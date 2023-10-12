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Таиланд
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Дома с видом на море в Таиланде
Провинция Пхукет
1814
Пхукет
1758
Чонбури
23
Паттайя
22
Кхок Клой
10
Кату
8
Патонг
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Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, новое здание
Пхукет, Таиланд
3
4
31 849 м²
OFFPLAN. Pre-Sale Price! Offering expansive views over Naiyang and Maikhao Beaches, these we…
Цена по запросу
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Пхукет, Таиланд
4
4
296 м²
RESALE. Set high on this exclusive estate, offering stunning views of the luxurious landscap…
€694,834
Рекомендовать
Таунхаус с видом на море, в центре города, с видом на горы
Паттайя, Таиланд
Современный таунхаус, расположенный на тихой улице в нескольких минутах от пляжа, в районе П…
Цена по запросу
Рекомендовать
Таунхаус с видом на море, в центре города, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупку…
Цена по запросу
Рекомендовать
Таунхаус с видом на море, в центре города, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
Первоклассный таунхаус жилом комплексе Kata Top View, расположенный в районе Карон. В апарта…
Цена по запросу
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Пхукет, Таиланд
4
6
74 121 м²
RESALE. Price reduced from THB118M to THB98.5M! Luxury island living in a stunning villa wit…
€2,53 млн
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с видом на море, с парковка, с c ремонтом
Пхукет, Таиланд
3
2
172 м²
2
Наши дома предоставляют доступ к различным видам обучения, включая мед курсы, спа-процедуры,…
€228,652
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Пхукет, Таиланд
4
2
301 м²
1
📊 Отличный вариант недвижимости для жизни или сдачи в аренду на Пхукете 🌊 Комплекс частны…
€183,544
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с парковка, с c ремонтом
Пхукет, Таиланд
4
2
370 м²
2
Вилла на Банг Тао - это идеальное место для тех, кто ищет уединенный и комфортабельный отдых…
€590,990
Рекомендовать
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
4
4
2
Предлагаем уникальный проект The Prospect Pattaya – престижное комьюнити, которое заслуживае…
€806,052
Рекомендовать
Дом 6 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
6
731 м²
Представленная вилла– это жемчужина Пхукета. Она воплощает в себе красоту архитектуры, место…
€1,30 млн
Рекомендовать
Дом 6 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Бан Ката, Таиланд
6
1 847 м²
Великолепная вилла, расположенная на вершине холма на западном побережье Пхукета. С нее откр…
€2,37 млн
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море
Паттайя, Таиланд
4
2
280 м²
3
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупк…
€262,872
Рекомендовать
Вилла 5 спален с парковкой, с балконом, с мебелью
Пхукет, Таиланд
5
6
1 005 м²
RESALE. Отличная и безупречная вилла с видом на запад с бассейном с обширным видом на море, …
€2,26 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
5
1 080 м²
Новый современный проект представляет собой комплекс из восьми изысканных роскошных вилл, ид…
€2,86 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
3
656 м²
Новый проект от застройщика элитной недвижимости, представляет собой шесть частных вилл расп…
€1,04 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
3
656 м²
Новый проект от застройщика элитной недвижимости, представляет собой шесть частных вилл расп…
€1,10 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Патонг, Таиланд
3
460 м²
3
Это уникальный пляжный дом с современным дизайном, расположенный на холме Калим прямо у моря…
€2,56 млн
Рекомендовать
Дом 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Патонг, Таиланд
2
273 м²
3
Роскошный пентхаус с двумя спальнями в элитном комплексе станет прекрасным местом для прожи…
€1,11 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Пхукет, Таиланд
3
386 м²
5
Уникальные апартаменты площадью 386 кв.м на холме около пляжа Сурин. Будучи частью престижно…
€1,52 млн
Рекомендовать
Дом 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Пхукет, Таиланд
2
186 м²
Уникальные апартаменты площадью 186 кв.м на холме около пляжа Сурин. Будучи частью престижно…
€634,000
Рекомендовать
Дом 6 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
6
974 м²
Приглашаем вас познакомиться с вашим потенциальным идеальным домом на острове Пхукет. Этот н…
€2,33 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
3
360 м²
Виллы, расположенные на западной стороне холма и окруженные национальным парком, предлагают …
€700,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
4
700 м²
Виллы, расположенные на западной стороне холма и окруженные национальным парком, предлагают …
€1,48 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
4
580 м²
Виллы, расположенные на западной стороне холма и окруженные национальным парком, предлагают …
€1,17 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
5
1 129 м²
Новый проект, состоящий из ультрароскошных вилл с бассейнами, уникально расположен на склоне…
€3,01 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
4
625 м²
Новый проект, состоящий из ультра-роскошных вилл с бассейнами, уникально расположен на склон…
€1,90 млн
Рекомендовать
Дом 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
2
154 м²
8
Роскошный пентхаус в данном кондоминиуме – отличное место для большой семьи или короткого от…
€679,500
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Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Патонг, Таиланд
3
144 м²
3
Роскошные трехкомнатные апартаменты в элитном комплексе станут отличным местом для большой с…
€497,000
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Дом 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Патонг, Таиланд
2
140 м²
3
Роскошные апартаменты с двумя спальнями в элитном комплексе станут прекрасным местом для сем…
€555,000
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