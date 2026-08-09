Новостройки в Катху, Таиланд

Камала, Таиланд

Стильные таунхаусы недалеко от моря С этим проектом ваша мечта о жизни в собственном доме в шаговой доступности от моря может стать реальностью,комплекс таунхаусов совмещает в себе удобство жизни в собственном просторном доме. Камала имеет славу семейного района, здесь спокойствие и разме…