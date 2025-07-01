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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами в 5 минутах от международной школы, Таланг, Пхукет

Тхаланг, Таиланд
от
$702,143
09.07.2025
$703,267
08.07.2025
$706,844
06.07.2025
$706,817
05.07.2025
$704,074
04.07.2025
$703,913
03.07.2025
$701,385
02.07.2025
$703,159
01.07.2025
$704,962
29.06.2025
$707,355
28.06.2025
$706,844
27.06.2025
$709,184
26.06.2025
$709,829
25.06.2025
$708,189
24.06.2025
$710,017
23.06.2025
$711,981
22.06.2025
$713,217
21.06.2025
$712,492
20.06.2025
$716,176
19.06.2025
$717,170
18.06.2025
$716,821
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 23221
ID новостройки на Realting
In CRM: 2414788
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 09.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг

О комплексе

Этот очаровательный жилой комплекс находится в самом сердце Пхукета и предлагает великолепное сочетание жизни в тропиках и современного комфорта. Проект представляет собой коллекцию тщательно продуманных вилл, каждая из которых воплощает роскошную расслабленную жизнь на острове. Виллы могут похвастаться современной архитектурой и изящными интерьерами, создающими гостеприимную атмосферу. Расположение в окружении тропической зелени создает умиротворенную атмосферу, позволяющую жильцам уединиться в собственном оазисе, в одной из самых престижных локаций Таиланда.

Особенности вилл:

  • инфинити-бассейн
  • тропический сад
  • террасы
  • гараж

Начало строительства - март 2024 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Современная кухня с островом, варочной панелью, вытяжкой, духовым шкафом, микроволновой печью, раковиной и стиральной машиной.
  • Кондиционеры
Расположение и объекты поблизости
  • Robinson Lifestyle Thalang - 5 минут
  • Международная школа - 5 минут
  • Porto de Phuket - 10 минут
  • Laguna Phuket - 15 минут
  • Пляж Банг Тао - 20 минут
  • Международный аэропорт Пхукета - 30 минут

Местонахождение на карте

Тхаланг, Таиланд

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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами в 5 минутах от международной школы, Таланг, Пхукет
Тхаланг, Таиланд
от
$702,143
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