Жилой комплекс Biancana - Сурин

Апартаменты у моря на Пхукете • 200 м до пляжа Surin • Pre-sale
Премиальный жилой комплекс Biancana Surin Beach — редкий формат у моря в одной из самых дефицитных локаций Пхукета.
Подходит для инвестиций, аренды и личного проживания.
📍 Пхукет, пляж Surin — 200 метров до моря
Престижный район, где новых проектов почти не появляется.
🔑 Почему этот объект выбирают инвесторы
✔ Пешком до одного из лучших пляжей Пхукета
✔ Всего 350 юнитов — ограниченное предложение
✔ Большая территория 12 312 м²
✔ 4 корпуса по 5 этажей — без плотной застройки
✔ Pre-sale → минимальные цены и максимальный рост
🏗 Строительство — 2 года
📅 Сдача — 3 квартал 2028
📈 Доходность и рост капитала
• Арендная доходность — от 8% годовых (чистыми)
• Рост стоимости — от +30% к окончанию строительства
• Локация с устойчивым спросом и дефицитом земли
🏡 Готовый продукт «под ключ»
• Дизайнерский ремонт
• Мебель и техника включены
• Формат: купил → сдал / заехал
• Без дополнительных вложений
🌿 Инфраструктура уровня курорта
• Онсен, сауны, steam-зоны
• Фитнес-клуб и коворкинг
• Кафе и лаундж-пространства
• Pet-friendly: pet-yard + pet-pool
📐 Планировки
• 1 Bedroom — от 31 м²
• 2 Bedroom — до 104 м²
• 3 Bedroom Penthouse — 131 м²
🔒 Pre-sale | Закрытые условия
⚠️ Официальный старт продаж — 20 февраля
Сейчас идёт сбор возвратных броней для приоритетного выбора лучших лотов.
💰 Ориентировочные цены — от ~ $158 000
💳 Бронь — 100 000 THB (~ $3 000)
✔ Если подходящий вариант не выбран — бронь полностью возвращается
📌 Biancana Surin Beach
Редкий актив у моря, который выбирают инвесторы до старта продаж.
📲 Напишите сейчас, чтобы:
• попасть в список раннего доступа
• выбрать лучшие планировки первыми
• зафиксировать минимальные условия Pre-sale