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Пентхаусы в Таиланде

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Чонбури
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117 объектов найдено
Пентхаус 2 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Пентхаус 2 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Этаж 1/3
Превосходные панорамные виды на бескрайнее море в преcтижном районе Лайан.
$734,000
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Пентхаус 3 комнаты в Пхукет, Таиланд
Пентхаус 3 комнаты
Пхукет, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 488 м²
Этаж 4/4
Seaview Residences: Пентхаус с потрясающим видом и на море с собственной террасой и бассейном
$5,56 млн
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Пентхаус в Na Chom Thian, Таиланд
Пентхаус
Na Chom Thian, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 282 м²
Этаж 5/8
Новый проект в Паттайе на первой линии моря. Эксклюзивный роскошный кондоминиум Panora Estu…
$3,40 млн
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Пентхаус в Равай, Таиланд
Пентхаус
Равай, Таиланд
Площадь 140 м²
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$837,060
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Пентхаус в Равай, Таиланд
Пентхаус
Равай, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Этаж 8/8
Всего лишь две квартиры данного типа в наличии. Квартиры располагаются на восьмом этаже ком…
$651,640
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Пентхаус 4 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Пентхаус 4 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 768 м²
Этаж 4/4
Последний доступный пентхаус с панорамным видом на море, собственным бассейном на крыше и во…
$10,37 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Пентхаус 4 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 735 м²
Пентхаус с панорамным видом на море | Naithon Beach Исключительный уровень прибрежной рос…
$3,97 млн
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Пентхаус в Klet Kaeo, Таиланд
Пентхаус
Klet Kaeo, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Этаж 6/6
Роскошные апартаменты в Bangsaray Heights, Sunplay — идеальное сочетание природы, стиля и уе…
$640,433
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Пентхаус 2 комнаты в Ban Bang Thao, Таиланд
Пентхаус 2 комнаты
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 102 м²
Этаж 4/5
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто ищет у…
$421,093
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Пентхаус 2 комнаты в Карон, Таиланд
Пентхаус 2 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Этаж 5/8
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект VIP Karon идеально подходит дл…
$629,573
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Пентхаус 3 комнаты в Равай, Таиланд
Пентхаус 3 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 253 м²
Этаж 1/1
Продается роскошная 3-х комнатная квартира с дизайнерским ремонтом площадью 252.8 кв.м. Квар…
$501,519
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Пентхаус 3 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Пентхаус 3 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 228 м²
Этаж 7/7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект Diamond Condominium Phuket иде…
$923,078
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Пентхаус в Паттайя, Таиланд
Пентхаус
Паттайя, Таиланд
Площадь 101 м²
Этаж 47/51
Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие, цены, акции и актуальные условия расчетов…
$668,250
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Пентхаус 3 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Пентхаус 3 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Этаж 7/7
Представляем вашему вниманию уникальное сообщество, где современный образ жизни соединяется …
$381,000
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Пентхаус 3 комнаты в Патонг, Таиланд
Пентхаус 3 комнаты
Патонг, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 3/3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Для искателей роскошного жилья с потр…
$1,05 млн
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Пентхаус в Паттайя, Таиланд
Пентхаус
Паттайя, Таиланд
Площадь 136 м²
Этаж 60/60
ПАТТАЙЯ.REALESTATE.СЧАСТЬЕ🌏 🇹🇭   ГРАНДИОЗНЫЙ КОМПЛЕКС С КОММЕРЧЕСКИМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ, БИЗ…
$861,638
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Пентхаус 4 комнаты в Ban Bang Thao, Таиланд
Пентхаус 4 комнаты
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 169 м²
Этаж 4/6
400 м от пляжа Сурин, Надежный застройщикО комплексе:Комплекс класса люквс включает всего 77…
$818,794
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Пентхаус 5 комнат в Патонг, Таиланд
Пентхаус 5 комнат
Патонг, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 453 м²
Этаж 3/3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Для искателей роскошного жилья с потр…
$1,81 млн
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Пентхаус 2 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Пентхаус 2 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Этаж 3/7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеален для тех, кто ценит роскошь и …
$401,948
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Пентхаус 3 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Пентхаус 3 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 196 м²
Этаж 6/7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект Diamond Condominium Phuket иде…
$703,551
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Пентхаус в Чонг Тале, Таиланд
Пентхаус
Чонг Тале, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Цена по запросу
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Пентхаус 2 комнаты в Си Сунтон, Таиланд
Пентхаус 2 комнаты
Си Сунтон, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Этаж 3/4
Гарантия доходаО комплексе:Единственная на Пхукете пристань с 5 золотыми якорями предлагает …
$468,208
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Пентхаус 3 комнаты в Ban Bang Thao, Таиланд
Пентхаус 3 комнаты
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Этаж 7/7
Самый долгожданный старт продаж на острове Пхукет в 2024 году! Старт продаж в 20 числах окт…
$538,060
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Пентхаус 4 комнаты в Си Сунтон, Таиланд
Пентхаус 4 комнаты
Си Сунтон, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 263 м²
Этаж 3/4
Гарантия доходаО комплексе:Единственная на Пхукете пристань с 5 золотыми якорями предлагает …
$1,62 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Пентхаус 4 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 371 м²
Этаж 3/4
До моря 100 м, Полная меблировкаО комплексе:Расположенные на пляже Бангтао, эксклюзивные апа…
$1,93 млн
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Пентхаус в Na Kluea, Таиланд
Пентхаус
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 127 м²
Этаж 30/32
Однажды Паттайя определяет уникальный шанс насладиться жизнью в востребованном месте.Располо…
$1,24 млн
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Пентхаус 2 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Пентхаус 2 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 293 м²
Этаж 4/5
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Bright Phuket идеально подходит для т…
$994,861
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Пентхаус 2 комнаты в Си Сунтон, Таиланд
Пентхаус 2 комнаты
Си Сунтон, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Этаж 3/4
Гарантия доходаО комплексе:Единственная на Пхукете пристань с 5 золотыми якорями предлагает …
$468,208
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Пентхаус 2 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Пентхаус 2 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 246 м²
Этаж 5/7
Квартира с 1 спальней площадью 28,3 кв.м. на 8 этаже. Номер юнита B827 в проекте So Lagoon C…
$922,659
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Пентхаус 1 комната в Равай, Таиланд
Пентхаус 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 3/7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект идеально подходит для тех, кто…
$359,165
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Параметры недвижимости в Таиланде

с гаражом
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