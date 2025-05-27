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Next Point Condominium — комфорт и инвестиции на юге Пхукета
Современный жилой комплекс в престижном районе Раваи, всего в 7 минутах от пляжа Най Харн.
Проект включает 4 здания, 4 бассейна (940 м²), фитнес-центр, квартиры с видом на море и горы, покрытые тропиками, подземную парковку и б…
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Застройщик
Некст Пойнт Кондоминиум
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Babylon Sky Garden II расположен на южной оконечности острова Пхукет в престижном месте рядом с пляжем
Раваи, откуда открывается потрясающий вид на залив Чалонг и остров Ко Лон на заднем плане.
Площадь участка: около 3,200 кв.м.
49 квартир на 5ти этажах.
Парковка: автостоянка 36, мо…
Гарантия доходаО комплексе:Двухэтажные отдельно стоящие дома размером от 178 м² до 248 м² размещены среди тропической природы и отлично подходят как для маленьких, так и для больших семей. Каждый участок имеет возможность добавить частный бассейн. Комплекс включает клубный дом с общим бассей…
Это бутиковый кондоминиум премиум-класса с пятизвездочным сервисом и прекрасным видом на Андаманское море, расположенный в самом сердце района Раваи. В 7-15 минутах езды находятся знаменитые пляжи Пхукета Раваи, Най Харн, Ката и Карон.
Инфраструктура Harmony заботится о каждом аспекте гар…
Предлагаются виллы с террасами, бассейнами, садами и парковочными местами.
Расположение и объекты поблизости
Рынок морепродуктов - 3,3 км
Пляж Най Харн - 4,2 км
Пирс Чалонг - 4,9 км
Мыс Промтеп - 6,2 км
Кондоминиум с захватывающим видом на море
Этот новый роскошный кондоминиум в районе Равай на 40 квартир выделяется захватывающим видом на море и приватностью.
Выдающийся современный дизайн здесь, сочетается с современными строительными технологиями и использованием премиальных материал…
В современном кондоминиуме с бассейном на крыше, подземной парковкой и консьерж-сервисом резиденты будут наслаждаться тишиной и спокойствием, любуясь восхитительной красотой морских пейзажей.
Архитектура комплекса характеризуется практичностью, экологичностью и сдержанностью кубических форм.…
Стиль Palmetto – это традиционные формы азиатской архитектуры, утопающие в зелени и буйстве натуральных красок. При разработке проекта дизайнеры вдохновлялись идеей жизни в оазисе. Смелые дизайнерские решения позволили создать теплую и умиротворенную атмосферу, схожую с той, что ощущаешь на …
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Идеально подходит для долгосрочных резидентов и отдыхающих с большими семьями, ищущих гармоничное сочетание комфортного и экологичного проживания в роскошной обстановке.
О локации:
Расположение Hightone Seaview Villas and Garden в Корон…
Используйте по максимуму омолаживающую силу природы. Позвольте себе перенестись на спокойный берег пляжа Ката. Путь окружающая природа вдохновит вас, наполняя душу обновлением.
Лобби
Коворкинг
Фитнес-центр
Бассейн с зоной отдыха
Зал для мероприятий
Игровая комната
Парная
Сад с беседками
Сад…
Maestro Luxury - это проект с 24 просторными апартаментами люкс-класса и уникальными удобствами для собственников и гостей комплекса.
Проект расположен по адресу: 32, Choeng Thale, Thalang District, Phuket 83110, Таиланд.
Роскошные апартаменты с исключительными интерьерами, изюминками …
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До моря 1200 м, Гарантия дохода, Полная меблировка, Надежный застройщикО комплексе:Представляем новый 8-этажный кондоминиум с 218 юнитами, включая студии, 1 и 2 спальни. Просторные пентхаусы на верхних этажах. Пространства варьируются от современных студий до роскошных пентхаусов. Управляетс…
Полная меблировкаО комплексе:Современный кондоминиум в районе Чалонг, Пхукет, состоит из 2 зданий по 7 этажей и 241 юнита. Типы квартир: Superior Studio, One Bedroom, Two Bedroom и Three Bedroom. Площади варьируются от 29.23 до 96.07 кв. м. 10% юнитов имеют доступ к бассейну, 50% предлагают …
До моря 550 м, Гарантия доходаО комплексе:Комфортные квартиры для отдыха или долгосрочного пребывания на юге Пхукета. Уютный бутик-комплекс с просторными апартаментами от 45 кв.м. Комплекс включает кафе на крыше, бар, спортивный зал, СПА, бассейн, террасу и парковку. Панорамные виды на бассе…
Ожидаемый громкий проект Title от любимого многими застройщика Rhom Bho Property на Пхукете.
Проект будет уделять особое внимание комфорту и удовлетворению потребностей жильцов: проектирование с учётом приватности, использование высококачественных материалов. Визуальная часть будет вызывать …
Большой застройка на Карон-Хилл, всего в 800 метрах от пляжа Карон, этот комплекс кондоминиумов вида моря был концептуализирован, чтобы напоминать 5-звездочный отель в Пхукете. Расположенная в рамках комфортной досягаемости удобств и достопримечательностей, ценная собственность вида моря дол…
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Khram Villas – Karon подходит для тех, кто стремится к уникальной роскоши и уединению, идеально подойдет для семейного отдыха или как инвестиция с высоким потенциалом дохода.
О локации:
Виллы расположены в живописной зоне рядом с пляжам…
VIP Galaxy - это роскошное сообщество виллы, расположенное рядом с пляжами Равай и Най Харн на юге Пхукета.
Выберите между 4 различными стилями вилл на продажу с 2 - 3 спальнями и 206 - 272 квадратными метрами в помещении и на открытом воздухе. Каждая вилла поставляется с частным бассейно…
Зарубежная недвижимость от 40 000$. Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
…
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Новый проект класса Deluxe в районе Равай
Новый клубный дом класса deluxe недалеко от набережной Раваи с двумя бассейнами, видовой крышей и рестораном на территории начал строиться одним из самых надежных и хорошо зарекомендовавшим себя в прошлом застройщиком острова.
Жилой комплекс ра…
До моря 100 м, Полная меблировка, Надежный застройщикО комплексе:Новый кондоминиум площадью от 47 до 93 кв.м. в Карон-Бич на западном побережье Пхукета. Комплекс состоит из 9 зданий с апартаментами с 1 и 2 спальнями. Включает зоны отдыха, ресепшен, тренажерный зал и видовой бассейн. На крыша…
Зарубежная недвижимость от 40 000$. Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
…
9
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Проект роскошных вилл премиум класса в оживленном центра Карона, Пхукет. Комплекс является великолепным примером современной тропической архитектуры, которая гармонично сочетает современный дизайн и природную красоту Андаманского моря.
Виллы выполнены в современной тропическом стиле и имеют …
До моря 300 м, Гарантия дохода, Полная меблировка, Надежный застройщикО комплексе:Эксклюзивные апартаменты в 300 м от пляжа предлагают 1-2-спальные квартиры и студии. Уникальная архитектура с изогнутыми линиями символизирует морские волны. На крыше расположены бар, фитнес-зал и бассейн infin…
Зарубежная недвижимость от 40 000$. Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
-…
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Особенность объекта: Комплекс сдан в мае 2020. Известен своими двумя лучшими ресторанами на пляже Раваи. Застройщик предлагает арендную программу 70/30 %
В комплексе: Современный и стильный шестиэтажный кондоминиум, воплощающий в себе высочайшие стандарты качества, архитектуры и интерьер-…
Laguna Beachside - это потрясающий проект кондоминиума, разработанный Laguna property.
Комплекс расположен по адресу: 394, ถนน ศรีสุนทร Cherngtalay, Thalang District, Phuket 83110, Таиланд
Проект состоит из 4 зданий по 5 этажей в каждом, и все они связаны друг с другом.
В каждом доме …
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Зарубежная недвижимость от 40 000$. Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
…
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Кому подходит:
VIP Galaxy Rawai Villas идеально подойдут для тех, кто ищет сочетание роскоши, комфорта и выгодных инвестиций. Этот проект создан для взыскательных владельцев, ценящих высокий уровень жизни и стабильный доход.
О локации:
Расположенный в…
До моря 700 м, Надежный застройщикО комплексе:Проект сочетает современный дизайн с природной гармонией, располагая двумя 8-этажными зданиями. Всего 228 юнитов, от студий до 3-спальных квартир, площадью от 33.50 до 165.00 кв.м. Обширные окна предоставляют открытые виды на море. Уникальные арх…
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Идеально подходит для тех, кто хочет сочетать роскошный отдых с инвестиционными возможностями. Проект создан для взыскательных клиентов, ценящих комфорт и стабильный доход от аренды.
О локации:
Расположенный всего в нескольких сотнях ме…
Botanica Forestique - это комплекс состоящий 27 вилл в современном роскошном дизайне, с площадью земли от 674 до 1168 м², а застроенная площадь начинается от 424 - 567 м².
С 3 и 4 спальнями и 5-6 ванными комнатами.
Комплекс расположен в Теп Красаттри, Пхукет.
Неподалёку имеется множеств…
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Шикарные апартаменты в новом жилом комплексе THE BASE BUKIT, расположенном в самом центре города Пхукет!
Инвестиционно-привлекательный объект! Высокий потенциал арендного дохода!
Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду!
Есть рассрочка!
Особенно…
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California Rawai - это роскошный клубный дом премиум-класса, созданный для тех, кто ценит высокий уровень комфорта, утонченность и эксклюзивность. Проект представляет собой идеальное сочетание современной архитектуры, стильного дизайна и привлекательного расположения на острове Пхукет.
Пр…
Предлагаются просторные меблированные апартаменты с полным обслуживанием и видом на побережье. Некоторые квартиры имеют террасы с джакузи.
Резиденция располагает двумя бассейнами, тренажерным залом, рестораном и баром, спа.
Преимущества
Ежегодный доход 8% в течение 3 лет.
Расположение и об…
Добро пожаловать в Храм Пхукет - роскошная недвижимость для продажи в Пхукете. Расположенный в двух разных основных местах, все на просторных земельных участках и уникально спроектированные в смеси современного стиля. ' Khram ' предлагает именно это. Вилла находится всего в нескольких минута…
Комфортный кондоминиум для жизни круглый год, для сдачи в аренду и пассивного дохода. Рядом с пляжем Ката, в уютном и спокойном месте.
В проекте есть апартаменты с 1-2 спальнями. Большинство квартир с видом на море, горы и джунгли.
Отличный выбор для семейного или романтического отдыха, а та…
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация.
Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход …
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Резиденция располагает ресторанами и барами, спа-центром, игровой комнатой, детской площадкой, тренажерным залом, зоной отдыха, бассейном, конференц-залом, банкетным залом, клубом, парковкой, круглосуточной охраной.
Преимущества
Ежегодный доход 6% в течение первых 2 лет.
Расположение и объ…
Инвестиционно - привлекательный объект! Доход от 7 %!
Рассрочка!
Апартаменты меблированы, с личными террасами.
Расстояние до пляжа: 200 метров.
Dominion Rawai - это возможность наслаждаться спокойствием и природой в центре событий, где современный комфорт сочетается с духовным ра…
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Представляем вам эксклюзивную коллекцию элитных вилл в безмятежном районе Раваи. Эти тщательно спроектированные виллы с 3-4 спальнями предлагают великолепное сочетание элегантности и функциональности.
Виллы располагаются в 850 метрах от чистейшего пляжа и создают для своих жильцов непревзойд…
Готов к заезду, Полная меблировкаО комплексе:Комплекс состоит из 5 зданий и включает 102 современных юнита. Доступны различные типы юнитов с площадями от 30 до 60 м². Продуманные архитектурные решения и качественные материалы создают комфортное и стильное пространство. Внутренняя инфраструкт…
Fantasea Condo Kamala - потрясающий комплекс кондоминиумов, расположенный всего в 900 метрах от прекрасного пляжа Камала на западном побережье Пхукета. Кондоминиум состоит из 8 этажей и включает в себя 164 уютных и стильных квартир. Широкий выбор вариантов от современных и роскошных до миним…
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Окунитесь в атмосферу КОНДОМИНИУМА OZONE SIGNATURE, где квинтэссенция современной роскоши и очарование современной элегантности органично сочетаются в оживленном сердце главного азиатского курорта Пхукет.
Жилой комплекс "Ozone Signature" представляет собой элегантное и современное жилье в р…
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация.
Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход …
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Sunny Moon - эксклюзивный комплекс в Таиланде для ценителей полноценной жизни в балансе. В комплексе все продумано до мелочей, учитывая потребности современных людей, чтобы обеспечить для них максимальный комфорт. Идеальная локация наполнена любовью, энергией и красотой. Комнаты с видом на м…
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Идеальный выбор для тех, кто ищет спокойствие и роскошь на восточном побережье Пхукета. Подходит для семейного проживания и для тех, кто хочет инвестировать в эксклюзивные владения с высоким потенциалом дохода.
О локации:
Расположен в р…
Предлагаются виллы с бассейнами, садами и парковочными местами.
Резиденция располагает детской площадкой, садом, зоной для мероприятий, полем для мини-гольфа, теннисным кортом.
Расположение и объекты поблизости
Школа - 5 минут
Аквапарк - 6 минут
Пляж Банг Тао - 15 минут
Гольф-клуб - 15 мин…
Особенность объекта: Застройщик предлагает арендную программу 70/30 %
В комплексе: Этот комплекс, объединяющий в себе черты классического и современного стиля, предназначен для обеспечения функционального комфорта в его лучших проявлениях. Уникальная комбинация светлых оттенков, простота …
Полная меблировкаО комплексе:В сердце района Вичит в Пхукете предлагаются роскошные 1 и 2-комнатные кондоминиумы площадью от 26.65 до 50 кв.м., сочетая элегантность и функциональность. Проект включает современные пространства для жизни и работы, такие как коворкинг, фитнес-центр и бассейн. П…
Новый жилой комплекс в районе Раваи
Роскошный жилой комплекс La Belle из 226 апартаментов, всего в 80 метрах от набережной Раваи!
Вид на море, первая береговая линия! 10 пляжей и островов поблизости.
От 3-го по величине в мире подрядчика CRCC с 70-летней историей
Не упустите свой шан…
BOTANICA THE SKY VALLEY - это новый проект дома и виллы, расположенный в Чонгтале, Пхукет. Дизайн проекта сочетает в себе современность с роскошным стилем жизни.
Комплекс состоит из 12 великолепных вилл с бассейном, с 4 или 5 спальнями площадью от 1026 кв.м до 1897 кв.м.
Каждая вилла вкл…
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До моря 500 м, Готов к заезду, Гарантия доходаО комплексе:Роскошный комплекс расположен в Ката, Пхукет, и предлагает готовые апартаменты с захватывающим видом на горы, город и сад. В комплексе представлены юниты различных площадей. Внутренняя инфраструктура включает бассейн на нижнем этаже и…
Готовые квартиры на юге в премиум сегменте
Этот кондоминиум, расположенный в районе Раваи, был завершен в сентябре 2016 года.
Состоит из 119 квартир на 4 этажах и был разработан застройщиком с безупречной репутацией и долгой историей успешных проектов.
Проект отличает классическая арх…
Sea Heaven - это роскошный инвестиционный кондоминиум класса люкс на берегу залива Най Тон, выполненный в современном дизайне и различными планировками, площадью от 29 до 77 кв.м.
Комплекс состоит из 5 жилых 8 этажных зданий и вмещает в себя 476 квартир.
Апартаменты следующих типов: студ…
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Кондоминиум на районе Муанг Пхукет
Комплекс поистине масштабен, состоит из 2 зданий на 686 квартир.
На территории комплекса:
- главный вестибюль
- внутренний двор
- бассейн
- фитнес-центр
- паровая
- секретный сад
- co-working
- cад для отдыха
- двор с беседками
- терраса
…
Инвестиционно-привлекательный объект! Доходность от 7%!
Действует рассрочка!
Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду!
Выгодное расположение ЖК гарантирует Вам высокий спрос на аренду жилья!
Панорамный вид на море, высокоразвитая туристическая и…
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Закрытый поселок из 9 просторных и функциональных резиденций, тщательно продуманный для семей с детьми. Проект расположен на холме с живописными видами в непосредственной близости к международным школам острова.
Большие участки от 670 м² до 1195 м². Спальни 20-27 м², ванные комнаты 10-16 м².…
Unique Villa Kata, with its completion expected in Q4 2025, is an exquisite hillside villa project currently in the pre-sale stage
This development comprises 4 residential villas, each thoughtfully designed to provide a serene and luxurious living experience.
Unique Villa Kata offers 3…
Проект основан на традиции фэн-шуй – известной восточной философии, истоки которой утеряны во времени. Первой целью было создать непосредственную связь с природой.
Благодаря большому количеству окон ветер буквально дует сквозь стены дома, создавая таким образом визуальную связь с растениями …
О комплексе:Комплекс в Чалонге, Пхукет предлагает роскошные виллы с 2 и 3 спальнями. Площади от 118 до 221,29 кв. м на участках 144-330,4 кв. м. Завершение строительства - 1 кв. 2023 г. Особенности: круглосуточная охрана, камеры наблюдения, бассейн, сады. Возможность свободного владения чере…
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Тем, кто ищет роскошное жилье у моря с уникальной комбинацией спокойствия и удобной инфраструктуры. Идеально для взыскательных людей, ценящих комфорт и инвестиционную выгоду.
О локации:
Splendid Condominium расположен неподалеку от живо…
Зарубежная недвижимость от 40 000$. Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
…
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Этот современный кондоминиум с неповторимым стилем пленяет с первой секунды свой уютной атмосферой и ощущением абсолютной безмятежности. Архитектурная концепция кондоминиума сочетает в себе стиль модерн, а также элементы тропического стиля, делая акцент на потрясающих видах, открывающихся из…
Готов к заезду, Надежный застройщикО комплексе:Роскошные тайско-балийские виллы с частными бассейнами в популярном районе Най Харн на юге Пхукета. Участки от 800 до 1,807 кв.м, жилая площадь от 400 до 950 кв.м. Особенности: уникальный сад с большими старыми деревьями, зеленая стена для прива…
Гарантия дохода, Полная меблировкаО комплексе:На частной территории с охраной и видеонаблюдением расположено всего 15 вилл с 1, 2 и 3 спальнями, общей площадью от 120 до 305 кв.м. и земельными участками от 195 до 520 кв.м.
Все комнаты светлые, хорошо вентилируемые, с высокими потолками, сте…
Расположенный рядом с озером недалеко от пляжа Най Харн, комплекс Wyndham Nai Harn Beach Condo будет состоять из двенадцати 4-этажных зданий, содержащих 353 единицы.Все единицы однокомнатные, с размерами от 40 кв.м до 61 кв.м. Все они имеют частный балкон с видом на озеро, бассейн или сельск…
Isola Palms - это роскошный комплекс, состоящий из 8 частных резиденций с бассейном и панорамным видом на море!
Каждая вилла имеет 4 спальни и 5 ванных комнат.
Комплекс расположен на склоне холма с видом на пляж Лаян на северо-западном побережье Пхукета.
Пляж разделен на несколько часте…
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"Lavish Estates" - гордость Elite Manor и первый девелоперский проект элитной недвижимости на Пхукете
Особое внимание уделяется инновационному и функциональному дизайну, который отвечает исключительно потребностям клиентов. По понятным причинам, он идеально подходит для проживания и досто…
Dream Builder помогает вам осуществить свои мечты с помощью различных концепций в рамках проекта U2. Осознайте свои мечты среди многих стилей уникальных комнат. Пусть ваша мечта сияет в реальности. Вдохновение для строительства лежит за точками ниже. Продукт является эпицентром области быстр…
Кондоминиум премиум-класса в самом сердце Раваи: 5-звездочный сервис, потрясающие виды и идеальное сочетание комфорта собственного дома за границей с роскошью отеля.
196 уникальных квартир и 15 типов планировок от 27 до 70 м2.
В 900 метрах пляж Най Харн - один из красивейших пляжей на…
Новый проект премиум класса включает 449 резиденций со сногсшибательными видами на море, горы и город. Этот 8-этажный комплекс, состоящий из 4 зданий, построен в современном стиле и гармонично сочетает в себе элегантность и естественность.
Особенности:
бассейн на крыше с видом на океан
рыно…
Билеты на Пхукет в подарок!* Кому подходит: Идеально для инвесторов, ищущих выгодные краткосрочные и долгосрочные вложения, а также для семей с детьми благодаря разнообразной инфраструктуре и близости к пляжу. О локации: Расположен в спокойном районе Раваи на южном побережье Пхукета, известн…
Rawayana Beachfront Village - это многофункциональный проект, состоящий из 282 дизайнерских квартир на 4 этажах и 22 ультра-премиальных вилл.
Комплекс находится в самом сердце Раваи - города Пхукет, что делает его легко доступным для различных удобств в этом районе!
Проект расположен в…
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FANTASEA CONDO CHALONG будет расположен в самом сердце Чалонга , напротив торгового центра Robinson Lifestyle. Данный проект предлагает ид…
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Кому подходит:
Villa Suksan – Phase 5 идеально подходит для тех, кто стремится к роскошной и спокойной жизни на Пхукете. Это место для взыскательных людей, ценящих комфорт и высокие стандарты качества.
О локации:
Проект расположен вблизи пляжа Раваи, …
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Идеальный выбор для тех, кто ценит роскошь и спокойствие на острове. Подходит как для постоянного проживания, так и для выгодных инвестиций.
О локации:
Alisha Seaview находится в Ko Kaeo, Пхукет, Таиланд. Этот район на восточном побереж…
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Идеально для тех, кто ищет сочетание роскошного жилья, приватности и возможности долгосрочного проживания на Пхукете.
О локации:
Бан-Налин расположен около пляжа Най Харн на юге Пхукета, в уютной деревушке с расслабленной атмосферой. Ра…
До моря 800 м, Готов к заезду, Гарантия дохода, Полная меблировка, Надежный застройщикО комплексе:Конди по цене от 238 до 238 спален состоят из 238 апартаментов площадью от 33 до 68 кв.м. комплекса. Проект возведен на холме с видом на море и горы, всего в 800 м от пляжа Карон. Кожанные потол…
Laguna Phuket - главное интегрированное пункт назначения Азии. Находясь на потрясающем фоне Андаманского моря, на 3-километровом участке нетронутого пляжа, Лагуна Пхукет является домом для шести отелей мирового класса, премиальных объектов и фирменного отделения и подразделения недвижимости.…
Уникальная вилла на холме Ко Кео!
Выгодные инвестиции в жилье с прекрасным видом на море и в окружении пышной зелени. Доход от 7%!
Дом сдан! Готов к заселению! Вилла меблирована!
ALISHA SEAVIEW, представляющая собой идеальное сочетание роскошного дизайна и живописного вида на море.
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DDA Real Estate
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Base Rise – новый кондоминиум в стиле Mueang District, Пхукет.Base Rise – новый стиль кондоминиума от Sansiri. Это внушительный 8-этажный новый стиль кондоминиума, состоящий из 326 единиц, расположенный в самом сердце района Муанг, Пхукет, в 2 минутах от Центрального Пхукета. Доступные едини…
Великолепный комплекс на восточном побережье Пхукета включает несколько зон — 3 роскошные виллы, таунхаусы, 2 корпуса с апартаментами, клубный дом, отель и пристань. 20 минут на лодке — и вы можете добраться до другого уединённого острова Coconut Island прямо в 500 метрах напротив. Для жильц…
Villa Qabalah - это роскошный комплекс вилл, расположенный по адресу: 8/58, Moo 7, Banya-Bangjo Road, Si Sunthon, Thalang, Phuket.
Объект включает 31 квартиру на 2 этажах, в дизайнерском стиле.
Кроме того, каждая вилла имеет 2-4 спальни с частным бассейном и пышным садом на крыше, которы…
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Агентство
DDA Real Estate
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Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Идеальный выбор для тех, кто ценит роскошь, приватность и потрясающие виды на море. Подходит для семейного отдыха, постоянного проживания и выгодных инвестиций.
О локации:
Расположенный вблизи прекрасного пляжа Карон, проект Melia Phuke…
До моря 250 м, Полная меблировкаО комплексе:Бутик-комплекс включает 49 апартаментов в одном здании. Доступны юниты с 1 и 2 спальнями площадью от 44 до 145 кв.м. Большинство предлагают вид на море или доступ к собственному бассейну. Дизайнерские интерьеры представлены в трех стилях: классичес…
Отличный вариант для сдачи в аренду и отдыха в собственной резиденции несколько недель в году.
Комплекс состоит из 2 восьмиэтажных зданий с коворкингом, прачечной, бассейном, паркингом, фитнес-зоной, садами с зонами отдыха.
Комплекс строит один из крупнейших застройщиков Таиланда. Всего на с…
Laguna Park 2 - это проект таунхауса и виллы в современном стиле, состоящий из 53 жилых единиц - 28 таунхаусов и 25 вилл.
Проект расположен по адресу: 390/1 ถนน ศรีสุนทร Tambon Choeng Thale, Thalang District, Phuket 83110, Таиланд, среди тропической зелени.
Проект находится рядом с кур…
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DDA Real Estate
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Проект состоит из 8 роскошных одноэтажных вилл с бассейнами и панорамными видами.
Особенности комплекса:
эксклюзивный клубный дом с террасой и видом на море
зеленый парк
охрана
консьерж-сервис
Расположение и объекты поблизости
Район Ката, расположенный на юго-восточном побережье Пхукета, …
До моря 400 м, Полная меблировка, Надежный застройщикО комплексе:Комплекс состоит из 8 зданий и 27 таунхаусов, расположенных на вершине холма. Включает 390 студийных апартаментов (37 м²), таунхаусы и 2-комнатные апартаменты (74 м²). Просторные апартаменты с панорамными окнами, минималистичны…
Positioned in the heart of Kata, this exclusive club for owners features a modern, curved design and extensive use of glass, ensuring you are always connected with nature and enjoying panoramic sea views. The multifunctional indoor area offers Western food, coffee, and drinks, providing a pe…
🌟Райский уголок Katabella-
Ката-Бич, отличное место с кристально чистой водой и белым песком. Идеально для серфинга, дайвинга и релакса, а также одна из самых популярных локаций на Пхукете.
🌟 Расположение:
Пляж Карон – 3 км
Пляж Най Харн – 10 км
Пляж Патонг – 11 км
Пляж Раваи – 1…
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Зарубежная недвижимость
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Современный жилой комплекс в районе Чалонг, созданный для комфортной жизни. Продуманная архитектура, высокое качество строительства и удачное расположение делают этот проект привлекательным для жизни и инвестиций.
Инфраструктура комплекса:
клубный дом с рестораном
современный фитнес-центр
с…
VIP Venus Karon - это роскошный жилой комплекс на Пхукете, расположенный в престижном районе Карон. Проект включает 214 квартир, расположенных в трех современных зданиях на 7 этажей. Его идеальное местоположение вблизи знаменитого пляжа Карон позволяет насладиться природной красотой острова …
Veranda Villas & Suites Phuket — это эксклюзивный частный жилой курорт, который переосмысливает прибрежное наслаждение своим гармоничным сочетанием современной элегантности и традиционной тайской эстетики. Расположенный среди пышных изумрудных холмов и лазурных вод живописного региона Панва …
Люксовая вилла с 3 спальнями и частным бассейном в районе Чалонг, Пхукет.
Комплекс Star Silas Villas — это место, где вы сможете насладиться комфортом и роскошью в окружении прекрасной природы. Каждая из 16 вилл этого уникального комплекса представляет собой гармоничное сочетание современ…
О комплексе:Бутик-комплекс состоит из 2 корпусов и всего 40 апартаментов. Типы юнитов варьируются от 1 до 4 спален, площадью от 51 до 610 кв.м. Архитектура акцентирует внимание на современных линиях и открытых пространствах с панорамными видами на море. В комплексе имеется фитнес-центр, басс…
Добро пожаловать в Chalong Marina Bay View Condo, конечное пляжное направление премиум-класса на Пхукете, где встречаются роскошь и комфорт. Наши потрясающие кондоминиумы предлагают захватывающий вид на море, просторные планы этажей, и все спальни поставляются с ванными комнатами для действи…
Новый комплекс на закатном пляже Раваи от надёжного застройщика, предыдущий проект которого был раскуплен за полчаса! Архитектура проекта будет выполнена в итальянском стиле. Использование высококачественных материалов и технологий строительства. Просторные балконы и террасы с видами на море…
Закрытый клубный комплекс вилл премиум-класса состоит из 37 вилл 4 типов от 3 до 5+ спален. Все виллы имеют бассейн с джакузи, частные тропические сады, террасы и крытую парковку на 2-3 машины. Концепция проекта – жилой поселок с 5-звездочным курортным сервисом. 40% территории занимает общес…