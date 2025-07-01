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Жилой комплекс Курортный комплекс элитной недвижимости в 500 метрах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд

Choeng Thale, Таиланд
от
$301,731
;
18
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
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ID: 27042
ID новостройки на Realting
In CRM: 2331538
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 18.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг
  • Город
    Чонг Тале
  • Город
    Choeng Thale

О комплексе

Эксклюзивный комплекс будет состоять из нескольких кластеров.

Andaman Riviera by Radisson Individuals - кондо-отель под управлением всемирно известной отельной группы Radisson. Срок сдачи – 4 квартал 2023 года.

Минимальная цена (студия 33,67 м2 в Leasehold) - $165,000.

Ориентировочная доходность от аренды - $15,000 в год при заполняемости 67%. Годовая арендная доходность на инвестиции – 8,8%.

Окупаемость – 5,5 лет с учетом роста стоимости к концу сдачи, капитализации 4,9% в год и арендной доходности.

Возможности по рассрочке: 50% первый платеж и далее ежемесячный платеж 25%, 15%, 10%. Скидка 5% при 100% оплате.

Andaman Boutique Residences - просторные трехспальные апартаменты от 218 до 302 м2 с собственным бассейном, террасой, зоной BBQ в каждом номере. Срок сдачи – 4 квартал 2026 года.

Минимальная цена (3 спальни 218,2 м2 в Leasehold) - $774,390.

Ориентировочная доходность от аренды - $66,300 при заполняемости 65%. Годовая арендная доходность на инвестиции – 8%.

Возможности по рассрочке: первый платёж 35%, далее рассрочка на 2 года (10%, 15%, 15%, 15%, 10%).

Удобства и оснащение в доме
  • Натуральный широкоформатный мрамор
  • Экологичные стеновые панели
  • Влагостойкая штукатурка Terraco
  • Широкоформатный керамогранит с антискользящим эффектом
  • Перегородки из цельных плит
  • Оцинкованные, противопожарные двери
  • Столешница из камня
  • Два кондиционера
  • Бойлер в каждой квартире
Инфраструктура
  • Рестораны, бары, кафе и пекарня
  • Бассейны
  • Детский сад, детский клуб и игровая площадка
  • Ко-воркинг и конференц-зал
  • Прачечная
  • Прокат автомобилей и экскурсии
  • Йога, фитнес, спортзалы, спортивный инвентарь
  • Кино, боулинг, бильярд
Расположение и объекты поблизости

Банг Тао - самый развитый район на Пхукете, включающий 7 км песчаных пляжей, супермаркеты и рестораны, спортивную инфраструктуру, пляжные клубы, тематические и аква-парки. Всего за 30 минут можно добраться до аэропорта.

Местонахождение на карте

Choeng Thale, Таиланд

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Жилой комплекс Курортный комплекс элитной недвижимости в 500 метрах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$301,731
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DDA Real Estate
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