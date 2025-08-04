Жилой комплекс Проект Sea Heaven на берегу моря под управлением Wyndham.

Контракт на гарантированный доход 7% годовых в течение 5 лет.

Либо контракт на деление дохода 60/40 между владельцем и отелем в пользу владельца.

Sea Heaven - эксклюзивный курортный комплекс на первой линии пляжа Найтон, который считается одним из лучших на острове.

Площадь проекта составляет 99,200 м2 , на этом участке будет построено 4 здания с апартаментами, 15 вилл и 3 коммерческих здания с магазинами.

Проект состоит из 471 апартаментов - студии, апартаменты с одной и двумя спальнями, площадью от 28 м2 до 80 м2.

В стоимость апартаментов входит - пакет мебели, отделка, сантехника, встроенная кухня, встроенные шкафы, кондиционеры.

На территории будет оборудована 500-метровая цветочная аллея, 5 общих бассейнов, один из которых на крыше, 4 ресторана, 2 бара, 23 бутик-магазина, лобби, парковка и 4 спортивных зала.

Окончание строительства: сдан в 2025 году.

Инфраструктура:

Бассейны

Фитнес-центр

Зона йоги

Зоны коворкинга

Игровая комната

И многое другое

