Жилой комплекс Новый комплекс вилл с собственными бассейнами и зоной коворкинга, Лаян, Пхукет, Таиланд

Мы рады представить вам нашу концепцию дизайна, которая представляет собой сочетание современного стиля и уникальной тропической архитектуры Пхукета. Особое внимание уделяется плавным переходам между открытыми и закрытыми пространствами в сочетании с элементами роскоши, умиротворения, природы и теплоты, которые собирают вместе всю семью.
Ключевыми аспектами нашего архитектурного дизайна являются такие факторы, как эффективное использование пространства, просторные и функциональные комнаты.
Особенности
Окончание строительства - декабрь 2025 года.Расположение и объекты поблизости