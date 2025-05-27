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  3. Столичный ампхе Пхукет

Продажа новостроек в Столичном ампхе Пхукет

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Жилой комплекс Некст Пойнт Кондоминиум
Жилой комплекс Некст Пойнт Кондоминиум
Равай, Таиланд
от
$94,368
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 7
Площадь 35–270 м²
7 объектов недвижимости 7
Next Point Condominium — комфорт и инвестиции на юге Пхукета Современный жилой комплекс в престижном районе Раваи, всего в 7 минутах от пляжа Най Харн. Проект включает 4 здания, 4 бассейна (940 м²), фитнес-центр, квартиры с видом на море и горы, покрытые тропиками, подземную парковку и б…
Застройщик
Некст Пойнт Кондоминиум
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Застройщик
Некст Пойнт Кондоминиум
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Жилой комплекс Babylon Sky Garden (phase 2)
Жилой комплекс Babylon Sky Garden (phase 2)
Равай, Таиланд
от
$141,853
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 5
Babylon Sky Garden II расположен на южной оконечности острова Пхукет в престижном месте рядом с пляжем Раваи, откуда открывается потрясающий вид на залив Чалонг и остров Ко Лон на заднем плане.  Площадь участка: около 3,200 кв.м. 49 квартир на 5ти этажах. Парковка: автостоянка 36, мо…
Ассоциация
Phuket Property Association
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Вилла Crown Estate
Вилла Crown Estate
Ban Bang Ku, Таиланд
от
$293,668
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Площадь 180–345 м²
4 объекта недвижимости 4
Гарантия доходаО комплексе:Двухэтажные отдельно стоящие дома размером от 178 м² до 248 м² размещены среди тропической природы и отлично подходят как для маленьких, так и для больших семей. Каждый участок имеет возможность добавить частный бассейн. Комплекс включает клубный дом с общим бассей…
Агентство
Tumanov Group
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Жилой комплекс Harmony
Жилой комплекс Harmony
Равай, Таиланд
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 7
Это бутиковый кондоминиум премиум-класса с пятизвездочным сервисом и прекрасным видом на Андаманское море, расположенный в самом сердце района Раваи. В 7-15 минутах езды находятся знаменитые пляжи Пхукета Раваи, Най Харн, Ката и Карон. Инфраструктура Harmony заботится о каждом аспекте гар…
Агентство
Udomo
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, Раваи, Пхукет, Таиланд
Равай, Таиланд
от
$876,066
Предлагаются виллы с террасами, бассейнами, садами и парковочными местами. Расположение и объекты поблизости Рынок морепродуктов - 3,3 км Пляж Най Харн - 4,2 км Пирс Чалонг - 4,9 км Мыс Промтеп - 6,2 км
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Etherhome Seaview Condo
Жилой комплекс Etherhome Seaview Condo
Равай, Таиланд
от
$218,464
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 6
Площадь 51–610 м²
5 объектов недвижимости 5
Кондоминиум с захватывающим видом на море Этот новый роскошный кондоминиум в районе Равай на 40 квартир выделяется захватывающим видом на море и приватностью. Выдающийся современный дизайн здесь, сочетается с современными строительными технологиями и использованием премиальных материал…
Ассоциация
Phuket Property Association
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и видом на океан в 200 метрах от пляжа Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и видом на океан в 200 метрах от пляжа Раваи, Пхукет, Таиланд
Равай, Таиланд
от
$235,964
В современном кондоминиуме с бассейном на крыше, подземной парковкой и консьерж-сервисом резиденты будут наслаждаться тишиной и спокойствием, любуясь восхитительной красотой морских пейзажей. Архитектура комплекса характеризуется практичностью, экологичностью и сдержанностью кубических форм.…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Квартиры «под ключ» в жилом комплексе недалеко от пляжа Карон, Муанг Пхукет, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Квартиры «под ключ» в жилом комплексе недалеко от пляжа Карон, Муанг Пхукет, Пхукет, Таиланд
Карон, Таиланд
от
$214,654
Стиль Palmetto – это традиционные формы азиатской архитектуры, утопающие в зелени и буйстве натуральных красок. При разработке проекта дизайнеры вдохновлялись идеей жизни в оазисе. Смелые дизайнерские решения позволили создать теплую и умиротворенную атмосферу, схожую с той, что ощущаешь на …
Агентство
TRANIO
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Вилла Hightone Seaview Villas and Garden
Вилла Hightone Seaview Villas and Garden
Карон, Таиланд
от
$923,594
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 234–580 м²
9 объектов недвижимости 9
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для долгосрочных резидентов и отдыхающих с большими семьями, ищущих гармоничное сочетание комфортного и экологичного проживания в роскошной обстановке. О локации: Расположение Hightone Seaview Villas and Garden в Корон…
Агентство
Tumanov Group
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и коворкингом в 800 метрах от пляжа Ката, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и коворкингом в 800 метрах от пляжа Ката, Пхукет, Таиланд
Карон, Таиланд
от
$142,686
Используйте по максимуму омолаживающую силу природы. Позвольте себе перенестись на спокойный берег пляжа Ката. Путь окружающая природа вдохновит вас, наполняя душу обновлением. Лобби Коворкинг Фитнес-центр Бассейн с зоной отдыха Зал для мероприятий Игровая комната Парная Сад с беседками Сад…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс MAESTRO LUXURY
Жилой комплекс MAESTRO LUXURY
Пхукет, Таиланд
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 3
Maestro Luxury - это проект с 24 просторными апартаментами люкс-класса и уникальными удобствами для собственников и гостей комплекса. Проект расположен по адресу: 32, Choeng Thale, Thalang District, Phuket 83110, Таиланд. Роскошные апартаменты с исключительными интерьерами, изюминками …
Агентство
DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Жилой комплекс The One Nai Harn
Жилой комплекс The One Nai Harn
Равай, Таиланд
от
$111,177
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 8
Площадь 26–45 530 м²
20 объектов недвижимости 20
До моря 1200 м, Гарантия дохода, Полная меблировка, Надежный застройщикО комплексе:Представляем новый 8-этажный кондоминиум с 218 юнитами, включая студии, 1 и 2 спальни. Просторные пентхаусы на верхних этажах. Пространства варьируются от современных студий до роскошных пентхаусов. Управляетс…
Агентство
Tumanov Group
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Жилой комплекс AURA Condominium
Жилой комплекс AURA Condominium
Равай, Таиланд
от
$72,056
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 7
Площадь 29–96 м²
22 объекта недвижимости 22
Полная меблировкаО комплексе:Современный кондоминиум в районе Чалонг, Пхукет, состоит из 2 зданий по 7 этажей и 241 юнита. Типы квартир: Superior Studio, One Bedroom, Two Bedroom и Three Bedroom. Площади варьируются от 29.23 до 96.07 кв. м. 10% юнитов имеют доступ к бассейну, 50% предлагают …
Агентство
Tumanov Group
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Жилой комплекс Calypso Garden
Жилой комплекс Calypso Garden
Равай, Таиланд
от
$162,216
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2019
Количество этажей 7
Площадь 45–116 м²
11 объектов недвижимости 11
До моря 550 м, Гарантия доходаО комплексе:Комфортные квартиры для отдыха или долгосрочного пребывания на юге Пхукета. Уютный бутик-комплекс с просторными апартаментами от 45 кв.м. Комплекс включает кафе на крыше, бар, спортивный зал, СПА, бассейн, террасу и парковку. Панорамные виды на бассе…
Агентство
Tumanov Group
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Жилой комплекс Новый стильный жилой комплекс в 400 м от пляжа Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый стильный жилой комплекс в 400 м от пляжа Раваи, Пхукет, Таиланд
Равай, Таиланд
от
$158,031
Ожидаемый громкий проект Title от любимого многими застройщика Rhom Bho Property на Пхукете. Проект будет уделять особое внимание комфорту и удовлетворению потребностей жильцов: проектирование с учётом приватности, использование высококачественных материалов. Визуальная часть будет вызывать …
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Utopia Karon
Жилой комплекс Utopia Karon
Карон, Таиланд
от
$130,769
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 6
Большой застройка на Карон-Хилл, всего в 800 метрах от пляжа Карон, этот комплекс кондоминиумов вида моря был концептуализирован, чтобы напоминать 5-звездочный отель в Пхукете. Расположенная в рамках комфортной досягаемости удобств и достопримечательностей, ценная собственность вида моря дол…
Ассоциация
Phuket Property Association
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Вилла Khram Villas – Karon
Вилла Khram Villas – Karon
Карон, Таиланд
от
$2,47 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Площадь 1 847 м²
2 объекта недвижимости 2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Khram Villas – Karon подходит для тех, кто стремится к уникальной роскоши и уединению, идеально подойдет для семейного отдыха или как инвестиция с высоким потенциалом дохода. О локации: Виллы расположены в живописной зоне рядом с пляжам…
Агентство
Tumanov Group
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Вилла VIP Galaxy
Вилла VIP Galaxy
Равай, Таиланд
от
$665,679
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 3
VIP Galaxy - это роскошное сообщество виллы, расположенное рядом с пляжами Равай и Най Харн на юге Пхукета. Выберите между 4 различными стилями вилл на продажу с 2 - 3 спальнями и 206 - 272 квадратными метрами в помещении и на открытом воздухе. Каждая вилла поставляется с частным бассейно…
Ассоциация
Phuket Property Association
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Вилла Botanica Lakeside
Вилла Botanica Lakeside
Пхукет, Таиланд
от
$978,571
Количество этажей 1
Зарубежная недвижимость от 40 000$. Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; …
Агентство
DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Жилой комплекс Essence Residence
Жилой комплекс Essence Residence
Равай, Таиланд
от
$137,948
Год сдачи 2026
Количество этажей 8
4 объекта недвижимости 4
Новый проект класса Deluxe в районе Равай Новый клубный дом класса deluxe недалеко от набережной Раваи с двумя бассейнами, видовой крышей и рестораном на территории начал строиться одним из самых надежных и хорошо зарекомендовавшим себя в прошлом застройщиком острова. Жилой комплекс ра…
Ассоциация
Phuket Property Association
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Жилой комплекс Hennessy Residence
Жилой комплекс Hennessy Residence
Карон, Таиланд
от
$240,213
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
Площадь 47–57 м²
6 объектов недвижимости 6
До моря 100 м, Полная меблировка, Надежный застройщикО комплексе:Новый кондоминиум площадью от 47 до 93 кв.м. в Карон-Бич на западном побережье Пхукета. Комплекс состоит из 9 зданий с апартаментами с 1 и 2 спальнями. Включает зоны отдыха, ресепшен, тренажерный зал и видовой бассейн. На крыша…
Агентство
Tumanov Group
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Жилой комплекс VIP GREAT HILL
Жилой комплекс VIP GREAT HILL
Пхукет, Таиланд
от
$45,319
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 7
Зарубежная недвижимость от 40 000$. Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; …
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DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл в 5 минутах от пляжа Карон, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл в 5 минутах от пляжа Карон, Пхукет, Таиланд
Карон, Таиланд
от
$1,72 млн
Проект роскошных вилл премиум класса в оживленном центра Карона, Пхукет. Комплекс является великолепным примером современной тропической архитектуры, которая гармонично сочетает современный дизайн и природную красоту Андаманского моря. Виллы выполнены в современной тропическом стиле и имеют …
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Wekata – Phase 3
Жилой комплекс Wekata – Phase 3
Карон, Таиланд
от
$125,996
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 6
Площадь 31–142 м²
21 объект недвижимости 21
До моря 300 м, Гарантия дохода, Полная меблировка, Надежный застройщикО комплексе:Эксклюзивные апартаменты в 300 м от пляжа предлагают 1-2-спальные квартиры и студии. Уникальная архитектура с изогнутыми линиями символизирует морские волны. На крыше расположены бар, фитнес-зал и бассейн infin…
Агентство
Tumanov Group
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Вилла Kamala Garden View
Вилла Kamala Garden View
Пхукет, Таиланд
от
$391,980
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 1
Зарубежная недвижимость от 40 000$. Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; -…
Агентство
DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Многоквартирный жилой дом Proud Rawai
Многоквартирный жилой дом Proud Rawai
Пхукет, Таиланд
от
$112,000
Год сдачи 2020
Площадь 31–70 м²
3 объекта недвижимости 3
Особенность объекта: Комплекс сдан в мае 2020. Известен своими двумя лучшими ресторанами на пляже Раваи. Застройщик предлагает арендную программу 70/30 % В комплексе: Современный и стильный шестиэтажный кондоминиум, воплощающий в себе высочайшие стандарты качества, архитектуры и интерьер-…
Застройщик
Art House
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Жилой комплекс Laguna Beachside
Жилой комплекс Laguna Beachside
Пхукет, Таиланд
от
$852,701
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
Laguna Beachside - это потрясающий проект кондоминиума, разработанный Laguna property. Комплекс расположен по адресу: 394, ถนน ศรีสุนทร Cherngtalay, Thalang District, Phuket 83110, Таиланд Проект состоит из 4 зданий по 5 этажей в каждом, и все они связаны друг с другом. В каждом доме …
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DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Жилой комплекс Palmetto Park Condominium
Жилой комплекс Palmetto Park Condominium
Карон, Таиланд
от
$144,261
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 7
Зарубежная недвижимость от 40 000$. Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; …
Агентство
DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Вилла VIP Galaxy Villa
Вилла VIP Galaxy Villa
Равай, Таиланд
от
$624,926
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Площадь 280–565 м²
4 объекта недвижимости 4
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: VIP Galaxy Rawai Villas идеально подойдут для тех, кто ищет сочетание роскоши, комфорта и выгодных инвестиций. Этот проект создан для взыскательных владельцев, ценящих высокий уровень жизни и стабильный доход. О локации: Расположенный в…
Агентство
Tumanov Group
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Жилой комплекс Sunny Moon
Жилой комплекс Sunny Moon
Равай, Таиланд
от
$121,870
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 8
Площадь 34–165 м²
12 объектов недвижимости 12
До моря 700 м, Надежный застройщикО комплексе:Проект сочетает современный дизайн с природной гармонией, располагая двумя 8-этажными зданиями. Всего 228 юнитов, от студий до 3-спальных квартир, площадью от 33.50 до 165.00 кв.м. Обширные окна предоставляют открытые виды на море. Уникальные арх…
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Tumanov Group
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Жилой комплекс WYNDHAM Grand Nai Harn Beach Phuket
Жилой комплекс WYNDHAM Grand Nai Harn Beach Phuket
Равай, Таиланд
от
$54,781
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2021
Количество этажей 4
Площадь 39–45 м²
4 объекта недвижимости 4
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто хочет сочетать роскошный отдых с инвестиционными возможностями. Проект создан для взыскательных клиентов, ценящих комфорт и стабильный доход от аренды. О локации: Расположенный всего в нескольких сотнях ме…
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Tumanov Group
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Вилла Botanica Forestique с отличной локацией
Вилла Botanica Forestique с отличной локацией
Пхукет, Таиланд
от
$1,06 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 1
Botanica Forestique - это комплекс состоящий 27 вилл в современном роскошном дизайне, с площадью земли от 674 до 1168 м², а застроенная площадь начинается от 424 - 567 м². С 3 и 4 спальнями и 5-6 ванными комнатами. Комплекс расположен в Теп Красаттри, Пхукет. Неподалёку имеется множеств…
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DDA Real Estate
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Жилой комплекс THE BASE BUKIT
Жилой комплекс THE BASE BUKIT
Ви Чит, Таиланд
от
$70,159
Год сдачи 2025
Количество этажей 8
Шикарные апартаменты в новом жилом комплексе THE BASE BUKIT, расположенном в самом центре города Пхукет! Инвестиционно-привлекательный объект! Высокий потенциал арендного дохода! Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду! Есть рассрочка! Особенно…
Агентство
DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Жилой комплекс California Rawai
Жилой комплекс California Rawai
Равай, Таиланд
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 7
Площадь 36 м²
1 объект недвижимости 1
California Rawai - это роскошный клубный дом премиум-класса, созданный для тех, кто ценит высокий уровень комфорта, утонченность и эксклюзивность. Проект представляет собой идеальное сочетание современной архитектуры, стильного дизайна и привлекательного расположения на острове Пхукет. Пр…
Агентство
Udomo
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Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами и спа в 800 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами и спа в 800 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд
Карон, Таиланд
от
$139,683
Предлагаются просторные меблированные апартаменты с полным обслуживанием и видом на побережье. Некоторые квартиры имеют террасы с джакузи. Резиденция располагает двумя бассейнами, тренажерным залом, рестораном и баром, спа. Преимущества Ежегодный доход 8% в течение 3 лет. Расположение и об…
Агентство
TRANIO
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Вилла Khram at Karon
Вилла Khram at Karon
Карон, Таиланд
от
$2,67 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Добро пожаловать в Храм Пхукет - роскошная недвижимость для продажи в Пхукете. Расположенный в двух разных основных местах, все на просторных земельных участках и уникально спроектированные в смеси современного стиля. ' Khram ' предлагает именно это. Вилла находится всего в нескольких минута…
Ассоциация
Phuket Property Association
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Жилой комплекс Кондоминиум с видом на море, горы, джунгли и остров, 800 метров до пляжа Ката, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Кондоминиум с видом на море, горы, джунгли и остров, 800 метров до пляжа Ката, Пхукет, Таиланд
Карон, Таиланд
от
$137,735
Комфортный кондоминиум для жизни круглый год, для сдачи в аренду и пассивного дохода. Рядом с пляжем Ката, в уютном и спокойном месте. В проекте есть апартаменты с 1-2 спальнями. Большинство квартир с видом на море, горы и джунгли. Отличный выбор для семейного или романтического отдыха, а та…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс The Park Surin
Жилой комплекс The Park Surin
Пхукет, Таиланд
от
$290,681
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 5
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход …
Агентство
DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Жилой комплекс Резиденция с бассейном, ресторанами и банкетным залом в 400 метрах от пляжа Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, ресторанами и банкетным залом в 400 метрах от пляжа Раваи, Пхукет, Таиланд
Равай, Таиланд
от
$360,681
Резиденция располагает ресторанами и барами, спа-центром, игровой комнатой, детской площадкой, тренажерным залом, зоной отдыха, бассейном, конференц-залом, банкетным залом, клубом, парковкой, круглосуточной охраной. Преимущества Ежегодный доход 6% в течение первых 2 лет. Расположение и объ…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс DOMINION RAWAI
Жилой комплекс DOMINION RAWAI
Равай, Таиланд
от
$101,158
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
Инвестиционно - привлекательный объект! Доход от 7 %! Рассрочка! Апартаменты меблированы, с личными террасами. Расстояние до пляжа: 200 метров. Dominion Rawai - это возможность наслаждаться спокойствием и природой в центре событий, где современный комфорт сочетается с духовным ра…
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в 850 метрах от пляжа Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в 850 метрах от пляжа Раваи, Пхукет, Таиланд
Равай, Таиланд
от
$567,741
Представляем вам эксклюзивную коллекцию элитных вилл в безмятежном районе Раваи. Эти тщательно спроектированные виллы с 3-4 спальнями предлагают великолепное сочетание элегантности и функциональности. Виллы располагаются в 850 метрах от чистейшего пляжа и создают для своих жильцов непревзойд…
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TRANIO
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Вилла Charn Baan Saiyuan
Вилла Charn Baan Saiyuan
Равай, Таиланд
от
$331,493
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 1
Площадь 190–234 м²
4 объекта недвижимости 4
Готов к заезду, Полная меблировкаО комплексе:Комплекс состоит из 5 зданий и включает 102 современных юнита. Доступны различные типы юнитов с площадями от 30 до 60 м². Продуманные архитектурные решения и качественные материалы создают комфортное и стильное пространство. Внутренняя инфраструкт…
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Tumanov Group
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Жилой комплекс в окружении живописной природы
Жилой комплекс в окружении живописной природы
Пхукет, Таиланд
от
$65,816
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 8
Fantasea Condo Kamala - потрясающий комплекс кондоминиумов, расположенный всего в 900 метрах от прекрасного пляжа Камала на западном побережье Пхукета. Кондоминиум состоит из 8 этажей и включает в себя 164 уютных и стильных квартир. Широкий выбор вариантов от современных и роскошных до миним…
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DDA Real Estate
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Жилой комплекс The Ozone Signature Hotel & Condominium (PH3)
Жилой комплекс The Ozone Signature Hotel & Condominium (PH3)
Пхукет, Таиланд
от
$116,887
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Окунитесь в атмосферу КОНДОМИНИУМА OZONE SIGNATURE, где квинтэссенция современной роскоши и очарование современной элегантности органично сочетаются в оживленном сердце главного азиатского курорта Пхукет. Жилой комплекс "Ozone Signature" представляет собой элегантное и современное жилье в р…
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Phuket Property Association
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Жилой комплекс Andamaya
Жилой комплекс Andamaya
Пхукет, Таиланд
от
$695,628
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 5
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход …
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DDA Real Estate
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Жилой комплекс Sunny Moon
Жилой комплекс Sunny Moon
Равай, Таиланд
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 7
Sunny Moon - эксклюзивный комплекс в Таиланде для ценителей полноценной жизни в балансе. В комплексе все продумано до мелочей, учитывая потребности современных людей, чтобы обеспечить для них максимальный комфорт. Идеальная локация наполнена любовью, энергией и красотой. Комнаты с видом на м…
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Udomo
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Вилла Khantasia Eden Hill Pool Villas
Вилла Khantasia Eden Hill Pool Villas
Чалонг, Таиланд
от
$525,296
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 2
Площадь 425–490 м²
3 объекта недвижимости 3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеальный выбор для тех, кто ищет спокойствие и роскошь на восточном побережье Пхукета. Подходит для семейного проживания и для тех, кто хочет инвестировать в эксклюзивные владения с высоким потенциалом дохода. О локации: Расположен в р…
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Tumanov Group
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Жилой комплекс Виллы с большим земельным участком в 5 минутах от международной школы, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Виллы с большим земельным участком в 5 минутах от международной школы, Пхукет, Таиланд
Столичный ампхе Пхукет, Таиланд
от
$775,013
Предлагаются виллы с бассейнами, садами и парковочными местами. Резиденция располагает детской площадкой, садом, зоной для мероприятий, полем для мини-гольфа, теннисным кортом. Расположение и объекты поблизости Школа - 5 минут Аквапарк - 6 минут Пляж Банг Тао - 15 минут Гольф-клуб - 15 мин…
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TRANIO
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Многоквартирный жилой дом Palmetto Park
Многоквартирный жилой дом Palmetto Park
Карон, Таиланд
от
$103,400
Год сдачи 2022
Площадь 30–33 м²
2 объекта недвижимости 2
Особенность объекта: Застройщик предлагает арендную программу 70/30 % В комплексе: Этот комплекс, объединяющий в себе черты классического и современного стиля, предназначен для обеспечения функционального комфорта в его лучших проявлениях. Уникальная комбинация светлых оттенков, простота …
Застройщик
Art House
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Жилой комплекс The Base Bukit – Phuket
Жилой комплекс The Base Bukit – Phuket
Ви Чит, Таиланд
от
$71,379
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 8
Площадь 26–50 м²
6 объектов недвижимости 6
Полная меблировкаО комплексе:В сердце района Вичит в Пхукете предлагаются роскошные 1 и 2-комнатные кондоминиумы площадью от 26.65 до 50 кв.м., сочетая элегантность и функциональность. Проект включает современные пространства для жизни и работы, такие как коворкинг, фитнес-центр и бассейн. П…
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Tumanov Group
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Жилой комплекс La Belle De Rawai Residence
Жилой комплекс La Belle De Rawai Residence
Равай, Таиланд
от
$133,968
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 4
Площадь 36–73 м²
2 объекта недвижимости 2
Новый жилой комплекс в районе Раваи Роскошный жилой комплекс La Belle из 226 апартаментов, всего в 80 метрах от набережной Раваи! Вид на море, первая береговая линия! 10 пляжей и островов поблизости. От 3-го по величине в мире подрядчика CRCC с 70-летней историей Не упустите свой шан…
Ассоциация
Phuket Property Association
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Вилла BOTANICA THE SKY VALLEY с бассейном
Вилла BOTANICA THE SKY VALLEY с бассейном
Пхукет, Таиланд
от
$2,26 млн
BOTANICA THE SKY VALLEY - это новый проект дома и виллы, расположенный в Чонгтале, Пхукет. Дизайн проекта сочетает в себе современность с роскошным стилем жизни. Комплекс состоит из 12 великолепных вилл с бассейном, с 4 или 5 спальнями площадью от 1026 кв.м до 1897 кв.м. Каждая вилла вкл…
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DDA Real Estate
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Жилой комплекс Wekata Luxury
Жилой комплекс Wekata Luxury
Карон, Таиланд
от
$125,858
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2020
Количество этажей 8
Площадь 30–73 м²
21 объект недвижимости 21
До моря 500 м, Готов к заезду, Гарантия доходаО комплексе:Роскошный комплекс расположен в Ката, Пхукет, и предлагает готовые апартаменты с захватывающим видом на горы, город и сад. В комплексе представлены юниты различных площадей. Внутренняя инфраструктура включает бассейн на нижнем этаже и…
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Tumanov Group
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Жилой комплекс Saturdays Residence
Жилой комплекс Saturdays Residence
Равай, Таиланд
от
$196,189
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 4
Площадь 57–80 м²
2 объекта недвижимости 2
Готовые квартиры на юге в премиум сегменте Этот кондоминиум, расположенный в районе Раваи, был завершен в сентябре 2016 года. Состоит из 119 квартир на 4 этажах и был разработан застройщиком с безупречной репутацией и долгой историей успешных проектов. Проект отличает классическая арх…
Ассоциация
Phuket Property Association
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Жилой комплекс Sea Heaven класса люкс
Жилой комплекс Sea Heaven класса люкс
Пхукет, Таиланд
от
$174,925
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 7
Sea Heaven - это роскошный инвестиционный кондоминиум класса люкс на берегу залива Най Тон, выполненный в современном дизайне и различными планировками, площадью от 29 до 77 кв.м. Комплекс состоит из 5 жилых 8 этажных зданий и вмещает в себя 476 квартир. Апартаменты следующих типов: студ…
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DDA Real Estate
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Жилой комплекс SO Origin Kata
Жилой комплекс SO Origin Kata
Карон, Таиланд
от
$106,056
Год сдачи 2026
Количество этажей 8
Площадь 26–65 м²
3 объекта недвижимости 3
Кондоминиум на районе Муанг Пхукет Комплекс поистине масштабен, состоит из 2 зданий на 686 квартир. На территории комплекса: - главный вестибюль - внутренний двор - бассейн - фитнес-центр - паровая - секретный сад - co-working - cад для отдыха - двор с беседками - терраса …
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Phuket Property Association
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Жилой комплекс WEKATA3
Жилой комплекс WEKATA3
Карон, Таиланд
от
$117,012
Год сдачи 2025
Количество этажей 5
Инвестиционно-привлекательный объект! Доходность от 7%! Действует рассрочка! Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду! Выгодное расположение ЖК гарантирует Вам высокий спрос на аренду жилья! Панорамный вид на море, высокоразвитая туристическая и…
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл напротив British International School в Ко Кео, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл напротив British International School в Ко Кео, Пхукет, Таиланд
Ко Кео, Таиланд
от
$1,56 млн
Закрытый поселок из 9 просторных и функциональных резиденций, тщательно продуманный для семей с детьми. Проект расположен на холме с живописными видами в непосредственной близости к международным школам острова. Большие участки от 670 м² до 1195 м². Спальни 20-27 м², ванные комнаты 10-16 м².…
Агентство
TRANIO
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Вилла UNIQUE KATA
Вилла UNIQUE KATA
Карон, Таиланд
от
$502,274
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Unique Villa Kata, with its completion expected in Q4 2025, is an exquisite hillside villa project currently in the pre-sale stage This development comprises 4 residential villas, each thoughtfully designed to provide a serene and luxurious living experience. Unique Villa Kata offers 3…
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Phuket Property Association
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Жилой комплекс Просторные виллы с частными бассейнами и террасами, окруженные тропическими садами, Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Просторные виллы с частными бассейнами и террасами, окруженные тропическими садами, Раваи, Пхукет, Таиланд
Равай, Таиланд
от
$1,08 млн
Проект основан на традиции фэн-шуй – известной восточной философии, истоки которой утеряны во времени. Первой целью было создать непосредственную связь с природой. Благодаря большому количеству окон ветер буквально дует сквозь стены дома, создавая таким образом визуальную связь с растениями …
Агентство
TRANIO
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Вилла The 8 Pool Villa
Вилла The 8 Pool Villa
Чалонг, Таиланд
от
$150,647
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 1
Площадь 118–221 м²
4 объекта недвижимости 4
О комплексе:Комплекс в Чалонге, Пхукет предлагает роскошные виллы с 2 и 3 спальнями. Площади от 118 до 221,29 кв. м на участках 144-330,4 кв. м. Завершение строительства - 1 кв. 2023 г. Особенности: круглосуточная охрана, камеры наблюдения, бассейн, сады. Возможность свободного владения чере…
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Tumanov Group
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Жилой комплекс Splendid Condominium Kata
Жилой комплекс Splendid Condominium Kata
Карон, Таиланд
от
$86,600
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 4
Площадь 23–45 560 м²
6 объектов недвижимости 6
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Тем, кто ищет роскошное жилье у моря с уникальной комбинацией спокойствия и удобной инфраструктуры. Идеально для взыскательных людей, ценящих комфорт и инвестиционную выгоду. О локации: Splendid Condominium расположен неподалеку от живо…
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Tumanov Group
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Жилой комплекс Zenithy Luxe Villas
Жилой комплекс Zenithy Luxe Villas
Пхукет, Таиланд
от
$842,734
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 1
Зарубежная недвижимость от 40 000$. Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; …
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Жилой комплекс Великолепный жилой комплекс всего в нескольких шагах от пляжа Карон, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Великолепный жилой комплекс всего в нескольких шагах от пляжа Карон, Пхукет, Таиланд
Карон, Таиланд
от
$292,432
Этот современный кондоминиум с неповторимым стилем пленяет с первой секунды свой уютной атмосферой и ощущением абсолютной безмятежности. Архитектурная концепция кондоминиума сочетает в себе стиль модерн, а также элементы тропического стиля, делая акцент на потрясающих видах, открывающихся из…
Агентство
TRANIO
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Вилла Baan-Bua Phase II
Вилла Baan-Bua Phase II
Равай, Таиланд
от
$1,07 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2004
Количество этажей 2
Площадь 300–956 м²
21 объект недвижимости 21
Готов к заезду, Надежный застройщикО комплексе:Роскошные тайско-балийские виллы с частными бассейнами в популярном районе Най Харн на юге Пхукета. Участки от 800 до 1,807 кв.м, жилая площадь от 400 до 950 кв.м. Особенности: уникальный сад с большими старыми деревьями, зеленая стена для прива…
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Tumanov Group
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Вилла Nai Harn Baan Bua Pattama
Вилла Nai Harn Baan Bua Pattama
Равай, Таиланд
от
$306,210
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2011
Количество этажей 1
Площадь 128–313 м²
12 объектов недвижимости 12
Гарантия дохода, Полная меблировкаО комплексе:На частной территории с охраной и видеонаблюдением расположено всего 15 вилл с 1, 2 и 3 спальнями, общей площадью от 120 до 305 кв.м. и земельными участками от 195 до 520 кв.м. Все комнаты светлые, хорошо вентилируемые, с высокими потолками, сте…
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Tumanov Group
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Жилой комплекс Wyndham Grand Phuket Nai Harn Beach
Жилой комплекс Wyndham Grand Phuket Nai Harn Beach
Равай, Таиланд
от
$317,578
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 4
Расположенный рядом с озером недалеко от пляжа Най Харн, комплекс Wyndham Nai Harn Beach Condo будет состоять из двенадцати 4-этажных зданий, содержащих 353 единицы.Все единицы однокомнатные, с размерами от 40 кв.м до 61 кв.м. Все они имеют частный балкон с видом на озеро, бассейн или сельск…
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Phuket Property Association
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Вилла Isola Palms с панорамным видом на море
Вилла Isola Palms с панорамным видом на море
Пхукет, Таиланд
от
$1,63 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Isola Palms - это роскошный комплекс, состоящий из 8 частных резиденций с бассейном и панорамным видом на море! Каждая вилла имеет 4 спальни и 5 ванных комнат. Комплекс расположен на склоне холма с видом на пляж Лаян на северо-западном побережье Пхукета. Пляж разделен на несколько часте…
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Вилла Lavish Estates
Вилла Lavish Estates
Чалонг, Таиланд
от
$1,18 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Площадь 571–827 м²
3 объекта недвижимости 3
"Lavish Estates" - гордость Elite Manor и первый девелоперский проект элитной недвижимости на Пхукете Особое внимание уделяется инновационному и функциональному дизайну, который отвечает исключительно потребностям клиентов. По понятным причинам, он идеально подходит для проживания и досто…
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Phuket Property Association
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Жилой комплекс Utopia Dream U2
Жилой комплекс Utopia Dream U2
Равай, Таиланд
от
$91,539
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 7
Dream Builder помогает вам осуществить свои мечты с помощью различных концепций в рамках проекта U2. Осознайте свои мечты среди многих стилей уникальных комнат. Пусть ваша мечта сияет в реальности. Вдохновение для строительства лежит за точками ниже. Продукт является эпицентром области быстр…
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Phuket Property Association
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Жилой комплекс The One Nai Harn
Жилой комплекс The One Nai Harn
Равай, Таиланд
от
$122,180
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 7
Кондоминиум премиум-класса в самом сердце Раваи: 5-звездочный сервис, потрясающие виды и идеальное сочетание комфорта собственного дома за границей с роскошью отеля.  196 уникальных квартир и 15 типов планировок от 27 до 70 м2. В 900 метрах пляж Най Харн - один из красивейших пляжей на…
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Phuket Property Association
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, спа и бизнес-центром в 900 метрах от пляжа Ката, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, спа и бизнес-центром в 900 метрах от пляжа Ката, Пхукет, Таиланд
Карон, Таиланд
от
$195,332
Новый проект премиум класса включает 449 резиденций со сногсшибательными видами на море, горы и город. Этот 8-этажный комплекс, состоящий из 4 зданий, построен в современном стиле и гармонично сочетает в себе элегантность и естественность. Особенности: бассейн на крыше с видом на океан рыно…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс The Title Cielo
Жилой комплекс The Title Cielo
Равай, Таиланд
от
$106,138
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
Площадь 31 м²
1 объект недвижимости 1
Билеты на Пхукет в подарок!* Кому подходит: Идеально для инвесторов, ищущих выгодные краткосрочные и долгосрочные вложения, а также для семей с детьми благодаря разнообразной инфраструктуре и близости к пляжу. О локации: Расположен в спокойном районе Раваи на южном побережье Пхукета, известн…
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Tumanov Group
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Вилла в экологичном районе
Вилла в экологичном районе
Пхукет, Таиланд
от
$919,255
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Rawayana Beachfront Village - это многофункциональный проект, состоящий из 282 дизайнерских квартир на 4 этажах и 22 ультра-премиальных вилл. Комплекс находится в самом сердце Раваи - города Пхукет, что делает его легко доступным для различных удобств в этом районе! Проект расположен в…
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DDA Real Estate
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Жилой комплекс FANTASEA CONDO CHALONG
Жилой комплекс FANTASEA CONDO CHALONG
Чалонг, Таиланд
от
$67,085
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
Инвестируйте в уникальные апартаменты, обеспечивающие высокую доходность и рост цены каждый год. Рассрочка! Полностью меблированные апартаменты! FANTASEA CONDO CHALONG будет расположен в самом сердце Чалонга , напротив торгового центра Robinson Lifestyle. Данный проект предлагает ид…
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DDA Real Estate
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Вилла Villa Suksan – Phase 5
Вилла Villa Suksan – Phase 5
Равай, Таиланд
от
$505,352
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Площадь 283–468 м²
8 объектов недвижимости 8
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Villa Suksan – Phase 5 идеально подходит для тех, кто стремится к роскошной и спокойной жизни на Пхукете. Это место для взыскательных людей, ценящих комфорт и высокие стандарты качества. О локации: Проект расположен вблизи пляжа Раваи, …
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Tumanov Group
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Вилла Alisha Seaview
Вилла Alisha Seaview
Ban Bang Ku, Таиланд
от
$520,417
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Площадь 400–616 м²
4 объекта недвижимости 4
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеальный выбор для тех, кто ценит роскошь и спокойствие на острове. Подходит как для постоянного проживания, так и для выгодных инвестиций. О локации: Alisha Seaview находится в Ko Kaeo, Пхукет, Таиланд. Этот район на восточном побереж…
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Tumanov Group
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Вилла Baan-Nalin
Вилла Baan-Nalin
Равай, Таиланд
от
$1,16 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Площадь 664–803 м²
7 объектов недвижимости 7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально для тех, кто ищет сочетание роскошного жилья, приватности и возможности долгосрочного проживания на Пхукете. О локации: Бан-Налин расположен около пляжа Най Харн на юге Пхукета, в уютной деревушке с расслабленной атмосферой. Ра…
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Tumanov Group
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Жилой комплекс Utopia Karon (UBR) – 8% guaranteed – 3 years
Жилой комплекс Utopia Karon (UBR) – 8% guaranteed – 3 years
Карон, Таиланд
от
$127,365
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2021
Количество этажей 6
Площадь 33–69 м²
15 объектов недвижимости 15
До моря 800 м, Готов к заезду, Гарантия дохода, Полная меблировка, Надежный застройщикО комплексе:Конди по цене от 238 до 238 спален состоят из 238 апартаментов площадью от 33 до 68 кв.м. комплекса. Проект возведен на холме с видом на море и горы, всего в 800 м от пляжа Карон. Кожанные потол…
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Tumanov Group
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Жилой комплекс Laguna Oceanus
Жилой комплекс Laguna Oceanus
Пхукет, Таиланд
от
$4,76 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 4
Laguna Phuket - главное интегрированное пункт назначения Азии. Находясь на потрясающем фоне Андаманского моря, на 3-километровом участке нетронутого пляжа, Лагуна Пхукет является домом для шести отелей мирового класса, премиальных объектов и фирменного отделения и подразделения недвижимости.…
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Phuket Property Association
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Вилла ALISHA SEAVIEW
Вилла ALISHA SEAVIEW
Ban Bang Ku, Таиланд
от
$514,702
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 3
Уникальная вилла на холме Ко Кео! Выгодные инвестиции в жилье с прекрасным видом на море и в окружении пышной зелени. Доход от 7%! Дом сдан! Готов к заселению! Вилла меблирована! ALISHA SEAVIEW, представляющая собой идеальное сочетание роскошного дизайна и живописного вида на море. …
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DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Жилой комплекс The Base Rise
Жилой комплекс The Base Rise
Wichit, Таиланд
от
$79,764
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 8
Base Rise – новый кондоминиум в стиле Mueang District, Пхукет.Base Rise – новый стиль кондоминиума от Sansiri. Это внушительный 8-этажный новый стиль кондоминиума, состоящий из 326 единиц, расположенный в самом сердце района Муанг, Пхукет, в 2 минутах от Центрального Пхукета. Доступные едини…
Ассоциация
Phuket Property Association
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Жилой комплекс Современные таунхаусы в первоклассном жилом комплексе, Муанг Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Современные таунхаусы в первоклассном жилом комплексе, Муанг Пхукет, Таиланд
Ban Sa Pam, Таиланд
от
$227,460
Великолепный комплекс на восточном побережье Пхукета включает несколько зон — 3 роскошные виллы, таунхаусы, 2 корпуса с апартаментами, клубный дом, отель и пристань. 20 минут на лодке — и вы можете добраться до другого уединённого острова Coconut Island прямо в 500 метрах напротив. Для жильц…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Villa Qabalah с удобной планировкой
Жилой комплекс Villa Qabalah с удобной планировкой
Пхукет, Таиланд
от
$419,406
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Villa Qabalah - это роскошный комплекс вилл, расположенный по адресу: 8/58, Moo 7, Banya-Bangjo Road, Si Sunthon, Thalang, Phuket. Объект включает 31 квартиру на 2 этажах, в дизайнерском стиле. Кроме того, каждая вилла имеет 2-4 спальни с частным бассейном и пышным садом на крыше, которы…
Агентство
DDA Real Estate
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Агентство
DDA Real Estate
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Вилла Melia Phuket Karon Residences Pool Villa
Вилла Melia Phuket Karon Residences Pool Villa
Карон, Таиланд
от
$684,759
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеальный выбор для тех, кто ценит роскошь, приватность и потрясающие виды на море. Подходит для семейного отдыха, постоянного проживания и выгодных инвестиций. О локации: Расположенный вблизи прекрасного пляжа Карон, проект Melia Phuke…
Агентство
Tumanov Group
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Жилой комплекс Babylon Sky Garden 2
Жилой комплекс Babylon Sky Garden 2
Равай, Таиланд
от
$102,998
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 5
Площадь 43–147 м²
16 объектов недвижимости 16
До моря 250 м, Полная меблировкаО комплексе:Бутик-комплекс включает 49 апартаментов в одном здании. Доступны юниты с 1 и 2 спальнями площадью от 44 до 145 кв.м. Большинство предлагают вид на море или доступ к собственному бассейну. Дизайнерские интерьеры представлены в трех стилях: классичес…
Агентство
Tumanov Group
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс квартир комфорт-класса в Вичите, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс квартир комфорт-класса в Вичите, Пхукет, Таиланд
Ви Чит, Таиланд
от
$83,809
Отличный вариант для сдачи в аренду и отдыха в собственной резиденции несколько недель в году. Комплекс состоит из 2 восьмиэтажных зданий с коворкингом, прачечной, бассейном, паркингом, фитнес-зоной, садами с зонами отдыха. Комплекс строит один из крупнейших застройщиков Таиланда. Всего на с…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Laguna Park 2
Жилой комплекс Laguna Park 2
Пхукет, Таиланд
от
$538,495
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 3
Laguna Park 2 - это проект таунхауса и виллы в современном стиле, состоящий из 53 жилых единиц - 28 таунхаусов и 25 вилл. Проект расположен по адресу: 390/1 ถนน ศรีสุนทร Tambon Choeng Thale, Thalang District, Phuket 83110, Таиланд, среди тропической зелени. Проект находится рядом с кур…
Агентство
DDA Real Estate
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Агентство
DDA Real Estate
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами на море в 600 метрах от пляжа Ката, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами на море в 600 метрах от пляжа Ката, Пхукет, Таиланд
Карон, Таиланд
от
$1,82 млн
Проект состоит из 8 роскошных одноэтажных вилл с бассейнами и панорамными видами. Особенности комплекса: эксклюзивный клубный дом с террасой и видом на море зеленый парк охрана консьерж-сервис Расположение и объекты поблизости Район Ката, расположенный на юго-восточном побережье Пхукета, …
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Phenomenon
Жилой комплекс Phenomenon
Карон, Таиланд
от
$146,949
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
Площадь 32–74 м²
8 объектов недвижимости 8
До моря 400 м, Полная меблировка, Надежный застройщикО комплексе:Комплекс состоит из 8 зданий и 27 таунхаусов, расположенных на вершине холма. Включает 390 студийных апартаментов (37 м²), таунхаусы и 2-комнатные апартаменты (74 м²). Просторные апартаменты с панорамными окнами, минималистичны…
Агентство
Tumanov Group
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Вилла Aurora Kata
Вилла Aurora Kata
Карон, Таиланд
от
$1,83 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Positioned in the heart of Kata, this exclusive club for owners features a modern, curved design and extensive use of glass, ensuring you are always connected with nature and enjoying panoramic sea views. The multifunctional indoor area offers Western food, coffee, and drinks, providing a pe…
Ассоциация
Phuket Property Association
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Жилой комплекс KATABELLO Kata Beach
Жилой комплекс KATABELLO Kata Beach
Карон, Таиланд
от
$127,893
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 7
Площадь 37–68 м²
2 объекта недвижимости 2
🌟Райский уголок Katabella-  Ката-Бич, отличное место с кристально чистой водой и белым песком. Идеально для серфинга, дайвинга и релакса, а также одна из самых популярных локаций на Пхукете. 🌟 Расположение:  Пляж Карон – 3 км Пляж Най Харн – 10 км Пляж Патонг – 11 км Пляж Раваи – 1…
Агентство
Зарубежная недвижимость
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Агентство
Зарубежная недвижимость
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с рестораном, фитнес-центром и спа, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с рестораном, фитнес-центром и спа, Пхукет, Таиланд
Чалонг, Таиланд
от
$389,009
Современный жилой комплекс в районе Чалонг, созданный для комфортной жизни. Продуманная архитектура, высокое качество строительства и удачное расположение делают этот проект привлекательным для жизни и инвестиций. Инфраструктура комплекса: клубный дом с рестораном современный фитнес-центр с…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Vip Karon
Жилой комплекс Vip Karon
Карон, Таиланд
от
$112,937
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 7
1 объект недвижимости 1
VIP Venus Karon - это роскошный жилой комплекс на Пхукете, расположенный в престижном районе Карон. Проект включает 214 квартир, расположенных в трех современных зданиях на 7 этажей. Его идеальное местоположение вблизи знаменитого пляжа Карон позволяет насладиться природной красотой острова …
Ассоциация
Phuket Property Association
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Вилла Veranda & Suites
Вилла Veranda & Suites
Wichit, Таиланд
от
$3,50 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Veranda Villas & Suites Phuket — это эксклюзивный частный жилой курорт, который переосмысливает прибрежное наслаждение своим гармоничным сочетанием современной элегантности и традиционной тайской эстетики. Расположенный среди пышных изумрудных холмов и лазурных вод живописного региона Панва …
Ассоциация
Phuket Property Association
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Вилла Star Silas
Вилла Star Silas
Чалонг, Таиланд
от
$908,008
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Люксовая вилла с 3 спальнями и частным бассейном в районе Чалонг, Пхукет. Комплекс Star Silas Villas — это место, где вы сможете насладиться комфортом и роскошью в окружении прекрасной природы. Каждая из 16 вилл этого уникального комплекса представляет собой гармоничное сочетание современ…
Ассоциация
Phuket Property Association
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Жилой комплекс Etherhome Seaview Condo
Жилой комплекс Etherhome Seaview Condo
Равай, Таиланд
от
$202,552
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 6
Площадь 51–610 м²
13 объектов недвижимости 13
О комплексе:Бутик-комплекс состоит из 2 корпусов и всего 40 апартаментов. Типы юнитов варьируются от 1 до 4 спален, площадью от 51 до 610 кв.м. Архитектура акцентирует внимание на современных линиях и открытых пространствах с панорамными видами на море. В комплексе имеется фитнес-центр, басс…
Агентство
Tumanov Group
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Жилой комплекс CHALONG MARINA BAY VIEW
Жилой комплекс CHALONG MARINA BAY VIEW
Равай, Таиланд
от
$188,247
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 5
Добро пожаловать в Chalong Marina Bay View Condo, конечное пляжное направление премиум-класса на Пхукете, где встречаются роскошь и комфорт. Наши потрясающие кондоминиумы предлагают захватывающий вид на море, просторные планы этажей, и все спальни поставляются с ванными комнатами для действи…
Ассоциация
Phuket Property Association
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс с отличной инфраструктурой в 250 м от пляжа Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с отличной инфраструктурой в 250 м от пляжа Раваи, Пхукет, Таиланд
Равай, Таиланд
от
$250,454
Новый комплекс на закатном пляже Раваи от надёжного застройщика, предыдущий проект которого был раскуплен за полчаса! Архитектура проекта будет выполнена в итальянском стиле. Использование высококачественных материалов и технологий строительства. Просторные балконы и террасы с видами на море…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новый комплекс семейных вилл с великолепной инфраструктурой в Чалонге, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс семейных вилл с великолепной инфраструктурой в Чалонге, Пхукет, Таиланд
Чалонг, Таиланд
от
$1,22 млн
Закрытый клубный комплекс вилл премиум-класса состоит из 37 вилл 4 типов от 3 до 5+ спален. Все виллы имеют бассейн с джакузи, частные тропические сады, террасы и крытую парковку на 2-3 машины. Концепция проекта – жилой поселок с 5-звездочным курортным сервисом. 40% территории занимает общес…
Агентство
TRANIO
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