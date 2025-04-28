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Комплекс расположен в 400 метрах от пляжа Найянг и является одним из лучших проектов в этом районе.
Всего в комплексе 6 семиэтажных жилых зданий, а также есть отдельное здание парковки. Проект предлагает 814 квартир различного типа:
28 м² — 1 спальня
35 м² — 1 спальня
55 м² — 2 спальни
113 …
Предлагаются просторные виллы в тропическом стиле с панорамным видом на море, большими террасами, бассейном.
Застройщик получил за этот проект престижную награду Dot Property Thailand Awards в категории «Лучший бутиковый дизайн вилл с бассейном».
Удобства и оснащение в доме
Алюминиевые окн…
Крупнейший многофункциональный проект на Пхукте с кондоминиумами, роскошными виллами, отелями, магазинами, торговым центром, спортивным клубом, медицинским и оздоровительным центром.
Третья фаза будет состоять из двух 7-этажных зданий. Один корпус представляет собой жилое здание, второй - то…
До моря 200 м, Готов к заезду, Надежный застройщикО комплексе:Новое малоэтажное кондоминиум, расположенное в 10 минутах от международного аэропорта Пхукета и рядом с пляжами Найянг и Май Кхао, предлагает уютные студии и 1-комнатные апартаменты для краткосрочного проживания. Проект ориентиров…
Резиденция располагает тремя бассейнами и водяной горкой, фитнес-залом и парной, парковкой, зоной отдыха, круглосуточной охраной и большой зеленой зоной.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в 5 минутах ходьбы от пляжа и в 3 минутах езды от Международного аэропорта Пхукета
До моря 0 мО комплексе:На первой линии, на берегу моря, предлагаются стильные 1- и 2-спальные кондоминиумы. Комплекс состоит из 5-этажного здания с 125 апартаментами. Архитектура гармонично сочетается с природой: впереди вас океан, а за спиной – величественные горы и природный заповедник. Вн…
История Phuvista. Первое значение происходит от названия Пхукет, второе значение с тем же звучанием, что и гора на тайском языке - Phukhao, а Vista означает захватывающий пейзаж. Таким образом, все три значения можно объединить в прекрасную гору Пхукета. Phuvista находится на пляже Най Тон. …
Готов к заездуО комплексе:Эксклюзивное поместье на закрытой территории с 7 роскошными виллами, каждая с частным бассейном. Варианты планировок: 2, 3 и 5 спален. Площадь участков от 217 до 312 м², застроенная площадь от 194 до 415 м². Виллы окружены тропическими садами. Расположение в тихом р…
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Эти роскошные виллы идеально подходят для тех, кто стремится к спокойной и приватной жизни рядом с природой на Пхукете. Aileen Villas Naithon удовлетворит требования взыскательных покупателей, ценящих комфорт и элегантность в каждом аспе…
Крупный курортный комплекс в тихом месте рядом с национальным парком Сиринат и в 50 метрах от уютного пляжа. Концепция велнес-отеля с оздоровительными, косметологическими и медицинскими услугами. Часть комплекса займёт представительство международного госпиталя Бангкока.
Сдача: первая фаза в…
TIARA Saku, Private Villas in Phuket Live in the Heart of a Hidden Gem.
TIARA Saku goes beyond being merely a villa; it’;s a sanctuary where the boundaries between home and nature seamlessly blur, creating an unparalleled lifestyle that celebrates the beauty of living with and within the …
Отличный вариант для инвестирования! Доходность от 6%!
Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду!
Выгодное расположение ЖК гарантирует Вам высокий спрос на аренду жилья!
Дом сдан!
Апартаменты готовы к заселению!
До ближайшего пляжа: 900м!Аэроп…
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Blue Canyon Heights Condos — это новый жилой проект, расположенный в известном загородном клубе Blue Canyon, удобно расположенном недалеко от международного аэропорта Пхукета и пляжей Северного Пхукета, таких как Май Кхао, Най Янг и Най Тон.Этот проект состоит из 10 малоэтажных зданий, спрят…
Cocoon Villas Phase 3 is our new development featuring 8 luxurious villas nestled within a peaceful and tranquil setting Designed with a modern and contemporary flair, each villa sits on expansive plots of land ranging from 580 to 630 sqm. and boasts a generously sized private pool, with dim…
Эксклюзивные виллы в 600 метрах от пляжа
Проект из 20 эксклюзивных вилл, 10 из которых доступны для приобретения всего в 600 метрах от пляжа Найтон, на востребованном северо-западном побережье Пхукета.
Найтон — это изумительный пляж длиной чуть более километра, с белым «поющим» песком …
Квартиры по доступным ценам в комплексе с богатой инфраструктурой
Новый проект от зарекомендовавшего себя застройщика.
Состоит из шести семиэтажных зданий на которых расположены 814 квартир.
На выбор предлагаются односпальные и двуспальные квартиры площадью от 30 до 60 квадратных метр…
Виллы расположены на западном склоне холма в окружении национального парка, из каждой виллы открывается захватывающий панорамный вид на море. 10 вилл уже построены — в некоторых живут собственники, другие сдаются в аренду. Еще 10 вилл доступны для приобретения. Сдача остальной части будет ос…
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Подходит для тех, кто ценит роскошь и комфорт в окружении природы. Идеально для требовательных покупателей, стремящихся к безмятежному проживанию и выгодным инвестициям в Пхукете.
О локации:
Проект TIARA Saku расположен вблизи пляжа Най…
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Проект Phuvista Villas Naithon идеально подходит для тех, кто ищет сочетание роскоши и спокойствия, ценит современную архитектуру и хочет жить в гармонии с тропической природой. Это предложение для взыскательных покупателей, стремящихся …
Жилой комплекс The Title Halo Phuket — воплощение современного комфорта на Пхукете
The Title Halo Phuket — это уникальный жилой комплекс премиум-класса, расположенный в одном из самых живописных и удобных районов Пхукета, всего в нескольких минутах от популярных пляжей. Этот проект предст…
«где не обнаруженная природа встречает роскошь».
Имя Amrits коренится из древнего тайского слова «амарит», означающего воду жизни.
Хотя наши виллы расположены недалеко от одного из самых прекрасных пляжей Пхукета, он также окружен пышным национальным парком. Наша команда дизайнеров вдо…
До моря 50 м, Надежный застройщикО комплексе:Новый кондоминиум в Phuket, рядом с Nai Thon Beach. Пятиэтажная фаза 2.2 включает 127 юнитов с 1 и 2 спальнями, площадью от 29 до 79 кв.м. Выбор из видов на бассейн, сад или частичное море. Есть юниты с прямым выходом к бассейну. Входит в состав м…
Инвестируйте в роскошные апартаменты с видом на пляж в комплексе BEACHFRONT BLISS CONDO на побережье Таланга!
Гарантированный доход 6% на первые 10 лет. 30 ночей бесплатного проживания в год.
Рассрочка!
Прямой выход к пляжу! Все апартаменты видовые!
Мебель включена в стоимость!
Удобства…
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Maison Sky Villas Phuket
Experience luxury redefined with our modern and distinctive Tropical-style Pool Villa, where contemporary design meets the serene beauty of nature. This exclusive property offers sweeping panoramic sea views, allowing you to immerse yourself in the breathtaking surr…
Обзор 12 Эксклюзивных бассейн -виллов Размеры земельных участков: 140 - 250 кв. М. Общая застроенная область: 120 - 230 кв. Carports. Протокол Пляж Май Кхао - 16 минут Най Тон -Бич - 18 минут больница Таланга - 20 минут Международная школа UWC - 20 минут Lotus Tesco - 24 мин…
Это – шестая фаза комплекса Aileen Nai thon, которая находится между Най Тон и Най Янг.
Виллы на этом этапе будут построены на пологом склоне холма, окруженном тропической растительностью, и находятся всего в нескольких минутах езды от песчаных берегов Най Тон и Най Янг, а также междунаро…
Beachfront Bliss - это 3-этажный малоэтажный кондоминиум, расположенный в Сакху, Таланг, провинция Пхукет. Проект состоит из 3 зданий с 96 жилыми помещениями на площади 6400 квадратных метров.
Удобства:
- Ресторан на территории
- Общий бассейн
- Фитнес-центр
- Бар
- Клуб
- Круглосуточ…
Добро пожаловать на Sra villas Мы с гордостью представляем, что жизнь всегда связана с Sra Villas. Придавая значение функциональному в помещении и на открытом воздухе, наши современные и тропические жилые помещения с 5-го обмена поставляются с окружающими видами на горы и океанским бризом.…
Хотя комплекс расположен недалеко от одного из самых красивых пляжей Пхукета, он также окружен пышным национальным парком. Центральные жилые помещения имеют доступ к панорамному виду на сад со всех сторон. Вместо того, чтобы быть окруженными сплошными стенами, гости могут насладиться видом н…
До моря 700 м, Полная меблировка, Надежный застройщикО комплексе:Новый жилой проект, расположенный в непосредственной близости от пляжа Найянг, состоит из 6 зданий в 2 фазах – Jupiter, Mars, Moon, Saturn, Venus, Mercury. В наличии уютные 1-спальные (36-46 м²) и просторные 2-спальные (59-81 м…
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Этот проект идеален для тех, кто стремится к роскошной жизни с потрясающими видами на море в Пхукете, ценит приватность и исключительное качество. Maison Sky Villa подойдет как для постоянного проживания, так и для инвестиционных целей.
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Современные тропические виллы в Пхукете, Таиланд
, расположенный среди зеленых объятий гор, этот проект виллы тщательно предназначен для гармонизации с природой. Концепция открытого пространства плавно связывает внутреннюю и наружную площадь, приглашающая мягкую ласку бриза и мягкое свечен…
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Этот проект идеально подходит для тех, кто стремится насладиться роскошью и спокойствием на побережье Пхукета. Отличный выбор для взыскательных покупателей, ценящих высокие стандарты жизни и инвестиционную выгоду.
О локации:
Vista Del M…
Инвестируйте в уникальное жилье с потрясающим видом на Андаманское море!
Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду! Доходность от 7 %!
В непосредственной близости от пляжа Най Янг!
Апартаменты меблированы! Рассрочка!
The Title Serenity - строящийся компл…
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Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Идеально подходит для тех, кто ищет роскошное и спокойное проживание в окружении природы, а также для инвесторов, заинтересованных в высокодоходной недвижимости в популярном туристическом месте.
О локации:
Расположенный возле живописног…
Готовый кондоминиум вблизи уединенного пляжа
На севере острова, недалеко от уединенного и одного из самых красивых на Пхукете пляжа Най Янг был построен кондоминиум, где новые и полностью оборудованные квартиры.
Семиэтажный кондоминиум предлагает квартиры площадью от 20,5 до 32,4 квадр…
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Orienna Azure Villas идеально подходят для взыскательных людей, ценящих роскошь, спокойствие и удобство. Это идеальное место для личного проживания, отдыха или выгодных инвестиций в растущий рынок недвижимости Пхукета.
О локации:
Распол…
Современная вилла вблизи пляжа Лаян на Пхукете.
Прекрасный вариант для постоянного проживания, инвестирования или сдачи в аренду! Доход от 8%!
Есть рассрочка!
Aileen Villas Layan Phase V - комплекс частных вилл с бассейном в современном и роскошном стиле всего в 1 км от пляжа Лаян. …
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Скрытый драгоценный камень на красивом тропическом острове
В Chao Wilai мы считаем, что комфорт и сжимаемость идет рука об руку. Наша цель - обеспечить наше сообщество удивительным опытом в лучшей цене. Расположенный всего в нескольких минутах от прекрасного пляжа Найян- мы считаем, что л…
На территории жилого комплекса есть 2 больших бассейна, сад, детская площадка, клубный дом, супермаркет, огромное озеро 25000 м2, частная дорога на пляж, автобус в/из аэропорта.
Удобства и оснащение в доме
Клиентам предоставляется множество вариантов: от обычной мебели до мебели премиум-кла…
До моря 400 м, Надежный застройщикО комплексе:Комплекс состоит из 814 юнитов в 6 зданиях по 7 этажей. Доступны квартиры с 1, 2 и 3 спальнями, а также с выходом к бассейну или террасой. Площади варьируются от 1,050 м² до 3,750 м². Архитектура интегрирует внутренние и наружные пространства. Ра…
Кондоминиум на первой линии уединенного пляжа
Новый масштабный проект кондоминиума на 927 юнитов строится в одной из самых интересных до сих пор неосвоенных локаций - у пляжа Найтон.
Место в первую очередь привлекает людей, стремящихся к уединению, ведь здесь вы не увидите толп туристо…
Предлагаются эксклюзивные просторные виллы в тропическом стиле с видом на море, большими террасами, бассейном.
Резиденция располагает круглосуточной охраной и видеонаблюдением.
Окончание строительства - 2026 год.
Удобства и оснащение в доме
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Расположение и объекты поблизости
Недвижим…
До моря 800 м, Готов к заезду, Надежный застройщикО комплексе:Недавно завершенный кондоминиум предлагает 1- и 2-спальные квартиры, площадью от 31,35 до 66,50 кв.м. Проект, расположенный рядом с живописным пляжем, обеспечивает спокойную обстановку для жителей. Комплекс включает бассейн, фитне…
До моря: 0 м, Гарантия дохода, Надежный застройщикО комплексе:Комплекс состоит из 16 небольших зданий по 3 этажа. В каждом здании по 6 юнитов: Premier Studio (32,25 м²), Deluxe One Bed (41 м²), возможно объединение двух юнитов в Deluxe Two Bed (73,25 м²). Все юниты с видом на море. Общая пло…