Жилой комплекс Новый комплекс вилл с собственными бассейнами и зоной коворкинга, Лаян, Пхукет, Таиланд

Мы рады представить вам нашу концепцию дизайна, которая представляет собой сочетание современного стиля и уникальной тропической архитектуры Пхукета. Особое внимание уделяется плавным переходам между открытыми и закрытыми пространствами в сочетании с элементами роскоши, умиротворения, природы и теплоты, которые собирают вместе всю семью.

Ключевыми аспектами нашего архитектурного дизайна являются такие факторы, как эффективное использование пространства, просторные и функциональные комнаты.

Особенности

собственные бассейны с террасами

собственные гаражи

современный тренажерный зал

коворкинг

комфортабельная зона отдыха

Окончание строительства - декабрь 2025 года.

Пляж Лаян - 5,5 км

Пляж Банг Тао - 6 км

Международный аэропорт Пхукета - 13,2 км

Boat Avenue - 4,1 км

Blue Tree - 6,2 км

Гольф-клуб Лагуна - 6,6 км

Международная школа - 6,1 км

Расположение и объекты поблизости