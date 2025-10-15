  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Катху
  Жилой комплекс Pre - Sale! Проект Dcondo Cove Phuket в районе Кату.

Жилой комплекс Pre - Sale! Проект Dcondo Cove Phuket в районе Кату.

Кату, Таиланд
от
$73,200
9
ID: 32713
ID новостройки на Realting
In CRM: 005139
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 23.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Катху
  • Город
    Кату

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Dcondo Cove Phuket - новый жилой комплекс от девелопера Sansiri, одного из самых надёжных и узнаваемых брендов Таиланда.

Проект расположен в районе Kathu - географическом центре острова, рядом с торговыми центрами Central Festival Phuket, Tesco Lotus, гольф-полями и главными магистралями.

На территории — просторный бассейн с джакузи, фитнес, йога-зона, коворкинг, прачечные, ландшафтные сады и зона отдыха. Безопасность обеспечивается 24/7, есть парковка и EV-зарядки.

Комплекс состоит из четырех 8-и этажных зданий, всего 862 юнита - квартиры студии с одной (1+1) и двумя (2+1) спальнями площадью от 25 м2 до 52 м2.

Квартиры оформлены в элегантном средиземноморском стиле с использованием теплых оттенков и натуральных материалов. Просторные комнаты, современная кухня и большие окна создают комфортное пространство с видом на зелень и пейзажи.

Проект ориентирован на резидентов и инвесторов, ищущих комфортное жильё с потенциалом роста стоимости.
Dcondo Cove — идеальное решение для жизни в центре Пхукета и арендных инвестиций в долгосрочной перспективе.

Программа Rental Pool: от Plast Property (30 лет опыта).

Планировки и цены:

  • Studio (25 м2) - цена от 2 400 000 ฿
  • 1BR (от 28 м2) - цена от 2 730 000 ฿
  • 1BR+ (52 м2) - цена от 4 570 000 ฿

Первый взнос 30%
Без% рассрочка до конца строительства.

Окончание строительства: 4-й квартал 2027 года.

Инфраструктура:

  • Бассейн с джакузи
  • Ландшафтные сады
  • Зона отдыха
  • Фитнес
  • Йога-зона
  • Коворкинг
  • Прачечные
  • Парковка и EV-зарядки
  • Охрана 24/4

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Кату, Таиланд

