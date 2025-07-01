Жилой комплекс Курортный комплекс элитной недвижимости в 500 метрах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд

Эксклюзивный комплекс будет состоять из нескольких кластеров.
Andaman Riviera by Radisson Individuals - кондо-отель под управлением всемирно известной отельной группы Radisson. Срок сдачи – 4 квартал 2023 года.
Минимальная цена (студия 33,67 м2 в Leasehold) - $165,000.
Ориентировочная доходность от аренды - $15,000 в год при заполняемости 67%. Годовая арендная доходность на инвестиции – 8,8%.
Окупаемость – 5,5 лет с учетом роста стоимости к концу сдачи, капитализации 4,9% в год и арендной доходности.
Возможности по рассрочке: 50% первый платеж и далее ежемесячный платеж 25%, 15%, 10%. Скидка 5% при 100% оплате.
Andaman Boutique Residences - просторные трехспальные апартаменты от 218 до 302 м2 с собственным бассейном, террасой, зоной BBQ в каждом номере. Срок сдачи – 4 квартал 2026 года.
Минимальная цена (3 спальни 218,2 м2 в Leasehold) - $774,390.
Ориентировочная доходность от аренды - $66,300 при заполняемости 65%. Годовая арендная доходность на инвестиции – 8%.
Возможности по рассрочке: первый платёж 35%, далее рассрочка на 2 года (10%, 15%, 15%, 15%, 10%).Удобства и оснащение в доме
Банг Тао - самый развитый район на Пхукете, включающий 7 км песчаных пляжей, супермаркеты и рестораны, спортивную инфраструктуру, пляжные клубы, тематические и аква-парки. Всего за 30 минут можно добраться до аэропорта.