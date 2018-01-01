Новый жилой комплекс первоклассных вилл с бассейнами на Пхукете, Таиланд

Паттайя, Таиланд

от €40,549

26–51 м² 3

Сдача в: 2026

Новый комплекс Harmonia - идеальное место для спокойной безмятежной жизни в центре городской жизни Паттайи. Расположен в районе Central Pattaya, рядом с пляжами. В 100 метрах от комплекса автобусная остановка, рядом торговые центры, супермаркеты, развлекательные заведения, рестораны, кафе, бары, банки, школы, рынок, культурные и исторические достопримечательности города. В комплексе представлены апартаменты с 1, 2 спальнями и студии с видами на бассейн и горы. На территории комплекса будут просторные зоны общего пользования, места для отдыха, бассейн вокруг комплекса и сад. Комплекс состоит из 4-х восьмиэтажных зданий ДАТА СДАЧИ: III кв. 2027 г. ФОРМА СОБСТВЕННОСТИ: Freehold ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА: Бассейн вокруг комплекса Сад и бассейн с водопадом на крыше Фитнес-зал и зал для йоги Сауна, парная и джакузи Массажный кабинет Беговая дорожка Детская игровая зона Кафе и ресторан Консьерж-сервис Управляющая компания Охрана 24/7, видеонаблюдение Охраняемая подземная парковка для авто РАССТОЯНИЕ ДО ПЛЯЖА: до Cosy Beach - 2.9 км до Pratumnak Beach - 3 км до центральной набережной - 1.4 км ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: STUDIO: 20 м2 - 1.490.000 ฿ ~ 43.400$ 1 BEDROOM: 23,5 м2: от 1.750.750 ฿ ~ 51.000$ 25,3 м2 - от 1.884.850 ฿ ~ 55.000$ 25,5 м2 - от 1.899.750 ฿ ~ 55.400$ 26 м2 - от 1.937.000 ฿ ~ 56.500$ 26,5 м2 - от 1.974.250 ฿ ~ 57.500$ 2 BEDROOM: 50, 5 м2 - от 3.762.250 ฿ ~ 109.600$ Апартаменты продаются с чистовой отделкой и встроенной мебелью. Комплект мебель + техника оплачивается дополнительно: Studio - 250.000 ฿ ~7.300$ 1 bedroom - 500.000 ฿ ~14.600$ 2 bedroom - 750.000 ฿ ~22.000$ РАСХОДЫ ПРИ ПОКУПКЕ: Налог на покупку: 2% (4,3% оплачивает застройщик) Установка счетчиков воды и электричества: 10.000 ฿ (единоразовая оплата) Кап.ремонт: 600 ฿ x м² (единоразовая оплата) Содержание общих территорий комплекса: 60 ฿ x м² x 12 мес. (оплачивается 1 раз в год) ЕЖЕГОДНЫЕ РАСХОДЫ: Налог на владение недвижимостью: 0,02% от стоимости квартиры Содержание общих территорий комплекса: 60 ฿ x м² x 12 мес. (оплачивается 1 раз в год) ОФОРМЛЕНИЕ СДЕЛКИ: Резерв: 3.000$ 30% - оплата при подписании контракта в течение 30 дней 50% - в течение 2 лет равными платежами 20% - во время выдачи ключей Возможно дистанционное оформление сделки