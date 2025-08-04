  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Са Кху
  4. Жилой комплекс Проект Sea Heaven на берегу моря под управлением Wyndham.

Жилой комплекс Проект Sea Heaven на берегу моря под управлением Wyndham.

Са Кху, Таиланд
от
$176,000
BTC
2.0934850
ETH
109.7284974
USDT
174 008.4730262
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
7
Оставить заявку
ID: 27950
ID новостройки на Realting
In CRM: 089317
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 09.09.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг
  • Город
    Са Кху

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Контракт на гарантированный доход 7% годовых в течение 5 лет.
Либо контракт на деление дохода 60/40 между владельцем и отелем в пользу владельца.

Sea Heaven - эксклюзивный курортный комплекс на первой линии пляжа Найтон, который считается одним из лучших на острове. 

Площадь проекта составляет 99,200 м2 , на этом участке будет построено 4 здания с апартаментами, 15 вилл и 3 коммерческих здания с магазинами.

Проект состоит из 471 апартаментов - студии, апартаменты с одной и двумя спальнями, площадью от 28 м2 до 80 м2.

В стоимость апартаментов входит - пакет мебели, отделка, сантехника, встроенная кухня, встроенные шкафы, кондиционеры.

На территории будет оборудована 500-метровая цветочная аллея, 5 общих бассейнов, один из которых на крыше, 4 ресторана, 2 бара, 23 бутик-магазина, лобби, парковка и 4 спортивных зала.

Окончание строительства: сдан в 2025 году.

Инфраструктура:

  • Бассейны
  • Фитнес-центр
  • Зона йоги
  • Зоны коворкинга
  • Игровая комната
  • И многое другое

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Са Кху, Таиланд

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами рядом с центром Чавенга, Самуи, Таиланд
Сураттхани, Таиланд
от
$364,111
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами в жилом комплексе всего в 300 м от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$1,97 млн
Жилой комплекс
Паттайя, Таиланд
от
$46,017
Жилой комплекс Wyndham Fantasea Chalong
Чалонг, Таиланд
от
$72,792
Жилой комплекс Phenomenon
Карон, Таиланд
от
$146,949
Вы просматриваете
Жилой комплекс Проект Sea Heaven на берегу моря под управлением Wyndham.
Са Кху, Таиланд
от
$176,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Angsana Oceanview Residences Phuket
Жилой комплекс Angsana Oceanview Residences Phuket
Жилой комплекс Angsana Oceanview Residences Phuket
Жилой комплекс Angsana Oceanview Residences Phuket
Жилой комплекс Angsana Oceanview Residences Phuket
Показать все Жилой комплекс Angsana Oceanview Residences Phuket
Жилой комплекс Angsana Oceanview Residences Phuket
Choeng Thale, Таиланд
от
$1,26 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 7
Площадь 120–395 м²
14 объектов недвижимости 14
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто ищет роскошную жизнь на берегу моря и хочет инвестировать в недвижимость с высокой ликвидностью. Проект создан для взыскательных покупателей, ценящих комфорт, приватность и инвестирование в элитную недвижим…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
120.0 – 316.0
847,855 – 2,50 млн
Квартира 3 комнаты
281.0 – 395.0
1,78 млн – 3,34 млн
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Жилой комплекс BEVERLY MOUNTAIN BAY
Жилой комплекс BEVERLY MOUNTAIN BAY
Жилой комплекс BEVERLY MOUNTAIN BAY
Жилой комплекс BEVERLY MOUNTAIN BAY
Жилой комплекс BEVERLY MOUNTAIN BAY
Показать все Жилой комплекс BEVERLY MOUNTAIN BAY
Жилой комплекс BEVERLY MOUNTAIN BAY
Паттайя, Таиланд
от
$87,970
Количество этажей 22
Квартира в высококачественном комплексе Beverly Mountain Bay в окружении туристических достопримечательностей Паттайи и в 1,5 часах езды от Бангкока! Инвестиционный объект! Окупаемость инвестиций в недвижимость составляет примерно от 10% в год! Есть возможность приобретения недвижим…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Cube Amaze
Жилой комплекс Cube Amaze
Жилой комплекс Cube Amaze
Жилой комплекс Cube Amaze
Жилой комплекс Cube Amaze
Показать все Жилой комплекс Cube Amaze
Жилой комплекс Cube Amaze
Си Сунтон, Таиланд
от
$67,947
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 7
КУБ-АМАЗФУКЕТ - СРИЗОНТОНКондоминиум в малоэтажном курортном стиле, 7-этажные, комплексные функции, великолепная общая площадь, расположенная в центре соединения, стоит инвестиций и идеально подходит для всех функций.ПРОЕКТ ИНФОРМАЦИИНазвание проектаCUBE AMAZE PHUKET - SRISOONTHORNАдрес прое…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Таиланде
Топ-5 стран для получения пенсионного ВНЖ
04.08.2025
Топ-5 стран для получения пенсионного ВНЖ
Рынок недвижимости Таиланда 2025: тенденции, цены, возможности для иностранцев
01.07.2025
Рынок недвижимости Таиланда 2025: тенденции, цены, возможности для иностранцев
Таиланд переходит на цифровые карты прибытия с 1 мая 2025: что нужно знать туристам
22.04.2025
Таиланд переходит на цифровые карты прибытия с 1 мая 2025: что нужно знать туристам
Ваш собственный кусочек рая: рассказываем об элитном ЖК, который строят в Паттайе
16.04.2025
Ваш собственный кусочек рая: рассказываем об элитном ЖК, который строят в Паттайе
Жизнь в Бангкоке: опыт переезда, адаптация и цены на жилье
07.03.2025
Жизнь в Бангкоке: опыт переезда, адаптация и цены на жилье
Сколько стоит жилье на Пхукете: анализ рынка от REALTING
04.03.2025
Сколько стоит жилье на Пхукете: анализ рынка от REALTING
Как оформить электронную визу в Таиланд в 2025 году: пошаговая инструкция
10.01.2025
Как оформить электронную визу в Таиланд в 2025 году: пошаговая инструкция
«Мне уже удалось перезимовать в Таиланде, на Бали и Шри-Ланке». Как подготовиться к своей первой зимовке и что учитывать при выборе локации
01.02.2024
«Мне уже удалось перезимовать в Таиланде, на Бали и Шри-Ланке». Как подготовиться к своей первой зимовке и что учитывать при выборе локации
Показать все публикации