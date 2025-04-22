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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и ресторанами недалеко от пляжей, Пхукет, Таиланд

Камала, Таиланд
от
$268,740
14.04.2025
$267,080
13.04.2025
$267,237
12.04.2025
$265,873
11.04.2025
$268,554
10.04.2025
$264,395
09.04.2025
$267,861
08.04.2025
$267,227
07.04.2025
$269,414
06.04.2025
$269,438
05.04.2025
$268,671
04.04.2025
$270,445
03.04.2025
$275,279
02.04.2025
$275,788
01.04.2025
$276,396
31.03.2025
$276,590
30.03.2025
$276,513
29.03.2025
$277,637
28.03.2025
$277,830
27.03.2025
$277,919
26.03.2025
$276,763
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19
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25291
ID новостройки на Realting
In CRM: 2440420
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Катху
  • Деревня
    Камала

О комплексе

Новая очередь инвестиционных апартаментов в престижном комплексе в районе Камала.

Проект представляет собой современный комплекс с бассейнами, ресторанами, СПА. Всего в комплексе 222 юнита с различными планировками (1, 2 и 3 спальни + дуплексы). Все апартаменты с высококачественными отделочными материалами и просторными жилыми площадями. Внимание к деталям и экологичность строительства делают их идеальным выбором для жизни и инвестиций.

Окончание строительства - 4 квартал 2027.

Преимущества

Для последних оставшихся объектов девелоперская компания предлагает инвесторам выгодную программу управления 70/30.

Расположение в престижной локации пляжа Камала, близость ко всей инфраструктуре.

Расположение и объекты поблизости

Комплекс находится в престижной локации пляжа Камала, что обеспечивает удобство и доступ ко всей инфраструктуре района с ресторанами, кафе, магазинами и развлечениями.

  • Пляж Камала — 2 км
  • Пляж Сурин — 5 км
  • Пляж Патонг — 9 км
  • Пешеходная улица Бангла — 10 км

Местонахождение на карте

Камала, Таиланд

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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и ресторанами недалеко от пляжей, Пхукет, Таиланд
Камала, Таиланд
от
$268,740
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
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