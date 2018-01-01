Новый жилой комплекс первоклассных вилл с бассейнами на Пхукете, Таиланд

Паттайя, Таиланд
26–51 м²
3
Сдача в: 2026
Новый комплекс Harmonia - идеальное место для спокойной безмятежной жизни в центре городской жизни Паттайи. Расположен в районе Central Pattaya, рядом с пляжами. В 100 метрах от комплекса автобусная остановка, рядом торговые центры, супермаркеты, развлекательные заведения, рестораны, кафе, бары, банки, школы, рынок, культурные и исторические достопримечательности города.
В комплексе представлены апартаменты с 1, 2 спальнями и студии с видами на бассейн и горы. На территории комплекса будут просторные зоны общего пользования, места для отдыха, бассейн вокруг комплекса и сад.
Комплекс состоит из 4-х восьмиэтажных зданий
ДАТА СДАЧИ: III кв. 2027 г.
ФОРМА СОБСТВЕННОСТИ: Freehold
ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА:
Бассейн вокруг комплекса
Сад и бассейн с водопадом на крыше
Фитнес-зал и зал для йоги
Сауна, парная и джакузи
Массажный кабинет
Беговая дорожка
Детская игровая зона
Кафе и ресторан
Консьерж-сервис
Управляющая компания
Охрана 24/7, видеонаблюдение
Охраняемая подземная парковка для авто
РАССТОЯНИЕ ДО ПЛЯЖА:
до Cosy Beach - 2.9 км
до Pratumnak Beach - 3 км
до центральной набережной - 1.4 км
ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ:
STUDIO:
20 м2 - 1.490.000 ฿ ~ 43.400$
1 BEDROOM:
23,5 м2: от 1.750.750 ฿ ~ 51.000$
25,3 м2 - от 1.884.850 ฿ ~ 55.000$
25,5 м2 - от 1.899.750 ฿ ~ 55.400$
26 м2 - от 1.937.000 ฿ ~ 56.500$
26,5 м2 - от 1.974.250 ฿ ~ 57.500$
2 BEDROOM:
50, 5 м2 - от 3.762.250 ฿ ~ 109.600$
Апартаменты продаются с чистовой отделкой и встроенной мебелью.
Комплект мебель + техника оплачивается дополнительно:
Studio - 250.000 ฿ ~7.300$
1 bedroom - 500.000 ฿ ~14.600$
2 bedroom - 750.000 ฿ ~22.000$
РАСХОДЫ ПРИ ПОКУПКЕ:
Налог на покупку: 2% (4,3% оплачивает застройщик)
Установка счетчиков воды и электричества: 10.000 ฿ (единоразовая оплата)
Кап.ремонт: 600 ฿ x м² (единоразовая оплата)
Содержание общих территорий комплекса: 60 ฿ x м² x 12 мес. (оплачивается 1 раз в год)
ЕЖЕГОДНЫЕ РАСХОДЫ:
Налог на владение недвижимостью: 0,02% от стоимости квартиры
Содержание общих территорий комплекса: 60 ฿ x м² x 12 мес. (оплачивается 1 раз в год)
ОФОРМЛЕНИЕ СДЕЛКИ:
Резерв: 3.000$
30% - оплата при подписании контракта в течение 30 дней
50% - в течение 2 лет равными платежами
20% - во время выдачи ключей
Возможно дистанционное оформление сделки