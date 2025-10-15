Жилой комплекс Pre - Sale! Проект Dcondo Cove Phuket в районе Кату.

Dcondo Cove Phuket - новый жилой комплекс от девелопера Sansiri, одного из самых надёжных и узнаваемых брендов Таиланда.

Проект расположен в районе Kathu - географическом центре острова, рядом с торговыми центрами Central Festival Phuket, Tesco Lotus, гольф-полями и главными магистралями.

На территории — просторный бассейн с джакузи, фитнес, йога-зона, коворкинг, прачечные, ландшафтные сады и зона отдыха. Безопасность обеспечивается 24/7, есть парковка и EV-зарядки.

Комплекс состоит из четырех 8-и этажных зданий, всего 862 юнита - квартиры студии с одной (1+1) и двумя (2+1) спальнями площадью от 25 м2 до 52 м2.

Квартиры оформлены в элегантном средиземноморском стиле с использованием теплых оттенков и натуральных материалов. Просторные комнаты, современная кухня и большие окна создают комфортное пространство с видом на зелень и пейзажи.

Проект ориентирован на резидентов и инвесторов, ищущих комфортное жильё с потенциалом роста стоимости.

Dcondo Cove — идеальное решение для жизни в центре Пхукета и арендных инвестиций в долгосрочной перспективе.

Программа Rental Pool: от Plast Property (30 лет опыта).

Планировки и цены:

Studio (25 м2) - цена от 2 400 000 ฿

1BR (от 28 м2) - цена от 2 730 000 ฿

1BR+ (52 м2) - цена от 4 570 000 ฿

Первый взнос 30%

Без% рассрочка до конца строительства.

Окончание строительства: 4-й квартал 2027 года.

Инфраструктура:

Бассейн с джакузи

Ландшафтные сады

Зона отдыха

Фитнес

Йога-зона

Коворкинг

Прачечные

Парковка и EV-зарядки

Охрана 24/4

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.