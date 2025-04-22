Жилой комплекс Новая экологичная резиденция с бассейном, детским клубом и удобным доступом к пляжу Банг Тао, Пхукет, Таиланд

Кондоминиум The Zero Bangtao переосмысливает жизнь на Пхукете, придавая первостепенное значение экологичности. Каждый элемент дизайна комплекса сконцентрирована на экологии без потери комфорта и элегантности. Познакомьтесь с эксклюзивной инфраструктурой The Zero Bangtao, где экологичный образ жизни сливается воедино с современным удобством.
The Zero Bang Tao - это первый на Пхукете проект без использования пластика, который является образцом экологической культуры. Мы отказались от использования одноразового пластика, тем самым устраняя последствия для окружающей среды и предлагая жильцам "добрый" дом.
Начало строительства - октябрь 2024 года.
Окончание строительства - 4 квартал 2026 года.Расположение и объекты поблизости
Комплекс находится рядом с лучшими ресторанами Пхукета, теннисными кортами мирового уровня, премиальными полями для гольфа и предлагает вам не просто комфорт, а непревзойденный уровень жизни.