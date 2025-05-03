Тхаланг, Таиланд

Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Mai Khao Beach Condotel идеален для тех, кто ищет усамненное роскошное проживание рядом с пляжем. Проект подходит как для семейного отдыха, так и для тех, кто хочет инвестировать в недвижимость с высоким потенциалом доходности. О локаци…