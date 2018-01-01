Новые виллы с видом на море, Пхукет, Таиланд

Пхукет, Таиланд

от €109,158

Сдача в: 2024

Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 300 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! The Title Halo 1 - это новый проект кондоминиума, расположенный по адресу: 234, Soi Bangmalauw 2, Tambon Sa Khu, Amphoe Thalang, Phuket 83110, Таиланд. Главная особенность кондоминиума - территория с большим садом в окружении зелёных холмов. Всего в проекте 6 зданий по 7 этажей. На выбор доступны квартиры с 1 и 2 спальнями от 36 до 59 кв.м. Проект прекрасно подойдет как для собственного проживания, так и для сдачи апартаментов в аренду - насыщенная инфраструктура, пешая доступность к морю и отличный пляж гарантируют высокий спрос на вашу квартиру! Локации: Проект находится в 400 метрах от пляжа Найянг, где круглый год спокойное море без волн. В пешей доступности большое количество кафе и ресторанов с видом на Андаманское море, фруктовые лавки, массаж, экскурсии и другие развлечения. В 5-10 минутах езды расположены международный аэропорт Пхукета, гольф-клуб Blue Canyon и аквапарк Splash Jungle. Удобства: - Общий бассейн - Сауна - Общий тренажёрный зал - Парковка - Охрана 24/7 - Видеонаблюдение 24/7 - Лифт Позвоните нам, и мы предоставим бесплатно подборку из лучших объектов Таиланда под Ваш бюджет и пожелания!