Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и зонами отдыха, Пхукет, Таиланд

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Проект предлагает комфорт проживания в вилле, предоставляя современное функциональное пространство. Комплекс состоит из 19 вилл площадью 522 - 702 м2 с высокими потолками, большим балконом, открытым бассейном, парковкой. Также предусмотрена систему безопасности для спокойной повседневной жиз…
Мы рады представить вам нашу концепцию дизайна, которая представляет собой сочетание современного стиля и уникальной тропической архитектуры Пхукета. Особое внимание уделяется плавным переходам между открытыми и закрытыми пространствами в сочетании с элементами роскоши, умиротворения, природ…
Уникальная инвестиционная возможность в сердце Пхукета - стильные апартаменты в кондоминиуме, идеально подходящие для комфортного проживания и получения дохода от аренды!
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The Title Modeva - это новый кондоминиум на Пхукете, предлагающий стильные апартаме…
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Агентство
DDA Real Estate
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