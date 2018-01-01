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Новый жилой комплекс первоклассных вилл с бассейнами на Пхукете, Таиланд

Пхукет, Таиланд
от
€1,26 млн
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18
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О комплексе

Современный комплекс предлагает двухэтажные виллы с бассейнами, садами и парковками различных типов. Можно приобрести пакет мебели от 2 до 3 млн бат в зависимости от типа виллы. Рядом с комплексом застройщик возводит международную школу с бассейном, футбольными и баскетбольными полями.

Преимущества

Компания застройщик предлагает удобную программу управления недвижимостью.

Гибкая система оплаты:

  • 2% - резервирование
  • 33% - при подписании контракта в течение месяца
  • 60% - во время строительства (4 платежа по 15%)
  • 5% - при передаче виллы владельцу
Расположение и объекты поблизости
  • Международная школа - 1 минута
  • Большой торговый центр - 6 минут
  • Порт Пхукета - 10 минут
  • Международный аэропорт - 25 минут
  • Госпиталь - 29 минут
  • Пляжа Патонг - 30 минут
  • Большой Будда - 30 минут
Местонахождение новостройки
Пхукет, Таиланд

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Новый жилой комплекс первоклассных вилл с бассейнами на Пхукете, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€1,26 млн
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Новый комплекс Harmonia - идеальное место для спокойной безмятежной жизни в центре городской жизни Паттайи. Расположен в районе Central Pattaya, рядом с пляжами. В 100 метрах от комплекса автобусная остановка, рядом торговые центры, супермаркеты,  развлекательные заведения, рестораны, кафе, бары, банки, школы, рынок, культурные и исторические достопримечательности города.   В комплексе представлены апартаменты с 1, 2 спальнями и студии с видами на бассейн и горы. На территории комплекса будут просторные зоны общего пользования, места для отдыха, бассейн вокруг комплекса и сад. Комплекс состоит из 4-х восьмиэтажных зданий ДАТА СДАЧИ: III кв. 2027 г. ФОРМА СОБСТВЕННОСТИ: Freehold ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА: Бассейн вокруг комплекса Сад и бассейн с водопадом на крыше  Фитнес-зал и зал для йоги Сауна, парная и джакузи Массажный кабинет Беговая дорожка Детская игровая зона Кафе и ресторан Консьерж-сервис Управляющая компания Охрана 24/7, видеонаблюдение Охраняемая подземная парковка для авто РАССТОЯНИЕ ДО ПЛЯЖА: до Cosy Beach - 2.9 км до Pratumnak Beach - 3 км до центральной набережной - 1.4 км ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ:  STUDIO:  20 м2 -  1.490.000 ฿   ~ 43.400$ 1 BEDROOM:  23,5 м2: от 1.750.750 ฿  ~ 51.000$ 25,3 м2 - от 1.884.850 ฿  ~ 55.000$ 25,5 м2 - от 1.899.750 ฿  ~ 55.400$ 26 м2 - от 1.937.000 ฿  ~ 56.500$ 26,5 м2 - от 1.974.250 ฿  ~ 57.500$ 2 BEDROOM: 50, 5 м2 - от 3.762.250 ฿  ~ 109.600$ Апартаменты продаются с чистовой отделкой и встроенной мебелью.  Комплект мебель + техника оплачивается дополнительно: Studio - 250.000 ฿  ~7.300$ 1 bedroom - 500.000 ฿ ~14.600$ 2 bedroom - 750.000 ฿ ~22.000$ РАСХОДЫ ПРИ ПОКУПКЕ: Налог на покупку: 2% (4,3% оплачивает застройщик) Установка счетчиков воды и электричества: 10.000 ฿ (единоразовая оплата) Кап.ремонт: 600 ฿ x м² (единоразовая оплата) Содержание общих территорий комплекса: 60 ฿ x м² x 12 мес. (оплачивается 1 раз в год) ЕЖЕГОДНЫЕ РАСХОДЫ: Налог на владение недвижимостью: 0,02% от стоимости квартиры Содержание общих территорий комплекса: 60 ฿ x м² x 12 мес. (оплачивается 1 раз в год) ОФОРМЛЕНИЕ СДЕЛКИ: Резерв: 3.000$ 30% - оплата при подписании контракта в течение 30 дней 50% - в течение 2 лет равными платежами 20% - во время выдачи ключей Возможно дистанционное оформление сделки 
Жилой комплекс The Muve Ram 22 с удобной планировкой
Жилой комплекс The Muve Ram 22 с удобной планировкой
Bang Kapi Subdistrict, Таиланд
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€65,696
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
The Muve Ram 22 - это впечатляющий проект кондоминиума и квартиры, состоящий из 254 квартир на 8 этажах . Комплекс расположен в Рамкхамхенге, одном из самых оживленных районов Бангкока, откуда можно быстро добраться до близлежащих районов, таких как Сукхумвит, Рама 9 и Шринагариндра. Кроме того, в двух шагах находятся две линии скоростных поездов. Также поблизости находятся подъездные пути к скоростной автомагистрали Чалонг-Рат (Рам-Интра-Ат-Наронг), Си-Рат и автомагистрали Бангкок-Чонбури. В окрестностях, где находится The Muve Ram 22, есть множество ресторанов и магазинов. Ближайшие школы в непосредственной близости.​ Путь до аэропорта Суварнабхуми займёт всего 25 минут на машине! Дизайн комплекса был разработан, чтобы удовлетворить любой образ жизни: жить, работать, учиться и многое другое. Удобства: - Совместное рабочее пространство - Прачечная - Беспроводной интернет - Надежная система видеонаблюдения 24/7 - Лобби - Фитнес - Общественный сад - Охрана 24/7 - Автостоянка Позвоните нам, и мы с удовольствием расскажем о самых выгодных объектах недвижимости Таиланда! Бесплатно Вас проконсультируем!
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Жилой комплекс предлагает виллы 3 типов с бассейном, садом, паркингом, 2 или 3 спальнями. Пакет мебели - 320 000 бат (по желанию). Преимущества Доступна программа аренды - 60/40. Условия оплаты: резервационный депозит - 100 000 бат подписание контракта - 90% при завершении и сдаче виллы - 10% Расположение и объекты поблизости Комплекс расположен на южном побережье острова Пхукет, в нескольких минутах от пирса Чалонг и недалеко от других известных туристических мест, таких как: 10-15 минут до мыса Промтхеп, пляжей Раваи, Найхарн и Ката 20 минут до торговых центров, таких как Central Festival Phuket, Tesco Lotus и больниц, таких как Bangkok Hospital Phuket и Phuket International Hospital 30 минут до пляжа Патонг - основного туристического направления Пхукета 40 минут до международного аэропорта Пхукета
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