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Пентхаусы в Таиланде

Провинция Пхукет
10
Пхукет
9
Паттайя
8
Чонбури
8
Бангкок
6
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24 объекта найдено
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Провинция Пхукет, Таиланд
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Провинция Пхукет, Таиланд
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Цена по запросу
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Mulberry Grove Sukhumvit - это яркий проект кондоминиума, разработанный Magnolia Quality Dev…
Цена по запросу
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Пхукет, Таиланд
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
Эксклюзивный пентхаус в жилом комплексе Baan Pur, расположенном в районе Чонг Тале (Пхукет).…
Цена по запросу
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Паттайя, Таиланд
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Паттайя, Таиланд
Once Pattaya Condominium – комплекс в Паттайе, расположенный на севере города в районе Наклы…
Цена по запросу
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Пхукет, Таиланд
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
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Цена по запросу
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Паттайя, Таиланд
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Паттайя, Таиланд
Once Pattaya Condominium – комплекс в Паттайе, расположенный на севере города в районе Наклы…
Цена по запросу
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Паттайя, Таиланд
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Паттайя, Таиланд
Elysium Residences - это шикарный проект кондо и апартаментов, состоящий из 75 стильных квар…
Цена по запросу
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Пхукет, Таиланд
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
Diamond Condominium - это эксклюзивный комплекс кондоминиумов, расположенный рядом с известн…
Цена по запросу
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Bang Na Nuea Subdistrict, Таиланд
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Bang Na Nuea Subdistrict, Таиланд
Whizdom the Forestias - это новый проект кондоминиума и апартаментов, расположенный в райо…
Цена по запросу
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Этаж 8/8
Свяжитесь с брокерами по недвижимости ALZA REAL ESTATE, вы оцените наш подход и станете п…
€652,803
Пентхаус с балконом, с мебелью, с видеонаблюдением в Пхукет, Таиланд
Пентхаус с балконом, с мебелью, с видеонаблюдением
Пхукет, Таиланд
Площадь 138 м²
Этаж 6/7
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€235,065
Пентхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с видеонаблюдением в Пхукет, Таиланд
Пентхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с видеонаблюдением
Пхукет, Таиланд
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Этаж 3/4
  ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете п…
€262,494
Пентхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Паттайя, Таиланд
Пентхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Паттайя, Таиланд
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 117 м²
Этаж 31/32
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупк…
€589,560
Пентхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Пхукет, Таиланд
Пентхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Пхукет, Таиланд
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 228 м²
Этаж 5/7
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€857,525
Пентхаус 2 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением в Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Пентхаус 2 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 37
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупк…
€1,97 млн
Пентхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Бангкок, Таиланд
Пентхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Бангкок, Таиланд
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 154 м²
Количество этажей 50
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупк…
€889,441
Пентхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Бангкок, Таиланд
Пентхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Бангкок, Таиланд
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 244 м²
Количество этажей 45
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупк…
€3,36 млн
Пентхаус с балконом, с мебелью, с лифтом в Паттайя, Таиланд
Пентхаус с балконом, с мебелью, с лифтом
Паттайя, Таиланд
Площадь 71 м²
Количество этажей 18
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупк…
€462,436
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с c ремонтом в Пхукет, Таиланд
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с c ремонтом
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 491 м²
Этаж 1/2
❖ Дата постройки 2-й квартал 2025 г. ❖ Расстояние до моря - первая линия Бангтао. ❖ Пр…
€3,98 млн
Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Пхукет, Таиланд
Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Пхукет, Таиланд
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 231 м²
MAESTRO LUXURY - это проект с 24 просторными апартаментами люкс-класса и уникальными удобств…
€0
Пентхаус 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Пхукет, Таиланд
Пентхаус 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 231 м²
Количество этажей 3
MAESTRO LUXURY - это проект с 24 просторными апартаментами люкс-класса и уникальными удобств…
€0
Пентхаус 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Бангкок, Таиланд
Пентхаус 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Бангкок, Таиланд
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 37
Mulberry Grovе - это проект кондоминиума и апартаментов, расположенный в Пха-Кханонг-Нуэа, Б…
€1,97 млн
Пентхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Паттайя, Таиланд
Пентхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Паттайя, Таиланд
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 117 м²
Количество этажей 32
Once Pattaya Condominium – комплекс в Паттайе, расположенный на севере города в районе Наклы…
€589,560
Пентхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Паттайя, Таиланд
Пентхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Паттайя, Таиланд
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 121 м²
Количество этажей 30
Seven Seas Le Carnival - это проект от известного застройщика Universal Group Thailand. Кон…
€435,916

Параметры недвижимости в Таиланде

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