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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и зонами отдыха, Пхукет, Таиланд

Тхаланг, Таиланд
от
$927,504
09.07.2025
$927,504
08.07.2025
$932,221
06.07.2025
$932,185
05.07.2025
$928,567
04.07.2025
$928,355
03.07.2025
$925,021
02.07.2025
$927,362
01.07.2025
$929,739
29.06.2025
$932,895
28.06.2025
$932,221
27.06.2025
$935,307
26.06.2025
$936,158
25.06.2025
$933,995
24.06.2025
$936,405
23.06.2025
$938,995
22.06.2025
$940,626
21.06.2025
$939,669
20.06.2025
$944,528
19.06.2025
$945,840
18.06.2025
$945,379
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 23220
ID новостройки на Realting
In CRM: 2414792
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 09.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг

О комплексе

Комплекс состоит из 6 эксклюзивных вилл с 4-5 спальнями. Каждый элемент тщательно продуман здесь для создания атмосферы роскоши и изысканности.

  • парковка
  • террасы
  • зона отдыха на открытом воздухе
  • инфинити-бассейн
  • зона барбекю
  • система "умный дом"

Окончание строительства - 2026 год.

Расположение и объекты поблизости
  • Школы - 2,6 км
  • Пляж Банг Тао - 6,5 км
  • Пляж Лаян - 7,5 км
  • Пляж Сурин - 8 км
  • Аквапарк Blue Tree - 2,9 км
  • Porto de Phuket - 4,3 км
  • Больница - 4,1 км

Местонахождение на карте

Тхаланг, Таиланд

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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и зонами отдыха, Пхукет, Таиланд
Тхаланг, Таиланд
от
$927,504
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