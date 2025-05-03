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Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Идеально подходит для тех, кто мечтает о роскошной жизни на берегу моря, ценит эксклюзивность и удобства высокого уровня. Для взыскательных людей, которые желают инвестировать в престижную недвижимость в одном из самых красивых мест на п…
Новый проект роскошных вилл в самом сердце острова Пхукет
Новый престижный проект вилл стартовал в в самом сердце Пхукета — популярном районе Банг Тао.
Расположение комплекса обеспечивает удобный доступ к развитой инфраструктуре района и учитывает потребности покупателя. В 10-12 минута…
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Идеальный выбор для тех, кто ищет сочетание роскоши, природы и оздоровительного отдыха. Проект подходит как для личного проживания, так и для инвесторов, стремящихся получить стабильный доход от аренды.
О локации:
Ozone Villa Phuket нах…
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Идеально подходит для тех, кто ищет сочетание современной роскоши и уединения в Пхукете. Будет интересен как семьям, так и индивидуалам, ценящим комфорт и инвестиционную выгоду.
О локации:
Расположенные в Пасак сои 8/7 Чертенгталай, неп…
Современная жизнь на берегуПочувствуйте тропический морской ветер, когда он проносится через эти гладкие новые заливные резиденции всего в нескольких минутах от самого знаменитого и самого волшебного пляжа Пхукета на потрясающем центральном западном побережье острова. Коллекция просторных со…
Можно с животными, Полная меблировкаО комплексе:Этот новый жилой комплекс на Пхукете планируется завершить в декабре 2023 года. В составе комплекса предусмотрено 13 частных вилл, каждая из которых имеет 4 спальни с прилегающими бассейнами. Современная архитектура сочетается с экологичными ма…
Cтроительство в гармонии с природой на райском острове
Кондоминиум The Zero Bangtao предлагает новый взгляд на строительство: оставаясь верным принципам экологичности, в каждом элементе дизайна мы воплотили заботу об окружающей среде не жертвуя комфортом и элегантностью. Оцените преимущес…
Клубный поселок вилл AG Club Villas – идеальное место для проживания и инвестиций в сердце самого востребованного уголка Пхукета!
Наши виллы – это не просто дома, а высокодоходное инвестиционное предложение.
Без преувеличения – идеальная локация: по соседству находятся два комфортных п…
Инвестируйте в шикарные апартаменты!Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду! Доходность от 7 %!
Есть рассрочка!
VEGA CONDOMINIUM расположен в районе Банг Тао. Это престижное место с восьмикилометровым пляжем и огромной инфраструктурой.
Удобства: ф…
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Maison Sky Villas Phuket
Experience luxury redefined with our modern and distinctive Tropical-style Pool Villa, where contemporary design meets the serene beauty of nature. This exclusive property offers sweeping panoramic sea views, allowing you to immerse yourself in the breathtaking surr…
Проект вилл расположенный в 900 метрах от пляжа Банг Тао
Пляж Банг Тао - один из самых длинных пляжей Пхукета с девственно чистым океаном и роскошный курорт, на котором расположились лучшие рестораны острова, элитные пляжные клубы и профессиональные поля для гольфа. Проект располагается н…
Апартаменты в Capri Residence – это премиальное жилье в строящемся кондоминиуме на острове Пхукет. Здание возводится недалеко от престижного пляжа Банг Тао. В 8-этажном комплексе предлагается 231 квартира с 1–2 спальнями. Квартиры в комплексе имеют площадь от 35 м² до 75 м². Планировки на пе…
До моря 800 м, Готов к заезду, Надежный застройщикО комплексе:Недавно завершенный кондоминиум предлагает 1- и 2-спальные квартиры, площадью от 31,35 до 66,50 кв.м. Проект, расположенный рядом с живописным пляжем, обеспечивает спокойную обстановку для жителей. Комплекс включает бассейн, фитне…
Люксовая вилла в престижном комплексе HIGHLAND PARK, расположенном в районе Банг Тао.
Отличный вариант для инвестирования! Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду!
Объект, обеспечивающий высокую доходность и рост цены! Доходность от аренды от 7% годо…
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DDA Real Estate
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Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Идеально для взыскательных покупателей, ищущих сочетание роскоши, приватности и удобства в самом сердце Пхукета.
О локации:
Avana Luxury Villa расположена в районе Таланг, Пхукет, Таиланд. Это стратегическое местоположение с близостью к…
Место, где внутренняя гармония соединяется с роскошью и комфортом.
На территории площадью 3,8 гектара каждый шаг — это прикосновение к природе. Более 8 000 м2 зелёных зон создают атмосферу живых, безопасных джунглей. Это не просто место для жизни, это пространство, где передовые технологии с…
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Идеальный выбор для взыскательных людей, ценящих комфорт, роскошь и инвестиционную выгоду. Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для выгодных арендных вложений.
О локации:
Laguna Seaside Residences располагается в пре…
До моря: 550 м, Готов к заезду, Полная меблировкаО комплексе:Тропическое поместье в престижном районе с просторными апартаментами: 1, 2 и 3 спальни, оснащены всем необходимым для комфортного проживания. Комплекс предлагает большой бассейн, пышные сады и в 5 минутах ходьбы от пляжа с белоснеж…
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Эти роскошные виллы идеально подходят для тех, кто ищет спокойное место для отдыха, сочетание комфорта и природы, а также гарантированную инвестиционную выгоду.
О локации:
The Peaceful Villas расположены в тихом районе Таланг на севере …
До моря 200 м, Надежный застройщикО комплексе:В самом сердце пляжа Банг Тао в Пхукете, комплекс предлагает тщательно спланированные 1- и 2-комнатные квартиры площадью от 26 до 50 кв. м. Каждая квартира имеет балкон для наслаждения видом, а ванные комнаты оборудованы ваннами. Современные жилы…
Группа Banyan Tree, получившая всемирное признание за эксклюзивные курорты с непревзойденным сервисом и услугами по всему миру, предлагает вам воспользоваться уникальной возможностью реализовать этот фирменный опыт в органичную составляющую вашей повседневной жизни.
…
Предлагаются элитные виллы с бассейнами и садами.
Каждый дом будет построен в соответствии со вкусами покупателя. Вы сами сможете выбрать цветовую палитру, все предметы интерьера и мебель под заказ.
Резиденция располагает круглосуточной охраной и видеонаблюдением.
Окончание строительства - 1…
Надежный застройщикО комплексе:Расположенный на 284,800 кв.м, проект предлагает пять стильных вилл, выполненных в современном и балийском стилях. В комплексе представлены одно- и двухэтажные виллы с вариативными планировками и апартаменты с просторными метражами. Идеальная синергия роскошног…
Предлагаются виллы с бассейнами с морской водой, садами, террасами и гаражами.
Широкие земельные участки.
Окончание строительства - 4 квартал 2025 года.
Удобства и оснащение в доме
Система "умный дом"
Полностью оборудованная кухня (вытяжка, варочная панель, духовой шкаф, холодильник)
Стенн…
Проект будет состоять из кондоминиумов различного дизайна и тематики, виллы, пейзажного бассейна на крыше, тренажерного зала, СПА, японского ресторана, большого бассейна с водным садом, круглосуточного центра бессонной релаксации и развлечений с высококлассным дизайном в японском стиле. Этот…
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Для тех, кто мечтает о роскошном отдыхе или постоянном проживании в тропическом раю. Проект будет идеальным выбором для семей и людей, желающих инвестировать в престижную недвижимость.
О локации:
Botanica Lakeside II расположен на краси…
Комплекс апартаментов с видом на бассейны и небольшой тропический сад. Расположен в самом сердце Пхукета, всего в 850 метрах от пляжного клуба Catch Beach Club. Эксклюзивный комплекс отличается элегантностью дизайна и спокойной атмосферой окружающей природы.
В каждом апартаменте есть 1-2 спа…
Роскошные виллы в тайском стиле
Проект предлагает потрясающий выбор из 16 эксклюзивных роскошных вилл с бассейном.
Расположенные на просторных земельных участках, эти виллы предлагают от 3 до 4 спален.
Проект расположен в популярном районе Пасак. Это место с безмятежной и живописной о…
Experience a new standard of luxury with 3 & 5 bedroom Phuket pool villas at Banyan Tree Grand Residences. Situated between a serene lagoon and the white sands of Bang Tao Beach, these waterfront apartments fully embrace the beauty of the surrounding landscapes to create a magnificent reside…
До моря: 800 м, Надежный застройщикО комплексе:Новый проект на западном побережье Пхукета, в 800 м от пляжа Лаян, включает разнообразие юнитов от студий до 5BR с площадями от 38.8 до 629.3 м². Архитектура вдохновлена природой и устойчивыми решениями с террасами, панорамным остеклением и энер…
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Идеально для ценителей роскошного и комфортного проживания с потрясающими видами на Пхукете. Подходит для тех, кто ищет выгодные инвестиции в развивающемся регионе.
О локации:
Расположенные у Лайан Бич, на северном конце пляжа Бангтао н…
The New Legacy Of Sri Panwa Begins
Branded Luxury Mixed-Use Residence, Managed By Sri Panwa Phuket, World Renowned Luxurious Hotel & Residences Development For Over 20 Years.
Sri Panwa Lagoon offers 3BR, 4BR, 5BR & 6BR pool villa with a built-up area ranging from 565sqm to 572sqm and 3…
Предлагаются элитные современные виллы с балийском с бассейнами и видом на зеленые окрестности, просторными садами и комфортабельными зонами отдыха.
Резиденция располагает круглосуточной охраной и видеонаблюдением.
Расположение и объекты поблизости
Пляж Най Янг - 2,2 км (6 минут езды)
Межд…
Предлагаются просторные современные виллы с панорамным видом на море, большой террасой и бассейном, зонами отдыха и джакузи, ухоженными садами.
Резиденция является частью большого комплекса с торговыми центрами, полем для гольфа, барами и ресторанами.
Расположение и объекты поблизости
Недви…
Уникальная инвестиционная возможность в сердце Пхукета - стильные апартаменты, идеально сочетающие комфорт и доступность!
Полная меблировка!
Bamboo Forest представляет собой интересный вариант для тех, кто ищет жилье на Пхукете с акцентом на экологичность и комфорт. Этот проект может быть …
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Комфортный жилой комплекс в окружении тропических лесов и заповедных зон подойдёт как для личного проживания, так и для участия в арендной программе.
Философия проекта подразумевает использование экологичных материалов, оптимизацию пространства и сбережение природных ресурсов.
Арендная прогр…
Новый роскошный проект под управлением Radisson в пешей доступности от пляжа Банг Тао
Новый проект расположен на Банг Тао, рядом с живописным районом Лагуна. Здесь роскошные 5-звездочные отели окружены пышными зелеными полями для гольфа и стильными яхт-клубами.
Кондоминиум находится в …
ENJOY AN EXCLUSIVE EXPERIENCE
The VILLA MAYA is a family compound designed as an immersive yet modern retreat with tropical tone over the golden valued location where is worth for investment and living.
Villa Maya is an immersive, modern retreat with a tropical ambiance, nestled in a h…
Проект включает все для семейного досуга, спорта и активного отдыха.
Для заботы о природе Пхукета в строительстве применяются современные экологичные технологии.
В жилом комплексе есть апартаменты различной планировки: студии, стандартные апартаменты с 1–3 спальнями, дуплексы.
Особенности к…
Гармония от Wallaya Villas это инновационный жилой проект, разработанный для того, чтобы предложить исключительный опыт проживания. Расположенный на Пхукете, в тихом районе Пасак, Чернгталай, этот проект отличается уникальным сочетанием современный Архитектура и тропическая эстетика. Благода…
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит: Идеально для тех, кто ищет роскошь и уединение в окружении природы, вблизи пляжей Бангтао и Лаян.
О локации: Anchan Flora расположена на западном побережье Пхукета, рядом с пляжами Бангтао и Лаян, с быстрым доступом к району Лагуна.
О …
До моря 1500 м, Готов к заезду, Надежный застройщикО комплексе:Бутик-комплекс из 27 видовых апартаментов в 3 зданиях на живописном холме. Большие площади, частные бассейны и террасы. До пляжа Сурин — 1,5 км. Круглосуточная охрана, парковка, тренажерный зал с видом на море, ресепшен, общий ба…
Ozone Luxury Villas, двухэтажная вилла, состоящая из 5 современных частных роскошных вилл, имеет четыре-пять спален со всеми ванными комнатами, гардеробную, гостиную открытой планировки с окном во всю длину и высоким потолком, обеспечивающим прохладный бриз, большую столовую и кухню, террасу…
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Этот проект идеально подходит для тех, кто стремится насладиться роскошью и спокойствием на побережье Пхукета. Отличный выбор для взыскательных покупателей, ценящих высокие стандарты жизни и инвестиционную выгоду.
О локации:
Vista Del M…
Комплекс окружает пышная зелень и умиротворяющая атмосфера. В проекте апартаменты с выходом к бассейну, семейные лофты с бассейнами или просторные виллы с 2 или 3 спальнями и бассейнами. Особенность - на террасах в апартаментах есть японский сад в стиле ZEN.
В каждом доме установлена высокок…
Виллы с бассейном Trinity Village построены в современном роскошном стиле и станут прекрасным выбором как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду на время отпуска на Пхукете!
Доступна рассрочка!
Cовременные виллы с бассейном, которые сочетают в себе модернизм, минимализм и ар-…
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Агентство
DDA Real Estate
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ABOUT US
Sirisa Property Company Limited founded in 2005 to operate property development business, was established to be a company limited on December 22, 2018. Currently, the company operates property development business selling detached house, condominium, serviced apartment, and luxur…
Предлагаются таунхаусы с бассейнами, террасами и парковочными местами.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится на пляже Банг Тао, рядом с ресторанами, спа-центрами и гольф-клубом, в 20 минутах езды от международного аэропорта Пхукет
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Идеально для тех, кто стремится к роскошной и комфортной жизни рядом с пляжем. Подходит для семей и инвесторов, ищущих высокую доходность и стабильность.
О локации:
Расположен рядом с пляжем Бангтао, Пхукет. Удобная доступность к лучшим…
Все виллы имеют бассейн, кондиционер, встроенный шкаф, кухню, ландшафтный дизайн.
Пакет мебели можно купить по желанию.
Преимущества
Все налоги и плата за передачу собственности будут разделены 50/50 между застройщиком и покупателем.
Гибкая схема оплаты.
Расположение и объекты поблизости
…
Кондоминиум на первой линии уединенного пляжа
Новый масштабный проект кондоминиума на 927 юнитов строится в одной из самых интересных до сих пор неосвоенных локаций - у пляжа Найтон.
Место в первую очередь привлекает людей, стремящихся к уединению, ведь здесь вы не увидите толп туристо…
Благодаря более чем 30-летнему опыту работы в строительной отрасли, как в сфере жилья, так и в сфере кондоминиумов, мы
понимаем, что качество имеет первостепенное значение в строительных проектах. Спокойная жизнь на природе дает вам полный
отдых, помогая вам подготовиться к предстоящему дн…
Полная меблировкаО комплексе:Роскошный комплекс представляет собой 8 современных вилл с частными бассейнами, площадями от 450 кв.м. до 800 кв.м. В основе архитектурного дизайна лежит сочетание современной эстетики и тайских традиционных элементов, создавая атмосферу уюта и элегантности. Кажд…
Приватные виллы на берегу озера, в окружении гор и тропических лесов, являются идеальным выбором для тех, кто ценит гармонию с природой и не готов отказываться от городских удобств. В комплексе вы сможете насладиться широким спектром услуг и сервиса мирового класса, предназначенных для роско…
Закрытый комплекс предлагает 12 частных одноэтажных вилл, охраняемую территорию с контролируемым доступом и внутренней дорогой, 2 автоматических ворот для въезда и выезда. Он расположен среди национальных парков и пышных джунглей.
Период строительства - 8 месяцев.
Особенности квартир
Светлы…
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Идеально подходит для взыскательных инвесторов и любителей роскоши, стремящихся к комфортному и элегантному пребыванию во главе с природной красотой Пхукета.
О локации:
Alisha Grand находится в живописном районе Таланг, Пхукет. Таланг с…
Botanica Hillside - это престижный комплекс вилл, расположенный в спокойном районе Си Сунтхон, Тхаланг, Пхукет. В этом роскошном проекте представлено множество 3-4-спальных вилл, каждая из которых может похвастаться просторными планировками площадью от 323 до 479 квадратных метров. Спроектир…
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Mai Khao Beach Condotel идеален для тех, кто ищет усамненное роскошное проживание рядом с пляжем. Проект подходит как для семейного отдыха, так и для тех, кто хочет инвестировать в недвижимость с высоким потенциалом доходности.
О локаци…
Новый жилой комплекс располагается в пышном природном ландшафте с видом на безмятежные лагуны и дополняет новаторский проект Laguna Lakelands, предлагающий владельцам спокойное место, которое можно назвать домом, окружённое садами и лесами.
Жильцов ждут прекрасные роскошные кондоминиумы, доп…
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Прекрасный выбор для тех, кто ищет сочетание роскоши и спокойного отдыха в одном из самых живописных мест Пхукета. Идеально для семей, любителей гольфа, активного отдыха и тех, кто ценит высокий уровень комфорта.
О локации:
Проект Botan…
Роскошный бутик-кондоминиум состоит из 82 уютных апартаментов, созданных для того, чтобы предложить вам максимальный комфорт. Мы предлагает высококлассный отдых и тропическое спокойствие в оазисе района Сурин.
Особенности:
круглосуточный ресепшн
подземная охраняемая парковка
видеонаблюдение…
Жилой комплекс представляет собой арт-пространство для комфортной жизни, где каждая деталь продумана до мелочей, чтобы создать атмосферу роскоши в тропиках.
Погрузитесь в уникальный образ жизни, вдохновленный умиротворенным очарованием художественной галереи, где продуманная архитектура прин…
The Base Cherngtalay is a modern low-rise condominium project located in the desirable area of Choeng Thale, Thalang District, Phuket. The project consists of two 8-story buildings and is set on approximately 4 rai (6,400 square meters) of land, providing ample space for its residents. There…
Инвестиционно-привлекательный объект на живописном острове Пхукет! Эксклюзивные апартаменты и пентхаусы Garrya Residences, расположенные в живописном районе Банг Тао, Пхукет, Таиланд.
Доступна рассрочка!
Всего 100 метров до пляжа!
Апартаменты излучают уютную атмосферу, характеризующуюся б…
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Агентство
DDA Real Estate
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Виллы находятся в проекте с концепцией «город в городе» рядом с другой недвижимостью для отдыха, жизни, инвестиций.
Урбан виллы в стиле минимализм с технологиями "умного дома", собственными бассейнами и доступом к общей инфраструктуре ближайших кондоминиумов. В этом современном комплексе вил…
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Идеально подходит для тех, кто ценит роскошную жизнь в окружении природы. Проект привлекает инвесторов, ищущих высокодоходные и престижные объекты, а также покупателей, стремящихся к спокойствию и комфорту.
О локации:
Расположенный в жи…
До моря: 0 м, Гарантия дохода, Надежный застройщикО комплексе:Комплекс состоит из 16 небольших зданий по 3 этажа. В каждом здании по 6 юнитов: Premier Studio (32,25 м²), Deluxe One Bed (41 м²), возможно объединение двух юнитов в Deluxe Two Bed (73,25 м²). Все юниты с видом на море. Общая пло…
Предлагаются функциональные виллы с бассейнами, садами и парковочными местами.
Возможно приобретение с мебелью.
Окончание строительства - 3 квартал 2025 года.
Расположение и объекты поблизости
Пляж Чернг Талай - 4,7 км (8 минут)
Международная школа - 5,8 км (10 минут)
Международный аэропор…
«Принятие современного роскошного образа жизни на лоне природы в Botanica Modern Loft II»
Botanica Modern Loft II, последовавшая за проектом с огромным успехом Botanica Modern Loft, представляет собой виллу в стиле лофт, которая отвечает потребностям нового поколения, которое хочет удобства…
Новая ультра-роскошная недвижимость сочетает в себе великолепный ландшафт и индивидуальность комплекса. Это сочетание комфорта и естественности, которое гармонирует с образом жизни, о котором вы всегда мечтали. Этот комплекс, идеально интегрированный в престижный район, задуман как минималис…
Предлагаются трехуровневые апартаменты с прямым выходом на пляж и панорамными видами на море и горы. На верхнем уровне имеется бассейн.
Пентхаус имеет просторную террасу на крыше и панорамный бассейн.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится на живописном пляже Банг Тао, ряд…
До моря: 500 м, Гарантия дохода, Полная меблировка, Надежный застройщикО комплексе:Комплекс уединенных вилл на побережье Андаманского моря, каждая с отдельным бассейном, гостиной, обеденной зоной и кухней открытой планировки. Просторные спальни оснащены индивидуальными ванными комнатами. Вид…
Инфраструктура комплекса:
парк площадью 2 га
спортивный комплекс
симуляторы гольфа и лыж
супермаркеты
бутики
рестораны
школа
Окончание строительства:
1 фаза - 2026 год
весь проект - 2028 год.
Расположение и объекты поблизости
Пляжи Най Янг и Май Кхао— уединённое живописное место на северо…
До моря 1500 м, Готов к заездуО комплексе:На закрытой и охраняемой территории с балийским дизайном, погружающей в атмосферу отдыха, находятся обновленные виллы 2022-2023 года. Расположены виллы в престижном районе рядом с Лагуной и в 1,5 км от пляжа. Площадь вилл от 400 кв.м. Виды на бассейн…
Наши объекты предназначены для того, чтобы предоставить вам максимальную роскошную жизнь и удобство. Клуб предлагает идеальное место для отдыха с друзьями и семьей. Оставайтесь в форме с нашим полностью оборудованным тренажерным залом. Расслабьтесь после долгого дня в частной паровой сауне о…
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Идеально подходит для тех, кто ищет сочетание роскоши и спокойствия в тропическом рае. Проект для взыскательных покупателей, ценящих комфорт, безопасность и инвестиционную выгоду.
О локации:
Punyisa Villas Layan расположен недалеко от п…
Новый комплекс премиальных вилл в районе Пасак, состоящий из 37 современных тропических вилл. В проекте представлены двух- и трехэтажные дома с 3 и 5 спальнями. Каждая вилла сочетает в себе современную архитектуру с естественным светом и элегантным декором, высокие потолки и просторные терра…
Menara Hill Phuket — это роскошный жилой проект, вдохновленный традиционной марокканской архитектурой и дизайном. Проект состоит из 24 вилл, спроектированных с использованием сложных деталей и текстур, которые отражают марокканское наследие. Концепция природы интегрирована в виллы, чтобы сде…
Двухэтажные виллы с бассейном для проживания и долгосрочных инвестиций
Подробности о типе квартир
Эти две эксклюзивные виллы предлагают непревзойденную роскошь и комфорт, общая площадь составляет 511 квадратных метров, и доступно всего 2 квартиры.
Каждая квартира имеет два отличительны…
Элитная резиденция, расположенная рядом с пляжами Лайян и Банг Тао. Комплекс состоит из 4 шестиэтажных зданий и предлагает широкий выбор роскошных квартир с современным дизайном, обеспечивая высокий уровень комфорта. Есть апартаменты с различной планировкой от односпальных до трехспальных, а…
До моря 1300 м, Гарантия доходаО комплексе:Комплекс состоит из 26 двухэтажных квартир, каждая с собственным садом и бассейном. Доступны 3-х и 4-х спаленные юниты площадью до 300 кв.м. Вокруг домов построены высокие стены для максимальной приватности. Всего в 5 минутах ходьбы до северного пля…
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Идеальный выбор для тех, кто ищет уникальное сочетание роскоши и уединения. Подходит для индивидуального проживания, а также для семейного отдыха. Отличный вариант для взыскательных инвесторов, ценящих эксклюзивность и высокую доходность…
Бутик-кондоминиум в районе Банг Тао
Данный проект расположен в одной из самых востребованных локаций на Пхукете — Банг Тао открывает доступ ко всей насыщенной инфраструктуре района. Торговые центры, спа, лучшие пляжи, медицинские центры и международные школы находятся на комфортном расст…
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Идеально подходит для тех, кто ищет роскошное жилье в Пхукете с возможностью пассивного дохода. Этот проект создан для семей и инвесторов, ценящих комфорт и долгосрочные выгоды.
О локации:
Villa Qabalah расположена вблизи живописного пл…
Layan Green Park спроектирован специально для семей с детьми. А чтобы заботиться о природе Пхукета, в строительстве применяются современные экологичные технологии.
Проект строится рядом со знаменитой Лагуной, в 700 метрах от пляжа Лаян, северная часть пляжа Банг Тао. Лаян — это живописный…
Zenithy Luxe состоит всего из 9 роскошных вилл с частным бассейном с 3 - 4 спальнями в престижном районе Бангтао на северо-западном побережье Пхукета. Наши виллы предлагают уникальное сочетание современного дизайна с потрясающей природной красотой Таиланда. Высокие потолки и обилие окон погр…
До моря 1000 м, Гарантия доходаО комплексе:Роскошные виллы на Пхукете предлагают уникальные возможности для отдыха и инвестиций. Просторные современные виллы окружены живописными ландшафтами и озером, расположены всего в 1 км от пляжа Банг Тао.
Рядом находятся рестораны, фитнес-залы, спа-ц…
Инвестиционно-привлекательный объект! Прирост стоимости после завершения строительства – от 15% Среднегодовой прирост стоимости виллы от 5–10% Прибыль от долгосрочной аренды по текущему рынку от 400–500 тысяч бат в месяц, после вычета всех платежей (коммунальные и прочие).
Рассрочка! Самы…
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Агентство
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Layan Green Park 2: Экологический Комплекс Мирового Класса
Очарование природы острова Пхукет воплощено в Layan Green Park 2, уникальном апартаментном комплексе в районе Бангтао/Лаян. Всего в 750 метрах от живописного пляжа Банг Тао, он предлагает идеальное сочетание роскоши и экологии.…
Инвестируйте в экологически чистый кондоминиум на Пхукете с уникальным дизайном и высокими стандартами жизни! Это идеальные апартаменты для тех, кто ценит комфорт и заботится об экологии.
Доступна рассрочка!
Полная меблировка!
Всего 300 метров до пляжа!
The Zero BangTao - это реализация …
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Кому подходит:
Идеальный вариант для тех, кто хочет насладиться роскошной жизнью на тропическом острове. Проект подходит для семей, любителей природы и инвесторов, ищущих объект с высоким потенциалом доходности.
О локации:
Расположенные вблизи пляжа Б…
Инвестиционная возможность с высоким потенциалом дохода: уникальные виллы с частными бассейнами в живописном районе Най Янг на Пхукете!
Доступна рассрочка!
Потрясающие виды на побережье!
Phuvista 1 Naithon представляет собой ряд изысканно спроектированных вилл, гармонично интегрированных …
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Агентство
DDA Real Estate
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Предлагаются элитные виллы с бассейнами и садами.
Каждый дом будет построен в соответствии со вкусами покупателя. Вы сами сможете выбрать цветовую палитру, все предметы интерьера и мебель под заказ.
Резиденция располагает круглосуточной охраной и видеонаблюдением.
Окончание строительства - 1…
Роскошные виллы на Пхукете недалеко от пляжа Май Као
Первый интегрированный жилой комплекс на Пхукете, включающий в себя международный спортивный комплекс с бассейном олимпийского стандарта, двухэтажное клубное здание, спа и оздоровительный центр, трехэтажное здание, оборудованное для раз…
До моря 0 м, Гарантия дохода, Полная меблировка, Надежный застройщикО комплексе:Насладитесь роскошью у моря в нашем комплексе на пляже Май Кхао, Пхукет. Мы предлагаем студии, 1- и 2-комнатные апартаменты с площадями от 41 до 127 кв.м., выполненные в элегантном скандинавском стиле. Большинств…
Предлагаются современные комфортабельные меблированные виллы в азиатском стиле.
Резиденция располагает торговым центром, ресторанами, спа-центром.
Окончание строительства - 2024 год.
Удобства и оснащение в доме
Встроенная кухня
Кондиционеры
Сантехника
Расположение и объекты поблизости
П…
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Кому подходит:
Идеально для взыскательных инвесторов и семей, ценящих сочетание роскоши, комфорта и стратегического расположения в Пхукете.
О локации:
Mono Champaca находится в престижном районе Таланг, на севере Пхукета. В непосредственной близости р…
Полная меблировкаО комплексе:Эксклюзивный закрытый проект включает 8 вилл с частными участками от 314 до 386 м². Каждая вилла оборудована частным бассейном (9,5х3,5 м), джакузи-спа, открытой обеденной зоной, 2 парковками, террасой на крыше, большой кухней с островом, гостиной с высокими пото…
На территории жилого комплекса есть 2 больших бассейна, сад, детская площадка, клубный дом, супермаркет, огромное озеро 25000 м2, частная дорога на пляж, автобус в/из аэропорта.
Удобства и оснащение в доме
Клиентам предоставляется множество вариантов: от обычной мебели до мебели премиум-кла…