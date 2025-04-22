Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и ресторанами недалеко от пляжей, Пхукет, Таиланд

Новая очередь инвестиционных апартаментов в престижном комплексе в районе Камала.

Проект представляет собой современный комплекс с бассейнами, ресторанами, СПА. Всего в комплексе 222 юнита с различными планировками (1, 2 и 3 спальни + дуплексы). Все апартаменты с высококачественными отделочными материалами и просторными жилыми площадями. Внимание к деталям и экологичность строительства делают их идеальным выбором для жизни и инвестиций.

Окончание строительства - 4 квартал 2027.

Преимущества

Для последних оставшихся объектов девелоперская компания предлагает инвесторам выгодную программу управления 70/30.

Расположение в престижной локации пляжа Камала, близость ко всей инфраструктуре.

Расположение и объекты поблизости

Комплекс находится в престижной локации пляжа Камала, что обеспечивает удобство и доступ ко всей инфраструктуре района с ресторанами, кафе, магазинами и развлечениями.