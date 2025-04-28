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Продажа новостроек в Са Кху

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Жилой комплекс Новые квартиры «под ключ» в пешей доступности от пляжа Най Янг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые квартиры «под ключ» в пешей доступности от пляжа Най Янг, Пхукет, Таиланд
Са Кху, Таиланд
от
$95,506
Комплекс расположен в 400 метрах от пляжа Найянг и является одним из лучших проектов в этом районе. Всего в комплексе 6 семиэтажных жилых зданий, а также есть отдельное здание парковки. Проект предлагает 814 квартир различного типа: 28 м² — 1 спальня 35 м² — 1 спальня 55 м² — 2 спальни 113 …
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TRANIO
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Жилой комплекс Виллы с бассейном в тропическом стиле с панорамным видом на море, 6 минут от аэропорта, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Виллы с бассейном в тропическом стиле с панорамным видом на море, 6 минут от аэропорта, Пхукет, Таиланд
Са Кху, Таиланд
от
$649,475
Предлагаются просторные виллы в тропическом стиле с панорамным видом на море, большими террасами, бассейном. Застройщик получил за этот проект престижную награду Dot Property Thailand Awards в категории «Лучший бутиковый дизайн вилл с бассейном». Удобства и оснащение в доме Алюминиевые окн…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новая резиденция в крупном проекте, рядом с международным аэропортом, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция в крупном проекте, рядом с международным аэропортом, Пхукет, Таиланд
Са Кху, Таиланд
от
$149,917
Крупнейший многофункциональный проект на Пхукте с кондоминиумами, роскошными виллами, отелями, магазинами, торговым центром, спортивным клубом, медицинским и оздоровительным центром. Третья фаза будет состоять из двух 7-этажных зданий. Один корпус представляет собой жилое здание, второй - то…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс VIP Great Hill Naiyang
Жилой комплекс VIP Great Hill Naiyang
Са Кху, Таиланд
от
$43,789
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2022
Количество этажей 7
Площадь 22 м²
2 объекта недвижимости 2
До моря 200 м, Готов к заезду, Надежный застройщикО комплексе:Новое малоэтажное кондоминиум, расположенное в 10 минутах от международного аэропорта Пхукета и рядом с пляжами Найянг и Май Кхао, предлагает уютные студии и 1-комнатные апартаменты для краткосрочного проживания. Проект ориентиров…
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Tumanov Group
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Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и круглосуточной охраной в 250 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и круглосуточной охраной в 250 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд
Са Кху, Таиланд
от
$203,487
Резиденция располагает тремя бассейнами и водяной горкой, фитнес-залом и парной, парковкой, зоной отдыха, круглосуточной охраной и большой зеленой зоной. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в 5 минутах ходьбы от пляжа и в 3 минутах езды от Международного аэропорта Пхукета
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Sea Heaven Phuket Naithon Beachfront – Phase 2.1
Жилой комплекс Sea Heaven Phuket Naithon Beachfront – Phase 2.1
Са Кху, Таиланд
от
$162,548
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 5
Площадь 37–69 м²
6 объектов недвижимости 6
До моря 0 мО комплексе:На первой линии, на берегу моря, предлагаются стильные 1- и 2-спальные кондоминиумы. Комплекс состоит из 5-этажного здания с 125 апартаментами. Архитектура гармонично сочетается с природой: впереди вас океан, а за спиной – величественные горы и природный заповедник. Вн…
Агентство
Tumanov Group
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Вилла Phuvista Naithon
Вилла Phuvista Naithon
Са Кху, Таиланд
от
$1,55 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
История Phuvista. Первое значение происходит от названия Пхукет, второе значение с тем же звучанием, что и гора на тайском языке - Phukhao, а Vista означает захватывающий пейзаж. Таким образом, все три значения можно объединить в прекрасную гору Пхукета. Phuvista находится на пляже Най Тон. …
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Phuket Property Association
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Вилла Aileen Villas
Вилла Aileen Villas
Са Кху, Таиланд
от
$243,324
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 1
Площадь 120–414 м²
5 объектов недвижимости 5
Готов к заездуО комплексе:Эксклюзивное поместье на закрытой территории с 7 роскошными виллами, каждая с частным бассейном. Варианты планировок: 2, 3 и 5 спален. Площадь участков от 217 до 312 м², застроенная площадь от 194 до 415 м². Виллы окружены тропическими садами. Расположение в тихом р…
Агентство
Tumanov Group
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Вилла Aileen Villas Nai Thon
Вилла Aileen Villas Nai Thon
Са Кху, Таиланд
от
$363,588
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 1
Площадь 180–205 м²
3 объекта недвижимости 3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Эти роскошные виллы идеально подходят для тех, кто стремится к спокойной и приватной жизни рядом с природой на Пхукете. Aileen Villas Naithon удовлетворит требования взыскательных покупателей, ценящих комфорт и элегантность в каждом аспе…
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Tumanov Group
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Жилой комплекс Крупный курортный кондоминиум для инвестиций на первой береговой линии пляжа Найтон, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Крупный курортный кондоминиум для инвестиций на первой береговой линии пляжа Найтон, Пхукет, Таиланд
Са Кху, Таиланд
от
$171,785
Крупный курортный комплекс в тихом месте рядом с национальным парком Сиринат и в 50 метрах от уютного пляжа. Концепция велнес-отеля с оздоровительными, косметологическими и медицинскими услугами. Часть комплекса займёт представительство международного госпиталя Бангкока. Сдача: первая фаза в…
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TRANIO
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Вилла Tiara Saku in Nai Thon
Вилла Tiara Saku in Nai Thon
Са Кху, Таиланд
от
$888,638
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
TIARA Saku, Private Villas in Phuket Live in the Heart of a Hidden Gem. TIARA Saku goes beyond being merely a villa; it’;s a sanctuary where the boundaries between home and nature seamlessly blur, creating an unparalleled lifestyle that celebrates the beauty of living with and within the …
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Phuket Property Association
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Жилой комплекс VIP GREAT HILL
Жилой комплекс VIP GREAT HILL
Са Кху, Таиланд
от
$44,651
Количество этажей 7
Отличный вариант для инвестирования! Доходность от 6%! Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду! Выгодное расположение ЖК гарантирует Вам высокий спрос на аренду жилья! Дом сдан! Апартаменты готовы к заселению! До ближайшего пляжа: 900м!Аэроп…
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DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Жилой комплекс Blue Canyon Heights
Жилой комплекс Blue Canyon Heights
Тхаланг, Таиланд
от
$662,822
Варианты отделки С отделкой
Blue Canyon Heights Condos — это новый жилой проект, расположенный в известном загородном клубе Blue Canyon, удобно расположенном недалеко от международного аэропорта Пхукета и пляжей Северного Пхукета, таких как Май Кхао, Най Янг и Най Тон.Этот проект состоит из 10 малоэтажных зданий, спрят…
Ассоциация
Phuket Property Association
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Вилла Cocoon
Вилла Cocoon
Са Кху, Таиланд
от
$745,249
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 1
Cocoon Villas Phase 3 is our new development featuring 8 luxurious villas nestled within a peaceful and tranquil setting Designed with a modern and contemporary flair, each villa sits on expansive plots of land ranging from 580 to 630 sqm. and boasts a generously sized private pool, with dim…
Ассоциация
Phuket Property Association
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Вилла Vista Del Mar
Вилла Vista Del Mar
Са Кху, Таиланд
от
$949,024
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 360–700 м²
3 объекта недвижимости 3
Эксклюзивные виллы в 600 метрах от пляжа Проект из 20 эксклюзивных вилл, 10 из которых доступны для приобретения всего в 600 метрах от пляжа Найтон, на востребованном северо-западном побережье Пхукета. Найтон — это изумительный пляж длиной чуть более километра, с белым «поющим» песком …
Ассоциация
Phuket Property Association
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Жилой комплекс Title Serenity
Жилой комплекс Title Serenity
Са Кху, Таиланд
от
$86,795
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 7
Площадь 26–112 м²
3 объекта недвижимости 3
Квартиры по доступным ценам в комплексе с богатой инфраструктурой Новый проект от зарекомендовавшего себя застройщика. Состоит из шести семиэтажных зданий на которых расположены 814 квартир. На выбор предлагаются односпальные и двуспальные квартиры площадью от 30 до 60 квадратных метр…
Ассоциация
Phuket Property Association
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Жилой комплекс Эксклюзивный жилой комплекс вилл с бассейнами и видом на море в пешей доступности от пляжа Най Тон, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Эксклюзивный жилой комплекс вилл с бассейнами и видом на море в пешей доступности от пляжа Най Тон, Пхукет, Таиланд
Са Кху, Таиланд
от
$1,13 млн
Виллы расположены на западном склоне холма в окружении национального парка, из каждой виллы открывается захватывающий панорамный вид на море. 10 вилл уже построены — в некоторых живут собственники, другие сдаются в аренду. Еще 10 вилл доступны для приобретения. Сдача остальной части будет ос…
Агентство
TRANIO
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Вилла TIARA Saku
Вилла TIARA Saku
Са Кху, Таиланд
от
$876,492
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Площадь 448–585 м²
4 объекта недвижимости 4
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Подходит для тех, кто ценит роскошь и комфорт в окружении природы. Идеально для требовательных покупателей, стремящихся к безмятежному проживанию и выгодным инвестициям в Пхукете. О локации: Проект TIARA Saku расположен вблизи пляжа Най…
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Tumanov Group
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Вилла Phuvista Villas Naithon
Вилла Phuvista Villas Naithon
Са Кху, Таиланд
от
$662,847
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Площадь 290–669 м²
7 объектов недвижимости 7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект Phuvista Villas Naithon идеально подходит для тех, кто ищет сочетание роскоши и спокойствия, ценит современную архитектуру и хочет жить в гармонии с тропической природой. Это предложение для взыскательных покупателей, стремящихся …
Агентство
Tumanov Group
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Жилой комплекс The Title Nayang Halo 1
Жилой комплекс The Title Nayang Halo 1
Са Кху, Таиланд
от
$119,751
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 7
Площадь 59 м²
2 объекта недвижимости 2
Жилой комплекс The Title Halo Phuket — воплощение современного комфорта на Пхукете The Title Halo Phuket — это уникальный жилой комплекс премиум-класса, расположенный в одном из самых живописных и удобных районов Пхукета, всего в нескольких минутах от популярных пляжей. Этот проект предст…
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Phuket Property Association
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Вилла Amrits Luxury
Вилла Amrits Luxury
Са Кху, Таиланд
от
$534,442
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 1
«где не обнаруженная природа встречает роскошь». Имя Amrits коренится из древнего тайского слова «амарит», означающего воду жизни. Хотя наши виллы расположены недалеко от одного из самых прекрасных пляжей Пхукета, он также окружен пышным национальным парком. Наша команда дизайнеров вдо…
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Phuket Property Association
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Жилой комплекс Sea Heaven Phuket Naithon – Phase 2.2
Жилой комплекс Sea Heaven Phuket Naithon – Phase 2.2
Са Кху, Таиланд
от
$117,505
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 5
Площадь 30–79 м²
18 объектов недвижимости 18
До моря 50 м, Надежный застройщикО комплексе:Новый кондоминиум в Phuket, рядом с Nai Thon Beach. Пятиэтажная фаза 2.2 включает 127 юнитов с 1 и 2 спальнями, площадью от 29 до 79 кв.м. Выбор из видов на бассейн, сад или частичное море. Есть юниты с прямым выходом к бассейну. Входит в состав м…
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Tumanov Group
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Жилой комплекс BEACHFRONT BLISS CONDO
Жилой комплекс BEACHFRONT BLISS CONDO
Са Кху, Таиланд
от
$163,199
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Инвестируйте в роскошные апартаменты с видом на пляж в комплексе BEACHFRONT BLISS CONDO на побережье Таланга! Гарантированный доход 6% на первые 10 лет. 30 ночей бесплатного проживания в год. Рассрочка! Прямой выход к пляжу! Все апартаменты видовые! Мебель включена в стоимость! Удобства…
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DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Вилла Maison Sky
Вилла Maison Sky
Тхаланг, Таиланд
от
$647,903
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Maison Sky Villas Phuket Experience luxury redefined with our modern and distinctive Tropical-style Pool Villa, where contemporary design meets the serene beauty of nature. This exclusive property offers sweeping panoramic sea views, allowing you to immerse yourself in the breathtaking surr…
Ассоциация
Phuket Property Association
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Вилла Narinsaya Pool
Вилла Narinsaya Pool
Са Кху, Таиланд
от
$234,791
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 1
Обзор 12 Эксклюзивных бассейн -виллов Размеры земельных участков: 140 - 250 кв. М. Общая застроенная область: 120 - 230 кв. Carports. Протокол Пляж Май Кхао - 16 минут Най Тон -Бич - 18 минут больница Таланга - 20 минут Международная школа UWC - 20 минут Lotus Tesco - 24 мин…
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Phuket Property Association
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Вилла Aileen Phase 6 Naithon Hills
Вилла Aileen Phase 6 Naithon Hills
Са Кху, Таиланд
от
$384,502
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 1
Это – шестая фаза комплекса Aileen Nai thon, которая находится между Най Тон и Най Янг. Виллы на этом этапе будут построены на пологом склоне холма, окруженном тропической растительностью, и находятся всего в нескольких минутах езды от песчаных берегов Най Тон и Най Янг, а также междунаро…
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Phuket Property Association
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Жилой комплекс Beachfront Bliss
Жилой комплекс Beachfront Bliss
Са Кху, Таиланд
от
$158,149
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
3 объекта недвижимости 3
Beachfront Bliss - это 3-этажный малоэтажный кондоминиум, расположенный в Сакху, Таланг, провинция Пхукет. Проект состоит из 3 зданий с 96 жилыми помещениями на площади 6400 квадратных метров. Удобства: - Ресторан на территории - Общий бассейн - Фитнес-центр - Бар - Клуб - Круглосуточ…
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Phuket Property Association
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Вилла SRA
Вилла SRA
Са Кху, Таиланд
от
$384,043
Варианты отделки С отделкой
Добро пожаловать на Sra villas Мы с гордостью представляем, что жизнь всегда связана с Sra Villas. Придавая значение функциональному в помещении и на открытом воздухе, наши современные и тропические жилые помещения с 5-го обмена поставляются с окружающими видами на горы и океанским бризом.…
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Phuket Property Association
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл премиум класса недалеко от пляжа Най Янг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл премиум класса недалеко от пляжа Най Янг, Пхукет, Таиланд
Са Кху, Таиланд
от
$580,665
Хотя комплекс расположен недалеко от одного из самых красивых пляжей Пхукета, он также окружен пышным национальным парком. Центральные жилые помещения имеют доступ к панорамному виду на сад со всех сторон. Вместо того, чтобы быть окруженными сплошными стенами, гости могут насладиться видом н…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс The Title Halo 1 – Naiyang Beach
Жилой комплекс The Title Halo 1 – Naiyang Beach
Са Кху, Таиланд
от
$118,326
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 7
Площадь 36–81 м²
27 объектов недвижимости 27
До моря 700 м, Полная меблировка, Надежный застройщикО комплексе:Новый жилой проект, расположенный в непосредственной близости от пляжа Найянг, состоит из 6 зданий в 2 фазах – Jupiter, Mars, Moon, Saturn, Venus, Mercury. В наличии уютные 1-спальные (36-46 м²) и просторные 2-спальные (59-81 м…
Агентство
Tumanov Group
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Вилла Maison Sky Villa
Вилла Maison Sky Villa
Тхаланг, Таиланд
от
$597,110
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 3
Площадь 300–388 м²
5 объектов недвижимости 5
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Этот проект идеален для тех, кто стремится к роскошной жизни с потрясающими видами на море в Пхукете, ценит приватность и исключительное качество. Maison Sky Villa подойдет как для постоянного проживания, так и для инвестиционных целей. …
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Tumanov Group
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Вилла Cerulean
Вилла Cerulean
Са Кху, Таиланд
от
$461,780
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 1
Современные тропические виллы в Пхукете, Таиланд , расположенный среди зеленых объятий гор, этот проект виллы тщательно предназначен для гармонизации с природой. Концепция открытого пространства плавно связывает внутреннюю и наружную площадь, приглашающая мягкую ласку бриза и мягкое свечен…
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Phuket Property Association
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Вилла Vista Del Mar – Phuket
Вилла Vista Del Mar – Phuket
Са Кху, Таиланд
от
$805,277
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Площадь 300–700 м²
10 объектов недвижимости 10
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Этот проект идеально подходит для тех, кто стремится насладиться роскошью и спокойствием на побережье Пхукета. Отличный выбор для взыскательных покупателей, ценящих высокие стандарты жизни и инвестиционную выгоду. О локации: Vista Del M…
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Tumanov Group
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Жилой комплекс THE TITLE SERENITY
Жилой комплекс THE TITLE SERENITY
Са Кху, Таиланд
от
$94,384
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 7
Инвестируйте в уникальное жилье с потрясающим видом на Андаманское море! Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду! Доходность от 7 %! В непосредственной близости от пляжа Най Янг! Апартаменты меблированы! Рассрочка! The Title Serenity - строящийся компл…
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DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Вилла Amrits Luxury Villas
Вилла Amrits Luxury Villas
Са Кху, Таиланд
от
$493,027
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 1
Площадь 270 м²
4 объекта недвижимости 4
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто ищет роскошное и спокойное проживание в окружении природы, а также для инвесторов, заинтересованных в высокодоходной недвижимости в популярном туристическом месте. О локации: Расположенный возле живописног…
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Tumanov Group
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Жилой комплекс VIP Great Hill
Жилой комплекс VIP Great Hill
Са Кху, Таиланд
от
$60,482
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 7
Площадь 21–32 м²
6 объектов недвижимости 6
Готовый кондоминиум вблизи уединенного пляжа На севере острова, недалеко от уединенного и одного из самых красивых на Пхукете пляжа Най Янг был построен кондоминиум, где новые и полностью оборудованные квартиры. Семиэтажный кондоминиум предлагает квартиры площадью от 20,5 до 32,4 квадр…
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Phuket Property Association
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Вилла Orienna Azure Villas
Вилла Orienna Azure Villas
Са Кху, Таиланд
от
$534,112
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Площадь 272–441 м²
5 объектов недвижимости 5
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Orienna Azure Villas идеально подходят для взыскательных людей, ценящих роскошь, спокойствие и удобство. Это идеальное место для личного проживания, отдыха или выгодных инвестиций в растущий рынок недвижимости Пхукета. О локации: Распол…
Агентство
Tumanov Group
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Вилла AILEEN VILLAS LAYAN
Вилла AILEEN VILLAS LAYAN
Са Кху, Таиланд
от
$488,771
Количество этажей 2
Современная вилла вблизи пляжа Лаян на Пхукете. Прекрасный вариант для постоянного проживания, инвестирования или сдачи в аренду! Доход от 8%! Есть рассрочка! Aileen Villas Layan Phase V - комплекс частных вилл с бассейном в современном и роскошном стиле всего в 1 км от пляжа Лаян. …
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DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Вилла Sun Sea by Chao Wilai
Вилла Sun Sea by Chao Wilai
Са Кху, Таиланд
от
$177,136
Скрытый драгоценный камень на красивом тропическом острове В Chao Wilai мы считаем, что комфорт и сжимаемость идет рука об руку. Наша цель - обеспечить наше сообщество удивительным опытом в лучшей цене. Расположенный всего в нескольких минутах от прекрасного пляжа Найян- мы считаем, что л…
Ассоциация
Phuket Property Association
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Жилой комплекс Апартаменты «под ключ» в престижном жилом комплексе, всего 200 м от пляжа Най Янг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Апартаменты «под ключ» в престижном жилом комплексе, всего 200 м от пляжа Най Янг, Пхукет, Таиланд
Са Кху, Таиланд
от
$137,565
На территории жилого комплекса есть 2 больших бассейна, сад, детская площадка, клубный дом, супермаркет, огромное озеро 25000 м2, частная дорога на пляж, автобус в/из аэропорта. Удобства и оснащение в доме Клиентам предоставляется множество вариантов: от обычной мебели до мебели премиум-кла…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс The Title Serenity Naiyang – Phuket
Жилой комплекс The Title Serenity Naiyang – Phuket
Са Кху, Таиланд
от
$80,473
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 7
Площадь 25–123 м²
16 объектов недвижимости 16
До моря 400 м, Надежный застройщикО комплексе:Комплекс состоит из 814 юнитов в 6 зданиях по 7 этажей. Доступны квартиры с 1, 2 и 3 спальнями, а также с выходом к бассейну или террасой. Площади варьируются от 1,050 м² до 3,750 м². Архитектура интегрирует внутренние и наружные пространства. Ра…
Агентство
Tumanov Group
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Жилой комплекс Sea Heaven
Жилой комплекс Sea Heaven
Са Кху, Таиланд
от
$170,546
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 5
Площадь 37–74 м²
3 объекта недвижимости 3
Кондоминиум на первой линии уединенного пляжа Новый масштабный проект кондоминиума на 927 юнитов строится в одной из самых интересных до сих пор неосвоенных локаций - у пляжа Найтон. Место в первую очередь привлекает людей, стремящихся к уединению, ведь здесь вы не увидите толп туристо…
Ассоциация
Phuket Property Association
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с видом на море, 300 метров от пляжа Найтон, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с видом на море, 300 метров от пляжа Найтон, Пхукет, Таиланд
Са Кху, Таиланд
от
$1,36 млн
Предлагаются эксклюзивные просторные виллы в тропическом стиле с видом на море, большими террасами, бассейном. Резиденция располагает круглосуточной охраной и видеонаблюдением. Окончание строительства - 2026 год. Удобства и оснащение в доме Лифт Расположение и объекты поблизости Недвижим…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Royal Lee The Terminal Phuket
Жилой комплекс Royal Lee The Terminal Phuket
Са Кху, Таиланд
от
$81,131
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2022
Количество этажей 8
Площадь 31–67 м²
6 объектов недвижимости 6
До моря 800 м, Готов к заезду, Надежный застройщикО комплексе:Недавно завершенный кондоминиум предлагает 1- и 2-спальные квартиры, площадью от 31,35 до 66,50 кв.м. Проект, расположенный рядом с живописным пляжем, обеспечивает спокойную обстановку для жителей. Комплекс включает бассейн, фитне…
Агентство
Tumanov Group
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Жилой комплекс Beachfront Bliss Phuket Condominium
Жилой комплекс Beachfront Bliss Phuket Condominium
Са Кху, Таиланд
от
$159,001
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 3
Площадь 32–76 м²
4 объекта недвижимости 4
До моря: 0 м, Гарантия дохода, Надежный застройщикО комплексе:Комплекс состоит из 16 небольших зданий по 3 этажа. В каждом здании по 6 юнитов: Premier Studio (32,25 м²), Deluxe One Bed (41 м²), возможно объединение двух юнитов в Deluxe Two Bed (73,25 м²). Все юниты с видом на море. Общая пло…
Агентство
Tumanov Group
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