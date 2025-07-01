Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами в 5 минутах от международной школы, Таланг, Пхукет

Этот очаровательный жилой комплекс находится в самом сердце Пхукета и предлагает великолепное сочетание жизни в тропиках и современного комфорта. Проект представляет собой коллекцию тщательно продуманных вилл, каждая из которых воплощает роскошную расслабленную жизнь на острове. Виллы могут похвастаться современной архитектурой и изящными интерьерами, создающими гостеприимную атмосферу. Расположение в окружении тропической зелени создает умиротворенную атмосферу, позволяющую жильцам уединиться в собственном оазисе, в одной из самых престижных локаций Таиланда.
Особенности вилл:
Начало строительства - март 2024 года.Удобства и оснащение в доме