Жилой комплекс Biancana - Сурин

Апартаменты у моря на Пхукете • 200 м до пляжа Surin • Pre-sale

Премиальный жилой комплекс Biancana Surin Beach — редкий формат у моря в одной из самых дефицитных локаций Пхукета.

Подходит для инвестиций, аренды и личного проживания.

📍 Пхукет, пляж Surin — 200 метров до моря

Престижный район, где новых проектов почти не появляется.

🔑 Почему этот объект выбирают инвесторы

✔ Пешком до одного из лучших пляжей Пхукета

✔ Всего 350 юнитов — ограниченное предложение

✔ Большая территория 12 312 м²

✔ 4 корпуса по 5 этажей — без плотной застройки

✔ Pre-sale → минимальные цены и максимальный рост

🏗 Строительство — 2 года

📅 Сдача — 3 квартал 2028

📈 Доходность и рост капитала

• Арендная доходность — от 8% годовых (чистыми)

• Рост стоимости — от +30% к окончанию строительства

• Локация с устойчивым спросом и дефицитом земли

🏡 Готовый продукт «под ключ»

• Дизайнерский ремонт

• Мебель и техника включены

• Формат: купил → сдал / заехал

• Без дополнительных вложений

🌿 Инфраструктура уровня курорта

• Онсен, сауны, steam-зоны

• Фитнес-клуб и коворкинг

• Кафе и лаундж-пространства

• Pet-friendly: pet-yard + pet-pool

📐 Планировки

• 1 Bedroom — от 31 м²

• 2 Bedroom — до 104 м²

• 3 Bedroom Penthouse — 131 м²

🔒 Pre-sale | Закрытые условия

⚠️ Официальный старт продаж — 20 февраля

Сейчас идёт сбор возвратных броней для приоритетного выбора лучших лотов.

💰 Ориентировочные цены — от ~ $158 000

💳 Бронь — 100 000 THB (~ $3 000)

✔ Если подходящий вариант не выбран — бронь полностью возвращается

📌 Biancana Surin Beach

Редкий актив у моря, который выбирают инвесторы до старта продаж.

📲 Напишите сейчас, чтобы:

• попасть в список раннего доступа

• выбрать лучшие планировки первыми

• зафиксировать минимальные условия Pre-sale