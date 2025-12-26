  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Си Сунтон
  4. Жилой комплекс GARRYA RESIDENCES

Жилой комплекс GARRYA RESIDENCES

Си Сунтон, Таиланд
от
$999,703
27.01.2026
$999,703
02.11.2024
$993,510
;
13
Оставить заявку
Показать контакты
ID: 22449
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 27.01.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг
  • Город
    Си Сунтон

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    4

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

Дополнительно

  • Онлайн-показ

О комплексе

Инвестиционно-привлекательный объект на живописном острове Пхукет! Эксклюзивные апартаменты и пентхаусы Garrya Residences, расположенные в живописном районе Банг Тао, Пхукет, Таиланд.
Доступна рассрочка!
Всего 100 метров до пляжа!
Апартаменты излучают уютную атмосферу, характеризующуюся богатыми текстурами и земляными тонами, подчеркнутыми зеленой листвой, органично вписанной в интерьер. С открытых террас жителям открывается захватывающий вид, который органично сочетается с живописным морским пейзажем за его пределами. Сочетая природные органические элементы и современный минимализм, проект олицетворяет собой воплощение велнес-жизни на берегу моря.
Удобства: жители смогут наслаждаться широким спектром удобств, включая частные бассейны на крыше для каждого пентхауса, обширные фасадные проемы, соединяющие гостиную и столовую со спальнями, а также захватывающий вид на морской пейзаж.
Расположение:
- 100 м до пляжа Bang Tao Beach;
- 100 м до ресторана Fino Restaurant Bangtao;
- 150 м до магазина Tops dail;
Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
* Стоимость может меняться в зависимости от курса.

Местонахождение на карте

Си Сунтон, Таиланд

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж

Новости застройщика

26.12.2025
Как выбрать агентство недвижимости: подробное руководство, чтобы не ошибиться и купить спокойно
17.12.2025
Лучшие достопримечательности Паттайи: карта и советы для идеального маршрута
08.12.2025
Сезоны на тропическом острове Бали: когда ехать за идеальным отдыхом
03.12.2025
Какую валюту брать в Таиланд: доллары, евро или рубли — что выгоднее и удобнее
Все новости
Похожие комплексы
Жилой комплекс The Element by Anocha
Камала, Таиланд
от
$123,277
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с садами и бассейнами недалеко от пляжей, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$546,471
Жилой комплекс 777 Beach Condo
Тхаланг, Таиланд
от
$35,640
Жилой комплекс Апартаменты в 500 метрах от пляжа под управлением Radisson.
Choeng Thale, Таиланд
от
$159,526
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами рядом с пляжами, Чалонг, Пхукет, Таиланд
Чалонг, Таиланд
от
$116,41 млн
Вы просматриваете
Жилой комплекс GARRYA RESIDENCES
Си Сунтон, Таиланд
от
$999,703
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом Proud Residence
Многоквартирный жилой дом Proud Residence
Многоквартирный жилой дом Proud Residence
Многоквартирный жилой дом Proud Residence
Многоквартирный жилой дом Proud Residence
Показать все Многоквартирный жилой дом Proud Residence
Многоквартирный жилой дом Proud Residence
Пхукет, Таиланд
от
$137,000
Год сдачи 2022
Площадь 35–70 м²
3 объекта недвижимости 3
Особенность объекта: Планировка домов обеспечивает панорамный вид на море в 75% квартир. А также делает проект одним из лучших вариантов для инвестиций на Пхукете. Застройщик предлагает гарантированный доход 7% на 5 лет или программу аренды 60/40% В комплексе: Новый и абсолютно уникальный…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
35.0
137,000
Квартира 2 комнаты
60.5 – 70.0
201,000 – 243,000
Застройщик
Art House
Оставить заявку
Жилой комплекс Sun Hills
Жилой комплекс Sun Hills
Жилой комплекс Sun Hills
Жилой комплекс Sun Hills
Жилой комплекс Sun Hills
Показать все Жилой комплекс Sun Hills
Жилой комплекс Sun Hills
Чонг Тале, Таиланд
от
$99,553
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 7
Добро пожаловать в Кондоминиум Sun Hills —современный оазис на сказочном острове Пхукет, который создан для тех, кто ценит комфорт, стиль и гармонию с природой.  Преимущества проживания в Sun Hills: Близость к морю: Ваша мечта о доме у моря становится реальностью — всего пять минут пеш…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Жилой комплекс Жилой комплекс с панорамным видом на реку и город, рядом со станцией метро, Бангкок, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс с панорамным видом на реку и город, рядом со станцией метро, Бангкок, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс с панорамным видом на реку и город, рядом со станцией метро, Бангкок, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс с панорамным видом на реку и город, рядом со станцией метро, Бангкок, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс с панорамным видом на реку и город, рядом со станцией метро, Бангкок, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс с панорамным видом на реку и город, рядом со станцией метро, Бангкок, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс с панорамным видом на реку и город, рядом со станцией метро, Бангкок, Таиланд
Бангкок, Таиланд
от
$111,013
Проект в Клонг Сан, одном из старейших районов Бангкока, рядом со станцией метро. Здание из красного кирпича, с лофтами и стандартными апартаментами с 1-2 спальнями. Из окон открывается вид на город. Из некоторых апартаментов есть вид на реку. Основа для создания концепции ландшафтного дизай…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Таиланде
Аренда недвижимости в Бангкоке: частые ошибки и как их избежать
19.01.2026
Аренда недвижимости в Бангкоке: частые ошибки и как их избежать
Районы Паттайи: в каком лучше остановиться и почему
06.01.2026
Районы Паттайи: в каком лучше остановиться и почему
Лучшие достопримечательности Паттайи: карта и советы для идеального маршрута
17.12.2025
Лучшие достопримечательности Паттайи: карта и советы для идеального маршрута
Пхукет: почему иностранцам стоит присмотреться к тайской недвижимости прямо сейчас
11.12.2025
Пхукет: почему иностранцам стоит присмотреться к тайской недвижимости прямо сейчас
Какую валюту брать в Таиланд: доллары, евро или рубли — что выгоднее и удобнее
03.12.2025
Какую валюту брать в Таиланд: доллары, евро или рубли — что выгоднее и удобнее
Рынок недвижимости Пхукета: что поменялось и как лучше всего инвестировать
15.10.2025
Рынок недвижимости Пхукета: что поменялось и как лучше всего инвестировать
Топ-5 стран для получения пенсионного ВНЖ
04.08.2025
Топ-5 стран для получения пенсионного ВНЖ
Рынок недвижимости Таиланда 2025: тенденции, цены, возможности для иностранцев
01.07.2025
Рынок недвижимости Таиланда 2025: тенденции, цены, возможности для иностранцев
Показать все публикации