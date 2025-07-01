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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с собственными бассейнами и зоной коворкинга, Лаян, Пхукет, Таиланд

Чонг Тале, Таиланд
от
$779,166
06.07.2025
$779,166
05.07.2025
$780,427
04.07.2025
$777,295
03.07.2025
$778,172
02.07.2025
$778,522
01.07.2025
$783,139
29.06.2025
$783,027
28.06.2025
$784,442
27.06.2025
$785,032
26.06.2025
$789,216
25.06.2025
$791,790
24.06.2025
$798,577
22.06.2025
$796,350
21.06.2025
$797,120
20.06.2025
$801,170
19.06.2025
$798,322
18.06.2025
$794,301
17.06.2025
$795,645
15.06.2025
$794,626
14.06.2025
$794,695
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 23161
ID новостройки на Realting
In CRM: 2413695
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 07.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг
  • Город
    Чонг Тале

О комплексе

Мы рады представить вам нашу концепцию дизайна, которая представляет собой сочетание современного стиля и уникальной тропической архитектуры Пхукета. Особое внимание уделяется плавным переходам между открытыми и закрытыми пространствами в сочетании с элементами роскоши, умиротворения, природы и теплоты, которые собирают вместе всю семью.

Ключевыми аспектами нашего архитектурного дизайна являются такие факторы, как эффективное использование пространства, просторные и функциональные комнаты.

Особенности

  • собственные бассейны с террасами
  • собственные гаражи
  • современный тренажерный зал
  • коворкинг
  • комфортабельная зона отдыха

Окончание строительства - декабрь 2025 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Пляж Лаян - 5,5 км
  • Пляж Банг Тао - 6 км
  • Международный аэропорт Пхукета - 13,2 км
  • Boat Avenue - 4,1 км
  • Blue Tree - 6,2 км
  • Гольф-клуб Лагуна - 6,6 км
  • Международная школа - 6,1 км

Местонахождение на карте

Чонг Тале, Таиланд

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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с собственными бассейнами и зоной коворкинга, Лаян, Пхукет, Таиланд
Чонг Тале, Таиланд
от
$779,166
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