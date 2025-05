Жилой комплекс Новая экологичная резиденция с бассейном, детским клубом и удобным доступом к пляжу Банг Тао, Пхукет, Таиланд

Кондоминиум The Zero Bangtao переосмысливает жизнь на Пхукете, придавая первостепенное значение экологичности. Каждый элемент дизайна комплекса сконцентрирована на экологии без потери комфорта и элегантности. Познакомьтесь с эксклюзивной инфраструктурой The Zero Bangtao, где экологичный образ жизни сливается воедино с современным удобством.

The Zero Bang Tao - это первый на Пхукете проект без использования пластика, который является образцом экологической культуры. Мы отказались от использования одноразового пластика, тем самым устраняя последствия для окружающей среды и предлагая жильцам "добрый" дом.

25-метровый бассейн

современный тренажерный зал

спа-центр (сауна, парная, ледяная баня)

коворкинг

детский клуб

электрический шаттл для легкого доступа к пляжу Банг Тао

2-уровневая подземная парковка

консьерж-сервис

круглосуточная охрана

Начало строительства - октябрь 2024 года.

Окончание строительства - 4 квартал 2026 года.

Расположение и объекты поблизости

Комплекс находится рядом с лучшими ресторанами Пхукета, теннисными кортами мирового уровня, премиальными полями для гольфа и предлагает вам не просто комфорт, а непревзойденный уровень жизни.