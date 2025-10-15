Жилой комплекс Pre - Sale! Проект Dcondo Cove Phuket в районе Кату.

Dcondo Cove Phuket - новый жилой комплекс от девелопера Sansiri, одного из самых надёжных и узнаваемых брендов Таиланда.
Проект расположен в районе Kathu - географическом центре острова, рядом с торговыми центрами Central Festival Phuket, Tesco Lotus, гольф-полями и главными магистралями.
На территории — просторный бассейн с джакузи, фитнес, йога-зона, коворкинг, прачечные, ландшафтные сады и зона отдыха. Безопасность обеспечивается 24/7, есть парковка и EV-зарядки.
Комплекс состоит из четырех 8-и этажных зданий, всего 862 юнита - квартиры студии с одной (1+1) и двумя (2+1) спальнями площадью от 25 м2 до 52 м2.
Квартиры оформлены в элегантном средиземноморском стиле с использованием теплых оттенков и натуральных материалов. Просторные комнаты, современная кухня и большие окна создают комфортное пространство с видом на зелень и пейзажи.
Проект ориентирован на резидентов и инвесторов, ищущих комфортное жильё с потенциалом роста стоимости.
Dcondo Cove — идеальное решение для жизни в центре Пхукета и арендных инвестиций в долгосрочной перспективе.
Программа Rental Pool: от Plast Property (30 лет опыта).
Планировки и цены:
Первый взнос 30%
Без% рассрочка до конца строительства.
Окончание строительства: 4-й квартал 2027 года.
Инфраструктура:
Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.