексе

Предлагаются виллы в тропическом стиле с бассейнами и видом на море.

Резиденция располагает круглосуточной охраной.

Расположение и объекты поблизости
  • Гавань - 5 минут
  • Поле для гольфа - 15 минут
  • Международный аэропорт Пхукета - 25 минут

Потрясающие тропические закаты, сказочные пейзажи и теплое лазурное море ждут вас в самом сердце Таиланда. Пхукет – это идеальное сочетание безупречных пляжей, современных удобств, превосходного гостеприимства, великолепной кухни и пятизвездочных условий проживания. Остров имеет развитую инфраструктуру, отличные дороги, больницы мирового класса, школы, торговые центры и все другие удобства, которые можно ожидать от западного стиля жизни. Также здесь самая высокая стоимость жизни среди всех тайских провинций, хотя она по‑прежнему очень доступна по западным меркам, и даже скромный доход может позволить вам наслаждаться здесь всеми благами беспечного существования. Благодаря идеальному расположению в Андаманском море Пхукет стал домом для множества иностранцев, и здесь есть огромное количество услуг, позволяющих легко переехать – на сезон, на несколько лет или на пенсию.

Местонахождение новостройки
Пхукет, Таиланд

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Новые виллы с видом на море, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€3,37 млн
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от
€1,26 млн
Агентство: TRANIO
Современный комплекс предлагает двухэтажные виллы с бассейнами, садами и парковками различных типов. Можно приобрести пакет мебели от 2 до 3 млн бат в зависимости от типа виллы. Рядом с комплексом застройщик возводит международную школу с бассейном, футбольными и баскетбольными полями. Преимущества Компания застройщик предлагает удобную программу управления недвижимостью. Гибкая система оплаты: 2% - резервирование 33% - при подписании контракта в течение месяца 60% - во время строительства (4 платежа по 15%) 5% - при передаче виллы владельцу Расположение и объекты поблизости Международная школа - 1 минута Большой торговый центр - 6 минут Порт Пхукета - 10 минут Международный аэропорт - 25 минут Госпиталь - 29 минут Пляжа Патонг - 30 минут Большой Будда - 30 минут
Жилой комплекс Whizdom the Forestias
Жилой комплекс Whizdom the Forestias
Bang Na Nuea Subdistrict, Таиланд
от
€159,178
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 300 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Whizdom the Forestias - это новый проект кондоминиума и апартаментов, расположенный в районе Банг-Кео, Самутпракан. Проект находится по адресу: 63, Bang Kaeo, Bang Phli District, Samut Prakan 10540, Thailand. Комплекс предлагает вам 3 жилые 42, 43, и 50 этажные башни, утопающие в зелени и включающие в себя 1119 стильных квартир в современном дизайне. Из величественных небоскребов открываются потрясающие панорамные виды на город! Проект разработан для максимально комфортной и размеренной жизни. Расположение: В окрестностях, где находится Whizdom the Forestias, есть множество ресторанов, магазинов, бутиков. Аэропорт Суварнабхуми расположен в 24,3 км от Whizdom the Forestias, время в пути около 28 минут. Princ Hospital Suvarnabhumi является ближайшим медицинским учреждением, которое находится в 4,5 км (до него можно доехать за 11 минут) от проекта, а ближайшие школы в непосредственной близости от Whizdom the Forestias: - Школа Khlong Palat Priang находится в 4,8 км. Плюсы комплекса: - Видео домофон - Частный бассейн - Сауна - Джакузи - Детская игровая комната - Ресторан - Кафе - Бар - Химчистка - Прачечная - Видеонаблюдение - Охрана 24/7 - Детский клуб - Ландшафтный дизайн Звоните или пишите, расскажем все о самых выгодных проектах Таиланда! Подберём идеальную недвижимость именно для Вас!
Жилой комплекс The Title Halo 1
Жилой комплекс The Title Halo 1
Пхукет, Таиланд
от
€109,158
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 300 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            The Title Halo 1 - это новый проект кондоминиума, расположенный по адресу: 234, Soi Bangmalauw 2, Tambon Sa Khu, Amphoe Thalang, Phuket 83110, Таиланд. Главная особенность кондоминиума - территория с большим садом в окружении зелёных холмов. Всего в проекте 6 зданий по 7 этажей. На выбор доступны квартиры с 1 и 2 спальнями от 36 до 59 кв.м. Проект прекрасно подойдет как для собственного проживания, так и для сдачи апартаментов в аренду - насыщенная инфраструктура, пешая доступность к морю и отличный пляж гарантируют высокий спрос на вашу квартиру! Локации: Проект находится в 400 метрах от пляжа Найянг, где круглый год спокойное море без волн. В пешей доступности большое количество кафе и ресторанов с видом на Андаманское море, фруктовые лавки, массаж, экскурсии и другие развлечения. В 5-10 минутах езды расположены международный аэропорт Пхукета, гольф-клуб Blue Canyon и аквапарк Splash Jungle. Удобства: - Общий бассейн - Сауна - Общий тренажёрный зал - Парковка - Охрана 24/7 - Видеонаблюдение 24/7 - Лифт Позвоните нам, и мы предоставим бесплатно подборку из лучших объектов Таиланда под Ваш бюджет и пожелания!
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