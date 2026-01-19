  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Жилой комплекс Biancana - Сурин

Жилой комплекс Biancana - Сурин

Пхукет, Таиланд
от
$158,000
;
8
Оставить заявку
ID: 33233
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 30.01.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    5

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Апартаменты у моря на Пхукете • 200 м до пляжа Surin • Pre-sale

Премиальный жилой комплекс Biancana Surin Beach — редкий формат у моря в одной из самых дефицитных локаций Пхукета.
Подходит для инвестиций, аренды и личного проживания.

 

📍 Пхукет, пляж Surin — 200 метров до моря
Престижный район, где новых проектов почти не появляется.

 

🔑 Почему этот объект выбирают инвесторы

✔ Пешком до одного из лучших пляжей Пхукета
✔ Всего 350 юнитов — ограниченное предложение
✔ Большая территория 12 312 м²
✔ 4 корпуса по 5 этажей — без плотной застройки
✔ Pre-sale → минимальные цены и максимальный рост

🏗 Строительство — 2 года
📅 Сдача — 3 квартал 2028

 

📈 Доходность и рост капитала

• Арендная доходность — от 8% годовых (чистыми)
• Рост стоимости — от +30% к окончанию строительства
• Локация с устойчивым спросом и дефицитом земли

 

🏡 Готовый продукт «под ключ»

• Дизайнерский ремонт
• Мебель и техника включены
• Формат: купил → сдал / заехал
• Без дополнительных вложений

 

🌿 Инфраструктура уровня курорта

• Онсен, сауны, steam-зоны
• Фитнес-клуб и коворкинг
• Кафе и лаундж-пространства
Pet-friendly: pet-yard + pet-pool

 

📐 Планировки

1 Bedroom — от 31 м²
2 Bedroom — до 104 м²
3 Bedroom Penthouse — 131 м²

 

🔒 Pre-sale | Закрытые условия

⚠️ Официальный старт продаж — 20 февраля
Сейчас идёт сбор возвратных броней для приоритетного выбора лучших лотов.

💰 Ориентировочные цены — от ~ $158 000
💳 Бронь — 100 000 THB (~ $3 000)
✔ Если подходящий вариант не выбран — бронь полностью возвращается

📌 Biancana Surin Beach

Редкий актив у моря, который выбирают инвесторы до старта продаж.

 

📲 Напишите сейчас, чтобы:
• попасть в список раннего доступа
• выбрать лучшие планировки первыми
• зафиксировать минимальные условия Pre-sale

Местонахождение на карте

Пхукет, Таиланд

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Красивые виллы с бассейнами и садами в престижном районе, Пхукет, Таиланд
Чонг Тале, Таиланд
от
$1,02 млн
Жилой комплекс The Standard Residences
Choeng Thale, Таиланд
от
$337,489
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами в удобном районе, Пхукет, Таиланд
Тхаланг, Таиланд
от
$816,307
Жилой комплекс Новый комплекс вилл премиум-класса на берегу залива Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$1,29 млн
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжами, Краби, Таиланд
Краби, Таиланд
от
$800,727
Вы просматриваете
Жилой комплекс Biancana - Сурин
Пхукет, Таиланд
от
$158,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал LAYAN VERDE
Жилой квартал LAYAN VERDE
Жилой квартал LAYAN VERDE
Жилой квартал LAYAN VERDE
Жилой квартал LAYAN VERDE
Показать все Жилой квартал LAYAN VERDE
Жилой квартал LAYAN VERDE
Чонг Тале, Таиланд
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Самодостаточный мини-город LAYAN VERDE — уникальный проект на Пхукете, который включает в себя собственный торговый центр прямо на территории. Теперь ваш образ жизни будет еще комфортнее — экономьте время, делая покупки в шаговой доступности.
Агентство
Udomo
Оставить заявку
Жилой комплекс Люксовые меблированные апартаменты под сдачу в аренду рядом с пляжами Банг Тао и Сурин, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Люксовые меблированные апартаменты под сдачу в аренду рядом с пляжами Банг Тао и Сурин, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Люксовые меблированные апартаменты под сдачу в аренду рядом с пляжами Банг Тао и Сурин, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Люксовые меблированные апартаменты под сдачу в аренду рядом с пляжами Банг Тао и Сурин, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Люксовые меблированные апартаменты под сдачу в аренду рядом с пляжами Банг Тао и Сурин, Пхукет, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Люксовые меблированные апартаменты под сдачу в аренду рядом с пляжами Банг Тао и Сурин, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Люксовые меблированные апартаменты под сдачу в аренду рядом с пляжами Банг Тао и Сурин, Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$169,874
В тихом, респектабельном районе с видом на гору расположены уникальные дома, построенные надёжным тайским девелопером. Это настоящий уютный уголок среди роскошных вилл и кондоминиумов — без единой трещины, с душой и историей. Проект реновации без изменения конструктивной базы сохраняет 28 юн…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Апартаменты в 500 метрах от пляжа Банг Тао.
Жилой комплекс Апартаменты в 500 метрах от пляжа Банг Тао.
Жилой комплекс Апартаменты в 500 метрах от пляжа Банг Тао.
Жилой комплекс Апартаменты в 500 метрах от пляжа Банг Тао.
Жилой комплекс Апартаменты в 500 метрах от пляжа Банг Тао.
Показать все Жилой комплекс Апартаменты в 500 метрах от пляжа Банг Тао.
Жилой комплекс Апартаменты в 500 метрах от пляжа Банг Тао.
Choeng Thale, Таиланд
от
$134,965
Варианты отделки С отделкой
Современный комплекс, расположен всего в 500 метрах от популярного пляжа Банг Тао, что делает этот проект отличной возможностью для инвестиций и комфортной жизни. Комплекс включает семь 7-этажных зданий, выполненных в современном стиле с использованием натуральных материалов. Интерьеры и …
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Таиланде
Аренда недвижимости в Бангкоке: частые ошибки и как их избежать
19.01.2026
Аренда недвижимости в Бангкоке: частые ошибки и как их избежать
Районы Паттайи: в каком лучше остановиться и почему
06.01.2026
Районы Паттайи: в каком лучше остановиться и почему
Лучшие достопримечательности Паттайи: карта и советы для идеального маршрута
17.12.2025
Лучшие достопримечательности Паттайи: карта и советы для идеального маршрута
Пхукет: почему иностранцам стоит присмотреться к тайской недвижимости прямо сейчас
11.12.2025
Пхукет: почему иностранцам стоит присмотреться к тайской недвижимости прямо сейчас
Какую валюту брать в Таиланд: доллары, евро или рубли — что выгоднее и удобнее
03.12.2025
Какую валюту брать в Таиланд: доллары, евро или рубли — что выгоднее и удобнее
Рынок недвижимости Пхукета: что поменялось и как лучше всего инвестировать
15.10.2025
Рынок недвижимости Пхукета: что поменялось и как лучше всего инвестировать
Топ-5 стран для получения пенсионного ВНЖ
04.08.2025
Топ-5 стран для получения пенсионного ВНЖ
Рынок недвижимости Таиланда 2025: тенденции, цены, возможности для иностранцев
01.07.2025
Рынок недвижимости Таиланда 2025: тенденции, цены, возможности для иностранцев
Показать все публикации