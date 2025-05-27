Ви Чит, Таиланд

Отличный вариант для сдачи в аренду и отдыха в собственной резиденции несколько недель в году. Комплекс состоит из 2 восьмиэтажных зданий с коворкингом, прачечной, бассейном, паркингом, фитнес-зоной, садами с зонами отдыха. Комплекс строит один из крупнейших застройщиков Таиланда. Всего на с…