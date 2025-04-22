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  4. Жилой комплекс Новая экологичная резиденция с бассейном, детским клубом и удобным доступом к пляжу Банг Тао, Пхукет, Таиланд

Жилой комплекс Новая экологичная резиденция с бассейном, детским клубом и удобным доступом к пляжу Банг Тао, Пхукет, Таиланд

Choeng Thale, Таиланд
от
$223,031
19.05.2025
$223,031
18.05.2025
$223,497
17.05.2025
$224,170
16.05.2025
$222,058
14.05.2025
$223,978
13.05.2025
$224,136
11.05.2025
$224,128
10.05.2025
$223,671
09.05.2025
$223,937
08.05.2025
$223,604
07.05.2025
$223,281
14.04.2025
$218,674
13.04.2025
$218,802
12.04.2025
$217,685
11.04.2025
$219,881
10.04.2025
$216,475
09.04.2025
$219,312
08.04.2025
$218,794
07.04.2025
$220,584
06.04.2025
$220,604
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17
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 22313
ID новостройки на Realting
In CRM: 2395781
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг
  • Город
    Чонг Тале
  • Город
    Choeng Thale

О комплексе

Кондоминиум The Zero Bangtao переосмысливает жизнь на Пхукете, придавая первостепенное значение экологичности. Каждый элемент дизайна комплекса сконцентрирована на экологии без потери комфорта и элегантности. Познакомьтесь с эксклюзивной инфраструктурой The Zero Bangtao, где экологичный образ жизни сливается воедино с современным удобством.

The Zero Bang Tao - это первый на Пхукете проект без использования пластика, который является образцом экологической культуры. Мы отказались от использования одноразового пластика, тем самым устраняя последствия для окружающей среды и предлагая жильцам "добрый" дом.

  • 25-метровый бассейн
  • современный тренажерный зал
  • спа-центр (сауна, парная, ледяная баня)
  • коворкинг
  • детский клуб
  • электрический шаттл для легкого доступа к пляжу Банг Тао
  • 2-уровневая подземная парковка
  • консьерж-сервис
  • круглосуточная охрана

Начало строительства - октябрь 2024 года.

Окончание строительства - 4 квартал 2026 года.

Расположение и объекты поблизости

Комплекс находится рядом с лучшими ресторанами Пхукета, теннисными кортами мирового уровня, премиальными полями для гольфа и предлагает вам не просто комфорт, а непревзойденный уровень жизни.

Местонахождение на карте

Choeng Thale, Таиланд

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Жилой комплекс Новая экологичная резиденция с бассейном, детским клубом и удобным доступом к пляжу Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$223,031
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