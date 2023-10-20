Новостройки в Катху, Таиланд

Нетания, Израиль

от €61,854

Идеальное предложение для тех, кто мечтает о зимовке в Таиланде с семьёй и рассматривает для жизни спокойный и комфортный район в центре острова. Резиденция располагает большим 35-метровым бассейном с детской зоной, клубом, тренажерным залом, садом, зоной коворкинга, беспроводным интернетом, парковкой, круглосуточной охраной и видеонаблюдением. Сдача: сентябрь 2024 Особенности квартир Юниты оборудованы кухонной техникой и приборами, телевизором, комплектом штор, полотенец и постельного белья, а также подготовленными комплектами мебели от застройщика. Преимущества Доступен фрихолд (по иностранной квоте осталось около 100 квартир). Возможна рассрочка (35% — первый взнос, 65% — во время сдачи проекта). Расположение и объекты поблизости Главный плюс Кату — это наличие абсолютно всей инфраструктуры для жизни. ЖК из 3 корпусов в 5-10 минутах езды до аквапарка Andamanda, гольф-клуба Red Mountain, университета Prince of Songkhla, международных школ, магазинов, ТЦ, больницы Bangkok Hospital и пляжа Патонг. Недвижимость находится рядом с центром города и достопримечательностями. Торговый центр - 5 минут Гольф-клуб - 5 минут Университет - 5 минут Центр Пхукета - 7 минут Пляж Патонг - 10 минут