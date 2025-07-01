Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами в 5 минутах от международной школы, Таланг, Пхукет

Этот очаровательный жилой комплекс находится в самом сердце Пхукета и предлагает великолепное сочетание жизни в тропиках и современного комфорта. Проект представляет собой коллекцию тщательно продуманных вилл, каждая из которых воплощает роскошную расслабленную жизнь на острове. Виллы могут похвастаться современной архитектурой и изящными интерьерами, создающими гостеприимную атмосферу. Расположение в окружении тропической зелени создает умиротворенную атмосферу, позволяющую жильцам уединиться в собственном оазисе, в одной из самых престижных локаций Таиланда.

Особенности вилл:

инфинити-бассейн

тропический сад

террасы

гараж

Начало строительства - март 2024 года.

Современная кухня с островом, варочной панелью, вытяжкой, духовым шкафом, микроволновой печью, раковиной и стиральной машиной.

Кондиционеры

Robinson Lifestyle Thalang - 5 минут

Международная школа - 5 минут

Porto de Phuket - 10 минут

Laguna Phuket - 15 минут

Пляж Банг Тао - 20 минут

Международный аэропорт Пхукета - 30 минут

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости