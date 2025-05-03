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Продажа новостроек в Тхаланге

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Жилой комплекс Banyan Tree Beach Residences
Жилой комплекс Banyan Tree Beach Residences
Choeng Thale, Таиланд
от
$2,59 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
Площадь 248–938 м²
10 объектов недвижимости 10
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто мечтает о роскошной жизни на берегу моря, ценит эксклюзивность и удобства высокого уровня. Для взыскательных людей, которые желают инвестировать в престижную недвижимость в одном из самых красивых мест на п…
Агентство
Tumanov Group
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Вилла Manor
Вилла Manor
Си Сунтон, Таиланд
от
$891,313
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Новый проект роскошных вилл в самом сердце острова Пхукет Новый престижный проект вилл стартовал в в самом сердце Пхукета — популярном районе Банг Тао. Расположение комплекса обеспечивает удобный доступ к развитой инфраструктуре района и учитывает потребности покупателя. В 10-12 минута…
Ассоциация
Phuket Property Association
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Вилла Ozone Villa Phuket – 8% guarantee – 5 years
Вилла Ozone Villa Phuket – 8% guarantee – 5 years
Па Хлок, Таиланд
от
$178,037
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 2
Площадь 90–525 м²
6 объектов недвижимости 6
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеальный выбор для тех, кто ищет сочетание роскоши, природы и оздоровительного отдыха. Проект подходит как для личного проживания, так и для инвесторов, стремящихся получить стабильный доход от аренды. О локации: Ozone Villa Phuket нах…
Агентство
Tumanov Group
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Вилла Louvre Villa – Phuket
Вилла Louvre Villa – Phuket
Choeng Thale, Таиланд
от
$685,471
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 1
Площадь 343–379 м²
3 объекта недвижимости 3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто ищет сочетание современной роскоши и уединения в Пхукете. Будет интересен как семьям, так и индивидуалам, ценящим комфорт и инвестиционную выгоду. О локации: Расположенные в Пасак сои 8/7 Чертенгталай, неп…
Агентство
Tumanov Group
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Жилой комплекс Laguna Bayside
Жилой комплекс Laguna Bayside
Choeng Thale, Таиланд
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 5
Современная жизнь на берегуПочувствуйте тропический морской ветер, когда он проносится через эти гладкие новые заливные резиденции всего в нескольких минутах от самого знаменитого и самого волшебного пляжа Пхукета на потрясающем центральном западном побережье острова. Коллекция просторных со…
Ассоциация
Phuket Property Association
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Вилла Prime Villas
Вилла Prime Villas
Си Сунтон, Таиланд
от
$400,954
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Площадь 211 м²
2 объекта недвижимости 2
Можно с животными, Полная меблировкаО комплексе:Этот новый жилой комплекс на Пхукете планируется завершить в декабре 2023 года. В составе комплекса предусмотрено 13 частных вилл, каждая из которых имеет 4 спальни с прилегающими бассейнами. Современная архитектура сочетается с экологичными ма…
Агентство
Tumanov Group
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Жилой комплекс Zero Bangtao
Жилой комплекс Zero Bangtao
Choeng Thale, Таиланд
от
$92,374
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 7
Cтроительство в гармонии с природой на райском острове Кондоминиум The Zero Bangtao предлагает новый взгляд на строительство: оставаясь верным принципам экологичности, в каждом элементе дизайна мы воплотили заботу об окружающей среде не жертвуя комфортом и элегантностью. Оцените преимущес…
Ассоциация
Phuket Property Association
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Вилла AG Club
Вилла AG Club
Теп Красатти, Таиланд
от
$686,701
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Клубный поселок вилл AG Club Villas – идеальное место для проживания и инвестиций в сердце самого востребованного уголка Пхукета! Наши виллы – это не просто дома, а высокодоходное инвестиционное предложение. Без преувеличения – идеальная локация: по соседству находятся два комфортных п…
Ассоциация
Phuket Property Association
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Жилой комплекс
Жилой комплекс
Чонг Тале, Таиланд
от
$117,181
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 7
Инвестируйте в шикарные апартаменты!Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду! Доходность от 7 %! Есть рассрочка! VEGA CONDOMINIUM расположен в районе Банг Тао. Это престижное место с восьмикилометровым пляжем и огромной инфраструктурой. Удобства: ф…
Агентство
DDA Real Estate
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Агентство
DDA Real Estate
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Вилла Maison Sky
Вилла Maison Sky
Тхаланг, Таиланд
от
$647,903
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Maison Sky Villas Phuket Experience luxury redefined with our modern and distinctive Tropical-style Pool Villa, where contemporary design meets the serene beauty of nature. This exclusive property offers sweeping panoramic sea views, allowing you to immerse yourself in the breathtaking surr…
Ассоциация
Phuket Property Association
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Вилла Serene Raya
Вилла Serene Raya
Ban Bang Thao, Таиланд
от
$772,171
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Проект вилл расположенный в 900 метрах от пляжа Банг Тао Пляж Банг Тао - один из самых длинных пляжей Пхукета с девственно чистым океаном и роскошный курорт, на котором расположились лучшие рестораны острова, элитные пляжные клубы и профессиональные поля для гольфа. Проект располагается н…
Ассоциация
Phuket Property Association
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Жилой комплекс Capri Residence Bang Tao (Developer from Fantasea)
Жилой комплекс Capri Residence Bang Tao (Developer from Fantasea)
Ban Bang Thao, Таиланд
от
$150,831
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 8
Апартаменты в Capri Residence – это премиальное жилье в строящемся кондоминиуме на острове Пхукет. Здание возводится недалеко от престижного пляжа Банг Тао. В 8-этажном комплексе предлагается 231 квартира с 1–2 спальнями. Квартиры в комплексе имеют площадь от 35 м² до 75 м². Планировки на пе…
Ассоциация
Phuket Property Association
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Жилой комплекс Royal Lee The Terminal Phuket
Жилой комплекс Royal Lee The Terminal Phuket
Са Кху, Таиланд
от
$81,131
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2022
Количество этажей 8
Площадь 31–67 м²
6 объектов недвижимости 6
До моря 800 м, Готов к заезду, Надежный застройщикО комплексе:Недавно завершенный кондоминиум предлагает 1- и 2-спальные квартиры, площадью от 31,35 до 66,50 кв.м. Проект, расположенный рядом с живописным пляжем, обеспечивает спокойную обстановку для жителей. Комплекс включает бассейн, фитне…
Агентство
Tumanov Group
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Вилла HIGHLAND PARK
Вилла HIGHLAND PARK
Choeng Thale, Таиланд
от
$282,091
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Люксовая вилла в престижном комплексе HIGHLAND PARK, расположенном в районе Банг Тао. Отличный вариант для инвестирования! Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду! Объект, обеспечивающий высокую доходность и рост цены! Доходность от аренды от 7% годо…
Агентство
DDA Real Estate
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Агентство
DDA Real Estate
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Вилла Avana Luxury Villa
Вилла Avana Luxury Villa
Си Сунтон, Таиланд
от
$1,36 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Площадь 551–586 м²
5 объектов недвижимости 5
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально для взыскательных покупателей, ищущих сочетание роскоши, приватности и удобства в самом сердце Пхукета. О локации: Avana Luxury Villa расположена в районе Таланг, Пхукет, Таиланд. Это стратегическое местоположение с близостью к…
Агентство
Tumanov Group
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Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами, зелеными зонами и мини-гольфом в 4 минутах от пляжа Лаян, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами, зелеными зонами и мини-гольфом в 4 минутах от пляжа Лаян, Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$81,578
Место, где внутренняя гармония соединяется с роскошью и комфортом. На территории площадью 3,8 гектара каждый шаг — это прикосновение к природе. Более 8 000 м2 зелёных зон создают атмосферу живых, безопасных джунглей. Это не просто место для жизни, это пространство, где передовые технологии с…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Laguna Seaside Residences
Жилой комплекс Laguna Seaside Residences
Choeng Thale, Таиланд
от
$766,930
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
Площадь 99–131 м²
7 объектов недвижимости 7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеальный выбор для взыскательных людей, ценящих комфорт, роскошь и инвестиционную выгоду. Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для выгодных арендных вложений. О локации: Laguna Seaside Residences располагается в пре…
Агентство
Tumanov Group
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Жилой комплекс Lotus Gardens
Жилой комплекс Lotus Gardens
Чонг Тале, Таиланд
от
$435,436
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 6
Площадь 179–345 м²
3 объекта недвижимости 3
До моря: 550 м, Готов к заезду, Полная меблировкаО комплексе:Тропическое поместье в престижном районе с просторными апартаментами: 1, 2 и 3 спальни, оснащены всем необходимым для комфортного проживания. Комплекс предлагает большой бассейн, пышные сады и в 5 минутах ходьбы от пляжа с белоснеж…
Агентство
Tumanov Group
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Вилла The Peaceful Villas
Вилла The Peaceful Villas
Си Сунтон, Таиланд
от
$490,287
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Площадь 245–324 м²
5 объектов недвижимости 5
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Эти роскошные виллы идеально подходят для тех, кто ищет спокойное место для отдыха, сочетание комфорта и природы, а также гарантированную инвестиционную выгоду. О локации: The Peaceful Villas расположены в тихом районе Таланг на севере …
Агентство
Tumanov Group
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Жилой комплекс So Origin Bangtao Beach
Жилой комплекс So Origin Bangtao Beach
Ban Bang Thao, Таиланд
от
$116,409
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 8
Площадь 26–52 м²
4 объекта недвижимости 4
До моря 200 м, Надежный застройщикО комплексе:В самом сердце пляжа Банг Тао в Пхукете, комплекс предлагает тщательно спланированные 1- и 2-комнатные квартиры площадью от 26 до 50 кв. м. Каждая квартира имеет балкон для наслаждения видом, а ванные комнаты оборудованы ваннами. Современные жилы…
Агентство
Tumanov Group
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Жилой комплекс Banyan Tree
Жилой комплекс Banyan Tree
Choeng Thale, Таиланд
от
$2,50 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 285–491 м²
3 объекта недвижимости 3
Группа Banyan Tree, получившая всемирное признание за эксклюзивные курорты с непревзойденным сервисом и услугами по всему миру, предлагает вам воспользоваться уникальной возможностью реализовать этот фирменный опыт в органичную составляющую вашей повседневной жизни.                    …
Агентство
Geo Estate
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Жилой комплекс Новый закрытый комплекс вилл с бассейнами в популярном районе Пхукета, Таиланд
Жилой комплекс Новый закрытый комплекс вилл с бассейнами в популярном районе Пхукета, Таиланд
Тхаланг, Таиланд
от
$1,89 млн
Предлагаются элитные виллы с бассейнами и садами. Каждый дом будет построен в соответствии со вкусами покупателя. Вы сами сможете выбрать цветовую палитру, все предметы интерьера и мебель под заказ. Резиденция располагает круглосуточной охраной и видеонаблюдением. Окончание строительства - 1…
Агентство
TRANIO
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Вилла Botanica Grand Avenue
Вилла Botanica Grand Avenue
Choeng Thale, Таиланд
от
$1,36 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 60–1 590 м²
19 объектов недвижимости 19
Надежный застройщикО комплексе:Расположенный на 284,800 кв.м, проект предлагает пять стильных вилл, выполненных в современном и балийском стилях. В комплексе представлены одно- и двухэтажные виллы с вариативными планировками и апартаменты с просторными метражами. Идеальная синергия роскошног…
Агентство
Tumanov Group
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами, Пхукет, Таиланд
Чонг Тале, Таиланд
от
$1,17 млн
Предлагаются виллы с бассейнами с морской водой, садами, террасами и гаражами. Широкие земельные участки. Окончание строительства - 4 квартал 2025 года. Удобства и оснащение в доме Система "умный дом" Полностью оборудованная кухня (вытяжка, варочная панель, духовой шкаф, холодильник) Стенн…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Utopia Dream
Жилой комплекс Utopia Dream
Теп Красатти, Таиланд
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 7
Проект будет состоять из кондоминиумов различного дизайна и тематики, виллы, пейзажного бассейна на крыше, тренажерного зала, СПА, японского ресторана, большого бассейна с водным садом, круглосуточного центра бессонной релаксации и развлечений с высококлассным дизайном в японском стиле. Этот…
Агентство
Udomo
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Вилла Botanica Lakeside II
Вилла Botanica Lakeside II
Чонг Тале, Таиланд
от
$753,686
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 1
Площадь 329–626 м²
7 объектов недвижимости 7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Для тех, кто мечтает о роскошном отдыхе или постоянном проживании в тропическом раю. Проект будет идеальным выбором для семей и людей, желающих инвестировать в престижную недвижимость. О локации: Botanica Lakeside II расположен на краси…
Агентство
Tumanov Group
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Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами, фитнес-центром и тропическим садом, в 850 метрах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами, фитнес-центром и тропическим садом, в 850 метрах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Ban Bang Thao, Таиланд
от
$149,860
Комплекс апартаментов с видом на бассейны и небольшой тропический сад. Расположен в самом сердце Пхукета, всего в 850 метрах от пляжного клуба Catch Beach Club. Эксклюзивный комплекс отличается элегантностью дизайна и спокойной атмосферой окружающей природы. В каждом апартаменте есть 1-2 спа…
Агентство
TRANIO
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Вилла Pavara
Вилла Pavara
Choeng Thale, Таиланд
от
$910,985
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Площадь 372 м²
4 объекта недвижимости 4
Роскошные виллы в тайском стиле Проект предлагает потрясающий выбор из 16 эксклюзивных роскошных вилл с бассейном. Расположенные на просторных земельных участках, эти виллы предлагают от 3 до 4 спален. Проект расположен в популярном районе Пасак. Это место с безмятежной и живописной о…
Ассоциация
Phuket Property Association
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Вилла Banyan Tree Grand Residence Lagoon pool
Вилла Banyan Tree Grand Residence Lagoon pool
Choeng Thale, Таиланд
от
$77,197
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Experience a new standard of luxury with 3 & 5 bedroom Phuket pool villas at Banyan Tree Grand Residences. Situated between a serene lagoon and the white sands of Bang Tao Beach, these waterfront apartments fully embrace the beauty of the surrounding landscapes to create a magnificent reside…
Ассоциация
Phuket Property Association
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Жилой комплекс Layan Verde
Жилой комплекс Layan Verde
Чонг Тале, Таиланд
от
$177,479
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 7
Площадь 37–629 м²
40 объектов недвижимости 40
До моря: 800 м, Надежный застройщикО комплексе:Новый проект на западном побережье Пхукета, в 800 м от пляжа Лаян, включает разнообразие юнитов от студий до 5BR с площадями от 38.8 до 629.3 м². Архитектура вдохновлена природой и устойчивыми решениями с террасами, панорамным остеклением и энер…
Агентство
Tumanov Group
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Вилла Cohiba Villas Phuket
Вилла Cohiba Villas Phuket
Чонг Тале, Таиланд
от
$1,51 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 432–1 000 м²
5 объектов недвижимости 5
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально для ценителей роскошного и комфортного проживания с потрясающими видами на Пхукете. Подходит для тех, кто ищет выгодные инвестиции в развивающемся регионе. О локации: Расположенные у Лайан Бич, на северном конце пляжа Бангтао н…
Агентство
Tumanov Group
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Вилла Sri Panwa Lagoon Phuket
Вилла Sri Panwa Lagoon Phuket
Choeng Thale, Таиланд
от
$1,36 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 3
The New Legacy Of Sri Panwa Begins Branded Luxury Mixed-Use Residence, Managed By Sri Panwa Phuket, World Renowned Luxurious Hotel & Residences Development For Over 20 Years. Sri Panwa Lagoon offers 3BR, 4BR, 5BR & 6BR pool villa with a built-up area ranging from 565sqm to 572sqm and 3…
Ассоциация
Phuket Property Association
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Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с пляжем Най Янг и аэропортом, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с пляжем Най Янг и аэропортом, Пхукет, Таиланд
Тхаланг, Таиланд
от
$603,398
Предлагаются элитные современные виллы с балийском с бассейнами и видом на зеленые окрестности, просторными садами и комфортабельными зонами отдыха. Резиденция располагает круглосуточной охраной и видеонаблюдением. Расположение и объекты поблизости Пляж Най Янг - 2,2 км (6 минут езды) Межд…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами на первой линии у моря, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами на первой линии у моря, Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$5,86 млн
Предлагаются просторные современные виллы с панорамным видом на море, большой террасой и бассейном, зонами отдыха и джакузи, ухоженными садами. Резиденция является частью большого комплекса с торговыми центрами, полем для гольфа, барами и ресторанами. Расположение и объекты поблизости Недви…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс BAMBOO FOREST
Жилой комплекс BAMBOO FOREST
Тхаланг, Таиланд
от
$157,937
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 7
Уникальная инвестиционная возможность в сердце Пхукета - стильные апартаменты, идеально сочетающие комфорт и доступность! Полная меблировка! Bamboo Forest представляет собой интересный вариант для тех, кто ищет жилье на Пхукете с акцентом на экологичность и комфорт. Этот проект может быть …
Агентство
DDA Real Estate
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Агентство
DDA Real Estate
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Жилой комплекс Просторные современные апартаменты рядом с пляжами, в окружении живописной природы, Лаян, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Просторные современные апартаменты рядом с пляжами, в окружении живописной природы, Лаян, Пхукет, Таиланд
Чонг Тале, Таиланд
от
$248,316
Комфортный жилой комплекс в окружении тропических лесов и заповедных зон подойдёт как для личного проживания, так и для участия в арендной программе. Философия проекта подразумевает использование экологичных материалов, оптимизацию пространства и сбережение природных ресурсов. Арендная прогр…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Andaman Riviera
Жилой комплекс Andaman Riviera
Ban Bang Thao, Таиланд
от
$171,271
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 7
3 объекта недвижимости 3
Новый роскошный проект под управлением Radisson в пешей доступности от пляжа Банг Тао Новый проект расположен на Банг Тао, рядом с живописным районом Лагуна. Здесь роскошные 5-звездочные отели окружены пышными зелеными полями для гольфа и стильными яхт-клубами. Кондоминиум находится в …
Ассоциация
Phuket Property Association
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Вилла Maya
Вилла Maya
Choeng Thale, Таиланд
от
$1,40 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
ENJOY AN EXCLUSIVE EXPERIENCE The VILLA MAYA is a family compound designed as an immersive yet modern retreat with tropical tone over the golden valued location where is worth for investment and living. Villa Maya is an immersive, modern retreat with a tropical ambiance, nestled in a h…
Ассоциация
Phuket Property Association
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Жилой комплекс Новый эксклюзивный жилой комплекс в пешей доступности от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый эксклюзивный жилой комплекс в пешей доступности от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Чонг Тале, Таиланд
от
$517,267
Проект включает все для семейного досуга, спорта и активного отдыха. Для заботы о природе Пхукета в строительстве применяются современные экологичные технологии. В жилом комплексе есть апартаменты различной планировки: студии, стандартные апартаменты с 1–3 спальнями, дуплексы. Особенности к…
Агентство
TRANIO
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Вилла The Harmony by Wallaya
Вилла The Harmony by Wallaya
Си Сунтон, Таиланд
от
$554,153
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Гармония от Wallaya Villas это инновационный жилой проект, разработанный для того, чтобы предложить исключительный опыт проживания. Расположенный на Пхукете, в тихом районе Пасак, Чернгталай, этот проект отличается уникальным сочетанием современный Архитектура и тропическая эстетика. Благода…
Ассоциация
Phuket Property Association
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Вилла Anchan Flora
Вилла Anchan Flora
Thalang, Таиланд
от
$605,108
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 1
Площадь 328–540 м²
10 объектов недвижимости 10
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально для тех, кто ищет роскошь и уединение в окружении природы, вблизи пляжей Бангтао и Лаян. О локации: Anchan Flora расположена на западном побережье Пхукета, рядом с пляжами Бангтао и Лаян, с быстрым доступом к району Лагуна. О …
Агентство
Tumanov Group
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Жилой комплекс Andamaya Surin Bay
Жилой комплекс Andamaya Surin Bay
Ban Bang Thao, Таиланд
от
$662,299
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 5
Площадь 36–959 м²
16 объектов недвижимости 16
До моря 1500 м, Готов к заезду, Надежный застройщикО комплексе:Бутик-комплекс из 27 видовых апартаментов в 3 зданиях на живописном холме. Большие площади, частные бассейны и террасы. До пляжа Сурин — 1,5 км. Круглосуточная охрана, парковка, тренажерный зал с видом на море, ресепшен, общий ба…
Агентство
Tumanov Group
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Вилла The Ozone Luxury
Вилла The Ozone Luxury
Choeng Thale, Таиланд
от
$1,50 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Ozone Luxury Villas, двухэтажная вилла, состоящая из 5 современных частных роскошных вилл, имеет четыре-пять спален со всеми ванными комнатами, гардеробную, гостиную открытой планировки с окном во всю длину и высоким потолком, обеспечивающим прохладный бриз, большую столовую и кухню, террасу…
Ассоциация
Phuket Property Association
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Вилла Vista Del Mar – Phuket
Вилла Vista Del Mar – Phuket
Са Кху, Таиланд
от
$805,277
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Площадь 300–700 м²
10 объектов недвижимости 10
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Этот проект идеально подходит для тех, кто стремится насладиться роскошью и спокойствием на побережье Пхукета. Отличный выбор для взыскательных покупателей, ценящих высокие стандарты жизни и инвестиционную выгоду. О локации: Vista Del M…
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Tumanov Group
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Жилой комплекс Современные апартаменты и виллы с бассейнами и японским дзен-садом, Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Современные апартаменты и виллы с бассейнами и японским дзен-садом, Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Чонг Тале, Таиланд
от
$835,948
Комплекс окружает пышная зелень и умиротворяющая атмосфера. В проекте апартаменты с выходом к бассейну, семейные лофты с бассейнами или просторные виллы с 2 или 3 спальнями и бассейнами. Особенность - на террасах в апартаментах есть японский сад в стиле ZEN. В каждом доме установлена высокок…
Агентство
TRANIO
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Вилла THE TRINITY VILLAGE
Вилла THE TRINITY VILLAGE
Си Сунтон, Таиланд
от
$795,292
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Виллы с бассейном Trinity Village построены в современном роскошном стиле и станут прекрасным выбором как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду на время отпуска на Пхукете! Доступна рассрочка! Cовременные виллы с бассейном, которые сочетают в себе модернизм, минимализм и ар-…
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DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Вилла Bougainvillea
Вилла Bougainvillea
Choeng Thale, Таиланд
от
$724,466
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
ABOUT US Sirisa Property Company Limited founded in 2005 to operate property development business, was established to be a company limited on December 22, 2018. Currently, the company operates property development business selling detached house, condominium, serviced apartment, and luxur…
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Phuket Property Association
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Жилой комплекс Закрытый комплекс таунхаусов с бассейнами на первой линии у моря, Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Закрытый комплекс таунхаусов с бассейнами на первой линии у моря, Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$3,14 млн
Предлагаются таунхаусы с бассейнами, террасами и парковочными местами. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится на пляже Банг Тао, рядом с ресторанами, спа-центрами и гольф-клубом, в 20 минутах езды от международного аэропорта Пхукет
Агентство
TRANIO
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Вилла The Menara Hill
Вилла The Menara Hill
Си Сунтон, Таиланд
от
$709,410
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 1
Площадь 324–1 094 м²
7 объектов недвижимости 7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально для тех, кто стремится к роскошной и комфортной жизни рядом с пляжем. Подходит для семей и инвесторов, ищущих высокую доходность и стабильность. О локации: Расположен рядом с пляжем Бангтао, Пхукет. Удобная доступность к лучшим…
Агентство
Tumanov Group
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами на Пхукете, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами на Пхукете, Таиланд
Чонг Тале, Таиланд
от
$1,34 млн
Все виллы имеют бассейн, кондиционер, встроенный шкаф, кухню, ландшафтный дизайн. Пакет мебели можно купить по желанию. Преимущества Все налоги и плата за передачу собственности будут разделены 50/50 между застройщиком и покупателем. Гибкая схема оплаты. Расположение и объекты поблизости …
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Sea Heaven
Жилой комплекс Sea Heaven
Са Кху, Таиланд
от
$170,546
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 5
Площадь 37–74 м²
3 объекта недвижимости 3
Кондоминиум на первой линии уединенного пляжа Новый масштабный проект кондоминиума на 927 юнитов строится в одной из самых интересных до сих пор неосвоенных локаций - у пляжа Найтон. Место в первую очередь привлекает людей, стремящихся к уединению, ведь здесь вы не увидите толп туристо…
Ассоциация
Phuket Property Association
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Вилла Janya phase 2
Вилла Janya phase 2
Thalang, Таиланд
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 1
Благодаря более чем 30-летнему опыту работы в строительной отрасли, как в сфере жилья, так и в сфере кондоминиумов, мы понимаем, что качество имеет первостепенное значение в строительных проектах. Спокойная жизнь на природе дает вам полный отдых, помогая вам подготовиться к предстоящему дн…
Ассоциация
Phuket Property Association
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Вилла Serene RAYA
Вилла Serene RAYA
Ban Bang Thao, Таиланд
от
$734,286
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Площадь 306–345 м²
5 объектов недвижимости 5
Полная меблировкаО комплексе:Роскошный комплекс представляет собой 8 современных вилл с частными бассейнами, площадями от 450 кв.м. до 800 кв.м. В основе архитектурного дизайна лежит сочетание современной эстетики и тайских традиционных элементов, создавая атмосферу уюта и элегантности. Кажд…
Агентство
Tumanov Group
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Жилой комплекс Эксклюзивный комплекс вилл у живописного озера в Чонг Тале, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Эксклюзивный комплекс вилл у живописного озера в Чонг Тале, Пхукет, Таиланд
Чонг Тале, Таиланд
от
$1,12 млн
Приватные виллы на берегу озера, в окружении гор и тропических лесов, являются идеальным выбором для тех, кто ценит гармонию с природой и не готов отказываться от городских удобств. В комплексе вы сможете насладиться широким спектром услуг и сервиса мирового класса, предназначенных для роско…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами и парковками в Таланге, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами и парковками в Таланге, Пхукет, Таиланд
Тхаланг, Таиланд
от
$229,921
Закрытый комплекс предлагает 12 частных одноэтажных вилл, охраняемую территорию с контролируемым доступом и внутренней дорогой, 2 автоматических ворот для въезда и выезда. Он расположен среди национальных парков и пышных джунглей. Период строительства - 8 месяцев. Особенности квартир Светлы…
Агентство
TRANIO
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Вилла Alisha Grand
Вилла Alisha Grand
Си Сунтон, Таиланд
от
$435,507
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 1
Площадь 300–420 м²
5 объектов недвижимости 5
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для взыскательных инвесторов и любителей роскоши, стремящихся к комфортному и элегантному пребыванию во главе с природной красотой Пхукета. О локации: Alisha Grand находится в живописном районе Таланг, Пхукет. Таланг с…
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Tumanov Group
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Вилла Botanica Hillside
Вилла Botanica Hillside
Си Сунтон, Таиланд
от
$919,448
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 1
Botanica Hillside - это престижный комплекс вилл, расположенный в спокойном районе Си Сунтхон, Тхаланг, Пхукет. В этом роскошном проекте представлено множество 3-4-спальных вилл, каждая из которых может похвастаться просторными планировками площадью от 323 до 479 квадратных метров. Спроектир…
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Phuket Property Association
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Жилой комплекс Mai Khao Beach Condotel
Жилой комплекс Mai Khao Beach Condotel
Тхаланг, Таиланд
от
$137,910
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2019
Количество этажей 8
Площадь 36–72 м²
19 объектов недвижимости 19
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Mai Khao Beach Condotel идеален для тех, кто ищет усамненное роскошное проживание рядом с пляжем. Проект подходит как для семейного отдыха, так и для тех, кто хочет инвестировать в недвижимость с высоким потенциалом доходности. О локаци…
Агентство
Tumanov Group
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Жилой комплекс Стильные новые квартиры в окружении зелени и моря, Лагуна Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Стильные новые квартиры в окружении зелени и моря, Лагуна Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$247,539
Новый жилой комплекс располагается в пышном природном ландшафте с видом на безмятежные лагуны и дополняет новаторский проект Laguna Lakelands, предлагающий владельцам спокойное место, которое можно назвать домом, окружённое садами и лесами. Жильцов ждут прекрасные роскошные кондоминиумы, доп…
Агентство
TRANIO
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Вилла Botanica Four Seasons
Вилла Botanica Four Seasons
Thalang, Таиланд
от
$587,866
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 305–380 м²
11 объектов недвижимости 11
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Прекрасный выбор для тех, кто ищет сочетание роскоши и спокойного отдыха в одном из самых живописных мест Пхукета. Идеально для семей, любителей гольфа, активного отдыха и тех, кто ценит высокий уровень комфорта. О локации: Проект Botan…
Агентство
Tumanov Group
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и видом на море в 600 метрах от пляжа Сурин, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и видом на море в 600 метрах от пляжа Сурин, Пхукет, Таиланд
Чонг Тале, Таиланд
от
$106,600
Роскошный бутик-кондоминиум состоит из 82 уютных апартаментов, созданных для того, чтобы предложить вам максимальный комфорт. Мы предлагает высококлассный отдых и тропическое спокойствие в оазисе района Сурин. Особенности: круглосуточный ресепшн подземная охраняемая парковка видеонаблюдение…
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TRANIO
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном рядом с пляжем Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном рядом с пляжем Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$127,293
Жилой комплекс представляет собой арт-пространство для комфортной жизни, где каждая деталь продумана до мелочей, чтобы создать атмосферу роскоши в тропиках. Погрузитесь в уникальный образ жизни, вдохновленный умиротворенным очарованием художественной галереи, где продуманная архитектура прин…
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TRANIO
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Жилой квартал The Base Cherngtalay
Жилой квартал The Base Cherngtalay
Choeng Thale, Таиланд
от
$126,615
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 8
The Base Cherngtalay is a modern low-rise condominium project located in the desirable area of Choeng Thale, Thalang District, Phuket. The project consists of two 8-story buildings and is set on approximately 4 rai (6,400 square meters) of land, providing ample space for its residents. There…
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Phuket Property Association
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Вилла Redwood House
Вилла Redwood House
Thalang, Таиланд
от
$558,346
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 1
🏷️Цена продажи: THB 18.9MМестонахождение: Таланг, ПхукетБассейн: частныйПлощадь застройки: 402,25 кв.мПлощадь земельного участка: 493,26 кв.мПлощадь 1-го этажа: 316,95 кв.мПлощадь сада: 4 автомобиляПраво собственности: Тайский Freehold или LeaseholdСостояние собственности: развитиеСостояние …
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Phuket Property Association
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Жилой комплекс
Жилой комплекс
Си Сунтон, Таиланд
от
$993,510
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
Инвестиционно-привлекательный объект на живописном острове Пхукет! Эксклюзивные апартаменты и пентхаусы Garrya Residences, расположенные в живописном районе Банг Тао, Пхукет, Таиланд. Доступна рассрочка! Всего 100 метров до пляжа! Апартаменты излучают уютную атмосферу, характеризующуюся б…
Агентство
DDA Real Estate
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Агентство
DDA Real Estate
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Жилой комплекс Двухэтажные виллы с частными бассейнами и системой «умного дома», рядом с пляжами Лаян и Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Двухэтажные виллы с частными бассейнами и системой «умного дома», рядом с пляжами Лаян и Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Чонг Тале, Таиланд
от
$773,224
Виллы находятся в проекте с концепцией «город в городе» рядом с другой недвижимостью для отдыха, жизни, инвестиций. Урбан виллы в стиле минимализм с технологиями "умного дома", собственными бассейнами и доступом к общей инфраструктуре ближайших кондоминиумов. В этом современном комплексе вил…
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TRANIO
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Вилла The Place Thalang
Вилла The Place Thalang
Си Сунтон, Таиланд
от
$265,687
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 200 м²
5 объектов недвижимости 5
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто ценит роскошную жизнь в окружении природы. Проект привлекает инвесторов, ищущих высокодоходные и престижные объекты, а также покупателей, стремящихся к спокойствию и комфорту. О локации: Расположенный в жи…
Агентство
Tumanov Group
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Жилой комплекс Beachfront Bliss Phuket Condominium
Жилой комплекс Beachfront Bliss Phuket Condominium
Са Кху, Таиланд
от
$159,001
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 3
Площадь 32–76 м²
4 объекта недвижимости 4
До моря: 0 м, Гарантия дохода, Надежный застройщикО комплексе:Комплекс состоит из 16 небольших зданий по 3 этажа. В каждом здании по 6 юнитов: Premier Studio (32,25 м²), Deluxe One Bed (41 м²), возможно объединение двух юнитов в Deluxe Two Bed (73,25 м²). Все юниты с видом на море. Общая пло…
Агентство
Tumanov Group
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Жилой комплекс Новый комплекс современных вилл с бассейнами недалеко от пляжа и международной школы, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс современных вилл с бассейнами недалеко от пляжа и международной школы, Пхукет, Таиланд
Чонг Тале, Таиланд
от
$1,05 млн
Предлагаются функциональные виллы с бассейнами, садами и парковочными местами. Возможно приобретение с мебелью. Окончание строительства - 3 квартал 2025 года. Расположение и объекты поблизости Пляж Чернг Талай - 4,7 км (8 минут) Международная школа - 5,8 км (10 минут) Международный аэропор…
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TRANIO
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Вилла Botanica Modern loft 2
Вилла Botanica Modern loft 2
Си Сунтон, Таиланд
от
$764,549
Количество этажей 1
«Принятие современного роскошного образа жизни на лоне природы в Botanica Modern Loft II» Botanica Modern Loft II, последовавшая за проектом с огромным успехом Botanica Modern Loft, представляет собой виллу в стиле лофт, которая отвечает потребностям нового поколения, которое хочет удобства…
Ассоциация
Phuket Property Association
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл премиум класса, Тхеп Касаттри, Таланг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл премиум класса, Тхеп Касаттри, Таланг, Пхукет, Таиланд
Thalang, Таиланд
от
$1,22 млн
Новая ультра-роскошная недвижимость сочетает в себе великолепный ландшафт и индивидуальность комплекса. Это сочетание комфорта и естественности, которое гармонирует с образом жизни, о котором вы всегда мечтали. Этот комплекс, идеально интегрированный в престижный район, задуман как минималис…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Закрытый жилой комплекс на берегу моря с бассейнами, Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Закрытый жилой комплекс на берегу моря с бассейнами, Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$3,14 млн
Предлагаются трехуровневые апартаменты с прямым выходом на пляж и панорамными видами на море и горы. На верхнем уровне имеется бассейн. Пентхаус имеет просторную террасу на крыше и панорамный бассейн. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится на живописном пляже Банг Тао, ряд…
Агентство
TRANIO
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Вилла Banyan Tree Phuket
Вилла Banyan Tree Phuket
Choeng Thale, Таиланд
от
$1,32 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2008
Количество этажей 1
Площадь 345–380 м²
3 объекта недвижимости 3
До моря: 500 м, Гарантия дохода, Полная меблировка, Надежный застройщикО комплексе:Комплекс уединенных вилл на побережье Андаманского моря, каждая с отдельным бассейном, гостиной, обеденной зоной и кухней открытой планировки. Просторные спальни оснащены индивидуальными ванными комнатами. Вид…
Агентство
Tumanov Group
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Жилой комплекс Новые элитные виллы в 10 минутах от пляжа Май Кхао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые элитные виллы в 10 минутах от пляжа Май Кхао, Пхукет, Таиланд
Тхаланг, Таиланд
от
$894,898
Инфраструктура комплекса: парк площадью 2 га спортивный комплекс симуляторы гольфа и лыж супермаркеты бутики рестораны школа Окончание строительства: 1 фаза - 2026 год весь проект - 2028 год. Расположение и объекты поблизости Пляжи Най Янг и Май Кхао— уединённое живописное место на северо…
Агентство
TRANIO
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Вилла Sai Taan Villa
Вилла Sai Taan Villa
Choeng Thale, Таиланд
от
$1,65 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2008
Количество этажей 1
Площадь 256–800 м²
16 объектов недвижимости 16
До моря 1500 м, Готов к заездуО комплексе:На закрытой и охраняемой территории с балийским дизайном, погружающей в атмосферу отдыха, находятся обновленные виллы 2022-2023 года. Расположены виллы в престижном районе рядом с Лагуной и в 1,5 км от пляжа. Площадь вилл от 400 кв.м. Виды на бассейн…
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Tumanov Group
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Вилла Nature’s Rest Cherngtalay
Вилла Nature’s Rest Cherngtalay
Си Сунтон, Таиланд
от
$1,11 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Наши объекты предназначены для того, чтобы предоставить вам максимальную роскошную жизнь и удобство. Клуб предлагает идеальное место для отдыха с друзьями и семьей. Оставайтесь в форме с нашим полностью оборудованным тренажерным залом. Расслабьтесь после долгого дня в частной паровой сауне о…
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Phuket Property Association
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Вилла Punyisa Villas Layan
Вилла Punyisa Villas Layan
Си Сунтон, Таиланд
от
$1,42 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Площадь 528–725 м²
4 объекта недвижимости 4
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто ищет сочетание роскоши и спокойствия в тропическом рае. Проект для взыскательных покупателей, ценящих комфорт, безопасность и инвестиционную выгоду. О локации: Punyisa Villas Layan расположен недалеко от п…
Агентство
Tumanov Group
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Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами рядом с международной школой и аквапарком, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами рядом с международной школой и аквапарком, Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$1,82 млн
Новый комплекс премиальных вилл в районе Пасак, состоящий из 37 современных тропических вилл. В проекте представлены двух- и трехэтажные дома с 3 и 5 спальнями. Каждая вилла сочетает в себе современную архитектуру с естественным светом и элегантным декором, высокие потолки и просторные терра…
Агентство
TRANIO
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Вилла The Menara Hill
Вилла The Menara Hill
Си Сунтон, Таиланд
от
$744,269
Варианты отделки С отделкой
Menara Hill Phuket — это роскошный жилой проект, вдохновленный традиционной марокканской архитектурой и дизайном. Проект состоит из 24 вилл, спроектированных с использованием сложных деталей и текстур, которые отражают марокканское наследие. Концепция природы интегрирована в виллы, чтобы сде…
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Phuket Property Association
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Вилла Andamantia
Вилла Andamantia
Си Сунтон, Таиланд
от
$861,045
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Двухэтажные виллы с бассейном для проживания и долгосрочных инвестиций Подробности о типе квартир Эти две эксклюзивные виллы предлагают непревзойденную роскошь и комфорт, общая площадь составляет 511 квадратных метров, и доступно всего 2 квартиры. Каждая квартира имеет два отличительны…
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Phuket Property Association
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$322,487
Элитная резиденция, расположенная рядом с пляжами Лайян и Банг Тао. Комплекс состоит из 4 шестиэтажных зданий и предлагает широкий выбор роскошных квартир с современным дизайном, обеспечивая высокий уровень комфорта. Есть апартаменты с различной планировкой от односпальных до трехспальных, а…
Агентство
TRANIO
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Вилла Oxygen Condominium
Вилла Oxygen Condominium
Ban Bang Thao, Таиланд
от
$293,668
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2011
Количество этажей 2
Площадь 148–283 м²
9 объектов недвижимости 9
До моря 1300 м, Гарантия доходаО комплексе:Комплекс состоит из 26 двухэтажных квартир, каждая с собственным садом и бассейном. Доступны 3-х и 4-х спаленные юниты площадью до 300 кв.м. Вокруг домов построены высокие стены для максимальной приватности. Всего в 5 минутах ходьбы до северного пля…
Агентство
Tumanov Group
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Жилой комплекс The Residences Overlooking Layan
Жилой комплекс The Residences Overlooking Layan
Чонг Тале, Таиланд
от
$465,636
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2022
Количество этажей 3
Площадь 204–1 000 м²
12 объектов недвижимости 12
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеальный выбор для тех, кто ищет уникальное сочетание роскоши и уединения. Подходит для индивидуального проживания, а также для семейного отдыха. Отличный вариант для взыскательных инвесторов, ценящих эксклюзивность и высокую доходность…
Агентство
Tumanov Group
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Жилой комплекс Surf House Residences
Жилой комплекс Surf House Residences
Чонг Тале, Таиланд
от
$224,520
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 7
Площадь 60–139 м²
3 объекта недвижимости 3
Бутик-кондоминиум в районе Банг Тао Данный проект расположен в одной из самых востребованных локаций на Пхукете —  Банг Тао открывает доступ ко всей насыщенной инфраструктуре района. Торговые центры, спа, лучшие пляжи, медицинские центры и международные школы находятся на комфортном расст…
Ассоциация
Phuket Property Association
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Вилла Villa Qabalah
Вилла Villa Qabalah
Си Сунтон, Таиланд
от
$416,334
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Площадь 237–617 м²
10 объектов недвижимости 10
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто ищет роскошное жилье в Пхукете с возможностью пассивного дохода. Этот проект создан для семей и инвесторов, ценящих комфорт и долгосрочные выгоды. О локации: Villa Qabalah расположена вблизи живописного пл…
Агентство
Tumanov Group
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Жилой комплекс Layan Green Park Phase 2
Жилой комплекс Layan Green Park Phase 2
Чонг Тале, Таиланд
от
$184,415
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 7
Площадь 37–75 м²
3 объекта недвижимости 3
Layan Green Park спроектирован специально для семей с детьми. А чтобы заботиться о природе Пхукета, в строительстве применяются современные экологичные технологии. Проект строится рядом со знаменитой Лагуной, в 700 метрах от пляжа Лаян, северная часть пляжа Банг Тао. Лаян — это живописный…
Ассоциация
Phuket Property Association
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Вилла Zenithy Luxe
Вилла Zenithy Luxe
Choeng Thale, Таиланд
от
$1,07 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 1
Zenithy Luxe состоит всего из 9 роскошных вилл с частным бассейном с 3 - 4 спальнями в престижном районе Бангтао на северо-западном побережье Пхукета. Наши виллы предлагают уникальное сочетание современного дизайна с потрясающей природной красотой Таиланда. Высокие потолки и обилие окон погр…
Ассоциация
Phuket Property Association
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Вилла Laguna Waters
Вилла Laguna Waters
Choeng Thale, Таиланд
от
$2,39 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2006
Количество этажей 2
Площадь 650 м²
2 объекта недвижимости 2
До моря 1000 м, Гарантия доходаО комплексе:Роскошные виллы на Пхукете предлагают уникальные возможности для отдыха и инвестиций. Просторные современные виллы окружены живописными ландшафтами и озером, расположены всего в 1 км от пляжа Банг Тао. Рядом находятся рестораны, фитнес-залы, спа-ц…
Агентство
Tumanov Group
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Вилла QAV RESIDENCE
Вилла QAV RESIDENCE
Choeng Thale, Таиланд
от
$866,378
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Инвестиционно-привлекательный объект! Прирост стоимости после завершения строительства – от 15% Среднегодовой прирост стоимости виллы от 5–10% Прибыль от долгосрочной аренды по текущему рынку от 400–500 тысяч бат в месяц, после вычета всех платежей (коммунальные и прочие). Рассрочка! Самы…
Агентство
DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Жилой комплекс Layan Green Park
Жилой комплекс Layan Green Park
Чонг Тале, Таиланд
от
$201,954
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 7
​​​Layan Green Park 2: Экологический Комплекс Мирового Класса Очарование природы острова Пхукет воплощено в Layan Green Park 2, уникальном апартаментном комплексе в районе Бангтао/Лаян. Всего в 750 метрах от живописного пляжа Банг Тао, он предлагает идеальное сочетание роскоши и экологии.…
Агентство
BlackMount Estate
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Жилой комплекс THE ZERO BANGTAO
Жилой комплекс THE ZERO BANGTAO
Си Сунтон, Таиланд
от
$91,312
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 7
Инвестируйте в экологически чистый кондоминиум на Пхукете с уникальным дизайном и высокими стандартами жизни! Это идеальные апартаменты для тех, кто ценит комфорт и заботится об экологии. Доступна рассрочка! Полная меблировка! Всего 300 метров до пляжа! The Zero BangTao - это реализация …
Агентство
DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Вилла Rainpalm Villas
Вилла Rainpalm Villas
Ban Bang Thao, Таиланд
от
$766,930
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Площадь 307–350 м²
7 объектов недвижимости 7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеальный вариант для тех, кто хочет насладиться роскошной жизнью на тропическом острове. Проект подходит для семей, любителей природы и инвесторов, ищущих объект с высоким потенциалом доходности. О локации: Расположенные вблизи пляжа Б…
Агентство
Tumanov Group
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Вилла PHUVISTA 1 NAITHON
Вилла PHUVISTA 1 NAITHON
Тхаланг, Таиланд
от
$1,31 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Инвестиционная возможность с высоким потенциалом дохода: уникальные виллы с частными бассейнами в живописном районе Най Янг на Пхукете! Доступна рассрочка! Потрясающие виды на побережье! Phuvista 1 Naithon представляет собой ряд изысканно спроектированных вилл, гармонично интегрированных …
Агентство
DDA Real Estate
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Агентство
DDA Real Estate
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжами Лаян и Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжами Лаян и Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Чонг Тале, Таиланд
от
$1,93 млн
Предлагаются элитные виллы с бассейнами и садами. Каждый дом будет построен в соответствии со вкусами покупателя. Вы сами сможете выбрать цветовую палитру, все предметы интерьера и мебель под заказ. Резиденция располагает круглосуточной охраной и видеонаблюдением. Окончание строительства - 1…
Агентство
TRANIO
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Вилла Narana
Вилла Narana
Тхаланг, Таиланд
от
$942,813
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 2
Площадь 516–539 м²
5 объектов недвижимости 5
Роскошные виллы на Пхукете недалеко от пляжа Май Као Первый интегрированный жилой комплекс на Пхукете, включающий в себя международный спортивный комплекс с бассейном олимпийского стандарта, двухэтажное клубное здание, спа и оздоровительный центр, трехэтажное здание, оборудованное для раз…
Ассоциация
Phuket Property Association
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Жилой комплекс Radisson Mai Khao – 6% guarantee – 3 years
Жилой комплекс Radisson Mai Khao – 6% guarantee – 3 years
Тхаланг, Таиланд
от
$250,540
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 4
Площадь 41–127 м²
5 объектов недвижимости 5
До моря 0 м, Гарантия дохода, Полная меблировка, Надежный застройщикО комплексе:Насладитесь роскошью у моря в нашем комплексе на пляже Май Кхао, Пхукет. Мы предлагаем студии, 1- и 2-комнатные апартаменты с площадями от 41 до 127 кв.м., выполненные в элегантном скандинавском стиле. Большинств…
Агентство
Tumanov Group
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Жилой комплекс Резиденция класса люкс рядом с пляжем Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция класса люкс рядом с пляжем Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Чонг Тале, Таиланд
от
$1,01 млн
Предлагаются современные комфортабельные меблированные виллы в азиатском стиле. Резиденция располагает торговым центром, ресторанами, спа-центром. Окончание строительства - 2024 год. Удобства и оснащение в доме Встроенная кухня Кондиционеры Сантехника Расположение и объекты поблизости П…
Агентство
TRANIO
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Вилла Mono Champaca
Вилла Mono Champaca
Thalang, Таиланд
от
$534,112
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Площадь 314–425 м²
7 объектов недвижимости 7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально для взыскательных инвесторов и семей, ценящих сочетание роскоши, комфорта и стратегического расположения в Пхукете. О локации: Mono Champaca находится в престижном районе Таланг, на севере Пхукета. В непосредственной близости р…
Агентство
Tumanov Group
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Вилла Ruenruedi Villa
Вилла Ruenruedi Villa
Чонг Тале, Таиланд
от
$727,600
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 1
Площадь 301 м²
3 объекта недвижимости 3
Полная меблировкаО комплексе:Эксклюзивный закрытый проект включает 8 вилл с частными участками от 314 до 386 м². Каждая вилла оборудована частным бассейном (9,5х3,5 м), джакузи-спа, открытой обеденной зоной, 2 парковками, террасой на крыше, большой кухней с островом, гостиной с высокими пото…
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Tumanov Group
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Жилой комплекс Апартаменты «под ключ» в престижном жилом комплексе, всего 200 м от пляжа Най Янг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Апартаменты «под ключ» в престижном жилом комплексе, всего 200 м от пляжа Най Янг, Пхукет, Таиланд
Са Кху, Таиланд
от
$137,565
На территории жилого комплекса есть 2 больших бассейна, сад, детская площадка, клубный дом, супермаркет, огромное озеро 25000 м2, частная дорога на пляж, автобус в/из аэропорта. Удобства и оснащение в доме Клиентам предоставляется множество вариантов: от обычной мебели до мебели премиум-кла…
Агентство
TRANIO
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